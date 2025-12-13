The OpenNET Project / Index page

Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell

13.12.2025 11:29

В правила разработки дополнений к GNOME Shell добавлен новый пункт, запрещающий публикацию дополнений, сгенерированных при помощи AI-инструментов. Проектом теперь не будут приниматься дополнения, включающие признаки использования AI для генерации кода, такие как бессмысленные вставки в коде, разнобой в стиле, надуманное использование API и наличие комментариев с подсказами для AI.

Причиной введения новых требований стали участившиеся за последние два месяца случаи публикации дополнений с необработанным мусорным кодом, разбор которого отнимает много времени у людей, занимающихся рецензированием дополнений. В ряде случаев попытки уточнить некоторые вопросы, возникшие в процессе рецензирования подобных дополнений, привели к отправке их авторами ответов, также сгенерированных в AI.

Пример избыточного кода, генерируемого AI, который усложняет рецензирования: 



destroy() {
    try {
        if (typeof super.destroy === 'function') {
            super.destroy();
        }
    } catch (e) {
        console.warn(`${e.message}`);
    }
}

На деле данный код можно свести к: 


   destroy() {
       super.destroy();
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64419-gnome
Ключевые слова: gnome, shell, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:40, 13/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Голосом из рекламы: super.destroy(), когда просто destroy() недостаточно!
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:41, 13/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Проверка является ли super.destroy явно лишняя, если это твой код и ты видишь эту функцию в коде.
    Но чем им не понравилась обработка ошибок? Зачем её убирать?
     
     
  • 2.7, Neko CWD (?), 12:03, 13/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функция не выкидывает ошибок
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:09, 13/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вдруг?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:58, 13/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В ряде случаев попытки уточнить некоторые вопросы, возникшие в процессе рецензирования подобных дополнений, привели к отправке их авторами ответов, также сгенерированных в AI.

    я тоже использую AI как переводчик (на их язык), часто он добавляет отсебятины, пытается разжевать то что итак ясно из контекста.

    но в тоже время это быстрее и вполне эффективно.

    это попытка решения языкового барьера, хотя в случае кода вряд ли оправданная.

     
  • 1.12, Как же так (?), 12:22, 13/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В ряде случаев попытки уточнить некоторые вопросы, возникшие в процессе рецензирования подобных дополнений, привели к отправке их авторами ответов, также сгенерированных в AI."

    Ну так, автор этих "проектов" и есть "AI", или они хотели, чтобы код галюцинировал "AI", а отвечали живые люди? xD

    Нейросетки просто осознали себя, решили взяться за дело по вытеснению этих самых программистов, которые их и создали, из индус-трии.
    Но пока слабоваты "умом", решили начать с малого. Порыскали по сети, в поисках самого тупейшего кода, наткнулись на кривой и позорный мaкaкo-смузи-коддинг в проекте GNOME и нейросетки решили: О, мы тоже так можем, начнём пожалуй с дополнений, а там натренируемся!

    А тут такие разрабы GNOME стреггерились и забили тревогу.
    Стриггерил их, видимо, слишком уж менее кривой, по сравнению с ихним, код, который научились галюцинировать нейронки, это они для новости воду льют, а по факту они в ужасе.
    Бдительные кодиры гнома единственной извилиной дотумкали, что с такими тенденциями скоро их выкинут на мороз, и никакого смузи казённого.
    Вот и решили предпринять свои последние жалкие попытки не допустить нейросетки стать умнее их, что для нейросеток в соревновании с гномокодирами, это как младенцев обскакать.

    Да только поздно уже, фарш невозможно провернуть назад, сейчас корпораты отстроят свои нейросеточные молотилки на скупленных отовсюду плашках памяти, вот тогда труба для всех смузикодиров будет. xD

     

