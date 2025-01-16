The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива

16.01.2025 10:50

Разработчики проекта Fedora опубликовали план поставки сборки со средой рабочего стола KDE в форме базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки со сборкой Fedora Workstation, поставляемой с GNOME. Ранее изменение статуса сборки Fedora с KDE утвердил управляющий совет проекта Fedora. Теперь реализация новой первичной редакции в выпуске Fedora 42 будет рассмотрена комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива.

Сборка Fedora KDE Plasma Desktop Edition начнёт преподноситься на равных со сборкой на базе GNOME, получит аналогичный уровень маркетингового продвижения и будет иметь такое же представление на сайте fedoraproject.org. Специфичные для KDE серьёзные проблемы будут рассматриваться как блокирующие релиз Fedora Linux, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  3. OpenNews: В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX
  4. OpenNews: Fedora на пути к переводу Git-сервисов совместной разработки на платформу Forgejo
  5. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  6. OpenNews: В Fedora 42 планируют поставлять оптимизированные варианты исполняемых файлов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62567-fedora
Ключевые слова: fedora, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Витюшка (?), 10:57, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не зря я федорку выбрал. Суся ещё хороша. А больше ничего и не осталось.
     
     
  • 2.20, rerf2010rerf (ok), 12:12, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    После многих лет сидения в линуксе понял, что лучше винды для десктопа всё ещё ничего не придумали. А после добавления туда WSL, линукс на десктопе вообще не нужен.
     
     
  • 3.24, pic (??), 12:19, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, и на серверах тоже (сарказм).
    Пока ты админ локалхоста винда твой выбор (а тут уж как знаете).
     
     
  • 4.25, rerf2010rerf (ok), 12:20, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты же увидел в моём коменте слово "десктоп" 2 раза, да?
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 12:48, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он увидел и заменил на слово сервер.
    Курсач точно не на Линукс писать надо, даже в университетсих стандартах прописан именно .docx
     
  • 5.30, pic (??), 12:50, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линукс на десктопе вообще не нужен.

    Первое предложение это к твоему.
    Второе - вообще двойной сарказм.

     
  • 3.26, Аноним (26), 12:30, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше винды для десктопа всё ещё ничего не придумали

    для одноклеточных - да

     
  • 2.22, pic (??), 12:18, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE своим шармом сглаживает бажность любого репозитория, до первого мажорного релиза.
    Им бы отказаться от пользовательского завала виджетов и тем, сам KDE более-менее может работать, но с этим барахлом надо что-то делать. Миллион версий, что-то совместимо, что-то нет, где-то косяки, куча старья.
    Простое правило пишите виджет, тему, код - входите в состав разработчиков KDE. Все эти пользовательские фичи тянут на дно огромный проект. И не поймёшь где схватишь минимум
    rm -rf.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:02, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличная новость!
     
  • 1.3, НяшМяш (ok), 11:10, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Похоже даже редхат устал от происходящего в гноме и наконец-то стал предлагать нормальный рабочий стол.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:15, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > устал от происходящего в гноме

    А что там происходит?

     
     
  • 3.8, _kp (ok), 11:26, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже сами уже гномы начали понимать что делают нечто странное, и пробегали сообшения, от них же, что надо бы делать интерфейс для обычных людей. (а не для каких то не таких)
     
     
  • 4.10, barthez (?), 11:30, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там не так с интерфейсом? Вроде понятно все. У KDE явно примочек больше и все там запутаннее.
     
     
  • 5.17, rerf2010rerf (ok), 12:06, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А что там не так с интерфейсом?

    Он неюзабелен. По крайней мере, без кучи дополнений. А с дополнениями превращается в глюкодром хуже плазмы, и всё равно до неё по удобству и функционалу не дотягивает.

     
  • 4.21, Gnomik (?), 12:14, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где почитать про "пробегающие сообщения"? Неужели что-то до разработчиков дошло!?
     
  • 2.13, pic (??), 12:02, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее заказчиков не устраивает GNOME. Вполне возможно, что у бывшей красношляпы падение продаж услуг. Так что мы можем увидеть какую-то конверсию в разработке GNOME, не революционную, но более адекватную что ли. С учётом того, что KDE уже с 2014 года взяло курс на стабилизацию кода, а внесение дополнительных фич уже обсуждается, а не вносится сразу. Плюс в KDE наконец поняли, что немного упростив структуру можно войти в продакшн гораздо лучше и в большем объёме.  
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:14, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Специфичные для KDE серьёзные проблемы будут рассматриваться как блокирующие релиз, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME

    Т.е. из-за проблем в KDE, выпуск  Workstation будет откладываться? Или только KDE отложится, а  не Workstation?

     
     
  • 2.15, pic (??), 12:05, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а как иначе, формировать репозиторий с багами и дырами что ли, как раньше?
     

  • 1.6, Nochi (?), 11:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А есть шанс большой, что со временем Plasma сделают по умолчанию в Fedora, вместо есть Gnome?
     
     
  • 2.16, pic (??), 12:05, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно как ядро переписать на C++
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:08, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью нет.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:18, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:20, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решение оправданное, рациональное, одобряю.
    Если бы сделали LTS, Ред-Хат подобный дистрибутив с КДЕ по умолчанию мог бы подвинуть Ubuntu с её гномом по умолчанию.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:04, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    debian...
     

  • 1.12, YJJJ (?), 11:45, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не корица, но уже лучше)
     
  • 1.18, Аноним (19), 12:08, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опоздали на 20 лет, бывает.
     
  • 1.28, pic (??), 12:43, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два больших проекта (GNOME/KDE) так и не смогли договорится о хранении своих настроек в каком-то едином хранилище, стандартизированном, чтобы и другие приложения, не важно на каком тулките написанные, могли его читать и получать настройки через независимую службу. Пока настроишь постоянные окружения и десятки .conf .config .ini-файлов, разбросанных по десяткам каталогов, под openbox (или labwc, если wayland) сколько всего за окном произойдёт.

    И с какой скоростью эти переменные выбрасываются проектами на ветер в пользу других, а также эти файлы gtk-3.0 (4.0), Qt-настройки через переменные и спец. приложения для их настройки, DPI и прочее, которые не учитываются собственными Qt/KDE/GTK/GNOME-приложениями вне этих графических окружений.

    Да, WM может быть и старый подход, но, блин, копаться в этом новейшем барахле, чтобы довести вид  и работу приложений в голом оконном менеджере - это надо очень постараться.

    Архаика.

     
  • 1.31, Аноним (31), 12:53, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я очень рад этому!
     
     
  • 2.32, pic (??), 12:55, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бета-тестеров прибавиться (без сарказма), я тоже!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру