Из GNOME Shell и Mutter удалён код для поддержки X11

05.11.2025 22:45

Из кодовой базы композитного менеджера Mutter исключён весь код, обеспечивавший поддержку протокола X11. Одновременно компоненты для поддержки X11 удалены из кодовой базы оболочки GNOME Shell. В намеченном на весну следующего года выпуске GNOME 50 будет полностью прекращена поддержка работы под управлением X-сервера. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland сохранится.

Подготовка к удалению кода, связанного с X11, была проведена в осеннем выпуске GNOME 49 - по умолчанию поддержка X11 была отключена в gnome-session, mutter и gnome-shell, но код был оставлен и сохранена возможности возвращения компонентов для поддержки X11 на этапе сборки. В дистрибутивах поддержка сеанса GNOME на базе X11 прекращена в Ubuntu 25.10, Fedora 43 и RHEL 10. В библиотеке GTK бэкенд для протокола X11 объявлен устаревшим и в GTK5 планируют оставить только поддержку Wayland.

Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года, в то время как сеанс на базе X11 со временем всё хуже тестируется, а связанные с X11 ошибки остаются без исправления. Прекращение поддержки сеанса с X11 снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.

Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64187-gnome
Ключевые слова: gnome, x11, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:50, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    прошлый опыт ничему не учит
     
     
  • 4, Аноним (4), 22:53, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого?
     

  • 2, Аноним (2), 22:53, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Die Tränen greiser Kinderschar
    Ich zieh sie auf ein weißes Haar
    Werf in die Luft die nasse Kette
    Und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte
    Keine Sonne die mir scheint
    Keine Brust hat Milch geweint
    In meiner Kehle steckt ein Schlauch
    Hab keinen Nabel auf dem Bauch
    Mutter, Mutter
    Mutter, Mutter
     
  • 3, Аноним (3), 22:53, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А зачем вообще был нужен wayland? Он уже оброс как иксы.
    Для безопасности? Но у иксов давно есть для этого патчи. Просто их игнорировали все, кроме openbsd.
    Тиринг? Ну так оказалось, что он всё-таки нужен. А в иксах ты мог выбрать чьими рукамт от тиринга избавиться – драйвером видеокарты или композитом. В wayland до сих пор такого выбора не увидел.
     
