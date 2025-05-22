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Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA

22.05.2025 08:34

Остин Шафер (Austin Shafer), работающий в компании NVIDIA над драйвером для платформы Linux, опубликовал отчёт с информацией о состоянии поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA, и перечислил области в которых связанные с Wayland возможности пока отстают от X11. Отставание связано как с проблемами в самом драйвере NVIDIA, так и с общими ограничениями протокола Wayland и композитных серверов на его основе. Информация соответствует ветке драйверов NVIDIA 575, находящейся на стадии бета-тестирования.

Возможности, которые пока не планируется поддерживать в драйверах NVIDIA на системах с Wayland и Xwayland из-за ограничений протокола Wayland и композитных серверов:

  • Cтереовывод (формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза), используя GLX, EGL и Vulkan.
  • Режим SLI Mosaic, позволяющий объединить несколько GPU в один логический GPU для создания большого виртуального экрана, состоящего из нескольких дисплеев.
  • Конфигуратор nvidia-settings не позволяет добиться идентичного уровня настроек в разных композитных менеджерах, так как на системах с Wayland отсутствует единый механизм конфигурации экранов.

Некоторые функции не удаётся реализовать из-за невозможности обеспечить их одинаковую поддержку в разных композитных серверах Wayland. Но при этом данные возможности могут быть реализованы в приложениях, используя графический API Vulkan и Vulkan-расширение VK_KHR_display ("Vulkan Direct to Display"), позволяющее напрямую работать с экраном, минуя композитный сервер. Через Vulkan и прямое взаимодействие с GPU будет предоставлена возможность использования в приложениях следующих функций (добавление поддержки может потребовать внесения изменений в приложения):

  • Стереовывод (может быть реализован через VK_KHR_multiview с отрисовкой в несколько вьюпортов).
  • Режим Vulkan Explicit SLI (через VK_KHR_device_group).
  • Группы фреймбуферов (Swap Group, через VK_NV_present_barrier).
  • Блокировки кадров (Frame Lock) и общие блокировки (Genlock).

Возможности, которые уже находятся в разработке или которые планируется добавить в будущих выпусках драйверов NVIDIA:

  • Поддержка использования с Wayland дисплейных мультиплексоров (mux), используемых на ноутбуках с двумя GPU (интегрированным и дискретным) для прямого соединения дискретного GPU c встроенным или внешним экраном. В конфигурациях с X-сервером дисплейный мультиплексор может автоматически переключать вывод на экран, когда полноэкранное приложение использует дискретный GPU. В окружениях на базе Wayland данная возможность пока не поддерживается из-за отсутствия поддержки подобного переключения в композитных серверах.
  • Расширенные режимы дисплеев, такие как деформация, смешивание, смещение пикселей и свойства COLOR_ENCODING/COLOR_RANGE. Для использования в композитных серверах данные возможности могут быть реализованы через свойства DRM.
  • Поддержка в nvidia-drm (Direct Rendering Manager) механизма Presentation Timing для синхронизации вывода кадров на экран.
  • Поддержка API VDPAU (Video Decode and Presentation) для задействования в окружениях на базе Wayland механизмов аппаратного ускорения для обработки видео в различных форматах и выноса на сторону GPU таких задач, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео.
  • Поддержка в системах на базе Wayland технологии vGPU, позволяющей использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации для разделение ресурсов физического GPU NVIDIA.

Возможности, добавленные в драйвер с момента прошлого отчёта:

  • Использование VRR (Variable Refresh Rate) в многомониторных конфигурациях в окружениях с Wayland.
  • Выставление по умолчанию параметра "nvidia-drm fbdev=1", что решило проблемы некорректным выводом при использовании одного экрана драйверами nvidia-drm и simpledrm.
  • Выставление по умолчанию параметра "nvidia-drm modeset=1".
  • Использование с Xwayland буфера вывода на экран (front-buffer) при двойной буферизации.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA 565.x
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA 515.x
  4. OpenNews: В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
  5. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  6. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63282-nvidia
Ключевые слова: nvidia, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как же теперь на 10той красношляпе то жить...?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:42, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    без стереовывода
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:58, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без VDPAU?
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 09:36, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А без VDPAU?

    Зачем бы это вам VDPAU на работе в роли корпоративного винтика? Нефиг на работе мувики смотеть. А больше RHEL10 никто юзать и не будет. Например потому что он стоит дофига, условия лицензирования не очень, пакетов нифига - и вообще не для людей а для корпоративных винтиков, которым манагер приказал. А добровольно это себе на десктоп? Нахрена бы? Типа, энтерпрайзно? Тогда и в магазин надо на карьерном самосвале подруливать наверное. И пофиг что парковка не расчитана на таких, да? :)

     
  • 3.34, Соль земли2 (?), 09:55, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VR-революция откладывается.
     
