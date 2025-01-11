В Fedora 42 планируют поставлять оптимизированные варианты исполняемых файлов

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|1.1, Аноним (1), 10:35, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Подскажите какой командой можно понять к какой из архитектур относиться мой CPU ... большой текст свёрнут, показать
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|3.39, Аноним (-), 12:09, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты выхлоп линкера предоставил. А надо выхлоп утилиты центрального процессора. Обозначать архитектуру, как x86-64-v4 неграмотно.
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|4.55, Вирт (?), 12:29, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ты выхлоп линкера предоставил.
Заткнись и просто запусти команду:
'''
$ /lib/ld-linux-x86-64.so.2 --help
Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
x86-64-v4
x86-64-v3 (supported, searched)
x86-64-v2 (supported, searched)
'''
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|1.3, Аноним (3), 10:44, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Решение чрезмерно переусложняет и без того хардкорный дистрибутив. Кто эти люди и как они оказались на своём месте? Почему они навязывают своё неадекватное представление всем остальным?
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|2.6, Alladin (?), 10:57, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот такой он современный мир,
никто не хочет wayland?, а мы первые выкинем xorg! ведь надо же деньги пилить и пофиг что не работает.
никто не признает v1/2/3/...?, а мы первые начнем собирать их, а потом выкинем v1, v2, ... ведь надо же, у многих современный cpu, а мы собираем под v1.., и пофиг что производительности только +0-10% и многие просто проверяют наличие аппарат фичи проца перед запуском по.
вообще есть такое мнение, что никто на fedora не сидит из-за таких прорывов
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|3.12, Аноним (-), 11:24, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Люди хотят чтобы просто работало И не на уровне подключению к мейнфрейму их 80х... большой текст свёрнут, показать
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|4.27, Аноним (27), 11:49, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Люди хотят чтобы просто работало
> А иксы настолько убоги архитектурно
Л - логика
> Люди хотят чтобы просто работало
> у многих современный cpu
Л - логика
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|4.32, Аноним Анонимович Анонимов (?), 11:55, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы не находите странным, что софт собирается для процов 20летней давности?
Если между ними
> В большинстве случаев прирост производительности при сборке для подобных архитектур не превышает 10%, но в отдельных ситуациях приводит к заметному повышению производительности (до 120%)
то нет.
> из-за луддитов, которых "фсе устраивает - ничего нинада", десктопный линь в такой оппе
> Пусть владельцы v1 хлама юзают спец дистры для таких особенных
Единственное оправдание покупки нового железа. Не тот прирост производительности, чтобы раскошеливаться на обновление железа.
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|5.52, Аноним (-), 12:27, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не тот прирост производительности, чтобы раскошеливаться на обновление железа.
Так это разница от инструкций. Что сильно зависит от софта и софтопейсателей.
Чистая производительность от обновления намного больше.
Сравним AMD 9900X и FX-8150. Оба предтопы своего времени. Причем 9900х стоит всего 450 баксов, а фуфикс стоил целых 700+. Причем тех баксов, 2011 года. С учетом инфляции разница будет больше чем в два раза.
А по производительности... +200-400% даже по фуфловому userbenchmark.
Поэтому почему бы не получить еще от 10% до 120% сверху? Из-за кучки нищуков-луддитов?
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|4.41, Аноним (-), 12:14, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вообще-то microarchitecture levels придумали сами Intel и AMD вместе с шапкой и сюзей.
Обозначать архитектуры с префиксом -v4 неграмотно. Не нужно внутриинтеловский жаргон всюду распространять. Это всё выдумки менеджеров, а не инженеров. Язык инженера так бы не смог обозвать микроархитектуру.
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|5.68, Аноним (3), 12:38, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще всё это выглядит неудачной попыткой умирающего Интела зацепиться за рынок. Навязать всем стандарты, которые нафиг никому не сдались.
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|4.48, Аноним (48), 12:24, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Апологет фрагментации?
Фрагментация уничтожит Linux.
Хотя, возможно, в этом и состоит ваша цель.
P.S. Внезапно - в офтопике всё наоборот и всё работает. Хотя, говоря объективно, попытки не прекращаются. Но там другое - нужно заставить покупать новые ПК, выбрасывая те, что могли бы выполнять свои функции еще лет 19.
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|5.58, Аноним (-), 12:31, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Фрагментация уничтожит Linux.
Линукс это и есть фрагментация.
Если бы все усилия на создание очередного нескучного дистра или видеоплеера можно было бы перенаправить на что-то полезное - то линь мог бы занять половину рынка.
Ну тут же шво6одка! Что-то не нравится - делаем форк, потому что ну вот точно именно мы сделаем правильно! С картами и куртизанками. А потом у нас 100500 недоделок разной степени васянности, но ни одной нормально пользоваться нельзя.
> Хотя, возможно, в этом и состоит ваша цель.
Моя цель - чтобы мой проц отрабатывал на все 100%.
А не на 50% или 90% из-за каких-то 6омжей, сидящих на старье.
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|6.79, Аноним (48), 12:51, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А не на 50% или 90% из-за каких-то 6омжей, сидящих на старье.
Проблема возникает у разработчиков, желающих распространять свое ПО с минимальными услилиями. Некоторые из тех же исходников делают сборки для разных версий ОС. Но есть рекомендации - делать для самой старой версии. Хотя это чаще всего не помогает. Кстати, у коллег из macOS те же проблемы (и даже еще более сложные из-за регулярных замен архитектуры процессоров).
> Моя цель - чтобы мой проц отрабатывал на все 100%.
У меня тоже иногда возникает такая цель. Например, при обучении нейронной сети. Но для таких случаев я делаю для себя отдельную сборку, которая никому более не поставляется.
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|7.84, Аноним (-), 13:09, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема возникает у разработчиков, желающих распространять
> свое ПО с минимальными услилиями.
А вот тут поподробнее: какие проблемы возникают у разработчиков?
Собирает мейнтейнер. Как он соберет - так оно и будет.
Если из условной федоры выкинут все что ниже v3 - то это будет проблема юзеров федоры, а не разраба условного гимпа. А гимп как будет работать так и будет.
> Но есть рекомендации - делать для самой старой версии.
Минимальной версии чего? Ядра? DE с которым дистр поставляется? Живого проца?
PS: Ну и да, "с минимальными усилиями" это не про линукс))
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|4.87, fidoman (ok), 13:20, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на уровне подключению к мейнфрейму их 80х
Ну да, на уровне игровой приставки конечно лучше.
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|4.95, Аноним (95), 13:44, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот люди когда научаться не тащить к себе в проекты гору зависимостей(из за которых пользователи забивают систему мусором, и по причине которых чтобы скомпилировать пакет нужно еще больше зависимостей установить, и еще и определенных версий), вот когда отучаться пользоваться разношерстными стстемами сборки, которые тоже тащат за собой все подряд, вот тогда иксы и выкинем
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|3.13, Илья (??), 11:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никто не хочет wayland
Какое-то у тебя особое видение, о том, чего хотят люди
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|3.40, AleksK (ok), 12:12, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потом выкинем v1, v2
V1 процессорам около 20 лет:
AMD K8-family
AMD K10-family
AMD Family 10h (Barcelona)
Intel Pentium 4 / Xeon (Nocona)
Intel Core 2 (all variants)
V2 процессорам около 15 лет:
AMD Family 14h (Bobcat)
AMD Family 16h (Jaguar)
AMD Family 15h (Bulldozer)
AMD Family 15h (Piledriver)
AMD Family 15h (Steamroller)
Intel 1st Gen Core (Nehalem)
Intel 1.5 Gen Core (Westmere)
Intel 2nd Gen Core (Sandybridge)
Intel 3rd Gen Core (Ivybridge)
Intel low-power Silvermont
Intel Goldmont (Apollo Lake)
Intel Goldmont (Denverton)
Intel Goldmont Plus (Gemini Lake)
Реально использовать сейчас что-то старше V3 такое себе удовольствие, а Fedora это всетаки передний край в развитии софта под линукс и самого линукса и ставить её на твой любимый C2D это уже полнейшая глупость.
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|4.50, Аноним (3), 12:26, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык, выкиньте нафиг поддержку и скажите чётко об этом в разделе "системные требования". Зачем нужен этот огород хаков?
