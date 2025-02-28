Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 570.124

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|1.1, vlad1.96 (ok), 13:26, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Панель управления nvidia-settings переведена на использование библиотеки >NVML вместо NV-CONTROL для управления частотой GPU и скоростью вращения >кулера. Переход на NVML позволил обеспечить работу nvidia-settings в >окружениях на основе протокола Wayland, в которых невозможно использовать >X-расширение NV-CONTROL. Некоторые операции, ранее доступные >непривилегированным пользователям, теперь будут требовать повышенных >привилегий.
>По умолчанию выставлен параметр "nvidia-drm fbdev=1"
>По умолчанию выставлен параметр "nvidia-drm modeset=1"
Ну неужели пердолинга и лишних скриптов в пакетниках будет меньше ?!
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|1.4, Zenitur (ok), 13:49, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка VRR (Variable Refresh Rate) в многомониторных конфигурациях, в том числе в окружениях с Wayland. VRR даёт возможность адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
А можно поставить посередине между двумя мониторами игру, чтобы левая часть на одном мониторе, а правая часть - на другом? И чтобы VSync там и там был равен частоте обновления мониторов?
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|1.5, Oleg (??), 13:59, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Nvidia driver по прежнему работает не ахти как на Linux в играх. Вот почему у меня на 4080 103 fps в Dota 2? Даже вентиляторы не крутятся на видеокарте. Но ИИ модели используют и то хорошо.
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|2.9, zshanon (?), 14:28, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "по-прежнему"? Уже перешел на данную версию или пишешь с 535? У меня например, другой опыт, что с 535 нативные и вайн игры работают без нареканий на x11, а к 565 уже и на wayland
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|2.10, CDN (?), 14:31, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда вкладывают инвестиционную донатационную , оттуда и получают драйвера , ну и тот кто давал фри драйвера обещает скоро дать более лучшие , но для этого надо ехать до nvidia , видимо чел не хочет что бы больше получали маининга и ему надо запатентоваться от местных банковских изиков
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|2.12, Аноним (12), 14:56, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Nvidia driver по прежнему работает не ахти как на Linux в играх.
В каких таких "Линукс играх"?
За последние лет 6 для Линукс не выпускали родные AAA titles. Ноль.
CS2 не в счёт - это движок >10 летней давности, который заточен под DirectX 11, и который в Vulkan работает как полное г-но. Настолько г-но, что DirectX 11 версия через DXVK быстрее.
Линукс - это не ОС.
И это не платформа для игр.
Примерно в 10000 раз проще и эффективней гонять игры там, где они написаны. В Windows.
А родной SuperTux вообще не требует видеокарту.
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