Разработчики САПР KiCad раскритиковали Wayland и рекомендовали использовать X11

|
|1.1, Аноним (1), 12:30, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
|
И опять очередной пример того, что люди, которые по-настоящему работают в Linux, под Wayland работать не могут.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 12:39, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+23 +/–
|
Как простой пользователь ощущаю себя подопытной крысой, когда постоянные обновы в Wayland что-то ломают.
Меня полностью устраивает X11. Можно просто работать, а не возится/велосипедить.
|
|
|
|3.61, Аноним (55), 13:25, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
|
Ну так сидите на старых дистрибутивов. Зачем вам достижения прогресса? Не пользуетесь GnomeOS, есть Debian где всё устарело по несколько раз.
|
|
|
|4.108, 12yoexpert (ok), 14:02, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты путаешь up-to-date дистры вроде арча и генты с клетками для подопытных крыс вроде так называемого "gnome os" (кстати, заметьте - не было, нет и не будет ни одного нормального дистра, имеющего в названии "os")
|
|
|
|5.216, randomize (?), 15:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не было, нет и не будет ни одного нормального дистра, имеющего в названии "os"
CentOS? PCLinuxOS?
|
|4.126, _kp (ok), 14:12, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Прогресс,это всего лишь на латыни - движение вперед.
А в каком направлении этот "прогресс", типа не важно, пофиг что в болоте, главное что углублеемся дальше. То есть, куда глаза глядят, туда и топают. ;)
Для всякой технологии нужны действующиие альтернативы, что бы ни то ни другое не скатилось в шлак, заимствовало друг у друга лучшее, и избегали известных заблуждений. Ну, в идеале.
|
|2.33, HotR (?), 13:07, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Очередной пример разработчиков, которым лень лезть и чего-то менять в своем детище, за это же никто не заплатит. И так почти во всем, допилить какую-нибудь мелкую фичу - будут ныть полгода, еще полгода будут собираться, а через 3 года только сделают.
|
|
|
|
|
|4.49, Аноним (-), 13:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> Зачем менять то что РАБОТАЕТ.
В том-то и проблема что работает только у кучки луддитов как эти кикадовцы. У них же все работает, им ничего нинужна. А фиксить баги в копролитной куче под названием иксы должен кто-то другой, главное чтобы НИХ все работало.
|
|
|
|5.169, Аноним (169), 14:52, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если новый инструмент хочет показать себя более эффективным, чем предыдущий, то:
1. Он должен решать реальные проблемы, которые не решает предыдущий.
2. Он не должен быть усложнен.
|
|
|
|6.215, 1 (??), 15:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
3. Он должен поддерживать основные фичи (позиционирование окон) предыдущего.
|
|
|
|5.198, Аноним (198), 15:27, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все скорее на арч перейдут, где по дефолту нет привязки к графическому окружению. Если будут пакеты, которые работают только под вейлендом - слышал есть вейланд-серверы, которые выступают проксёй между вейланд-клиентами и X11-сервером. Благо вейланд клиенты в большинстве случаев тупее иксовых и функционала в них мало. Проблемой будут те, которые реализуют "стандарты" каждого отдельного композитора, который просто иконку рисует например.
|
|3.50, Аноним (50), 13:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Я тебя может удивлю, но вяленый не поддерживает перечисленное на уровне протокола. Что ты там кого заставляешь допиливать, мне не ясно.
|
|
|
|4.63, Аноним (-), 13:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Что ты там кого заставляешь допиливать, мне не ясно.
Разработчиков кикад-ки)
Чтобы свою многооконную поделку привели в нормальное сосотяние.
|
|4.172, Аноним (1), 14:55, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я тебя может удивлю, но вяленый не поддерживает перечисленное на уровне протокола.
Так суть вяленого, что можно взять и запилить расширение к протоколу, как в XMPP.
|
|
|
|5.178, Аноним (178), 15:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>как в XMPP
Отличный пример. Есть три множества: XEP, сервера XMPP, клиенты XMPP. И нужно найти комбинацию чтобы у тебя и собеседника клиент и сервер поддерживал необходимые XEP.
Мне кажется это стало одной из причин почему XMPP проиграл другим IM, пользователи по просту не хотели во всем этом зоопарке разбираться.
Если с wayland будет та-же ситуация, то удачи им.
|
|
|
|6.207, Аноним (-), 15:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если с wayland будет та-же ситуация, то удачи им.
В вейланде как раз решили не наступать на грабли XMPP и не плодить протоколы с такой скоростью. Сейчас им правда это вменяют в вину "пачиму так долго??!!!". А потому что не хотят сделать какаху!
Иначе было бы именно как в XMPP
- мы сделали один простокол передачи файлов
- кто-то его имплементировал
- протокол оказался фуфлом
- мы сделали еще один - и так у нас два протокола
- кто-то его имплементнул, но те, кто уже используют старый, не хотят переходить на новый
|
|
|
|7.220, 1 (??), 15:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как же новости каждую неделю об очередной пачке протоколов для вяленого ? Экстеншены - прям как для jabber
|
|3.60, Аноним (60), 13:25, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну да, разработчики реализаций вяленого настолько ленивые, что не могут запилить... большой текст свёрнут, показать
|
|2.72, GhostX (?), 13:34, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Справедливости ради, у меня игрушки под вейландом из стима бегают шустрее, чем под иксами.
|
|
|
|3.112, 12yoexpert (ok), 14:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
у меня на половине девайсов на вяленом тупо чёрный экран в opengl окнах, по приколу иногда запускаю поржать с вас
|
|3.164, Аноним (60), 14:44, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Справедливости ради, у меня игрушки под вейландом из стима бегают шустрее, чем
> под иксами.
Справедливости ради, без пруфов это голословное утверждение, а раз так можно на просторах сети найти ровно такого же адепта за другую сторону, у которого на словах +100500 FPS прироста.
Зато без иксов игра в portal 2 с shared screen махает ручкой вяленому, это как пример не голословный ;)
|
|3.205, Аноним (198), 15:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вулкан настрой у себя в системе с иксами, а потом сравнивай как где что шустрее бегает.
|
|2.197, Аноним (197), 15:27, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все описанные проблемы высосанны из пальца, например cursor warping в его приложении под иксами не используется, но ему обязательно нужен этот функционал под wayland, хотя он там есть, пусть даже экспериментальный, но все же часть протокола, то что какие то DE не обновились до версии поддерживающюу эту экспериментальную функцию это не проблема Wayland, а проблема слоупочных дистрибутивов.
|
|
|
|2.3, Аноним (6), 12:34, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Пример переизобретения колеса.
