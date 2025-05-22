Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA

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|4.27, Аноним (-), 09:36, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А без VDPAU?
Зачем бы это вам VDPAU на работе в роли корпоративного винтика? Нефиг на работе мувики смотеть. А больше RHEL10 никто юзать и не будет. Например потому что он стоит дофига, условия лицензирования не очень, пакетов нифига - и вообще не для людей а для корпоративных винтиков, которым манагер приказал. А добровольно это себе на десктоп? Нахрена бы? Типа, энтерпрайзно? Тогда и в магазин надо на карьерном самосвале подруливать наверное. И пофиг что парковка не расчитана на таких, да? :)
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|1.3, Илья (??), 08:46, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Еще вчера покупал red hat 9 на дисках в переходе, а сегодня уже десятка вышла!
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|1.4, Аноним (4), 08:47, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Придётся отказываться от Wayland раз он не позволяет всё это сделать. Ах, они же уже всё старое выкинули и заменили этим нерабочим!
Откуда у них мания брать всё новое? Ладно выкидывают старьё, но выкидывать то, что работет и заменять на нерабочее? Ну доделайте вы отдельно, потом заменяйте.
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|2.5, iPony128052 (?), 08:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оделайте вы отдельно, потом заменяйте
в параллелном мире гномами и эльфами?
это слишком дорого
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|3.22, anonymous (??), 09:30, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в параллелном мире гномами и эльфами?
> это слишком дорого
Не если для красношляпы поддержка полноценного графического стандарта - это дорого, то с чего вы взяли, что NVIDIA за свой счёт будет это реализовывать? Не нужны линуксы фичи - значит не нужны. В библиотеку добавят необходимые функции, а дальше пусть сами вертятся как хотят.
Чем-то напоминает подход вейланда, вы не находите? Там тоже вместо стандарта и богатой функциональности - россыпь низкоуровневых функций и предложение запилить свой собственный композитный менеджр (не совместимый с остальными естественно).
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|2.7, Аноним (8), 08:57, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Откуда у них мания брать всё новое? Ладно выкидывают старьё, но выкидывать то, что работет и заменять на нерабочее?
Чел, да разрабам Wayland и GNOME на это плевать - у них в реальной жизни Винда с Маком.
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|2.17, egan (?), 09:21, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает?
По моему опыту с nvidia всегда было много проблем - чего-то нормального я не видел. Тыкал палочкой в 2010, 2015, 2020 и вот недавно. Всё с очень серьезными особенностями.
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|3.28, Аноним (8), 09:37, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не используйте nvidia или используйте старое. Кто Вам мешает?
Отличные альтернативы, спасибо.
Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это у нас 4% пользователей? 😧".
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|4.30, Аноним (-), 09:45, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это
> у нас 4% пользователей? 😧".
Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея. Так вы будете проблемой нвидиевского и майкрософтовского сапортов - и вы им хотя-бы денег за это все платили. А вон тем вы собираетесь мозг делать с вашим потребительским отношением, ЗАНАХАЛЯВУ? А разреботчики опенсорса по вашему - настолько лохи? Вы что-то не поняли в этой жизни! :)
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|5.31, Аноним (8), 09:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Главное не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза "а почему это
>> у нас 4% пользователей? 😧".
> Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея.
Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭
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|6.33, Аноним (-), 09:54, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Сбагрить таких пользователей на винду отличная идея.
> Но ведь тогда на Линуксе никого не останется... 😭
А вот это мы будем посмотреть. Мне например с этим моим амд и на линуксе неплохо весьма, даже запилили больше апей чем на коробке видяхи изначально обещали. А вы там жабогадючьтесь наздоровье, главное чтобы все это - не у меня.
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|2.29, Аноним (-), 09:43, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Придётся отказываться от Wayland раз он не позволяет всё это сделать. Ах,
> они же уже всё старое выкинули и заменили этим нерабочим!
Вы все правильно поняли. Есть еще 1 опция: отказаться от нвидии и ее юзеров и сделать козью морду, с рекомендацией кастомерам покупать амд и интел, например, попутно иногда кормя завтраками вон тех чтоб сильно не кипишевали :). А как вот лично вы будете там на двоих с нвидией - да это ваши долбаные проблемы, никому кроме вас и нвидии не интересные! Для остальных вы - кусок проблем, не приносящих денег, и намного лучше - если бы вас не существовало, приколитесь?!
И уж конечно никто не собирается делать из ВАШИХ С НВИДИЕЙ проблем в ваших интимных отношениях - свои проблемы. Вот для больших дядей - с товарными составами денег (меньше нвидию с ее триллионами уже не интересует, уж пардон) - они может и соберут междусобойчики и как-то это даже может и утрясут, для своих особо жирных кастомеров. Но это не точно. А вы в этой схеме - вообще никто. Вас не существует.
