Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64

>> это был закидон [данные удалены] Людям которым провайдер блочит большую часть .ru сегмента не понять что Линус насрал не только и не столько на вашего неприятеля сколько на свободу в понимании Free Software, FOSS. Давно забылись времена как Столлманн объявил несовместимой с GPL лицензию, кажется с PHP старой версии, когда они сказали в файле лицензии "This software must not be used for evil". Шваббодку нельзя разменивать на "благие намерения", такие как вопли из местного телевиденья. ИМХО этот выпад против Линуса самого проекта GNU гораздо зашкварнее чем мозолеедство Столлмана и его жезаступничество за отменённых Минского с Эпштейном вместе взятые.