Колесо круглее не будет. А X11 программируют далеко не дураки из офиса.
|
|
|
|3.9, НяшМяш (ok), 12:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
X11 уже даже сами авторы не программируют. Не дураки это чел из X11Libre что ли?
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 13:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Какие авторы? Что wayland разрабатывают те самые разработчики иксов - распространённый миф.
|
|4.150, ПесокИзДеда (?), 14:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
может на пенсию вышли. или в тираж. пожалуйся ещё, что автор vim ушёл из разработки.
б_жечки, зачем ты поселил таких обезьян, как это вот мусипуси, в человеческие тела.
|
|3.139, Karl Richter (ok), 14:24, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так они само колесо и не переизобретают, а создают другого типа, класса и т.п. под новые технологии и требования.
|
|2.53, Аноним (50), 13:22, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>лени разработки ПО
Лени разрабов вяленого, которые упорно не хотят добавить туда позиционирование окон на уровне приложения.
|
|
|
|3.69, Аноним (69), 13:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лени разрабов вяленого, которые упорно не хотят добавить туда позиционирование окон на уровне приложения.
Вайленд это не поддерживает by design. Вы новость вообще читаете, эксперты?
|
|
|
|4.158, ПесокИзДеда (?), 14:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а он когда-нибудь начнёт по-человечески поддерживать хоть что-нибудь by design? все потуги ради снимков экрана с красивыми обоями. я собраль! я запустиль!
ооо, мы отрисовали окно. ооо, теперь мы умеем его двигать! ууу, у нас есть tile manager!
|
|
|
|5.168, Аноним (168), 14:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а он когда-нибудь начнёт по-человечески поддерживать хоть что-нибудь by design? все потуги ради снимков экрана с красивыми обоями. я собраль! я запустиль!
и даже это сделано не по by design - потому что все окна by design изолированы друг от друга, без костылей на скрине будет просто черные квадраты в окнах.
|
|2.68, ВопросикиВопросики (?), 13:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Пример лени разработки ПО на новые технологии.
На какую из 100500+ реализаций композитного менеджера надо им разрабатывать, на все и если не на все, то на какую и почему на неё?
|
|
|
|3.184, Уникум (?), 15:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1. Реализовать все нужные программе протоколы.
2. Проверить под кде и гном.
3. Все.
В остальных реализациях должно работать. Если нет, то пусть их юзеры сами разбираются. Ну по желанию можно зарепортить ишью.
|
|
|
|4.217, Аноним (198), 15:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Реализацию глобальных клавиш от KDE, GNOME, Hyprland или wlroots использовать бу... большой текст свёрнут, показать
|
|1.4, Ыыы (??), 12:36, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Да понятно, что Wayland это кривое-косое-ленивое месиво.
Есть штуки как pipewire на которые со старых систем слетают со свистом.
А есть такие вот wayland, которые десятилетиями тянут резину.
Проблема в том, что альтернатив нет. Иксы мертвы, а корпората, который пришёл бы и великодушно написал нормальную реализацию не нашлось.
|
|
|
|2.7, Аноним (6), 12:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как понять "Иксы мертвы", если все основное из репы Debian запустится с одной кнопки?
|
|2.13, Аноним (13), 12:45, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
так может Поттеринг сидит и ждёт, думает, под каким бы предлогом добавить графический протокол в systemd, но боится что это перегиб палки )
|
|
|
|3.211, Bottle (?), 15:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно сколько угодно хейтить Пёттеринга, но писать софт он умеет лучше, чем орангутанги, что пишут Воланда.
|
|2.18, анон2 (?), 12:53, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Есть штуки как pipewire на которые со старых систем слетают со свистом.
чтобы оно работало нужен тот же wireplumber, который ее настраивает.
У меня настраивает через раз и требуется
pkill pipewire плюс запуск /usr/libexec/pipewire-launcher.
Чтобы потом управлять громкостью через pavucontrol, который вообще
говоря через pulse audio рулит громкость, а не сразу в pipewire.
|
|2.22, Аноним (31), 12:55, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Есть штуки как pipewire на которые со старых систем слетают со свистом.
Pipewire постоянно сбрасывает громкость микрофона. Надоело каждый раз поправлять.
|
|
|
|3.28, анон2 (?), 13:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>сбрасывает громкость микрофона
а я вообще не хочу чтобы поток микрофона перекодировал,
у меня для этого крутилка громкости на микрофоне есть.
Как быть ?
|
|2.70, Alladin (?), 13:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
по поводу pipewire, нет не слетели на него
используем пульсу
просто активные неадекват разговоры про древние технологии, выпиливания и восхваления wayland уже давно поднадоели
|
|2.85, Celcion (ok), 13:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Иксы мертвы
Ну, как недавно оказалось, "иксы мерты" лишь потому, что кто-то очень настойчиво пытался их убить. А потом, когда нашлись несогласные с этим обстоятельством и сделали форк - они ещё и устроили публичную травлю за то, что в опенсорце форкать можно лишь то, что разрешили форкать, а то, что форкать не разрешили - форкать нельзя.
Вот такой вот прекрасный у нас нынче "опенсорц".
|
|
|
|3.92, Аноним (-), 13:48, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, как недавно оказалось, "иксы мерты" лишь потому,
> что кто-то очень настойчиво пытался их убить.
О, еще один.
Никто их не пытается убить. На них просто положили болт, т.к. ковыряться в той зловонной куче никому не упало. А у импотентного "сообщества" лапки и сами они ничего сделать не могут.
> они ещё и устроили публичную травлю
Пруфы будут?
Тот клован первый вбросил, создав на freedesktop репу с теорией заговора про корпов.
Хотя мог бы сделать на своем гитхапчике. За что ему вполне заслуженно напихали в панамку.
|
|
|
|4.146, Аноним (146), 14:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так болт же положили, чем это не намеренное закапывание иксов? Помню раньше на иксах все просто работало, небыло этой ненужной возни, а теперь вот с десяток протоколов, всяких альтернативных тайлингов, сплошное раздробление.
Нужна унификация, а не это ваше новое ядерное апи в каждом новом ядре. Потому что так линукс - это dev board, а не рабочая станция.
|
|
|
|5.174, Аноним (174), 14:56, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так болт же положили, чем это не намеренное закапывание иксов?
А у них есть обязанность поддерживать? Если нет - то откуда претензии.
В СПО вообще очень трудно заставить кого-то что-то сделать.
> Помню раньше на иксах все просто работало
Склероз наверное)
Если бы "всё просто работало" то в багтрекере не было 100500 багов.
И вопросов "почему хорг падает и тянет всё ха собой" тоже не было бы.
