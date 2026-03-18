Выпуск среды рабочего стола GNOME 50 с удалением поддержки X11

18.03.2026 19:56 (MSK)

После шести месяцев разработки опубликован выпуск среды рабочего стола GNOME 50. Для быстрой оценки возможностей GNOME 50 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 50 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 26.04 и Fedora 44.

В новом выпуске:

  • Из пользовательской оболочки GNOME Shell и композитного сервера Mutter удалён код для поддержки протокола X11. В дисплейном менеджере GDM удалена поддержка X11 и прекращена возможность сборки GDM без Wayland, но сохранена поддержка запуска других сред рабочего стола, использующих X11. В gnome-session прекращена поддержка выполнения сеансов на базе X11, а из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11" и возможность настройки параметров X11.

    Отныне в GNOME возможно использование только сеанса на базе Wayland, а поддержка работы под управлением X-сервера полностью прекращена. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland сохраняется. В дистрибутивах поддержка сеанса GNOME на базе X11 ранее была прекращена в Ubuntu 25.10, Fedora 43 и RHEL 10. В библиотеке GTK бэкенд для протокола X11 объявлен устаревшим и в GTK5 планируют оставить только поддержку Wayland. Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года.

  • Реализована новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd, и добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления, приложениям GNOME предоставлена возможность восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

  • На экране входа реализована группировка списка сеансов в привязке к имени дисплея. Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd. В GDM задействована инфраструктура systemd-userdb, предоставляемая systemd. Удалён встроенный менеджер сервисов, который функционировал на уровне запуска desktop-файлов.
  • Переработан интерфейс родительского контроля. Добавлены новые возможности для отслеживания времени работы с экраном, фильтрации web-контента и задания времени для перехода ко сну. Например, родители теперь могут ограничить суточное время работы за компьютером и назначить вечернее время, после которого экран будет заблокирован и ребёнок не сможет разблокировать его. При этом доступна опция, позволяющая ребёнку запросить у родителя дополнительное время в случае истечения назначенного ему лимита. Добавлена возможность вызова интерфейса родительского контроля из конфигуратора. Реализован сервис для фильтрации web-контента при работе через детские учётные записи (интерфейс для настройки фильтров появится в следующем выпуске).
  • Мастер начальной настройки (gnome-initial-setup) переведён на использование по умолчанию run0 для запуска привилегированных действий вместо pkexec.
  • В файловом менеджере Nautilus переработан механизм переименования групп файлов, при поиске разрешено использование нескольких фильтров типов файлов, в контекстное меню корзины добавлена ссылка на настройки, реализован независимый всплывающий диалог со свойствами файла, в строке ввода файлового пути реализовано автодополнение ввода без учёта регистра символов.

    В Nautilus также сокращено потребление памяти; ускорена загрузка пиктограмм и миниатюр; увеличено покрытие тестами; расширено использование языка Blueprint для формирования интерфейса; задействована библиотека Glycin для sandbox-изоляции декодирования изображений.

