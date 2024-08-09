Проект LibreCUDA для запуска кода CUDA на GPU NVIDIA без проприетарного Runtime

В рамках проекта LibreCUDA ведётся разработка открытой реализации API драйвера CUDA, позволяющего выполнять код CUDA на GPU NVIDIA без использования проприетарного CUDA Runtime. Работа без Runtime достигается благодаря прямому обращению к оборудованию, используя предоставляемые драйвером ioctl-вызовы и манипулируя очередью команд через MMIO (Memory-mapped I/O). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект пока находится на начальной стадии развития и отмечен, как не готовый для применения в рабочих системах. Из возможностей отмечается поддержка загрузки в GPU исполняемых файлов CUDA в формате ELF, запуск CUDA-ядер через очередь команд, выделение и освобождение памяти в GPU, а также маппинг памяти GPU для доступа из кода, выполняемого на CPU.



