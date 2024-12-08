Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64

|
|1.1, Аноним (1), 20:33, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Прошу прощения, а он хочет вечно поддерживать вплоть до каждого ядра код?
|
|
|
|2.52, Аноним (52), 23:29, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Он хочет показать порох в пороховницах и восстановить репутацию после предыдущего закидона.
>> это был закидон [данные удалены]
Людям которым провайдер блочит большую часть .ru сегмента не понять что Линус насрал не только и не столько на вашего неприятеля сколько на свободу в понимании Free Software, FOSS. Давно забылись времена как Столлманн объявил несовместимой с GPL лицензию, кажется с PHP старой версии, когда они сказали в файле лицензии "This software must not be used for evil". Шваббодку нельзя разменивать на "благие намерения", такие как вопли из местного телевиденья. ИМХО этот выпад против Линуса самого проекта GNU гораздо зашкварнее чем мозолеедство Столлмана и его жезаступничество за отменённых Минского с Эпштейном вместе взятые.
|
|1.2, Zenitur (ok), 20:33, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> ... что самые последние модели процессоров Intel для настольных систем, которые не реализуют AVX-512, формально относятся к более младшей версии, чем более старые процессоры с поддержкой AVX-512
Ну это как Prescott, который умеет SSE3, а потом вышел Pentium D, который тоже Prescott, но не умеет SSE3.
Upd: ошибся. Там есть SSE3. https://ru.wikipedia.org/wiki/SSE3
Тогда другая аналогия. i586 вышел в 1992, i686 вышел в 1995, а i586+MMX вышел в 1997. Если не знать этой хронологии, можно решить, что раз в i586 есть MMX, то и в i686 он есть, но это не так. i686+MMX вышел в 1998.
|
|
|
|2.11, Sylvia (ok), 21:15, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Pentium 4" был как Northwood (SSE2, 32 bit) так и Prescott
в если брать более широко, то для одного и того же поколения процессоров существуют как полные версии так и образки, с которых отрезают не только AVX, но и аппаратный AES например
|
|2.32, Аноним (32), 22:38, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Есть аналогия проще, Intel выпускала процессоры в 2020 году вообще без AVX.
|
|1.3, Аноним (-), 20:37, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Адекватная реакция инженера. Позиции двух сторон конфликта (интересов) в целом ясна. Мне лично нравится позиция Линуса, а иначе Linux превратится в Windows с его граблями.
|
|
|
|2.9, нах. (?), 21:09, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Наоборот - в windows "просто работает", а автор чудо-патча предлагает к примеру "выбросить 32битную подержку kvm".
И "зачем вам оптимизация вашего хлама core2". Т.е. именно для медленных систем где она и нужна. "благодарите миня, виликага, что вообще разрешл вам собирать для них ведро".
Так что очень повезло что Линус до...лся до мелочи, и весь комплект патчей видимо выбросит в помойку, потому что не так подано.
(Но автор на зарплате у платиновых, и премию ему не заплатят если не продаст, поэтому переподаст с правильным прогибом и без "v2 v3" - рано или поздно примут.)
|
|
|
|3.14, Аноним (-), 21:33, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так я и говорю что Линус все правильно сказал, как вы утверждаете - до..лся до мелочи. Я что-то не так понял? И Windows 11 тот же не поставишь на старые машины - ничего там нет типа "просто работает". И наоборот - старую винду не поставишь на новую, т.к. аппаратной поддержки нет. Нужно переделать так, чтобы проверялась поддержка систем команд процессора. Если автор патча не переделает, это конечно будет печально.
|
|
|
|4.19, нах. (?), 21:44, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так я и говорю что Линус все правильно сказал, как вы утверждаете
> - до..лся до мелочи. Я что-то не так понял? И Windows
> 11 тот же не поставишь на старые машины - ничего там
потому что это, внезапно - _другая_ операционка (и поставишь, на те которые еще в принципе имеет смысл ее ставить), хотя и сохранившая обратную совместимость прикладного софта (как обычно)
Но никто не бросает поддержку десятой - более того, заставляют альтернативно-одаренных программистов тоже ее поддерживать (угадай для какой единственной 32битной операционки гугль еще собирает хромонога и исправляет, скрипя зубами, в нем баги?)
|
|3.16, Аноним (16), 21:36, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В коде не должно и не может быть никаконо платформозависимого кода. Всю эту магию надо пихать в конь-пилятор.
|
|
|
|4.18, нах. (?), 21:40, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
угу. Ведь компилятор работает на особой магии, а не на том же коде.
У меня для тебя грустная новость - Си и Юникс придумали люди, которые считали ровно наоборот.
|
|
|
|5.38, Аноним (16), 22:47, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая вообще разница кто там что придумал? Это вообще к чему нам информация? Компилятор высока абстракция если он ничего не решает можно писать на асме.
|
|5.53, Аноним (52), 23:37, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выпро тот С в котором на откуп компилятора отдаётся big endian/little endian бинарника, длина машинного слова и даже количество байт в бите?
|
|4.25, Аноним (25), 21:55, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо было образ 2000 завести на виртуалке, со старым софтом. Запускалось на райзене 2600 - дикие тормоза и глюки винды, пока в настройках жестко не был указан проц типа пень 3 1200. После этого винда залетала.
|
|
|
|5.35, Zenitur (ok), 22:42, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть драйвер для AMD Atlon64/Phenom для виртуалки. Ускоряет работу гостевой 2000/XP. Лично у меня драйвер не установлен, всё и так нормально. И я не знаю, годится ли драйвер для AMD FX/Ryzen. Ищи драйвер на ru-board.
|
|1.6, Аноним (6), 20:56, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А почему этим вопросом занимаются не мейнтейнеры подсистем, которые проверяют патчи? Что за микроменеджмент со стороны Линуса? Какое-то нарушение принципа субординации с его стороны.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 21:06, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос архитектурный. Микроменеджментом было бы придираться к опечаткам в комментах подчиненного подчиненного подчиненного.
|
|
|
|3.12, Аноним (6), 21:23, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так ответственные на то и ответственные чтобы заниматься в том числе архитектурными вопросами своих подсистем. Там далеко не самые глупые люди сидят, а вполне себе ровня Линусу. А то получается Линус наезжает на рядовых исполнителей вместо того чтоб спросить с того кто принимал решение - своих непосредственных починенных, мейнтейнеров подсистем.
|
|2.17, Аноним (16), 21:37, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мейнтейнер поднял на уровень руководства сделегировал и соблел субординацию.
|
|
|
|2.21, Аноним (24), 21:49, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
10 венда ltsc будет тебя радовать до глубокой старости своими обновлениями. А потом тебе компы просто будут уже не нужны.
|
|1.20, Аноним (20), 21:46, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Упомянутая классификация абсолютно неофициальна и ничему формально не соответствует
Да, предложил человек из Red Hat, но это поддержано SUSE, Intel и AMD. Так что всё же стоит обратить на это внимание
Когда Intel и AMD будут внедрять x86S Лайнус тоже будет это чушью называть?
> Система версий заменяет относительно простой вопрос "умеет ли этот процессор такую команду?" на значительно более сложный "что вообще значит версия x86_64 v3 и что она умеет?!".
Один раз разобрался и работаешь, по итогу конечному пользователю удобнее ориентироваться по v1, v2, v3, v4 etc. чем по реальным функциям типа CMPXCHG16B, которые для пользователя просто бессмысленный набор букв.
|
|
|
|2.28, Аноним (-), 22:05, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> удобнее ориентироваться по v1, v2, v3, v4 etc. чем по реальным функциям ... которые для пользователя просто бессмысленный набор букв
Вы сейчас описали кончного пользователя windows. Или macos. Linux немного о другом.
|
|2.34, Аноним (34), 22:40, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Один раз разобрался и работаешь, по итогу конечному пользователю удобнее ориентироваться по v1, v2, v3, v4 etc. чем по реальным функциям типа CMPXCHG16B, которые для пользователя просто бессмысленный набор букв.
Учитывая, что среднестатистический пользователь порой не может получить информацию о том, что за инструкции у него в процессоре поддерживаются (я не беру в расчёт тех, кто знает об хотя бы самых простых способов посмотреть их без гуглежа модели процессора), подобные сокращения до x86_64_vXXX ещё больше не имеют смысла.
Ну а ещё они банально удобны только тем, кто привык к таким сокращениям за место сухого перечисления инструкций.
|
|1.30, Семен (??), 22:34, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Для тех кто живет в opennet в танке и в своем сферическом вакууме перформанс опт... большой текст свёрнут, показать
|
|1.31, zog (??), 22:36, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В конце концов они всё равно продавят идею мапить какие-то версии/названия на наборы битиков из CPUID. Ведь тому же GCC нельзя передать CPUID, зато можно задать несколько замысловатых параметров для включения/выключения поддержки тех или иных фич процессоров. Продавят чисто для маркетинга.
|
|
|
|2.40, Lyrix (ok), 22:54, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>.. GCC нельзя передать CPUID
Я не "погромист" ни разу, но что тогда делают -march=native -mtune=native, как не передают инфо о ЦПУ и его возможностях?
|
|1.42, Alladin (?), 22:58, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Линус прав, ваш x86_64 на 64% соответствует версии v3:) это неправильно, есть совершенно разные процессоры и они имеют абсолютно разный набор фич.
Условно, прикинуть если в проце не будет аппарат sha256 но будет sha512 (биты, все условно) то что это значит?, процессор не подходит под (условно) v2 но имеет фичи из v3 значит вся оптимизация пойдет под v1... ужас
|
|1.46, Аноним (-), 23:15, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да ладно, а кто armv7 пошёл закапывать? Пускай и половину рынка x86 закопает.
|