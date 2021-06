Линус Торвальдс вступил в дискуссию с антипрививочником в списке рассылки ядра Linux

2.31 , Жироватт ( ok ), 10:21, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Собаки, я не надену вашу маску Вы не-е-е-е-е име-е-е-е-е-е пра-а-а-а-а-а-ва не... 3.67 , Похожий ( ? ), 10:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Вы сначала отойдите от телевизора и посмотрите статистику по заболеваемости и смертности по странам. Нигде нет увеличения смертности по сравнению с предыдущими годами.

4.167 , Аноним ( 145 ), 11:51, 11/06/2021
Вообще-то наоборот, везде есть увеличение смертности по сравнению с предыдущими годами. Например, уровень избыточной смертности в США за 2020 год составил 23%.

5.248 , Ivan_83 ( ok ), 12:37, 11/06/2021
А чего вы в США тыкаете, где демократы специально собирали престарелых вместе и потом они помирали пачками?

И обычным людям было лишний раз из дома выходить неприятно, не то что ходить по больничкам со своими хронями. Давайте смотреть на статистику стран где не было корантина.

6.311 , _hide_ ( ok ), 13:14, 11/06/2021
Давайте посмотрим. Пруфы где? Или Вы этот процесс представляете так:

Сесть в темной комнате при свете свечей и начать сеанс просмотра статистики:

- Я смотрю на статистику... Смотрю на статистику... Я вижу!!! Я всё вижу! Я был прав!

7.350 , Ivan_83 ( ok ), 13:32, 11/06/2021
ха-ха.

полагаю аноним с его 23% в сша так и сделал :)

6.341 , Аноним ( 309 ), 13:26, 11/06/2021
> Давайте смотреть на статистику стран где не было корантина. На самую честную в мире российскую статистику что ли?

7.355 , Ivan_83 ( ok ), 13:33, 11/06/2021
То что его как бы не было, но реально он как бы был - не считается.

И статистики у нас нет честной уже очень давно.

7.386 , Аноним ( 386 ), 13:53, 11/06/2021
> На самую честную в мире российскую статистику что ли? Тем временем по официальной статистике Росстата смертность от болезней органов дыхания в 2019 годы была на историческом минимуме.

8.400 , Ivan_83 ( ok ), 14:05, 11/06/2021
Только дурак верит росстату
3.84 , Ivan_83 ( ok ), 11:06, 11/06/2021
https://www.youtube.com/watch?v=egWTNMfntMA
> Обычно нет пандемий с миллионами умерших. Ну а да, в отбор не вписались, зато вакцину потестируем. Всегда тема: "давай быстрее, предложение только сегодня действует, надо вот щас срочно!" - это от разводил.

Нет смысла тыкать вакцину всем тем у кого возраст меньше 50 лет и всем кто уже переболел - но её навязывают ВСЕМ, как и маски. Маски вообще отдельное зло: поскольку они задерживают выдыхаемое то под маской образуется чёртичо, так лёгочные заболевания и зарабатываются, в первую очередь. Даже час таскать подряд без передыху - уже много.

Не говоря про идиотию когда их носят на улице.

4.92 , Аноним ( 92 ), 11:11, 11/06/2021
> https://www.youtube.com/watch?v=egWTNMfntMA https://vk.com/wall187756_364931

5.109 , Ivan_83 ( ok ), 11:21, 11/06/2021
Тем грантоедов-биологов не раскрыта.

4.249 , Аноним ( 249 ), 12:37, 11/06/2021
Конечно же есть смысл Во первых ты забываешь что ряд болезней увеличивают шанс
5.263 , Ivan_83 ( ok ), 12:46, 11/06/2021
1 Побочки от короны, как и прочих гриппов - хорошо известны Побочки от этих 10
6.377 , Аноним ( 249 ), 13:46, 11/06/2021
1 Побочки от короны известны примерно также хорошо как побочки от вакцин В отл
7.396 , Ivan_83 ( ok ), 14:00, 11/06/2021
1. Побочки от короны - такие же как от других похожих заболеваний.

Хорошего самочувствия - как то маловато для уверенности что человек ни чем не болеет, нужно хотя бы кровь и мочу сдавать заранее на анлизы, а то у вас не медицина будет а религия. 2. Не надо врать.

Там где не было никаких мер - всё прошло точно так же, даже легче. Меры ничего хорошего не дали.

А уж сколько вранья было: "в китае падают и умирают на улицах от чумки" - и потом ни где в мире такого не было, кроме ещё 1-2 таких же вбросов в сми. 3. Я вам ничего не должен, как и вы мне. И мне на ваши чувства наплевать. За отдельные деньги псилог вам поможет с этим. 4. Я же написал: умрут и умрут, я смирился с тем что все умирают.

Насчёт что я лично заразил - смешно, ибо такой уверености можно с трудом добится только если целеноправленно этим заниматся: распространять телесные жидности так чтобы они гарантированно достигли цели. Очевидно я этого делать не буду.

И в отличии от вас, мне не слабо поставить свою жизнь за свои убеждения и при этом не конючить что окружающие тоже мне должны что то.

2.40 , Rev ( ? ), 10:31, 11/06/2021
> недавно оказалось что это таки уханьская рукодельная чумка Это только для тупых она такой оказалась. Нормальные учёные давно разбомбили эту идею в пух и прах.

3.49 , Juha ( ok ), 10:37, 11/06/2021
Насколько я помню, на бизнесфм выступал кто то из института Гамалеи и отвечал примерно в таком духе.

Для рукотворного слишком халтурно сделано и много ненужных вещей, так же в геноме много мусора который никак на работу не влияет. Если кто то это и делал, то это уровень да же не студента первого курса.

4.69 , Аноним ( 8 ), 10:53, 11/06/2021
Версию что замаскировали так не рассматриваем? Напрасно, напрасно, она зачастую оказывается правдой. Однозначно утверждать что-либо нельзя.

4.78 , Похожий ( ? ), 10:59, 11/06/2021
О каком геноме они там рассказывали, если вирус до сих пор никем не выделен? Они прямо говорят, что пользуются результатом программного анализа.

3.66 , Ivan_83 ( ok ), 10:50, 11/06/2021
https://www.youtube.com/watch?v=egWTNMfntMA Краткий конспект: "нормальные учоные" прикрывают свой грантоедский зад, потому что иначе их линчуют без вопросов в подворотне.

4.89 , Аноним ( 92 ), 11:10, 11/06/2021
В новости даже предусмотрительно ссылку поставили https://vk.com/wall187756_364931 видимо предвидя появление упоминаний Латынинского бреда. Если кратко, Латынина ничего не перепроверила и составила материал на основе домыслов каких-то проходимцев, которые даже в терминологии не разбираются.

5.107 , Аноним ( 8 ), 11:19, 11/06/2021
Собственно, на упоминании "новой газеты" можно и закончить, всё и так ясно без слов.

5.110 , Ivan_83 ( ok ), 11:22, 11/06/2021
Тем грантоедов-биологов не раскрыта.

5.136 , Ivan_83 ( ok ), 11:38, 11/06/2021
Если подумать, то и появление статьи на ВК и вот этой новости ниачом это больше походит на спланированную PR акцию, как раз по продвижению заранее заданной точки зрения.

3.252 , Аноним ( 249 ), 12:38, 11/06/2021
Нормальные ученые говорили "highly unlikely", а журналисты уже переводили как "разбомбили в пух и прах".

2.41 , Juha ( ok ), 10:32, 11/06/2021
О! Еще один, топовые светила там что то утверждают, но мы то знаем (кто мы, не понятно) =)

Обожамс таких чудил.

3.79 , Ivan_83 ( ok ), 10:59, 11/06/2021
Топовые фонари так и не:

- нашли промежуточного животного

- не сказали как чумка преодолела сама 1500 километров и почему это логичнее чем преодолеть 1км до уханьской лабы

- не показали журналов уханьской лабы

- не объяснили почему у них внезаптно исчезла база из общего доступа как раз когда тема началась про фулуреновые вставки, и ещё там какую то хню - это совсем свежие вопросы, см видео по ссылке.

