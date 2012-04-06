Выпуск Java SE 25 LTS и OpenJDK 25

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 25 (Java Platform, Standard Edition 24), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 25 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 25 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 25 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Java SE 25 отнесён к выпускам с расширенным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до 2033 года (общедоступные обновления будут выходить до сентября 2030 года). В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) также продолжают сопровождаться ветки Java SE 17 и 21, обновления для которой будут выпускаться до 2029 и 2031 годов, соответственно (общедоступные - до 2026 и 2028 годов). Расширенная поддержка LTS-веток Java SE 8 и 11 продлится до 2030 и 2032 годов. Среди предложенных в Java SE 25 новшеств (1, 2, 3, 4): Предложен компактный вариант оформления программ, который может оказаться полезным для обучения и при разработке небольших приложений. В компактной форме не требуется определение лишних классов, автоматически импортируются типовые API и доступны упрощённые методы ввода/вывода. Например, приложение "Hello, World!" можно свести к: void main() { IO.println("Hello, World!"); }

Добавлена возможность использования одного выражения "import module M" для импорта сразу всех пакетов, экспортируемых указанным модулем. Изменение существенно упрощает повторное использование модульных библиотек, позволяя подключать библиотеки и классы без определения их места в иерархии пакетов. Например, указание "import module java.base" приведёт к импорту всех 54 пакетов, входящих в модуль java.base, которые ранее потребовалось бы упоминать по-отдельности ("import java.io.*", "import java.util.*" и т.п.).

Добавлен генеративный режим работы сборщика мусора Shenandoah, при котором раздельно обрабатываются старые и недавно созданные объекты для повышения эффективности очистки объектов с небольшим временем жизни. Новый режим обеспечивает более предсказуемую пропускную способность, устойчивость к изменению нагрузки и снижение потребления памяти при сборке мусора. Планировщик Shenandoah нацелен на сокращение времени остановок во время сборки мусора за счёт проведения большего объёма работ параллельно с выполнением Java-приложений.

Добавлен экспериментальный API StableValue для работы с объектами, содержащими неизменяемые данные и обрабатываемыми в JVM как константы. К подобным объектам применяются оптимизации производительности, аналогичные полям с ключевым словом "final". API StableValue, в отличие от "final", разделяет создание постоянных значений и их инициализацию, гарантирует, что значение может быть инициализировано только один раз, сокращает время запуска программ и позволяет применять в пользовательском коде оптимизации сворачивания констант (constant-folding), ранее использовавшиеся только во внутреннем коде JDK. class Application { // Было: // static final UserService USERS = new UserService(); // Теперь можно: static final StableValue<UserService> USERS = StableValue.of(); public static UserService users() { return USERS.orElseSet(UserService::new); } }

Добавлен экспериментальный API для кодирования и декодирования объектов с криптографическими ключами, сертификатами и списками отозванных сертификатов, используя формат PEM (Pivacy-Enhanced Mail).

Добавлена поддержка ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values создан для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективен при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.

Добавлен API для использования криптографических функций формирования ключа (KDF, key derivation function), позволяющих сформировать дополнительные ключи необходимой длины на основе секретного ключа (например, пароля) и произвольного набора данных.

Разрешено указание в конструкторах выражений перед вызовом super(...), используемом для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. class Outer { void hello() { System.out.println("Hello"); } class Inner { Inner() { hello(); super(); } } }

Упрощено создание кэша для упреждающей (Ahead-of-Time) загрузки и компоновки классов, позволяющего ускорить запуск HotSpot JVM за счёт задействования классов в уже загруженном и скомпонованном состоянии. При запуске больше не требуется отдельных операций для записи активности и создания кэша, и достаточно одной команды: java -XX:AOTCacheOutput=app.aot -cp app.jar com.example.App ...

При старте HotSpot Java VM реализована возможность использования профилей выполнения методов, полученных при прошлом запуске приложения. Изменение позволяет JIT-компилятору обойтись без стадии накопления статистики и сразу начать генерировать нативный код без ожидания формирования профиля.

В HotSpot JVM реализована поддержка компактных заголовков объектов, размер которых на 64-разрядных системах уменьшен с 96 до 64 бит (с 12 до 8 байт). Уменьшение размера заголовков позволяет сократить размер кучи и повысить эффективность работы кэша.

Предложена тестовая реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.

Предложен для тестирования пятый предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.

В механизме сопоставления с образцом предложен третий предварительный вариант возможности использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". switch (x.getStatus()) { case 0 -> "okay"; case 1 -> "warning"; case 2 -> "error"; case int i -> "unknown status: " + i; } if (i instanceof byte b) { ... b ... }

В JDK Flight Recorder (JFR) добавлена экспериментальная поддержка профилирования с более точным отслеживанием потребления ресурсов CPU на платформе Linux. Информация о времени выполнения различных конструкций может быть наглядно визуализирована с использованием цветных диаграмм "FlameGraph".

В JDK Flight Recorder (JFR) при асинхронном сэмплировании стеков потоков Java повышена стабильность работы за счёт обхода стека вызовов только в "безопасных точках" (safepoints).

В JDK Flight Recorder (JFR) добавлены средства трассировки и оценки времени выполнения методов. Поддерживается трассировка стека вызовов конкретных методов и запись точной статистики о вызовах методов, охватывающей такие метрики, как время выполнения и количество вызовов.

Удалён код и сборочные сценарии для поддержки 32-разрядных систем x86. Прекращение поддержки 32-разрядных систем x86 упростило инфраструктуру для сборки и тестирования JDK, а также позволило реализовывать возможности, завязанные на аппаратные платформы, без создания fallback-обработчиков для 32-битных систем x86.



