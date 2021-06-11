Линус Торвальдс вступил в дискуссию с антипрививочником в списке рассылки ядра Linux

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|1.1, OnTheEdge (ok), 10:05, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+99 +/–
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> Несмотря на попытки изменить своё поведение в конфликтных ситуациях, Линус Торвальдс не сдержал себя и достаточно жёстко отреагировал...
За это Линуса и любим, разве нет?
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|2.4, Онаним Тот Самый (?), 10:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+44 +/–
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Мы — любим. Не любят его всякие снежинки, которым заронили ложную мысль, что каждое мнение имеет одинаково важный смысл
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|3.24, Аноним (24), 10:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Только ты забыл одну маленькую деталь что мнение юзера «Онаним Тот Самый» значит ровным счетом ничего.
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|3.104, kusb (?), 11:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно я даже смогу сойти (либо раньше был) за снежинку ибо (особенно раньше) плакал от достаточно травиальных высказываний в адрес меня в Интернете, но здесь мои симпатии в большей степени на стороне Линуса. Да, обижать плохо, но как минимум свобода, честность, отсутствие излишней корпоративной культуры. К тому же его высказывания - его чувства и их тоже нужно уважать.
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|6.239, Козявка (?), 12:31, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Старый протухлый мем времен анархии анонимного Интернета.
Иди за Дудя поплачь, зумер!
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|6.254, kusb (?), 12:40, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Старый протухлый мем времен анархии анонимного Интернета.
А она в принципе куда-то подевалась? Просто появились фейсбуки посреди анархии в которых люди сами сидят.
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|5.257, kusb (?), 12:41, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это интернет, детка! Тут могут и на йух послать!
Это происходит очень редко. Необъяснимо, но факт. Где вы сидите, что вас регулярно посылают найух?)
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|7.358, kusb (?), 13:34, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мем-то не о частоте, а о принципиальной возможности.
Принципиальная возможность то дажев суде и детской телепередаче есть...
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|3.151, Аноним (151), 11:44, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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мнение программиста о медицине как-то мало весомей мнения снежинки. Или дворника. Или сантехника. Или.
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|4.307, Mike.pm (ok), 13:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Торвальдс на минутку имеет докторскую степень, что, мне кажется, говорит об образованности человека. И да, дворник или сантехник тоже могут иметь весомую точку зрения - знал я одного дворника с двумя высшими.
Профессия вторична, образование первично в данном вопросе.
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|3.173, Мамкин аналитик (?), 11:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все равны, но некоторые ровнее? Не думали заняться политикой? По-моему вас светочи американской демократии покусали, ваше место очевидно на высоких трибунах. Такое двоемыслия увидеть случается крайне редко.
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|3.285, flexagoon (ok), 12:56, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз таки каждое мнение имеет равный смысл. А снежинки считают, что равный смысл имеют только мнения, которые нравятся им самим
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|3.375, OnTheEdge (ok), 13:43, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мы — любим. Не любят его всякие снежинки, которым заронили ложную мысль,
> что каждое мнение имеет одинаково важный смысл
это был риторический вопрос (:
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|2.30, Аноним (30), 10:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Лично я его люблю за основание линукса, а не за неумение себя вести прилично. Ровно то же самое он мог выразить куда более вежливо и нормально.
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|3.80, Yy (?), 11:01, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Любишь прям за основание? Не думал что ты такой
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|3.130, тоже Аноним (ok), 11:34, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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"- А с вами, козлами, иначе нельзя, - охотно разъяснила я. - Если на вас не рычать, нагнете прямо в кабинете и по очереди трахать будете." (с)
Вежливо и нормально это могут выразить тысячи, но разве тот поц их слушал?
Весьма немногие могут позволить себе наорать на идиота - и при этом не потерять собственный авторитет.
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|3.282, ryoken (ok), 12:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ровно то же самое он мог выразить куда более вежливо и нормально.
Бяка в том, что многие двуногие прямоходячие категорически не понимают нормального к ним отношения, считают слабостью.
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|3.315, Mike.pm (ok), 13:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты по ссылке пройди, прочитай пост Торвальдса, а не вырванные куски здесь. Там Линус довольно внятно и, на мой взгляд, корректно объяснил в чём не прав оппонент.
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|4.403, gogo (?), 14:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так. Плюс пару крепких слов))
А если бы было иначе, то ядро бы сейчас состояло из миллиона блобов, имело бы 6 сборщиков мусора и снижало производительность вдвое при введении букв blm.
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|2.83, Аноним (83), 11:04, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ещё одна осечка пингвиноида, и кирдык.
Сам сделает контрольный в голову?
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|1.2, lockywolf (ok), 10:06, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>но достаточно подробно показал, в чём типичное заблуждение тех, кто считает, что вакцина на основе мРНК может изменить человеческую ДНК.
Методом "shut the hell up"?
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|2.14, Жироватт (ok), 10:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага. Метод действенен для пустопорожнего трепа, где рептилоиды бороздядт просторы ниибиру, а дядя Пу ведет гибридные вакцинные войны со всекм миром, чтобы все стали рабами его замка
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|2.409, kusb (?), 14:09, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>но достаточно подробно показал, в чём типичное заблуждение тех, кто считает, что вакцина на основе мРНК может изменить человеческую ДНК.
Opennet образовательный. Читал про экспериментальную вакцину изменяющую человеческую ДНК и думал не нарваться бы на такое, или рак, или дети будут уроды, если будут сперматозоиды затронуты... Хотя как они воспроизводятся вообще? Но эта вакцина так не работает? Никакой генной терапии там нет?
Очень боялся рака от изменения ДНК.
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|3.414, kusb (?), 14:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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РНК-вакцина, вакцина на основе рибонуклеиновой кислоты — вакцина, действующая часть которой — рибонуклеиновая кислота (обычно матричная, мРНК), кодирующая белок, характерный для патогена. Помимо собственно РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку.
Когда вакцинная РНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке — в организме формируется иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознаёт его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.
Нефига. Это какой-то вакциновирус, понятно откуда страхи.
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|4.419, kusb (?), 14:20, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле не вирус, но прочитав можно решить так. Сразу рисуется картина, как код клеток заменяется кодом из вакцины, клетки производят вакцину, а потом погибают, часть не погибает и начинает непредсказуемо мутировать. Вот такое возможно в голове у человека, кто в этом не разбираются, а большинство людей (включая меня) не разбирается в медицине.
И вообще - страхи вокруг ДНК/ГМО подсознательно понятны и основаны не на незнании, а на полузнании. Ты знаешь в общих чертах о роли ДНК, но как она работает - недостаточно.
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|3.22, Аноним (234), 10:17, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Прогиб под негров и фемок засчитан?
Кому засчитан? - Видимо вам, вы же здесь прогнулись.
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|4.91, Yy (?), 11:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гомоядерная архитектура теперь у линукса с черными драйверами
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|6.123, Yy (?), 11:31, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она смотрит на меня голодными глазами африканских детей
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|4.261, kusb (?), 12:43, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У Линуса старшая дочь тоже фемка.
Иногда феминизм это просто борьба за права женщин.
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|6.323, Аноним (234), 13:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У вас вроде права и так и есть, а вы всю жизнь прогибались перед "старшими"/преподами/начальниками и прочими власть и деньги имущими.
Поэтому завидуете тем тем женщинам, которые решились отстаивать свои права, в отличие от вас. А вы только можете что-то злобно и трусливо вякать в ваших никому не нужных комментариях.
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|7.352, Yy (?), 13:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сексистка. Че я тебе такого сказал? Что права мужчин и женщин в рф даже перекошены в пользу женщин? Декрет, армия, нет пожизненного, маткапитал матери, ребенка матери, половину всего матери... а ты показываешь свое истинное лицо ненависти и нетерпимости
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|6.353, kusb (?), 13:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Которые у них и так есть
Формальные. Но при этом например много "неформальных" проблем, очень ощутимых и осязаемых. Возможно причина проблем с феминизмом именно в этом, ибо есть неформальные проблемы и борьба с ними с помощью навязывания формальных правил, а также неформальное трудно измерить и они как гора Фудзи - видно издалека, но непонятно где начинается.
Возможно почти любое движение, которое борется с неформальным угнетением будет испытывать те же проблемы и даже перерождаться подобным образом...
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|5.335, Аноним (234), 13:23, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ты тут прямо фонтанируешь в творческом экстазе. Пост за постом рождаешь. Никто как ты не может.
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|5.310, Аноним (83), 13:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она сменила пол? Или просто заносит?
"Гендерфлюид, лесбиянка, Весы, Гюго с перекосом в Максима, феминистка, атеист, ролевик, адовый слэшер, личинка художника, интроверт..." (Анна Мария о себе)
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|1.7, ilyafedin (ok), 10:09, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Линус "вежливо" попросил комментатора держать своё мнение при себе ("SHUT THE HELL UP")
ризитас.gif
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|1.8, Аноним (8), 10:09, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то он слишком сдержан в выражении своего персонального мнения стал, даже истерикой назвать сложно в этот раз. Не тот Линус пошёл, не тот.