> Нужна унификация
Вот тебе и унификация - один протокол.
В разных ДЕ разработчики сами реализуют так, как им нужно.
> Потому что так линукс - это dev board, а не рабочая станция.
Всегда было)
Но даже на том, что умудряются продавать как workstation (причем дороже чем винду!) - там уже вейланд, а не некроиксы.
|
|2.100, Аноним (95), 13:56, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть штуки как pipewire на которые со старых систем слетают со свистом.
В моём случае со свистом слетел именно pipewire. Откатился обратно на pulseaudio из-за проблем с треском в играх.
|
|2.181, BorichL (ok), 15:07, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предлагаю всем поклонникам вяленого снести х-вяленый... Посмотрим тогда, что мертвее.
|
|1.5, Аноним (5), 12:36, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> дополнительно можно отметить прогресс в разработке проекта X11Libre, развивающего форк X.Org Server
Waylandx'у быть!
Скриньте этот твитт!
|
|
|
|2.8, Аноним (1), 12:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это название wayland-композитора, работающего поверх X11Libre?
|
|1.11, Аноним (168), 12:44, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> например, из-за добавления в X11Libre X11-расширения Xnamespace, обеспечивающего изоляцию клиентов на уровне пространств имён X11.
круто, вейленд тогда ваще не станет не нужным
|
|
|
|
|
|3.65, Аноним (-), 13:28, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> так торопился, что опечатался - станет ненужным.
Все еще торопишься. А мог бы подумать.
Это кикак как был ненужным, так и остался. Нужен только кучке хоббистов-васянов.
(сейчас выбудете приводить целую одни фирму, которая сделала в какиде целый один одноплатник на арм, вот только это показывает что им пользуются единицы)
|
|
|
|4.78, Аноним (168), 13:37, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тотропишься тут ты, отвечая вообще не по делу или не туда:
- Я про кикад не писал ничего
- Я писал про xnamespace
- не угадал - фирмы, использующие кикад, приводить не буду
|
|4.128, Аноним (128), 14:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что теперь? Ну давайте не будем рисовать печатные платы, сядем и будем сидеть, дожидаться пока они сами сделаются, или что?
|
|
|
|5.156, Аноним (-), 14:37, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И что теперь? Ну давайте не будем рисовать печатные платы, сядем и
> будем сидеть, дожидаться пока они сами сделаются, или что?
Зачем? Кикад (если для рисования плат вы до него опускаетесь) работает на и на макоси, и на винде. Зачем прдлиться с десктопный линем вообще не понятно. И не только для рисования плат.
|
|5.163, Аноним (174), 14:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И что теперь? Ну давайте не будем рисовать печатные платы, сядем и
> будем сидеть, дожидаться пока они сами сделаются, или что?
Кикад не единственный софт позволяющий разводить платы.
Даже из бесплатных и/или свободных.
librepcb - отличный вариант на замену.
DIPTrace - многим хватит и возможностей бесплатной версии
EasyEDA - тоже классный вариант для начинающих.
Но! если вам таки нужен кикад - просто используйте старые DE в которых ХОрг работает по умолчанию.
|
|
|
|6.175, Аноним (128), 14:57, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Кикад не единственный софт позволяющий разводить платы.
DIPTrace вообще нет под линукс.
А у остального что, нету точно таких же проблем с оконными композиторами как у kicad? Или они волшебным образом работают сразу с ядром?
А логику комментария выше можно расширить и на них тоже:
>Это кикак как был ненужным, так и остался. Нужен только кучке хоббистов-васянов.
Значит: kicad - ненужен, следовательно: librepcb - ненужен, EasyEDA - ненужен. Так ведь?
А значит мой вопрос все еще актуален. И что теперь?
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 13:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Движение луддитов во многих странах признают нежелательной/экстремистской организации - лучше не рискуйте, а переходите на сторону прогресса!
|
|
|
|3.86, Аноним (168), 13:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нас пугает прогресс, где после 17 лет "развития" окно все еще не может само себя позиционировать, а чтоб сделать скриншот - надо костыли, ломающие протокол.
|
|
|
|4.96, Аноним (-), 13:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> где после 17 лет "развития" окно все еще не может само себя позиционировать
Вейланд 1.0 вышел в 2012 году. (Первый real release of Wayland and Weston был 0.85, но это тоже 2012)
Для справки 25 - 12 = 13.
> Нас пугает прогресс,
Меня пугают люди, которые не могут вычесть 2 числа без ошибки!
Или ты просто пишешь из будушего. Что еще более пугающе.
|
|
|
|5.107, al (??), 14:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если оно сейчас такое, что разрабы плюются, то что было 13 лет назад? Или это была символическая версия "1.0", приуроченная к юбилейному коммиту, или ДР проекта?
|
|2.79, Аноним (29), 13:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можете поддержать их морально - нажать на кнопочку форк x11. Может даже про это новость на опенет напишут.
|
|1.14, ASRSim (ok), 12:45, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А как оно на XWayland работает? И можно ли выбрать в wayland сессии запуск kikad, как X11 приложения?
|
|
|
|2.57, Аноним (50), 13:24, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большинство сложных приложений так и работает. Остаются только однооконные поделки.
|
|2.218, Anonimous (?), 15:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И можно ли выбрать в wayland сессии запуск kikad, как X11 приложения?
А по другому никак, не смотря на то что в статье написано, поддержки вейланда в нем нет
> А как оно на XWayland работает?
Из репы у меня крашиться при создании проекта. Из flatpak вроде не крашится
|
|1.15, ilyafedin (ok), 12:46, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Фрагментация композитных серверов существенно увеличивает трудозатраты на реализацию поддержки Wayland. Отмечается, что самое неприятное в том, что разработчики KiCad не имеют возможность исправить возникающие проблемы своими силами, так как проблемы присутствуют в протоколах, оконных менеджерах и композитных серверах.
Они еще забыли про графические драйвера, порой проприетарные. Юзерспейсная часть работает в процессе клиента и использует его Wayland-подключение. Драйвера NVIDIA убивают все приложение по "The Wayland connection experienced a fatal error" только влет.
> Учитывая, что Linux применяет лишь небольшая часть пользователей KiCad, решено избегать добавления в кодовую базу проекта костылей для обхода проблем, специфичных для оконных менеджеров, но при этом продолжать собирать KiCad для Wayland
Я так делаю уже года 2. Не только с Wayland, с иксами тоже.
> В системе отслеживания ошибок решено не разбирать жалобы от пользователей Wayland, связанные с позиционированием и размером окон, установкой фокуса, а также зависаниями, аварийными завершениями, повышенной нагрузке на CPU, проблемами с устройствами ввода, сбоями при отрисовке, не проявляющимися в сборке для X11.
И так тоже. Правда, сравнение не с X11, а с Windows. У X11 тоже своих приколов хватает, с которыми ничего нормального не сделаешь из-за багов в тулкитах и WM'ах.
|
|
|
|2.223, Аноним (198), 15:49, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поделитесь ссылкой на проект, где вы отшиваете людей из-за багов в WM'ах? Я просто периодически сижу правлю код dwm, интересно каких фич может не хватать виндовому приложению сложнее одного окна с кнопками.
|
|1.19, Аноним (19), 12:53, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Kubuntu последняя стабильная версия. По умолчанию вейланд сессия, скачал Телеграм, а он не стартует. Переключился на исксы, стартует. Что может быть?
|
|
|
|2.35, Аноним (-), 13:09, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>скачал Телеграм, а он не стартует.
Сам, добровольно скачал и установлил на свой комп ФСБ-шный софт. Премию Дарвина ему!
|
|
|
|
|
|4.159, Аноним (31), 14:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зависит от рода деятельности. Если работа в гос. структурах - тогда зарубежные мессенджеры не подойдут. Если не в гос., тогда логичнее не использовать отечественные.
|
|4.165, Аноним (174), 14:46, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А надо было софт ФБР/ЦРУ ставить?
Конечно!
Потому что ИХ майор там далеко, за морем-океяном.
А наш родной, может в соседней квартире живет, шампнское попивает и швабру моет.
Так что лучше их софт, а не наш)
|
|1.20, Аноним (20), 12:54, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
XFree86, X.Org, теперь вот X11Libre... Черт его знает... Вяленый в целом выглядит логичным современным решением, но... Как все современное он работает с оговорками. С другой стороны не постигнет ли X11Libre судьба OpenOffice? Т.е. независимое, но без какого бы то не было финансирования и развития? С systemd уже худо-бедно смирились... Для большинства задач хватает, а меньшинство должно страдать и обходится костылями.
|
|
|
|2.40, Аноним (36), 13:14, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Как раз LibreOffice это форк OpenOffice после того, как его перевели на проприетарную лицензию. Потом его снова открыли, но было уже поздно.
|
|
|
|3.226, 1 (??), 15:55, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добавлю 5 копеек. Если X11Libre постигнет участь OpenOffice и на его костях построят вменяемое приложение (типа теперешнего LibreOffice) - то почему нет ?
|
|
|
|2.30, Аноним (-), 13:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неа)
Зато тебе придется пересобрать заново все дрова.
Тот же "стабле АБИ из нонсенс", но уже со вкусом свободы от корпораций))
|
|2.125, Аноним (38), 14:11, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
выставляешь значение DPI в параметрах запуска xorg... и все скейлится. фиче лет 20 наверное.
|
|
|
|3.176, Аноним (1), 14:59, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чтобы с Plug-n-Play, подрубил монитор к ноуту, и без перезагрузки компа всё подправил?
|
|
|
|4.196, Аноним (171), 15:25, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы изменить настройки X-сервера, комп перезагружать ненужно. Достаточно перезайти в X-сессию.
|
|1.26, Аноним (-), 12:57, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чуваки прям вышли из шкафа.
Интересно что они будут делать, когда Х11 перестанут использовать "почти все".
Даже разрабы б̶о̶м̶ж̶ манджары на форуме обсуждают дроп иксов.
XFCE тоже решили добавить поддержку вяленого.
Кто отстанется?)
|
|
|
|2.80, Alladin (?), 13:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а есть тенденция перестать его использовать?, вы больше red hat слушайте и деградируйте с ним
|
|2.127, Аноним (127), 14:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Учитывая, что Linux применяет лишь небольшая часть пользователей KiCad
--
> Чуваки прям вышли из шкафа.
> Интересно что они будут делать, когда Х11 перестанут использовать "почти все".
> Даже разрабы б̶о̶м̶ж̶ манджары на форуме обсуждают дроп иксов.
> XFCE тоже решили добавить поддержку вяленого.
> Кто отстанется?)
Э-э ... пользователи, существующие в реальном мире, а не розовых фантазиях опеннетных любителей вяленого?
|
|
|
|3.133, Аноним (-), 14:18, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Э-э ... пользователи, существующие в реальном мире
Да, в реальном мире.
Недавно на лоре был опрос кто чем пользуется linux.org.ru/polls/polls/17963747?results=true
615 проголосовавших, более чем статистически значимая выборка.
И там, в заповеднике kpacнoглазия и пepдoлинга, "Использую Wayland 36%" и "Использую X11 46%".
Разница ВСЕГО 10%! А если добавить нормальных юзеров, то разница в пользу вейланда будет намного больше!
Заодно там можно посмотреть на популяность васяноДЕ))
|
|
|
|4.148, Аноним (127), 14:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Э-э ... пользователи, существующие в реальном мире
> Да, в реальном мире.
> Недавно на лоре был опрос кто чем пользуется linux.org.ru/polls/polls/17963747?results=true
Ладно, напишу прямым текстом - пользователи венды и макоси.
Ради "небольшой части" пользователей авторы (вот уж сюрприз) почему-то не готовы к сублимации половой *бли. Кому не нравится - может ставить иксы, слать патчи кикадовцем (или гневные репорты в спортло^W опенне^W репу xwayland) или объявить, как обычно - "да оно[кикад] на самом деле ненужно и никогда не было!©" ...
|
|
|
|5.160, Аноним (-), 14:42, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ладно, напишу прямым текстом - пользователи венды и макоси.
А... ты про это...
Так да, не понимаю зачем кикадовцы вообще тратят время на линукс в общем.
Типа "сообщество" не поймет? Можно было отдавать в виде сорцов из серии "кто захочет, тот соберет"
|
|
|
|2.45, Аноним (38), 13:19, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я напомню что эти драйвера все опенсорсные, граф драйвер нвидии работает через KMS если что и ради него они ABI определенные сохранили
|
|
|
|3.56, Аноним (-), 13:24, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я напомню что эти драйвера все опенсорсные,
А если меня не удовлетворяет качество этих опенпососных драйверов?
> драйвер нвидии работает через KMS если что и ради него они ABI определенные сохранили
Не надо вводить людей в заблуждение.
В ридми четко написано - мы сломали проприетарный драйвер, а дальше идут какие-то жалкие оправдания.
