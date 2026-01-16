Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11

|
|1.1, Аноним (1), 12:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Предполагается, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
В чем это выражается?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:25, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
|
Выражается в том, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
|
|
|
|3.6, Аноним (-), 12:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
|
Теперь надо дропнуть развитие Phosh. Я искренне не понимаю, зачем GNoME и KDE пытаются в телефоны. Эти ресурсы можно высвободить на что-то более полезное по типу добавления функционала для создания файлов по ПКМ в Nautilus.
|
|
|
|4.9, Аноним (-), 12:31, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Если ко мне приходит кто-то из саппорта со словами "вот есть полезный функционал", то первое что я спрашиваю "А сколько у нас запросов от пользователей?".
В 90% случаев после этого вопрос снимается с повестки дня.
Поэтому и тебя я спрошу "насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?"
|
|
|
|5.22, Аноним (22), 12:46, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну вот у меня часто такая потребность например.
После перехода на виндовс вопрос о пригодности гнома к использованию снялся.
> я спрашиваю "А сколько у нас запросов от пользователей?".
Пользователям может не понравится когда перед ними гнут пальцы - пока есть альтернативы.
|
|
|
|6.31, Аноним (-), 12:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну вот у меня часто такая потребность например.
Значит у вас есть некоторые запросы, которые не удовлетовряет гном.
> После перехода на виндовс вопрос о пригодности гнома к использованию снялся.
А вот и решение!
(а чего не на КДЕ?)
> Пользователям может не понравится когда перед ними гнут пальцы - пока есть альтернативы.
И это отлично!
Если пытаться угодить всем, то получим блотварного монстра.
Нужно определить "кто наши пользователи" и делать фичи для них.
|
|
|
|7.54, Sm0ke85 (ok), 13:29, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Нужно определить "кто наши пользователи" и делать фичи для них.
Тут как раз гном местами убог, т.к. видимо "их пользователь" при необходимости из их среды накидать новый текстовичек, должен обязательно открыть консоль и забить на весь ГУИ, т.к. если я зашел в консоль, чтобы создать текстовичек, то я его создам прям в консоли полностью... Итого: из-за отсутствия возможности по ПКМ создать текстовый файл, идет лесом гном-текст-эдитор, а чаще и проводник вместе с ним, т.к. есть ls или mc...
ЗЫ: сам пользуюсь гномом, так что не для "похейтить" написал, а описал свой стиль использования...
|
|5.47, Sm0ke85 (ok), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?
Я б от такой функции не отказался и точно бы пользовался, да и чтоб ее реализовать особо сил не надо, так что не понятно почему данную функцию никак не добавят...
|
|
|
|6.55, Аноним (55), 13:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
>>насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?
> Я б от такой функции не отказался и точно бы пользовался, да
> и чтоб ее реализовать особо сил не надо, так что не
> понятно почему данную функцию никак не добавят...
Вы можете очень долго ждать там эту функцию, учитывая, что она там есть. Бросьте пустой файл в каталог "Шаблоны" в home. И всё будет создаваться, это функциональность Гнома без всяких расширений.
|
|
|
|7.68, Sm0ke85 (ok), 13:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Вы можете очень долго ждать там эту функцию, учитывая, что она там есть. Бросьте пустой файл в каталог "Шаблоны" в home. И всё будет создаваться, это функциональность Гнома без всяких расширений.
10 лет на гноме и не знал, не очевидно же, спасибо)))
|
|4.14, iPony128052 (?), 12:38, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Теперь надо дропнуть развитие Phosh.
В смысле дропнуть?
Это отдельные чуваки решили делать. Им ни как не запретишь, да и был бы смысл.
|
|
|
|5.75, Аноним (75), 14:02, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запретить не смогут, а вот подкинуть экскрементов в кашку - могут. В конце прошлого года уже было нытье, что разрабы гнома намерены отломить что-то важное. Впрочем, и не жалко. Разрабы Phosh - убежденные гномоводы, интересно будет посмотреть на столкновение их убеждений с реальностью.
|
|4.25, trooper97 (?), 12:51, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Phosh неофициальный проект Gnome, разработчики Gnome не занимаются им. Его развивают разработчики Purism.
|
|4.45, Rootlexx (?), 13:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Эти ресурсы можно высвободить на что-то более полезное по типу добавления функционала для создания файлов по ПКМ в Nautilus.
Неужели настолько сложно положить все желаемые вами шаблоны файлов в каталог шаблонов? Это обязательно должны сделать разработчики?
|
|
|
|5.89, Жироватт (ok), 14:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну, на самом деле, хотя бы простой txt могли бы и создавать.
Ну ровно одна команда при установке - и пользователю приятно: он узнаёт об этой фиче не из срача на опеннете, и +1 к дружелюбности среды.
|
|
|
|6.94, Аноним (94), 14:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем? Чем меньше знают, тем быстрее можно совсем выпилить под соусом "никто не пользуется, значит не надо".
|
|
|
|7.100, Жироватт (ok), 14:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А для этого нужна ТЕЛЕМЕТРИЯ.
Чтобы с кучей умных циферок показать, что скрытая разрабами фича с меню никем не используется, потому, что мало кто раскладывает файлы в соответствии с рекомендациями xdg.
Кстати, а что будет с ними, с рекомендациями XDG? Там же есть буковка Х
|
|
|
|
|
|9.128, Аноним (-), 15:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но чтобы получить статистику, тебе нужны данные А сбор и отправка данных это та... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.133, Аноним (94), 15:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не вырывай слова из контекста, тогда поймёшь, что я именно это и написал Ля И ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.146, Аноним (-), 15:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но от которого постоянно подгорает в комментах новостей Просто потому что кнопо... большой текст свёрнут, показать
|
|3.30, Аноним (30), 12:57, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выражается в ленивом кодинге, когда лень оптимизировать по, лучше накинуть на требования еще +4 Gb, и рассказать про Ai, которое кстати в 2017 не требовало коллосальных Озу, да кстати вы уже купили 16Гб за 22000 Озу ( по цене среднего ноутбука ).
Так же выражается к возврату к 90м, когда у человека покупка Озу, или адиокарты - это было какое то великое свершение.
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 13:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений
Вот сюда все силы ушли! А я голову ломаю, где же это было... Дак это всегда было, и в гном-2 было, и даже досовские программы умели конфиги сохраниять!
|
|2.5, Аноним (-), 12:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В чем это выражается?
В снижении трудозатрат на сопровождение и высвободит ресурсы которые затрачивались.
Это же очевидно!
А если подробно - "баг" вида "у меня не работает что-то в Х11 сессии" просто отправляется в мусорку со словами " ̶н̶е̶ ̶б̶а̶г̶,̶ ̶а̶ ̶ф̶и̶ч̶а̶ not supported".
Это экономит время тестерам, программерам.
А так же уменьшает время автотестов, тк все подобные тесткейсы тоже можно выкинуть.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 12:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>В снижении трудозатрат
Что, им зарплату снизят или релизы будут чаще выпускать?
|
|2.26, Аноним (109), 12:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Меньше затрат на выпиливания из интерфейса пользователя. Т.к. в Вяленом и так это ещё не запилено.
|
|2.33, Аноним (33), 13:00, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Нету поддержки дублирующего вейленд кода x11 в гтк, гноме и сеансе. Для пользователя запуск x11 приложений как был, так и остался доступен. Просто новость клик бейт, удалили поддержку сеанса х11, а не запуск х11 приложений в гноме.
|
|
|
|3.48, Аноним (37), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> запуск x11 приложений как был, так и остался доступен
Раньше запускались и работали, сейчас половина не запускается, другая не работает.
|
|1.7, Аноним (7), 12:30, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года.
втф
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 12:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может просто поддержка вяленого появилась в 2016? Но точно не по умолчанию...
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 12:36, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Хм, а как Х11 и нужное могут быть в одном предложении?
Х11 это эталонное ненужное.
От которого отказываются и дистрибутивы, и ДЕ, и даже сами тулкиты.
|
|
|
|2.62, Sm0ke85 (ok), 13:41, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ненужно, неинтересно... Оно еще живо или уже стало одним большим снап-пакетом...?
|
|1.16, Аноним (16), 12:42, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
- А может сперва Wayland до рабочего состояния доделать?
- Можно, а зачем?
|
|
|
|2.20, Аноним (-), 12:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И что таки у вас нужного не работает?
У всех работает, а у вас нет?
Можно список?
|
|
|
|3.102, Аноним (109), 14:33, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А как там со скриншотами, положение окон уже можно задавать? Или это ненужно?
|
|3.127, Аноним (94), 15:14, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня тоже не работает Не надо говорить за всех Самопозиционирование окон Ну... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.135, Аноним (135), 15:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Поправьте меня, если не прав, но описанное вами всё-таки не функционал протокола, а ближе к СРС. В KDE например большинство описанных вами возможностей окон работает. По поводу автотайпа по хоткею - я использую в скриптах dotool, ему не важно, X11 это или wayland
|
|3.145, Аноним (37), 15:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не работает ... Можно список?
Можно. В каждой новости про выпуск очередного бумажного вяйленда - там в конце статьи всегда приводят список, чего ещё не сделано, и этот список сохраняется от версии к версии.
|
|
|
|4.147, Аноним (37), 15:53, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
P.S. И это только протокол, а его кто-то потом должен реализовывать, а реализовать не могут, потому что вяйленд ещё не сообразил, какой будет АПИ.
|
|2.42, name (??), 13:14, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
У меня работает, это очень странно, т.к. тут всегда пишут, что он не работает.
|
|
|
|3.79, Аноним (-), 14:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> У меня работает, это очень странно, т.к. тут всегда пишут, что он не работает.
Так и ты пиши что ничего не работает.
И молча пользуйся.
|
|2.70, Frestein (ok), 13:54, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сидим страдаем на сыром, сломанном, нерабочем Wayland. Мученики. А что? Завидуешь? Или присоединиться хочешь?
|
|1.27, Аноним (27), 12:57, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
-x11 +systemd намертво.
Теперь это linux-only среда. Причем еще и не всякий дистриб подойдет.
|
|
|
|2.36, morphe (?), 13:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Причем еще и не всякий дистриб подойдет.
Назови один полноценный дистрибутив, что применяют в проде, без systemd
|
|2.38, Аноним (38), 13:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Теперь это linux-only среда.
А что, кроме линя еще кто-то есть? Ну, кроме винды и макоси.
Или ты просто всяких маргиналов вроде бсд, илюмусов и прочие сорта ниТакИхКаКФсе?
|
|
|
|
|
|4.82, Аноним (-), 14:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Всякие Haiku, Kolobri, наверное.
Ого!
Это еще более нинужна чем то, что перечислили выше.
ЗЫ: про Kolobri даже не слышал. Это новый форк Kolibri c нескучными обоями?
|
|1.32, Аноним (37), 13:00, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> удаление кода ... сформирован iso-образ (3 ГБ)
А чего он такой жирный тогда?
|
|1.35, Аноним (37), 13:03, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить
Уже шаблонные фразы, напоминают 20 век про надои молока.
|
|
|
|2.78, Аноним (78), 14:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только надои реально увеличивались и кормили миллионы людей. А тут лишь обещания. Причем, обещания чего-то странного и не особо кому-то нужного.
|
|
|
|3.90, trooper97 (?), 14:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А тут лишь обещания.
Откуда ты высосал обещания? Похоже что ты себе напридумывал, что ты закзчик в схеме [разработчик]->[заказчик]. А на самом деле ты ноющий халявщик в схеме [open source разработчик]->[хаялвщик].
|
|
|
|4.108, Аноним (78), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то я сопроводитель и разработчик. Где-то в одной роли, где-то - в двух. И в Гном тоже имел несчастье отправлять исправления. И обещания, что гласные, что негласные, это необходимый элемент коллективного взаимодействия, выстроенного на доверии.
А вот ты просто незрелый фантазёр. Вообще не понимаешь о чём говоришь, и важничаешь "как взрослый". А теперь беги, мальчик, пожалуйся модератору.
|
|2.81, Жироватт (ok), 14:08, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Удаление Х11 и более плотная завязка на ситемди увеличит надои молока на 15 процентов, всхожесть озимых на 33%, а урожайность яровых - на 72.4%.
Хочешь быть передовым - кодь квадратно-гнездовым!
Системды и выкидывание иксов равно линуксификации всех компов стран!
Дайшь перевыполнения плана по удалению кода иксов! Стабильную ветку в три коммита!
|
|1.40, Аноним (40), 13:11, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Запомните этот твит!
Сейчас везде выпилят X11, а Wayland станет маинстримом, в таком состоянии поживут годик, другой. После, разработчики всяких Gnome и KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели, что он не отвечает современным требованиям, и начнут пилить какое-нибудь новое XWayWindowSystem12, а Wayland превратится в презираемое легаси, которое так же активно будут выпиливать из Gnome и KDE, как сейчас выпиливают X11
|
|
|
|2.46, Аноним (30), 13:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ладно в принципе запомнили. Это примерно как про Silverblue в Windows, или про ChromeOs - что это супер крутая Ос, ( такие рекламы были вначале появления ChromeOs ), и про то что ноутбуки и пк это фу), и у всех Нетбуки. Ну и, есть ли хоть один человек который сейчас пользуется Нетбуком.
|
|
|
|3.69, Аноним (37), 13:54, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я помню, как топили за сильверлайт микрософтовский, что это будущее и просто фантастика, все кинулись делать на нём сайты... А сейчас уже почти никто не вспомнит.
|
|2.50, EuPhobos (ok), 13:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
oss - alsa - pulseaudio - pipewire
| |
-------- jackd --------------------
|
|
|
|3.72, Аноним (37), 13:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
--- 2008 --- 2010 --- ... --- 2026 ---
--- alsa --- alsa --- alsa --- alsa --- alsa ---
|
|3.73, Аноним (37), 13:57, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Знаешь, в чём твоя ошибка на диаграмме? Ты смешал драйвера с комбайнами.
|
|3.77, anonymous (??), 14:05, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запуск jackd сразу отъедает 5% CPU. Больше жрать не будет, меньше тоже, потому что он синхронный.
|
|2.88, Аноним (94), 14:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> После, разработчики всяких Gnome
Крайне маловероятно, им чем меньше - тем лучше.
> KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели
Не будут. Вначале, вроде бы, было такое, сейчас - разрабы KDE, hyprland, cosmic и др. просто запиливают свои протоколы в обход организации. Чисто визуально, судя по списку, их вместе взятых уже чуть ли не столько же, сколько "официальных":
https://wayland.app/protocols/
> а Wayland превратится
из единого протокола, в разроненные реализации.
|
|2.156, soarin (ok), 16:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас везде выпилят X11, а Wayland станет маинстримом, в таком состоянии поживут годик, другой. После, разработчики всяких Gnome и KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели, что он не отвечает современным требованиям
Да, лет через двадцать.
|
|1.41, Аноним (41), 13:13, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Знаете что. Я в линуксе нуб. И я пока еще не дошел до холиваров. Мне плевать, что там под капотом. Иксы ли, системд ли. Мне главное, чтобы оно работало. А когда портянка, которая не понятно для чего нужна, которую пилят годами, то это не в моих интересах. Говорили уже. Протокол для виртуального графического терминала в 21м веке НЕ НУЖОН. Если захват экрана считается не достаточно секурным, а так оно и есть, то есть еще вариант с драйвером виртуального монитора. Почему до сих пор в линуксе юзерленд зависит от реализации графического стека? Почему надо половину софта переписывать из за байды, которая чуть выше графического драйвера? Где абстракция?
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему до сих пор в линуксе юзерленд зависит от реализации графического стека?
Потому что архитектуру дизайнили луДшие васяны в 80х.
> Почему надо половину софта переписывать из за байды, которая
> чуть выше графического драйвера? Где абстракция?