     
  • 4.37, Admino (ok), 09:58, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VR тут не причём, это про 3D дисплеи.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:11, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак, там давно жизни нет.
     

  • 1.3, Илья (??), 08:46, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Еще вчера покупал red hat 9 на дисках в переходе, а сегодня уже десятка вышла!
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:47, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Придётся отказываться от Wayland раз он не позволяет всё это сделать. Ах, они же уже всё старое выкинули и заменили этим нерабочим!

    Откуда у них мания брать всё новое? Ладно выкидывают старьё, но выкидывать то, что работет и заменять на нерабочее? Ну доделайте вы отдельно, потом заменяйте.

     
     
  • 2.5, iPony128052 (?), 08:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оделайте вы отдельно, потом заменяйте

    в параллелном мире гномами и эльфами?
    это слишком дорого

     
     
  • 3.22, anonymous (??), 09:30, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в параллелном мире гномами и эльфами?
    > это слишком дорого

    Не если для красношляпы поддержка полноценного графического стандарта - это дорого, то с чего вы взяли, что NVIDIA за свой счёт будет это реализовывать? Не нужны линуксы фичи - значит не нужны. В библиотеку добавят необходимые функции, а дальше пусть сами вертятся как хотят.

    Чем-то напоминает подход вейланда, вы не находите? Там тоже вместо стандарта и богатой функциональности - россыпь низкоуровневых функций и предложение запилить свой собственный композитный менеджр (не совместимый с остальными естественно).

     
     
  • 4.35, iPony128052 (?), 09:56, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем-то напоминает подход линуксового десктопа.
     
  • 2.7, Аноним (8), 08:57, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Откуда у них мания брать всё новое? Ладно выкидывают старьё, но выкидывать то, что работет и заменять на нерабочее?

    Чел, да разрабам Wayland и GNOME на это плевать - у них в реальной жизни Винда с Маком.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 09:33, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роскошный коммент :) 5+

     
  • 3.32, Аноним (-), 09:51, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, egan (?), 09:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает?

    По моему опыту с nvidia всегда было много проблем - чего-то нормального я не видел. Тыкал палочкой в 2010, 2015, 2020 и вот недавно. Всё с очень серьезными особенностями.

     
     
  • 3.28, Аноним (8), 09:37, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает?

    Отличные альтернативы, спасибо.

    Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это у нас 4% пользователей? 😧".

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 09:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это
    > у нас 4% пользователей? 😧".

    Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея. Так вы будете проблемой нвидиевского и майкрософтовского сапортов - и вы им хотя-бы денег за это все платили. А вон тем вы собираетесь мозг делать с вашим потребительским отношением, ЗАНАХАЛЯВУ? А разреботчики опенсорса по вашему - настолько лохи? Вы что-то не поняли в этой жизни! :)

     
     
  • 5.31, Аноним (8), 09:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это
    >> у нас 4% пользователей? 😧".
    > Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея.

    Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭

     
     
  • 6.33, Аноним (-), 09:54, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея.
    > Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭

    А вот это мы будем посмотреть. Мне например с этим моим амд и на линуксе неплохо весьма, даже запилили больше апей чем на коробке видяхи изначально обещали. А вы там жабогадючьтесь наздоровье, главное чтобы все это - не у меня.

     
  • 2.29, Аноним (-), 09:43, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Придётся отказываться от Wayland раз он не позволяет всё это сделать. Ах,
    > они же уже всё старое выкинули и заменили этим нерабочим!

    Вы все правильно поняли. Есть еще 1 опция: отказаться от нвидии и ее юзеров и сделать козью морду, с рекомендацией кастомерам покупать амд и интел, например, попутно иногда кормя завтраками вон тех чтоб сильно не кипишевали :). А как вот лично вы будете там на двоих с нвидией - да это ваши долбаные проблемы, никому кроме вас и нвидии не интересные! Для остальных вы - кусок проблем, не приносящих денег, и намного лучше - если бы вас не существовало, приколитесь?!

    И уж конечно никто не собирается делать из ВАШИХ С НВИДИЕЙ проблем в ваших интимных отношениях - свои проблемы. Вот для больших дядей - с товарными составами денег (меньше нвидию с ее триллионами уже не интересует, уж пардон) - они может и соберут междусобойчики и как-то это даже может и утрясут, для своих особо жирных кастомеров. Но это не точно. А вы в этой схеме - вообще никто. Вас не существует.

