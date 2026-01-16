Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11

Представлен первый альфа-выпуск среды рабочего стола GNOME 50. Релиз намечен на 18 марта 2026 года. Для тестирования альфа-версии GNOME 50 сформирован iso-образ (3 ГБ) на базе дистрибутива GNOME OS. Ключевым изменением в альфа-версии GNOME 50 стало удаление кода для поддержки протокола X11 из пользовательской оболочки GNOME Shell и композитного сервера Mutter. В дисплейном менеджере GDM удалена поддержка X11 и прекращена возможность сборки GDM без Wayland, но сохранена поддержка запуска других сред рабочего стола, использующих X11. В gnome-session прекращена поддержка выполнения сеансов на базе X11, а из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11" и возможность настройки параметров X11. Отныне в GNOME возможно использование только сеанса на базе Wayland, а поддержка работы под управлением X-сервера полностью прекращена. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland сохраняется. Предполагается, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека. В дистрибутивах поддержка сеанса GNOME на базе X11 ранее была прекращена в Ubuntu 25.10, Fedora 43 и RHEL 10. В библиотеке GTK бэкенд для протокола X11 объявлен устаревшим и в GTK5 планируют оставить только поддержку Wayland. Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года. Среди других заметных изменений: Реализована новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd, и добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления, приложениям GNOME предоставлена возможность восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd. В GDM задействована инфраструктура systemd-userdb, предоставляемая systemd. Удалён встроенный менеджер сервисов, который функционировал на уровне запуска desktop-файлов.

В дисплейный менеджер GDM добавлен сервис "gnome-headless-session@<username>.service" для упрощения запуска сеансов без экрана (например, при удалённом доступе к рабочему столу через RDP).

Конфигуратор (gnome-control-center) переведён на использование языка построения интерфейсов Blueprint. Удалён бэкенд настройки для X11.

Мастер начальной настройки (gnome-initial-setup) переведён на использование по умолчанию run0 для запуска привилегированных действий вместо pkexec.

В файловом менеджере Nautilus улучшена загрузка миниатюр, переработан механизм переименования групп файлов, сокращено потребление памяти, разрешено использование нескольких фильтров типов файлов при поиске, в контекстное меню корзины добавлена ссылка на настройки.

На экране входа реализована группировка списка сеансов в привязке к имени дисплея.



