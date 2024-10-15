Intel и AMD при участии Линуса Торвальдса создали консультативную группу по экосистеме x86

Компании Intel и AMD объявили о создании консультативной группы по развитию инноваций в экосистеме x86, в число участников которой вошли Линус Торвальдс, создатель ядра Linux, и Тим Суини, основатель компании Epic Games и один из ключевых разработчиков игрового движка Unreal Engine. В группу также приняты представители компаний Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle и Red Hat.

Ключевой задачею инициативы названа совместная работа над обеспечением совместимости между платформами, упрощением разработки программного обеспечения для систем x86 и выявлением потребностей разработчиков в расширении архитектуры. Целью является поддержание развития архитектуры x86 как вычислительной платформы, востребованной как разработчиками, так и потребителями.

Ожидается, что группа поможет объединить лидеров индустрии и учесть интересы как производителей оборудования, так и сообществ разработчиков ПО, для формирования будущего архитектуры и предоставления разработчикам более унифицированного набора инструкций и архитектурных интерфейсов. В область интересов группы попадают различные области применения, включая решения для центров обработки данных, клиентских систем, облачных сервисов, встраиваемых устройств, машинного обучения и 3D-графики.

Ожидается, что в итоге удастся улучшить совместимость между программным и аппаратным обеспечением, упростить руководства по архитектуре и стандартизировать интерфейсы продуктов Intel и AMD, а также обеспечить более эффективную интеграцию новых аппаратных возможностей в операционные системы, фреймворки и приложения.