4.211 , Аноним ( 211 ), 12:15, 11/06/2021
Ты не забудь только, что речь про коммунистический Китай, а не про "открытые источники информации".

5.262 , Аноним ( - ), 12:46, 11/06/2021
Ну так чернобыльское сокрытие информации - тоже довод в пользу того, что китайцы выпустили из лаборатории.

3.354 , Аноним ( 339 ), 13:32, 11/06/2021
Топовыя святилы для того и существуют и кормятся в топе, чтоб лапшу на уши вешать. Но вы внимайте, не отвлекайтесь и ни в коем случае не включайте свой мозг.

2.58 , danonimous ( ? ), 10:45, 11/06/2021
Уже и по три раза переболели, и на этом, похоже, не остановятся.

3.71 , Ivan_83 ( ok ), 10:55, 11/06/2021
Я насморком тоже не раз переболел, и не жалуюсь, и не кидаюсь делать прививки и маски носить. А если бы меня вопрос заботил, то вот эти тряпочки я опять же одевать бы не стал, это не защита - это неудобная профанация от которой больше вреда.

Для постоянно ношения нужно использовать ПВХ маски с клапанами (чтобы выдыхаемый воздух прямо без фильтров выдувался на окружающих), а на вдох там трубочка к балону с килородом или какой то внятной системе с фильтрацией, большей чем два слоя какой то синтетической ткани.

2.111 , Tita_M ( ok ), 11:25, 11/06/2021
Зачем спихивать всё на искуственность, если в мире гигантское количество естест
3.129 , Ivan_83 ( ok ), 11:34, 11/06/2021
Так бритва окама: сбежать из лабы через дорогу или приехать за 1500 км непонятно как, по пути никого не заразив.

4.290 , Жироватт ( ok ), 12:57, 11/06/2021
Бритва Оккама: принять, что в секретной (оружейной, бактериологической) лабе посередь толпы людей делали боевые виросы, а потом принять, что была мощная утечка, которую никто не проконтролировал и не организовал карантинный периметр посередь коммунистического государства, за на порядке меньшие факапы выписывающих расстрел ИЛИ что вирос был доставлен из естественного источника естественным путем в тушке никем ветиринарно не контролируемой летучей мыши, а потом оставался незамеченным до первых смертей. Да, наши параноики опять натягивают сову на глобус

5.295 , Ivan_83 ( ok ), 13:01, 11/06/2021
Это, вероятно, был не боевой вирус а тема гранта, коих там пилят не заморачиваясь.

И про "квалификацию" персонала тоже уже давно ходили слухи.

И вирусы уже ни раз сбегали из лабы, даже у военных с периметрами и прочим. Или вы думаете что летучая мышь сама прилетела на рынок за 1500 км попутно никого не заразив?

6.317 , Жироватт ( ok ), 13:16, 11/06/2021
> Или вы думаете что летучая мышь сама прилетела на рынок за 1500 км попутно никого не заразив? Давай я не буду тебе рассказывать про совершенно естественные миграции перелетных птиц, про случайных завоз животных в отдельных контейнерах, в грузовом автотранспорте и балластных танках. А то у тебя шаблон порвется, вместе с повторенным тупым вопросом. В школе же этого не проходят, а в видосиках от хер-знае-кого с другим хреном-с-горы гораздо интереснее искать РУКУ РЕПТИЛОИДОВ-КОММУНИСТОВ, КОТОРЫЕ ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД, чем признавать, что 1500 километров для фауны в XX-XXI веках уже не расстояние.

7.360 , Ivan_83 ( ok ), 13:35, 11/06/2021
Ладно, лучше расскажите как вирусы постоянно убегают из лаб где с ними работают.

8.380 , Жироватт ( ok ), 13:48, 11/06/2021
Вот вы и расскажите Желательно с верифицируемыми ссылками а не А ВЛАСТИ СКРЫВА
9.404 , Ivan_83 ( ok ), 14:07, 11/06/2021
https www youtube com watch v egWTNMfntMA там примеров штук 5 было минимум
10.422 , Жироватт ( ok ), 14:24, 11/06/2021
Понятно У этого индивида мозг умер

2.114 , Annoynymous ( ok ), 11:27, 11/06/2021
А чо, Enrico Weigelt, metux IT consult уже генетиком стал?

Ибо если нет, заткнись.

3.125 , Ivan_83 ( ok ), 11:32, 11/06/2021
Я не лезу под капот тем

Если вы веруете в вакцины, то должны понимать что вы уже в безопасносте, а если не веруте - тогда это новый уровень шизы.

4.216 , Аноним ( 249 ), 12:18, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты немного читал как работает вакцинация или даже на уровне здравого смысла оцениваешь ситуацию, то должен понимать что она не дает 100% защиту, а лишь снижает вероятность. Притом отдельно сильно падает вероятность тяжелого течения болезни (близко к 100%), снижает шанс симптоматического течения болезни (это как раз та цифра, которую говорят в качестве эффективности вакцины), а когда ты таки заболел - снижает заразность. Маски же нужны чтобы если ты являешься переносчиком (болеешь бессимптомно) ты не заразил других. В этом они кстати очень эффективны, настолько что если бы все их носили и не кашляли снимая маски, то был шанс в начале пандемии ее остановить. Но, увы, сознательность идет отдельно от масок.

4.247 , Аноним ( 211 ), 12:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иди дальше со своим навязыванием мракобесия. Веруют в конспирологию, а в научных дисциплинах можно ознакомиться с известными данными. Если вакцинирован, то все равно есть шанс заболеть, зависит от силы твоих "антител", хотя последствия будут гораздо легче. Также поскольку вирус новый и возможны неизвестные мутации, то маски - это стандартное средство при эпидемиях https://habr.com/ru/post/551178/ , которое может предоставлять защиту в несколько процентов. Если вам все равно, что вы можете увеличить защиту своих родственников даже хотя бы еще на несколько процентов, то это не значит что другие также относятся к своим близким.

5.288 , Ivan_83 ( ok ), 12:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать С каким мракобесием Это вакцинаторы - истерички, по факту ни карантины ни маск... 6.303 , Жироватт ( ok ), 13:08, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мракобеса назвали мракобесом и ему не понравилось. Кайф.

> Я...я....я...имхо...я ничего не знаю, но говорю.... 7.362 , Ivan_83 ( ok ), 13:37, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О да, какое тонкое замечание, и главное полностью по сути, ага.

8.383 , Жироватт ( ok ), 13:51, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да Кроме А вот Я и ИМХО вперемешку с пересказами сказок с пабликов жопог... 9.413 , Ivan_83 ( ok ), 14:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Похоже что ты споришь сам с собой, я такого не писал ... 10.423 , Жироватт ( ok ), 14:26, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ой, да не оправдывайся Сам тред загадил своими жопогольскими высерами, теперь и... 6.391 , Аноним ( 249 ), 13:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Посмотри на Швецию, сравни с Данией В первой не было карантина в первую волну, ... 7.418 , Ivan_83 ( ok ), 14:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно если когда ты чихаешь-кашляешь-зеваешь - не снимать маску. Чтобы быстрее сдохнуть?

Больному наоборот нужно больше кислорода и чтобы вся гадость лучше удалялась из организма, а вы затычку на рот - практически эвтаназия. В общем я к тому, что защищайтесь как хотите, только другим жить не мешайте со своей чумной религией.

4.268 , Аноним ( - ), 12:50, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, братишка, маски нужны, но ток по другоиу поводу, у нас киберпанк.

2.170 , Аноним ( 217 ), 11:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Вот через пару лет и можно будет подумать, зная все побочки. Вот и так считаю и не спешу, сломя голову, уколоться.

2.238 , Аноним ( 249 ), 12:30, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А что, надо быть прям генетиком, чтобы в этом всем достаточно разобраться Топов... 3.298 , Ivan_83 ( ok ), 13:04, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам почитай какие побочки от масок и от вакцин бывают.