Проект LibreCUDA для запуска кода CUDA на GPU NVIDIA без проприетарного Runtime

|
|1.3, Ося Бендер (?), 12:03, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И эти туда-же...
До сих пор не понятно людям, связываться с энвидией, себе дороже...
Ждем намеков от лоеров, что проект надо закопать...
|
|
|
|2.10, Джо (?), 12:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
До сих пор не понятно людям, связываться с амуде, себе дороже...
|
|
|
|3.21, Qq (?), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хуанг от этого проекта кушать меньше не станет, ведь для запуска все равно понадобятся видеокарты Nvidia
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 13:45, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зависит от...
Код иногда можно переложить на другую платформу, а гонять написанный для CUDA софт на амд или, о страшный сон, интел может заставить и похудеть.
|
|1.4, Аноним (5), 12:09, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Этих тоже засудят как только поймут что что-то получается. Как того парня из амд.
|
|
|
|2.6, vlad1.96 (ok), 12:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Этих тоже засудят как только поймут что что-то получается. Как того парня
> из амд.
Киньте статью, чтобы ознакомиться
|
|
|
|
|
|4.17, vlad1.96 (ok), 13:07, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
Тем более он не говорил, что закрывает проект, он сказал, что пересоздат проект убрав все наработки, связанные с amd.
Это же всё в новости написано...
|
|
|
|5.20, Аноним (20), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
код и был закрытый
> Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
человек был в AMD
из непонятного там только кто ему дал разрешение код открыть, т.к. судя по всему юристы были не в курсе
|
|5.22, Аноним (-), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
Первая часть правда, а вот вторая - нет.
Причины понятны - чел у кого-то спросил (у кого он не рассказывает, может это была уборщица) и ему типа разрешили выкладыать код.
В итоге он выложил код, за который ему платили деньги.
> Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
И тоже только половина правды)
Да он начинал с Интела.
Но сейчас его место работы указано AMD.
pl.linkedin.com/in/andrzej-janik-6b84b4113
|
|
|
|6.23, vlad1.96 (ok), 13:34, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Так вся суть была в том, что этому человеку AMD дала деньги на разработку под их устройства, а потом по пока непонятным причинам, закрыла связанный с ней код.
> Первая часть правда, а вот вторая - нет.
> Причины понятны - чел у кого-то спросил (у кого он не рассказывает,
> может это была уборщица) и ему типа разрешили выкладыать код.
> В итоге он выложил код, за который ему платили деньги.
>> Человек не из AMD, сам проект изначально под intel был.
> И тоже только половина правды)
> Да он начинал с Интела.
> Но сейчас его место работы указано AMD.
> pl.linkedin.com/in/andrzej-janik-6b84b4113
Да... мне надо самому голову пеплом посыпать)
|
|
|
|7.28, Аноним (-), 14:10, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да... мне надо самому голову пеплом посыпать)
Нет конечно)
Но, согласись, уточнения немного меняют ситуацию.
Прям как в анекдоте "и не тысячу, а 100, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл."
|
|2.9, Аноним (9), 12:19, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У меня такое ощущение, там больше дело в том, что он являлся и остаётся сотрудником амд, а не в том, что свои костыли вывалил (для разработки которых амд его наняла). Но не взлетело, ни хип никому не интересен, ни трансляторы в него. Видеокарт то подходящих всё равно нет, лол. Явное преимущество cuda в том, что работать будет на любых картах.
|
|
|
|3.16, Аноним (5), 12:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это все потому что амд плохая компания. И левая рука не знает что делает правая.
|
|2.14, Аноним (14), 12:43, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А толку? Ну будет код распространяться через пиратские сайты, и все будут его юзать.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 12:48, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Те, кто пользуется пиратскими сайтами, могут и куду от Хуанга юзать. А крупный бизнес с LLM на такие риски не пойдёт.
|
|2.35, Аноним (33), 16:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эти, в отличие от того парня, не держали в руках исходники чьего-то проприетарного кода, никаких NDA не подписывали.
|
|1.8, vlad1.96 (ok), 12:16, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Судя по описанию проекта, он только для проприетарных.
Интересно, а его потом возможно будет и сделать под Nouveau или Nova?
|
|
|
|2.37, Аноним (33), 17:04, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если эти IOCTL раскручивает тот их микроконтроллер для GPU, то, наверное, можно. Но только для свежих карт, в котором этот самый микроконтроллер имеется.
|
|1.12, Аноним (12), 12:29, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Перегонщики мета кода гипер текста из онлайн , какие разработчики емерджоры , я только могу сделать что бы пахало , как выеду там сделаю и веиланд и бродвей
|
|1.30, Аноним (30), 15:51, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда уже релиз IUDA (Intel Unified Device Architecture) ? Сможем, наконец, запускать плохие приложения без потери производительности.
|
|1.32, Аноним (33), 16:51, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Код проекта написан на языке Си
Проект новый, но почему-то не Rust. Странно... или нет?
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 17:35, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Код проекта написан на языке Си
> Проект новый, но почему-то не Rust. Странно... или нет?
Что знают - на том и пишут.
Знающих раст немного, а сишников - как грязи...
Но это неважно, тк думаю через пару месяцев мы будем читать "Юристы НВидии связались с авторами проекта и убедили их его закрыть"
Ну и тонны нытья))
|