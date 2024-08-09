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Проект LibreCUDA для запуска кода CUDA на GPU NVIDIA без проприетарного Runtime

09.08.2024 11:53

В рамках проекта LibreCUDA ведётся разработка открытой реализации API драйвера CUDA, позволяющего выполнять код CUDA на GPU NVIDIA без использования проприетарного CUDA Runtime. Работа без Runtime достигается благодаря прямому обращению к оборудованию, используя предоставляемые драйвером ioctl-вызовы и манипулируя очередью команд через MMIO (Memory-mapped I/O). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект пока находится на начальной стадии развития и отмечен, как не готовый для применения в рабочих системах. Из возможностей отмечается поддержка загрузки в GPU исполняемых файлов CUDA в формате ELF, запуск CUDA-ядер через очередь команд, выделение и освобождение памяти в GPU, а также маппинг памяти GPU для доступа из кода, выполняемого на CPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA
  3. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  4. OpenNews: Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD
  5. OpenNews: AMD развивает основанный на LLVM универсальный компилятор C++ и CUDA для CPU/GPU
  6. OpenNews: NVIDIA передала CUDA Compiler в руки сообщества LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61675-librecuda
Ключевые слова: librecuda, cuda, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Звучит как торт
     
  • 1.2, iPony129412 (?), 12:02, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять? Надо поднимать отдел юристов.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:52, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молчи, проприераст.
     

  • 1.3, Ося Бендер (?), 12:03, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И эти туда-же...
    До сих пор не понятно людям, связываться с энвидией, себе дороже...
    Ждем намеков от лоеров, что проект надо закопать...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:10, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочется верить что это просто троллинг юристов.
     
  • 2.10, Джо (?), 12:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    До сих пор не понятно людям, связываться с амуде, себе дороже...
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:21, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хуанг свой хлеб не отдаст, CUDA это его главная фича.
    https://www.tadviser.ru/images/5/50/Semi11.jpg
     
     
  • 3.21, Qq (?), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуанг от этого проекта кушать меньше не станет, ведь для запуска все равно понадобятся видеокарты Nvidia
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:45, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от...
    Код иногда можно переложить на другую платформу, а гонять написанный для CUDA софт на амд или, о страшный сон, интел может заставить и похудеть.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:33, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дергать ioctl'ы, вытащенные наружу производителем, незаконно?
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 16:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам же вытащил.
     

  • 1.4, Аноним (5), 12:09, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этих тоже засудят как только поймут что что-то получается. Как того парня из амд.
     
     
  • 2.6, vlad1.96 (ok), 12:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этих тоже засудят как только поймут что что-то получается. Как того парня
    > из амд.

    Киньте статью, чтобы ознакомиться

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 12:15, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61667
     
     
  • 4.17, vlad1.96 (ok), 13:07, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала  деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
    Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
    Тем более он не говорил, что закрывает проект, он сказал, что пересоздат проект убрав все наработки, связанные с amd.

    Это же всё в новости написано...

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.

    код и был закрытый
    > Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.

    человек был в AMD

    из непонятного там только кто ему дал разрешение код открыть, т.к. судя по всему юристы были не в курсе

     
  • 5.22, Аноним (-), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала  деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.

    Первая часть правда, а вот вторая - нет.
    Причины понятны - чел у кого-то спросил (у кого он не рассказывает, может это была уборщица) и ему типа разрешили выкладыать код.
    В итоге он выложил код, за который ему платили деньги.

    > Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.

    И тоже только половина правды)
    Да он начинал с Интела.
    Но сейчас его место работы указано AMD.
    pl.linkedin.com/in/andrzej-janik-6b84b4113

     
     
  • 6.23, vlad1.96 (ok), 13:34, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала  деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
    > Первая часть правда, а вот вторая - нет.
    > Причины понятны - чел у кого-то спросил (у кого он не рассказывает,
    > может это была уборщица) и ему типа разрешили выкладыать код.
    > В итоге он выложил код, за который ему платили деньги.
    >> Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
    > И тоже только половина правды)
    > Да он начинал с Интела.
    > Но сейчас его место работы указано AMD.
    > pl.linkedin.com/in/andrzej-janik-6b84b4113

    Да... мне надо самому голову пеплом посыпать)

     
     
  • 7.28, Аноним (-), 14:10, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да... мне надо самому голову пеплом посыпать)

    Нет конечно)
    Но, согласись, уточнения немного меняют ситуацию.
    Прям как в анекдоте "и не тысячу, а 100, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл."


     
  • 6.24, Аноним (5), 13:39, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.39, Аноним (39), 17:32, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:19, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня такое ощущение, там больше дело в том, что он являлся и остаётся сотрудником амд, а не в том, что свои костыли вывалил (для разработки которых амд его наняла). Но не взлетело, ни хип никому не интересен, ни трансляторы в него. Видеокарт то подходящих всё равно нет, лол. Явное преимущество cuda в том, что работать будет на любых картах.
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 12:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все потому что амд плохая компания. И левая рука не знает что делает правая.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:43, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку? Ну будет код распространяться через пиратские сайты, и все будут его юзать.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:48, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто пользуется пиратскими сайтами, могут и куду от Хуанга юзать. А крупный бизнес с LLM на такие риски не пойдёт.
     
  • 2.35, Аноним (33), 16:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти, в отличие от того парня, не держали в руках исходники чьего-то проприетарного кода, никаких NDA не подписывали.
     

  • 1.8, vlad1.96 (ok), 12:16, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по описанию проекта, он только для проприетарных.
    Интересно, а его потом возможно будет и сделать под Nouveau или Nova?
     
     
  • 2.37, Аноним (33), 17:04, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если эти IOCTL раскручивает тот их микроконтроллер для GPU, то, наверное, можно. Но только для свежих карт, в котором этот самый микроконтроллер имеется.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:29, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Перегонщики мета кода гипер текста из онлайн , какие разработчики емерджоры , я только могу сделать что бы пахало , как выеду там сделаю и веиланд и бродвей
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:24, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (5), 13:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставайтесь на месте за вами уже выехали.
     
  • 2.36, Аноним (33), 16:58, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.13, Выньдузь. (?), 12:37, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В АМД нет технологий прямого доступа к железу? Там одни спекулятивные виртуалки?
     
  • 1.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Код проекта написан на языке Си

    Вот это хорошо!

     
  • 1.30, Аноним (30), 15:51, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже релиз IUDA (Intel Unified Device Architecture) ? Сможем, наконец, запускать плохие приложения без потери производительности.
     
  • 1.31, Аноним (-), 16:23, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (33), 16:51, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си

    Проект новый, но почему-то не Rust. Странно... или нет?

     
     
  • 2.38, Аноним (39), 17:30, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично и закономерно. Им результат, а не понты для фанатиков.
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:35, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Код проекта написан на языке Си
    > Проект новый, но почему-то не Rust. Странно... или нет?

    Что знают - на том и пишут.
    Знающих раст немного, а сишников - как грязи...

    Но это неважно, тк думаю через пару месяцев мы будем читать "Юристы НВидии связались с авторами проекта и убедили их его закрыть"
    Ну и тонны нытья))

     

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