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|4.96, Аноним (96), 13:58, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Передает тебе привет мой комп на Ivybridge (4 ядра 3.6 GHz ) способный выдавать 60 fps 1080p в современных тайтлах (Last of us 2 BG3), собирать огромные проекты на с++ (libreoffice) и гонять по 4 виртуалки.
Недавно сидел на sandy bridge 3.2 GHz... и то же хватало.
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|5.99, Аноним (27), 14:09, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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твои компы устарели - срочно беги в магазин - у интела акции падают!
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|5.100, Аноним (-), 14:12, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> способный выдавать 60 fps 1080p
О, подтянулись свидетели 1080p/60 ))
> в современных тайтлах (Last of us 2 BG3)
Которые практически не зависят от проца, отличная выборка! Думаю какой-то match3 или зума тоже бы не тормозила))
Про настройки графония ты тоже решил не писать.
А с helldivers 2, City skylines или Сталкером такой же фокус показать сможешь?
Или "у меня ничего не тормозит, потому что я играю только в то, что не тормозит"?))
> собирать огромные проекты на с++ (libreoffice)
Собирать можно на чем угодно. Просто времени это займет в 2-3 раза больше.
> гонять по 4 виртуалки
На 4 ядрах?)) А мсье оригинал. Хотя, если они какие-то пакетики маршрутизировали, то и 8 можно было запустить.
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|5.102, Аноним (102), 14:22, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если на виртуалках только консоль, то в это можно поверить. Если запускать графику, то там минимум 2 ядра нужно для стабильной работы(по крайней мере на i5 8250u). И тлоу 2 не современная игра так-то, никто не будет перерисовывать текстурки для порта на ПК
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|5.105, Фнон (-), 14:40, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Передает тебе привет мой комп на Ivybridge (4 ядра 3.6 GHz ) способный выдавать 60 fps 1080p в современных тайтлах (Last of us 2 BG3),
Открой для себя удивительный мир из от Парадоксов)
И попробуй сыграть стелларис на 1000 систем с макс кризисом.
Или какую-то сатисфактори с огромными фабриками и кучей конвеерных цепочек.
> собирать огромные проекты на с++ (libreoffice) и гонять по 4 виртуалки.
Хахаха, огромные?
А попробуй собрать хром)
> Недавно сидел на sandy bridge 3.2 GHz... и то же хватало.
Верю! Это зависит от задач.
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|3.42, Аноним (42), 12:17, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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xorg уже морально устарел, не кто не хочет разбираться в этом нагромождении костылей даже за деньги!
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|4.59, Аноним (3), 12:31, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не Xorg можно было бы выкинуть, вейленд выглядел на бумаге приятнее архитектурно. Только опять же, они начали городить хренову тучу несовместимых между собой хаков-расширений и в итоге ничего путного не получилось у них.
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|4.97, Аноним (96), 14:04, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что работает и не падает, умеет в масштабирование без мыла (просто задай dpi в конфиге ), есть рабочие незабагованные среды рабочего стола (KDE mate cinammon) и огромный набор разных фич вроде возможности подключить 2 мишки с разной чуствительностью, граф планшет и не постареть в процессе.
Про не хочет разбиратся неправда, просто авторы вяленого кричат громче всех. А еще есть люди на зарплате что разбираются и будут разбираться. Ибо xorg это не только RHEL но и остальные линукс дистры плюс bsd. Да и RHEL еще лет 10 будет с ним жить как минимум.
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|5.101, Аноним (-), 14:18, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> умеет в масштабирование без мыла
Угу, а в дробное тоже умеет?
Мне тут нужно обычный ноут подключить к обычному 4к монику.
Подскажи, что куда прописывать?)))
> подключить 2 мишки с разной чуствительностью
Невероятно полезная фича. Сотни тысяч пользователей используют ее каждый день.
Но в жесты на тачпаде иксы так и не смогли. Хотя... сколько тех пользователей тачпадов. А вот две мышки подключить... это ух!
> Ибо xorg это не только RHEL но и остальные линукс дистры плюс bsd.
xorg это только RHEL, остальные только пользуются их трудом
bsdшники там вообще раз в сто лет баги фиксят.
