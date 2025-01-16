Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива

Два больших проекта (GNOME/KDE) так и не смогли договорится о хранении своих настроек в каком-то едином хранилище, стандартизированном, чтобы и другие приложения, не важно на каком тулките написанные, могли его читать и получать настройки через независимую службу. Пока настроишь постоянные окружения и десятки .conf .config .ini-файлов, разбросанных по десяткам каталогов, под openbox (или labwc, если wayland) сколько всего за окном произойдёт. И с какой скоростью эти переменные выбрасываются проектами на ветер в пользу других, а также эти файлы gtk-3.0 (4.0), Qt-настройки через переменные и спец. приложения для их настройки, DPI и прочее, которые не учитываются собственными Qt/KDE/GTK/GNOME-приложениями вне этих графических окружений. Да, WM может быть и старый подход, но, блин, копаться в этом новейшем барахле, чтобы довести вид и работу приложений в голом оконном менеджере - это надо очень постараться. Архаика.

