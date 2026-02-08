Сопровождающий 16 модулей GNOME ограничит своё участие в проекте

Кристиан Хергерт (Christian Hergert), автор интегрированной среды разработки GNOME Builder, эмулятора терминала Ptyxis и текстового редактора GNOME Text Editor, объявил, что в связи с переездом из США во Францию и изменением приоритетов в жизни, больше не сможет уделять должное внимание разработке GNOME. Кристиан являлся почти единственным активеным сопровождающим 16 модулей GNOME и более сорока часов в неделю уделял поддержке и развитию стека GNOME. Отмечается, что после переезда его возможности по участию в разработке будут сильно ограничены и основное время он будет уделять семье, новой деятельности и налаживанию быта на новом месте. В качестве причины переезда упоминается новая эммиграционная политика США (у Криса жена родом из Тибета). Крис был трудоустроен в Red Hat, но данная компания отклонила его просьбу сохранить должность после переезда во Францию, несмотря на предоставление доказательства наличия рисков для его семьи. Cписок модулей, сопровождением и разработкой которых занимался Крис: GtkSourceView - библиотека для встраивания в приложения виджета многострочного редактирования текста, применяется во многих редакторах на базе GTK.

Text Editor - основной текстовый редактор GNOME.

Ptyxis - эмулятор терминала, по умолчанию используется в Fedora, Debian, Ubuntu, RHEL/CentOS/Alma/Rocky.

libspelling - библиотека для использования в GTK-приложениях проверки правописания на базе пакета enchant2.

Sysprof - система профилирования, интегрируемая с Linux perf, Mesa, GTK, Pango, GLib, WebKit, Mutter.

Builder - интегрированная среда разработки.

template-glib - шаблонизатор для GObject.

jsonrpc-glib - библиотека для взаимодействия через JSON-RPC.

libpeas - движок для создания плагинов на C, C++, Rust, Lua, Python и JavaScript.

libdex - библиотека для отложенного выполнения задач и интеграции с io_uring.

GOM - маппинг объектов GObject в SQLite.

Manuals - просмотрщик документации.

Foundry - реализация функциональности GNOME Builder для использования из командной строки и в форме библиотеки.

d-spy - утилита для анализа соединений D-Bus.

libpanel - виджеты для создания сложных IDE-подобных приложений на базе GTK и libadwaita.

libmks - GTK-компоненты для отображения экрана и передачи событий мыши/клавиатуры при взаимодействии с виртуальными машинами на базе QEMU.



