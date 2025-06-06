The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций

06.06.2025 20:42

В рамках проекта X11Libre началась разработка форка X.org Server, нацеленного на проведение чистки кодовой базы и продолжение активного развития функциональности X.org. Проект создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), мэйнтейнер драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, мэйнтейнер Xnest и активный разработчик Xorg. В анонсе проекта Энрико отметил, что проект freedesktop.org не является независимым и контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11.

После действий, связанных с созданием форка и попыток привлечь внимание к возрождению работы над X-сервером, сотрудники Red Hat заблокировали Энрико доступ к GitLab-инфраструктуре freedesktop.org, удалили его репозитории и закрыли все отправленные запросы на передачу изменений. В ответ Энрико пригласил всех желающих подключиться к разработке X11Libre. По мнению Энрико, у сообщества есть интерес к продолжению развития X.org и за время искусственного сдерживания разработки у проекта X.org накопилось большое число не принятых изменений и улучшений.

Первый релиз форка планируется опубликовать в ближайшие дни. Проект X11Libre будет полностью независим, не связан с какими-либо корпорациями или активистами и избавлен от любых дискриминационных политик, таких как "DEI" (разнообразие, равенство и инклюзивность). Любой, кто доброжелательно относится к окружающим и заинтересован в продвижении X11, может участвовать в работе.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10
  3. OpenNews: Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит
  4. OpenNews: Активность в разработке сервера X.Org достигла минимума с 2003 года
  5. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  6. OpenNews: Графическая система X12 начинает обретать форму
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63369-x11libre
Ключевые слова: x11libre, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:13, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11

    Давно пора, чтобы все разрабы уже бросили силы на развитие и фиксы вяленого, а не возиться с легаси

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:14, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начните с себя, бросьте свои силы на это.
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:37, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они что ваши рабы, чтобы указывать?
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:14, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как привлечь внимание? - устрой провокацию!
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:16, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ничего не может спасти морально устаревшую технологию!
    Как в не множите понять, что люди не луддиты! Они не будут это терпеть!!!
    Иксы это кусок забагованного костылями морально устаревшего кода, которые даже палкой трогать брезгуют! https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62725
     
     
  • 2.17, Anonymmm (?), 21:35, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявления вроде "морально устаревшая", "луддиты", "костыли", опять "морально устаревшие" - это антинаучно. Когда до вас дойдет, что не бывает морального устаревания, бывает только техническое.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:49, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает, это устоявшийся термин не связанный с техникой.
     
  • 3.26, dannyD (?), 21:50, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддерживаю, это самародак умеет только кидать какашки с ярлыками.
     

  • 1.8, Аноним (7), 21:17, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Люди хотят поддержку 8К HDR 12 бит, в 540 Гц! А не 24 кадра в секунду!
    Скажите нет луддитам!
     
  • 1.11, devl547 (ok), 21:23, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно делать ставки, доживёт ли оно хотя бы до нового года.
     
     
  • 2.13, iPony128052 (?), 21:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы критерий «доживёт».
    Есть один минорный комит в проекте за год — живой проект.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 21:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живой проект - это живое комьюнити. Если 1 чел просто коммитит "исправил запятую" раз в год - это ерунда, а не живой проект.
     

  • 1.12, Аноним (7), 21:24, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы это тот самый опенсорс от коперстов, который выкатывает бета-версию, а зарабатывают на поддержке!
    Искренните это влияние упорным трудом для создание по настоящиму свободных форков!
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:28, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это нам надо. А раз freedesktop ему доступы закрыли - значит верным путём идёт.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то, давно напрашивается. Ещё бы почистили протокол от легаси, и вообще была бы конфетка.
     
  • 1.16, Аноним (20), 21:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Третий путь.
    Корпорации проникли везде. Накидки свободы не спасают. Vibrant сообщества даже здесь агрессируют, толкают других. Вяленолюбы, какое Вам дело, что делают другие?
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:36, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://t.me/x11dev

    Разработчики X11Libre в телеге.

     

  • 1.21, Аноним (-), 21:39, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt),
    > мэйнтейнер драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux,

    Кажется, GPIO - это немного не про GPU :)

    Но кто там рассказывал про плохих корпоратов? Самое время показать какие вы хорошие и из чего сделаны - вы. И что вы можете, ога!

     
  • 1.22, Аноним (22), 21:41, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь, эксперты с опеннета и лора, такие как skullnet, возьмут под козырек и пойдут помогать развивать свою любимку
     
  • 1.23, Анонимище (?), 21:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >проект freedesktop.org не является независимым и контролируется компанией Red Hat, которая, по его мнению, специально тормозит развитие X-сервера и пытается похоронить проект X11.

    У меня при этих словах сразу же встали перед глазами Mozilla, Google и Firefox. Firefox нужен аналогичный движ

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру