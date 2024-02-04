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Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

04.02.2024 18:30

Разработчики проекта Gentoo объявили о введении в строй отдельного репозитория с бинарными пакетами, собранными с поддержкой третьей версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v3), применяемой в процессорах Intel примерно с 2015 года (начиная с Intel Haswell) и отличающейся наличием таких расширений, как AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. В репозитории предложен отдельный набор пакетов, формируемый параллельно с опубликованным в декабре репозиторием, в котором сборка выполнена для базовой архитектуры x86-64, которую можно использовать на любых 64-разрядных процессорах Intel и AMD.

Новый репозиторий позволяет добиться более высокой производительности на современных процессорах, благодаря задействованию в программах расширенных инструкций. Для проверки поддержки архитектуры x86-64-v3 можно посмотреть сведения о процессоре, выполнив команду "ld.so --help" (или "/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 --help"). Для задействования репозитория x86-64-v3 в пакетном менеджере следует заменить x86-64 на x86-64-v3 в параметре sync-uri, присутствующим в файлах в каталоге /etc/portage/binrepos.conf/.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов
  3. OpenNews: Intel развивает упрощённую архитектуру x86S, работающую только в 64-разрядном режиме
  4. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  5. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
  6. OpenNews: openSUSE Tumbleweed прекращает официальную поддержку архитектуры x86-64-v1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60550-gentoo
Ключевые слова: gentoo
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:50, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ожидаем дропа x86-64-v1.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:08, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы v2 это 2006 год, ещё за 5 лет до avx. Чистое безумые, ориентироваться на такие древние камни, тут каждый год эффективность одних и тех же инструкций меняется то в одну сторону то в другую. А вот насчёт v3 не уверен, к тому же, копрошапка вон утверждает, что

    >The new server-class CPUs released in 2020 do not implement the AVX instruction set.

     
     
  • 3.5, Zampolit (ok), 19:51, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инструкции поддерживаемые процессорами по-моему лучше смотреть на профильных ресурсах например https://cpu-world.com
    AVX512 были в десктопных core 10 и 11 поколения, в 12 поколении были удалены, но были оставлены у Xeon
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:06, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каких серверных процессорах 2020 года нет AVX? У обоих главных производителей, AMD и Intel поддержка avx есть давно.
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 23:27, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в каких серверных процессорах 2020 года нет AVX? У обоих главных
    > производителей, AMD и Intel поддержка avx есть давно.

    Вопросы к шапке, там есть ссылка. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/processors/atom/p.htm

     
  • 2.7, anonymous (??), 20:29, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% ожидальщик даже не юзает Генту. Хз к чему этот комментарий.
     

  • 1.8, pic (?), 20:46, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Intel собирается избавляться от старых инструкций.
     
     
  • 2.9, pic (?), 20:48, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x86S
    https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/envisioni
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:19, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
    > x86-64-v4
    > x86-64-v3
    > x86-64-v2 (supported, searched)

    Ну что же, чувствую в Debian'е еще релиз-два, и будет прекращена поддержка моего устройства :(

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:31, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто там на коре дуба сидит, отпишитесь что у вас supported
     
     
  • 3.29, dannyD (?), 23:54, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .!...
     
  • 3.30, dannyD (?), 23:57, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux e5520 6.1.0-17-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.69-1 (2023-12-30) x86_64 GNU/Linux

    Intel® Core™ i7-2640M CPU @ 2.80GHz × 4

    Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
      x86-64-v4
      x86-64-v3
      x86-64-v2 (supported, searched)

    Legacy HWCAP subdirectories under library search path directories:
      x86_64 (AT_PLATFORM; supported, searched)
      tls (supported, searched)
      avx512_1
      x86_64 (supported, searched)

     
  • 3.31, Аноним (31), 00:26, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Core 2 duo, win10 полёт отличный. А вообще да, Debian   лучший дистрибутив в мире, его и на одноядерный ноутбук и на десктоп и на серверы рабочие можно. Универсальный дистрибутив.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:36, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то гентушники разошлись. У них появился платиновый спонсор который дал им кучу бабла на развитие инфраструктуры?
     
     
  • 2.13, Дед банан (?), 21:39, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.14, cheburnator9000 (ok), 22:09, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> отличающейся наличием таких расширений, как AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE.

    И что это дает пакету GNU Core Utils? Перепишут команду ls с поддержкой AVX2 инструкций?
    Или у них всемогущий GCC уже получил искусственный интеллект под капотом и сам придумывает за разработчиков код оптимизации?

     
     
  • 2.21, Аноним (3), 23:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну глупости не говори тоже. Просто посмотри, что в этом пакете, раз не знаешь.
     
     
  • 3.33, cheburnator9000 (ok), 00:31, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну глупости не говори тоже. Просто посмотри, что в этом пакете, раз
    > не знаешь.

    В этом пакете ls https://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=coreutils.git;a=blob;f=src/ls.c;hb=HEAD

     
     
  • 4.35, Аноним (3), 00:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом пакете далеко не только ls. И кстати мой кастомный билд ls ощутимо ускоряет скрипты. Компилятор может использовать все доступные ресурсы процессора и не только 20 летние, это ощутимо влияет на возможности автоматической оптимизации (что особенно актуально для программ на си).
     
