Выпуск среды рабочего стола GNOME 50 с удалением поддержки X11

После шести месяцев разработки опубликован выпуск среды рабочего стола GNOME 50. Для быстрой оценки возможностей GNOME 50 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 50 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 26.04 и Fedora 44. В новом выпуске: Из пользовательской оболочки GNOME Shell и композитного сервера Mutter удалён код для поддержки протокола X11. В дисплейном менеджере GDM удалена поддержка X11 и прекращена возможность сборки GDM без Wayland, но сохранена поддержка запуска других сред рабочего стола, использующих X11. В gnome-session прекращена поддержка выполнения сеансов на базе X11, а из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11" и возможность настройки параметров X11. Отныне в GNOME возможно использование только сеанса на базе Wayland, а поддержка работы под управлением X-сервера полностью прекращена. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland сохраняется. В дистрибутивах поддержка сеанса GNOME на базе X11 ранее была прекращена в Ubuntu 25.10, Fedora 43 и RHEL 10. В библиотеке GTK бэкенд для протокола X11 объявлен устаревшим и в GTK5 планируют оставить только поддержку Wayland. Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года.

Реализована новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd, и добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления, приложениям GNOME предоставлена возможность восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

На экране входа реализована группировка списка сеансов в привязке к имени дисплея. Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd. В GDM задействована инфраструктура systemd-userdb, предоставляемая systemd. Удалён встроенный менеджер сервисов, который функционировал на уровне запуска desktop-файлов.

Переработан интерфейс родительского контроля. Добавлены новые возможности для отслеживания времени работы с экраном, фильтрации web-контента и задания времени для перехода ко сну. Например, родители теперь могут ограничить суточное время работы за компьютером и назначить вечернее время, после которого экран будет заблокирован и ребёнок не сможет разблокировать его. При этом доступна опция, позволяющая ребёнку запросить у родителя дополнительное время в случае истечения назначенного ему лимита. Добавлена возможность вызова интерфейса родительского контроля из конфигуратора. Реализован сервис для фильтрации web-контента при работе через детские учётные записи (интерфейс для настройки фильтров появится в следующем выпуске).

Мастер начальной настройки (gnome-initial-setup) переведён на использование по умолчанию run0 для запуска привилегированных действий вместо pkexec.

В файловом менеджере Nautilus переработан механизм переименования групп файлов, при поиске разрешено использование нескольких фильтров типов файлов, в контекстное меню корзины добавлена ссылка на настройки, реализован независимый всплывающий диалог со свойствами файла, в строке ввода файлового пути реализовано автодополнение ввода без учёта регистра символов. В Nautilus также сокращено потребление памяти; ускорена загрузка пиктограмм и миниатюр; увеличено покрытие тестами; расширено использование языка Blueprint для формирования интерфейса; задействована библиотека Glycin для sandbox-изоляции декодирования изображений.

В просмотрщике документов реализована полноценная возможность прикрепления аннотаций к отрывкам текста в документе. Аннотации теперь можно добавить одним кликом в основном окне. Появилась возможность рисования линий и выделения блоков цветом поверх содержимого.

В календаре-планировщике реализован новый список участников, через который можно получить информацию о приглашённых на мероприятие и оценить обязательность их присутствия. В будущем планируется реализовать полноценную систему управления отправкой приглашений. Изменено оформление диалога для быстрого добавления новых событий. Добавлена поддержка экспорта в формате ICS. Улучшен интерфейс просмотра событий за месяц. Добавлена поддержка навигации по событиям, используя клавиши управления курсором.

Конфигуратор переведён на использование языка построения интерфейсов Blueprint. Удалён бэкенд настройки для X11. В настройки даты и времени добавлена возможность выбора первого дня недели, влияющая на формирование списка дней недели в календаре-планировщике и почтовом клиенте Evolution. Интерфейс настройки модема переведён на виджеты libadwaita и унифицирован с остальными настройками. На странице управления цветом решены проблемы с калибровкой экрана. На странице настройки звука более явно разделены уровни громкости для звуковых входов и выходов.

В системе удалённой работы с рабочим столом значительно повышена производительность и задействовано аппаратное ускорение вывода видео при помощи API Vulkan и VA-API. Интегрирована поддержка механизма "explicit sync", позволяющего снизить задержки и избавиться от появления артефактов на системах с драйверами NVIDIA. Добавлена поддержка HiDPI с возможностью автоматически масштабировать вывод для соответствия разрешению используемого экрана. Реализована возможность использования локальной web-камеры в сеансе с удалённой системой. Добавлена поддержка аутентификации через Kerberos.

В настройки для людей с ограниченными возможностями добавлена опция "Reduced Motion" для минимизации использования анимации в интерфейсе. Модернизирован экранный ридер Orca, в котором предложен новый интерфейс настойки, расширен режим навигации и обеспечено автоматическое переключение языка.

В дисплейный менеджер GDM добавлен сервис "gnome-headless-session@ .service" для упрощения запуска сеансов без экрана (например, при удалённом доступе к рабочему столу через RDP). Улучшена поддержка выставления нецелых уровней масштабирования и применения механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. При включении VRR обеспечена обработка курсора, независящая от частоты кадров приложения, что позволило добиться плавного движения курсора при максимальной частоте обновления монитора (например, 144 Гц), даже если игра или приложение отображает информацию с более низкой частотой кадров. Обходным путём решены проблемы на системах с драйверами NVIDIA, приводившие к рывкам и нарушениям синхронизации кадров. Повышена плавность анимации окон и улучшена общая отзывчивость интерфейса на системах с видеокартами NVIDIA. Реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2, предоставляющего средства для управления цветом. Реализована поддержка предоставления совместного доступа к экрану с сохранением метаданных HDR для исключения потери насыщенности цветов при трансляции или записи HDR-контента. Библиотека GTK обновлена до ветки 4.22, в которой реализован встроенный движок отрисовки SVG. Библиотека Libadwaita, включающая набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, обновлена до версии 1.9, в которой преложены новые виджеты с реализацией боковой панели: AdwSidebar с поддержкой секций, всплывающих подсказок и контекстных меню; AdwViewSwitcherSidebar для создания адаптивных панелей, способных управлять AdwViewStack.





