Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций

В рамках проекта X11Libre началась разработка форка X.org Server, нацеленного на проведение чистки кодовой базы и продолжение активного развития функциональности X.org. Проект создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), мэйнтейнер драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, мэйнтейнер Xnest и активный разработчик Xorg. В анонсе проекта Энрико отметил, что проект freedesktop.org не является независимым и контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11.

После действий, связанных с созданием форка и попыток привлечь внимание к возрождению работы над X-сервером, сотрудники Red Hat заблокировали Энрико доступ к GitLab-инфраструктуре freedesktop.org, удалили его репозитории и закрыли все отправленные запросы на передачу изменений. В ответ Энрико пригласил всех желающих подключиться к разработке X11Libre. По мнению Энрико, у сообщества есть интерес к продолжению развития X.org и за время искусственного сдерживания разработки у проекта X.org накопилось большое число не принятых изменений и улучшений.

Первый релиз форка планируется опубликовать в ближайшие дни. Проект X11Libre будет полностью независим, не связан с какими-либо корпорациями или активистами и избавлен от любых дискриминационных политик, таких как "DEI" (разнообразие, равенство и инклюзивность). Любой, кто доброжелательно относится к окружающим и заинтересован в продвижении X11, может участвовать в работе.