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|3.43, Аноним (-), 12:18, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>никто не хочет wayland
Алладин ты не прав. Люди хотят Wayland, люди любят Wayland. А вот. что касается systemD, то люди не хотят systemD, люди не любят systemD.
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|4.65, Аноним (3), 12:34, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вейленд и СистемД не надо путать. Первое было попыткой упростить архитектуру, а второе - создать мега-комбайн по типу винды. Проблема в том что вейленд так и не достиг цели, а системд как раз всё сделал как надо (окончательно испортил юникс-вей).
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|2.25, vdb (?), 11:42, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто эти люди и как они оказались на своём месте? Почему они навязывают своё неадекватное представление всем остальным?
Кто этот аноним? Почему его мнение по поводу людей, лабающих Федору, должно кого-то волновать?
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|3.45, Аноним (-), 12:21, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому-что люди лабающие Федору ступили на скользский путь. И Сообщество линуксоидов должно им показать правильный путь, где нет места Интеловским жаргонам.
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|3.67, Аноним (3), 12:35, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы я многолетний пользователь Федоры. На их сайте написано, что типа они типа для меня делают, а не для реализации своих долбанутых подходов к программированию. Врут?)
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|4.86, Аноним (-), 13:13, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а не для реализации своих долбанутых подходов к программированию. Врут?)
Нет, это ты врешь что "пользователь Федоры".
Раз для тебя их подходы "долбанутые", то ты не пользователь, а какой-то мимикрокоидил, которые по странной случайности установил Федору.
И по своей тупости сделал это несколько раз.
Ведь как еще назвать человека, который устанавливает дистр с добанутыми подходами?
Поэтому просто вали на некродеб и не жалуйся на федору.
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|3.81, Аноним (48), 12:55, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, эти люди вправе делать всё, что считают нужным. Мнением сообщества они также вправе пренебречь. Как говорится, ущерб компенсируется не более, чем в уплаченной за товар сумме.
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|1.4, Alladin (?), 10:50, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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больше архитектур - богу архитектур
а потом выкинем v1 и v2, так как сопровождать их сложно и долго и нудно.
а почему тогда начинали?, а вот надо...
да и не смущяет ли их мнение торвальдса насчет того, что никаких v1/v2/v3 просто нет и это просто от неграмотности?
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|2.8, Аноним (-), 11:04, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потом выкинем v1 и v2, так как сопровождать их сложно и долго и нудно.
Нет, просто живых пользователей v1 практически не осталось.
Те полторы калеки, что застряли на третем пне чуть-чуть пострадают. Но ради них не рационально собирать еще один (или даже два) варианта всех бинарников.
> да и не смущяет ли их мнение торвальдса насчет того, что никаких v1/v2/v3 просто нет и это просто от неграмотности?
Нет, потому что не смотря что это довольно грубое упрощение, оно работает достаточно хорошо.
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|3.47, Аноним (-), 12:23, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нет, потому что не смотря что это довольно грубое упрощение, оно работает достаточно хорошо.
Софистикой тут не занимайся. Все грубые ошибки и допущения нужно исправлять, а не идти на поводу менеджеров.
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|2.74, Вирт (?), 12:44, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да и не смущяет ли их мнение торвальдса насчет того, что никаких v1/v2/v3 просто нет и это просто от неграмотности?
Ну во-первых Линусу не нравиться разделение на инструкции,
к тому какое ускорение дает SSE/AVX это отношения не имеет.
Во-вторых эти слова Линуса о "kernel-space", а здесь речь идет о "user-space".
Основная фишка v2 и v3 это векторные инструкции, а в "kernel-space" они очень дороги
в использовании, так как нужно сохранять и восстанавливать кучу регистров до и после применения векторных инструкций. Поэтому о том используется или нет "SSE" в ядре,
к состоянию программ в "user-space" это отношения не имеет.
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|3.77, Alladin (?), 12:47, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так суть мнения линуса в том, что нет никаких v1/2/3, а есть набор инструкций которые userspace/kernelspace не имеет разницы где активировать, а активируем по факту наличия этой инструкции
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|1.5, Герострат (?), 10:55, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Т.е. ради прироста производительности в 10% они предлагают запуск всех исполняемых файлов прогонять через прослойку? Выглядит разумно (нет)
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|2.44, Аноним (44), 12:20, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно только при установке пакета, а не при каждом запуске.
Но даже 10% быстродействия за +500мс при запуске кажется разумным вариантом.
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|3.76, Вирт (?), 12:46, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но даже 10% быстродействия за +500мс при запуске кажется разумным вариантом.
Вы как-то упускаете тот факт, что размер дистрибутива возрастет в три раза,
и каждый пакет нужно будет качать и устанавливать в три раза дольше.
Ведь выбор будет происходить в момент запуска,
а значит будет три исполняемых файла вместо одного.
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|1.9, Аноним (9), 11:06, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А может ли исполняемый код сам определять, на каком процессоре он работает и в зависимости от этого выполнять оптимизированную или неоптимизированую версию процедур?
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|2.21, Аноним (21), 11:34, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может ли исполняемый код определять, на каком (энергоэффективном) ядре работает, и в зависимости от этого выполнять валидную версию процедур?
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|2.24, Bob (??), 11:40, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а может это будет определятся перед скачкой и установкой пакета? зачем тебе обе версии?
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|2.26, Аноним (26), 11:48, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, вызвать cpuid, например, при старте приложения и подменить ссылки на оптимизированные версии функций.
На расте (рантайм):
fn foo() {
#[cfg(any(target_arch = "x86", target_arch = "x86_64"))]
{
if is_x86_feature_detected!("avx2") {
return unsafe { foo_avx2() };
}
}
foo_fallback();
}
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|2.63, Аноним (48), 12:33, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Думаю, исполняемый - нет. А вот в скрипте запуска с помощью специализированной утилиты определить, на чем запущен скрипт, а потом вызвать нужный исполнямый модуль - возможно. Я так давно делаю, даже чтобы определить не только версию Linux или UNIX, включая разрядность и другие свойства, но также и любую другую ОС и даже офтопик (тем же самым скриптом).
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|3.80, Вирт (?), 12:52, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Думаю, исполняемый - нет.
На самом деле не просто "да", а все так и делают.
Если запустить любую программу на C/C++ и поставить
точку останова например на memcpy, а потом посмотреть что вызовется,
то вызовется какая-нибудь memcpy_avx.
То есть прямо в runtime любая C/C++ программа определяет доступный
набор инструкций и вызывает нужную функцию использующую этот набор инструкций.
|
|1.10, Аноним (10), 11:06, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Самый адекватный подход - как в ядре linux. При запуске выполняется CPUID и выбираются подходящие функции, для которых есть оптимизация. Получаем исполняемый файл, который работает на всех платформах.
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|2.16, Илья (??), 11:28, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Получаем исполняемый файл, который работает на всех платформах.
а разве этим должны заниматься прикладные приложения?
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|3.34, Аноним (9), 11:58, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Получаем исполняемый файл, который работает на всех платформах.
> а разве этим должны заниматься прикладные приложения?
В компилятор встроить
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|3.37, Аноним (27), 12:01, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а кто?
кто кроме пограммистов знает будет ли прирост производительности из-за свежих инструкций и каков этот прирост 0,5% или 146% ?
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|2.46, Аноним (44), 12:22, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это все утяжеляет исполняемые файлы и либы, что в современном мире с сотнями каскадных кэшей её очень хорошо.
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|3.53, Аноним (-), 12:28, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но это все утяжеляет исполняемые файлы и либы, что в современном мире с сотнями каскадных кэшей её очень хорошо.
Ты не знаешь что такое чисты Си. Ядро это реактивный кусок скомпилированного сишного кода, там запрещено использование библиотек.
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|2.85, Аноним (48), 13:11, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так. Во всяком случае, не во всех дистрибутивах.
> выполняется CPUID
В некоторых она не установлена по умолчанию. Например, Runtu. Возможно, во всех Ubuntu. Это не значит, что ее нет. Это значит, что ее нужно установить.
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|3.93, Аноним (93), 13:42, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, оказывается линуксы уже научились добавлять процессорные инструкции в дистрибутивы?
В чудесные времена живем!
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|1.11, Аноним (11), 11:07, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пора пеходить на адекватный дистр, чтоб без этих systemd и v*.
Только нет их, чтоб ещё и с rpm/yum/dnf.