Есть куча абсракций поверх абсракций. Но сверху еще насыпали костылей, а проблему не исправили.
|
|2.53, Аноним (-), 13:26, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
О, добро пожаловать на борт нашего непотопляемого 4 титаника Уже дошел Сейчас... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.92, Аноним (78), 14:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> при базарной разработке по другому получиться не могло.
А кто тогда в корпортивных соборах все легаси-конюшни загадил? Эрик Реймонд, что ли?
> Те кто следил за развитием софта, кто обновлял тулкиты - у них все отлично заработало.
У блокнотов и калькуляторов. А у программ чуть сложнее гном-циркус-хеллоувротов отвалилась половина удобств, потому что "заменитель иксов" за 20 лет так и не смог добиться паритета функциональности, даже в части стандартизации очевидно необходимых протоколов.
|
|3.115, Аноним (94), 14:53, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Он начал этим пользоваться Юзербейз - довольно важная вещь А чтобы она росла, ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.119, Аноним (-), 15:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это он Какой красивый Ну-ка сними ш8ляпу это же целый д 822 о 822 л 822 л ... большой текст свёрнут, показать
|
|1.56, Аноним (56), 13:33, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А где новость про KDE Plasma 6.6, в которой заменили SDDM на собственный логин менеджер?
|
|1.57, Frank_Geist (?), 13:33, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Gnome 50 - это уже мажорная версия. А что так мало "нововедений"? Какой то кусок кода удалили и всё что-ли, добавили что по мелочи с калькулятором типа достаточно? Ничего больше нет? Чёрт - целых шесть месяц, а на выходе херня а не обновление.
|
|
|
|2.87, Nicho (ok), 14:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот вот, лучше бы Gnome 5.0 выпустили, и наконец с нормальным интерфейсом а не порезанным
|
|
|
|3.95, Аноним (85), 14:24, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Откуда такая надежда что следующие версии гнома не будут ещё менее порезанными?
|
|2.105, trooper97 (?), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что так мало "нововедений"? Какой то кусок кода удалили и всё что-ли
Если ты ориентируешься на текст новости, то в нем не перечислены все нововедения. Это альфа-выпуск, еще даже нет release notes для 50-й версии.
|
|1.59, Аноним (59), 13:35, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неужели этим комбайном кто-то пользуется? :/ Это ж та же самая винда, проще тогда уж настоящую винду поставить и не париться. А UNIX-way - это X11 + fvwm.
|
|1.63, Аноним (85), 13:42, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поздравляю гномовцев! Угнетённые иксами разрабы наконец встанут в полный рост к свету и озарят десктоп линуксовый своим гением!
|
|1.64, Аноним (64), 13:47, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Без Xorg зато с Rust. KDE тоже отказывается от Xorg но зато без Rust собирается. Выбор очевиден.
|
|1.66, Аноним (123), 13:50, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот корпоративная ловушка и захлопнулась. Системд, вейленд, гном. Все остальное будуь по максимум вытеснять.
|
|
|
|
|
|
|
|4.141, Аноним (37), 15:47, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Значит, аудитория гнома сократится, как у мозилы - раз в 10, и станет 0.0...%
|
|1.74, Аноним (94), 13:59, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Я-то грешных делом, думал, что избавление от ненужного пусть даже с этим и мног... большой текст свёрнут, показать
|
|1.76, Nicho (ok), 14:05, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Наверное это уже мечта Gnome 5.0 на Gtk 5, с новым дизайном и интерфейсом, а не с этим обрезанным, без видного дока, без кнопок в окнах, без виджетов, без размытия, где все крупное, разве в правильном направлении движется Gnome а?
И объясните, как так Gnome сменил свою философию концепцию оболочки, он же изначально был, как Windows, с более компактным классическим интерфейсом, где была панель, но решили, закосить под macOS, только чтобы не быть 100 копией, решили спрятать все и по удалять сделав оболочку максимально минималистичной...
|
|1.83, Аноним (75), 14:09, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
В один прекрасный день, все разработчики GNOME внезапно проснулись с мыслью, что они являются системообразующей организацией, и всё что они будут делать - сообщество будет обязано смириться с этим и принять.