     
  • 5.39, cheburnator9000 (ok), 01:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В этом пакете далеко не только ls. И кстати мой кастомный билд
    > ls ощутимо ускоряет скрипты. Компилятор может использовать все доступные ресурсы процессора
    > и не только 20 летние, это ощутимо влияет на возможности автоматической
    > оптимизации (что особенно актуально для программ на си).

    Однопоточный, монотонный, Си код весь сплошь облепленный макросами с кодом из лапши, по уши в указателях из файла ls.c ускоряется за счет какой инструкции x86-64-v2?

    А теперь посмотри на это https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx/+/refs/tags/v1.14.0/vpx_dsp/x86/ может тогда поймешь что 99% базового софта линукса (не упоминаем ядро) вообще ничего не умеют ни в SSE, ни в SIMD.

     
     
  • 6.40, Аноним (3), 01:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, но да, именно это и ускоряется лучше всего. Автовекторизация какая-нибудь, вполне. И я вижу, avx используется в бинаре ls.
     

  • 1.15, Bottle (?), 22:21, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, теперь долгая пересборка мира уйдёт в прошлое, а скорость останется.
     
     
  • 2.16, швондер (?), 22:23, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в самом деле? Это почему еще?
     

  • 1.17, Ivan_83 (ok), 22:49, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А прирост то какой?
    Подозреваю что за пределами кодеков и прочих вещей, те же браузеры ощутят прирост производительности в тестах на уровне +-5%.
     
     
  • 2.20, Tron is Whistling (?), 23:21, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может даже и меньше. Но реально от AVX плюс хотя бы в том, что оно SSE из кода дропает.
     
     
  • 3.34, Ivan_83 (ok), 00:51, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSE иногда быстрее.
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:30, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурачивоны не в курсах как важно хотя бы поинтересоваться темой.
    Это обновление для ленивых бездарей. Все равно придетсякомпилировать все если процессор новее.
    А кроме того avx это практически все что хоть как-то ускоряет инструкции, и SSE им не замена, если не понимать все через задницу потому как процессор имеет разные блоки для AVX и SSE. Только Эльбрусы по сути AVX сплошной потому что команды огромны и мелкие команды помещаются в блоки большого ращмера.
    И да, разница на не корявосюм коде будет куда больше.
     
     
  • 3.36, Ivan_83 (ok), 00:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не переход с SSE на AVX, там включение кучи SIMD которые есть помимо AVX.
    И код которому критично уже очень давно умеет в runtime определять поддержку нужных инструкций и выполнять соотвествующий код.

    Поэтому с эстетической точки зрения да, а на практике есть вопросы к целесообразности.

     

  • 1.19, dannyD (?), 23:07, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    uname -a
    Linux e6540 6.6.13-gentoo-#159 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Feb  4 15:55:25 CET 2024 x86_64 Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz GenuineIntel GNU/Linux

    Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
      x86-64-v4
      x86-64-v3 (supported, searched)
      x86-64-v2 (supported, searched)

    появился смысл брать кое что бинарями.

     
  • 1.22, lol blah (?), 23:26, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    десять лет ждали.
    а пока либы выбирают нужные функции в зависимисти от проца в run-time'е.

    clear linux от intel давно и всегда собирается с -v3, тесты есть на форониксе. небольшой прирост в не считалках, прирост в разы в считалках.
    multilib? не, не поможет, переставлять.

    https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels
    -v3 - это всё что с avx2
    -v4 - это зоопарк с avx512
    это как-бы средняя температура по больнице, зоопарк куда как ширее.
    различные кастраты типа celeron'ов которые как-бы -v2/-v3 но какой-то инструкции не хватает и корки дампит с illegal instruction.
    помогает только компильнуть с "-march=native -mtune=native" и то если компилятор понимает/умеет native для этого проца.

    а интел уже монстрячит avx10.X-128/256/512 в новых процах, еще десять лет ждать поддержки в софте.

    что умеет ваш проц (по мнению вашего компилятора):
    cc -v -x c -E -march=native /dev/null -o /dev/null

    дефайнесы для вашего проца (по мнению вашего компилятора):
    cc -march=native -dM -E - </dev/null

     
     
  • 2.37, Аноним (3), 00:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно отключить выбор в рантайме. При этом, потенциально будет лучше и быстрее попадать в кэши, меньше бинари, диспетчер не будет мешаться опять же.
     
  • 2.38, Ivan_83 (ok), 01:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже развлекался с оптимизациями путём добавления в CFLAGS всяких sse/avx.

    В итоге:
    1. ускорения не заметил на глаз ни где
    2. получил проблемы с переносимостью ОС на другое железо

    Выводом стал отказ от использования железо специфичных CFLAGS либо там максимум было -msse3 которое было на самом стрёмном доступном железе.
    При этом я вижу что кодеки и крипта часто делают runtime детект поддерживаемых SIMD и выволняют соотвествующий код.

     
     
  • 3.41, Аноним (3), 01:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -march=native -O3 -flto -fno-fat-lto-objects -fdevirtualize-at-ltrans -fprofile-correction -fprofile-use и всё заметишь
     

  • 1.32, Аноним (31), 00:28, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На базе рача делают бинарные дистрибутивы, теперь будут и на базе Генты. Народ ленивый, железо мощное.
     

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