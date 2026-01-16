The OpenNET Project / Index page

Альфа-выпуск GNOME 50 с удалением поддержки X11

16.01.2026 12:09

Представлен первый альфа-выпуск среды рабочего стола GNOME 50. Релиз намечен на 18 марта 2026 года. Для тестирования альфа-версии GNOME 50 сформирован iso-образ (3 ГБ) на базе дистрибутива GNOME OS.

Ключевым изменением в альфа-версии GNOME 50 стало удаление кода для поддержки протокола X11 из пользовательской оболочки GNOME Shell и композитного сервера Mutter. В дисплейном менеджере GDM удалена поддержка X11 и прекращена возможность сборки GDM без Wayland, но сохранена поддержка запуска других сред рабочего стола, использующих X11. В gnome-session прекращена поддержка выполнения сеансов на базе X11, а из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11" и возможность настройки параметров X11.

Отныне в GNOME возможно использование только сеанса на базе Wayland, а поддержка работы под управлением X-сервера полностью прекращена. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland сохраняется. Предполагается, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.

В дистрибутивах поддержка сеанса GNOME на базе X11 ранее была прекращена в Ubuntu 25.10, Fedora 43 и RHEL 10. В библиотеке GTK бэкенд для протокола X11 объявлен устаревшим и в GTK5 планируют оставить только поддержку Wayland. Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года.

Среди других заметных изменений:

  • Реализована новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd, и добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления, приложениям GNOME предоставлена возможность восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

  • Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd. В GDM задействована инфраструктура systemd-userdb, предоставляемая systemd. Удалён встроенный менеджер сервисов, который функционировал на уровне запуска desktop-файлов.
  • В дисплейный менеджер GDM добавлен сервис "gnome-headless-session@<username>.service" для упрощения запуска сеансов без экрана (например, при удалённом доступе к рабочему столу через RDP).
  • Конфигуратор (gnome-control-center) переведён на использование языка построения интерфейсов Blueprint. Удалён бэкенд настройки для X11.
  • Мастер начальной настройки (gnome-initial-setup) переведён на использование по умолчанию run0 для запуска привилегированных действий вместо pkexec.
  • В файловом менеджере Nautilus улучшена загрузка миниатюр, переработан механизм переименования групп файлов, сокращено потребление памяти, разрешено использование нескольких фильтров типов файлов при поиске, в контекстное меню корзины добавлена ссылка на настройки.
  • На экране входа реализована группировка списка сеансов в привязке к имени дисплея.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.gnome.org/t/...)
  2. OpenNews: Статистика по языкам программирования, используемым в экосистеме GNOME
  3. OpenNews: Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell
  4. OpenNews: Из GNOME Shell и Mutter удалён код для поддержки X11
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 49
  6. OpenNews: В GNOME будет усилена зависимость от systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64627-gnome
Ключевые слова: gnome, x11, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 12:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Предполагается, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.

    В чем это выражается?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:25, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Выражается в том, что прекращение поддержки X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 12:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Теперь надо дропнуть развитие Phosh. Я искренне не понимаю, зачем GNoME и KDE пытаются в телефоны. Эти ресурсы можно высвободить на что-то более полезное по типу добавления функционала для создания файлов по ПКМ в Nautilus.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 12:31, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Если ко мне приходит кто-то из саппорта со словами "вот есть полезный функционал", то первое что я спрашиваю "А сколько у нас запросов от пользователей?".
    В 90% случаев после этого вопрос снимается с повестки дня.

    Поэтому и тебя я спрошу "насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?"

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 12:46, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вот у меня часто такая потребность например.
    После перехода на виндовс вопрос о пригодности гнома к использованию снялся.

    > я спрашиваю "А сколько у нас запросов от пользователей?".

    Пользователям может не понравится когда перед ними гнут пальцы - пока есть альтернативы.

     
     
  • 6.31, Аноним (-), 12:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот у меня часто такая потребность например.

    Значит у вас есть некоторые запросы, которые не удовлетовряет гном.

    > После перехода на виндовс вопрос о пригодности гнома к использованию снялся.

    А вот и решение!
    (а чего не на КДЕ?)

    > Пользователям может не понравится когда перед ними гнут пальцы - пока есть альтернативы.

