Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4

2.40 , Аноним ( - ), 13:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, опять ты... > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях? Да > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь? Вообще-то это фича еще иксов.

Используй менеджер буфера обмена как и в х11. > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются? Нет, все плавно и четко. Если у тебя не так, смени свой третьепень на что-то адекватное.

3.64 , Аноним ( - ), 14:17, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > смени свой третьепень на что-то адекватное Какое отношение 3 пень имеет к проблемам с графикой? Тут gpu менять надо, а не процессор. 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графическим ускорением (в ФФ с расширением h264ify и предварительной буферизацией секунд 10-20).

4.85 , Аноним ( - ), 14:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графичес Мсье знает толк в извращениях!! Но вот ускорением это назвать, с учетом бандвиза PCI который не -e такое можно весьма условно. AGP доисторический - появился потому что видяхам банзвиза PCI не хватало внезапно.

2.41 , Аноним ( - ), 13:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях? Насколько я помню оно даже в вестоне было.

Или это какие-то особые приложения? > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь? И будет теряться.

Это тебе не нудистские иксы где любое окно подглядывает за другим и залазит в общий буфер. > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются? Может пора уже выкинуть коре2дуо)?

3.59 , Аноним ( - ), 14:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может пора уже выкинуть коре2дуо)? При чем тут кор 2 duo? Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu. А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях. У меня на даче кор 2 квад, и он даже при сёрфинге тяжеловесов типа ютуба или дзена никогда не грузит ядра более чем на 50%.

4.74 , Аноним ( - ), 14:33, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При чем тут кор 2 duo? Это местный мем, означающий некрожелезо в общем. > Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu. Ну ладно пусть будет nvidia GT205 или Voodoo2. > А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях. Это если или-или.

И то, эксель с тяжелыми табличками может хорошо грузить проц.

А если у тебя одновременно браузер и что-то офисное, а еще какой-то мессенджер (слак, тимс и тд) то корки уже не хватит.

2.65 , Аноним ( - ), 14:21, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются? Да, увы. Забавно, что даже в гноме всё мега плавно (macbook pro 2012), а kde тормозит безбожно. Оптимизация судя по всему около-нулевая с расчётом на современные ихровые видеокарты с 3 кулерами и потреблением 2 киловатта.

2.86 , Аноним ( 87 ), 14:45, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях? Странно задавать такие вопросы в .ru - попробуйте на сайте в .cn/.jp/.kr :) > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь? Он и в иксах так себя ведет, внезапно. > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются? В иксах то? Они умрут такими, это не лечится. А в вяленде тормозить нечему, это вообще протокол согласования - который не гоняет in-band ломовые потоки данных.

2.89 , Аноним ( 19 ), 14:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня менеджер процессов тормозит с открытым хромиумом. Прокрутка в kate/kwrite тормозит, через xwayland нормально. Vscode вроде нормально. Буфер выделения работает не так хорошо, как в иксах.

