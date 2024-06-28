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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 555.58

28.06.2024 11:41

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 555.58. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 550.x стала седьмой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • На системах с GPU на базе Turing (GeForce GTX 1600 и RTX 2000) и более новых микроархитектур, оснащённых микроконтроллером GSP (GPU System Processor), в который вынесены операции инициализации и управления GPU, по умолчанию задействован код, использующий вызовы из прошивки к GSP. Для отключения использования прошивки GSP в модуле ядра можно использовать параметр "NVreg_EnableGpuFirmware=0".
  • Добавлена поддержка Waland-протокола linux-drm-syncobj-v1, который предоставляет инструменты для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Протокол даёт возможность убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер. С практической стороны реализация протокола позволяет использовать на системах с драйверами NVIDIA механизм "explicit sync", дающий возможность снизить задержки, избавиться от появления артефактов и устранить подвисаний при выводе графики на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.
  • Минимально поддерживаемая версия ядра Linux увеличена с 3.10 до 4.15.
  • В Vulkan Wayland WSI (Window System Integration) добавлена поддержка режима мгновенного отображения (immediate presentation), обеспечивающего отрисовку выводимого приложениями содержимого без ожидания композитным менеджером завершения вертикального гасящего импульса, что может привести к разрывам изображения при выводе.
  • Включена по умолчанию поддержка HDMI с 10 битами на цветовой канал (отключается через параметр "hdmi_deepcolor=0").
  • В инталляторе nvidia-installer реализован вывод запроса, позволяющего выбрать между открытыми и проприетарными модулями ядра Linux, на системах в которых они поддерживаются. В версии драйверов NVIDIA 560 открытые модули планируют задействовать по умолчанию.
  • Предоставлена возможность использования EGL вместо GLX в качестве драйвера OpenGL ICD (Installable Client Driver) для API захвата экрана NvFBC (NVIDIA Frame Buffer Capture).
  • Временно отключена поддержка OpenGL-расширения GLX_EXT_buffer_age extension для Xwayland из-за ошибки, приводящей к нарушению отрисовки.
  • Удалена поддержка режима Base Mosaic, который ранее был доступен только для некоторых GPU и ограничивался поддержкой не более 5 экранов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/open...)
  2. OpenNews: Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра
  3. OpenNews: Уязвимости в проприетарных драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA
  5. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61455-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:56, 28/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка Waland-протокола linux-drm-syncobj-v1

    Наконец-то.

     
     
  • 3, Аноним (3), 12:01, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Наконец-то" — слова, которые каждый разработчик произносит, когда NVIDIA выпускает новые драйверы. Это как волшебство для Linux: одно обновление, и ваши игры и приложения работают настолько гладко, что кажется, будто ваш компьютер только что выпил энергетик. Или как будто сама система сказала: "Я готова к новым вызовам... и, возможно, даже к запуску Red Dead Redemption 2!"
     
  • 4, vlad1.96 (ok), 12:03, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж уделили этому вниманию, скажите на что влияет эта поддержка?
     

  • 2, Аноним (3), 11:58, 28/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кажется, NVIDIA решила, что если не можешь победить их, присоединяйся к ним, открывая свои модули ядра. Теперь, когда они на GitHub, каждый может увидеть, что даже самые мощные GPU нуждаются в немного открытости. И если вы думаете, что ваша система слишком стара для новых драйверов, не волнуйтесь – NVIDIA уверена, что ваша система достаточно "зрела", повысив минимально поддерживаемую версию ядра до 4.15. В конце концов, возможно, ваша система станет настолько хороша, что сможет сама себя обновить... или, по крайней мере, сможет играть в "Cyberpunk 2077" без сбоев!
     
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