    И это отлично!
    Если пытаться угодить всем, то получим блотварного монстра.
    Нужно определить "кто наши пользователи" и делать фичи для них.


     
     
  • 7.54, Sm0ke85 (ok), 13:29, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Нужно определить "кто наши пользователи" и делать фичи для них.

    Тут как раз гном местами убог, т.к. видимо "их пользователь" при необходимости из их среды накидать новый текстовичек, должен обязательно открыть консоль и забить на весь ГУИ, т.к. если я зашел в консоль, чтобы создать текстовичек, то я его создам прям в консоли полностью... Итого: из-за отсутствия возможности по ПКМ создать текстовый файл, идет лесом гном-текст-эдитор, а чаще и проводник вместе с ним, т.к. есть ls или mc...

    ЗЫ: сам пользуюсь гномом, так что не для "похейтить" написал, а описал свой стиль использования...

     
     
  • 8.118, IMBird (ok), 15:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, эта ущербность и в гном-софт под винду пролезает в Geany до сих пор нельзя ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.161, кот случайно поставил линукс (?), 16:24, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожжи Прежде чем заходить в кошноль, пользователь может кликнуть по иконке те... текст свёрнут, показать
     
  • 7.159, кот случайно поставил линукс (?), 16:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимный разработчик GNOME в треде! И я так подозреваю, что не один.
     
  • 5.47, Sm0ke85 (ok), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?

    Я б от такой функции не отказался и точно бы пользовался, да и чтоб ее реализовать особо сил не надо, так что не понятно почему данную функцию никак не добавят...

     
     
  • 6.55, Аноним (55), 13:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >>насколько востребована функция ʼсоздание файлов по ПКМ в Nautilusʼ ?
    > Я б от такой функции не отказался и точно бы пользовался, да
    > и чтоб ее реализовать особо сил не надо, так что не
    > понятно почему данную функцию никак не добавят...

    Вы можете очень долго ждать там эту функцию, учитывая, что она там есть. Бросьте пустой файл в каталог "Шаблоны" в home. И всё будет создаваться, это функциональность Гнома без всяких расширений.

     
     
  • 7.68, Sm0ke85 (ok), 13:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вы можете очень долго ждать там эту функцию, учитывая, что она там есть. Бросьте пустой файл в каталог "Шаблоны" в home. И всё будет создаваться, это функциональность Гнома без всяких расширений.

    10 лет на гноме и не знал, не очевидно же, спасибо)))

     
  • 4.14, iPony128052 (?), 12:38, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь надо дропнуть развитие Phosh.

    В смысле дропнуть?

    Это отдельные чуваки решили делать. Им ни как не запретишь, да и был бы смысл.

     
     
  • 5.75, Аноним (75), 14:02, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретить не смогут, а вот подкинуть экскрементов в кашку - могут. В конце прошлого года уже было нытье, что разрабы гнома намерены отломить что-то важное. Впрочем, и не жалко. Разрабы Phosh - убежденные гномоводы, интересно будет посмотреть на столкновение их убеждений с реальностью.
     
  • 4.25, trooper97 (?), 12:51, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Phosh неофициальный проект Gnome, разработчики Gnome не занимаются им. Его развивают разработчики Purism.
     
  • 4.45, Rootlexx (?), 13:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эти ресурсы можно высвободить на что-то более полезное по типу добавления функционала для создания файлов по ПКМ в Nautilus.

    Неужели настолько сложно положить все желаемые вами шаблоны файлов в каталог шаблонов? Это обязательно должны сделать разработчики?

     
     
  • 5.89, Жироватт (ok), 14:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, на самом деле, хотя бы простой txt могли бы и создавать.
    Ну ровно одна команда при установке - и пользователю приятно: он узнаёт об этой фиче не из срача на опеннете, и +1 к дружелюбности среды.
     
     
  • 6.94, Аноним (94), 14:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Чем меньше знают, тем быстрее можно совсем выпилить под соусом "никто не пользуется, значит не надо".
     
     
  • 7.100, Жироватт (ok), 14:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для этого нужна ТЕЛЕМЕТРИЯ.
    Чтобы с кучей умных циферок показать, что скрытая разрабами фича с меню никем не используется, потому, что мало кто раскладывает файлы в соответствии с рекомендациями xdg.

