Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме

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|1.1, kusb (?), 21:03, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Dos будет портирован на 64 бита и совместимость со всеми программами нарушится. Но всё равно никто не использует DOS.
А вот страрые программы будут работать через трансляцию?
Насколько это упростит и поможет?
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|2.2, Аноним (2), 21:08, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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32-битные программы работать будут, 16-битные нет, но их по сути никто уже нативно и не запускает со времён 2000/XP и NTVDM.
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|3.6, Аноним (6), 21:18, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 16-битные нет
Они и сейчас не работают если взять какую-то семёрку или десятку.
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|5.16, Аноним (16), 21:29, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 32 разрядную?
А вот про это не могу сказать. Не приходилось использовать 32 разрядные семерки и десятки. Но здравый смысл подсказывает что предел для 32 разрядных систем - ХПшка. Хотя даже ХПшку я использовал 64 разрядную, как только появился в наличии 4 пень такой с поддержкой.
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|3.32, Аноним (32), 21:56, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> их по сути никто уже нативно и не запускает со времён
Полно ещё профессионального и промышленного софта который написан под Win 3.x
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|2.17, пох. (?), 21:30, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но недалеко да все больше - вниз.
Он тормоз был, поскольку оптимизирующий компилятор интел как ни старался - ниасилил. И невзлетел в первую очередь по этой причине - выигрыш производительности был слишком незначительным, а ценник задран.
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|2.18, хрю (?), 21:31, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он бы и в 2000тых взлетел, если б не гениальные маркетологи.
Тут тоже самое взлетит не взлетит, будет зависеть от цены, модели продвижения и договороспособности интел с производителями софта.
Но интел ужо давно не торт, так что в их движуху, лично я, не шибко верю.
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|2.26, Аноним (26), 21:43, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Итаник погубила плохая производительность на среднестатистическом выхлопе компиляторов и отсутствие обратной совместимости с x86. И то, и другое актуально и сегодня.
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|3.20, Ivan_83 (ok), 21:34, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы бы сами погуглили для начала.
Когда дело доходит до работы с 256 регистрами то быстро выясняется что они в лучшем случае обрабатываются как 4 регистра по 64 бита, те если нужно сложение/умножение/сдвиг и прочее то это не одна инструкция а набор который обрабатывает переход через границу 64 бита.
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|1.10, Dzen Python (ok), 21:24, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как же святая скрепа интел-мира - ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ?
Что же скажуть УВАЖАЕМЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ с аппами на коболе?
Не из-за этого же похоронили итаниум, не?
Или они необучаемые, или одно из двух.
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|2.15, пох. (?), 21:28, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как запускали в виртуалках, так и дальше будут.
Ахиллесова пята итаника была не в том что они там напрямую не запускались, а в том что он и виртуализацию не умел. Но и это только вторично - первично что компиляторы для него у интела не получились, а MS было неинтересно.
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|2.25, Аноним (4), 21:38, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На продажи Интела посмотри за последние овердофига лет. Даже закон Мура уже много лет не выполняется. А это была маркетинговая основа Интела. Пора сбрасывать этот баласт и это делает невидимая рука рынка.
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|1.11, Атон (?), 21:27, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они выкинули 2/3 ядра процессора, это значит энергопотребление снизится пропорционально?
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|2.19, Аноним (19), 21:34, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе бы матчать подучить. Чтобы не задавать мудатские вопросы.
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|1.13, Атон (?), 21:28, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они выкинули 2/3 ядра процессора, это значит цена снизится на 2/3, за счет сокращения количества транзисторов и отчислений за устарелые патенты?
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|2.23, Ivan_83 (ok), 21:37, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
Это значит что бивисо писателям станет жить легче уже сейчас.
Всем остальным лет через 10-15, когда скажут что совместимость со старьём мы больше не поддерживаем и выкинут из загрузчиков и из ОС поддержку старья.
Возможно будет прирост производительности в пределах 10% из за упрощения декодера и ещё чего то.
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|2.28, Аноним (26), 21:52, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что они выкинули - это тысячная часть, а то и меньше. Все эти устаревшие режимы давно реализованы по остаточному принципу. По большей части, это упрощение жизни для писателей современных ОС и BIOS.
> отчислений за устарелые патенты?
Отчислений самим себе, разве что.
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|2.30, Аноним (4), 21:54, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто они пытаются наконец все сделать правильно. Посмотрим что у них получится.
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