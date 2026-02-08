Сопровождающий 16 модулей GNOME ограничит своё участие в проекте

|
Кристиан Хергерт (Christian Hergert), автор интегрированной среды разработки GNOME Builder, эмулятора терминала Ptyxis и текстового редактора GNOME Text Editor, объявил, что в связи с переездом из США во Францию и изменением приоритетов в жизни, больше не сможет уделять должное внимание разработке GNOME. Кристиан являлся почти единственным активеным сопровождающим 16 модулей GNOME и более сорока часов в неделю уделял поддержке и развитию стека GNOME. Отмечается, что после переезда его возможности по участию в разработке будут сильно ограничены и основное время он будет уделять семье, новой деятельности и налаживанию быта на новом месте.
В качестве причины переезда упоминается новая эммиграционная политика США (у Криса жена родом из Тибета). Крис был трудоустроен в Red Hat, но данная компания отклонила его просьбу сохранить должность после переезда во Францию, несмотря на предоставление доказательства наличия рисков для его семьи.
Cписок модулей, сопровождением и разработкой которых занимался Крис:
- GtkSourceView - библиотека для встраивания в приложения виджета многострочного редактирования текста, применяется во многих редакторах на базе GTK.
- Text Editor - основной текстовый редактор GNOME.
- Ptyxis - эмулятор терминала, по умолчанию используется в Fedora, Debian, Ubuntu, RHEL/CentOS/Alma/Rocky.
- libspelling - библиотека для использования в GTK-приложениях проверки правописания на базе пакета enchant2.
- Sysprof - система профилирования, интегрируемая с Linux perf, Mesa, GTK, Pango, GLib, WebKit, Mutter.
- Builder - интегрированная среда разработки.
- template-glib - шаблонизатор для GObject.
- jsonrpc-glib - библиотека для взаимодействия через JSON-RPC.
- libpeas - движок для создания плагинов на C, C++, Rust, Lua, Python и JavaScript.
- libdex - библиотека для отложенного выполнения задач и интеграции с io_uring.
- GOM - маппинг объектов GObject в SQLite.
- Manuals - просмотрщик документации.
- Foundry - реализация функциональности GNOME Builder для использования из командной строки и в форме библиотеки.
- d-spy - утилита для анализа соединений D-Bus.
- libpanel - виджеты для создания сложных IDE-подобных приложений на базе GTK и libadwaita.
- libmks - GTK-компоненты для отображения экрана и передачи событий мыши/клавиатуры при взаимодействии с виртуальными машинами на базе QEMU.