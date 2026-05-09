Выпуск композитного сервера Hyprland 0.55

Доступен композитный сервер Hyprland 0.55, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Предоставлена опциональная возможность использования языка Lua для настройки рабочего стола Hyprland. Конфигурация на языке Lua определяется в файле hyprland.lua, при отсутствии которого используется старый формат hyprland.conf.

Добавлен API Layout, позволяющий определять в файле конфигурации собственные мозаичные раскладки окон, используя язык Lua. Раскладки могут привязываться к монитору или виртуальному рабочему столу.





Добавлена поддержка полноэкранных окон при переключении между окнами с использованием прокрутки. Добавлена возможность управлять прокруткой при помощи жестов на тачпаде.





Добавлена возможность загрузки своих цветовых ICC-профилей для каждого устройства вывода, используя настройку 'icc = "..path.."' в файле конфигурации.

Улучшено управление цветом для мониторов и повышена точность цветопередачи при предоставлении совместного доступа к экрану.



