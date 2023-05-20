Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме

Компания Intel представила упрощённую процессорную архитектуру x86S (x86 Simplification), реализующую только 64-разрядный режим и избавленную от поддержки устаревших концепций. Поддержка 16- и 32-разрядных операционных систем в x86S прекращена, но их можно будет запускаться при помощи виртуализации. Возможность запуска 32-разрядных приложений в окружении 64-разрядной ОС сохранится. Процессоры с новой архитектурой будут запускаться сразу в 64-разрядном режиме, минуя промежуточные переключения в 16- и 32-разрядные режимы в процессе инициализации. В x86S также реализована возможность переключения на использование 5-уровневой структуры таблицы страниц памяти, без предварительного отключения страничной адресации и минуя переход в бесстраничный режим. Особенности архитектуры x86S: Прекращение поддержки 16-разрядной адресации и возможности переопределения размера адреса.

Использование упрощённой 64-разрядной модели сегментной адресации памяти для поддержки сегментной адресации в 32-разрядных приложениях , что соответствует практике, используемой в современных операционных системах.

Прекращение поддержи 1 и 2 колец защиты, которые не применяются в современном ПО.

Прекращение поддержки 32-разрядного режима в нулевом кольце защиты.

Удаление 16- и 32-разрядных защищённых режимов.

Прекращение поддержки доступа к портам ввода/вывода из 3 кольца защиты.

Прекращение поддержки строковых операций с портами ввода/вывода (INS/OUTS)

Прекращение поддержки контроллеров прерываний 8259 и использование только программируемых контроллеров X2APIC.

Удаление некоторых неиспользуемых битов режимов операционной системы.



