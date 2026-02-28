The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

GNOME начал перенаправление части git-трафика на GitHub

28.02.2026 12:50 (MSK)

Разработчики проекта GNOME объявили о начале перенаправления части запросов к основным Git-репозиториям проекта на зеркала, размещённые на GitHub. С gitlab.gnome.org/GNOME/ на github.com/GNOME/ теперь перенаправляются все операции "git clone". Проект перевёл инфраструктуру разработки на GitLab в 2018 году (до этого использовались cgit и Bugzilla).

В качестве причины называется работа по снижению издержек из-за большого объёма трафика. Отмечается, что если принятых мер окажется недостаточно планируется введение дополнительных мер для снижения потребления трафика, которые позволят снизить затраты и убрать перенаправление из GitLab на GitHub. Изменение уже привело к возникновению проблем у некоторых пользователей, проявившихся в загрузке устаревших данных и несрабатывании автоматического перенаправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  3. OpenNews: Проект GNOME мигрирует на систему управления исходными текстами Git
  4. OpenNews: GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши
  5. OpenNews: Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11
  6. OpenNews: Сопровождающий 16 модулей GNOME ограничит своё участие в проекте
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64892-gnome
Ключевые слова: gnome, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bob (??), 13:09, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    бабло сожрали на "нетакусь" и "спорные решения", инфраструктуру наклянчили у MS.

    гом нормального человека остался в Mate и Cinnamon

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mate и Cinnamon это ретроградство для тех кто не может забыть как им пришел диск с 8 убунтой по почте.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ретроградный Меркурий.
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:40, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно! Нужно переставлять кнопки, перекраивать меню, менять местами панельки и убирать половину настроек каждый год. Чтобы юзер каждый раз после обновления терялся и не понимал, где он находится. Так победим!
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:23, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce же!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:14, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отмечается, что если принятых мер окажется недостаточно планируется введение дополнительных мер для снижения потребления трафика, которые позволят снизить затраты и убрать перенаправление из GitLab на GitHub.

    Исходники закроют или сам гном?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gtk закрывать наверное не будут. А то придётся пол системы перекомпилировать...
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:14, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > из-за большого объёма трафика

    Может, не надо делать постоянные бессмысленные изменения в коде?

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не надо было использовать жирногитлаб? А например божественную гитею?
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые вместо "добавить закладку" жмут "fork" - это тоже может влиять?
     

  • 1.7, q (ok), 13:29, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что, все по-честному. Если гитхаб продвигает АИ, скрапя контент со всего интернета, то пусть свои же гитхабовские ресурсы и потребляет.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:39, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Гитхабу именно этого и надо. Чтобы не скрейпить приходилось, а прямо у них всё лежало изначально. А скрейперы с самих себя они придушат, просто потребуют аккаунт для скачки, и Windows Hello привязать для аккаунта. Вот тут то и выяснится, что большинство опенсорсных разрабов - обыкновенный скот. Чтобы работа не встала - все требования выполнят.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:36, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот. Теперь на гноме табу.
    Помянем.
     
  • 1.9, нах.. (?), 13:36, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Норм решение взрослых людей. Вместо того, чтобы клянчить бабло у юзеров и гранты у государства (как gnu) - снизим косты, одновременно распределив нагрузку. Житхаб жирный, пусть работает.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да да просто побежали к папке Майкрософту за помощью. Очень взросло...
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:23, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    14-ая винда на Гноме будет с ядром от Линуса. У майков, к сожалению, нет иного выбора в далекой перспективе.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:33, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Линукса не с кого снимать, ведь Аппле — БСД ?
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 16:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у Линукса не с кого снимать, ведь Аппле — БСД ?

    Никакое оно не бсд, оно свое собственное. То что оно надергало кусков из BSD - так их много кто надергал. Даже в винде есть упоминание каких-то регентов, по части winsock чтоли. Они там что - тоже BSD от этого стали?

     
  • 3.23, Аноним (-), 16:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да да просто побежали к папке Майкрософту за помощью. Очень взросло...

    А что, поюзать майкрософт как дармовую ресурсную кормушку, даже без возможности рекламу врезать и капчу показать - по моему клево придумано. Это как раз по взрослому - обойтись с акулой бизнеса в ее стиле. Засунуть в упряжку и - вот - изволь, дескать.

     

  • 1.10, Аноним (11), 13:44, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этих облачных хостингом траффик стоит космических денег что там что у нас.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На любых копеечных vps трафик бесплатный, о чём вы?
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 16:40, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На любых копеечных vps трафик бесплатный, о чём вы?

    Внимательно читай все звезды в ToS и AuP. Тебя ждет немало интереснейших сюрпризов если ты это еще и удумаешь реально поюзать.

    Может например оказаться безлимитный траффик *

    * Первый 1 Тб на полной скорости, далее 10 Мбит/сек.

    Ну и потом то конечно сервируй на 10 Мбит на всю ораву безлимитно до конца месяца :). Правда, есть нюансы...

     

  • 1.19, Аноним (-), 16:36, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > перенаправления части запросов к основным Git-репозиториям проекта на зеркала

    Классное применение гитхаба. Мне нравится. И рекламу всяких сбитых пилотов некуда подсунуть, и интерфейсу от индусов негде тормозить, и капчу сунуть некуда.

    Пожалуй, в таком виде гитхаб не такой уж и плохой сервис. А так они могут конечно перекрыть доступ к гиту, только тогда и те кто смотрит рекламу сбитого пилота тоже - отвалятся :)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру