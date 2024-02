Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

Ну как бы v2 это 2006 год, ещё за 5 лет до avx. Чистое безумые, ориентироваться на такие древние камни, тут каждый год эффективность одних и тех же инструкций меняется то в одну сторону то в другую. А вот насчёт v3 не уверен, к тому же, копрошапка вон утверждает, что >The new server-class CPUs released in 2020 do not implement the AVX instruction set.