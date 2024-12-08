Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64

2.9 , нах. ( ? ), 21:09, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Наоборот - в windows "просто работает", а автор чудо-патча предлагает к примеру "выбросить 32битную подержку kvm".

И "зачем вам оптимизация вашего хлама core2". Т.е. именно для медленных систем где она и нужна. "благодарите миня, виликага, что вообще разрешл вам собирать для них ведро". Так что очень повезло что Линус до...лся до мелочи, и весь комплект патчей видимо выбросит в помойку, потому что не так подано. (Но автор на зарплате у платиновых, и премию ему не заплатят если не продаст, поэтому переподаст с правильным прогибом и без "v2 v3" - рано или поздно примут.)

3.14 , Аноним ( - ), 21:33, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я и говорю что Линус все правильно сказал, как вы утверждаете - до..лся до мелочи. Я что-то не так понял? И Windows 11 тот же не поставишь на старые машины - ничего там нет типа "просто работает". И наоборот - старую винду не поставишь на новую, т.к. аппаратной поддержки нет. Нужно переделать так, чтобы проверялась поддержка систем команд процессора. Если автор патча не переделает, это конечно будет печально.

4.19 , нах. ( ? ), 21:44, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так я и говорю что Линус все правильно сказал, как вы утверждаете

> - до..лся до мелочи. Я что-то не так понял? И Windows

> 11 тот же не поставишь на старые машины - ничего там потому что это, внезапно - _другая_ операционка (и поставишь, на те которые еще в принципе имеет смысл ее ставить), хотя и сохранившая обратную совместимость прикладного софта (как обычно) Но никто не бросает поддержку десятой - более того, заставляют альтернативно-одаренных программистов тоже ее поддерживать (угадай для какой единственной 32битной операционки гугль еще собирает хромонога и исправляет, скрипя зубами, в нем баги?) 3.16 , Аноним ( 16 ), 21:36, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В коде не должно и не может быть никаконо платформозависимого кода. Всю эту магию надо пихать в конь-пилятор.

4.18 , нах. ( ? ), 21:40, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу. Ведь компилятор работает на особой магии, а не на том же коде. У меня для тебя грустная новость - Си и Юникс придумали люди, которые считали ровно наоборот. 5.38 , Аноним ( 16 ), 22:47, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая вообще разница кто там что придумал? Это вообще к чему нам информация? Компилятор высока абстракция если он ничего не решает можно писать на асме.

5.53 , Аноним ( 52 ), 23:37, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выпро тот С в котором на откуп компилятора отдаётся big endian/little endian бинарника, длина машинного слова и даже количество байт в бите?

4.25 , Аноним ( 25 ), 21:55, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо было образ 2000 завести на виртуалке, со старым софтом. Запускалось на райзене 2600 - дикие тормоза и глюки винды, пока в настройках жестко не был указан проц типа пень 3 1200. После этого винда залетала.

5.35 , Zenitur ( ok ), 22:42, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть драйвер для AMD Atlon64/Phenom для виртуалки. Ускоряет работу гостевой 2000/XP. Лично у меня драйвер не установлен, всё и так нормально. И я не знаю, годится ли драйвер для AMD FX/Ryzen. Ищи драйвер на ru-board.

4.33 , anonymous ( ?? ), 22:39, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/torvalds/linux/tree/master/arch