  • В просмотрщике документов реализована полноценная возможность прикрепления аннотаций к отрывкам текста в документе. Аннотации теперь можно добавить одним кликом в основном окне. Появилась возможность рисования линий и выделения блоков цветом поверх содержимого.
  • В календаре-планировщике реализован новый список участников, через который можно получить информацию о приглашённых на мероприятие и оценить обязательность их присутствия. В будущем планируется реализовать полноценную систему управления отправкой приглашений. Изменено оформление диалога для быстрого добавления новых событий. Добавлена поддержка экспорта в формате ICS. Улучшен интерфейс просмотра событий за месяц. Добавлена поддержка навигации по событиям, используя клавиши управления курсором.
  • Конфигуратор переведён на использование языка построения интерфейсов Blueprint. Удалён бэкенд настройки для X11. В настройки даты и времени добавлена возможность выбора первого дня недели, влияющая на формирование списка дней недели в календаре-планировщике и почтовом клиенте Evolution. Интерфейс настройки модема переведён на виджеты libadwaita и унифицирован с остальными настройками. На странице управления цветом решены проблемы с калибровкой экрана. На странице настройки звука более явно разделены уровни громкости для звуковых входов и выходов.
  • В системе удалённой работы с рабочим столом значительно повышена производительность и задействовано аппаратное ускорение вывода видео при помощи API Vulkan и VA-API. Интегрирована поддержка механизма "explicit sync", позволяющего снизить задержки и избавиться от появления артефактов на системах с драйверами NVIDIA. Добавлена поддержка HiDPI с возможностью автоматически масштабировать вывод для соответствия разрешению используемого экрана. Реализована возможность использования локальной web-камеры в сеансе с удалённой системой. Добавлена поддержка аутентификации через Kerberos.
  • В настройки для людей с ограниченными возможностями добавлена опция "Reduced Motion" для минимизации использования анимации в интерфейсе. Модернизирован экранный ридер Orca, в котором предложен новый интерфейс настойки, расширен режим навигации и обеспечено автоматическое переключение языка.
  • В дисплейный менеджер GDM добавлен сервис "gnome-headless-session@.service" для упрощения запуска сеансов без экрана (например, при удалённом доступе к рабочему столу через RDP).
  • Улучшена поддержка выставления нецелых уровней масштабирования и применения механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. При включении VRR обеспечена обработка курсора, независящая от частоты кадров приложения, что позволило добиться плавного движения курсора при максимальной частоте обновления монитора (например, 144 Гц), даже если игра или приложение отображает информацию с более низкой частотой кадров.
  • Обходным путём решены проблемы на системах с драйверами NVIDIA, приводившие к рывкам и нарушениям синхронизации кадров. Повышена плавность анимации окон и улучшена общая отзывчивость интерфейса на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2, предоставляющего средства для управления цветом.
  • Реализована поддержка предоставления совместного доступа к экрану с сохранением метаданных HDR для исключения потери насыщенности цветов при трансляции или записи HDR-контента.
  • Библиотека GTK обновлена до ветки 4.22, в которой реализован встроенный движок отрисовки SVG.
  • Библиотека Libadwaita, включающая набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, обновлена до версии 1.9, в которой преложены новые виджеты с реализацией боковой панели: AdwSidebar с поддержкой секций, всплывающих подсказок и контекстных меню; AdwViewSwitcherSidebar для создания адаптивных панелей, способных управлять AdwViewStack.


  1. Главная ссылка к новости (https://release.gnome.org/50/...)
  2. OpenNews: GNOME начал перенаправление части git-трафика на GitHub
  3. OpenNews: Сопровождающий 16 модулей GNOME ограничит своё участие в проекте
  4. OpenNews: GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.22 со встроенным движком отрисовки SVG
  6. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 49
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65015-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 20:08, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Хорошо юбилей отметили :)
    Жду 26.04.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:06, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пропускает цензура - Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с мор... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 21:12, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Повторяй это, перебирая чётки, 3 раза в день по 108 раз.
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 21:22, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это аргументы и факты, ах да... Фанаты иксов не способны разговаривать на языке аргументов и фактов, они способны только потреблять!
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:10, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Выпуск среды рабочего стола GNOME 50 с удалением поддержки X11

    Хорошо, что ни кто об этом не узнает! Пользователей то не осталось :)

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:24, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хорошо, что ни кто об этом не узнает! Пользователей то не осталось

    Думаю где-то остались.
    Сидят на всяком некософте и/или некрожелезе.
    Зато имеют наглость советовать, что делать разработчикам дистрибутива.


     
  • 2.12, Аноним (12), 20:26, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с удалением поддержки X11

    Все постепенно постепенно удаляют, медленно медленно удаляют.
    Ну или, я мееедленно переношу файл в корзину, (следи за руками оп оп оп оп, ловкость рук и мастерство фокусника, оп оп оп оп,),
    Все еще переношу файл в корзину).

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:22, 18/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну чё там на nvidia уже работает? Как там vulkan поживает, или всё ещё надо ngl форсить. Всего лишь 3/4 рынка, можно забить конечно.
     
     
  • 2.10, fly (??), 20:25, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, давно работает. Нужно установить такую штуку как драйвер
     

  • 1.6, Аноним (5), 20:23, 18/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Интегрирована поддержка механизма "explicit sync", позволяющего снизить задержки и избавиться от появления артефактов на системах с драйверами NVIDIA.

    а вот в mesa implicit sync, надо всё переписывать с нуля.

     
  • 1.8, sig11 (ok), 20:24, 18/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за цветные иконки на скриншотах?! Непорядок.. Все должно быть черно-белым. И закругления еще не везде используются! А иначе зачем вот это все?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:29, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что за цветные иконки на скриншотах?! Непорядок.. Все должно быть черно-белым. И закругления еще не везде используются! А иначе зачем вот это все?

    Ладно это всё мелочи, но почему они ещё ai ассистента туда не добавили? Вот где эпичный просчет, который срочно нужно исправить.

     
  • 2.16, q (ok), 20:31, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках монитора снизь saturation до нуля, будет тебе всё черно-белое. А нормальные дизайнеры используют все каналы связи с пользователем, включая R-G-B-колбочки в твоих глазах.
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 20:36, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А нормальные дизайнеры используют все каналы связи

    Я не знаю на счет дизайнеров, но нормальные люди сарказм обычно понимают.

