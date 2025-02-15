Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4

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|1.1, soarin (ok), 12:19, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Уже выкидывать пора.
Кто хочет оставаться на X11 могут сидеть на Stable дистибутиве с 5-кой
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|2.8, Аноним (8), 12:41, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напомните, Wayland это же то самое поделие, не работающее с нормальными видеодрайверами?
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|3.16, Аноним (16), 12:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работает удовлетворительно, но только не на hidpi мониторах: во многих приложениях получите мутную картинку и/или несоразмерные шрифты, ибо большинство до сих пор работает через xwayland.
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|4.23, Loki13 (ok), 13:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хватит разносить дезинформацию про вяленного. Да, надо поднастроить, но после, работает практически идеально. Сам сижу уже год с 2160р монитором, масштабом 1,875 и Hyprland. Ни в одном приложении мути не вижу.
PS: Также периодически, по старой памяти, запускаю kde, тоже всё работает отлично.
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|5.49, Аноним (49), 13:57, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным, который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём, я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный!
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|6.67, Аноним (-), 14:21, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну ты и смузяхлёб! иксы продержатся ещё очень долго на плаву, во имя
> стабильности иксы написаны, а ты пользуешься новомодным вяляным,
> который на новых тяхнологиях смешных. Всё глючит и падает в нём,
> я в дебе уже насмотрелся на твояго вяляного. Не нужон вяляный!
Пока не нужен оказался - X11, который даже уже и тыкать палочкой никто не пришел. Видимо, анонимы с опеннета - не только код писать ленятся, но и даже тестировать свой объект обожания.
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|3.87, Аноним (87), 14:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть вяленд-композитор допилят сначала.
Есть еще одна опция, не учтенная вами. Можно просто объявить - "балласт за борт!" - и куда ж вы денетесь, будете за бортом. Оно кому-то надо - вечно вас ублажать задаром, фиг знает зачем?
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|2.93, rvs2016 (ok), 14:57, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже выкидывать пора.
> Кто хочет оставаться на X11
Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.
Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через вяленого, и они не запускаются.
Если так и будут не запускаться через вяленого, а подержку иксов вообще выкинут, то тут уже не важно - хочешь или не хочешь, а придётся от кедов отказываться из-за невозможности их запуска.
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|3.108, Аноним (-), 15:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема ж не в том, что кто-то хочет оставатья на X11.
> Проблема в том, что пробуешь запускать кеды не через иксы, а через
> вяленого, и они не запускаются.
Уже наоборот стало. А если оно перестанет запускаться - и вы не нафигачили баг - окей, вы пролетаете.
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|1.2, Alladin (?), 12:23, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ничего нового и не ожидалось, контроль качества отчилась о своих каникулах:)
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|2.77, Аноним (-), 14:37, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ничего нового и не ожидалось, контроль качества отчилась о своих каникулах:)
Иксы кому надо? Вам? Вот вы теперь и будете - контроль качества! А не будете? Тем хуже для вас!
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|2.10, Искромётный (?), 12:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А , вдруг ты скоро вообще узнаешь что пятёрочка это была не имоверная удача и собрана была на совокупности факторов когда настоящий мержетель ещё не думал что мир не поддельнный и работал на благо человеко-строения. И на сегодня эти факторы исчерпали себя и ИТ мир в бывшем СНГ оказался со зловенным запахом трупоедства и подрядничества на чужом готовом. Так что может тебе ещё не придётся собирать.
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|2.19, Аноним (19), 13:07, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В генту оперативно бэкпортированы исправления, скорее всего ты даже не видел версию с багами. Но KDE6 в любом случае очень посредственно работает с иксами.
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|2.25, Шарп (ok), 13:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собирать в принципе ничего не надо. Source-based дистрибутивы это прошлый век. Ты просто хоронишь киловатты электричества ради ничего.
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|1.5, pic (??), 12:34, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>задействованием сортировки без учёта регистра в менеджере приложений Discover
а на фига регистр учитывать?
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|1.6, Устин (ok), 12:39, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В иксах никто уже даже баги править не хочет, а не готов по-прежнему wayland, я так понимаю?)
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|3.43, Аноним (43), 13:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Допустим, но все никак не решит вопрос с файловой системой. Она морально устарела! Это уже многое говорит о компетенции разработчиков.
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|5.94, Аноним (94), 14:58, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которая как и все остальные не осилила юникод в именах файлов? Вот вам 255 байт и пихайте туда в utf8 что хотите, только не забудьте что один символ этого самого utf8 может до 6 байтов весить и потому пихнув записанную под виндой флешку половину файла на ней можете просто не увидеть. Posix такой Posix, да. Хотя справедливости ради это проблема любой юниксоподобной системы, не только линукса.
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|6.103, soarin (ok), 15:15, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя справедливости ради это проблема любой юниксоподобной системы, не только линукса.
с чего бы это? в macOS такого нет безобразия
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|2.35, Аноним (35), 13:34, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, именно так. Вейланд по-прежнему не готов, а в иксах никто уже баги править не хочет.
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|2.58, минона (?), 14:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вейланд, может, и не готов. Но до недавнего обновления у меня на ноуте аптайм сеанса KDE/Wayland был 40 с лишним дней.
Ноут работает как именно ноут, то есть, "открыл-поработал-закрыл крышку-поехал в другое место". Все (ожидаемые мной) аспекты работают корректно.
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|2.75, trolleybus (?), 14:35, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Wayland только для экспертов опеннета не готов (и, наверное, не будет никогда).
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|1.7, KKK (?), 12:40, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE
И ведь не стыдно же ему публично об этом заявлять.
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|2.15, soarin (ok), 12:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стыдно заявлять о том, что это во многом проект на усилиях добровольцах и не хватает бета тестеров?
Такая бизнес модель всегда была.
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|4.81, Аноним (-), 14:40, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> иксы писали диды, а вяляный писали пони.
Ну так диды уже за$%лись бегать с тележкой, а пони еще нет. Поэтому - ездят на них. Лучше же чем совсем пешкодралом.
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|2.24, Аноним (-), 13:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что стыдного в том, что большая часть добровольцев-тестировщиков перешла на современную технологию? Вот вам хотелось бы в этом ковыряться?
Думаю что КДЕ нужно было бы предложить платную поддержку иксов в плазме 6.
Но с современным "сообществом" это невозможно - все будут только орать, что им должны это бизплатна и вот прям сейчас!
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|3.57, KKK (?), 14:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Платная поддержка KDE? Кто в здравом уме будет за этот трешак? Я не стану этим пользоваться даже если мне за это будут платить деньги. Платная поддержка... Ахах.
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|4.82, Аноним (82), 14:41, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот! Именно об этом я и написал))
> Я не стану этим пользоваться даже если мне за это будут платить деньги.
Абсолютно неудивительно.
Могу поинтересоваться, а каким ДЕ пользуется досточтимый г-н?
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|3.61, KKK (?), 14:12, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это напоминает пьяного мужика в караоке, чувствующего себя рок звездой. Но ведь никто же ему не скажет, что он просто позорится.
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|1.20, Аноним (-), 13:08, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В сеансе на базе X11 выявлена проблема, приводящая к аварийному
> завершению композитного менеджера KWin при подключении нового экрана
> или переключении между экранами, подключёнными через HDMI.
Ой, тоже мне проблема! Как будто у сидящих на X11 есть второй монитор и тем более с HDMI. Есть же прекрасный vga, ну или dvi-i (у него цвета ламповее, чем у вашей бездуховной цифры!)
Какой вообще смысл тратить время на исправление багов у устаревшем шлаке?
Пусть сидят на КДЕ5.
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|2.99, rvs2016 (ok), 15:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть сидят на КДЕ5
Может и сидели бы.
Но в угоду модным версиям убирают из репозитариев версии нормальные и как потом на них сидеть? Руками компилировать что ли?