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|1.6, Аноним (8), 08:54, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Конфигуратор nvidia-settings не позволяет добиться идентичного уровня настроек в разных композитных менеджерах, так как на системах с Wayland отсутствует единый механизм конфигурации экранов
Во-во! В соседней теме так радовались, что у нас теперь целый зоопарк воянокомпозиторов вместо устаревшего X11. А результат в виде фрагментации и несовместимости воинов против Иксов почему-то не волнует.
> Возможности, которые уже находятся в разработке или которые планируется добавить в будущих выпусках драйверов NVIDIA:
> Поддержка API VDPAU
Эээ... Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?
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|2.10, Аноним (10), 09:06, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да,в иксах работает API VDPAU в плеере.а вот firefox без аппаратного декодирования...
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|2.13, freehck (ok), 09:15, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эээ... Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до
> сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?
И эти люди вместо того, чтобы шаркнуть ножкой и честно признаться, что у них не готовый к использованию MVP -- на серьёзных щах приходят сюда и строчат комментарии о том, что таким десктопный линукс и должен быть.
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|2.39, iPony128052 (?), 10:01, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос к юзерам Вайленда на Нвидии: ребята, а вы что, до сих пор без аппаратного декодирования все это время сидите?
Такой же вопрос можно было до 2020 года задавать пользователям FireFox в линукс (с любой видеокартой). Но кого это останавливало.
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|1.11, Аноним (11), 09:09, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С simpledrm вообще забавная история, разработчики ядра решили, что можно его сломать в минорном лтс обновлении без изменения флагов конфигурации, несмотря на то, что efifb уже был настроен. У тебя пустой экран у ядра после загрузки. А теперь приходится nvidia_drm.fbdev=0 выставлять, чтобы на новых ядрах загружалось как-то, хотя недавно наоборот приходилось nvidia_drm.fbdev=1 указывать чтобы вообще картинка была, надо ли говорить, что конфигурация ядра не менялась и тут.
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|2.20, Аноним (-), 09:27, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бедные юзеры нвидии, у них даже simpledrm профачен. Что у них НЕ профачено? Громкие рассказы как оно там офигенно работает? Вот уж офигенно - что ни день то офигевшие вопли на тему что еще там НЕ работает. Так не работает одно, так другое, эти дрова кривые, и те кривые. Но видеокарты - офигенные, смотрите не перепутайте!
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|3.25, Аноним (11), 09:34, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бедные юзеры нвидии, у них даже simpledrm профачен. Что у них НЕ
> профачено? Громкие рассказы как оно там офигенно работает? Вот уж офигенно
> - что ни день то офигевшие вопли на тему что еще
> там НЕ работает. Так не работает одно, так другое, эти дрова
> кривые, и те кривые. Но видеокарты - офигенные, смотрите не перепутайте!
Ну там вроде патчи какие-то https://forums.developer.nvidia.com/t/nvidia-driver-isnt-compatible-with-simpl
Но линукс довольно криворуко пилят, как можно ломать лтс ядра без изменения конфигурации даже (привет config_sysfb, это сейчас добавили всякие config_sysfb_simplefb, а раньше только не обновлять).
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|1.15, Аноним (-), 09:20, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> используя GLX, EGL
Такие слова все кроме нвидии уже давно хотят забыть, если что. А их все не попускает.
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|2.19, Аноним (19), 09:25, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что пользователи других карточек и без игр посидеть могут
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|2.26, Аноним (8), 09:34, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> используя GLX, EGL
> Такие слова все кроме нвидии уже давно хотят забыть, если что.
Если что, Weston юзает EGL.
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|1.18, Аноним (18), 09:24, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, просто интересно, а ради чего оконная система, да и ядро вообще должны диктовать видеодрайверу, как ему работать и менять эти поддиктовки в минорных выпусках?
Разработчики (распиловщики) оконных систем знают лучше, как выводить картинку на экран? С приколами с синхронизацией в вяленом и катавасией с glx в иксах это явно не так.
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|2.21, Аноним (-), 09:30, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, просто интересно, а ради чего оконная система, да и ядро вообще
> должны диктовать видеодрайверу, как ему работать и менять эти поддиктовки
> в минорных выпусках?
man "rampant layering violation". Первично - ядро и операционка. Это их прерогатива определять какие апи какому софту они вывешивают. А драйвер всего лишь техническая прослойка между ядром и железкой. В случае GPU еще с юзермодом где всякие там компилеры шейдеров.
И как вы понимаете - никто не позволит левому проприетарщику апи себе определять. Ни в винде, ни в линухе, ни где там. Таким лохачеством разве что BSD какие могут заниматься - но об них и остальные в итоге ноги вытерли и они вообще скопытились. Потому что нельзя быть НАСТОЛЬКО лохами.
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