Сообщество посмеялось и продолжило сидеть на своих LXQt, KDE, Cinnamon и многих других DE.
Прошло несколько лет, сообщество и не заметило, как GNOME окончательно самозакопался и когда это произошло. К тому времени его уже никто и не вспоминал.
|
|
|
|2.91, Аноним (85), 14:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Сообщество" будет юзать то, что идёт по умолчанию, а это вяленый гном и системд.
|
|
|
|
|
|4.101, Аноним (85), 14:30, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Арч может запускать хоть cmd.exe через вайн по умолчанию. Это 4% от %4.
|
|
|
|5.112, Аноним (78), 14:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Официальная статистика Steam рисует нам совершенно другую картину. Арч доминирует. И доминировал он там ещё ДО появления на свет SteamDeck и перевода SteamOS на его базу.
|
|3.99, Аноним (75), 14:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты все проспал, на Linux сейчас активно мигрирует виндузня и у них кеды самое ходовое DE.
И я уверен, форки с поддержкой X11 не заставят себя долго ждать. Как GNOME, так и KDE, если он тоже выпилит иксы. В наши времена таких несогласных с линией партии, создающие свои довольно популярные у людей форки, уже слишком много, чтобы воспринимать ситуацию как обычную.
|
|2.107, Аноним (-), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сообщество посмеялось и продолжило сидеть на KDE.
На LXQt, KDE, Cinnamon и многих других DE сидит просто мизерный процент пользователей по сравнению с нормальными ДЕ вроде Gnome и KDE.
> К тому времени его уже никто и не вспоминал.
Гном дефолтное ДЕ для практически всех нормальных дистров.
|
|
|
|3.113, Аноним (75), 14:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Гном дефолтное ДЕ для практически всех нормальных дистров.
Это каких?
|
|
|
|4.125, Аноним (129), 15:12, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это каких?
Gnome в RHEL, SLED, Ubuntu, Fedora по умолчанию.
В кубунту по умолчанию внезапно кеды и в openSUSE.
Но даже в более васянских дистрах вроде деба и арча - Gnome и KDE в топе.
pkgstats.archlinux.de/fun/Desktop%20Environments/current
plasma-workspace 38.49%
gnome-shell 18.76%
xfdesktop 10.44%
https://popcon.debian.org/main/by_inst
на конец 2024 было так
* GNOME (gnome-shell) - 44.15%
* XFCE4 (xfwm4) - 23.3%
* KDE Plasma (plasma-desktop) - 18.72%
А кто пользуется всякими крысами, корицацами и прочими васяноподелиями?
Вот то-то и оно
|
|
|
|5.134, Аноним (75), 15:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Gnome в RHEL, SLED, Ubuntu, Fedora по умолчанию.
RHEL, Fedora не учитываем, так как они из одной организации с гномом. Нынешний Ubuntu нормальным дистром не назовешь. Остается один SLED.
> Но даже в более васянских дистрах вроде деба и арча
Деб еще доолго будет на иксах, его юзеры могут не переживать. Остается Арч.
> А кто пользуется всякими крысами
Ты сам написал: "XFCE4 (xfwm4) - 23.3%"
Итого, из тех, по кому ударит остаются только SLED и Арч. На мнение юзеров остальных дистров наплевать, они жрут что дают.
|
|1.96, mos87 (ok), 14:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Уже зОхватили рынок мобил и планшетов? С 2008 захватывют этой щелью. Нигде больше это овно не юзабельно прост.
|
|1.98, Аноним (98), 14:27, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
То есть теперь никакого xrdp для гнома. А своя встройка у них однопользовательская, почти бессмысленная. Отлично, просто отлично.
|
|
|
|
|
|3.121, Аноним (98), 15:10, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уточните как вы делаете rdp через Wayland, чтобы аутентификация через pam?
|
|
|
|4.148, Аноним (148), 15:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уточните как вы делаете rdp через Wayland, чтобы аутентификация через pam?
Хм, я таким не страдаю.
Вам надо - вы и реализуйте.
