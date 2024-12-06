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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 565.77

06.12.2024 10:30

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 565.77. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 565.x стала восьмой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • В профили приложений добавлен параметр "GLVidHeapReuseRatio", предназначенный для управления размером памяти OpenGL, резервируемой для дальнейшего повторного использования. Указанный параметр может применяться композитными серверами Wayland для обхода проблем, приводящих к излишнему потреблению видеопамяти.
  • Для определения компилятора, использованного при сборке ядра Linux, в процесс сборки модулей ядра NVIDIA добавлен код для анализа параметра CONFIG_CC_VERSION_TEXT в конфигурации ядра Kconfig.
  • В утилите nvidia-modprobe улучшено определение уже загруженных модулей ядра, что позволило избавиться от проявлявшихся на некоторых системах проблем, не позволявших утилите nvidia-persistenced выставить режим "persistence" для предотвращения сброса состояния устройства, когда оно не используется.
  • Добавлена поддержка использования mmap для экспортированных объектов DMA-BUF.
  • Исключены некоторые ситуации, приводившие к подвисаниям при синхронизации с завершением вертикальной развёртки (vblank) в OpenGL при использовании прошивки GSP.
  • В утилиту nvidia-drm добавлены свойства, специфичные для некоторых контроллеров CRTC, которые могут использоваться в композитных серверах Wayland для настройки процесса обработки цвета в GPU (color pipeline) для аппаратного ускорения работы с HDR.
  • В драйвер добавлена оптимизация, устраняющая снижение производительности при использовании в DXVK режима 'd3d9.floatEmulation'.
  • В конфигураторе nvidia-settings обновлена страница с настройками синхронизации частоты обновления кадров на разных экранах (framelock), на которой для текста теперь используются параметры из цветовой темы GTK3, вместо жёстко заданного белого цвета.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_depth_clamp_control.
  • Возобновлена поддержка OpenGL-расширения GLX_EXT_buffer_age для Xwayland, которое в прошлой ветке было отключено из-за ошибки, приводящей к нарушению отрисовки в Xwayland. В новой версии эта ошибка устранена.
  • Исправлены ошибки, из-за которых при выставлении в драйвере параметра "nvidia-drm.modeset=0" возникали аварийные завершения ядра и приложений, использующих GBM.
  • Исправлены ошибки, проявлявшиеся при использовании Wayland и приводившие к аварийному завершению окружения KDE Plasma 6, а также приложений и игр на базе графического API Vulkan (например, возникали крахи некоторых игр на движке Unreal Engine).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/open...)
  2. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  4. OpenNews: Проект LibreCUDA для запуска кода CUDA на GPU NVIDIA без проприетарного Runtime
  5. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 555.58
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62353-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 10:53, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший драйвер для лучшей видеокарты!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:12, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не могу не согласиться.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:50, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А я могу взять и открыто согласиться.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:44, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый имеет право на свою версию согласия.
     
     
  • 5.27, Аноним (15), 14:51, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лишь частный случай. Есть много мест где нет права на свою версию согласия или за него предусмотрена ответственность. Так что мы говорим про редкую форму открытого согласия возможно с хулиганскими побуждениями.  
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:35, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сломанный драйвер сомнительных видеокарт

    Если вендор делает 3 драйвера под 2 платформы, а сделанный энтузиастами опенсорсный работает пусть и ужасно но всё ещё лучше, тут всё не так

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:07, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда сделанный энтузиастами опенсорсный драйвер будет работать с картами предыдущего поколения, то можно будет что-то сравнивать.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:56, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.phoronix.com/review/intel-arc-b580-battlemage
     

  • 1.6, Сказочник1х1 (?), 11:54, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока еще не допилили драйвер, некоторые игры у меня вылетают. Посмотрим, как будет работать с этим новым драйвером. В любом случае рано или поздно многие баги устранят, просто нужно время) А так на amd у меня давно все без проблем)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:58, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нужно потерпеть
     
     
  • 3.8, kravich (ok), 12:18, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...я проснулся рано утром, и понял что...
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:51, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты качаешь пиратские с торрентов вот они и вылетают.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:17, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все качают с торрентов
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 14:35, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у всех падает на разных дровах. Вот же совпадение.
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:35, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А есть другой путь? Покупать пластиковое новье(да еще и спонсировать тех, кто блочит группы людей по территориальному признаку)? А как насчет наследия, которое порой уже и не купить?
    Торрент только путь(главное чтоб ломали добросовестно, без всякого встроенного непотребства)
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 14:46, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Финиш одобряет?
     
  • 4.28, Аноним (15), 14:53, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага купишь ты яйцо Фаберже, а тебе скажут что это не твоё, а наследие и заберут. Зря бабки потратил.  
     
  • 4.31, nume (ok), 15:10, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто блочит группы людей по территориальному признаку

    У всех действий есть последствия. Это не на пустом месте.

     
  • 2.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:14, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на яблоке почти все игоры C&C вылетают, но дело едва ли в драйвере
    Примечательно, что и на винде почему-то падают. И, похоже, время уже не поможет
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:25, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на Fedora и предыдущие версии работают как надобно. Всё пилят, пилят... Нет, чтобы взять — и открыть исходники!
     
     
  • 2.12, Fy (?), 13:09, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Finish, залогинтесь.
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:15, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы положить исходники в линукс нужно закинуть деньгу в linux foundation. А если ты амд то можно сразу бинарниками в ядро.
     
  • 2.17, Аноним (15), 13:53, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытые дрова стырят китайцы и наделают своих видюх.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:54, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules
    Местный цирк все пропустил
    Драйвер опен-сорсный
     
     
  • 3.23, Аноним (15), 14:36, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он плохо работают. Или зачем тогда паралельно ещё выпускают проприетарные дрова?
     
     
  • 4.30, Аноним (18), 15:03, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть исходники того про что новость
    Nvidia некоторое время назад открыла исходники и из них собираются дрова про которые написано
    Но местный цирк не обращает внимание на реальность и живет в своих фантазиях, потому пропустили это

    Еще раз. Это и есть исходники драйвера про который новость, это не нуво от коммунити, это оригинальные драйвера от Nvidia

     
     
  • 5.33, мяя (?), 15:45, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только ядерная часть, юзерспейса никто не открывал.
     

  • 1.14, Аноним (15), 13:49, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дрова делают даже для Солярис. А вою то было.
     
  • 1.24, Аноним (25), 14:42, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GhostBSD не ставится на компьютер с Nvidia. Поменял на AMD - все исправно работает.
     
  • 1.32, Аноним (-), 15:14, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется на KDE, как успехи? У меня на лтс ядре и арче фигово в вейланде, тиринг и подвисания. Сабж еще не тестил, но на 560 проблемы жесть.
     

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