Хмм.. Остаются только 2 радикальных варианта: guix либо nixos.
Главное, чтоб не ролинги: а то пропустишь пару месяцев
и уже вообще не сможешь обновиться.
И не атомарные - которые "жуй чо дают".
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|2.14, Аноним (14), 11:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Главное, чтоб не ролинги: а то пропустишь пару месяцев и уже вообще не сможешь обновиться.
Откуда вы это берете?
Я как-то заброшенный Арч обновлял спустя год или полтора. Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов, но это не было какой-то непосильной нерешаемой задачей.
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|3.17, нах. (?), 11:28, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов, но
истиные пионеры не боятся трудностей, а героически их преодолевают.
Поправил, не благодари.
(а чувак вот не хочет быть пионером. Хочет просто макать печенье в бочку варенья, а не придумывать хитрую процедуру по фильтрации из той бочки ведерка г-неца. Пусть переходит на темную сторону, там без подвоха.)
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|3.20, Аноним (-), 11:32, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов
ЧТД
> но это не было какой-то непосильной нерешаемой задачей
... но годы прдлинга позволили решить это проблему в разумное время.
Прости, но не у всех есть время и желание на прдлинг с такой прикладной вещью как ось.
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|2.15, нах. (?), 11:26, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у вас странные опечатки в слове венда.
Все как ты хочешь - никаких systemd и маркетоидных v-чтотатам. Поддержка 32бит архитектур. И - работает.
А не тут подпилить, там подрихтовать.
И неролинги тоже есть, правда, не для всех. (но обновиться можно даже пропустив пару лет - и снова все работает, а не ой мы тут обновили обновлятор и он теперь не может обновиться)
А юникс как среда для удобной работы НЕ в парадигме "десктопа" - все равно уже мертвый давно.
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|3.51, Аноним (11), 12:26, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имхо, "куда народ пойдёт" туда и разработчики "пойдут".
А иначе для кого ПО/дистры клепать? "Для удовольствия" "в стол"?
Где они те супер-пупер дистры, которыми почти никто не пользовался?
В общем, они нас "прогибают" в одну сторону,
а мы их по "методу Ганди" в другую. Так и живём.
Вон бродкомовцы с vmware уже напопятную пошли,
когда клиенты стали просто отворачиваться толпами.
PS: в офтопике есть оригнал systemd - svchost.exe называется.
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|4.64, Аноним (-), 12:33, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Или наоборот А для кого наклепали 100500 васяно дистров типа это дистрибутив д... большой текст свёрнут, показать
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|4.69, Фнон (-), 12:40, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имхо, "куда народ пойдёт" туда и разработчики "пойдут".
Оно работает не так.
Тут или разработчик запилил что-то, подезное по его мнению, и он выходит на базар и кричит "кому свежий софт, он умеет такие-то трюки".
Или назревает какая-то проблема, а потом юзеры ищут, кто бы ее мог решить.
В первом случае как разраб решил - так и будет.
А во втором, нужно предложить разработчику что-то ценное, деньги, акции или уважение на форуме (но обычно это работает только для поделок в пару десятков тыс LOC).
В случае СПО ты можешь хоть обкричаться, но на разработчика у тебя практически никаких рычагов воздействия.
Решают те, кто хоть что-то делает.
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|4.90, fidoman (ok), 13:31, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в оффтопике сервисами управляет SCM (services.exe)
svchost это скорее некий далёкий аналог xinetd
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|3.103, вымя (?), 14:29, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А не тут подпилить, там подрихтовать.
Кажется, мы стали забывать, как качали всякие file unlocker для виндовса пачками.
> обновиться можно даже пропустив пару лет - и снова все работает
Ага, щассс:
> Microsoft's support article on KB5043145 describes problems which may ensue as "known issues."
> "After installing this update, some customers have reported that their device restarts multiple times or becomes unresponsive with blue or green screens,"
Или:
> Compatibility or safeguard holds remain in place despite the widening of the Windows 11 24H2 release.
> The holds also apply to gamers – problems have been reported with some Ubisoft games, including some Assassin's Creed titles and the recent Star Wars Outlaws game. According to Microsoft, "These games might become unresponsive while starting, loading or during active gameplay. In some cases, users might receive a black screen."
