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Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4

15.02.2025 12:13

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. После релиза KDE Plasma 6.3.0 выявлено несколько неприятных ошибок, которые планируют устранить в корректирующем обновлении 6.3.1, намеченном на 18 февраля. В сеансе на базе X11 выявлена проблема, приводящая к аварийному завершению композитного менеджера KWin при подключении нового экрана или переключении между экранами, подключёнными через HDMI. Пользователям KDE рекомендовано попробовать перейти на использование сеанса на базе протокола Wayland, так как разработчики KDE практически прекратили тестирование сеанса на базе X11.

Для включения в обновление 6.3.1 также подготовлены исправления аварийных завершений KWin, возникающих при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt и переключении процессов по Alt+Tab во время программной отрисовки. Кроме того, устранена регрессия, приводящая к аварийному завершению при запуске некоторых Qt-приложений в окружении, использующем стиль Breeze. В рабочем столе Plasma решена проблема с крахом после щелчка мышью на пиктограмму состояния сети в системном лотке, возникающем при сборке с использованием GCC 15 (релиз ожидается в мае). Кроме того, при сборке в GCC 15 с оптимизациями LTO всплыла проблема в KWin, приводящая к отображению чёрного экрана после изменения профиля ICC в настройках экрана.

Среди улучшений, развиваемых для KDE Plasma 6.4.0:

  • В апплет, управляющий медиапрогрывателем при помощи протокола MPRIS, добавлен переключатель скорости воспроизведения.
  • В приложении для просмотра информации о системе переработан график энергопотребления, оформление которого приближено к графикам System Monitor.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle во встроенном просмотрщике изображений добавлена возможность масштабирования при помощи жеста "щипок" на сенсорном экране.
  • Добавлена поддержка прокрутки содержимого в Widget Explorer при помощи жеста "сдвиг одним пальцем" на сенсорном экране.

Для включения в состав обновления KDE Plasma 6.3.1 предложены патчи с улучшением работы виджета показа прогноза погоды, задействованием сортировки без учёта регистра в менеджере приложений Discover и запоминанием размера и позиции окна приложения Welcome Center.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/02/...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
  3. OpenNews: Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  6. OpenNews: В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62725-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (86) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 12:19, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Уже выкидывать пора.
    Кто хочет оставаться на X11 могут сидеть на Stable дистибутиве с 5-кой
     
     
  • 2.3, Искромётный (?), 12:26, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Выкидывай
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомните, Wayland это же то самое поделие, не работающее с нормальными видеодрайверами?
     
     
  • 3.14, Anonimous (?), 12:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Matrox G400 имеешь в виду?
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает удовлетворительно, но только не на hidpi мониторах: во многих приложениях получите мутную картинку и/или несоразмерные шрифты, ибо большинство до сих пор работает через xwayland.
     
     
  • 4.23, Loki13 (ok), 13:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хватит разносить дезинформацию про вяленного. Да, надо поднастроить, но после, работает практически идеально. Сам сижу уже год с 2160р монитором, масштабом 1,875 и Hyprland. Ни в одном приложении мути не вижу.

    PS: Также периодически, по старой памяти, запускаю kde, тоже всё работает отлично.

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 13:57, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным, который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём, я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный!
     
     
  • 6.67, Аноним (-), 14:21, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя
    > стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным,
    > который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём,
    > я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный!

    Пока не нужен оказался - X11, который даже уже и тыкать палочкой никто не пришел. Видимо, анонимы с опеннета - не только код писать ленятся, но и даже тестировать свой объект обожания.

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:06, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пусть вяленд-композитор допилят сначала.
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 14:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть вяленд-композитор допилят сначала.

    Есть еще одна опция, не учтенная вами. Можно просто объявить - "балласт за борт!" - и куда ж вы денетесь, будете за бортом. Оно кому-то надо - вечно вас ублажать задаром, фиг знает зачем?

