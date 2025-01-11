В Fedora 42 планируют поставлять оптимизированные варианты исполняемых файлов

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Главное, чтоб не ролинги: а то пропустишь пару месяцев и уже вообще не сможешь обновиться. Откуда вы это берете?

Я как-то заброшенный Арч обновлял спустя год или полтора. Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов, но это не было какой-то непосильной нерешаемой задачей.

3.17 , нах. ( ? ), 11:28, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов, но истиные пионеры не боятся трудностей, а героически их преодолевают. Поправил, не благодари. (а чувак вот не хочет быть пионером. Хочет просто макать печенье в бочку варенья, а не придумывать хитрую процедуру по фильтрации из той бочки ведерка г-неца. Пусть переходит на темную сторону, там без подвоха.)

3.20 , Аноним ( - ), 11:32, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, возникло пару проблем из-за замены пакетов ЧТД > но это не было какой-то непосильной нерешаемой задачей ... но годы прдлинга позволили решить это проблему в разумное время.

Прости, но не у всех есть время и желание на прдлинг с такой прикладной вещью как ось.

2.15 , нах. ( ? ), 11:26, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – у вас странные опечатки в слове венда. Все как ты хочешь - никаких systemd и маркетоидных v-чтотатам. Поддержка 32бит архитектур. И - работает. А не тут подпилить, там подрихтовать. И неролинги тоже есть, правда, не для всех. (но обновиться можно даже пропустив пару лет - и снова все работает, а не ой мы тут обновили обновлятор и он теперь не может обновиться) А юникс как среда для удобной работы НЕ в парадигме "десктопа" - все равно уже мертвый давно. 3.31 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 11:51, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >И - работает. Нет.

3.51 , Аноним ( 11 ), 12:26, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имхо, "куда народ пойдёт" туда и разработчики "пойдут".

А иначе для кого ПО/дистры клепать? "Для удовольствия" "в стол"?

Где они те супер-пупер дистры, которыми почти никто не пользовался? В общем, они нас "прогибают" в одну сторону,

а мы их по "методу Ганди" в другую. Так и живём.

Вон бродкомовцы с vmware уже напопятную пошли,

когда клиенты стали просто отворачиваться толпами. PS: в офтопике есть оригнал systemd - svchost.exe называется.

4.64 , Аноним ( - ), 12:33, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Или наоборот А для кого наклепали 100500 васяно дистров типа это дистрибутив д... 4.69 , Фнон (-), 12:40, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Имхо, "куда народ пойдёт" туда и разработчики "пойдут". Оно работает не так.

Тут или разработчик запилил что-то, подезное по его мнению, и он выходит на базар и кричит "кому свежий софт, он умеет такие-то трюки".

Или назревает какая-то проблема, а потом юзеры ищут, кто бы ее мог решить. В первом случае как разраб решил - так и будет.

А во втором, нужно предложить разработчику что-то ценное, деньги, акции или уважение на форуме (но обычно это работает только для поделок в пару десятков тыс LOC). В случае СПО ты можешь хоть обкричаться, но на разработчика у тебя практически никаких рычагов воздействия.

Решают те, кто хоть что-то делает.

4.90 , fidoman ( ok ), 13:31, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в оффтопике сервисами управляет SCM (services.exe)

svchost это скорее некий далёкий аналог xinetd

3.103 , вымя ( ? ), 14:29, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А не тут подпилить, там подрихтовать. Кажется, мы стали забывать, как качали всякие file unlocker для виндовса пачками. > обновиться можно даже пропустив пару лет - и снова все работает Ага, щассс: > Microsoft's support article on KB5043145 describes problems which may ensue as "known issues."

> "After installing this update, some customers have reported that their device restarts multiple times or becomes unresponsive with blue or green screens," Или: > Compatibility or safeguard holds remain in place despite the widening of the Windows 11 24H2 release.

> The holds also apply to gamers – problems have been reported with some Ubisoft games, including some Assassin's Creed titles and the recent Star Wars Outlaws game. According to Microsoft, "These games might become unresponsive while starting, loading or during active gameplay. In some cases, users might receive a black screen." Или: > The audio issue was reported by users who upgraded to Microsoft's latest and greatest but found that their device's integrated speakers, Bluetooth speakers, and Bluetooth headsets stopped working and disappeared as far as both first and third-party applications were concerned. Или: > Gamers using Auto HDR are not so lucky. A compatibility safeguard hold has been put on devices with the technology enabled after users complained about incorrect colors and games ceasing to respond. Или: > Microsoft issued a compatibility safeguard hold on USB-connected devices using the Scanner Communication Language (eSCL) protocol in November after users who installed the Windows update experienced glitches with device discovery. The issue was reported resolved by Microsoft in December.

> However, it seems that KB5048667 might not have fixed all the problems for Canon owners. According to our reader: "Canon support tells me that the 24H2 eSCL issue still is not fixed." 2.30 , Аноним ( 30 ), 11:51, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Venom Linux на SysV он же Rolling релиз

2.70 , Аноним ( 3 ), 12:41, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проект Suckless пытался сделать нечто подобное, но в итоге всё заглохло. Из неплохого есть CRUX, но там надо компилить ядро.

3.83 , Аноним ( 30 ), 13:06, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – книга хорошая вышла от Биллимориа Кайван - Программирование ядра Linux пригодится

2.94 , Аноним ( 27 ), 13:44, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на диване/антиксе только rpm нет, а так вполне отвечает требованию "адекватный дистр, чтоб без этих systemd и v*"