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|1.11, Аноним (11), 10:10, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>мракобесие антипрививочника
Не удивлен. Они долбанутые на всю голову как правило. Линус молодец, но вот то, что не сдержался, конечно, зря.
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|2.93, Yy (?), 11:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Философия программиста-анальника какашечку в себе держать
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|1.13, Жироватт (ok), 10:10, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Да! В эпоху всеобще тоталирантности! Ух-х-х!
Респект Линусу, что заткнул хотя бы одного поехавшего
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|1.16, Yy (?), 10:12, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Зато борцун линус засцал слово вякнуть против BLM и вкорячил инклюзивности в ядро настолько много, что даже на андроиде чувствуется
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|2.339, Аноним (339), 13:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он ссыт против всего, что не относится к официльной линии партии и текущей повестке дня демократии. Сказано всем болеть, значить болеть, сказано всем быть *сами, значит всем быть. Кто не согласен, тому Линус пальцем пригрозит и поорёт.
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|1.20, Ivan_83 (ok), 10:15, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–23 +/–
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А чо, Линус уже генетиком стал?
Ибо если нет, то может тоже заткнутся.
И тут совсем недавно оказалось что это таки уханьская рукодельная чумка а не творение природы, как все топовые светильники от науки убеждали.
Так что может и не стоит с остальным торопится, вдруг там тоже чего интересно со временем всплывёт.
Насчёт прививок всё просто: обычно их испытывают годами. Вот через пару лет и можно будет подумать, зная все побочки.
А тем кто переболел оно и не надо даром уже, как и маски, но чего то все продолжают насиловать мозги окружающим.
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|2.31, Жироватт (ok), 10:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Собаки, я не надену вашу маску Вы не-е-е-е-е име-е-е-е-е-е пра-а-а-а-а-а-ва не... большой текст свёрнут, показать
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|3.67, Похожий (?), 10:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вы сначала отойдите от телевизора и посмотрите статистику по заболеваемости и смертности по странам. Нигде нет увеличения смертности по сравнению с предыдущими годами.
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|4.167, Аноним (145), 11:51, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще-то наоборот, везде есть увеличение смертности по сравнению с предыдущими годами. Например, уровень избыточной смертности в США за 2020 год составил 23%.
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|5.248, Ivan_83 (ok), 12:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего вы в США тыкаете, где демократы специально собирали престарелых вместе и потом они помирали пачками?
И обычным людям было лишний раз из дома выходить неприятно, не то что ходить по больничкам со своими хронями.
Давайте смотреть на статистику стран где не было корантина.
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|6.311, _hide_ (ok), 13:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давайте посмотрим. Пруфы где? Или Вы этот процесс представляете так:
Сесть в темной комнате при свете свечей и начать сеанс просмотра статистики:
- Я смотрю на статистику... Смотрю на статистику... Я вижу!!! Я всё вижу! Я был прав!
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|6.341, Аноним (309), 13:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте смотреть на статистику стран где не было корантина.
На самую честную в мире российскую статистику что ли?
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|7.355, Ivan_83 (ok), 13:33, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что его как бы не было, но реально он как бы был - не считается.
И статистики у нас нет честной уже очень давно.
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|7.386, Аноним (386), 13:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На самую честную в мире российскую статистику что ли?
Тем временем по официальной статистике Росстата смертность от болезней органов дыхания в 2019 годы была на историческом минимуме.
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|3.84, Ivan_83 (ok), 11:06, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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https://www.youtube.com/watch?v=egWTNMfntMA
> Обычно нет пандемий с миллионами умерших. Ну а да, в отбор не вписались, зато вакцину потестируем.
Всегда тема: "давай быстрее, предложение только сегодня действует, надо вот щас срочно!" - это от разводил.
Нет смысла тыкать вакцину всем тем у кого возраст меньше 50 лет и всем кто уже переболел - но её навязывают ВСЕМ, как и маски.
Маски вообще отдельное зло: поскольку они задерживают выдыхаемое то под маской образуется чёртичо, так лёгочные заболевания и зарабатываются, в первую очередь. Даже час таскать подряд без передыху - уже много.
Не говоря про идиотию когда их носят на улице.
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|4.249, Аноним (249), 12:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно же есть смысл Во первых ты забываешь что ряд болезней увеличивают шанс ... большой текст свёрнут, показать
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|5.263, Ivan_83 (ok), 12:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
1 Побочки от короны, как и прочих гриппов - хорошо известны Побочки от этих 10... большой текст свёрнут, показать
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|6.377, Аноним (249), 13:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
1 Побочки от короны известны примерно также хорошо как побочки от вакцин В отл... большой текст свёрнут, показать
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|7.396, Ivan_83 (ok), 14:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Побочки от короны - такие же как от других похожих заболеваний.
Хорошего самочувствия - как то маловато для уверенности что человек ни чем не болеет, нужно хотя бы кровь и мочу сдавать заранее на анлизы, а то у вас не медицина будет а религия.
2. Не надо врать.
Там где не было никаких мер - всё прошло точно так же, даже легче. Меры ничего хорошего не дали.
А уж сколько вранья было: "в китае падают и умирают на улицах от чумки" - и потом ни где в мире такого не было, кроме ещё 1-2 таких же вбросов в сми.
3. Я вам ничего не должен, как и вы мне. И мне на ваши чувства наплевать. За отдельные деньги псилог вам поможет с этим.
4. Я же написал: умрут и умрут, я смирился с тем что все умирают.
Насчёт что я лично заразил - смешно, ибо такой уверености можно с трудом добится только если целеноправленно этим заниматся: распространять телесные жидности так чтобы они гарантированно достигли цели. Очевидно я этого делать не буду.
И в отличии от вас, мне не слабо поставить свою жизнь за свои убеждения и при этом не конючить что окружающие тоже мне должны что то.
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|2.40, Rev (?), 10:31, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> недавно оказалось что это таки уханьская рукодельная чумка
Это только для тупых она такой оказалась. Нормальные учёные давно разбомбили эту идею в пух и прах.
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|3.49, Juha (ok), 10:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Насколько я помню, на бизнесфм выступал кто то из института Гамалеи и отвечал примерно в таком духе.
Для рукотворного слишком халтурно сделано и много ненужных вещей, так же в геноме много мусора который никак на работу не влияет. Если кто то это и делал, то это уровень да же не студента первого курса.
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|4.69, Аноним (8), 10:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Версию что замаскировали так не рассматриваем? Напрасно, напрасно, она зачастую оказывается правдой. Однозначно утверждать что-либо нельзя.
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|4.78, Похожий (?), 10:59, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О каком геноме они там рассказывали, если вирус до сих пор никем не выделен? Они прямо говорят, что пользуются результатом программного анализа.
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|4.89, Аноним (92), 11:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В новости даже предусмотрительно ссылку поставили https://vk.com/wall187756_364931 видимо предвидя появление упоминаний Латынинского бреда. Если кратко, Латынина ничего не перепроверила и составила материал на основе домыслов каких-то проходимцев, которые даже в терминологии не разбираются.
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|5.107, Аноним (8), 11:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Собственно, на упоминании "новой газеты" можно и закончить, всё и так ясно без слов.
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|5.136, Ivan_83 (ok), 11:38, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если подумать, то и появление статьи на ВК и вот этой новости ниачом это больше походит на спланированную PR акцию, как раз по продвижению заранее заданной точки зрения.
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|3.252, Аноним (249), 12:38, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нормальные ученые говорили "highly unlikely", а журналисты уже переводили как "разбомбили в пух и прах".
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|2.41, Juha (ok), 10:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О! Еще один, топовые светила там что то утверждают, но мы то знаем (кто мы, не понятно) =)
Обожамс таких чудил.
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|3.79, Ivan_83 (ok), 10:59, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Топовые фонари так и не:
- нашли промежуточного животного
- не сказали как чумка преодолела сама 1500 километров и почему это логичнее чем преодолеть 1км до уханьской лабы
- не показали журналов уханьской лабы
- не объяснили почему у них внезаптно исчезла база из общего доступа как раз когда тема началась
про фулуреновые вставки, и ещё там какую то хню - это совсем свежие вопросы, см видео по ссылке.
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|4.211, Аноним (211), 12:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не забудь только, что речь про коммунистический Китай, а не про "открытые источники информации".
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|5.262, Аноним (-), 12:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так чернобыльское сокрытие информации - тоже довод в пользу того, что китайцы выпустили из лаборатории.
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|3.354, Аноним (339), 13:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Топовыя святилы для того и существуют и кормятся в топе, чтоб лапшу на уши вешать. Но вы внимайте, не отвлекайтесь и ни в коем случае не включайте свой мозг.
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|3.71, Ivan_83 (ok), 10:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я насморком тоже не раз переболел, и не жалуюсь, и не кидаюсь делать прививки и маски носить.
А если бы меня вопрос заботил, то вот эти тряпочки я опять же одевать бы не стал, это не защита - это неудобная профанация от которой больше вреда.
Для постоянно ношения нужно использовать ПВХ маски с клапанами (чтобы выдыхаемый воздух прямо без фильтров выдувался на окружающих), а на вдох там трубочка к балону с килородом или какой то внятной системе с фильтрацией, большей чем два слоя какой то синтетической ткани.
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|2.111, Tita_M (ok), 11:25, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Зачем спихивать всё на искуственность, если в мире гигантское количество естест... большой текст свёрнут, показать
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|3.129, Ivan_83 (ok), 11:34, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так бритва окама: сбежать из лабы через дорогу или приехать за 1500 км непонятно как, по пути никого не заразив.
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|4.290, Жироватт (ok), 12:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бритва Оккама: принять, что в секретной (оружейной, бактериологической) лабе посередь толпы людей делали боевые виросы, а потом принять, что была мощная утечка, которую никто не проконтролировал и не организовал карантинный периметр посередь коммунистического государства, за на порядке меньшие факапы выписывающих расстрел ИЛИ что вирос был доставлен из естественного источника естественным путем в тушке никем ветиринарно не контролируемой летучей мыши, а потом оставался незамеченным до первых смертей.
Да, наши параноики опять натягивают сову на глобус
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|5.295, Ivan_83 (ok), 13:01, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это, вероятно, был не боевой вирус а тема гранта, коих там пилят не заморачиваясь.
И про "квалификацию" персонала тоже уже давно ходили слухи.
И вирусы уже ни раз сбегали из лабы, даже у военных с периметрами и прочим.
Или вы думаете что летучая мышь сама прилетела на рынок за 1500 км попутно никого не заразив?
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|6.317, Жироватт (ok), 13:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или вы думаете что летучая мышь сама прилетела на рынок за 1500 км попутно никого не заразив?
Давай я не буду тебе рассказывать про совершенно естественные миграции перелетных птиц, про случайных завоз животных в отдельных контейнерах, в грузовом автотранспорте и балластных танках. А то у тебя шаблон порвется, вместе с повторенным тупым вопросом. В школе же этого не проходят, а в видосиках от хер-знае-кого с другим хреном-с-горы гораздо интереснее искать РУКУ РЕПТИЛОИДОВ-КОММУНИСТОВ, КОТОРЫЕ ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД, чем признавать, что 1500 километров для фауны в XX-XXI веках уже не расстояние.
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|7.360, Ivan_83 (ok), 13:35, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ладно, лучше расскажите как вирусы постоянно убегают из лаб где с ними работают.
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|2.114, Annoynymous (ok), 11:27, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чо, Enrico Weigelt, metux IT consult уже генетиком стал?
Ибо если нет, то надо было сразу заткнуться.
> И тут совсем недавно оказалось что
А ты чо, уже генетиком стал?
Ибо если нет, заткнись.
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|3.125, Ivan_83 (ok), 11:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я не лезу под капот темы, просто идите по дальше со своими навязываниями вакцины и масок: хотите - сами колитесь и ходите в масках на все части тела.
А то у вас какая то шиза получается: вы прививки поставили, но продолжаете и сами в масках ходить и других заставляете маски носить и прививатся.
Если вы веруете в вакцины, то должны понимать что вы уже в безопасносте, а если не веруте - тогда это новый уровень шизы.
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|4.216, Аноним (249), 12:18, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты немного читал как работает вакцинация или даже на уровне здравого смысла оцениваешь ситуацию, то должен понимать что она не дает 100% защиту, а лишь снижает вероятность. Притом отдельно сильно падает вероятность тяжелого течения болезни (близко к 100%), снижает шанс симптоматического течения болезни (это как раз та цифра, которую говорят в качестве эффективности вакцины), а когда ты таки заболел - снижает заразность.
Маски же нужны чтобы если ты являешься переносчиком (болеешь бессимптомно) ты не заразил других. В этом они кстати очень эффективны, настолько что если бы все их носили и не кашляли снимая маски, то был шанс в начале пандемии ее остановить. Но, увы, сознательность идет отдельно от масок.
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|4.247, Аноним (211), 12:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иди дальше со своим навязыванием мракобесия. Веруют в конспирологию, а в научных дисциплинах можно ознакомиться с известными данными. Если вакцинирован, то все равно есть шанс заболеть, зависит от силы твоих "антител", хотя последствия будут гораздо легче. Также поскольку вирус новый и возможны неизвестные мутации, то маски - это стандартное средство при эпидемиях https://habr.com/ru/post/551178/ , которое может предоставлять защиту в несколько процентов. Если вам все равно, что вы можете увеличить защиту своих родственников даже хотя бы еще на несколько процентов, то это не значит что другие также относятся к своим близким.
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|5.288, Ivan_83 (ok), 12:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
С каким мракобесием Это вакцинаторы - истерички, по факту ни карантины ни маск... большой текст свёрнут, показать
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|6.303, Жироватт (ok), 13:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мракобеса назвали мракобесом и ему не понравилось. Кайф.
> Я...я....я...имхо...я ничего не знаю, но говорю....
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|6.391, Аноним (249), 13:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Посмотри на Швецию, сравни с Данией В первой не было карантина в первую волну, ... большой текст свёрнут, показать
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|7.418, Ivan_83 (ok), 14:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно если когда ты чихаешь-кашляешь-зеваешь - не снимать маску.
Чтобы быстрее сдохнуть?
Больному наоборот нужно больше кислорода и чтобы вся гадость лучше удалялась из организма, а вы затычку на рот - практически эвтаназия.
В общем я к тому, что защищайтесь как хотите, только другим жить не мешайте со своей чумной религией.
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|4.268, Аноним (-), 12:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, братишка, маски нужны, но ток по другоиу поводу, у нас киберпанк.
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|2.170, Аноним (217), 11:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Вот через пару лет и можно будет подумать, зная все побочки.
Вот и так считаю и не спешу, сломя голову, уколоться.
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|2.238, Аноним (249), 12:30, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А что, надо быть прям генетиком, чтобы в этом всем достаточно разобраться Топов... большой текст свёрнут, показать
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|1.21, Аноним (21), 10:15, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Стиль написания этой "новости" соответствует комментарию Анонима, но никак не новости. Не хватает еще только матов, восклицательных знаков и эмодзи.
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|1.27, Аноним (30), 10:19, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Если человек не может себя контролировать, то он либо под веществами, либо ему место в психбольнице.
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|3.233, Аноним (224), 12:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз кроме тех кто под веществами или тех чье место в психиатрической больнице.
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|2.127, Аноним (127), 11:33, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если человек себя контролирует, то скорее всего ему так кажется, либо он киборг.
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|3.177, Аноним (217), 12:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С пиставкой иди-, обработанный госпропагандой с 1, 2 телеканалов.
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|2.34, Жироватт (ok), 10:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слушай, а может быть тот бугуртовоз из troll science - это не шутка и там действительно используется Линус, в качестве хобби?
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|1.39, Аноним (39), 10:30, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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ядро линя до ума никак не доведут (то баги, то уязвимости, то ломают обратную совместимость) - а ту уже все стали спецами по человечечкому ДНК.
черви себя возомнили богами?
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|3.187, Аноним (217), 12:04, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И эти баги уже себя проявляют. Наблюдения по своему предприятию, умерла женщина через полторы недели после вакцинации.
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|1.43, Ананоним (?), 10:33, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Желаю линусу сделать прививку. И да, пусть имеет ввиду, что она не последняя. И не две их будет, а чтолько, сколько положено что бы его утилизировать. Но если его пригласят на вакцинацию в отдельный ден, отличный для остальной биомассы, то знайте, у него есть "ангел хранитель". Всем желающим удачной добровольной эвтаназии!
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|2.52, ыы (?), 10:40, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А вот это правильный вопрос. Сам то он сделал прививки? От скольки разновидностей ковида прививки то сделал?
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|1.44, Козлетто (?), 10:33, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И кто там главный радетель прививок - Билл Гейтс со своим скандально известным фондом! Следовательно линуксоиды должны быть антипрививочниками, т.к. linux vs windows
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|2.74, Yy (?), 10:56, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Билли хоть не скуколдился на фоне BLM и винду не заcрал инклюзивностью
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|3.94, Аноним (94), 11:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Билли хоть не скуколдился на фоне BLM и винду не заcрал инклюзивностью
Смысле?!
Её уже прилично лет как именно они и разрабатывают, куда уж инклюзивней?!
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|4.131, Yy (?), 11:36, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто они? В MS дофига индусов, но они же не вопят шо жизни индусов важны, даже сам СЕО индус, а вот линус беспокоится за негров наркоторговцев которые к ядру не имеют ровным счетом никакого отношения
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|4.338, Жироватт (ok), 13:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естессно.
Он же её прекратил разрабатывать еще во времена двухтонника, передав все, кроме стрижки купонов, Баллмеру.
Баллмер тоже не скуколдился на BLM - он передал 8-8.1 умненьким инклюзивным ребам-индусикам на разработку
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|2.274, Аноним (211), 12:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Билл Гейтс сегодня поел, значит линуксоиды сегодня не едят. Топ логика.
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|1.46, ыы (?), 10:34, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот пока молчал- казался умным..ядро придумал...и тут такое... "достаточно подробно показал"? Великий спец по биологии?
Если у сложной задачи есть простое решение плавающее на поверхности - то это дерьмо а не решение (с)
Все что он мог показать -это повторить чужие ошибки и неверные (а может быть и умышленно искаженные) выводы.
Героин знаете ли в аптеках продавался раньше.. как лекарство без рецепта... И только по прошествии многих лет до тех кто "достаточно подробно показал" его пользу и отсутствие побочных эффектов дошло как они были неправы. А может и не дошло..
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|2.265, Аноним (249), 12:47, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все что он мог показать -это повторить чужие ошибки и неверные (а может быть и умышленно искаженные) выводы.
А почему это именно чужие ошибки и **неверные** выводы?
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|3.364, Аноним (364), 13:39, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что гарантирует? он вроде три раза болел короной после вакцинации 😁
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|1.51, Иваня (?), 10:40, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я против вакцины и намордников. Я пожалуй поживу годика два без вакцины, посмотрю, что будет с людьми, которые сделали прививку.
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|3.64, ыы (?), 10:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вам будет интересно узнать, что смертность от ковида - на уровне смертности от обычного гриппа.
И пример скандинавских стран где начхали на самоизоляцию вообще, а вспышки почемуто не получили - наглядно показывает, что причины смертности от ковида- кроются в чем то ином, а не в короновирусе.
И вакцинация... тоже у людей происходит крайне странно и не характерно. Значете о чем говорит сильный разброс параметров в статистической выборке? о том что имеет место несколько разных процессов или явлений а не один...
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|4.121, Annoynymous (ok), 11:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И пример скандинавских стран где начхали на самоизоляцию вообще, и получили вспышку - наглядно показывает, что причины смертности от ковида - кроются в короновирусе.
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|5.180, Аноним (145), 12:01, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И, кстати, такой эксперимент (отсутствие самоизоляции) над своим народом поставили только в Швеции. И признали его ошибочность. Остальные скандинавские страны соблюдали самоизоляцию. И получили меньше заражений и смертей.
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|6.219, Аноним (219), 12:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ладно!
для швеции дополнительных +10'000 смертей, это сущие пустяки. Шведки еще нарожают!
Зато нерабы! И экономику спасли (ой, нет... ну то такое...)
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|6.231, userd (ok), 12:27, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И, кстати, условия "обычной" жизни и "самоизоляции" в разных народах различно.
Судя по тому что пишут про шведов - их "обычная" жизнь предусматривает меньше контактов, чем "строгая самоизоляция" у итальянцев или индусов.
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|7.240, Аноним (219), 12:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это да, но есть еще их соседи скандинавы с похожим менталитетом, условиями жизни и медицины. Что-то сравнение очень не в пользу "шведского пути"...
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|6.283, Аноним (-), 12:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравни-ка количество смертей в красных и синих штатах США. У демократов дохнет больше, несмотря на локдауны.
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|7.331, Ivan1986 (?), 13:22, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там и плотность населения гораздо выше. Это как у нас сравнить смертность в сибири и в москве и питере.
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|4.279, Аноним (249), 12:54, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Было бы интересно узнать, если бы это было конечно правдой Только к сожалению, ... большой текст свёрнут, показать
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|3.99, Ivan_83 (ok), 11:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боюсь что непривитые имеют больше шансов заразится чумкой на ваших поминках :)
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|2.57, ыы (?), 10:44, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот что будет:
"Антон Ершов [ доктор медицинских наук Антон Ершов в интервью RT.] также считает, что после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса. "
Недавно знакомый лежал в больничке... ну и там лежали другие люди...с ковидом... ВСЕ после прививки...
Сюррррпрайззззззз.....
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|3.205, Аноним (145), 12:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Я сама дочь врача, у нас в больнице лежат с ковидом, и все после прививки, не всё так однозначно".
Ну и напомню, что полный иммунитет от прививки вырабатывается спустя 2-3 недели после второй прививки. И эффективность вакцин всё-таки не 100%, а например 96%. И болезнь может протекать тяжело, а может легко. И вакцинирование не только снижает вероятность заболеть, но и в случае заболевания - повышает вероятность лёгкого протекания болезни.
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|2.62, Ананоним (?), 10:48, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Два года мало, по некоторым данным, озвученным с хомбиящика, программа "цифровизации" до 2030 года подписана. Так что жди лучше лет 9. Но предупреждаю, я подозреваю будут травлю поощрять, по типу ношения звёзд на одежде. Ну или дойдёт до заламывания конечностей и принудительной инъекции. Хотя это уже слишком явно, скорее всего оставят умирать с голода, не выдав цифровой пропуск-деньги в магазин, налички то уже не будет в 2023 году.
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|2.140, Аноним (127), 11:40, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже не колюсь, переболел так. Но глупое поведение активистов-паранойиков огорчает и дискредитирует. Исследований в десятки лет, включая поколения, не было, даже софт дольше исследовать на уязвимости, чем пол года какие-то. Я был и вегетарианцем, и сыроедом (зубы разрушились и волосы выпали), но для себя и ни с кем не вступал в срачи, а теперь они тоже меня огорчают, т.к. я разобрался в вопросе побольше их. Нахватавшись всяких теорий про рептилоидов я даже острым психозом в больничке лежал, т.ч. что вреднее - вопрос.
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|3.228, NULL (??), 12:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ох лол, то есть ты практически проебал жизнь по своей тупости, но при этом тебя раздражает, когда образованные и рационально мыслящие люди дают волю эмоциям, пытаясь убедить тупых рискующих своей жизнью хотя бы прекратить пропагандировать это
Алсо за всю историю начиная с научно-технической революции вспоминается только один по-настоящему серьезный проеб - со снотворным Талидомид, после употребления которого во время беременности рождались дети без конечностей. Остальное - статистическая погрешность, раздутая мракобесами
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|4.306, Ivan_83 (ok), 13:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не такие уж умные, раз пытаетесь когото убеждать.
Больше умрёт дураков - лучше жить будет, разве не логично?
Или у образованных и рационально мыслящих людей не хватает ума даже это понять?
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|4.397, Аноним (127), 14:01, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нее, не потерял, за пару лет реабилитировался психотерапией. Здоровее, чем был. Вы не так поняли, я имел в виду то, что не люблю все подряд прививки (и от какой-нить чумы в своё время они спасли), но тех, кто всюду постит про то единственно "правдивое", заговоры и прочую нечисть, еще больше. Всё определяется состоянием сознания - у одних страх, и у других страх и ненависть, борьба, борцы еще более несчастны, ибо каково жить в картине мира, где всё плохо. Вайфай да, вреден, как и любое ВЧ излучение (глушилки сотовых даже в колониях по этой причине не ставят), но с теорией о передаче через 5Г они перегнули, потому и дичь.
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|1.59, Yy (?), 10:45, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вообще это показатель текущего состояния дел в разработке ядра, то негров с фемками обсуждают, теперь вакцинацию, что дальше? Аниме? Пони? Веру? Калаш против эмочки? Ну что за бред...
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|2.103, Аноним (103), 11:18, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дальше разуть глаза, прочитать новость и увидеть в каком контексте было это обсуждение
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|1.68, Yy (?), 10:53, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Массовая вакцинация=острый дефицит полупроводников))) Совпадение?
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|1.75, Andrey (??), 10:56, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Тревожит конечно, что эта антипрививочная шиза есть даже среди разработчиков ядра.
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|2.85, Yy (?), 11:06, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А рассовое угнетение в исходном коде ядра не беспокоит?
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|3.95, Аноним (47), 11:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Линуса не беспокоит, а вот пандемия (в новоязе насморк тоже считается пандемией) очень даже, видимо у него брат так умер.
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|4.113, Yy (?), 11:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Столлман был мужик, хоть и бомжеватый но идейный, а линус жиробас маковод и наверное гей
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|2.96, Ivan_83 (ok), 11:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, пойми, я вот лично не хочу прививатся не потому что 5г/массоны/риптилойды и прочая.
Я не хочу прививатся потому что там неизвестные побочки, а у меня возраст до 50, и у меня больше шансов без побочек переболеть естственным образом, что я делал всю прошлую жизнь.
Я даже не антипрививочник нифига, просто всё не обязательное - нафик.
Но вот я тут как раз недавно поставил от столбняка прививку, потому что рисковать не хотел после травмы.
