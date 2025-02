Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4

2.3 , Искромётный ( ? ), 12:26, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Выкидывай

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:41, 15/02/2025
Напомните, Wayland это же то самое поделие, не работающее с нормальными видеодрайверами?

3.14 , Anonimous ( ? ), 12:49, 15/02/2025
Matrox G400 имеешь в виду?

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:59, 15/02/2025
Работает удовлетворительно, но только не на hidpi мониторах: во многих приложениях получите мутную картинку и/или несоразмерные шрифты, ибо большинство до сих пор работает через xwayland.

4.23 , Loki13 ( ok ), 13:11, 15/02/2025
Хватит разносить дезинформацию про вяленного. Да, надо поднастроить, но после, работает практически идеально. Сам сижу уже год с 2160р монитором, масштабом 1,875 и Hyprland. Ни в одном приложении мути не вижу. PS: Также периодически, по старой памяти, запускаю kde, тоже всё работает отлично.

5.49 , Аноним ( 49 ), 13:57, 15/02/2025
ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным, который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём, я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный!

6.67 , Аноним ( - ), 14:21, 15/02/2025
> ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя

> стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным,

> который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём,

> я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный! Пока не нужен оказался - X11, который даже уже и тыкать палочкой никто не пришел. Видимо, анонимы с опеннета - не только код писать ленятся, но и даже тестировать свой объект обожания.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:06, 15/02/2025
Пусть вяленд-композитор допилят сначала.

3.87 , Аноним ( 87 ), 14:48, 15/02/2025
> Пусть вяленд-композитор допилят сначала. Есть еще одна опция, не учтенная вами. Можно просто объявить - "балласт за борт!" - и куда ж вы денетесь, будете за бортом. Оно кому-то надо - вечно вас ублажать задаром, фиг знает зачем?

2.93 , rvs2016 ( ok ), 14:57, 15/02/2025
> Уже выкидывать пора.

> Кто хочет оставаться на X11 Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.

Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через вяленого, и они не запускаются.

Если так и будут не запускаться через вяленого, а подержку иксов вообще выкинут, то тут уже не важно - хочешь или не хочешь, а придётся от кедов отказываться из-за невозможности их запуска.

3.102 , Устин ( ok ), 15:10, 15/02/2025
А что тогда запускать? В Gnome ситуация аналогичная.

3.108 , Аноним ( - ), 15:29, 15/02/2025
> Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.

> Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через

> вяленого, и они не запускаются. Уже наоборот стало. А если оно перестанет запускаться - и вы не нафигачили баг - окей, вы пролетаете.