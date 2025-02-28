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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 570.124

28.02.2025 13:16

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 570.124. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 570.x стала девятой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • Панель управления nvidia-settings переведена на использование библиотеки NVML вместо NV-CONTROL для управления частотой GPU и скоростью вращения кулера. Переход на NVML позволил обеспечить работу nvidia-settings в окружениях на основе протокола Wayland, в которых невозможно использовать X-расширение NV-CONTROL. Некоторые операции, ранее доступные непривилегированным пользователям, теперь будут требовать повышенных привилегий.
  • Добавлена поддержка VRR (Variable Refresh Rate) в многомониторных конфигурациях, в том числе в окружениях с Wayland. VRR даёт возможность адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
  • Реализована поддержка Vulkan-расширения VK_KHR_incremental_present.
  • Для GPU, поддерживающих программное изменение частоты, в конфигураторе nvidia-settings по умолчанию включены настройки для разгона GPU (overclocking). Ранее для появления подобных настроек требовалась активация в файле конфигурации через секцию "Coolbits".
  • Для GPU на базе Ada и более новых микроархитектур для поверхностей, созданных через API DRM Dumb-Buffers (например, при использовании DRM fbdev), отключён режим экономии энергии. Изменение решило проблемы с появлением чёрного экрана при отрисовке через буфер вывода на экран (front-buffer) вместо переключения буферов при помощи KMS.
  • В модуль ядра nvidia-modeset добавлен параметр 'conceal_vrr_caps' для управления активацией возможностей некоторых экранов, таких как LMB (Ultra Low Motion Blur), несовместимых с VRR (Variable Refresh Rate).
  • В файл /proc/driver/nvidia/gpus/*/power добавлены данные, отражающие состояние использования технологии повышения производительности Dynamic Boost.
  • В бэкенде NVIDIA GBM включён режим совместимости с 32-разрядными приложениями.
  • Добавлен файл /usr/share/nvidia/files.d/sandboxutils-filelist.json со списком всех файлов драйвера, используемых в окружениях на базе изолированных контейнеров, таких как nvidia-container-toolkit и enroot.
  • Добавлена поддержка активации спящего режима suspend-then-hibernate через systemd.
  • По умолчанию выставлены параметры "nvidia-drm modeset=1" и "nvidia-drm fbdev=1", при которых модуль nvidia-drm (Direct Rendering Manager) будет использован в качестве замены системной консоли на базе фреймбуфера. Изменение решает проблемы с некорректным выводом при использовании одного экрана драйверами nvidia-drm и simpledrm.
  • Реализован отключённый по умолчанию экспериментальный режим обработки прерываний дисплейного контроллера с минимальными задержками. Режим полезен для сокращения подвисаний в системах виртуальной реальности в условиях высокой нагрузки на систему. Для включения в модуле nvidia.ko можно использовать параметр "NVreg_RegistryDwords=RMIntrLockingMode=1".
  • Обеспечена поддержка сборки с новыми выпусками ядра Linux.
  • Добавлен профиль для повышения производительности игры "Indiana Jones and the Great Circle".
  • Добавлен профиль для решения проблем с некорректным выводом на экран в играх Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Mirage.
  • Решены проблемы с производительностью и подвисаниями, проявлявшиеся при прокрутке окон на системах с Wayland в системах с GSP-прошивками.
  • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению некоторых приложений, использующих графический API Vulkan, при обработке событий изменения размера окна.
  • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению некоторых многопоточных приложений, использующих OpenGL в окружении на базе Xwayland. Например, проблема проявлялась в игре Civilization 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/open...)
  2. OpenNews: Началось продвижение в ядро Linux драйвера Nova для GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 565.77
  4. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
  5. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  6. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62808-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, vlad1.96 (ok), 13:26, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Панель управления nvidia-settings переведена на использование библиотеки >NVML вместо NV-CONTROL для управления частотой GPU и скоростью вращения >кулера. Переход на NVML позволил обеспечить работу nvidia-settings в >окружениях на основе протокола Wayland, в которых невозможно использовать >X-расширение NV-CONTROL. Некоторые операции, ранее доступные >непривилегированным пользователям, теперь будут требовать повышенных >привилегий.
    >По умолчанию выставлен параметр "nvidia-drm fbdev=1"
    >По умолчанию выставлен параметр "nvidia-drm modeset=1"

    Ну неужели пердолинга и лишних скриптов в пакетниках будет меньше ?!

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:42, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное – готов.
     
  • 1.4, Zenitur (ok), 13:49, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка VRR (Variable Refresh Rate) в многомониторных конфигурациях, в том числе в окружениях с Wayland. VRR даёт возможность адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

    А можно поставить посередине между двумя мониторами игру, чтобы левая часть на одном мониторе, а правая часть - на другом? И чтобы VSync там и там был равен частоте обновления мониторов?

     

  • 1.5, Oleg (??), 13:59, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Nvidia driver по прежнему работает не ахти как на Linux в играх. Вот почему у меня на 4080 103 fps в Dota 2? Даже вентиляторы не крутятся на видеокарте. Но ИИ модели используют и то хорошо.
     
     
  • 2.7, Слава Линуксу (?), 14:16, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что линух не для игорь
     
  • 2.9, zshanon (?), 14:28, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "по-прежнему"? Уже перешел на данную версию или пишешь с 535? У меня например, другой опыт, что с 535 нативные и вайн игры работают без нареканий на x11, а к 565 уже и на wayland
     
  • 2.10, CDN (?), 14:31, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда вкладывают инвестиционную донатационную , оттуда и получают драйвера , ну и тот кто давал фри драйвера обещает скоро дать более лучшие , но для этого надо ехать до nvidia , видимо чел не хочет что бы больше получали маининга и ему надо запатентоваться от местных банковских изиков
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:56, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nvidia driver по прежнему работает не ахти как на Linux в играх.

    В каких таких "Линукс играх"?

    За последние лет 6 для Линукс не выпускали родные AAA titles. Ноль.

    CS2 не в счёт - это движок >10 летней давности, который заточен под DirectX 11, и который в Vulkan работает как полное г-но. Настолько г-но, что DirectX 11 версия через DXVK быстрее.

    Линукс - это не ОС.

    И это не платформа для игр.

    Примерно в 10000 раз проще и эффективней гонять игры там, где они написаны. В Windows.

    А родной SuperTux вообще не требует видеокарту.

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:19, 28/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

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