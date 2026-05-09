Выпуск композитного сервера Hyprland 0.55

09.05.2026 23:23 (MSK)

Доступен композитный сервер Hyprland 0.55, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Предоставлена опциональная возможность использования языка Lua для настройки рабочего стола Hyprland. Конфигурация на языке Lua определяется в файле hyprland.lua, при отсутствии которого используется старый формат hyprland.conf.
  • Добавлен API Layout, позволяющий определять в файле конфигурации собственные мозаичные раскладки окон, используя язык Lua. Раскладки могут привязываться к монитору или виртуальному рабочему столу.

  • Добавлена поддержка полноэкранных окон при переключении между окнами с использованием прокрутки. Добавлена возможность управлять прокруткой при помощи жестов на тачпаде.

  • Добавлена возможность загрузки своих цветовых ICC-профилей для каждого устройства вывода, используя настройку 'icc = "..path.."' в файле конфигурации.
  • Улучшено управление цветом для мониторов и повышена точность цветопередачи при предоставлении совместного доступа к экрану.


  • 1, Аноним (1), 23:27, 09/05/2026 [ответить]  
    Объективно лучшее DE в мире
     
     
  • 2, Ононимусс (?), 23:44, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ошибся во всем
     
  • 3, Аноним (3), 23:45, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в нём что-то кроме луа - есть? Можно KDE запустить?
     
  • 4, Онаним 2 (?), 23:49, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Объективно это не DE.
    Субъективно, когда ты обновляешь версию, а у тебя ломается что-то, потому что синтаксис изменился между версиями — это плохой продукт.
     

  • 5, cyberslug (?), 00:17, 10/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
