Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

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|2.3, Аноним (3), 19:08, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы v2 это 2006 год, ещё за 5 лет до avx. Чистое безумые, ориентироваться на такие древние камни, тут каждый год эффективность одних и тех же инструкций меняется то в одну сторону то в другую. А вот насчёт v3 не уверен, к тому же, копрошапка вон утверждает, что
>The new server-class CPUs released in 2020 do not implement the AVX instruction set.
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|3.5, Zampolit (ok), 19:51, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Инструкции поддерживаемые процессорами по-моему лучше смотреть на профильных ресурсах например https://cpu-world.com
AVX512 были в десктопных core 10 и 11 поколения, в 12 поколении были удалены, но были оставлены у Xeon
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|3.18, Аноним (18), 23:06, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в каких серверных процессорах 2020 года нет AVX? У обоих главных производителей, AMD и Intel поддержка avx есть давно.
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|1.10, Аноним (10), 21:19, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
> x86-64-v4
> x86-64-v3
> x86-64-v2 (supported, searched)
Ну что же, чувствую в Debian'е еще релиз-два, и будет прекращена поддержка моего устройства :(
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|3.30, dannyD (?), 23:57, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Linux e5520 6.1.0-17-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.69-1 (2023-12-30) x86_64 GNU/Linux
Intel® Core™ i7-2640M CPU @ 2.80GHz × 4
Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
x86-64-v4
x86-64-v3
x86-64-v2 (supported, searched)
Legacy HWCAP subdirectories under library search path directories:
x86_64 (AT_PLATFORM; supported, searched)
tls (supported, searched)
avx512_1
x86_64 (supported, searched)
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|3.31, Аноним (31), 00:26, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Intel Core 2 duo, win10 полёт отличный. А вообще да, Debian лучший дистрибутив в мире, его и на одноядерный ноутбук и на десктоп и на серверы рабочие можно. Универсальный дистрибутив.
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|1.12, Аноним (12), 21:36, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то гентушники разошлись. У них появился платиновый спонсор который дал им кучу бабла на развитие инфраструктуры?
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|1.14, cheburnator9000 (ok), 22:09, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> отличающейся наличием таких расширений, как AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE.
И что это дает пакету GNU Core Utils? Перепишут команду ls с поддержкой AVX2 инструкций?
Или у них всемогущий GCC уже получил искусственный интеллект под капотом и сам придумывает за разработчиков код оптимизации?
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|2.21, Аноним (3), 23:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну глупости не говори тоже. Просто посмотри, что в этом пакете, раз не знаешь.
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|4.35, Аноним (3), 00:55, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом пакете далеко не только ls. И кстати мой кастомный билд ls ощутимо ускоряет скрипты. Компилятор может использовать все доступные ресурсы процессора и не только 20 летние, это ощутимо влияет на возможности автоматической оптимизации (что особенно актуально для программ на си).
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|5.39, cheburnator9000 (ok), 01:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В этом пакете далеко не только ls. И кстати мой кастомный билд
> ls ощутимо ускоряет скрипты. Компилятор может использовать все доступные ресурсы процессора
> и не только 20 летние, это ощутимо влияет на возможности автоматической
> оптимизации (что особенно актуально для программ на си).
Однопоточный, монотонный, Си код весь сплошь облепленный макросами с кодом из лапши, по уши в указателях из файла ls.c ускоряется за счет какой инструкции x86-64-v2?
А теперь посмотри на это https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx/+/refs/tags/v1.14.0/vpx_dsp/x86/ может тогда поймешь что 99% базового софта линукса (не упоминаем ядро) вообще ничего не умеют ни в SSE, ни в SIMD.
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|6.40, Аноним (3), 01:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно, но да, именно это и ускоряется лучше всего. Автовекторизация какая-нибудь, вполне. И я вижу, avx используется в бинаре ls.
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|1.15, Bottle (?), 22:21, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость, теперь долгая пересборка мира уйдёт в прошлое, а скорость останется.
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|1.17, Ivan_83 (ok), 22:49, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А прирост то какой?
Подозреваю что за пределами кодеков и прочих вещей, те же браузеры ощутят прирост производительности в тестах на уровне +-5%.
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|2.24, Аноним (24), 23:30, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурачивоны не в курсах как важно хотя бы поинтересоваться темой.
Это обновление для ленивых бездарей. Все равно придетсякомпилировать все если процессор новее.
А кроме того avx это практически все что хоть как-то ускоряет инструкции, и SSE им не замена, если не понимать все через задницу потому как процессор имеет разные блоки для AVX и SSE. Только Эльбрусы по сути AVX сплошной потому что команды огромны и мелкие команды помещаются в блоки большого ращмера.
И да, разница на не корявосюм коде будет куда больше.
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|3.36, Ivan_83 (ok), 00:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не переход с SSE на AVX, там включение кучи SIMD которые есть помимо AVX.
И код которому критично уже очень давно умеет в runtime определять поддержку нужных инструкций и выполнять соотвествующий код.
Поэтому с эстетической точки зрения да, а на практике есть вопросы к целесообразности.
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|1.19, dannyD (?), 23:07, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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uname -a
Linux e6540 6.6.13-gentoo-#159 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Feb 4 15:55:25 CET 2024 x86_64 Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz GenuineIntel GNU/Linux
Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
x86-64-v4
x86-64-v3 (supported, searched)
x86-64-v2 (supported, searched)
появился смысл брать кое что бинарями.
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|1.22, lol blah (?), 23:26, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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десять лет ждали.
а пока либы выбирают нужные функции в зависимисти от проца в run-time'е.
clear linux от intel давно и всегда собирается с -v3, тесты есть на форониксе. небольшой прирост в не считалках, прирост в разы в считалках.
multilib? не, не поможет, переставлять.
https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels
-v3 - это всё что с avx2
-v4 - это зоопарк с avx512
это как-бы средняя температура по больнице, зоопарк куда как ширее.
различные кастраты типа celeron'ов которые как-бы -v2/-v3 но какой-то инструкции не хватает и корки дампит с illegal instruction.
помогает только компильнуть с "-march=native -mtune=native" и то если компилятор понимает/умеет native для этого проца.
а интел уже монстрячит avx10.X-128/256/512 в новых процах, еще десять лет ждать поддержки в софте.
что умеет ваш проц (по мнению вашего компилятора):
cc -v -x c -E -march=native /dev/null -o /dev/null
дефайнесы для вашего проца (по мнению вашего компилятора):
cc -march=native -dM -E - </dev/null
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|2.37, Аноним (3), 00:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно отключить выбор в рантайме. При этом, потенциально будет лучше и быстрее попадать в кэши, меньше бинари, диспетчер не будет мешаться опять же.
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|2.38, Ivan_83 (ok), 01:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже развлекался с оптимизациями путём добавления в CFLAGS всяких sse/avx.
В итоге:
1. ускорения не заметил на глаз ни где
2. получил проблемы с переносимостью ОС на другое железо
Выводом стал отказ от использования железо специфичных CFLAGS либо там максимум было -msse3 которое было на самом стрёмном доступном железе.
При этом я вижу что кодеки и крипта часто делают runtime детект поддерживаемых SIMD и выволняют соотвествующий код.
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|3.41, Аноним (3), 01:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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-march=native -O3 -flto -fno-fat-lto-objects -fdevirtualize-at-ltrans -fprofile-correction -fprofile-use и всё заметишь
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|1.32, Аноним (31), 00:28, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На базе рача делают бинарные дистрибутивы, теперь будут и на базе Генты. Народ ленивый, железо мощное.
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