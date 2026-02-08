The OpenNET Project / Index page

Сопровождающий 16 модулей GNOME ограничит своё участие в проекте

08.02.2026 10:07 (MSK)

Кристиан Хергерт (Christian Hergert), автор интегрированной среды разработки GNOME Builder, эмулятора терминала Ptyxis и текстового редактора GNOME Text Editor, объявил, что в связи с переездом из США во Францию и изменением приоритетов в жизни, больше не сможет уделять должное внимание разработке GNOME. Кристиан являлся почти единственным активеным сопровождающим 16 модулей GNOME и более сорока часов в неделю уделял поддержке и развитию стека GNOME. Отмечается, что после переезда его возможности по участию в разработке будут сильно ограничены и основное время он будет уделять семье, новой деятельности и налаживанию быта на новом месте.

В качестве причины переезда упоминается новая эммиграционная политика США (у Криса жена родом из Тибета). Крис был трудоустроен в Red Hat, но данная компания отклонила его просьбу сохранить должность после переезда во Францию, несмотря на предоставление доказательства наличия рисков для его семьи.

Cписок модулей, сопровождением и разработкой которых занимался Крис:

  • GtkSourceView - библиотека для встраивания в приложения виджета многострочного редактирования текста, применяется во многих редакторах на базе GTK.
  • Text Editor - основной текстовый редактор GNOME.
  • Ptyxis - эмулятор терминала, по умолчанию используется в Fedora, Debian, Ubuntu, RHEL/CentOS/Alma/Rocky.
  • libspelling - библиотека для использования в GTK-приложениях проверки правописания на базе пакета enchant2.
  • Sysprof - система профилирования, интегрируемая с Linux perf, Mesa, GTK, Pango, GLib, WebKit, Mutter.
  • Builder - интегрированная среда разработки.
  • template-glib - шаблонизатор для GObject.
  • jsonrpc-glib - библиотека для взаимодействия через JSON-RPC.
  • libpeas - движок для создания плагинов на C, C++, Rust, Lua, Python и JavaScript.
  • libdex - библиотека для отложенного выполнения задач и интеграции с io_uring.
  • GOM - маппинг объектов GObject в SQLite.
  • Manuals - просмотрщик документации.
  • Foundry - реализация функциональности GNOME Builder для использования из командной строки и в форме библиотеки.
  • d-spy - утилита для анализа соединений D-Bus.
  • libpanel - виджеты для создания сложных IDE-подобных приложений на базе GTK и libadwaita.
  • libmks - GTK-компоненты для отображения экрана и передачи событий мыши/клавиатуры при взаимодействии с виртуальными машинами на базе QEMU.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/cherge...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64759-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Кристиан являлся почти единственным активеным сопровождающим 16 модулей GNOME и более сорока часов в неделю уделял поддержке и развитию стека GNOME.

    «Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.»

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 08/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:32, 08/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.4, ананас (?), 10:38, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    заменят на ai
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:40, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Redhat есть во Франции. Так почему отказали?
     
     
  • 2.6, Xo (?), 10:52, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо причину отклонили, хз, ценный кадр однако.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:04, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминал Ptyxis, им пользуются миллионы людей по всему миру).
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:02, 08/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, llolik (ok), 11:08, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догадываюсь (это предположение) потому, что во Французском офисе нет разработки, а только продажники и админы/девопсы интеграторы решений RH.
     

  • 1.7, abu (?), 10:53, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость.
     
  • 1.8, ойти тихнорь (?), 10:53, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой пример того как реальная политика влияет на мнимую свободу.
     
  • 1.11, Аноним (9), 11:04, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ом! 16 модулей может разрабатывать человек занимающийся тантрическими практиками. Простому человеку это не под силу. Ом таре тутаре суха!
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:05, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >больше не сможет уделять должное внимание разработке GNOME

    Разве это не замечательно? Скорее бы все остальные разработчики разбежались бы!

     

