Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 565.77

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|5.27, Аноним (15), 14:51, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это лишь частный случай. Есть много мест где нет права на свою версию согласия или за него предусмотрена ответственность. Так что мы говорим про редкую форму открытого согласия возможно с хулиганскими побуждениями.
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|2.10, Аноним (10), 12:35, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сломанный драйвер сомнительных видеокарт
Если вендор делает 3 драйвера под 2 платформы, а сделанный энтузиастами опенсорсный работает пусть и ужасно но всё ещё лучше, тут всё не так
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|3.11, Аноним (11), 13:07, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда сделанный энтузиастами опенсорсный драйвер будет работать с картами предыдущего поколения, то можно будет что-то сравнивать.
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|1.6, Сказочник1х1 (?), 11:54, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока еще не допилили драйвер, некоторые игры у меня вылетают. Посмотрим, как будет работать с этим новым драйвером. В любом случае рано или поздно многие баги устранят, просто нужно время) А так на amd у меня давно все без проблем)
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|3.22, Аноним (22), 14:35, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А есть другой путь? Покупать пластиковое новье(да еще и спонсировать тех, кто блочит группы людей по территориальному признаку)? А как насчет наследия, которое порой уже и не купить?
Торрент только путь(главное чтоб ломали добросовестно, без всякого встроенного непотребства)
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|4.28, Аноним (15), 14:53, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага купишь ты яйцо Фаберже, а тебе скажут что это не твоё, а наследие и заберут. Зря бабки потратил.
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|4.31, nume (ok), 15:10, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто блочит группы людей по территориальному признаку
У всех действий есть последствия. Это не на пустом месте.
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|2.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:14, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня на яблоке почти все игоры C&C вылетают, но дело едва ли в драйвере
Примечательно, что и на винде почему-то падают. И, похоже, время уже не поможет
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|1.9, Аноним (9), 12:25, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на Fedora и предыдущие версии работают как надобно. Всё пилят, пилят... Нет, чтобы взять — и открыть исходники!
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|2.13, Аноним (11), 13:15, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы положить исходники в линукс нужно закинуть деньгу в linux foundation. А если ты амд то можно сразу бинарниками в ядро.
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|3.23, Аноним (15), 14:36, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он плохо работают. Или зачем тогда паралельно ещё выпускают проприетарные дрова?
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|4.30, Аноним (18), 15:03, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть исходники того про что новость
Nvidia некоторое время назад открыла исходники и из них собираются дрова про которые написано
Но местный цирк не обращает внимание на реальность и живет в своих фантазиях, потому пропустили это
Еще раз. Это и есть исходники драйвера про который новость, это не нуво от коммунити, это оригинальные драйвера от Nvidia
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|5.33, мяя (?), 15:45, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только ядерная часть, юзерспейса никто не открывал.
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|1.24, Аноним (25), 14:42, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GhostBSD не ставится на компьютер с Nvidia. Поменял на AMD - все исправно работает.
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|1.32, Аноним (-), 15:14, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользуется на KDE, как успехи? У меня на лтс ядре и арче фигово в вейланде, тиринг и подвисания. Сабж еще не тестил, но на 560 проблемы жесть.
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