     
  • 2.93, rvs2016 (ok), 14:57, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже выкидывать пора.
    > Кто хочет оставаться на X11

    Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.
    Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через вяленого, и они не запускаются.
    Если так и будут не запускаться через вяленого, а подержку иксов вообще выкинут, то тут уже не важно - хочешь или не хочешь, а придётся от кедов отказываться из-за невозможности их запуска.

     
     
  • 3.102, Устин (ok), 15:10, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тогда запускать? В Gnome ситуация аналогичная.
     
  • 3.108, Аноним (-), 15:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.
    > Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через
    > вяленого, и они не запускаются.

    Уже наоборот стало. А если оно перестанет запускаться - и вы не нафигачили баг - окей, вы пролетаете.

     

  • 1.2, Alladin (?), 12:23, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего нового и не ожидалось, контроль качества отчилась о своих каникулах:)
     
     
  • 2.77, Аноним (-), 14:37, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ничего нового и не ожидалось, контроль качества отчилась о своих каникулах:)

    Иксы кому надо? Вам? Вот вы теперь и будете - контроль качества! А не будете? Тем хуже для вас!

     

  • 1.4, Герострат (?), 12:26, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как знал, что не стоит собирать 6.3.0, хехе. Подожду 6.3.2, пожалуй.
     
     
  • 2.10, Искромётный (?), 12:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А , вдруг ты скоро вообще узнаешь что пятёрочка это была не имоверная удача и собрана была на совокупности факторов когда настоящий мержетель ещё не думал что мир не поддельнный и работал на благо человеко-строения. И на сегодня эти факторы исчерпали себя и ИТ мир в бывшем СНГ оказался со зловенным запахом трупоедства и подрядничества на чужом готовом. Так что может тебе ещё не придётся собирать.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:07, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В генту оперативно бэкпортированы исправления, скорее всего ты даже не видел версию с багами. Но KDE6 в любом случае очень посредственно работает с иксами.
     
  • 2.25, Шарп (ok), 13:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собирать в принципе ничего не надо. Source-based дистрибутивы это прошлый век. Ты просто хоронишь киловатты электричества ради ничего.
     
     
  • 3.51, Fracta1L (ok), 14:01, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ной.
     
     
  • 4.110, Шарп (ok), 15:38, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не ной.

    Нет ты. Лучше скажи актуальный ник на ЛОРе.

     

  • 1.5, pic (??), 12:34, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >задействованием сортировки без учёта регистра в менеджере приложений Discover

    а на фига регистр учитывать?

     
     
  • 2.28, 12yoexpert (ok), 13:25, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дей стви тел ьно
     

  • 1.6, Устин (ok), 12:39, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В иксах никто уже даже баги править не хочет, а не готов по-прежнему wayland, я так понимаю?)
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:42, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммунизм тоже долго ждали, а он так и не настал
     
  • 2.11, KKK (?), 12:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    WSL давно решил все проблемы десктопа в линукс.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Допустим, но все никак не решит вопрос с файловой системой. Она морально устарела! Это уже многое говорит о компетенции разработчиков.
     
     
  • 4.76, KKK (?), 14:37, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же, дал надёжную файлуху вместо ext4.
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 14:58, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая как и все остальные не осилила юникод в именах файлов? Вот вам 255 байт и пихайте туда в utf8 что хотите, только не забудьте что один символ этого самого utf8 может до 6 байтов весить и потому пихнув записанную под виндой флешку половину файла на ней можете просто не увидеть. Posix такой Posix, да. Хотя справедливости ради это проблема любой юниксоподобной системы, не только линукса.
     
     
  • 6.103, soarin (ok), 15:15, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя справедливости ради это проблема любой юниксоподобной системы, не только линукса.

    с чего бы это? в macOS такого нет безобразия

     
  • 2.33, Аноним (33), 13:32, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цель (развал экоситсемы Linux) уже просматривается.
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:34, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, именно так. Вейланд по-прежнему не готов, а в иксах никто уже баги править не хочет.
     
