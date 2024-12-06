Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 565.77

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 565.77. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 565.x стала восьмой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные изменения: В профили приложений добавлен параметр "GLVidHeapReuseRatio", предназначенный для управления размером памяти OpenGL, резервируемой для дальнейшего повторного использования. Указанный параметр может применяться композитными серверами Wayland для обхода проблем, приводящих к излишнему потреблению видеопамяти.

Для определения компилятора, использованного при сборке ядра Linux, в процесс сборки модулей ядра NVIDIA добавлен код для анализа параметра CONFIG_CC_VERSION_TEXT в конфигурации ядра Kconfig.

В утилите nvidia-modprobe улучшено определение уже загруженных модулей ядра, что позволило избавиться от проявлявшихся на некоторых системах проблем, не позволявших утилите nvidia-persistenced выставить режим "persistence" для предотвращения сброса состояния устройства, когда оно не используется.

Добавлена поддержка использования mmap для экспортированных объектов DMA-BUF.

Исключены некоторые ситуации, приводившие к подвисаниям при синхронизации с завершением вертикальной развёртки (vblank) в OpenGL при использовании прошивки GSP.

В утилиту nvidia-drm добавлены свойства, специфичные для некоторых контроллеров CRTC, которые могут использоваться в композитных серверах Wayland для настройки процесса обработки цвета в GPU (color pipeline) для аппаратного ускорения работы с HDR.

В драйвер добавлена оптимизация, устраняющая снижение производительности при использовании в DXVK режима 'd3d9.floatEmulation'.

В конфигураторе nvidia-settings обновлена страница с настройками синхронизации частоты обновления кадров на разных экранах (framelock), на которой для текста теперь используются параметры из цветовой темы GTK3, вместо жёстко заданного белого цвета.

Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_depth_clamp_control.

Возобновлена поддержка OpenGL-расширения GLX_EXT_buffer_age для Xwayland, которое в прошлой ветке было отключено из-за ошибки, приводящей к нарушению отрисовки в Xwayland. В новой версии эта ошибка устранена.

Исправлены ошибки, из-за которых при выставлении в драйвере параметра "nvidia-drm.modeset=0" возникали аварийные завершения ядра и приложений, использующих GBM.

Исправлены ошибки, проявлявшиеся при использовании Wayland и приводившие к аварийному завершению окружения KDE Plasma 6, а также приложений и игр на базе графического API Vulkan (например, возникали крахи некоторых игр на движке Unreal Engine).