Почему при разработке нужно учитывать мнение всяких меньшинств и извращенцев?
Сидите на ХОрге, там можно по сети перекидывать битмапы фризами и 1fps.
|
|2.150, Аноним (150), 16:02, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эта xrdp все равно никогда нормально не работало. Постоянно проблемы с цветопередачей и яркостью. Звука нет. Проброса устройств нет.
Вообще на лапотьОС нет нормальных средств удаленного доступа. На макось кстати тоже.
|
|
|
|
|
|3.131, Аноним (103), 15:25, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Была и есть, правда сейчас нужно ещё два плагина установить: для дока и меню с программами. UI/UX лучше чем в кедах
|
|1.117, _kp (ok), 15:05, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>>высвободит ресурсы.. на улучшения качества
И что добавили? От чего пользователям стало заметно лучше?
|
|1.124, theroook (ok), 15:12, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Гном вынужден идти по интенсивному пути, чтобы оставаться впереди в условиях foss коммунизма. Обратная совместимость, велосипеды, новые фичи, это роскошь корпораций. Кому нужны иксы, форкнут и будут их поддерживать, добавлять влажные фичи которые злые гномики отклоняли, ведь это ничего не стоит. Вперед за минтом и элементари
|
|1.126, Аноним (126), 15:13, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
От иксов отказались GNOME 50, KDE 6.8, Budgie 10.10. На данный момент иксовым софтом ещё можно пользоваться без особых проблем.
|
|1.130, Аноним (129), 15:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пацаны а как нижнее меню приложений поместить в центр Рабочего стола? В новости это самый первый скрин. По умолчанию меню в виде дока скрыто. А мне надо чтобы после загрузки оно сразу виднелось в центре Рабочего стола.
|
|
|
|2.136, eugener (ok), 15:36, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не очень понятно что имеется в виду. На скрине оно внизу, а не по центру.
Если имеется в виду чтобы после загрузки само показывалось — так это по умолчанию, начиная с гнома 44-45, точно не помню. Но многие расширения отключают такое поведение.
|
|
|
|3.155, Аноним (-), 16:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты юзаешь GNOME ты должен знать что лента меню после загрузки не видна. На Рабочем столе виден только голый обой. Меню появляется только если нажать Escape. А мне надо чтобы меню размещалось по центру и была сразу видна после загрузки.
|
|
|
|4.157, eugener (ok), 16:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> лента меню
Что такое "лента меню"? Док-панель? Я говорю что в свежих версиях сразу после загрузки он показывается. Начиная с какой версии искать лень.
> Меню появляется только если нажать Escape
Док появляется если нажать Super (клавиша Windows). Меню приложений - Super-A.
Escape не является хоткеем GNOME Shell.
Чтобы было понятнее, скажите какой у вас дистрибутив и какой версии, какая версия GNOME, какие расширения установлены.
|
|1.132, eugener (ok), 15:31, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скачал образ потестить, парочка моих расширений завелись без изменений, только вписал "50" как поддерживаемую версию в metadata.json.
Сохранение сеанса не работает, галочка стоит, но после перезапуска нифига не восстанавливает. На всякий случай передёрнул галочку, не помогло.
Образ атомарный, сплошные флатпаки, даже mc не поставить.
|
|
|
|2.138, Аноним (37), 15:41, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> только вписал "50" как поддерживаемую версию в metadata.json.
Вся суть, ничего не меняется, но надо менять цифры.
|
|
|
|3.144, Аноним (85), 15:51, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вот разгадка! С таким подходом неудивительно что разрабы систематично удаляют функционал и постоянно жалуются что у них нет времени на поддержку XYZ.
|
|1.151, Аноним (151), 16:03, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11"
Все переходим на DirectX 12
|
|1.160, Аноним (160), 16:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd.
Что за лицемерие? Да GNOME давно прибит гвоздями к systemd. Теперь ни холодно и не жарко, от дополнительной привязки к каким-то там компонентам systemd. Дистрибутивы не использующие systemd просто напросто, не включают в свою поставку GNOME. Всё очень просто.
|