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|3.322, Andrey (??), 13:18, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык, вроде же нигде не обязывают приваться, можешь отказаться в индивидуальном порядке
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|1.77, Ананоним (?), 10:59, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Про чипы в вакцинах это для глупцов дезинформация. Чип это "цифровой сертификат иммунитета", о котором открыто сазал известный Бил, а потом это его откровение вырезали. Но добрые люди сохранили и показали. Или вы думаете что цифровой сертификат на бумажке будет?
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|1.90, Аноним (90), 11:10, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хачю спрсаить, а при чем тут Линукс Торвальдс и антипрививочник? Первый по софту, второй - по медицине.
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|2.98, Аноним (103), 11:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну если тебе не получилось из новости извлечь ответ на этот вопрос, то я даже не знаю
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|1.97, Аноним (103), 11:15, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Посмотрите ссылку на lkml, там Линус все вполне прилично расписал, без оскорблений. Новость надута
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|1.100, Yy (?), 11:17, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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После вот этих клоунов понимаешь, что Столлман был еще норм
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|1.101, Ананоним (?), 11:18, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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«Человека легко запутать фактами, но, если он понимает тенденции, его уже не обманешь».
Аллен Даллес
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|2.115, Аноним (115), 11:27, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не единственный случай. Есть известная история вакцинацией от свиного гриппа в 1976 году в США.
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|2.344, NULL (??), 13:27, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл упомянуть, что никаких надежных пруфов того что он вызывает какие-либо заболевания у человека нет. Он и у обезьян-то обычно никак себя не проявляет. Не то чтоб лишний вирус в организме это хорошо, но это точно плохой пример опасности вакцинации
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|1.106, Аноним (115), 11:19, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>на мракобесие антипрививочника
>попытавшегося сослаться на теорию заговоров и не соответствующие научному представлению доводы
>не вводить людей в заблуждение и не цитировать псевдонаучный бред.
Всё абсолютно то же самое можно говорить и про "мракобесие" "прививочников". Редакторам опеннета советую быть менее предвзятыми и занимать более нейтральную позицию в таких серьёзных вопросах. И меньше сыпать оскорблениями. Это важно.
Противников вакцинирования следует уважать, а не травить.
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|2.165, Аноним (103), 11:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уважение начнётся в тот момент, когда закончится антинаучный бред. Мнение можно всякое иметь, но тот чувак в листе начал пороть про новую рассу гуманоидов, странно что чипирование и 5г не упомянул. Какое тут уважение?
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|4.223, Аноним (103), 12:23, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже если не обратить внимание на то что это замечательное высказывание не противоречит биологии в принципе, гипотезы (если это можно так назвать) требуют под собой основание. С таким же успехом можно верить человеку затирающему что завтра небо позеленеет
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|5.266, ыы (?), 12:48, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда что-то произошло, когда есть свидетельства, материалы - вопрос преимущественно крутится между доверием к источникам и раздражением "ну вот опять"[отвлекают от пива :)].
Но когда то, о чем говорят - еще не произошло и собирается произойти ВПЕРВЫЕ - то каждый пробует себя в роли эксперта, и отбирает мнения за и против- опираясь на собственные представления о явлении. Причем не важно- насколько он компетентен в вопросе- он видит себя экспертом.
Ноя вот тоже зачморили в свое время... требовали у него обоснования...
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|3.202, Аноним (115), 12:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Антинаучным бредом можно назвать и противоположную позицию Вот например Совс... большой текст свёрнут, показать
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|4.218, Аноним (103), 12:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обоснованной? Когда? Кем? Если говорим о том чуваке из листа, то тут хоть так хоть сяк бредятина которая не пересекается даже со спорами о происхождении. А если ты свою точку зрения притащил то тогда и линк хоть какой-то доставь
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|4.296, Аноним (249), 13:02, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно ученых, которые исследовали гипотезу искусственного происхождения никто не травил, а их статьи публиковали, если они соответствовали стандартам журнала (то есть то что они написали не содержало ошибок и предлагало не мнение, а именно гипотезу с основанием). Можно легко проверить посмотрев на то когда появлялись публикации про обе гипотезы и почитав сами статьи.
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|4.405, Аноним (405), 14:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь гипотеза о лабораторном происходении вируса стала основной.
Пруф из своей альтернативной реальности до нашей осилишь дотащить?
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|2.324, тоже Аноним (ok), 13:20, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Противников вакцинирования следует уважать, а не травить.
Истинно так.
А вот белок-истеричек, повторяющих медийный вздор и тем самым дискредитирующих конкретные аргументы против конкретных проблем конкретных прививок и занимающихся ими организаций - посылать именно туда, куда Линус это сделал.
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|1.108, Нанобот (ok), 11:20, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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просто торвальдса уже чипировали -- чип дал указание поглумиться над Истинным Борцом!
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|3.171, Аноним (103), 11:54, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее, гомеопатические препараты никак не влияет на выработку антител как и не имеют любого другого доказанного действия
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|1.117, Yy (?), 11:27, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Откуда такой внезапный дефицит полупроводников? Ааа чипированные?
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|1.119, Ананоним (?), 11:28, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кому интересны практики заговоров, погуглите что сказал Жак Аттали в 1981 году и сравните с тем, что происходит сегодня. Ярым прививочникам не смотреть, ибо вам желаю удачной добровольной эвтаназии.
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|2.319, Аноним (211), 13:17, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты знаешь, что бабка-ведунья Евдокинья про твоего Жака говорила? Что он несет эту дичь каждый раз после поллитра? Вот то-то и оно, теперь слушай своего Жака.
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|1.120, пох. (?), 11:28, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как может помочь прививка против искуственного вируса, созданного жёлтыми братьями?
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|2.141, ыы (?), 11:40, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как может помочь прививка сделанная белым человеком против искуственного вируса, созданного жёлтыми братьями?
Исправил, не благодари...
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|3.157, пох. (?), 11:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как то слишком быстро появились прививки от вируса, который до конца не изучен и его происхождение не ясно
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|4.179, Аноним (103), 12:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем информация о происхождении чтобы сделать вакцину? И какие такие многолетние исследования требуются чтобы сделать ту же векторную вакцину?
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|5.190, пох. (?), 12:05, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, лепи всякую хрню типа спутника, а помогает или нет, дело десятое
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|4.302, Аноним (249), 13:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что вакцины в данном случаи делались не совсем с нуля, а на базе попыток сделать вакцину от одного из предшественников, то есть на что обращать внимание было понятно почти сразу. Был бы это не коронавирус, а что-то другое - все было бы значительно печальнее.
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|5.348, пох. (?), 13:29, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В любом случае, Китай должен быть наказан, но каких-то подвижек не наблюдается, так как мир захватили ТНК, а что это, как не мировое правительство?
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|2.153, Ivan_83 (ok), 11:44, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что эта новость для продвижения того поста из ВК что с критикой статьи Латыниной.
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|3.183, Аноним (103), 12:02, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ссылка на пост спрятана в новости точно так же как ссылка на lkml, а в главной ссылке вместо лкмл вообще почему-то какой-то левак. Не стоит искать злой умысел там где просто кривая новость
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|2.163, iPony129412 (?), 11:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> домохозяйная беседа с врачом натуропатом на почти три часа
Не, спасибо, я лучше Cosmopolitan почитаю
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|1.133, Ананоним (?), 11:37, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стесняюсь спросить у ковидобеснующихся, а для чего на тест ПЦР вам палку засовывают поглубже в нос? Ведь всем разумным людям давно известно, что на тест ДНК достаточно просто плюнуть, например в баночку для забора материала.
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|2.308, Аноним (249), 13:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюнув в пробирку ты получишь ответ являешься ли ты сам вирусом (так как у тебя будет преобладать твоя днк в материале). Тебе надо найти такое место где будет много живого вирус - легкодоступных мест в общем не очень много, нос самое не унизительное из них.
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|3.345, Ананоним (?), 13:27, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно что на твойм теле в любом месте преобладаешь ты, кроме содержимого кишечника. Так что, ты за анальный метод?
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|3.351, Ананоним (?), 13:32, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще рекомендую ознакомиться на будущее как забирают пробы на ППЦР при инфекциях, передающихся половым путём, детка. А то пишешь всякую чушь.
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|1.137, Аноним (146), 11:39, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В США в вакцины и правда кладут вредные вещества, отраву. Потому что в США принято сократить население. Их Билл Гейтсами и прочими такими. В Европе ситуация иная. Там вроде бы не хотят травить население.
Потому спорить про вакцины можно долго.
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|2.149, ыы (?), 11:43, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему они вас так беспокоят? Откуда к ним столько агрессии неадекватной? Ну не хотят они прививаться. вы- привились. Они погибнут во цвете лет- вы- в шоколаде... Почему же столько негатива у вас? напротив, радоваться должны. Или нет?
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|3.161, Аноним (161), 11:49, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В СМИ дали команду ненавидеть антипривочников. Нормальные люди правильно отработали сигналы, так же как учили в программе «Спокойной ночи малыши».
