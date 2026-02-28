GNOME начал перенаправление части git-трафика на GitHub

|
|1.1, Bob (??), 13:09, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
бабло сожрали на "нетакусь" и "спорные решения", инфраструктуру наклянчили у MS.
гом нормального человека остался в Mate и Cinnamon
|2.5, Аноним (5), 13:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Mate и Cinnamon это ретроградство для тех кто не может забыть как им пришел диск с 8 убунтой по почте.
|3.21, Аноним (21), 16:40, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Правильно! Нужно переставлять кнопки, перекраивать меню, менять местами панельки и убирать половину настроек каждый год. Чтобы юзер каждый раз после обновления терялся и не понимал, где он находится. Так победим!
|1.2, Аноним (2), 13:14, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Отмечается, что если принятых мер окажется недостаточно планируется введение дополнительных мер для снижения потребления трафика, которые позволят снизить затраты и убрать перенаправление из GitLab на GitHub.
Исходники закроют или сам гном?
|2.6, Аноним (6), 13:16, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
gtk закрывать наверное не будут. А то придётся пол системы перекомпилировать...
|1.3, Аноним (3), 13:14, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> из-за большого объёма трафика
Может, не надо делать постоянные бессмысленные изменения в коде?
|2.13, Аноним (11), 13:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может не надо было использовать жирногитлаб? А например божественную гитею?
|2.16, Аноним (16), 14:30, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Некоторые вместо "добавить закладку" жмут "fork" - это тоже может влиять?
|1.7, q (ok), 13:29, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А что, все по-честному. Если гитхаб продвигает АИ, скрапя контент со всего интернета, то пусть свои же гитхабовские ресурсы и потребляет.
|2.20, Аноним (20), 16:39, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так Гитхабу именно этого и надо. Чтобы не скрейпить приходилось, а прямо у них всё лежало изначально. А скрейперы с самих себя они придушат, просто потребуют аккаунт для скачки, и Windows Hello привязать для аккаунта. Вот тут то и выяснится, что большинство опенсорсных разрабов - обыкновенный скот. Чтобы работа не встала - все требования выполнят.
|1.9, нах.. (?), 13:36, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Норм решение взрослых людей. Вместо того, чтобы клянчить бабло у юзеров и гранты у государства (как gnu) - снизим косты, одновременно распределив нагрузку. Житхаб жирный, пусть работает.
|2.12, Аноним (11), 13:46, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да да просто побежали к папке Майкрософту за помощью. Очень взросло...
|3.15, Аноним (15), 14:23, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
14-ая винда на Гноме будет с ядром от Линуса. У майков, к сожалению, нет иного выбора в далекой перспективе.
|5.24, Аноним (-), 16:47, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А у Линукса не с кого снимать, ведь Аппле — БСД ?
Никакое оно не бсд, оно свое собственное. То что оно надергало кусков из BSD - так их много кто надергал. Даже в винде есть упоминание каких-то регентов, по части winsock чтоли. Они там что - тоже BSD от этого стали?
|3.23, Аноним (-), 16:45, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да да просто побежали к папке Майкрософту за помощью. Очень взросло...
А что, поюзать майкрософт как дармовую ресурсную кормушку, даже без возможности рекламу врезать и капчу показать - по моему клево придумано. Это как раз по взрослому - обойтись с акулой бизнеса в ее стиле. Засунуть в упряжку и - вот - изволь, дескать.
|1.10, Аноним (11), 13:44, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У этих облачных хостингом траффик стоит космических денег что там что у нас.
|3.22, Аноним (-), 16:40, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На любых копеечных vps трафик бесплатный, о чём вы?
Внимательно читай все звезды в ToS и AuP. Тебя ждет немало интереснейших сюрпризов если ты это еще и удумаешь реально поюзать.
Может например оказаться безлимитный траффик *
* Первый 1 Тб на полной скорости, далее 10 Мбит/сек.
Ну и потом то конечно сервируй на 10 Мбит на всю ораву безлимитно до конца месяца :). Правда, есть нюансы...
|1.19, Аноним (-), 16:36, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> перенаправления части запросов к основным Git-репозиториям проекта на зеркала
Классное применение гитхаба. Мне нравится. И рекламу всяких сбитых пилотов некуда подсунуть, и интерфейсу от индусов негде тормозить, и капчу сунуть некуда.
Пожалуй, в таком виде гитхаб не такой уж и плохой сервис. А так они могут конечно перекрыть доступ к гиту, только тогда и те кто смотрит рекламу сбитого пилота тоже - отвалятся :)