Proprietary Nvidia drivers might break: they still haven't managed to do even simple cleanups to catch up with Xorg master for about a year. All attempts to get into direct mail contact have failed. We're trying to work around this, but cannot give any guarantees.
|
|2.183, Аноним (183), 15:07, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Речь про xf-дрова, которые просто обёртка для дружбы иксов с драйвером карты. Оно к производителю не относится. Ну снесёте xf86-driver-amdgpu и поставите xf86-libre-driver-amdgpu (или как оно там называется), делов-то.
|
|1.32, Аноним (-), 13:06, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Кевин Кофлер (Kevin Kofler) из проекта Fedora, входящий в рабочую группу, занимающуюся сопровождением пакетов с KDE, предложил заменить в Fedora Linux пакет xorg-x11-xserver на реализацию X-сервера от форка XLibre.
На бета-тестерах решили обкатать X11Libre. Всё логично.
>В качестве мотива замены упомянут переход на активно сопровождаемую кодовую базу вместо продолжения поставки устаревшего и почти не обновляемого проекта X.Org
Кевин ну ты чо, честнее надо быть! Fedora это дистрибутив для бета-тестинга. Решили потестить что-то новое. Пнимаю. Одобряю. Флаг в руки, и вперёд!
|
|
|
|2.44, Аноним (-), 13:18, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На бета-тестерах решили обкатать X11Libre. Всё логично.
ABI уже сломали, поэтому предложение так и останется предложением.
Хотя может самое время заменить - все сломается, форк будет заклеймлен и забыт))
|
|
|
|3.62, Аноним (50), 13:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если невидиа внезапно соберёт дрова под под этот либре, то что ты тогда кукарекать будешь?
|
|
|
|4.88, Аноним (-), 13:44, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот когда пересоберет, тогда и поговорим)
А пока могу послушать твой kokoko и горение опы)
На текуший момент нвидя просто игнорит их имейлы
https://github.com/X11Libre/xserver/blob/master/README.md
Proprietary Nvidia drivers might break: they still haven't managed to do even simple cleanups to catch up with Xorg master for about a year. All attempts to get into direct mail contact have failed. We're trying to work around this, but cannot give any guarantees.
Но это понятно.
Представь, что ты корпорация, которая зарабатывает миллиарды.
И тут тебе пишут какие-то фрики-антипрививочники с ƒашисткими наклонностями:
"Перекомпиляйте свои драйверя для нашей поделки!"
|
|
|
|5.177, Аноним (1), 15:02, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так корпорация, которая зарабатывает миллиарды, забила на синхронизацию с мастером ещё от редхатовских корпоратов.
|
|
|
|6.195, Аноним (-), 15:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так корпорация, которая зарабатывает миллиарды, забила на синхронизацию
> с мастером ещё от редхатовских корпоратов.
Где она забила? В текущих иксах из репы freedesktop совместимость не нарушена. Это только у васянофорка. Ну и нвидия потихоньку допиливает дрова для вейранда. В последней обнове исправили просто кучу проблем.
|
|1.34, Аноним (34), 13:08, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
10 лет на вайланде. и пока только проблема с буфером обмена. контра работает, как и всё остальное.
|
|
|
|2.42, Аноним (-), 13:16, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>и пока только проблема с буфером обмена
Протокол буфером обмена не занимается. Скачай и установи один из множества сlipboard, и будет тебе счастье.
|
|
|
|3.113, Аноним (54), 14:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но зачем, если можно просто скачать винду, где счастье уже включено по умолчанию?
|
|
|
|4.131, Аноним (168), 14:17, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но зачем, если можно просто скачать винду, где счастье уже включено по
> умолчанию?
Сейчас бы регаться на сайте MS, создавать аккаунт, покупать лицензию и ставить ОС с рекламой прям в интерфейсе и всё ради буфера обмена.
|
|
|
|5.162, Аноним (69), 14:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас бы регаться на сайте MS, создавать аккаунт, покупать лицензию и ставить ОС
О чем ты? Она на всех компах прямо из коробки.
|
|1.37, Аноним (55), 13:14, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
|
x11 уже морально устарел! Это просто кусок устаревшего забагованного костылями кода, который даже сами фанаты боятся палкой трогать!
Сколько было новостей об нехватки тестировщеков... А сколько уже новостей, что x11 дропнули...
Хватит нажимать на кнопочку форк x11 - Дайте уже x11 спокойной умереть!
|
|1.41, Аноним (-), 13:16, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> при открытии KiCad нельзя запомнить и восстановить положение окон и панелей инструментов
> Проблемы с координацией работы одновременно с несколькими окнами.
Потому что использование окон для отрисовки панелей инструментов - это ужаснейшая отрыжка 90х. Такая же проблема была в гимпе, слава богу его переделали под однооконность.
Если кикад не в состоянии сделать его однооконным - то кикад идет на..., все не будут ждать отстающих.
|
|
|
|2.59, Grand (?), 13:25, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дорогой шеф, давайте бросим это linux-извращение , которое ломает нам софт на котором мы только приспособились работать и вернемся к windows и autocad electrical !
|
|
|
|3.97, Аноним (-), 13:53, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> которое ломает нам софт на котором мы только приспособились работать
> и вернемся к windows и autocad electrical !
Вам кикад смог заменить autocad electrical?
Может вам тогда и бумажки зватит? А платы будет ЛУТом делать))
Ну да и зачем переходить на autocad electrical, если уже привычный бизплатный кикад отлично работает на винде? Давайте работайте, а не сношайтесь с неким "дескопным" линем.
|
|2.67, Аноним (69), 13:29, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что использование окон для отрисовки панелей инструментов - это ужаснейшая отрыжка 90х. Такая же проблема была в гимпе, слава богу его переделали под однооконность.
Зачем эти полумеры - нужно вообще запретить приложению созавать более одного (главного) окна!
|
|2.132, 12yoexpert (ok), 14:18, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что использование окон для отрисовки панелей инструментов - это ужаснейшая отрыжка 90х.
один в один напоминает компилятор раст: "тебе это на самом деле не нужно". или любое заявление жэпл. или единососку: "зачем вам деньги?"
|
|
|
|3.161, Аноним (-), 14:43, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> один в один напоминает компилятор раст: "тебе это на самом деле не нужно".
а что в компиляторе раст не нужно?
> или любое заявление жэпл. или единососку: "зачем вам деньги?"
или заявления иксолуддитов "хдр нинужно", "хватит и одного монитора" и тд.
|
|
|
|4.182, Аноним (127), 15:07, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> один в один напоминает компилятор раст: "тебе это на самом деле не нужно".
> а что в компиляторе раст не нужно?
Двойное освобождение памяти, выход за пределы буфера и прочие вещи, без которых не обойтись в Настоящей Разработке™?
|
|1.46, Аноним (-), 13:20, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Разработчики свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad ...