Или:
> The audio issue was reported by users who upgraded to Microsoft's latest and greatest but found that their device's integrated speakers, Bluetooth speakers, and Bluetooth headsets stopped working and disappeared as far as both first and third-party applications were concerned.
Или:
> Gamers using Auto HDR are not so lucky. A compatibility safeguard hold has been put on devices with the technology enabled after users complained about incorrect colors and games ceasing to respond.
Или:
> Microsoft issued a compatibility safeguard hold on USB-connected devices using the Scanner Communication Language (eSCL) protocol in November after users who installed the Windows update experienced glitches with device discovery. The issue was reported resolved by Microsoft in December.
> However, it seems that KB5048667 might not have fixed all the problems for Canon owners. According to our reader: "Canon support tells me that the 24H2 eSCL issue still is not fixed."
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|2.70, Аноним (3), 12:41, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проект Suckless пытался сделать нечто подобное, но в итоге всё заглохло. Из неплохого есть CRUX, но там надо компилить ядро.
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|3.83, Аноним (30), 13:06, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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книга хорошая вышла от Биллимориа Кайван - Программирование ядра Linux пригодится
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|2.94, Аноним (27), 13:44, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на диване/антиксе только rpm нет, а так вполне отвечает требованию "адекватный дистр, чтоб без этих systemd и v*"
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|1.18, Аноним (18), 11:30, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На что только не пойдут лишь бы пакеты из исходников не устанавливать. Для совместимости можно использовать чистый qemu64 и не париться. Кому нужно из исходников систему соберут под свой проц.
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|2.110, Аноним (108), 15:16, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы всё из исходников устанавливать, точно v4 нужно. Иначе счета за электроэнергию аннулируют экономию от отказа от апгрейда.
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|1.33, Аноним (27), 11:56, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но в отдельных ситуациях приводит к заметному повышению производительности (до 120%)
А можно список этих отдельных ситуаций и просто для этих трех конкретных пакетов, где наблюдаются эти "отдельных ситуациях", и собирать эти вариатны...
Есть такой браузер - палемун.
Сейчас бинарные сборки собираются именно для v3 - быстродействию браузера это не шибко помогло, просто у многих пользователей бинарные сборки больше не запускаются :)
Это успех!
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|2.56, Аноним (-), 12:29, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Паленка это кривое поделие на базе фурифокса.
Из которого выпиливают "ненужное" по мнению наркош которые пилят это недоразумение.
Думаешь они разбираются в архитектуре или каких-то особенностях реализации?
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|3.60, Аноним (62), 12:32, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю они и не должны ни в чем разбираться все должно просто работать пофиг как. Интел должна обеспечить совместимость или обанкротится.
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|2.57, Аноним (62), 12:30, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это провал всего х86 единственное преимущество которого это обратная совместимость.
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|3.91, Аноним (48), 13:35, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не x86. Обратная совместимость - это про ОС. И преимущество это - только для Windows (и то с ограничениями). Все другие ОС не имеют обратной совместимости.
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|4.92, Аноним (27), 13:41, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я тут в первокваку по сети играл на 12-дебиане - бинарники из 20 века, только пару либ подкинуть надо было из древних дистров - а так все хор...
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|1.36, Аноним (-), 11:59, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Обозначать архитектуры и пакеты с суффиксами x86-64-v2, x86-64-v3, x86-64-v4 являетс примером необразованности. Линус Торвальдс об этом уже говорил. Это внутри-Интеловский жаргон. Приличные разработчики пакетов никогда так не поступят.
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|2.54, Аноним (62), 12:29, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что ты предлагаешь делать если приложение рассчитывает на то что команда процессора в коде есть, а процессор её выполнять не умеет?
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|3.72, Аноним (3), 12:43, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему решение очевидно - писать в системных требованиях - минимальный процессор Интел (поколение), АМД (поколение).
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|1.88, Аноним (27), 13:20, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем то это напоминает споры 20-ти летней давности гентушников с юзерами бинарных дистрибутивов...
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|1.106, Аноним (107), 15:09, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скачал файл со своего компа, что бы расплодить на весь парк своей корпорации, а у всех кроме тебя он не работает! Норм чё
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