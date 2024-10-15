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Intel и AMD при участии Линуса Торвальдса создали консультативную группу по экосистеме x86

15.10.2024 21:55

Компании Intel и AMD объявили о создании консультативной группы по развитию инноваций в экосистеме x86, в число участников которой вошли Линус Торвальдс, создатель ядра Linux, и Тим Суини, основатель компании Epic Games и один из ключевых разработчиков игрового движка Unreal Engine. В группу также приняты представители компаний Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle и Red Hat.

Ключевой задачею инициативы названа совместная работа над обеспечением совместимости между платформами, упрощением разработки программного обеспечения для систем x86 и выявлением потребностей разработчиков в расширении архитектуры. Целью является поддержание развития архитектуры x86 как вычислительной платформы, востребованной как разработчиками, так и потребителями.

Ожидается, что группа поможет объединить лидеров индустрии и учесть интересы как производителей оборудования, так и сообществ разработчиков ПО, для формирования будущего архитектуры и предоставления разработчикам более унифицированного набора инструкций и архитектурных интерфейсов. В область интересов группы попадают различные области применения, включая решения для центров обработки данных, клиентских систем, облачных сервисов, встраиваемых устройств, машинного обучения и 3D-графики.

Ожидается, что в итоге удастся улучшить совместимость между программным и аппаратным обеспечением, упростить руководства по архитектуре и стандартизировать интерфейсы продуктов Intel и AMD, а также обеспечить более эффективную интеграцию новых аппаратных возможностей в операционные системы, фреймворки и приложения.

  1. Главная ссылка к новости (https://videocardz.com/newz/in...)
  2. OpenNews: Intel, AMD и ARM представили UCIe, открытый стандарт для чиплетов
  3. OpenNews: Линус Торвальдс перешёл с Intel на AMD на своей основной системе
  4. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  5. OpenNews: Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62056-amd
Ключевые слова: amd, intel, x86
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:44, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Linux в элитный клуб игровых платформ?
     
     
  • 2.11, Слава Линуксу (?), 22:55, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Без nvidia это клуб Голубая устрица
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 23:06, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nVidia не видна в кругу друзей Linux. Будут мозговать как её отлучить от x86.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:20, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если бы нвидии разрешили купить ARM мы бы прямо сейчас уже переписывались с армовых десктопов с крутейшей дешевой графикой от нвидии.  
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 23:27, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот уж чем-чем, а дешёвой графикой  Nvidia  никогда не славилась.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 23:36, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как же, всегда дешевле аналогов была.
     
  • 5.37, Олег (??), 23:36, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так macos уже....
     

  • 1.2, X86 (ok), 22:45, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень хорошо.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:50, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://opennet.ru/59164-x86s
     
     
  • 3.33, pic (?), 23:32, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и будет.
    Это сговор на x86s, срежут легаси-команды, упростят архитектуру, нарастят ipc, наделают десятками упрощенных ядер с конвергентным thread director.

    Эти две корпы новой лицензией на x86s делится не будут.
    В итоге всё равно будут пилить другие архитектуры , из-за вторичных санкций и страха киберугроз, каждому своё.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 00:02, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    тряска от арма и рисквы детектед
     
     
  • 2.6, Аноним (22), 22:47, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не от арма и не риска. Тебя трясет от твоего хронического алкоголизма.  
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:46, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю.
    Вот ARM уже чипы с поддержкой виртуализации выкатили и работы с большой памятью.
    Эпол свою экосистему тоже на армы перетаскивает.
    Ждем когда стим перетащит свою прошивку для игр на ARM, и "венде капец".
     
     
  • 2.7, Аноним (22), 22:48, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное что есть у х86 это Легаси код. Никаких преимуществ у них больше нет.  
     
     
  • 3.35, pic (?), 23:35, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они весь легаси отправят в microsoft prism.
     
  • 3.61, X512 (?), 02:01, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У x86 по прежнему лидерство в абсолютной производительности на ядро команд общего назначения.
     
  • 2.8, vvm13 (ok), 22:50, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь и винда есть на арме.
     
     
  • 3.10, Аноним (22), 22:50, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот программок для этой шинды уже который год нет и не будет.
     

  • 1.5, Аноним (22), 22:46, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очевидно это начало конца x86 интел скоро будет уже банкротом его уже собирается купить какой то там квалком. Что то подобное создавали перед закатом Симбиан.
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 23:01, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта версия заслуживает внимания. Передать все спецификации x86 этой группе, а самим сбросить затраты, связанные с этой платформой.
     
     
  • 3.29, Аноним (22), 23:26, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да им бы уже пора раздавать лицензию на х86 каждому встречному чтобы тот мог сам себе процов наклепать. Иначе их неминуемо обгонит арм и риск5. Если они пропустят момент то в будущем придется доплачивать чтобы кто-нибудь согласился сделать себе х86 процессор.  
     
  • 2.15, Аноним (9), 23:04, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >интел скоро

    https://omdia.tech.informa.com/-/media/tech/omdia/marketing/pr/2024/mar/semico

     
     
  • 3.18, Аноним (22), 23:15, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты новостей дальше своей комнаты не читаешь? https://www.forbes.ru/biznes/521680-smi-uznali-o-predlozenii-qualcomm-kupit-in
     
     
  • 4.20, Аноним (22), 23:17, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ещё забавнее после этой новости к квалкомовских дровах совершенно "случайно" нашли очень большие "случайные уязвимости".
     