  • 2.58, минона (?), 14:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вейланд, может, и не готов. Но до недавнего обновления у меня на ноуте аптайм сеанса KDE/Wayland был 40 с лишним дней.

    Ноут работает как именно ноут, то есть, "открыл-поработал-закрыл крышку-поехал в другое место". Все (ожидаемые мной) аспекты работают корректно.

     
  • 2.75, trolleybus (?), 14:35, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wayland только для экспертов опеннета не готов (и, наверное, не будет никогда).
     

  • 1.7, KKK (?), 12:40, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE

    И ведь не стыдно же ему публично об этом заявлять.

     
     
  • 2.15, soarin (ok), 12:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стыдно заявлять о том, что это во многом проект на усилиях добровольцах и не хватает бета тестеров?
    Такая бизнес модель всегда была.
     
     
  • 3.50, Аноним (49), 14:00, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    иксы писали диды, а вяляный писали пони.
     
     
  • 4.81, Аноним (-), 14:40, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иксы писали диды, а вяляный писали пони.

    Ну так диды уже за$%лись бегать с тележкой, а пони еще нет. Поэтому - ездят на них. Лучше же чем совсем пешкодралом.

     
  • 2.24, Аноним (-), 13:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что стыдного в том, что большая часть добровольцев-тестировщиков перешла на современную технологию? Вот вам хотелось бы в этом ковыряться?

    Думаю что КДЕ нужно было бы предложить платную поддержку иксов в плазме 6.
    Но с современным "сообществом" это невозможно - все будут только орать, что им должны это бизплатна и вот прям сейчас!

     
     
  • 3.57, KKK (?), 14:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платная поддержка KDE? Кто в здравом уме будет за этот трешак? Я не стану этим пользоваться даже если мне за это будут платить деньги. Платная поддержка... Ахах.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 14:41, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот! Именно об этом я и написал))

    > Я не стану этим пользоваться даже если мне за это будут платить деньги.

    Абсолютно неудивительно.
    Могу поинтересоваться, а каким ДЕ пользуется досточтимый г-н?

     
     
  • 5.92, KKK (?), 14:56, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нормальных десктопных ОС нет никаких ДЕ.
     
  • 2.29, 12yoexpert (ok), 13:25, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он думает, что он так пиарит личный бренд
     
     
  • 3.61, KKK (?), 14:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это напоминает пьяного мужика в караоке, чувствующего себя рок звездой. Но ведь никто же ему не скажет, что он просто позорится.
     

  • 1.20, Аноним (-), 13:08, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сеансе на базе X11 выявлена проблема, приводящая к аварийному
    > завершению композитного менеджера KWin при подключении нового экрана
    > или переключении между экранами, подключёнными через HDMI.

    Ой, тоже мне проблема! Как будто у сидящих на X11 есть второй монитор и тем более с HDMI. Есть же прекрасный vga, ну или dvi-i (у него цвета ламповее, чем у вашей бездуховной цифры!)

    Какой вообще смысл тратить время на исправление багов у устаревшем шлаке?
    Пусть сидят на КДЕ5.

     
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:23, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть сидят на КДЕ5.

    Болван, третьи кеды идеальны.

     
  • 2.99, rvs2016 (ok), 15:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть сидят на КДЕ5

    Может и сидели бы.
    Но в угоду модным версиям убирают из репозитариев версии нормальные и как потом на них сидеть? Руками компилировать что ли?