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|1.22, Шарп (ok), 13:10, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот и произошло то о чём я здесь не однократно писал, не смотря на улюлюканье со стороны иксовых фанатиков. Графическая подсистема в линуксе держится на тоненьком. Никакой стабильности нет. Это всегда голодный монстр требующий жертвоприношений в виде человекочасов на его поддержку. Стоит хоть немного ослабить хватку и начинают вылезать баги. У сообщества нет ресурсов тащить два графических протокола. Поэтому вейланд по дефолту в популярных дистрибутивах убьёт иксы очень быстро.
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|2.31, Аноним (31), 13:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на вяленом нет работающего аналога keep presence, а он мне очень нужен по работе. Так что буду на иксах до последнего. 6.3 на иксах отлично работает пока что.
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|3.34, Аноним (34), 13:34, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> на вяленом нет работающего аналога keep presence, а он мне очень нужен
> по работе. Так что буду на иксах до последнего. 6.3 на
> иксах отлично работает пока что.
Какая жалость. Придется тебе посидеть на 5.х до финального.
Ну а к его EOL или поддержку в вейланд добавят, или ты нормальную работу найдешь.
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|2.69, KKK (?), 14:25, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У сообщества нет ресурсов тащить два графических протокола.
У сообщества в лице IBM, Microsoft, Intel и Google?
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|3.79, Аноним (-), 14:38, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Не, это не Сообщество™ [*]
Сообщество это свободњые люди не на зарплате корпов, которые сами написали весь ХОрг, а корпорации потом у них обманом проект отобрали."
Ну.. примерно так звучит официальная версия местных любителей Иксов.
А на деле ситуация классическая:
Те кто могут (перечисленные тобой) - не хотят.
Те кто хотят - не могут. (Не то чтобы они вообще что-то делали, они больше по нытью)
[*] по мнению многих обитателей этого форума.
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|1.27, soarin (ok), 13:24, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> вейланд по дефолту в популярных дистрибутивах убьёт иксы очень быстро
само собой
> Графическая подсистема в линуксе держится на тоненьком
Но как будто где-то по другому. И есть примеры поддержания здоровых и сложных вещей, что хоть так и сяк (как хочешь) используй всё со всем.
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|2.39, Аноним (39), 13:47, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?
Дайте прогноз хотя бы в порядке - день, месяц, год, десять лет, пару десятилетия?
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|3.42, Аноним (-), 13:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?
Думаю за полгода-год нужно будет уже заставлять себя пользоваться иксами и терпеть море глюков. Есть вероятность, правда очень маленькая, что васяны, луддиты и ретрограды таки смогут как-то организоваться и исправлять хотя бы критику вроде крешей какое-то время.
Но на долго их не хватит.
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|3.95, Аноним (-), 14:58, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А "очень быстро" это еще через 10 лет? Или когда?
> Дайте прогноз хотя бы в порядке - день, месяц, год, десять лет,
> пару десятилетия?
ИМХО через 5 лет уже никто и не будет вспоминать про Xorg, кроме особо олдфажных господ - да - вот - запуска каких-нибудь старинных программ на экхотичных тулкитах и т.п..
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|2.73, KKK (?), 14:30, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но как будто где-то по другому.
В Windows идеальный графический стек, в macOS - похуже, но тоже норм. Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.
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|3.96, Аноним (96), 14:59, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.
Ну так вали на винду, х-ли ты сюда приперся?!
Люди хотят нормальный стек в лине, а всякие луддиты вроде тебя вещают про нинужность вейланда и нужность иксов. Нафиг иксы нужны, если она пapaша?
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|4.104, KKK (?), 15:15, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Люди хотят нормальный стек в лине
А IBM и Microsoft не хотят, поэтому его не будет никогда, смирись.
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|5.107, Аноним (107), 15:28, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А IBM и Microsoft не хотят, поэтому его не будет никогда, смирись.
Так вейлайд, который проталкивает шапка и ибм, уже намного ближе в нормальному стеку!
Ты только задумайся, что в 2025 году стек х11 не умеет нормально в дробное масштабирование на двух мониторах! Это же позорище!
