Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA

Анджей Яник (Andrzej Janik), известный своей работой по созданию реализаций технологии CUDA для GPU Intel и AMD, был вынужден по требованию компании AMD убрать из открытого доступа часть кода открытого проекта ZLUDA, позволяющего выполнять немодифицированные CUDA-приложения на системах с GPU AMD, используя стек ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability). Отдельно отмечается, что каких-либо связанных с проектом ZLUDA обращений от компании NVIDIA, которой принадлежит права на технологию CUDA, разработчику не поступало. Изначально проект ZLUDA развивался для GPU Intel, но в 2022 году Анджей уволился из Intel и заключил контракт с компанией AMD на разработку слоя для совместимости с CUDA. В начале 2024 года компания AMD решила, что запуск CUDA-приложений на GPU AMD не представляет интереса для бизнеса, что по условию контракта позволило разработчику открыть свои наработки. В процессе переписки по электронной почте разработчиком также было получено разрешение на публикацию от представителя AMD. Спустя 6 месяцев после публикации изменений, созданных во время работы на AMD, юристы данной компании связались с Анджей и дали понять, что ранее предоставленное в ходе переписки разрешение не имеет юридической силы. Подробности переписки с юристами AMD не приводятся из-за соглашения о неразглашении информации. Тем не менее, результатом стало то, что разработчик был вынужден убрать из открытого доступа весь код, созданный для AMD. Анджей не намерен бросать работу над проектом и планирует пересоздать его, основываясь на коде, имевшемся до начала сотрудничества с AMD (старый код был рассчитан на работу с GPU Intel). Подробности о дальнейшем развитии проекта будут представлены в течение нескольких недель. Пока лишь сообщается, что часть функциональности будет потеряна, а также будет не суждено открыть некоторые параллельно развившиеся проекты. Например, планировалось опубликовать результат работы над поддержкой технологии NVIDIA GameWorks, которая была доведена до возможности использования базирующихся на GameWorks эффектов в игре "Batman: Arkham Knight". Дополнительно можно отметить, развитие инструментария SCALE, нацеленного на предоставление возможности выполнения приложений CUDA на системах с GPU AMD. Ключевым компонентом развиваемого инструментария является компилятор, совместимый на уровне опций с nvcc, основанный на кодовой базе проекта LLVM и позволяющий компилировать код на языке CUDA в представление для запуска на GPU AMD. Проект также предоставляет библиотеки-обвязки с реализацией API CUDA-X поверх стека AMD ROCm, Runtime и API драйверов для GPU AMD. Инструментарий симулирует для приложений наличие NVIDIA CUDA Toolkit, что позволяет собирать CUDA-код для GPU AMD без внесения изменений в исходные тексты и сценарии сборки. В настоящее время инструментарий SCALE находится на стадии бета-тестирования (пакеты доступны для различных дистрибутивов Linux). Работа SCALE протестирована с такими системами, как Blender, hashcat, llama-cpp, NVIDIA Thrust, GOMC, stdgpu, xgboost, faiss и AMGX на системах с GPU AMD gfx1030 (Navi 21, RDNA 2.0) и AMD gfx1100 (Navi 31, RDNA 3.0). Проект SCALE является проприетарным и распространяется без предоставления исходных текстов. При этом лицензия допускает использование в коммерческих целях, распространение и внесение изменений, но запрещает обратный инжиниринг. Разработчики не исключают, что в будущем могут вернуться к рассмотрению возможности открытия кода, но на данной стадии разработки решено код не публиковать.