  • 4.44, Аноним (9), 23:50, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше почему не следили за развитием событий ?
    Это практически нереально из-за антимонопольных регуляторов.
    Плюс к Интел сразу пришли предложения с инвестициями.
    А так же выход новых Lunar и Arrow Lake и Gaudi 3.
    - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-22/apollo-is-said-to-offer-mul
    - https://www.datacenterdynamics.com/en/news/intel-rejects-proposed-arm-acquisit
     
     
  • 5.50, Аноним (9), 00:03, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое главное, что у Интел своё производство:
    Май 2024:
    https://www.ixbt.com/news/2024/05/11/intel-asml-euv.html
    Октябрь 2024:
    https://3dnews.ru/1112390/
     
  • 3.25, Аноним (22), 23:22, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё тебе ссылочка на подумать https://finance.yahoo.com/quote/INTC/ акции интел находятся на 12-ти летнем минимуме и ничего не говорит о том что они будут расти.  
     
     
  • 4.42, Аноним (36), 23:47, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они немножко провалились с RMA, что в принципе это было ожидаемо после решения копировать архитектуру мобильных армов (неожидаемо тут то, что процессоры буквально сгорают), особенно после переноса производства на TSMC. Если есть дальнейшие планы на собственные производства, то всё будет норм, сейчас перестанут выключать турбобуст при задействовании simd и avx512 в обычных процессорах запилят и всё дальше будет без альтернатив.
     
  • 2.32, Аноним (-), 23:31, 15/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:56, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сасуини чё там делает?
     

  • 1.13, nume (ok), 22:56, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только зачем Линусу брать на себя этот геморрой, без него не решили бы что ли?
     
     
  • 2.17, Аноним (9), 23:08, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из-за "HPC cluster", там linux:
    https://opennet.ru/61167-top500
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:15, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он всяким кактусам раздаст "факи-факи", и глядишь начнется упрощение платформ и энергоэффективность
     
  • 2.21, Аноним (22), 23:18, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедуля старенький может в приступе маразма дропнуть х86 и перейти на другие платформы. Таких надо держать как можно ближе чтобы следить за их ментальным здоровьем.  
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:25, 15/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.59, Аноним (27), 01:43, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.28, Аноним (28), 23:26, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >выявлением потребностей разработчиков в расширении архитектуры

    Встроенный в процессор DRM, со встроенной поддержкой в ядро Linux.

     
  • 1.31, Аноним (28), 23:28, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >С 2006 года Суини владеет рядом патентов, связанных с программным обеспечением[18].

    Всё, что надо знать о нём.

     
  • 1.34, Аноним (34), 23:34, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что означает в данном контексте x86 -  только 32 битная архитектура (в противовес х64), или вся интелевская архитектура? Из контекста тоже непонятно - хотят разобраться что делать с устаревшей частью архитектуры или с ней полностью.
     
     
  • 2.38, Аноним (36), 23:38, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это только 8-битных процессоров касается, очевидно же.
     
  • 2.40, Аноним (-), 23:42, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По хорошему нужно дропать всё 32 битное и legacy BIOS чтобы процессор сразу инициировался в 64 битном protected mode. А то ведь оно до сих пор тянет за собой поддержку 8086.
     

  • 1.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:40, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Суини
    > Помимо этого известен общественной деятельностью в Северной Каролине, где он инвестирует в сохранение природы.

    То есть с одной стороны потребляем лишнее электричество для развлечений, а с другой заботимся о природе? На скольки стульях он сидит?

     
     
  • 2.43, Аноним (-), 23:49, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > То есть с одной стороны потребляем лишнее электричество для развлечений

    Ты тоже можешь прекратить потреблять лишнее электричество, если перестанешь жечь свою ламповую Радуга-716 для просмотра программы 60 минут с соловьёвым.

     
     
  • 3.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:56, 15/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 3.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:58, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> То есть с одной стороны потребляем лишнее электричество для развлечений
    > можешь прекратить потреблять лишнее электричество

    Некоторые уже практикуют веерные отключения и, судя по тому, что ты появляешься только в определенные часы, ты один из них.

     
     
  • 4.65, Neon (??), 02:23, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Регулярные репарации, как кастрюли и мрияли. Но как всегда есть нюанс)))
     
  • 3.51, Аноним (27), 00:07, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 4.54, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:26, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 3.64, Neon (??), 02:21, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто то похоже по себе остальных судит. Ни одной передачи не пропустил похоже)
     

  • 1.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:44, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вошли Линус Торвальдс и Тим Суини
    > также приняты представители компаний Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle и Red Hat.

    Это же можно одним пальцем всех уделать сразу. Жаль нвидии нет.

     
     
  • 2.47, Аноним (36), 23:58, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудачники какие-то. NVIDIA олин на riscv и arm (весь арм купить ей не дали, а зря).
     
  • 2.52, Аноним (27), 00:07, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.53, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:18, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.57, Аноним (27), 01:39, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.62, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:05, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.63, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:10, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже не представляешь насколько ты жалок когда свои посты лайкаешь.

    Кстати, вчера праздник был "65 лет со дня ликвидации вашего нынешнего хероя-националиста". Ты главное не волнуйся, современных судопдатовских цукерок всем хватит.

     

  • 1.45, Bottle (?), 23:51, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это же картель олигополистов!
    Просто совместно будут давить мелких мануфактурщиков и прочих конкурентов по софтварной части.
     
     
  • 2.58, Аноним (27), 01:41, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Kлoyн
     

  • 1.55, Аноним (55), 00:37, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь Линус в этой группе будет вести себя прилично. А тот тут могут и кикнуть быстро.
     
     
  • 2.56, Анониссимус (?), 00:48, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я бы -- наоборот, посмотрел бы как он там всех на своём finger по-это... вразумление сделал.
     

  • 1.60, Аноним (60), 01:58, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрее бы все размежевались и griggorii получил полный пакет инвесторов и сделал ось которая по оценкам мира будет конкурентной той же винде.
     

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