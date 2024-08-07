Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA

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|2.29, Аноним (29), 11:58, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думаю что тут дело в открытости/закрbтости.
АМД заплатила деньги, и я думаю немаленькие, за разработку софта. А тут кто-то его открыл не посоветовавшись с кем надо.
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|3.70, Совершенно другой аноним (?), 13:14, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее не так, скорее:
АМД заплатила деньги, и я думаю немаленькие, за разработку софта. А тут кто-то его разрешил открыть не посоветовавшись с кем надо.
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|2.33, Аноним (33), 12:02, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Расскажите это разработчикам всяких там Astra Linux Special Edition 1.8. Уже достали брать открытый код и делать из него корпоративную проприетарщину.
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|2.46, Андрей (??), 12:18, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Скорее всего это делают АМД, чтобы к ним не могли прикопаться зелёные, т.к. со стороны могло показаться, что это они таким образом пытаются воспроизвести куду у себя.
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|1.3, Аноним (3), 11:08, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С такими подходами, ждать килллерфич от linux не приходится в принципе. Хорошего по немножку.
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|2.50, Аноним (-), 12:24, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> С такими подходами, ждать килллерфич от linux не приходится в принципе. Хорошего по немножку.
Так у линукса и так есть просто пачка киллерфич:
- stable anything is nonsense
- поехавшие фанатики, которые ломают минорные обновления ядра GPL символами
- 100500 васянодистров с нескучными обоями
- прдолинг, УМВР и страдание
- сообщесвто халявщиков и нищуков
Ни у винды ни у мака такого нету!
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|3.58, Аноним (56), 12:40, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - сообщесвто халявщиков и нищуков
> Ни у винды ни у мака такого нету!
Как раз этим они и знамениты, куда больше, чем линуксы.
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|4.110, Аноним (-), 14:25, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> > Ни у винды ни у мака такого нету!
> Как раз этим они и знамениты, куда больше, чем линуксы.
Ну-ну, расскажи как получить макось на халяву так, чтобы она работала.
Потому что прдлинг с кекстами чтобы разработал звук или wifi это ближе к linux way)))
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|3.98, Аноним (98), 14:00, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>stable anything is nonsense
Грег, наверное, уже страховку от хронической икоты оформил - настолько часто гуманитарии помянают его доку. Которая не о том, что ты себе надумал, а о внутри ядерных интерфейсах)
>поехавшие фанатики
Фанатики других систем абсолютно адекватны и прекрасны?)
>100500 васянодистров
А вот это реально киллерфича. Она вытекает из свободы делать чё угодно.
>прдолинг, УМВР и страдание
Пердолинг в других системах вызывает только счастье?
>сообщесвто халявщиков и нищуков
Делать выводы по опеннету мягко говоря странно)
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|4.111, Аноним (-), 14:28, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бедняга говорил про ядерные интерфейсы , а получилось про весь линукс Такой се... большой текст свёрнут, показать
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|5.121, Аноним (121), 15:02, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если меняется внешнее апи, то да Но ядро не меняет внешних апи Печалька, правд... большой текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (9), 11:21, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И что бы теперь будешь делать? На Штеуд перейдешь? Wait, oh sh.t...
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|3.19, Аноним (5), 11:50, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И что ты теперь будешь хвалить амд за то что он тебе плюнул в лицо? Ну продолжай в том же духе.
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|4.41, Аноним (9), 12:08, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лично МНЕ "Амуде" в лицо не плюнула, т.к. я не скрещиваю ужа с ежом, пытаясь запустить CUDA-приложения на видеокарте другого производителя. И, что-то мне подсказывает, что и вы тоже. Основания для этого: кому нужна CUDA - просто покупают "ненавидию" и пользуются ее CUDA SDK без танцев с бубном. В связи с этим возникает вопрос: к чему этот выпад?
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|6.86, Аноним (9), 13:42, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И занимался этим один человек, что косвенно указывает на востребованность этой разработки.
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|7.108, Аноним (5), 14:22, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твоё то какое дело сколько там человек. Ты даже сам придумал что он один.
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|2.11, Аноним (-), 11:33, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Все ясно AMD враг опенсорса.
> /me показывает амд средний палец.
Правильно! Накажи их рублем!
Перейди на свободную и открытую нвидию))
Вообще требования фанатиков открывать прошивки можно сравнить только с тем, чтобы всяких бомжей пускали в чистые комнаты производства еды.
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|3.18, Аноним (5), 11:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну конечно никого туда не пускай, а потом
сотни отравлений с летальными исходами. "Кухня на районе" не даст соврать.
Если что в РФ чистых комнат для производства еды несуществует как класса.
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|4.52, Аноним (-), 12:29, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так куча отравлений - это как раз когда тысячи грязных рук лезут в код.
Jia Tan не даст соврать)
Надо просто принимать пуллреквесты от любого анона, желательно по почте, без проверок и тестов.
От тогда заживем!
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|2.45, Иван (??), 12:16, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Насколько я помню Vulcan был изначальной наработкой AMD.
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|3.72, Выньдузь. (?), 13:20, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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/Мантл вроде,а Вулкан зеленые пилили и в отличии от...Взлетело. Надо АМД тоже какого-нибудь китайца в правление у себя пропихнуть.
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|4.112, Школьник (ok), 14:28, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Надо АМД тоже какого-нибудь китайца в правление у себя пропихнуть.
Как думаешь, почему у Лизы Су такая странно короткая фамилия?
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|5.118, Выньдузь. (?), 14:45, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, поржал.D Вообще у АМД же своя киллер-фича была по-моему сродни ДЛСС. неужели не взлетела?
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|1.7, ryoken (ok), 11:18, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В АМД просочились засланцы нВидии? ("Почему Спрутс помалкивает?")
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|1.10, Аноним (10), 11:26, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отличное напоминание, что все корпорасты, по умолчанию, враги свободного и открытого.
Если что-то открывают — то делают это в своих интересах, а не в интересах пользователя, и об этом ни на секунду нельзя забывать.
Это, впрочем, не отменяет факта, что из сортов проприерастских овен — nvidia ещё более закрытое и проприерастское овно.
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|2.13, Аноним (-), 11:38, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но к сожалению, только корпорасты могут писать большие проекты Сообщество мамки... большой текст свёрнут, показать
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|3.49, Андрей (??), 12:21, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так "курд" пилят 30 лет только потому, что есть linux, который бы вполне в открытую развивался бы и силами энтузиастов, если бы не существовало альтернатив, но это и корпорастам выгодно - поэтому они поэтому под себя подминают разработку
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|3.57, Аноним (10), 12:39, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да-да И I 171 капитализм отвратителен, но остальное не работает 187 I ... большой текст свёрнут, показать
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|2.60, User (??), 12:41, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему-то некоторые очень сильно удивляются, что задача "корпораций" - "зарабатывать деньги", а вовсе не "дружить или враждовать со свободными и открытыми".
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|3.65, Аноним (-), 12:52, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Местная аудитория на уровне развития 5-6 летних детей.
Они не понимаю, что если чел на рабочем месте в АМД, за их деньги дизассмблил и писал код, то это код принадлежит АМД.
ps напоминает поехавших "недра принадлежат народу, за воду платить не буду"
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|4.96, Аноним (96), 13:54, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Местная аудитория на уровне развития 5-6 летних детей.
Такая основная часть всего русскоязычного мира. Ибо в этом мире просто отсутствует нормальное образование
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|5.105, User (??), 14:12, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда была история с Рамблер и Ниджкс. ты что пел?
Ну, я не он - но предполагаю, что ровным счетом то же самое. В обязанности Сысоева во времена рамблера _не входило_ написание какого-либо кода и уж тем более конкретно web-сервера. Более того, в суд рамблер подал не "за код" per se, а за к тому времени успешно монетизируемый _продукт_ в виде веб сервера nginx.
В общем, чтоб приравнять одно к другому - сову придется очень уж сильно, гм, натянуть...
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|3.69, Аноним (10), 13:07, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, короткая у людей память. Почему-то приходится регулярно напоминать: «Дядя–корпораст не хочет тебе добра, он хочет себе бабла».
На этапе формирования клиентской базы и первоначальной конкуренции, например, эти цели совпадают — примани пользователя вкусняшками, сделай ему хорошо, обеспечь железобетонную поддержку — и люди к тебе потянутся.
А когда дядя–корпораст стал дядей–монополистом, можно и за счёт пользовательской базы начинать срезать издержки. Закрыть неприбыльные направления, игнорироапть интересы индивидуальных пользователей в пользу более крупных клиентов, ухудшать user experience с целью увеличить продажи рекламы… Ничего личного, как говорится.
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|4.79, User (??), 13:34, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, короткая у людей память. Почему-то приходится регулярно напоминать: «Дядя–корпораст
> не хочет тебе добра, он хочет себе бабла».
Да не, просто идиоты, не способные осознать, что жизнь - игра с ненулевой суммой и что действия других акторов не сфокусированы вокруг них, любимых - вот и несут пафосную чушь во все стороны.
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|3.81, Аноним (80), 13:36, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница какая у них задача. Главное какая у тебя задача. Или иди им все свои деньги отдай у них задача зарабатывать чего ты им не помогаешь то?
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|4.84, User (??), 13:41, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какая разница какая у них задача. Главное какая у тебя задача. Или
> иди им все свои деньги отдай у них задача зарабатывать
> чего ты им не помогаешь то?
Ээээ... как раз таки помогаю, очень даже помогаю - вот 8 часов в день, пять дней в неделю и помогаю - тут у нас с ними интересы вполне себе сходятся. Вот у вас - может и нет, слово "отдай" в контексте обсуждения намекает, что вы слегка ээээ... не в курсе процесса и деньги хотели бы "получать", а не "зарабатывать", не удивлюсь, если даже методом "отобрать-и-поделить" (Но это уже не точно).
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|2.95, Аноним (96), 13:51, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будто ты живёшь в не для своих интересов, а для интересов пользователя. Живущие в интересах пользователя люди, безусловно есть, обычно занимаюися закрытием всего интернета в интересах пользователя и навешиванием статусов иностранных агентов налево-направо. Но это редкие люди, святые.
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|1.15, x3who (?), 11:41, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может Куда-шные приложения хуже работают при таком способе запуска и поэтому AMD-шные карты проигрывают Невидии, а оптимизировать приложения под AMD при наличии возможности пускать их через Куду никто не будет?
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|2.23, Аноним (5), 11:53, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может из нвидии позвонили и попросили утихомирить пацана самим, иначе нвидия подаст на амуде. А шумиха никому ненужна.
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|2.66, Аноним (66), 12:57, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже оптимизированные HIP-приложения работают хуже, чем на нвидии
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|1.16, Аноним (16), 11:41, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чёртовы проприетарщики эти амд, глупо верить в маркетинг и ожидать иного.
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|1.17, Аноним (24), 11:47, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проект SCALE является проприетарным и распространяется без предоставления исходных текстов.
Ну т.е., считай, что его не существует. По крайней мере, пока.
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|1.26, Аноним (5), 11:55, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ведь парень и без амуде все тот же проект выпустит. Просто Корп решил показать своё скотское отношение.
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|2.31, Аноним (-), 12:00, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е взять кода которые он писал по контракту и выложить в общий доступ?
Но тогда знакомсвто с юристами может быть более близким и менее приятным))
Или переписать так, чтобы там не очталось ни одной общей строчки кода?
Это большой труд. У меня есть сомнения что народ готов это профинансировать.
И вообще, думаю ты переоцениваешь фанатизм поборников Щво6оки)
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|3.40, Аноним (5), 12:08, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юристы это цепные собаки или в чьих интересах они работают в своих или работодателя? Тем более код не нужен и есть разрешение его использовать. А потом через полгода внезапно! Амд просто решила испортить себе репутацию. В РФ например репутация ничего не стоит за неё никто не борется.
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|4.47, Аноним (-), 12:19, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Юристы это цепные собаки или в чьих интересах они работают в своих или работодателя?
Что значит "в своих или работодателя"?
Мне бы не понравился юрист, который работает в "своих интересах")
> Тем более код не нужен и есть разрешение его использовать.
Так есть или нет?
Пока чел не показал никакого разрешения. То что они закрывали глаза, это не дает никакого разрешения.
> А потом через полгода внезапно!
Я могу завтра ВНЕЗАПНО поменять лицензию своего проекта на любую какую захочу.
Это мое полное право.
То что чел работая в АМД и за их деньги пилил код, не делает его кодовладельцем, только автором.
> Амд просто решила испортить себе репутацию.
Перед кем? Перед сообществом бесполезных нищуков?
А чего вообще беспокоиться о том, что они думают
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|5.82, Аноним (80), 13:39, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот поэтому ты и бедные что считаешь своих клиентов нищуками.
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|6.91, Аноним (-), 13:45, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот поэтому ты и бедные что считаешь своих клиентов нищуками.
Не, слава богу я не пишу код в опенсорс и не побираюсь по пожертвованиям.
А зарабатываю зеленые бумажки от людей которые готовы платить за качество.
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|1.37, Аноним (34), 12:07, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> юристы [АМД] связались с Анджей и дали понять, что ранее предоставленное в ходе переписки разрешение не имеет юридической силы
Так пусть юристы свяжутся с АМД и подадут на неё в суд за выдачу ею разрешений, не имеющих юридической силы. Не понимаю, причём тут Анджей.
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|2.42, Аноним (5), 12:10, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этим юристам бы претензию по существу выкатить, а не давать понять в темном переулке.
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|2.48, Аноним (-), 12:21, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> юристы [АМД] связались с Анджей и дали понять, что ранее предоставленное в ходе переписки разрешение не имеет юридической силы
> Так пусть юристы свяжутся с АМД и подадут на неё в суд за выдачу ею разрешений, не имеющих юридической силы. Не понимаю, причём тут Анджей.
Ну подай)
Если чел сам не понял, что неофициальное "разрешение" это фигня, то это его проблемы.
Уже был тут один борода, который "подумал что ему ЕМАКС подарили и можно брать".
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|4.117, Аноним (-), 14:44, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ему и запретили неофициально по понятиям.
В смылсе неофициально?
К нему пришли самые-самые официальные юристы АМД и объяснили что он официально офигел.
И он официально закрыл проект. Ибо нефиг.
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|5.126, Аноним (127), 15:14, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это твои домыслы. Никто к нему не приходил и мы не знаем что ему сказали. Может ему людей с битами пообещали.
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|1.51, Аноним (51), 12:29, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем AMD стреляет себе в ногу? Казалось бы этот проект им выгоден - больше народу будут покупать видеокарты AMD вместо NVIDIA из-за CUDA, а чувак готов им заниматься забесплатно
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|2.53, Аноним (16), 12:37, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NVIDIA натянет AMD за подобные шутки. Перестраховываются, видимо.
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|2.55, Аноним (-), 12:39, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, не забесплатно, а АМД финансировала это 2 года минимум.
Во-вторых, когда ты контроируешь проект это одно, а когда отдаешь всяким мутным сообществам это другое.
Завтра они решат "а давайте поддержим старые видяхи, дабы чуваки с железом с помойки не покупали новые видяхи АМД!"
и что, где будет твое "больше народу будут покупать видеокарты AMD"?
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|3.85, Аноним (80), 13:42, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ваще то да. Потому что будут знать что старое железо будет долго поддерживаться.
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|1.54, Аноним (54), 12:38, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Писать опенсурс код под лютую проприетарщину (GPU) это слабоумие и отвага.
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|2.59, Аноним (-), 12:41, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет.
Чел работает в АМД.
АМД два года финансировала проект.
Т.е он просто два года ходил на работу, только коммитил в открытую репу.
Причем разрешения у него как такавого не было, судя по всему он просто спросил в переписке "а можно?"
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|3.62, Аноним (10), 12:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел запилил проект под Intel.
Потому AMD увидели его старания, дали ему денег, сказали «пили под наши карты» — и он начал пилить под AMD, на основе ROCm. Теперь у начальства планы поменялись, пацана выпнули, а код… как оказалось, тоже принадлежит AMD и в открытом доступе его быть не должно. Вот и выясняется, что неформальное разрешение — не разрешение. И бумажками паря обкладываться не привык.
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|4.67, Аноним (-), 13:03, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дали ему денег, сказали «пили под наши карты» — и он начал пилить под AMD
> а код… как оказалось, тоже принадлежит AMD
Логично не правда ли?
Тут еще есть ньюанс, в том что его место работы указано AMD.
pl.linkedin.com/in/andrzej-janik-6b84b4113
Т.е его наняли писать код для АМД за денежку. Естественно любое произведение написанное по контракту принадлежит заказчику-контрактору (если в контракте не было указано иное).
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|4.87, Аноним (-), 13:43, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и выясняется, что неформальное разрешение — не разрешение.
Я разрешаю тебе пойти на красную площадь и объявить себя презедентом)
Ты правильно написал "неформальное". Может он у уборщика спрашивал, а тот такой "да выкладывай свой попенсорс в эти итарнеты, я вас пе-ков не понимаю"
> И бумажками паря обкладываться не привык.
"Экий вы, сударь, простофиля" (с)
Чел живет не СНГ. Думаю он должен знать, что такое контракты и прочие нужные штуки.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
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|5.125, Аноним (127), 15:12, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запрет неформальный. Юрист даже не доказал что он юрист и не доказал что он из амд. Это мог быть пранк.
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|5.113, Аноним (-), 14:35, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Официального запрета тоже не было.
Вообщем-то для авторских прав и оного официальный запрет идет по умолчанию.
Если я выложил на гитхапчик код и не указал лицензию, то ты просто не имеешь права его трогать.
И мне не нужно ходить к каждому васяну и говорить "и тебе я тоже запрещаю".
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|2.63, User (??), 12:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, cpu у нас свободные, открытые (и бесплатные)?
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|4.75, User (??), 13:29, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> QEMU пока что не отменили.
Воу! Так все opensource'ие надо в qemu запускать было?!!! Ох, щщи... сейчас пацанам раскажу!
А, не. Не расскажу. Сам quemu тоже opensource'ный и его тоже на чем-то свободном открытом (и бесплатном) запущать надо...
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|6.93, User (??), 13:47, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Так пусть интел отзывает свой код из ядра какие проблемы?
А, так это Intel под личиной анонима топил за то, что низзя оpensource под проприетарщиной запускать? Нет предела корпоративному лицемерию!!!
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|7.120, Аноним (120), 14:47, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ебобо? Интел сам пишет под свою проприетарщину. Т.е. для них она не проприетарщина если что. Для интел кроме интел никто не пишет прикинь.
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|8.122, User (??), 15:02, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
С такими-то космических масштабов и космической же глупости заявлениями Оно сам... текст свёрнут, показать
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|1.106, Аноним (10), 14:19, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Перевод FAQ из прошлой версии README md, который можно до сих пор найти в многоч... большой текст свёрнут, показать
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|2.115, Аноним (-), 14:41, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В FAQе можно понаписывать что угодно.
А вот пруфов "вот письмо от АМД с разрешением" чел не предоставил.
Как и контракт.
А верить нехорошим людям, которые чужой код выкладывают, я как-то не склонен.
> кстати, сохраняйте, пока не удолили)
Ждем ныться "злая АМД удаляет все форки"))?
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|1.123, Аноним (123), 15:04, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ранее предоставленное в ходе переписки разрешение не имеет юридической силы.
Лол.
Посмотри Глядь!
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