Парни я вас понимаю, новый Протокол, разные реализации, всё необычно, ново. А на Wayland переходить надо, парни надо. Удачной вам работы!
|
|1.64, Аноним (69), 13:27, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
До сих пор в голове не укладывается, как можно было додуматься запретить приложе... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.74, Аноним (-), 13:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> До сих пор в голове не укладывается, как можно было додуматься запретить приложению задавать позицию *собственных* окон?
А в чем тут проблема? Делается одно окно, а внутри располагай свои окошки как хочешь.
Техногии 200х сейчас никому не нужны.
Блевотный дизайн ГИМПа с кучей летающих пенелек должен умереть)
> Во-во! Сделаем несколько десятков несовместимых между собой васянских композиторов! Что может пойти не так?
А... мсье у нас оказывается любитель ein furher ?
Может еще запретить все дистрибутивы? Оставим один, самый распространенный - винду, например!
> И вы еще верите в победу десктопного Линукса?
Нет) Никогда не верил.
Достаточно его запустить, а потом прдолиться, чтобы понять оно не конкурент другим ОСям на дестопе.
|
|
|
|3.102, Аноним (69), 13:58, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А в чем тут проблема? Делается одно окно, а внутри располагай свои окошки как хочешь.
О как! Предлагаешь кажой программе еще свой внутренний менеджер окон писать?
> Может еще запретить все дистрибутивы Оставим один, самый распространенный - винду, например!
Ты не поверишь, но запрещать ничего не надо: естественный отбор уже сделал свое дело. Да, осталась Винда и с горем пополам Мак, а линуксы даже за бесплатно нужны только 4й пользователей.
|
|3.147, Аноним (19), 14:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Может еще запретить все дистрибутивы? Оставим один, самый распространенный - винду, например!
Ну по логике Red-Hat и есть главный дистрибутив, но вот не задача, он платный, какой из клонов выбрать, вопрос, да и в нём GNOME по умолчанию, а это само по себе повод не использовать ни редхат и линукс.
>А... мсье у нас оказывается любитель ein furher ?
>Достаточно его запустить, а потом прдолиться, чтобы понять оно не конкурент другим ОСям на дестопе.
Ну как бы для этого и нужна унификация.
|
|2.81, Аноним (-), 13:39, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Зато сколько песен про "современный протокол, инновации, решили проблемы Иксов!".
Так решил же. Они убрали фингерпринтинг через позицию окон.
Проблема решена? Решена!
Каким-то луддитам что-то не нравится? Пусть идут на хурд.
> 30 васянокомпозиторов с разным набором протоколов
Зачем? Протестил кеды и гном и достаточно.
Можно выкинуть тестирование всех 6омж и васяное ДЕ, что на иксах, что на вейланде.
> И вы еще верите в победу десктопного Линукса?
Никогда не верил. Просто ем попкор и смотрю на схватку клизмы и сендвича с иксами)))
|
|
|
|3.105, Аноним (69), 14:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они убрали фингерпринтинг через позицию окон.
Что такое "фингерпринтинг через позицию окон". Ну, в контексте случая, когда приложение двигает свои окна.
|
|3.149, Аноним (19), 14:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Зачем? Протестил кеды и гном и достаточно.
Нет ну по логике можно писать только под редхат и гном, но редхат платный а гном не юзабельный.
|
|
|
|4.167, Аноним (-), 14:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет ну по логике можно писать только под редхат и гном, но редхат платный
Если твою пользователи (именно целечая аудитория - пользователи, а не мимокрокодилы) используют хлел - то именно для него и нужно делать в первую очередь.
Может еще сузю, или убунту, что там популярно у платежеспособной аудитори...
А вот распылять силы на все 6оmж-дистры - это не рационально.
> а гном не юзабельный.
Поэтому вам даны прекрасные кеды! Которые более чем юзабельные и достаточно популярны по сравнению другими ДЕ.
|
|2.151, Аноним (19), 14:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Во-во! Сделаем несколько десятков несовместимых между собой васянских композиторов! Что может пойти не так?
Вообще конечно странно что новый стандарт приносит ещё больше бардака.
|
|
|
|3.166, Аноним (69), 14:49, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще конечно странно что новый стандарт приносит ещё больше бардака.
Ничего странного, если учесть, его разработчиков и пропихивателей не волнует паритет по функциональности с Иксами, а базовые фичи накапливаются пост-фактум десятилетиями посредством заплаток (новых расширений протокола).
|
|
|
|4.204, Аноним (-), 15:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>базовые фичи накапливаются пост-фактум десятилетиями посредством заплаток (новых расширений протокола).
Эт ты загнул. Сам Протокол (Wayland) давно стабилизирован, там нечего добавлять. Есть дополнительные расширения Протокола (wayland protocols) и цель этих расширений вовсе не накопление каких-то там "базовых фич". И вообще не существует такого понятия как "базовая фича".
|
|
|
|5.232, Аноним (69), 16:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть дополнительные расширения Протокола (wayland protocols) и цель этих расширений вовсе не накопление каких-то там "базовых фич"
А какя же у них цель?
> И вообще не существует такого понятия как "базовая фича".
Существует. Это функциональность, которая есть в любой десктопной системе примерно с 90х годов. Типа того же управления цветовыми профилями или возможности программно задать окну позицию.
|
|4.206, Аноним (174), 15:31, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не волнует паритет по функциональности с Иксами
И это самое правильно решение.
Всякие б0мж админы требуют "сИтИвУю ПрОзРачНосТь", рабы-на-галерах - имитацию движений мышки (чтобы их не уволили за нифиганеделанье), разработчики всякого кало-софта из 90х - многооконности.
Но мир меняется, слушать всяких извращенцев совершено не обязательно.
> а базовые фичи накапливаются пост-фактум десятилетиями посредством заплаток (новых расширений протокола).
PUK громкий, но в лужу.
Как ты думаешь почему Х11, это именно 11?
И почему X1 выпустили в 84 году, X11R7.7 аж в 2012?
|
|
|
|5.229, Аноним (69), 15:57, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как ты думаешь почему Х11, это именно 11?