     

  • 1.22, Шарп (ok), 13:10, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и произошло то о чём я здесь не однократно писал, не смотря на улюлюканье со стороны иксовых фанатиков. Графическая подсистема в линуксе держится на тоненьком. Никакой стабильности нет. Это всегда голодный монстр требующий жертвоприношений в виде человекочасов на его поддержку. Стоит хоть немного ослабить хватку и начинают вылезать баги. У сообщества нет ресурсов тащить два графических протокола. Поэтому вейланд по дефолту в популярных дистрибутивах убьёт иксы очень быстро.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вяленом нет работающего аналога keep presence, а он мне очень нужен по работе. Так что буду на иксах до последнего. 6.3 на иксах отлично работает пока что.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:34, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > на вяленом нет работающего аналога keep presence, а он мне очень нужен
    > по работе. Так что буду на иксах до последнего. 6.3 на
    > иксах отлично работает пока что.

    Какая жалость. Придется тебе посидеть на 5.х до финального.
    Ну а к его EOL или поддержку в вейланд добавят, или ты нормальную работу найдешь.


     
  • 2.69, KKK (?), 14:25, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >У сообщества нет ресурсов тащить два графических протокола.

    У сообщества в лице IBM, Microsoft, Intel и Google?

     
     
  • 3.79, Аноним (-), 14:38, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не, это не Сообщество™ [*]
    Сообщество это свободњые люди не на зарплате корпов, которые сами написали весь ХОрг, а корпорации потом у них обманом проект отобрали."

    Ну.. примерно так звучит официальная версия местных любителей Иксов.
    А на деле ситуация классическая:
    Те кто могут (перечисленные тобой) - не хотят.
    Те кто хотят - не могут. (Не то чтобы они вообще что-то делали, они больше по нытью)

    [*] по мнению многих обитателей этого форума.

     

  • 1.27, soarin (ok), 13:24, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  вейланд по дефолту в популярных дистрибутивах убьёт иксы очень быстро

    само собой

    > Графическая подсистема в линуксе держится на тоненьком

    Но как будто где-то по другому. И есть примеры поддержания здоровых и сложных вещей, что хоть так и сяк (как хочешь) используй всё со всем.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:47, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?
    Дайте прогноз хотя бы в порядке - день, месяц, год, десять лет, пару десятилетия?
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 13:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?

    Думаю за полгода-год нужно будет уже заставлять себя пользоваться иксами и терпеть море глюков. Есть вероятность, правда очень маленькая, что васяны, луддиты и ретрограды таки смогут как-то организоваться и исправлять хотя бы критику вроде крешей какое-то время.
    Но на долго их не хватит.

     
  • 3.95, Аноним (-), 14:58, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?
    > Дайте прогноз хотя бы в порядке - день, месяц, год, десять лет,
    > пару десятилетия?

    ИМХО через 5 лет уже никто и не будет вспоминать про Xorg, кроме особо олдфажных господ - да - вот - запуска каких-нибудь старинных программ на экхотичных тулкитах и т.п..

     
  • 2.73, KKK (?), 14:30, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но как будто где-то по другому.

    В Windows идеальный графический стек, в macOS - похуже, но тоже норм. Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.

     
     
  • 3.96, Аноним (96), 14:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.

    Ну так вали на винду, х-ли ты сюда приперся?!
    Люди хотят нормальный стек в лине, а всякие луддиты вроде тебя вещают про нинужность вейланда и нужность иксов. Нафиг иксы нужны, если она пapaша?

     
     
  • 4.104, KKK (?), 15:15, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Люди хотят нормальный стек в лине

    А IBM и Microsoft не хотят, поэтому его не будет никогда, смирись.

     
     
  • 5.107, Аноним (107), 15:28, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А IBM и Microsoft не хотят, поэтому его не будет никогда, смирись.

    Так вейлайд, который проталкивает шапка и ибм, уже намного ближе в нормальному стеку!
    Ты только задумайся, что в 2025 году стек х11 не умеет нормально в дробное масштабирование на двух мониторах! Это же позорище!

    Но "сообщество" копротивляется и хочет сидеть на старье.
    Ну так пусть сами иксы и тянут.

     
  • 3.97, Аноним (-), 15:00, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Но как будто где-то по другому.
    > В Windows идеальный графический стек, в macOS - похуже, но тоже норм.
    > Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.

    Так пользуйтесь своим добром и отъ...сь от нас. Сюда то вы чего приперлись?

     

  • 1.30, anonymous (??), 13:26, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень жаль. В дополнение к большому количеству пакетов они еще и отказываются от xorg. Причин собирать современный KDE из исходников становится всё меньше и меньше.
     
     
  • 2.98, Аноним (94), 15:01, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не собирай. Мир от этого ничего не потеряет.
     

  • 1.32, Аноним (34), 13:31, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все в общем как и предполагалось.

    Не смотря на заявления местных кекспертов о том, что "иксы просто работают годами", ВНЕЗАПНО оказалось, что этот stable nonsense нужно все время подпиливать напильником только ради того чтобы оно просто "оставалось как было". И как только это делать перестают - то все начинает разваливаться как карточный домик.

    Так что ждем еще больших регрессий и деградации иксов, хотя куда уже дальше?))

     
     
  • 2.45, Аноним (39), 13:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вялендопоклонники все такие как вы? Совершено не умеющие читать?

    KWin никакого отношения к иксам не имеет. Иксы как работали, так и работают. Годами. У всех.
    Но гномики не умеют код писать, поэтому постоянно ломают то одно свое, то другое. Не иксы, а свои поделия.

     
     
  • 3.72, Аноним (-), 14:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > KWin никакого отношения к иксам не имеет.

    KDE - одно из двух популярных ДЕ линукса, которые сделаны для нормальных людей.
    Все остальные - маргинальные поделия для нитакусиков-прдликов.
    Gnome и GTK закапывают иксы аналогично.

    > Иксы как работали, так и работают. Годами. У всех.

    Ахаха! Ну ты и сказанул! Так работали, что один менюшка всю систему вешает))

     
  • 2.88, KKK (?), 14:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >этот stable nonsense нужно все время подпиливать напильником только ради того чтобы оно просто "оставалось как было". И как только это делать перестают - то все начинает разваливаться как карточный домик

    Лучшее описание Линукс из всех, что я видел.

     

  • 1.36, Аноним (36), 13:38, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?

    Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?

    Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?

     
     
  • 2.40, Аноним (-), 13:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, опять ты...

    > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?

    Да

    > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?

    Вообще-то это фича еще иксов.
    Используй менеджер буфера обмена как и в х11.

    > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?

    Нет, все плавно и четко. Если у тебя не так, смени свой третьепень на что-то адекватное.

     
     
  • 3.64, Аноним (-), 14:17, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смени свой третьепень на что-то адекватное

    Какое отношение 3 пень имеет к проблемам с графикой? Тут gpu менять надо, а не процессор. 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графическим ускорением (в ФФ с расширением h264ify и предварительной буферизацией секунд 10-20).

     
     
  • 4.85, Аноним (-), 14:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графичес

    Мсье знает толк в извращениях!! Но вот ускорением это назвать, с учетом бандвиза PCI который не -e такое можно весьма условно. AGP доисторический - появился потому что видяхам банзвиза PCI не хватало внезапно.

     
  • 2.41, Аноним (-), 13:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?

    Насколько я помню оно даже в вестоне было.
    Или это какие-то особые приложения?

    > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?

    И будет теряться.
    Это тебе не нудистские иксы где любое окно подглядывает за другим и залазит в общий буфер.

    > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?

    Может пора уже выкинуть коре2дуо)?

     
     
  • 3.59, Аноним (-), 14:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может пора уже выкинуть коре2дуо)?

    При чем тут кор 2 duo? Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu. А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях. У меня на даче кор 2 квад, и он даже при сёрфинге тяжеловесов типа ютуба или дзена никогда не грузит ядра более чем на 50%.

     
     
  • 4.74, Аноним (-), 14:33, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При чем тут кор 2 duo?

    Это местный мем, означающий некрожелезо в общем.

    > Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu.

    Ну ладно пусть будет nvidia GT205 или Voodoo2.

    > А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях.

    Это если или-или.
    И то, эксель с тяжелыми табличками может хорошо грузить проц.
    А если у тебя одновременно браузер и что-то офисное, а еще какой-то мессенджер (слак, тимс и тд) то корки уже не хватит.

     
  • 2.65, Аноним (-), 14:21, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?

    Да, увы. Забавно, что даже в гноме всё мега плавно (macbook pro 2012), а kde тормозит безбожно. Оптимизация судя по всему около-нулевая с расчётом на современные ихровые видеокарты с 3 кулерами и потреблением 2 киловатта.

     
  • 2.86, Аноним (87), 14:45, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?

    Странно задавать такие вопросы в .ru - попробуйте на сайте в .cn/.jp/.kr :)

    > Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?

    Он и в иксах так себя ведет, внезапно.

    > Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?

    В иксах то? Они умрут такими, это не лечится. А в вяленде тормозить нечему, это вообще протокол согласования - который не гоняет in-band ломовые потоки данных.

     
  • 2.89, Аноним (19), 14:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня менеджер процессов тормозит с открытым хромиумом. Прокрутка в kate/kwrite тормозит, через xwayland нормально. Vscode вроде нормально. Буфер выделения работает не так хорошо, как в иксах.
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:41, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала пусть grub русском сделают, к потом всё остальное.
     
     
  • 2.38, Аноним (31), 13:46, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    перешел на systemd-boot, минусов не заметил, кроме минусов, навешиваемых на коммент в опеннете
     
  • 2.56, Аноним (-), 14:06, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Grub был нужен во времена BIOS и MBR. Сейчас есть нативный systemd-boot. Или вообще можно грузить ядро сразу из EFI (я так и делаю). И только не говорите, что у вас комп с 2008 года не менялся - это как минимум прозвучит неправдоподобно в 2025 году то.
     
     
  • 3.71, Анон1110м (?), 14:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня не менялся.
     
  • 3.80, Легаси_форвард (?), 14:39, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если охота знать то старая пека нужна что бы проверить на сколько на ней работает лучше прежнего результата если поменялись флаги сборки и логично что на новой пеке это будет работать в разы сильнее. А , ты думал что старая пека для мазохизма , а ннет , кстати твой телефон уступает по скорости даже старой пеке допустим в десять раз даже если это ультрафон.
     
  • 3.100, Аноним (-), 15:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Grub был нужен во времена BIOS и MBR. Сейчас есть нативный systemd-boot.
    > Или вообще можно грузить ядро сразу из EFI (я так и делаю).

    А что ты делаешь если допустим заапдейченый кернел не взлетел? Не то чтобы так сильно часто бывает - но все же, не иметь плана на этот случай - отстой.

     

  • 1.52, Онноним (?), 14:02, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приложения, использующие библиотеку Qt, падают после того, как виджетам этой библиотеки несколько меняют параметры отображения (на какой-то из стилей) ...
    Это какой-то, блин, архитектурный и программерский деградец.
     
  • 1.90, Аноним (37), 14:53, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы уже морально устарели! Никто не хочет разбираться в куче забагованного костылями устаревшего кода, даже за деньги!
     
  • 1.105, Аноним (105), 15:23, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне пока что сеанс х11 нужен в виртуальной машине линуха.. потому что только так работает общий буфер обмена между хостом (на вейланде) и гостем (окно virt-manager, spice-agent). Когда гость на вейланде тоже общего буфера обмена увы нет.
     
  • 1.109, Легаси_форвард (?), 15:30, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Информационная торрент бомж бинари помойка более не работает, похоже автор сваливает. Позорники же жуют морковку и траву , скорее всего всех распустят на эпичном "проект провалился потому что предыдущая версия каким то чудом работает быстрее хто собирал мы не знаем мы лишь трекеры" и на фоне этого будет тарелка в которой лежит картонная квадратная озалу..я голова в ней длинный нос как в мультике про дровосека.
     

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