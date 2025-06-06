Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций

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|1.2, Аноним (2), 21:13, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11
Давно пора, чтобы все разрабы уже бросили силы на развитие и фиксы вяленого, а не возиться с легаси
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|2.17, Anonymmm (?), 21:35, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заявления вроде "морально устаревшая", "луддиты", "костыли", опять "морально устаревшие" - это антинаучно. Когда до вас дойдет, что не бывает морального устаревания, бывает только техническое.
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|3.26, dannyD (?), 21:50, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поддерживаю, это самародак умеет только кидать какашки с ярлыками.
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|1.8, Аноним (7), 21:17, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Люди хотят поддержку 8К HDR 12 бит, в 540 Гц! А не 24 кадра в секунду!
Скажите нет луддитам!
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|2.13, iPony128052 (?), 21:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бы критерий «доживёт».
Есть один минорный комит в проекте за год — живой проект.
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|3.27, Аноним (24), 21:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живой проект - это живое комьюнити. Если 1 чел просто коммитит "исправил запятую" раз в год - это ерунда, а не живой проект.
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|1.12, Аноним (7), 21:24, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Иксы это тот самый опенсорс от коперстов, который выкатывает бета-версию, а зарабатывают на поддержке!
Искренните это влияние упорным трудом для создание по настоящиму свободных форков!
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|1.14, Аноним (14), 21:28, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это нам надо. А раз freedesktop ему доступы закрыли - значит верным путём идёт.
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|1.15, Аноним (15), 21:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то, давно напрашивается. Ещё бы почистили протокол от легаси, и вообще была бы конфетка.
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|1.16, Аноним (20), 21:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Третий путь.
Корпорации проникли везде. Накидки свободы не спасают. Vibrant сообщества даже здесь агрессируют, толкают других. Вяленолюбы, какое Вам дело, что делают другие?
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|1.21, Аноним (-), 21:39, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Проект создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt),
> мэйнтейнер драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux,
Кажется, GPIO - это немного не про GPU :)
Но кто там рассказывал про плохих корпоратов? Самое время показать какие вы хорошие и из чего сделаны - вы. И что вы можете, ога!
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|1.22, Аноним (22), 21:41, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надеюсь, эксперты с опеннета и лора, такие как skullnet, возьмут под козырек и пойдут помогать развивать свою любимку
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|1.23, Анонимище (?), 21:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>проект freedesktop.org не является независимым и контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11.
У меня при этих словах сразу же встали перед глазами Mozilla, Google и Firefox. Firefox нужен аналогичный движ
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