The X protocol has been at version 11 (hence "X11") since September 1987.
|
|1.66, morphe (?), 13:29, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Использую kicad несколько лет в kde и hyprland под wayland, и только сейчас узнал что оказывается у меня что-то не работает
|
|
|
|2.71, Аноним (168), 13:33, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хочешь сказать то, что авторы написали в новости - этого на самом деле нет?
|
|
|
|3.135, 12yoexpert (ok), 14:20, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да. это типичная реакция фанатиков вяленого, раста, системд и других ущербных высеров корпораций: засунуть голову в песок, и хоть ссы в глаза - божья роса, хоть кол на голове теши, что в лоб, что по лбу, как об стенку горох, дуб дубом, хвалят своё болото
|
|2.91, Анонист (?), 13:46, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там речь скорее всего шла о том, что XWayland тоже не вечен и его тоже выпилят. Вот тогда и будут проблемы
|
|1.82, Xasd7 (?), 13:41, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> при открытии KiCad нельзя запомнить и восстановить положение окон и панелей инструментов
господи -- эти иидииоты они что -- каждую понель инструментов оформляют как окно?
на кой вообще запоминать позиции окон? это не дело приложения вообще.
вот что значит вендузятники
|
|
|
|2.87, Аноним (-), 13:44, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> господи -- эти иидииоты они что -- каждую понель инструментов оформляют как окно
Да, представь себе.
"Дизигн" и "лудшие подходы" из 90х до сих пор живут в этом недокаде.
А потом жалуются что у них что-то не работает.
|
|2.115, Аноним (31), 14:05, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы видимо никогда не разводили печатные платы. Размещать всё в одном окне попусту неудобно. Когда у тебя трассировка дорожек и настройка опций. На одном экране открываются окна с опциями, на другом трассировка.
Хотите запихать всё в одно окно? Серьёзно?
|
|
|
|3.138, Аноним (-), 14:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы видимо никогда не разводили печатные платы.
Разводил, причем в кикаде тоже.
> Размещать всё в одном окне попусту неудобно.
Исключительно дело привычки.
> Когда у тебя трассировка дорожек и настройка опций. На одном экране открываются окна с опциями, на другом трассировка.
И тебе нужны они обязательно в двух разных окнах? Табы не подойдут?
Или меню сбоку в виде панелек. Тот же DipTrace как-то обходится без всплывающих окон.
У Altiumʼа тоже справа-слева менюшки и табы наверху.
И никто не умер.
> Хотите запихать всё в одно окно? Серьёзно?
Да. Серьезно.
Я понимаю что эффект утенка есть у всех, но нужно быть слегка более адаптивным.
|
|
|
|4.157, Аноним (31), 14:40, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И тебе нужны они обязательно в двух разных окнах? Табы не подойдут?
> Или меню сбоку в виде панелек.
Не подойдут. Бросить взгляд на другое окно куда проще чем переключаться между ними, особенно когда у тебя kicad открыт, браузер и документы со спецификациями.
|
|
|
|5.173, Аноним (-), 14:56, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> когда у тебя kicad открыт, браузер и документы со спецификациями.
Так это разные окна РАЗНЫХ приложений.
Это нужно.
А тут требуют разные окна одного приложения.
Это нинунжна.
Ибо получается такая вот блевота docs.gimp.org/3.0/pt_BR/images/using/multi-window.png
Необходима была во темные времена 15" ЭЛТ мониторов с разрешением 800х600.
Много ты видишь таких моников в 2005 году? Я вот ни одного.
Зато многомониторные конфиги с FullHD и выше - практически стандарт для разработчиков/дизайнеров (кроме случаев терминального жлобства руководства).
|
|2.170, Аноним (69), 14:54, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> на кой вообще запоминать позиции окон?
Наверное, чтобы при следующем запуске окна были там, где их поставил польователь? Или они должны при каждом запуске в рандомных местах появляться?
> это не дело приложения вообще.
А кого, лол? Оконный мененджер не сожет знать, сколько окон создаст приложение. Это только самому приложению может быть известно.
> вот что значит вендузятники
Уъуъу, сволочи! Привыкли, чтобы все для людей было!
|
|2.180, Аноним (1), 15:06, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вот что значит вендузятники
А ещё маководы, там тоже можно. Видимо поэтому гномоделы на маке сидят вместо своей поделки.
|
|1.89, vitalif (ok), 13:44, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Debian, KDE, Wayland. Полёт нормальный... ну почти.
Курсор время от времени становится больше раза в 4, а через несколько секунд сам возвращается к нормальному размеру. :-)
В Oxygen теме при Fractional scaling в НЕКОТОРЫХ приложениях - не во всех - например, в systemsettings - мыльно выглядят контролы. В дефолтной Breeze этого нет.
|
|
|
|2.98, Аноним (-), 13:55, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Курсор время от времени становится больше раза в 4, а через несколько секунд сам возвращается к нормальному размеру. :-)
Случайно не во время "быстрого дерганья"?
Кажется они просто скопировали "фичу" с макоси - там если "быстро и резко" пошевелить курсором - он становится здоровым чтобы его было легче найти на экране.
На нескольких мониторах бывает удобно.
|
|
|
|3.189, bdrbt (ok), 15:18, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, где-то пол-года назад попробовал заценить KDE - это та самая фича, только чутка кривенькая, иногда просто срабатывает от быстрого перемещения.
|
|
|
|4.210, Аноним (174), 15:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
vitalif, это был "не баг, а фича"))
просто разработчики КДЕ её реализовали... как смогли
нужно всего лишь найти нужную галочку в настроках и отключить
удачи)
|
|1.90, user90 (?), 13:45, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да неудобно и неинтуитивно, панель инструментов ваще шопипец, и ничего другого все равно нет.
|
|
|
|2.110, Аноним (-), 14:03, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле нету?
Ты хотел сказать "нет бесплатного")?
Altium (Designer/CircuitMaker), EAGLE, DipTrace.
Они на порядок превосходят кикад как по возможностям так и по стабильности и удобству.
Ты представляешь чтобы в каком-то альтиуме разработчики ныли "наша прогамма плохо работает с граф стеком винды! винда не хочет сделать кослыли для нашей поделки! плак-плак".
ps для своих васянопроектов я использую кикад, тк мне жаба давит тратить деньги на проф. вещи ради мелочей
если бы для меня пара тыщ баксов была мелочью - я бы естественно купил что-то получше.
|
|
|
|3.116, user90 (?), 14:06, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну когда уже привык к Компасу.. Вот там можно работать реально_быстро.
|
|1.104, Аноним (104), 14:00, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему те пищут что XOrg некому поддерживать, а тут вдруг взялись люди для поддержки форка.
|
|
|
|2.123, Аноним (-), 14:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Почему те пищут что XOrg некому поддерживать
Потому что их не было кому поддерживать все эти годы
> а тут вдруг взялись люди для поддержки форка.
