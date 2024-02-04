Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

десять лет ждали.

а пока либы выбирают нужные функции в зависимисти от проца в run-time'е. clear linux от intel давно и всегда собирается с -v3, тесты есть на форониксе. небольшой прирост в не считалках, прирост в разы в считалках.

multilib? не, не поможет, переставлять. https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels

-v3 - это всё что с avx2

-v4 - это зоопарк с avx512

это как-бы средняя температура по больнице, зоопарк куда как ширее.

различные кастраты типа celeron'ов которые как-бы -v2/-v3 но какой-то инструкции не хватает и корки дампит с illegal instruction.

помогает только компильнуть с "-march=native -mtune=native" и то если компилятор понимает/умеет native для этого проца. а интел уже монстрячит avx10.X-128/256/512 в новых процах, еще десять лет ждать поддержки в софте. что умеет ваш проц (по мнению вашего компилятора):

cc -v -x c -E -march=native /dev/null -o /dev/null дефайнесы для вашего проца (по мнению вашего компилятора):

cc -march=native -dM -E - </dev/null