Но "сообщество" копротивляется и хочет сидеть на старье.
Ну так пусть сами иксы и тянут.
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|3.97, Аноним (-), 15:00, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Но как будто где-то по другому.
> В Windows идеальный графический стек, в macOS - похуже, но тоже норм.
> Да даже в Haiku он несравнимо лучше линуксопараши.
Так пользуйтесь своим добром и отъ...сь от нас. Сюда то вы чего приперлись?
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|1.30, anonymous (??), 13:26, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень жаль. В дополнение к большому количеству пакетов они еще и отказываются от xorg. Причин собирать современный KDE из исходников становится всё меньше и меньше.
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|1.32, Аноним (34), 13:31, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все в общем как и предполагалось.
Не смотря на заявления местных кекспертов о том, что "иксы просто работают годами", ВНЕЗАПНО оказалось, что этот stable nonsense нужно все время подпиливать напильником только ради того чтобы оно просто "оставалось как было". И как только это делать перестают - то все начинает разваливаться как карточный домик.
Так что ждем еще больших регрессий и деградации иксов, хотя куда уже дальше?))
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|2.45, Аноним (39), 13:53, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вялендопоклонники все такие как вы? Совершено не умеющие читать?
KWin никакого отношения к иксам не имеет. Иксы как работали, так и работают. Годами. У всех.
Но гномики не умеют код писать, поэтому постоянно ломают то одно свое, то другое. Не иксы, а свои поделия.
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|3.72, Аноним (-), 14:29, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> KWin никакого отношения к иксам не имеет.
KDE - одно из двух популярных ДЕ линукса, которые сделаны для нормальных людей.
Все остальные - маргинальные поделия для нитакусиков-прдликов.
Gnome и GTK закапывают иксы аналогично.
> Иксы как работали, так и работают. Годами. У всех.
Ахаха! Ну ты и сказанул! Так работали, что один менюшка всю систему вешает))
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|2.88, KKK (?), 14:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>этот stable nonsense нужно все время подпиливать напильником только ради того чтобы оно просто "оставалось как было". И как только это делать перестают - то все начинает разваливаться как карточный домик
Лучшее описание Линукс из всех, что я видел.
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|1.36, Аноним (36), 13:38, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?
Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?
Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?
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|2.40, Аноним (-), 13:48, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, опять ты...
> Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?
Да
> Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?
Вообще-то это фича еще иксов.
Используй менеджер буфера обмена как и в х11.
> Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?
Нет, все плавно и четко. Если у тебя не так, смени свой третьепень на что-то адекватное.
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|3.64, Аноним (-), 14:17, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> смени свой третьепень на что-то адекватное
Какое отношение 3 пень имеет к проблемам с графикой? Тут gpu менять надо, а не процессор. 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графическим ускорением (в ФФ с расширением h264ify и предварительной буферизацией секунд 10-20).
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|4.85, Аноним (-), 14:43, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3 пень кстати через переходник PCI -> PCIe тянет ютуб на rx560 с полностью графичес
Мсье знает толк в извращениях!! Но вот ускорением это назвать, с учетом бандвиза PCI который не -e такое можно весьма условно. AGP доисторический - появился потому что видяхам банзвиза PCI не хватало внезапно.
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|2.41, Аноним (-), 13:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?
Насколько я помню оно даже в вестоне было.
Или это какие-то особые приложения?
> Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?
И будет теряться.
Это тебе не нудистские иксы где любое окно подглядывает за другим и залазит в общий буфер.
> Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?
Может пора уже выкинуть коре2дуо)?
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|3.59, Аноним (-), 14:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может пора уже выкинуть коре2дуо)?
При чем тут кор 2 duo? Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu. А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях. У меня на даче кор 2 квад, и он даже при сёрфинге тяжеловесов типа ютуба или дзена никогда не грузит ядра более чем на 50%.
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|4.74, Аноним (-), 14:33, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При чем тут кор 2 duo?
Это местный мем, означающий некрожелезо в общем.
> Статтеринг и графические тормоза — это камень в огород gpu, а не cpu.
Ну ладно пусть будет nvidia GT205 или Voodoo2.
> А насчёт корок, то их производительность даже избыточна, если вы работаете только в браузере и в офисных приложениях.
Это если или-или.
И то, эксель с тяжелыми табличками может хорошо грузить проц.
А если у тебя одновременно браузер и что-то офисное, а еще какой-то мессенджер (слак, тимс и тд) то корки уже не хватит.
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|2.65, Аноним (-), 14:21, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?
Да, увы. Забавно, что даже в гноме всё мега плавно (macbook pro 2012), а kde тормозит безбожно. Оптимизация судя по всему около-нулевая с расчётом на современные ихровые видеокарты с 3 кулерами и потреблением 2 киловатта.
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|2.86, Аноним (87), 14:45, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Метод ввода CJK по прежнему работает во всех приложениях?
Странно задавать такие вопросы в .ru - попробуйте на сайте в .cn/.jp/.kr :)
> Буфер обмена до сих пор теряется, если закрыть приложение, из которого копируешь?
Он и в иксах так себя ведет, внезапно.
> Дикие тормоза и статтеринг продолжаются?
В иксах то? Они умрут такими, это не лечится. А в вяленде тормозить нечему, это вообще протокол согласования - который не гоняет in-band ломовые потоки данных.
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|2.89, Аноним (19), 14:49, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня менеджер процессов тормозит с открытым хромиумом. Прокрутка в kate/kwrite тормозит, через xwayland нормально. Vscode вроде нормально. Буфер выделения работает не так хорошо, как в иксах.
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|2.38, Аноним (31), 13:46, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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перешел на systemd-boot, минусов не заметил, кроме минусов, навешиваемых на коммент в опеннете
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|2.56, Аноним (-), 14:06, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Grub был нужен во времена BIOS и MBR. Сейчас есть нативный systemd-boot. Или вообще можно грузить ядро сразу из EFI (я так и делаю). И только не говорите, что у вас комп с 2008 года не менялся - это как минимум прозвучит неправдоподобно в 2025 году то.
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|3.80, Легаси_форвард (?), 14:39, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если охота знать то старая пека нужна что бы проверить на сколько на ней работает лучше прежнего результата если поменялись флаги сборки и логично что на новой пеке это будет работать в разы сильнее. А , ты думал что старая пека для мазохизма , а ннет , кстати твой телефон уступает по скорости даже старой пеке допустим в десять раз даже если это ультрафон.
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|3.100, Аноним (-), 15:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Grub был нужен во времена BIOS и MBR. Сейчас есть нативный systemd-boot.
> Или вообще можно грузить ядро сразу из EFI (я так и делаю).
А что ты делаешь если допустим заапдейченый кернел не взлетел? Не то чтобы так сильно часто бывает - но все же, не иметь плана на этот случай - отстой.
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|1.52, Онноним (?), 14:02, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приложения, использующие библиотеку Qt, падают после того, как виджетам этой библиотеки несколько меняют параметры отображения (на какой-то из стилей) ...
Это какой-то, блин, архитектурный и программерский деградец.
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|1.90, Аноним (37), 14:53, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иксы уже морально устарели! Никто не хочет разбираться в куче забагованного костылями устаревшего кода, даже за деньги!
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|1.105, Аноним (105), 15:23, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне пока что сеанс х11 нужен в виртуальной машине линуха.. потому что только так работает общий буфер обмена между хостом (на вейланде) и гостем (окно virt-manager, spice-agent). Когда гость на вейланде тоже общего буфера обмена увы нет.
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|1.109, Легаси_форвард (?), 15:30, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Информационная торрент бомж бинари помойка более не работает, похоже автор сваливает. Позорники же жуют морковку и траву , скорее всего всех распустят на эпичном "проект провалился потому что предыдущая версия каким то чудом работает быстрее хто собирал мы не знаем мы лишь трекеры" и на фоне этого будет тарелка в которой лежит картонная квадратная озалу..я голова в ней длинный нос как в мультике про дровосека.
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