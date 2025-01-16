Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива

|
|1.1, Витюшка (?), 10:57, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Не зря я федорку выбрал. Суся ещё хороша. А больше ничего и не осталось.
|
|
|
|2.20, rerf2010rerf (ok), 12:12, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
После многих лет сидения в линуксе понял, что лучше винды для десктопа всё ещё ничего не придумали. А после добавления туда WSL, линукс на десктопе вообще не нужен.
|
|
|
|3.24, pic (??), 12:19, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Конечно, и на серверах тоже (сарказм).
Пока ты админ локалхоста винда твой выбор (а тут уж как знаете).
|
|
|
|
|
|5.29, Аноним (29), 12:48, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, он увидел и заменил на слово сервер.
Курсач точно не на Линукс писать надо, даже в университетсих стандартах прописан именно .docx
|
|5.30, pic (??), 12:50, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> линукс на десктопе вообще не нужен.
Первое предложение это к твоему.
Второе - вообще двойной сарказм.
|
|3.26, Аноним (26), 12:30, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> лучше винды для десктопа всё ещё ничего не придумали
для одноклеточных - да
|
|2.22, pic (??), 12:18, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
KDE своим шармом сглаживает бажность любого репозитория, до первого мажорного релиза.
Им бы отказаться от пользовательского завала виджетов и тем, сам KDE более-менее может работать, но с этим барахлом надо что-то делать. Миллион версий, что-то совместимо, что-то нет, где-то косяки, куча старья.
Простое правило пишите виджет, тему, код - входите в состав разработчиков KDE. Все эти пользовательские фичи тянут на дно огромный проект. И не поймёшь где схватишь минимум
rm -rf.
|
|1.3, НяшМяш (ok), 11:10, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Похоже даже редхат устал от происходящего в гноме и наконец-то стал предлагать нормальный рабочий стол.
|
|
|
|
|
|3.8, _kp (ok), 11:26, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Даже сами уже гномы начали понимать что делают нечто странное, и пробегали сообшения, от них же, что надо бы делать интерфейс для обычных людей. (а не для каких то не таких)
|
|
|
|4.10, barthez (?), 11:30, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что там не так с интерфейсом? Вроде понятно все. У KDE явно примочек больше и все там запутаннее.
|
|
|
|5.17, rerf2010rerf (ok), 12:06, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А что там не так с интерфейсом?
Он неюзабелен. По крайней мере, без кучи дополнений. А с дополнениями превращается в глюкодром хуже плазмы, и всё равно до неё по удобству и функционалу не дотягивает.
|
|4.21, Gnomik (?), 12:14, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где почитать про "пробегающие сообщения"? Неужели что-то до разработчиков дошло!?
|
|2.13, pic (??), 12:02, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее заказчиков не устраивает GNOME. Вполне возможно, что у бывшей красношляпы падение продаж услуг. Так что мы можем увидеть какую-то конверсию в разработке GNOME, не революционную, но более адекватную что ли. С учётом того, что KDE уже с 2014 года взяло курс на стабилизацию кода, а внесение дополнительных фич уже обсуждается, а не вносится сразу. Плюс в KDE наконец поняли, что немного упростив структуру можно войти в продакшн гораздо лучше и в большем объёме.
|
|1.4, Аноним (5), 11:14, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Специфичные для KDE серьёзные проблемы будут рассматриваться как блокирующие релиз, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME
Т.е. из-за проблем в KDE, выпуск Workstation будет откладываться? Или только KDE отложится, а не Workstation?
|
|
|
|2.15, pic (??), 12:05, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, а как иначе, формировать репозиторий с багами и дырами что ли, как раньше?
|
|1.6, Nochi (?), 11:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А есть шанс большой, что со временем Plasma сделают по умолчанию в Fedora, вместо есть Gnome?
|
|1.7, Аноним (7), 11:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Решение оправданное, рациональное, одобряю.
Если бы сделали LTS, Ред-Хат подобный дистрибутив с КДЕ по умолчанию мог бы подвинуть Ubuntu с её гномом по умолчанию.
|
|1.28, pic (??), 12:43, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Два больших проекта (GNOME/KDE) так и не смогли договорится о хранении своих настроек в каком-то едином хранилище, стандартизированном, чтобы и другие приложения, не важно на каком тулките написанные, могли его читать и получать настройки через независимую службу. Пока настроишь постоянные окружения и десятки .conf .config .ini-файлов, разбросанных по десяткам каталогов, под openbox (или labwc, если wayland) сколько всего за окном произойдёт.
И с какой скоростью эти переменные выбрасываются проектами на ветер в пользу других, а также эти файлы gtk-3.0 (4.0), Qt-настройки через переменные и спец. приложения для их настройки, DPI и прочее, которые не учитываются собственными Qt/KDE/GTK/GNOME-приложениями вне этих графических окружений.
Да, WM может быть и старый подход, но, блин, копаться в этом новейшем барахле, чтобы довести вид и работу приложений в голом оконном менеджере - это надо очень постараться.
Архаика.
|