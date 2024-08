Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но не забывай Майкрософт друг опенсорса (нет)

2.6 , Аноним ( 68 ), 11:17, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – https://www.opennet.ru/keywords/opencl.html

2.50 , Аноним ( - ), 12:24, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > С такими подходами, ждать килллерфич от linux не приходится в принципе. Хорошего по немножку. Так у линукса и так есть просто пачка киллерфич:

- stable anything is nonsense

- поехавшие фанатики, которые ломают минорные обновления ядра GPL символами

- 100500 васянодистров с нескучными обоями

- прдолинг, УМВР и страдание

- сообщесвто халявщиков и нищуков Ни у винды ни у мака такого нету!

3.58 , Аноним ( 56 ), 12:40, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > - сообщесвто халявщиков и нищуков

> Ни у винды ни у мака такого нету! Как раз этим они и знамениты, куда больше, чем линуксы.

4.110 , Аноним ( - ), 14:25, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > > Ни у винды ни у мака такого нету!

> Как раз этим они и знамениты, куда больше, чем линуксы. Ну-ну, расскажи как получить макось на халяву так, чтобы она работала.

Потому что прдлинг с кекстами чтобы разработал звук или wifi это ближе к linux way)))

3.98 , Аноним ( 98 ), 14:00, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >stable anything is nonsense Грег, наверное, уже страховку от хронической икоты оформил - настолько часто гуманитарии помянают его доку. Которая не о том, что ты себе надумал, а о внутри ядерных интерфейсах)

>поехавшие фанатики Фанатики других систем абсолютно адекватны и прекрасны?)

>100500 васянодистров А вот это реально киллерфича. Она вытекает из свободы делать чё угодно.

>прдолинг, УМВР и страдание Пердолинг в других системах вызывает только счастье?

>сообщесвто халявщиков и нищуков Делать выводы по опеннету мягко говоря странно)

4.111 , Аноним ( - ), 14:28, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Бедняга говорил про ядерные интерфейсы , а получилось про весь линукс Такой се... 5.121 , Аноним ( 121 ), 15:02, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Если меняется внешнее апи, то да Но ядро не меняет внешних апи Печалька, правд...