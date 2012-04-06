The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Java SE 25 LTS и OpenJDK 25

17.09.2025 11:51

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 25 (Java Platform, Standard Edition 24), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 25 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 25 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 25 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 25 отнесён к выпускам с расширенным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до 2033 года (общедоступные обновления будут выходить до сентября 2030 года). В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) также продолжают сопровождаться ветки Java SE 17 и 21, обновления для которой будут выпускаться до 2029 и 2031 годов, соответственно (общедоступные - до 2026 и 2028 годов). Расширенная поддержка LTS-веток Java SE 8 и 11 продлится до 2030 и 2032 годов.

Среди предложенных в Java SE 25 новшеств (1, 2, 3, 4):

  • Предложен компактный вариант оформления программ, который может оказаться полезным для обучения и при разработке небольших приложений. В компактной форме не требуется определение лишних классов, автоматически импортируются типовые API и доступны упрощённые методы ввода/вывода. Например, приложение "Hello, World!" можно свести к: 
    
   void main() {
       IO.println("Hello, World!");
   }
  • Добавлена возможность использования одного выражения "import module M" для импорта сразу всех пакетов, экспортируемых указанным модулем. Изменение существенно упрощает повторное использование модульных библиотек, позволяя подключать библиотеки и классы без определения их места в иерархии пакетов. Например, указание "import module java.base" приведёт к импорту всех 54 пакетов, входящих в модуль java.base, которые ранее потребовалось бы упоминать по-отдельности ("import java.io.*", "import java.util.*" и т.п.).
  • Добавлен генеративный режим работы сборщика мусора Shenandoah, при котором раздельно обрабатываются старые и недавно созданные объекты для повышения эффективности очистки объектов с небольшим временем жизни. Новый режим обеспечивает более предсказуемую пропускную способность, устойчивость к изменению нагрузки и снижение потребления памяти при сборке мусора. Планировщик Shenandoah нацелен на сокращение времени остановок во время сборки мусора за счёт проведения большего объёма работ параллельно с выполнением Java-приложений.
  • Добавлен экспериментальный API StableValue для работы с объектами, содержащими неизменяемые данные и обрабатываемыми в JVM как константы. К подобным объектам применяются оптимизации производительности, аналогичные полям с ключевым словом "final". API StableValue, в отличие от "final", разделяет создание постоянных значений и их инициализацию, гарантирует, что значение может быть инициализировано только один раз, сокращает время запуска программ и позволяет применять в пользовательском коде оптимизации сворачивания констант (constant-folding), ранее использовавшиеся только во внутреннем коде JDK. 
    
   class Application {
       // Было:
       // static final UserService USERS = new UserService();
       // Теперь можно:
       static final StableValue<UserService> USERS = StableValue.of();

       public static UserService users() {
          return USERS.orElseSet(UserService::new);
       }
    }
  • Добавлен экспериментальный API для кодирования и декодирования объектов с криптографическими ключами, сертификатами и списками отозванных сертификатов, используя формат PEM (Pivacy-Enhanced Mail).
  • Добавлена поддержка ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values создан для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективен при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.
  • Добавлен API для использования криптографических функций формирования ключа (KDF, key derivation function), позволяющих сформировать дополнительные ключи необходимой длины на основе секретного ключа (например, пароля) и произвольного набора данных.
  • Разрешено указание в конструкторах выражений перед вызовом super(...), используемом для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. 
    
   class Outer {
       void hello() {
           System.out.println("Hello");
       }
       class Inner {
           Inner() {
               hello();
               super();
           }
       }
   }
  • Упрощено создание кэша для упреждающей (Ahead-of-Time) загрузки и компоновки классов, позволяющего ускорить запуск HotSpot JVM за счёт задействования классов в уже загруженном и скомпонованном состоянии. При запуске больше не требуется отдельных операций для записи активности и создания кэша, и достаточно одной команды: 
    
   java -XX:AOTCacheOutput=app.aot -cp app.jar com.example.App ...
  • При старте HotSpot Java VM реализована возможность использования профилей выполнения методов, полученных при прошлом запуске приложения. Изменение позволяет JIT-компилятору обойтись без стадии накопления статистики и сразу начать генерировать нативный код без ожидания формирования профиля.
  • В HotSpot JVM реализована поддержка компактных заголовков объектов, размер которых на 64-разрядных системах уменьшен с 96 до 64 бит (с 12 до 8 байт). Уменьшение размера заголовков позволяет сократить размер кучи и повысить эффективность работы кэша.
  • Предложена тестовая реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Предложен для тестирования пятый предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
  • В механизме сопоставления с образцом предложен третий предварительный вариант возможности использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". 
    
   switch (x.getStatus()) {
       case 0 -> "okay";
       case 1 -> "warning";
       case 2 -> "error";
       case int i -> "unknown status: " + i;
   }
   if (i instanceof byte b) {
    ... b ...
   }
  • В JDK Flight Recorder (JFR) добавлена экспериментальная поддержка профилирования с более точным отслеживанием потребления ресурсов CPU на платформе Linux. Информация о времени выполнения различных конструкций может быть наглядно визуализирована с использованием цветных диаграмм "FlameGraph".
  • В JDK Flight Recorder (JFR) при асинхронном сэмплировании стеков потоков Java повышена стабильность работы за счёт обхода стека вызовов только в "безопасных точках" (safepoints).
  • В JDK Flight Recorder (JFR) добавлены средства трассировки и оценки времени выполнения методов. Поддерживается трассировка стека вызовов конкретных методов и запись точной статистики о вызовах методов, охватывающей такие метрики, как время выполнения и количество вызовов.
  • Удалён код и сборочные сценарии для поддержки 32-разрядных систем x86. Прекращение поддержки 32-разрядных систем x86 упростило инфраструктуру для сборки и тестирования JDK, а также позволило реализовывать возможности, завязанные на аппаратные платформы, без создания fallback-обработчиков для 32-битных систем x86.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.org/piper...)
  2. OpenNews: Доступна платформа Jakarta EE 11, продолжающая развитие Java EE
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 24 и OpenJDK 24
  4. OpenNews: Выпуск Java SE 23 и OpenJDK 23
  5. OpenNews: Компания Oracle представила универсальную виртуальную машину GraalVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63895-java
Ключевые слова: java, jdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:16, 17/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Асинхроньщину уже завезли?
     
  • 2, Аноним (2), 12:17, 17/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, Project Panama уже принят в какой-либо релиз, или заброшен? Понять не могу...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру