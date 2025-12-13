Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell

"В ряде случаев попытки уточнить некоторые вопросы, возникшие в процессе рецензирования подобных дополнений, привели к отправке их авторами ответов, также сгенерированных в AI." Ну так, автор этих "проектов" и есть "AI", или они хотели, чтобы код галюцинировал "AI", а отвечали живые люди? xD Нейросетки просто осознали себя, решили взяться за дело по вытеснению этих самых программистов, которые их и создали, из индус-трии.

Но пока слабоваты "умом", решили начать с малого. Порыскали по сети, в поисках самого тупейшего кода, наткнулись на кривой и позорный мaкaкo-смузи-коддинг в проекте GNOME и нейросетки решили: О, мы тоже так можем, начнём пожалуй с дополнений, а там натренируемся! А тут такие разрабы GNOME стреггерились и забили тревогу.

Стриггерил их, видимо, слишком уж менее кривой, по сравнению с ихним, код, который научились галюцинировать нейронки, это они для новости воду льют, а по факту они в ужасе.

Бдительные кодиры гнома единственной извилиной дотумкали, что с такими тенденциями скоро их выкинут на мороз, и никакого смузи казённого.

Вот и решили предпринять свои последние жалкие попытки не допустить нейросетки стать умнее их, что для нейросеток в соревновании с гномокодирами, это как младенцев обскакать. Да только поздно уже, фарш невозможно провернуть назад, сейчас корпораты отстроят свои нейросеточные молотилки на скупленных отовсюду плашках памяти, вот тогда труба для всех смузикодиров будет. xD