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|4.172, Yy (?), 11:56, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У СМИ самих шиза, они весь 2020 толкали телегу за чипизацию, вышки 5G, Билла Гейтса, а 2021 толкают телегу в обратном направлении... ручные псы
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|5.206, Аноним (161), 12:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное что есть телега и есть работа её толкать. А уж куда её толкать это дело десятое.
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|3.359, Аноним (359), 13:35, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы сидели со своим выбором в глухой землянке без сношений с внешним миром (не разносили заразу) и, главное, не пропагандировали свой вредный и антинаучный выбор - то не было бы претензий. А так и заразу распространяют и новых адептов завлекают - прям чума. Таких только на костер, таким только 37-й год.
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|2.156, Ivan_83 (ok), 11:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас какая то шиза получается: вы прививки поставили, но продолжаете и сами в масках ходить и других заставляете маски носить и прививатся.
Если вы веруете в вакцины, то должны понимать что вы уже в безопасносте, а если не веруте - тогда это новый уровень шизы.
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|3.164, Аноним (161), 11:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему он один должен как дурак ходить с прививкой, все должны как дураки ходить с прививкой, тогда ни перед кем не будет стыдно.
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|4.186, Аноним (219), 12:04, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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правильно. боритесь с системой, пусть еще несколько лет все ходят в масках и объявляют локдауны :)
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|5.314, Ivan_83 (ok), 13:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вы переводите стрелки!?
Не надо было карантинов объявлять и маски - это не помогает, это видно по тем местам где этого не делали.
Теперь хотя бы стало ясно где адекватные люди у руля стоят, а где всякие безмозглые попугаи.
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|3.363, Аноним (359), 13:39, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У вас какая то шиза получается: вы прививки поставили, но продолжаете и сами в масках ходить и других заставляете маски носить и прививатся.
Хоть Вам и под 50, но с логикой или знаниями у Вас не в порядке. Эффективность вакцин там не 100%. Не хочется с шансом один к десяти стать тем самым "счастливчиком". Довольно высокий шанс.
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|4.398, Ivan_83 (ok), 14:03, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не мои проблемы.
Мой выбор: не вакцинироватся, как минимум ближайшие 2-3 года.
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|1.144, Аноним (144), 11:41, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До чего приятный дизайн у списка рассылки. Пользоваться сайтом и читать переписки - одно сплошное удовольствие.
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|1.147, Ананоним (?), 11:42, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Предлагаю всем здравомыслящим людям, отказывающимся от прививок, начать отстаивать свои права в части неприкосновенности их тел от принудительного медицинского вмешательства. А всем особо верующим в заботу о здоровье со стороны говорящих о планах по сокращению населения и яро желающих выплачивать до 120 лет пенсии, просто не мешать выполнить волю кукловодов, заключающуюся в добровольной эвтаназии.
Глупого человека легче обмануть, чем доказать что его обманывают.
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|2.367, Аноним (359), 13:41, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И всех этих свободных непривитых на один остров-"лепрозорий" - пусть там вымирают, а не заражают остальных более сознательных
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|1.152, пох. (?), 11:44, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кстати, у Торвальдса уже есть "паспорт привитого", товарищ согласился быть клеймированным?
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|1.159, Аноним (405), 11:47, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Спасибо, что держите в курсе. Мы-то думали, в LKML что-то интересное происходит, а оказалось — то же, что и везде.
А причём тут Панчин и Латынина?
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|3.255, Аноним (-), 12:40, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Научная составляющая в отличие от НИЧЕМ не мотивированного бреда антипрививочников. Для того, чтобы её понять, не нужно быть PhD по биологии.
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|4.299, ыы (?), 13:05, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Непротиворечивость никакой теории, не может быть доказана внутри этой теории" (с) почти Гёдель
Практически все "научные составляющие" околонаучного трепа опираются на невежество слушателей и их готовность верить в то, в чем они не разбираются.
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|4.371, Ivan_83 (ok), 13:42, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот вы занимаетесь сейчас манипуляциями.
Да, человек, которому отвечал Линус, написал дичь.
Но вы сейчас всех кто не хочет испытывать на себе вакцину ровняете с этим товарищием и приписываете им его дикую аргументацию.
Это не приемлемое поведение.
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|3.415, Аноним (405), 14:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что именно в его трепе - хорошо?
Уже даже то, что у тебя подгорело.
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|1.168, пох. (?), 11:53, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Глобализм нацеленный на так называемые "экономику жизни" и "постиндустриальное общество", а по сути на диктатуру мирового правительства в основе которого власть денег и сфера услуг (рабство), а паспорт привитого как согласие на это.
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|1.169, Yy (?), 11:53, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фигню порет линус, от сигарет и водяры в мире умирает в день больше народу чем от любой эпидемии и чет норм, а корона видите ли апасна
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|2.176, Аноним (219), 11:58, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дак вроде он не советует упиваться в смерть и укуриваться до потери сознания. уже из любого утюга вещают что надо знать норму и в том и в этом, но до некоторых видимо и этого мало...
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|3.188, Yy (?), 12:04, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но чет и не бычится за никотин и алкашку, а ковид видите ли это другое
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|4.200, Аноним (103), 12:09, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть безумное предположение, что алкашкой невероятно сложно заразить рядом сидящего человека
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|1.175, Аноним (175), 11:58, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы он сказал что то вроде: "Это выходит за рамки нашей встречи и моей зоны экспертизы. Наука и история в итоге со временем покажут кто прав и виноват. Я занимаюсь наукой." Всё вопрос закрыт.
А теперь дерьма на вентилятор будет...
Моё мнение такое, ВОЗ больно быстро поменял сроки тестирования вакцин в сторону пандемии и это сделал до пандемии. Спонсоры так сказать танцуют девушку. С моей точки зрения если ничего не горит, то можно лично подождать и до 2023-25. Посмотреть на результаты.
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|2.199, Аноним (161), 12:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да это просто корпы не любят Линуса, и они нашли способ как его очернить. С другой стороны Линус тоже виноват что дал им повод. С еще более другой стороны Линусу пофиг и на поводы и на корпов.
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|1.191, Мамкин аналитик (?), 12:05, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Естественный отбор. Антипрививочники самовыпилятся из-за отсутствия МоСкА, потому спешите пообщаться пока такие есть.
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|2.197, Ананоним (?), 12:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль на твоей могиле мы не сможем написать "Наличие МоСкА не помогло", ибо вас будут сжигать.
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|2.198, пох. (?), 12:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верной дорогой идёш товарищ, к диктатуре пролитариата, кто не с нами - тот против нас. Телевизор заменит тебе мозг, Илон тебе поможет в этом.
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|2.210, Аноним (8), 12:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В данном случае, не очень естественный Особенно если внезапно внезапно окажется... большой текст свёрнут, показать
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|3.313, Аноним (249), 13:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой механизм долгосрочных последствий от прививок Это как Многоразовую имму... большой текст свёрнут, показать
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|4.327, ыы (?), 13:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я правильно понимаю что это означает, что надо будет прививаться каждый год? Как дозы наркотика?
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|5.361, Ананоним (?), 13:36, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже много раз объявлено. С пробуждением. Просто домтуп к телу нужен, ничего личного.
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|4.365, Аноним (8), 13:39, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Какой механизм долгосрочных последствий от прививок?
Механизм? Не знаю. Но, скажем, часть клеток будут заражены синтезированными препаратами, и какие последствия для организма сказать точно нельзя. Может быть, это резко ослабит защиту от чего-нибудь ещё, и повлияет на неё в долгосрочной перспективе. И, положим, более чем вероятно, что половые клетки могут пострадать.
>Это как?
Если я верно помню, организм вырабатывает антитела на белки, которыми вирус цепляется и проникает в клетку, и код этих белков у таких вирусов циклически модифицируется, из-за чего иммунитет в итоге знает о прошлой итерации, с которой он уже встречался, но не о нынешней. Там тысячи возможных комбинаций.
>Многоразовую
на основе аденовируса раз в 20 лет или типа того.
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|1.195, th3m3 (ok), 12:06, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давайте пройдёмся по фактам. Кто делал прививки - есть множество случаев заражения, включая смертельные случаи. И на минуточку, для любителей вакцин - так всегда было с любой вакциной. Да, с любой! В некоторых случаях, люди остаются инвалидами. Это всё ваши вакцины. Идём дальше. Есть вероятность, что иммунитет будет занят выработкой антител против "барановируса", а другие недуги будут развиваться. Есть вероятность, что во время мутации вируса, вы получаете бесполезную вакцину от "старой" версии. В итоге, привитый человек опасен для нормальных людей, хотя бы даже тем, что может заразить их. Вот вам простые факты, даже без теорий заговора.
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|2.201, Ананоним (?), 12:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них сортинг фактов в оправдание своих решений. Не достучишься. Факты не соответствуют их представлениям? Тем хуже для фактов!
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|3.209, Ананоним (?), 12:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как с Квантовыми компьютерами. В определении сразу написано что КК это лохотрон, но кучи "программистов" верят в то, что кубиты (переменные) хранят одновременно значения 0 и 1. Это как женщина одновремнно беременная и небеременная. А есть ещё уникумы, ктороые допускают существование даже немножко беременных женщин. Так что "каждому своё", главное это бы тебя не трогали.
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|2.203, Аноним (161), 12:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А тебе скажут что статистка говорит что количество таких случаев минимальна (по их мнение) и ими можно пренебречь.
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|2.259, Аноним (-), 12:42, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Заражения чем, мальчик? Я вот привился Спутником и добровольно заразился двумя видами аденовируса. Не коронавируса. У меня выработались антитела, и я доволен. На год мне точно хватит. Очередной глупый антипрививочник, учи матчасть про векторные вакцины.
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|3.325, ыы (?), 13:20, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну прям индульгенцию у безносой с косой купил... Успехов тебе...
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|2.328, Аноним (249), 13:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ок, давай пройдемся по фактам. Собственно где факты-то?
Напомню, что вместо "есть множество случаев заражения", чтобы это было фактом, нужно писать что-то в формате "Есть X случаев заражения в выборке Y, которые были вакцинированы Z дней назад, детали выборки в приложении 1 (сслыка на приложение 1)".
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|2.424, Аноним (405), 14:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте пройдёмся по фактам. Кто делал прививки - есть множество случаев заражения, включая смертельные случаи. И на минуточку, для любителей вакцин - так всегда было с любой вакциной. Да, с любой!
Да, всё так. Оба варианта (прививаться или не прививаться) несут свои риски. Это как сидеть дома безвылазно и зарабатывать болячки от низкой подвижности или рисковать попасть под машину, переходя улицу. Надо не просто орать про опасность, а включить мозг и объективно сопоставить те и другие риски. Какой процент вакцинированных умер от осложнений, а какой процент невакцинированных умер от инфекции? Какой процент тех и других получил долгосрочные последствия для здоровья?
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|1.207, иммунитет (?), 12:13, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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обколотые лабораторным химарём, зомбированные гнилой политикой слепые рабы... надеюсь, мир скоро избавит нас нормальных, адекватных, здоровых людей от этой нечисти привитых масочников.
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|3.227, Аноним (219), 12:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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свободные и неотравленные шведские пенсы с неба смотрят с презрением на своих соседей пенсов-рабов из др. скандинавских стран
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|6.260, Ананоним (?), 12:43, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Швеция опубликовала статистику по смертям за 2010-2020 годы. Никакой аномалии, всё как и всегда. Но ты верь в плачевный результат, судьба твоя такая, верить.
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|1.221, Аноним (221), 12:22, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну хз, заткнуть то заткнул, но я мРНК вакцине вообще ни разу не доверяю.
Я думаю она технично с 5G будет связана.
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|1.222, Ананоним (?), 12:22, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В раннем детстве, когда мне было лет 5-6, в очередной грипп, я задал вопрос родителям, почему от гриппа врачи СССР не сделают прививку, ведь от других инфекций есть прививки. На что получил ответ, что это не имеет смысла, ибо пока сделают, вирус несколько раз изменится, и сделанная прививка будет уже бесполезна. Это я хорошо понял. Ну а позже, когда уже начали делать прививочки пенсионерам от гриппов всяких разных не особо заразных, то сразу стало многое ясно. И да, можете рассказывать о всякой векторности разным бабушкам, но не мне.
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|2.264, Аноним (-), 12:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вакцины от гриппа не векторность, а валентность. И чем больше, тем лучше ибо тем больше линий и серотипом она в себе несёт. В совке просто не было технологий каждый год адаптировать вакцину от вирусов гриппа. Всё просто.
Совок вообще сосал в биотехнологиях, хотя все почему-то считают иначе. Спасибо гонениям на генетиков. И да, я знаю про чумной форт ещё в царской России. Я именно про технологии, а не вколол в лощадь и выкачал кровь. Все современные технологии вакциностроительства не из России, увы.
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|3.281, Ананоним (?), 12:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да-да-да! Конечно! Такая забота о пенсионерах только для того, что бы до лет так 100-120 им пенсию платить. Непременно! Вы там когда на пенсию пойдёте, если доживёте, то обязательно за бесплатными высокотехнологическими несовковыми инъекциями обязательно ходите. И премию врачам ещё обеспечите этим. А то я волноваться буду.
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|2.346, Аноним (249), 13:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Технологии со времен твоего детства развиваются.
2. Технологии, которые в СССР были по вакцинации - не очень приспособлены для быстро мутирующих вирусов (можно почитать историю вакцин в СССР и какие подходы там использовались, сколько им лет и что в те же времена было в других странах)
3. Некоторые вирусы быстро мутируют, а некоторые - медленно
И кстати, современные прививки от гриппа часто помогают им болеть не так жестко.
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|1.225, Минона (ok), 12:24, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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забавно..
Линус пёрнул
мнения присутствующих разделились:
- как вкусно пахнет!
- фуу, как вонько!
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|2.232, ыы (?), 12:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость достойная обсуждения открытым сообществом...
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|2.235, иммунитет (?), 12:29, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линус уже не тот... GNU уже не тот... все лучшее безвозвратно проэбано. не стоит так удивляться.
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|1.237, Аноним (-), 12:30, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> склонность верить на слово ничем не подкреплённой дезинформации от шарлатанов, которые сами не знают о чём говорят.
Лет так эдак пять, экспертное мнение утвердало что внутри HDD крутятся ржавые пластины. Ему тогда заменили HDD на SSD.
Почему экспертное мнение так утверждало - потому что оно ушло в отрыв от всего разумного. Жизнь удалась. Торговая марка на ядро у него в кармане. Что ещё душе надо - правильно, иногда пар выпускать. Делать умный вид.
ЗЫ. Сегодня много минусов раздали на руки, надо хоть пять штук собрать.
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|2.253, Аноним (251), 12:39, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда-то убийцу искали просто. Привязывали к шее трупа веревку, и всех местных по очереди заставляли дернуть за нее дернуть. На ком кровь изо рта пойдет,тот и убил.
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|2.316, ыы (?), 13:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>утверждало - потому что оно ушло в отрыв от всего разумного.
диоксид хрома конечно не ржавчина в прямом смысле, но вообще говоря не далеко от нее ушло...
тем более что на родственных магнитных кассетах одно время был оксид железа - тоже конечно не "бытовая ржавчина" но тем не менее...
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|1.243, Аноним (251), 12:33, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мама с детства ничем не колола и школьной медсестре сказала только попробуй тронь. Вырос абсолютно здоровым. И пусть только подойдет кто со своим шприцом, позвоночник заболит.
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|2.273, VEG (ok), 12:51, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глупые люди тоже защищены групповым иммунитетом. Главное, чтобы глупцов не стало слишком много.
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|3.330, Ivan_83 (ok), 13:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы на вашем месте поостерёгся клеить ярлыки, история ещё не закончена и не понятно кто вы по факту.
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|1.246, иммунитет (?), 12:37, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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с каких это пор доктор Линус стал вирусологом-ыкспертом? вечная нехватка бабла чтоле? наВОЗ завозит тем кто в упряжке - это давно ясно, но при чем тут Линукс???
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|1.258, иммунитет (?), 12:41, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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до этой новости я уважал и восхищался Линусом.
но теперь для меня этот человек просто очередная продажная безхребетная политически зависимая никчемная личность. увы.
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|1.267, Аноним (267), 12:48, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Линус, конечно, красавчик. Только какое отношение эта тема вообще имеет к: а) LKML; б) OpenNet? Только за это первый раз за много лет влепил «минус» к новости.
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|2.292, пох. (?), 13:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрабатывает вакцину на основе кожи с пяток, это будет прорыв!
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|4.333, пох. (?), 13:23, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нит, это буде GNU-вакцина, без всякой химии, только пот, соль и кожа, EMACS-фито.
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|5.392, Аноним (83), 13:56, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот пот и кожу исключить. Она с конкретного гомункулуса (причем хиппующего). Стало быть проприетарщина.
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|1.297, Magi (ok), 13:03, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Те, кто думает, что вакцина изменит его ДНК, должны рассматривать это, как шанс.
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|1.321, Yy (?), 13:17, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А разве вакцина не с закрытым исходным кодом? Ну как вы там любители свободки? Сами в рабство идете и других тащите за собой
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|1.334, Magi (ok), 13:23, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да и еще, противникам вакцинации в случае укуса бешеной собаки рекомендую четко стоять на плоской земле и своих убеждениях и не вакцинироваться.
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|2.343, Yy (?), 13:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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От бешенства это советская вакцина, а как известно население СССР росло семимильными шагами, так что ей можно доверять в отличии современного 30 летнего периода вымирания
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|3.366, Аноним (211), 13:41, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любые вакцины, в том числе от бешенства, производятся современными приборами в современное время, а не берут машину времени и летят их забирать у СССР. Их делают те же люди на которых распространяется ваша конспирология. Что мешает подменить? Кто из нас конспиролог? Или конспирология внезапно заканчивается на конкретном этапе? Хотя, возможно, это и есть показать насколько все плохо и насколько глубоко человек отъезжает от реальности. И вы еще по подмены недофантазировали. Иди уже лечитесь, пожалуйста, пока не поздно.
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|4.376, Аноним (8), 13:45, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Качество вакцины от бешенства кстати тоже упало. Ну там конечно плюс, что их всего 6 теперь, но от них побочки достаточно неприятные (хоть и не смертельные вроде). В зависимости от партии, как тебе повезёт.
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|5.385, Аноним (211), 13:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Научные данные ссылками о качестве падения и сравнения изменений с "лучшими технологиями предков" в студию, пожалуйста. А болтовню можно оставить для заваленок и скамеек.
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|6.416, Аноним (8), 14:14, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не говорю, что раньше было лучше, я говорю о том, что в россии качество вакцин сегодня непостоянно даже в дс-2. Ну, во всяком случае, это сообщил мне врач, когда я подписывал документы при получении прививки. И лишние симптомы действительно были, хоть и не такие значительные, какие обещали.
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|7.421, Аноним (211), 14:24, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выборка из большого кол-ва людей тебе знакома? "У меня" или "у моего друга" - это ничего не значит. У всех разные организмы. Если у кого-то есть необычная реакция, это не значит что среднестатистически такая же реакция будет у всех.
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|2.395, Ананоним (?), 13:58, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сразу видно глупца, не понимающего что вакцина это не лекарство, а ослабленная/мёртвая инфекция для тренировки иммунной системы. Если инфекция уже попала в организм, то никакие вакцины точно не помогут, а наоборот, усугубят инфицирование, из-за дополнительной нагрузки на иммунитет. Именно из-за этого вакцинация показана только здоровым, остальные освобождаются по правилам (котороые сегодня "забыли"). Если не понимаешь тему, лучше молчи, покажешься умным.
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|3.402, Аноним (211), 14:06, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помнишь, что речь шла конкретно про бешенство, ведь да?
"метод специфической профилактики - введение специальной вакцины против бешенства, не позднее 14-го дня от момента укуса. Наилучшая специфическая профилактика - это введение специфического иммуноглобулина и/или активная иммунизация (вакцинация)."
Самому бы подучить, ок?
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|4.420, Ананоним (?), 14:20, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> "метод специфической профилактики - введение специальной вакцины против бешенства, не позднее 14-го дня от момента укуса.
Профилактика это когда до инфицирования, что и делают для допуска к работе с животными, например.
Слово "специфическая" тебя конечно не смущает. Типичное игнорирование непонятных "ненужных" слов.
"не позднее 14-го дня от момента укуса." - ну да, что бы родственники посчитали вакцину лекарством, а то вдруг поймут что от вакцины померло взрослое чадо!
>> Наилучшая специфическая профилактика - это введение специфического иммуноглобулина и/или активная иммунизация (вакцинация)."
"специфического иммуноглобулина" - Обана! Тоже специфического? Иммуноглобулин это уже совсем не вакцина, а именно искуственная иммунизация, но ты это не понимаешь. И что здесь означает слово "специфического" тоже не знаешь. А почему там "и/или активная иммунизация (вакцинация)", может что бы попудрить моск? Или "помочь" в каждом конкретном случае в выгодную сторону?
>> Самому бы подучить, ок?
Самому бы тебе начать думать, а не читать непойми какую хрень, ОК?
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|3.407, Аноним (386), 14:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вакцина это ... ослабленная ... инфекция
То есть вакцинированный может быть переносчиком заразы.
> мёртвая инфекция
И при не соблюдении технологии или ошибках в производстве вполне можно получить дозу живой инфекции и стать переносчиком заразы.
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|4.411, Ананоним (?), 14:11, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно! А ты что, впервые об этом узнал? Даже заболевают и умирают от того, что иммунитет не справился. Но просто тебе об этом предпочитают по 100 раз в день по зомбиящику не показывать. Если что, можешь посмотреть фильм Роберта Дениро "Отвакцинированные", у него сын жертва.
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|4.417, Аноним (211), 14:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ослабленная, а нужные механизмы для работы (внутрениие части) "захвата организма" физически удалены. Это как, грубо, баскетболисту отрезали руки.
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|1.336, Yy (?), 13:23, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один только вопрос и то к Шигорину... Sputnik-V то хоть на Эльбрусах пашет?
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|2.349, Аноним (249), 13:30, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было юмористическое видео где человек заходил по ssh на Спутник-V и там был Эльбрус-4С. Можно поискать в интернете.
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|1.340, Sw00p aka Jerom (?), 13:25, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если один человек в кругу (сообществе) говорит другому оставить свое мнение при себе и "заткунуться", то это о многом говорит. Утверждение о "я здесь власть" все больше себя проявляет. Хватит ли у Линуса храбрости когда-нибудь заявить "я здесь власть"?
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|2.368, Аноним (219), 13:42, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все он правильно сказал. Антипрививочники могут свободно общаться на формах для антирививочников. Туда Линус не ползает и не проповедует о ядре и его разработке.
Эти антипрививочники похожи на п-ов которые возмущаются что их с детской площадки прогнали...
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|4.379, Аноним (219), 13:47, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все верно.
если бы этот антипрививочник проповедовал на форуме антипрививочников, а пи-сы не ползли на детские площадки, то первого бы не послали, а вторых бы не прогнали ссаными тряпками...
но так как они не умные. то попадают в неприятности...
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|5.394, ыы (?), 13:58, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди махающие ссаными тряпками наверное воспитывались гдето где таких тряпок много...
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|2.369, ыы (?), 13:42, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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30 марта 1981 года Джон Хинкли пытался совершить нападение на президента США Рональда Рейгана.
Шесть выстрелов. Одна из пуль попала в легкие Рейгана, а пресс-секретарь Джеймс Брейди стал инвалидом. Сделал он он это - чтобы привлечь внимание Джоди Фостер, после того как она сыграла роль проститутки в фильме "Такси". Она тогда была.. весьма молодая... да. Зажгла Джоди, чувства...
Какие чувства зажигает Линус своими эскопадами- хз.. кроме набрасывания на вентилятор...
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|1.378, Аноним (378), 13:46, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Линус Торвальдс не сдержал себя и достаточно жёстко отреагировал на мракобесие антипрививочника, попытавшегося сослаться на теорию заговоров и не соответствующие научному представлению доводы при обсуждении вакцинирования от COVID-19<
А xyли сдерживаться? Если все время сдерживаться на выпады мракобесов, то в скором времени в учебнике по астронмии будем учить что земля плоская. А тех малочисленных стороников круглой земли будут сжигать на костре, как в древние времена..
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|2.393, ыы (?), 13:56, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не сдержался- тоесть испытал сильное эмоциональное возбуждение.
Какого рода сильное эмоциональное возбуждение испытывает человек когда слышит то что по его мнению- чепуха?
Их два. Это может быть смех, если вещи абсурдны и нелепы, если они легко опровергаются элементарными сображениями, или страх, если вещи разрушают его нестойкий мирок воображения. Он чувствует что выстроенный им мирок рушится, и его срочно надо восстановить- но толком восстановить нечем...нет серьезных аргументов.
В первом случае он чувствует себя легко и свободно, тонко шутит, веселый.. во втором- кричит "заткнись", ругается, психует....
Пожалуйста, побудьте минутку экспертом- какое поведение было у Торвальдса в этом вопросе- первое или второе?
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|3.425, Аноним (364), 14:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно что мало кто из впопеннетчиков вообще читает первоисточники, тупо обсасывают какой-то вброс, как будто "заткнись" это было единственное что линус сказал. если что, он несколько абзацев текста написал с аргументами.
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|1.388, пох. (?), 13:54, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала паспортизация, без которой ты не можешь никуда выехать, потом тебя не принимают на работу, так как ты не такой как все и неблагонадёжный, а в конце ты уже не гражданин глобализованного мира и жрёшь с помойки, причём с помойки для неграждан.
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|2.401, Ананоним (?), 14:06, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этот страх и расчёт у коукловодов. Ну всё старо как мир, мало отличий от тех жертв, кто носил шестиконечные звёзды почти век назад в одной "прогрессивной" стране в центре европы.
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|3.406, Ананоним (?), 14:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, там многие тоже закончили добровольной типа помывкой в "баньке". Даже очереди стояли на типа помывочку. Всё типа для вашего здоровья и безопасности, прям как сегодня.
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|1.408, Not Аноним (?), 14:09, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редакция opennet поддерживает у*людочную левацкую пропаганду о невиновности компартии Китая? К чему ссылка на вконтактик? Она же никак не относится к названию статьи.
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