    Кстати, а что будет с ними, с рекомендациями XDG? Там же есть буковка Х

     
     
    		• +/
     
  • 8.116, Аноним (94), 14:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это статистика А в статистике, как колоду повернешь, такой результат и получишь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.128, Аноним (-), 15:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но чтобы получить статистику, тебе нужны данные А сбор и отправка данных это та... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.133, Аноним (94), 15:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вырывай слова из контекста, тогда поймёшь, что я именно это и написал Ля И ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.146, Аноним (-), 15:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но от которого постоянно подгорает в комментах новостей Просто потому что кнопо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 9.129, Аноним (129), 15:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а потом ее сделали огромной кнопкой посреди экрана Но пользователи все рав... текст свёрнут, показать
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:57, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выражается в ленивом кодинге, когда лень оптимизировать по, лучше накинуть на требования еще +4 Gb, и рассказать про Ai, которое кстати в 2017 не требовало коллосальных Озу, да кстати вы уже купили 16Гб за 22000 Озу ( по цене среднего ноутбука ).
    Так же выражается к возврату к 90м, когда у человека покупка Озу, или адиокарты - это было какое то великое свершение.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:25, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вы думаете?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений

    Вот сюда все силы ушли! А я голову ломаю, где же это было... Дак это всегда было, и в гном-2 было, и даже досовские программы умели конфиги сохраниять!

     
  • 2.5, Аноним (-), 12:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чем это выражается?

    В снижении трудозатрат на сопровождение и высвободит ресурсы которые затрачивались.
    Это же очевидно!

    А если подробно - "баг" вида "у меня не работает что-то в Х11 сессии" просто отправляется в мусорку со словами " ̶н̶е̶ ̶б̶а̶г̶,̶ ̶а̶ ̶ф̶и̶ч̶а̶ not supported".
    Это экономит время тестерам, программерам.
    А так же уменьшает время автотестов, тк все подобные тесткейсы тоже можно выкинуть.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В снижении трудозатрат

    Что, им зарплату снизят или релизы будут чаще выпускать?

     
     
  • 2.26, Аноним (109), 12:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше затрат на выпиливания из интерфейса пользователя. Т.к. в Вяленом и так это ещё не запилено.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:00, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нету поддержки дублирующего вейленд кода x11 в гтк, гноме и сеансе. Для пользователя запуск x11 приложений как был, так и остался доступен. Просто новость клик бейт, удалили поддержку сеанса х11, а не запуск х11 приложений в гноме.
     
     
  • 3.48, Аноним (37), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > запуск x11 приложений как был, так и остался доступен

    Раньше запускались и работали, сейчас половина не запускается, другая не работает.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:30, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года.

    втф

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может просто поддержка вяленого появилась в 2016? Но точно не по умолчанию...
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:32, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять в гноме что-то нужное удалили
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:36, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Хм, а как Х11 и нужное могут быть в одном предложении?
    Х11 это эталонное ненужное.
    От которого отказываются и дистрибутивы, и ДЕ, и даже сами тулкиты.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:33, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu 24.04 будет поддерживаться до May 2029. Ай, хорошо!
     
     
  • 2.62, Sm0ke85 (ok), 13:41, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненужно, неинтересно... Оно еще живо или уже стало одним большим снап-пакетом...?
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:42, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    - А может сперва Wayland до рабочего состояния доделать?
    - Можно, а зачем?
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 12:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что таки у вас нужного не работает?
    У всех работает, а у вас нет?
    Можно список?
     
     
  • 3.102, Аноним (109), 14:33, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как там со скриншотами, положение окон уже можно задавать? Или это ненужно?
     
  • 3.127, Аноним (94), 15:14, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже не работает Не надо говорить за всех Самопозиционирование окон Ну... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.135, Аноним (135), 15:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поправьте меня, если не прав, но описанное вами всё-таки не функционал протокола, а ближе к СРС. В KDE например большинство описанных вами возможностей окон работает. По поводу автотайпа по хоткею - я использую в скриптах dotool, ему не важно, X11 это или wayland
     
  • 3.145, Аноним (37), 15:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не работает ... Можно список?

    Можно. В каждой новости про выпуск очередного бумажного вяйленда - там в конце статьи всегда приводят список, чего ещё не сделано, и этот список сохраняется от версии к версии.

     
     
  • 4.147, Аноним (37), 15:53, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. И это только протокол, а его кто-то потом должен реализовывать, а реализовать не могут, потому что вяйленд ещё не сообразил, какой будет АПИ.
     
  • 2.42, name (??), 13:14, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    У меня работает, это очень странно, т.к. тут всегда пишут, что он не работает.
     
     
  • 3.79, Аноним (-), 14:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У меня работает, это очень странно, т.к. тут всегда пишут, что он не работает.

    Так и ты пиши что ничего не работает.
    И молча пользуйся.

     
  • 2.70, Frestein (ok), 13:54, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидим страдаем на сыром, сломанном, нерабочем Wayland. Мученики. А что? Завидуешь? Или присоединиться хочешь?
     

  • 1.17, Жироватт (ok), 12:43, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd-GnomeD
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:57, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -x11 +systemd намертво.

    Теперь это linux-only среда. Причем еще и не всякий дистриб подойдет.

     
     
  • 2.36, morphe (?), 13:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Причем еще и не всякий дистриб подойдет.

    Назови один полноценный дистрибутив, что применяют в проде, без systemd

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:11, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChromeOS. Ты видел другие полноценные дистрибутивы в проде?
     
  • 3.60, Аноним Анонимович Анонимов (?), 13:39, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Alpine Linux.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Теперь это linux-only среда.

    А что, кроме линя еще кто-то есть? Ну, кроме винды и макоси.
    Или ты просто всяких маргиналов вроде бсд, илюмусов и прочие сорта ниТакИхКаКФсе?

     
     
  • 3.43, Аноним (30), 13:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всякие Haiku, Kolobri, наверное.
     
     
  • 4.82, Аноним (-), 14:09, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всякие Haiku, Kolobri, наверное.

    Ого!
    Это еще более нинужна чем то, что перечислили выше.

    ЗЫ: про Kolobri даже не слышал. Это новый форк Kolibri c нескучными обоями?

     
  • 1.32, Аноним (37), 13:00, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > удаление кода ... сформирован iso-образ (3 ГБ)

    А чего он такой жирный тогда?

     
     
  • 2.80, Соль земли2 (?), 14:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хватит искать себе оправдания.
     

  • 1.35, Аноним (37), 13:03, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить

    Уже шаблонные фразы, напоминают 20 век про надои молока.

     
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только надои реально увеличивались и кормили миллионы людей. А тут лишь обещания. Причем, обещания чего-то странного и не особо кому-то нужного.
     
     
  • 3.90, trooper97 (?), 14:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тут лишь обещания.

    Откуда ты высосал обещания? Похоже что ты себе напридумывал, что ты закзчик в схеме [разработчик]->[заказчик]. А на самом деле ты ноющий халявщик в схеме [open source разработчик]->[хаялвщик].

     
     
  • 4.108, Аноним (78), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то я сопроводитель и разработчик. Где-то в одной роли, где-то - в двух. И в Гном тоже имел несчастье отправлять исправления. И обещания, что гласные, что негласные, это необходимый элемент коллективного взаимодействия, выстроенного на доверии.
    А вот ты просто незрелый фантазёр. Вообще не понимаешь о чём говоришь, и важничаешь "как взрослый". А теперь беги, мальчик, пожалуйся модератору.

     
  • 2.81, Жироватт (ok), 14:08, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удаление Х11 и более плотная завязка на ситемди увеличит надои молока на 15 процентов, всхожесть озимых на 33%, а урожайность яровых - на 72.4%.
    Хочешь быть передовым - кодь квадратно-гнездовым!
    Системды и выкидывание иксов равно линуксификации всех компов стран!
    Дайшь перевыполнения плана по удалению кода иксов! Стабильную ветку в три коммита!
     
     
  • 3.114, 12yoexpert (ok), 14:51, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про теребление льна-долгунца ни слова...
     
  • 1.40, Аноним (40), 13:11, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запомните этот твит!

    Сейчас везде выпилят X11, а Wayland станет маинстримом, в таком состоянии поживут годик, другой. После, разработчики всяких Gnome и KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели, что он не отвечает современным требованиям, и начнут пилить какое-нибудь новое  XWayWindowSystem12, а Wayland превратится в презираемое легаси, которое так же активно будут выпиливать из Gnome и KDE, как сейчас выпиливают X11

     
     
  • 2.46, Аноним (30), 13:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно в принципе запомнили. Это примерно как про Silverblue в Windows, или про ChromeOs - что это супер крутая Ос, ( такие рекламы были вначале появления ChromeOs ), и про то что ноутбуки и пк это фу), и у всех Нетбуки. Ну и, есть ли хоть один человек который сейчас пользуется Нетбуком.
     
     
  • 3.69, Аноним (37), 13:54, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я помню, как топили за сильверлайт микрософтовский, что это будущее и просто фантастика, все кинулись делать на нём сайты... А сейчас уже почти никто не вспомнит.
     
  • 2.50, EuPhobos (ok), 13:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    oss - alsa - pulseaudio - pipewire
    |                                            |
      -------- jackd --------------------
     
     
  • 3.72, Аноним (37), 13:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --- 2008 --- 2010 --- ... --- 2026 ---
    --- alsa --- alsa --- alsa --- alsa --- alsa ---
     
  • 3.73, Аноним (37), 13:57, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаешь, в чём твоя ошибка на диаграмме? Ты смешал драйвера с комбайнами.
     
  • 3.77, anonymous (??), 14:05, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск jackd сразу отъедает 5% CPU. Больше жрать не будет, меньше тоже, потому что он синхронный.
     
  • 2.88, Аноним (94), 14:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > После, разработчики всяких Gnome

    Крайне маловероятно, им чем меньше - тем лучше.

    > KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели

    Не будут. Вначале, вроде бы, было такое, сейчас - разрабы KDE, hyprland, cosmic и др. просто запиливают свои протоколы в обход организации. Чисто визуально, судя по списку, их вместе взятых уже чуть ли не столько же, сколько "официальных":
    https://wayland.app/protocols/

    > а Wayland превратится

    из единого протокола, в разроненные реализации.

     
  • 2.93, nw (?), 14:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собственно вы описали эволюцию технологий.
     
  • 2.156, soarin (ok), 16:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас везде выпилят X11, а Wayland станет маинстримом, в таком состоянии поживут годик, другой. После, разработчики всяких Gnome и KDE начнут ныть, что Wayland это не совсем то что они хотели, что он не отвечает современным требованиям

    Да, лет через двадцать.

     

  • 1.41, Аноним (41), 13:13, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Знаете что. Я в линуксе нуб. И я пока еще не дошел до холиваров. Мне плевать, что там под капотом. Иксы ли, системд ли. Мне главное, чтобы оно работало. А когда портянка, которая не понятно для чего нужна, которую пилят годами, то это не в моих интересах. Говорили уже. Протокол для виртуального графического терминала в 21м веке НЕ НУЖОН. Если захват экрана считается не достаточно секурным, а так оно и есть, то есть еще вариант с драйвером виртуального монитора. Почему до сих пор в линуксе юзерленд зависит от реализации графического стека? Почему надо половину софта переписывать из за байды, которая чуть выше графического драйвера? Где абстракция?
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему до сих пор в линуксе юзерленд зависит от реализации графического стека?

    Потому что архитектуру дизайнили луДшие васяны в 80х.

    > Почему надо половину софта переписывать из за байды, которая
    > чуть выше графического драйвера? Где абстракция?

    Есть куча абсракций поверх абсракций. Но сверху еще насыпали костылей, а проблему не исправили.


     
  • 2.53, Аноним (-), 13:26, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О, добро пожаловать на борт нашего непотопляемого 4 титаника Уже дошел Сейчас... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.92, Аноним (78), 14:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при базарной разработке по другому получиться не могло.

    А кто тогда в корпортивных соборах все легаси-конюшни загадил? Эрик Реймонд, что ли?

    > Те кто следил за развитием софта, кто обновлял тулкиты - у них все отлично заработало.

    У блокнотов и калькуляторов. А у программ чуть сложнее гном-циркус-хеллоувротов отвалилась половина удобств, потому что "заменитель иксов" за 20 лет так и не смог добиться паритета функциональности, даже в части стандартизации очевидно необходимых протоколов.

     
     
  • 3.115, Аноним (94), 14:53, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он начал этим пользоваться Юзербейз - довольно важная вещь А чтобы она росла, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.119, Аноним (-), 15:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это он Какой красивый Ну-ка сними ш8ляпу это же целый д 822 о 822 л 822 л ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.56, Аноним (56), 13:33, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где новость про KDE Plasma 6.6, в которой заменили SDDM на собственный логин менеджер?
     
  • 1.57, Frank_Geist (?), 13:33, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Gnome 50 - это уже мажорная версия. А что так мало "нововедений"? Какой то кусок кода удалили и всё что-ли, добавили что по мелочи с калькулятором типа достаточно? Ничего больше нет? Чёрт - целых шесть месяц, а на выходе херня а не обновление.
     
     
  • 2.87, Nicho (ok), 14:16, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот, лучше бы Gnome 5.0 выпустили, и наконец с нормальным интерфейсом а не порезанным
     
     
  • 3.95, Аноним (85), 14:24, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такая надежда что следующие версии гнома не будут ещё менее порезанными?
     
  • 2.105, trooper97 (?), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что так мало "нововедений"? Какой то кусок кода удалили и всё что-ли

    Если ты ориентируешься на текст новости, то в нем не перечислены все нововедения. Это альфа-выпуск, еще даже нет release notes для 50-й версии.

     

  • 1.59, Аноним (59), 13:35, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели этим комбайном кто-то пользуется? :/ Это ж та же самая винда, проще тогда уж настоящую винду поставить и не париться. А UNIX-way - это X11 + fvwm.
     
  • 1.63, Аноним (85), 13:42, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю гномовцев! Угнетённые иксами разрабы наконец встанут в полный рост к свету и озарят десктоп линуксовый своим гением!
     
     
  • 2.84, Жироватт (ok), 14:11, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джва баллона жидкого гения этому представителю угнетенного класса!
     
     
  • 3.123, Аноним (123), 15:10, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём он не прав?
     
  • 2.162, Аноним (162), 16:27, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оросят златыми каплями!
     

  • 1.64, Аноним (64), 13:47, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без Xorg зато с Rust. KDE тоже отказывается от Xorg но зато без Rust собирается. Выбор очевиден.
     

  • 1.66, Аноним (123), 13:50, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот корпоративная ловушка и захлопнулась. Системд, вейленд, гном. Все остальное будуь по максимум вытеснять.
     
     
  • 2.86, Nicho (ok), 14:14, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде форканули x org?
     
     
  • 3.122, Аноним (123), 15:10, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И? В гноме то его не будет никогда больше.
     
     
  • 4.141, Аноним (37), 15:47, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит, аудитория гнома сократится, как у мозилы - раз в 10, и станет 0.0...%
     
     
  • 5.152, еропка (?), 16:04, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этого не случится
     
  • 2.153, еропка (?), 16:05, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ругали мелкософт, а беда пришла откуда не ждали, да?
     

  • 1.74, Аноним (94), 13:59, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я-то грешных делом, думал, что избавление от ненужного пусть даже с этим и мног... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.76, Nicho (ok), 14:05, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наверное это уже мечта Gnome 5.0 на Gtk 5, с новым дизайном и интерфейсом, а не с этим обрезанным, без видного дока, без кнопок в окнах, без виджетов, без размытия, где все крупное, разве в правильном направлении движется Gnome а?
    И объясните, как так Gnome сменил свою философию концепцию оболочки, он же изначально был, как Windows, с более компактным классическим интерфейсом, где была панель, но решили, закосить под macOS, только чтобы не быть 100 копией, решили спрятать все и по удалять сделав оболочку максимально минималистичной...
     
  • 1.83, Аноним (75), 14:09, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В один прекрасный день, все разработчики GNOME внезапно проснулись с мыслью, что они являются системообразующей организацией, и всё что они будут делать - сообщество будет обязано смириться с этим и принять.

    Сообщество посмеялось и продолжило сидеть на своих LXQt, KDE, Cinnamon и многих других DE.

    Прошло несколько лет, сообщество и не заметило, как GNOME окончательно самозакопался и когда это произошло. К тому времени его уже никто и не вспоминал.

     
     
  • 2.91, Аноним (85), 14:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сообщество" будет юзать то, что идёт по умолчанию, а это вяленый гном и системд.
     
     
  • 3.97, Аноним (78), 14:26, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию у нас в Арче - zsh. Всё ещё лучше Гнома.
     
     
  • 4.101, Аноним (85), 14:30, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч может запускать хоть cmd.exe через вайн по умолчанию. Это 4% от %4.
     
     
  • 5.112, Аноним (78), 14:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальная статистика Steam рисует нам совершенно другую картину. Арч доминирует. И доминировал он там ещё ДО появления на свет SteamDeck и перевода SteamOS на его базу.
     
     
  • 6.120, Аноним (85), 15:08, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч доминирует

    Заходим по ссылке и видим что арч надоминировал на целых 9.54% процента!
    А теперь представьте что помимо игроманов существуют ещё и другие пользователи, которые стим ни разу не ставили.

    https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome

     
  • 3.99, Аноним (75), 14:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты все проспал, на Linux сейчас активно мигрирует виндузня и у них кеды самое ходовое DE.

    И я уверен, форки с поддержкой X11 не заставят себя долго ждать. Как GNOME, так и KDE, если он тоже выпилит иксы. В наши времена таких несогласных с линией партии, создающие свои довольно популярные у людей форки, уже слишком много, чтобы воспринимать ситуацию как обычную.

     
     
  • 2.107, Аноним (-), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество посмеялось и продолжило сидеть на KDE.
    На LXQt, KDE, Cinnamon и многих других DE сидит просто мизерный процент пользователей по сравнению с нормальными ДЕ вроде Gnome и KDE.

    > К тому времени его уже никто и не вспоминал.

    Гном дефолтное ДЕ для практически всех нормальных дистров.

     
     
  • 3.113, Аноним (75), 14:50, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном дефолтное ДЕ для практически всех нормальных дистров.

    Это каких?

     
     
  • 4.125, Аноним (129), 15:12, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это каких?

    Gnome в RHEL, SLED, Ubuntu, Fedora по умолчанию.
    В кубунту по умолчанию внезапно кеды и в openSUSE.

    Но даже в более васянских дистрах вроде деба и арча - Gnome и KDE в топе.
    pkgstats.archlinux.de/fun/Desktop%20Environments/current
    plasma-workspace 38.49%
    gnome-shell 18.76%
    xfdesktop 10.44%

    https://popcon.debian.org/main/by_inst
    на конец 2024 было так
    * GNOME (gnome-shell) - 44.15%
    * XFCE4 (xfwm4) - 23.3%
    * KDE Plasma (plasma-desktop) - 18.72%

    А кто пользуется всякими крысами, корицацами и прочими васяноподелиями?
    Вот то-то и оно

     
     
  • 5.134, Аноним (75), 15:32, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gnome в RHEL, SLED, Ubuntu, Fedora по умолчанию.

    RHEL, Fedora не учитываем, так как они из одной организации с гномом. Нынешний Ubuntu нормальным дистром не назовешь. Остается один SLED.

    > Но даже в более васянских дистрах вроде деба и арча

    Деб еще доолго будет на иксах, его юзеры могут не переживать. Остается Арч.

    > А кто пользуется всякими крысами

    Ты сам написал: "XFCE4 (xfwm4) - 23.3%"

    Итого, из тех, по кому ударит остаются только SLED и Арч. На мнение юзеров остальных дистров наплевать, они жрут что дают.

     
     
  • 1.96, mos87 (ok), 14:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже зОхватили рынок мобил и планшетов? С 2008 захватывют этой щелью. Нигде больше это овно не юзабельно прост.
     
  • 1.98, Аноним (98), 14:27, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть теперь никакого xrdp для гнома. А своя встройка у них однопользовательская, почти бессмысленная. Отлично, просто отлично.
     
     
  • 2.104, Аноним (109), 14:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так через Xвяленд же.
     
     
  • 3.121, Аноним (98), 15:10, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточните как вы делаете rdp через Wayland, чтобы аутентификация через pam?
     
     
  • 4.139, Аноним (37), 15:44, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, вялеведы знают эти слова?
     
  • 4.148, Аноним (148), 15:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уточните как вы делаете rdp через Wayland, чтобы аутентификация через pam?

    Хм, я таким не страдаю.
    Вам надо - вы и реализуйте.

    Почему при разработке нужно учитывать мнение всяких меньшинств и извращенцев?
    Сидите на ХОрге, там можно по сети перекидывать битмапы фризами и 1fps.

     
  • 2.150, Аноним (150), 16:02, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта xrdp все равно никогда нормально не работало. Постоянно проблемы с цветопередачей и яркостью. Звука нет. Проброса устройств нет.
    Вообще на лапотьОС нет нормальных средств удаленного доступа. На макось кстати тоже.
     

  • 1.103, Аноним (103), 14:36, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучшая DE
     
     
  • 2.110, Аноним (37), 14:44, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучшая DE... была.
     
     
  • 3.131, Аноним (103), 15:25, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была и есть, правда сейчас нужно ещё два плагина установить: для дока и меню с программами. UI/UX лучше чем в кедах
     

  • 1.117, _kp (ok), 15:05, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>высвободит ресурсы.. на улучшения качества

    И что добавили? От чего пользователям стало заметно лучше?

     
  • 1.124, theroook (ok), 15:12, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гном вынужден идти по интенсивному пути, чтобы оставаться впереди в условиях foss коммунизма. Обратная совместимость, велосипеды, новые фичи, это роскошь корпораций. Кому нужны иксы, форкнут и будут их поддерживать, добавлять влажные фичи которые злые гномики отклоняли, ведь это ничего не стоит. Вперед за минтом и элементари
     
     
  • 2.143, Аноним (137), 15:49, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот гном-то и есть корпорации. :-)
    Пропихивается красношапкой.
     

  • 1.126, Аноним (126), 15:13, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От иксов отказались GNOME 50, KDE 6.8, Budgie 10.10. На данный момент иксовым софтом ещё можно пользоваться без особых проблем.
     
  • 1.130, Аноним (129), 15:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны а как нижнее меню приложений поместить в центр Рабочего стола? В новости это самый первый скрин. По умолчанию меню в виде дока скрыто. А мне надо чтобы после загрузки оно сразу виднелось в центре Рабочего стола.
     
     
  • 2.136, eugener (ok), 15:36, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понятно что имеется в виду. На скрине оно внизу, а не по центру.

    Если имеется в виду чтобы после загрузки само показывалось ­— так это по умолчанию, начиная с гнома 44-45, точно не помню. Но многие расширения отключают такое поведение.

     
     
  • 3.155, Аноним (-), 16:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты юзаешь GNOME ты должен знать что лента меню после загрузки не видна. На Рабочем столе виден только голый обой. Меню появляется только если нажать Escape. А мне надо чтобы меню размещалось по центру и была сразу видна после загрузки.
     
     
  • 4.157, eugener (ok), 16:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лента меню

    Что такое "лента меню"? Док-панель? Я говорю что в свежих версиях сразу после загрузки он показывается. Начиная с какой версии искать лень.

    > Меню появляется только если нажать Escape

    Док появляется если нажать Super (клавиша Windows). Меню приложений - Super-A.
    Escape не является хоткеем GNOME Shell.

    Чтобы было понятнее, скажите какой у вас дистрибутив и какой версии, какая версия GNOME, какие расширения установлены.

     

  • 1.132, eugener (ok), 15:31, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал образ потестить, парочка моих расширений завелись без изменений, только вписал "50" как поддерживаемую версию в metadata.json.

    Сохранение сеанса не работает, галочка стоит, но после перезапуска нифига не восстанавливает. На всякий случай передёрнул галочку, не помогло.

    Образ атомарный, сплошные флатпаки, даже mc не поставить.

     
     
  • 2.138, Аноним (37), 15:41, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только вписал "50" как поддерживаемую версию в metadata.json.

    Вся суть, ничего не меняется, но надо менять цифры.

     
     
  • 3.144, Аноним (85), 15:51, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот разгадка! С таким подходом неудивительно что разрабы систематично удаляют функционал и постоянно жалуются что у них нет времени на поддержку XYZ.
     

  • 1.151, Аноним (151), 16:03, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >из gnome-settings-daemon удалена опция "-Dx11"

    Все переходим на DirectX 12

     
  • 1.160, Аноним (160), 16:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему заменены на штатные возможности systemd, что усилило зависимость GNOME от данного системного менеджера и требует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd.

    Что за лицемерие? Да GNOME давно прибит гвоздями к systemd. Теперь ни холодно и не жарко, от дополнительной привязки к каким-то там компонентам systemd. Дистрибутивы не использующие systemd просто напросто, не включают в свою поставку GNOME. Всё очень просто.

     

    Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