Угу, какой-то мутный васян, который первым же делом сломал поддержку единственных рабочих дров для нвидии.
|
|2.192, BorichL (ok), 15:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну наверно потому, что не хотели поддерживать, хотели пропихнуть вяленого.
|
|
|
|2.130, Аноним (168), 14:15, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> GDI. Просто работает.
Еще бы исходники посмотреть как оно там "просто" работает, но их нет.
|
|
|
|2.145, fidoman (ok), 14:30, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кто оплатит? Когда valve предложило бабла одному из разработчиков x.org за поддержку DRM leases, он тут же пошёл и сделал.
Редхат и кто там ещё вваливают бабло в wayland - его и пилят.
Для менеджеров вейленд куда более выгоден, потому что там можно одно и то же делать много раз для каждого из DM, соответственно денежный поток гораздо мощней.
А с X11 что? Один раз сделал нормально и про тебя забыли.
|
|
|
|3.154, Аноним (137), 14:34, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Для менеджеров вейленд куда более выгоден, потому что там можно одно и
> то же делать много раз для каждого из DM, соответственно денежный
> поток гораздо мощней.
Вы прям всю суть современной айтишечки палите. Потише)
|
|
|
|4.224, Аноним (-), 15:51, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Современной ?
Все существование СПО это велосипеддинг и переписывание.
Сколько вариантов утилит было написано и переписано?
Сколько сортов Емакса породили еще в 80х?
Сколько ви, вим, неовимов и прочих поделок для прдоликов сделали?
Даже линукс был написан как переписывание юникса.
|
|2.187, BorichL (ok), 15:14, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше, но лапчатые не привыкли что-то развивать, только переписывать, бросать, снова переписывать. Нужна бурная деятельность без результата, в мире СПО оплачивается разработка, а не ррезультат :-)
|
|1.141, Аноним (143), 14:26, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сейчас сижу в Гном с Wayland, подтверждаю, что модальные окна невозможно перемещать, и менять размер у них странно. Это бы ещё сошло для интернет-планшета, в который пальцем тыкают, но на компьютере - очень очень странно
|
|
|
|2.191, prokoudine (ok), 15:20, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Модальные окна в гноме и в иксах перемещать нельзя -- сдвигается основное окно. В чём новизна? :)
|
|
|
|3.233, eugener (ok), 16:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только при включенной в gnome-tweaks галочке "прикреплённые модальные диалоговые окна". Не думал что кто-то держит её включенной по дефолту.)
|
|2.231, eugener (ok), 16:00, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отключите в gnome-tweaks галочку "прикреплённые модальные диалоговые окна" и попробуйте ещё раз.
|
|1.185, bdrbt (ok), 15:11, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что-то бредовенько звучат причины:
* таких как поддержка позиционирования окон и мгновенного перемещения указателя мыши (cursor warp). - делается через linux/uinput
* Проблемы с управлением окнами: Невозможность управления позицией окон и панелей (при открытии KiCad нельзя запомнить и восстановить положение окон и панелей инструментов). - Да, в вяленом это задача композитора. Но это можно решить двумя способами: 1) Виртуализацией окон:реальное окно одно, прозрачное, а в нём уже раскидывать всё что душа пожелает. 2) Написать бридж к IPC мэйнстримных композиторов квин/муттер (или что там в гноме), любители всяких hyperland и тому подобных насваев - пусть сами пишут.
* Проблемы с устройствами ввода: Возможность мгновенного перемещения курсора (cursor warping) завязана на необязательные экспериментальные расширения протокола - Нет, это реализуется через linux/uinput.
Проблемы со стабильностью и производительностью: Повышенное потребление ресурсов и высокая нагрузка на CPU/GPU по сравнению с использованием X11 - это не к вяленому, а к wxWidgets. В плане избавления от лишних перерисовок и ререндеров вяленый не в пример эффективнее иксов - многократно доказанный факт.
Появление графических артефактов при отрисовке и нарушение нормального вывода. - Опять же wxWidgets-проблемы
Зависания и аварийные завершения, проявляющиеся только при работе в окружениях на базе Wayland. - вообще ни о чём.
Ненадёжная работа с буфером обмена. - без деталей ничего не ясно, почему везде работает, а в KiCad нет.
Ограничения интерфейса пользователя: Проблемы с позиционированием, фокусом и взаимодействием в модальных диалогах. Проблемы с запуском внешних приложений и управления ими. - ну это уже смешно.
**Вывод**
Общее впечатление создалось, что был собран набор "фатальных недостатков" который присутствовал в самых первех релизах wayland-сессий в гноме.
|
|
|
|2.199, Аноним (168), 15:27, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но это можно решить двумя способами: 1) Виртуализацией окон:реальное окно одно, прозрачное, а в нём уже раскидывать всё что душа пожелает.
И эти люди чтол-то там еще говорят про всплывающие меню в X11.
|
|
|
|
|
|4.212, Аноним (-), 15:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что не так с всплывающим меню в X11?
То, что оно окно и перехватывает на себя весь ввод.
Поэтому при открытой контекстной менюшке без костылинга не работают напр. управление плеером.
|
|
|
|5.222, Аноним (168), 15:47, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще строго говоря, это не совсем так. Точнее это зависит от того как это сделано в конкретном тулките. GTK2 - да, вспылающее меню это окно (хотя я его и не вижу в списке окон X11). Но в современном фаерфоксе, к примеру, это не так - там только одно окно браузера, а менюшки, списки и все прочие контролы рисуются им самостоятельно через skia. Ну это если не брать в расчет окно с версией фаерфокса и диалоги открытия/сохранения файлов и диалог печати.
|
|
|
|6.225, Аноним (-), 15:54, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, речь шла именно про иксовую менюшку.
Потому что анону выше как-то сильно не понравилось предложение "1) Виртуализацией окон:реальное окно одно, прозрачное, а в нём уже раскидывать всё что душа пожелает."
Хотя то, что написали про FF, это именно оно.
И это одна из причин, почему чисто иксовые менюшки скажем так... вышли из моды.
|
|6.227, Аноним (227), 15:56, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Перефразирую анекдот про гейтца и дискетку:
"- Папа, можешь переключить песню?
-- Сейчас сынок, только файл сохраню и горячие клавиши заработают!"
|
|1.190, Аноним (190), 15:19, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> мгновенного перемещения указателя мыши (cursor warp).
Захват мыши есть? Есть. Вот им и надо пользоваться, а не ещё одним не-совсем-захватом-мыши.
|
|
|
|2.230, Аноним (227), 15:57, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Могут. Просто пока не хотят.
Но чем больше будет дропа и нарастающих проблем с Иксами - просто переобуются.
Ну или забьют на линукс.
|