     
  • 2.38, Admino (ok), 09:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкидывать то, что не работет и заменять на нерабочее.
     

  • 1.6, Аноним (8), 08:54, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Конфигуратор nvidia-settings не позволяет добиться идентичного уровня настроек в разных композитных менеджерах, так как на системах с Wayland отсутствует единый механизм конфигурации экранов

    Во-во! В соседней теме так радовались, что у нас теперь целый зоопарк воянокомпозиторов вместо устаревшего X11. А результат в виде фрагментации и несовместимости воинов против Иксов почему-то не волнует.

    > Возможности, которые уже находятся в разработке или которые планируется добавить в будущих выпусках драйверов NVIDIA:
    > Поддержка API VDPAU

    Эээ... Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:06, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да,в иксах работает API VDPAU в плеере.а вот firefox без аппаратного декодирования...
     
  • 2.13, freehck (ok), 09:15, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эээ... Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до
    > сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?

    И эти люди вместо того, чтобы шаркнуть ножкой и честно признаться, что у них не готовый к использованию MVP -- на серьёзных щах приходят сюда и строчат комментарии о том, что таким десктопный линукс и должен быть.

     
  • 2.39, iPony128052 (?), 10:01, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?

    Такой же вопрос можно было до 2020 года задавать пользователям FireFox в линукс (с любой видеокартой). Но кого это останавливало.

     

  • 1.11, Аноним (11), 09:09, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С simpledrm вообще забавная история, разработчики ядра решили, что можно его сломать в минорном лтс обновлении без изменения флагов конфигурации, несмотря на то, что efifb уже был настроен. У тебя пустой экран у ядра после загрузки. А теперь приходится nvidia_drm.fbdev=0 выставлять, чтобы на новых ядрах загружалось как-то, хотя недавно наоборот приходилось nvidia_drm.fbdev=1 указывать чтобы вообще картинка была, надо ли говорить, что конфигурация ядра не менялась и тут.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 09:27, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедные юзеры нвидии, у них даже simpledrm профачен. Что у них НЕ профачено? Громкие рассказы как оно там офигенно работает? Вот уж офигенно - что ни день то офигевшие вопли на тему что еще там НЕ работает. Так не работает одно, так другое, эти дрова кривые, и те кривые. Но видеокарты - офигенные, смотрите не перепутайте!
     
     
  • 3.25, Аноним (11), 09:34, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бедные юзеры нвидии, у них даже simpledrm профачен. Что у них НЕ
    > профачено? Громкие рассказы как оно там офигенно работает? Вот уж офигенно
    > - что ни день то офигевшие вопли на тему что еще
    > там НЕ работает. Так не работает одно, так другое, эти дрова
    > кривые, и те кривые. Но видеокарты - офигенные, смотрите не перепутайте!

    Ну там вроде патчи какие-то https://forums.developer.nvidia.com/t/nvidia-driver-isnt-compatible-with-simpl

    Но линукс довольно криворуко пилят, как можно ломать лтс ядра без изменения конфигурации даже (привет config_sysfb, это сейчас добавили всякие config_sysfb_simplefb, а раньше только не обновлять).

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 09:57, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (-), 09:20, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > используя GLX, EGL

    Такие слова все кроме нвидии уже давно хотят забыть, если что. А их все не попускает.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:25, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что пользователи других карточек и без игр посидеть могут
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 09:32, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (8), 09:34, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> используя GLX, EGL
    > Такие слова все кроме нвидии уже давно хотят забыть, если что.

    Если что, Weston юзает EGL.

     

  • 1.18, Аноним (18), 09:24, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, просто интересно, а ради чего оконная система, да и ядро вообще должны диктовать видеодрайверу, как ему работать и менять эти поддиктовки в минорных выпусках?

    Разработчики (распиловщики) оконных систем знают лучше, как выводить картинку на экран? С приколами с синхронизацией в вяленом и катавасией с glx в иксах это явно не так.

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 09:30, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, просто интересно, а ради чего оконная система, да и ядро вообще
    > должны диктовать видеодрайверу, как ему работать и менять эти поддиктовки
    > в минорных выпусках?

    man "rampant layering violation". Первично - ядро и операционка. Это их прерогатива определять какие апи какому софту они вывешивают. А драйвер всего лишь техническая прослойка между ядром и железкой. В случае GPU еще с юзермодом где всякие там компилеры шейдеров.

    И как вы понимаете - никто не позволит левому проприетарщику апи себе определять. Ни в винде, ни в линухе, ни где там. Таким лохачеством разве что BSD какие могут заниматься - но об них и остальные в итоге ноги вытерли и они вообще скопытились. Потому что нельзя быть НАСТОЛЬКО лохами.

     

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