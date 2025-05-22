Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA

2.5 , iPony128052 ( ? ), 08:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оделайте вы отдельно, потом заменяйте в параллелном мире гномами и эльфами?

это слишком дорого

3.22 , anonymous ( ?? ), 09:30, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в параллелном мире гномами и эльфами?

> это слишком дорого Не если для красношляпы поддержка полноценного графического стандарта - это дорого, то с чего вы взяли, что NVIDIA за свой счёт будет это реализовывать? Не нужны линуксы фичи - значит не нужны. В библиотеку добавят необходимые функции, а дальше пусть сами вертятся как хотят. Чем-то напоминает подход вейланда, вы не находите? Там тоже вместо стандарта и богатой функциональности - россыпь низкоуровневых функций и предложение запилить свой собственный композитный менеджр (не совместимый с остальными естественно).

4.35 , iPony128052 ( ? ), 09:56, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем-то напоминает подход линуксового десктопа.

2.7 , Аноним ( 8 ), 08:57, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Откуда у них мания брать всё новое? Ладно выкидывают старьё, но выкидывать то, что работет и заменять на нерабочее? Чел, да разрабам Wayland и GNOME на это плевать - у них в реальной жизни Винда с Маком.

3.24 , Аноним ( 24 ), 09:33, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Роскошный коммент :) 5+ 3.32 , Аноним ( - ), 09:51, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.17 , egan ( ? ), 09:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает? По моему опыту с nvidia всегда было много проблем - чего-то нормального я не видел. Тыкал палочкой в 2010, 2015, 2020 и вот недавно. Всё с очень серьезными особенностями.

3.28 , Аноним ( 8 ), 09:37, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает? Отличные альтернативы, спасибо. Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это у нас 4% пользователей? 😧".

4.30 , Аноним ( - ), 09:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это

> у нас 4% пользователей? 😧". Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея. Так вы будете проблемой нвидиевского и майкрософтовского сапортов - и вы им хотя-бы денег за это все платили. А вон тем вы собираетесь мозг делать с вашим потребительским отношением, ЗАНАХАЛЯВУ? А разреботчики опенсорса по вашему - настолько лохи? Вы что-то не поняли в этой жизни! :)

5.31 , Аноним ( 8 ), 09:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это

>> у нас 4% пользователей? 😧".

> Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея. Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭

6.33 , Аноним ( - ), 09:54, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея.

> Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭 А вот это мы будем посмотреть. Мне например с этим моим амд и на линуксе неплохо весьма, даже запилили больше апей чем на коробке видяхи изначально обещали. А вы там жабогадючьтесь наздоровье, главное чтобы все это - не у меня. 2.29 , Аноним ( - ), 09:43, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Придётся отказываться от Wayland раз он не позволяет всё это сделать. Ах,

> они же уже всё старое выкинули и заменили этим нерабочим! Вы все правильно поняли. Есть еще 1 опция: отказаться от нвидии и ее юзеров и сделать козью морду, с рекомендацией кастомерам покупать амд и интел, например, попутно иногда кормя завтраками вон тех чтоб сильно не кипишевали :). А как вот лично вы будете там на двоих с нвидией - да это ваши долбаные проблемы, никому кроме вас и нвидии не интересные! Для остальных вы - кусок проблем, не приносящих денег, и намного лучше - если бы вас не существовало, приколитесь?! И уж конечно никто не собирается делать из ВАШИХ С НВИДИЕЙ проблем в ваших интимных отношениях - свои проблемы. Вот для больших дядей - с товарными составами денег (меньше нвидию с ее триллионами уже не интересует, уж пардон) - они может и соберут междусобойчики и как-то это даже может и утрясут, для своих особо жирных кастомеров. Но это не точно. А вы в этой схеме - вообще никто. Вас не существует.

2.38 , Admino ( ok ), 09:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – выкидывать то, что не работет и заменять на нерабочее.

