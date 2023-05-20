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Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме

20.05.2023 20:53

Компания Intel представила упрощённую процессорную архитектуру x86S (x86 Simplification), реализующую только 64-разрядный режим и избавленную от поддержки устаревших концепций. Поддержка 16- и 32-разрядных операционных систем в x86S прекращена, но их можно будет запускаться при помощи виртуализации. Возможность запуска 32-разрядных приложений в окружении 64-разрядной ОС сохранится.

Процессоры с новой архитектурой будут запускаться сразу в 64-разрядном режиме, минуя промежуточные переключения в 16- и 32-разрядные режимы в процессе инициализации. В x86S также реализована возможность переключения на использование 5-уровневой структуры таблицы страниц памяти, без предварительного отключения страничной адресации и минуя переход в бесстраничный режим.

Особенности архитектуры x86S:

  • Прекращение поддержки 16-разрядной адресации и возможности переопределения размера адреса.
  • Использование упрощённой 64-разрядной модели сегментной адресации памяти для поддержки сегментной адресации в 32-разрядных приложениях , что соответствует практике, используемой в современных операционных системах.
  • Прекращение поддержи 1 и 2 колец защиты, которые не применяются в современном ПО.
  • Прекращение поддержки 32-разрядного режима в нулевом кольце защиты.
  • Удаление 16- и 32-разрядных защищённых режимов.
  • Прекращение поддержки доступа к портам ввода/вывода из 3 кольца защиты.
  • Прекращение поддержки строковых операций с портами ввода/вывода (INS/OUTS)
  • Прекращение поддержки контроллеров прерываний 8259 и использование только программируемых контроллеров X2APIC.
  • Удаление некоторых неиспользуемых битов режимов операционной системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: openSUSE Tumbleweed прекращает официальную поддержку архитектуры x86-64-v1
  3. OpenNews: Архитектура ia64 оставлена в ядре Linux без сопровождения
  4. OpenNews: Доступен ELKS 0.4, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel
  5. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59164-x86s
Ключевые слова: x86s, x86, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 21:03, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dos будет портирован на 64 бита и совместимость со всеми программами нарушится. Но всё равно никто не использует DOS.
    А вот страрые программы будут работать через трансляцию?
    Насколько это упростит и поможет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:08, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    32-битные программы работать будут, 16-битные нет, но их по сути никто уже нативно и не запускает со времён 2000/XP и NTVDM.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:18, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 16-битные нет

    Они и сейчас не работают если взять какую-то семёрку или десятку.

     
     
  • 4.8, kusb (?), 21:19, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    32 разрядную?
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 21:29, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 32 разрядную?

    А вот про это не могу сказать. Не приходилось использовать 32 разрядные семерки и десятки. Но здравый смысл подсказывает что предел для 32 разрядных систем - ХПшка. Хотя даже ХПшку я использовал 64 разрядную, как только появился в наличии 4 пень такой с поддержкой.

     
  • 3.32, Аноним (32), 21:56, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > их по сути никто уже нативно и не запускает со времён

    Полно ещё профессионального и промышленного софта который написан под Win 3.x

     

  • 1.3, ИмяХ (?), 21:15, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять заново изобрели IA64
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:17, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
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  • 1.5, Chromium (ok), 21:17, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что сейчас бы Itanium взлетел.
     
     
  • 2.17, пох. (?), 21:30, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но недалеко да все больше - вниз.
    Он тормоз был, поскольку оптимизирующий компилятор интел как ни старался - ниасилил. И невзлетел в первую очередь по этой причине - выигрыш производительности был слишком незначительным, а ценник задран.

     
  • 2.18, хрю (?), 21:31, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он бы и в 2000тых взлетел, если б не гениальные маркетологи.
    Тут тоже самое взлетит не взлетит, будет зависеть от цены, модели продвижения и договороспособности интел с производителями софта.
    Но интел ужо давно не торт, так что в их движуху, лично я, не шибко верю.
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:43, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Итаник погубила плохая производительность на среднестатистическом выхлопе компиляторов и отсутствие обратной совместимости с x86. И то, и другое актуально и сегодня.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:18, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже появятся 128 разрядные компы?
     
     
  • 2.9, kusb (?), 21:20, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда надо будет это адресовать, наверное.
     
  • 2.14, ИмяХ (?), 21:28, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно есть даже 512 битные. Гугли SSE и AVX
     
     
  • 3.20, Ivan_83 (ok), 21:34, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы сами погуглили для начала.
    Когда дело доходит до работы с 256 регистрами то быстро выясняется что они в лучшем случае обрабатываются как 4 регистра по 64 бита, те если нужно сложение/умножение/сдвиг и прочее то это не одна инструкция а набор который обрабатывает переход через границу 64 бита.
     

  • 1.10, Dzen Python (ok), 21:24, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же святая скрепа интел-мира - ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ?
    Что же скажуть УВАЖАЕМЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ с аппами на коболе?

    Не из-за этого же похоронили итаниум, не?
    Или они необучаемые, или одно из двух.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:27, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно из трех.
     
  • 2.15, пох. (?), 21:28, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как запускали в виртуалках, так и дальше будут.
    Ахиллесова пята итаника была не в том что они там напрямую не запускались, а в том что он и виртуализацию не умел. Но и это только вторично - первично что компиляторы для него у интела не получились, а MS было неинтересно.

     
  • 2.25, Аноним (4), 21:38, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На продажи Интела посмотри за последние овердофига лет. Даже закон Мура уже много лет не выполняется. А это была маркетинговая основа Интела. Пора сбрасывать этот баласт и это делает невидимая рука рынка.
     

  • 1.11, Атон (?), 21:27, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они выкинули 2/3 ядра процессора, это значит энергопотребление снизится пропорционально?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:34, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе бы матчать подучить. Чтобы не задавать мудатские вопросы.
     

  • 1.13, Атон (?), 21:28, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они выкинули 2/3 ядра процессора, это значит цена снизится на 2/3, за счет сокращения количества транзисторов и отчислений за устарелые патенты?
     
     
  • 2.21, хрю (?), 21:34, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет это значит цены вырастет на 3/2.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 21:57, 20/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 21:37, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    Это значит что бивисо писателям станет жить легче уже сейчас.
    Всем остальным лет через 10-15, когда скажут что совместимость со старьём мы больше не поддерживаем и выкинут из загрузчиков и из ОС поддержку старья.

    Возможно будет прирост производительности в пределах 10% из за упрощения декодера и ещё чего то.

     
  • 2.28, Аноним (26), 21:52, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что они выкинули - это тысячная часть, а то и меньше. Все эти устаревшие режимы давно реализованы по остаточному принципу. По большей части, это упрощение жизни для писателей современных ОС и BIOS.

    > отчислений за устарелые патенты?

    Отчислений самим себе, разве что.

     

  • 1.24, шмякшмяк (?), 21:38, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По цене дешевле АРМ будет?
     
     
  • 2.31, Аноним (4), 21:54, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интел могли бы уже и свою RISC архитектуру сделать давно.  
     
  • 2.34, Аноним (-), 22:00, 20/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.27, Zenitur (ok), 21:46, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они Итаниум переизобрели?
     
     
  • 2.30, Аноним (4), 21:54, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто они пытаются наконец все сделать правильно. Посмотрим что у них получится.
     

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