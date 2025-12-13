Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell

|
В правила разработки дополнений к GNOME Shell добавлен новый пункт, запрещающий публикацию дополнений, сгенерированных при помощи AI-инструментов. Проектом теперь не будут приниматься дополнения, включающие признаки использования AI для генерации кода, такие как бессмысленные вставки в коде, разнобой в стиле, надуманное использование API и наличие комментариев с подсказами для AI.
Причиной введения новых требований стали участившиеся за последние два месяца случаи публикации дополнений с необработанным мусорным кодом, разбор которого отнимает много времени у людей, занимающихся рецензированием дополнений. В ряде случаев попытки уточнить некоторые вопросы, возникшие в процессе рецензирования подобных дополнений, привели к отправке их авторами ответов, также сгенерированных в AI.
Пример избыточного кода, генерируемого AI, который усложняет рецензирования:
destroy() {
try {
if (typeof super.destroy === 'function') {
super.destroy();
}
} catch (e) {
console.warn(`${e.message}`);
}
}
На деле данный код можно свести к:
destroy() {
super.destroy();
}