     
     
  • 4.18, q (ok), 20:38, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На мне обычно трюк с выдаванием глупости за "сарказм" не срабатывает. Попробуй другую тактику.
     
     
  • 5.51, Аноним (2), 21:54, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На мне обычно трюк с выдаванием глупости за "сарказм" не срабатывает. Попробуй другую тактику.

    А давай, ты вместо глупых советов, просто не будешь отвечать на комментарии, которые ты считаешь глупыми. А мы поглядим, что на тебе срабатывает.

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:24, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    DE на плагинах, гимп 90% разработки потратил на смену GTK, Transmission потерял трей на переходе версий, и производительность при 4.0 > 4.1
    всё что на GTK после 3.0 уже по дефолту мрак. хоть и прямой связи особо нету
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 21:18, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > гимп 90% разработки потратил на смену GTK

    После того как 10+ лет пинали буи?

    > Transmission потерял трей на переходе версий

    Глючное поделие которое пишут аутисты?
    Скажите спасибо, что оно вообще запустилось))

     
  • 2.45, Хрю (?), 21:20, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Transmission потерял трей на переходе версий

    Не только трей, но и стал гораздо менее отзывчивым - несколько сотен торрентов и после перехода на 4.1.1 прям визуально видна деградация.

     
  • 2.49, llolik (ok), 21:45, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гимп 90% разработки потратил на смену GTK

    Вообще-то нет. На смену версии GTK там ушло, ну, с полгода суммарно, как мне кажется. С третьей веткой там больше сыграло то, что они определили для релиза столько целей, что чейнджлог читать устанешь, плюс рефакторинг, плюс половина команды смениться успела не по одному разу (включая основного мейнтейнера).

    Короче говоря, затянувшиеся роды релиза были совсем не из-за GTK3. Теперь они решили строже определять цели релиза и меньше распыляться, не хватать большие куски не доделав  - вот уже 3.2 релизнули, который, в прошлом темпе, я думал к пенсии дождусь. С векторными слоями и прочими пирогами, которые, думал, не дождусь вообще.

     

  • 1.11, Аноним (11), 20:26, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Классика: наношрифт, гигападдинг.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:52, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последствия культа карго... Думают: ща накатим GUI по мотивам Анроида с Айосью - и пользователи понабегут! И Гном будет не только на всех десктопах, но и на всех мобилочках!
     
  • 2.52, Аноним (52), 21:57, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:30, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Я про гном портянки эти уже даже не читаю, сразу в комменты иду, но тут пока не очень весело.
    Эх, делали бы они две версии - одну с нормальными пропорциями для десктопа, а вторую, раз уж так хочется, пальцетыкателтную для всего остального. Возможно даже что-то хорошее получилось бы.
     
     
  • 2.25, trooper97 (?), 20:58, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя просто монитор древний, потому и кажется всё большим и непропорциональным.
     
     
  • 3.31, SodaF (?), 21:10, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да! Специально замерял - заголовки окон у KDE и Gnome по высоте одинаковые.
     

  • 1.20, Аноним (21), 20:48, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > добавлен объект GsmSessionSave
    > Помимо сохранения позиций окон после восстановления, приложениям GNOME предоставлена возможность восстановления состояния

    Вот это я понимаю инновации для 2026. Приложения наконец-то могут сохранять позицию своих окон! Не, ну вы видели?! 🤯

    Причем реализовано это не штатным расширением Wayland, а как положено - сугубо гномей приблудой GsmSessionSave. 💪

     
  • 1.32, SodaF (?), 21:12, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздравляю пользователей Gnome! Отличный релиз!
     
     
  • 2.38, Аноним (34), 21:16, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ещё из интерфейса выпилили?
     
     
  • 3.41, Аноним (47), 21:18, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное что иксов нет - это достаточно!
     
  • 3.46, q (ok), 21:21, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать" -- Эрнест Хемингуэй.
    Меньше опций = меньше грузить пользователя бессмысленными ни на что не влияющими вопросами.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 21:49, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит совершеннее всего в этой вселенной - вакуум. Вроде того, что в головах гномеров и прочих любителей чужих цитаток.
     

  • 1.39, Аноним (47), 21:17, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это рано или поздно должно было произойти! У иксов куча проблем, которые никто не хочет этот список даже смотреть, не то что решать!!!

    Иксы по служат примером, того, что если не уважать своих пользователей и их потребности, то они будут не уважать в ответ! Это как надо было всех довести, чтобы все в кинули иксы на свалку истории, как страшный сон!

     
  • 1.53, Аноним (53), 21:59, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    А что, кто-то после 2-го гнома этим вообще пользуется?
     

