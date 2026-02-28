GNOME начал перенаправление части git-трафика на GitHub

Разработчики проекта GNOME объявили о начале перенаправления части запросов к основным Git-репозиториям проекта на зеркала, размещённые на GitHub. С gitlab.gnome.org/GNOME/ на github.com/GNOME/ теперь перенаправляются все операции "git clone". Проект перевёл инфраструктуру разработки на GitLab в 2018 году (до этого использовались cgit и Bugzilla).

В качестве причины называется работа по снижению издержек из-за большого объёма трафика. Отмечается, что если принятых мер окажется недостаточно планируется введение дополнительных мер для снижения потребления трафика, которые позволят снизить затраты и убрать перенаправление из GitLab на GitHub. Изменение уже привело к возникновению проблем у некоторых пользователей, проявившихся в загрузке устаревших данных и несрабатывании автоматического перенаправления.



