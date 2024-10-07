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Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs

07.10.2024 07:20

Линус Торвальдс выступил с новой критикой методов сопровождения Bcachefs в основном ядре Linux. Суть претензий сводится к тому, что Кент Оверстрит (Kent Overstreet), автор Bcachefs, всегда присылает много изменений в последний момент перед выходом очередной предварительной версии ("-RC") и на этот раз его изменения привели к нарушению сборки 6.12-RC1 на системах с порядком байт "big-endian" при включении Bcachefs, так как патчи были протестированы только в локальной ветке Кента и для их рецензирования не были привлечены другие участники.

В итоге pull-запрос все же был принят, однако разгорелась дискуссия насчёт тестирования, систем непрерывной интеграции и взаимодействия с сообществом, в которой несколько людей отметили, что Кент явно испытывает проблемы в взаимодействии с остальными разработчиками и считает себя всегда правым, что создаёт проблемы для проекта в основном составе ядра. Линус предупредил Кента, что он подумывает просто удалить Bcachefs из основного ядра, так как Кент продолжает играть один в своей песочнице, не подключается к совместной работе и не желает принимать правила игры сообщества разработчиков ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
  3. OpenNews: В Bcachefs реализована возможность самовосстановления ФС из избыточных кодов
  4. OpenNews: Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой
  5. OpenNews: Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств
  6. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62005-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «человеческий фактор»
     
     
  • 2.11, КО (?), 08:34, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Линусу не нравится результат без потери производительности это конечно другое
    Тестовые сборки видать просто для вида у него
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 08:20, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова Линус показал себя как зрелый senior и ответственный PM.

    Вот только не стоило делать очередное, стописятпервое китайское предупреждение - просто откат пулла/отказ в дальнейших мёрджах до выяснения.

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:27, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да кому она вообще нужна, эта bcachefs... ZFS хватает для всего. У меня даже на ноутбуке сейчас ZFS стоит, и всё прекрасно работает. Байки о жручести этой ФС оперативы ожидаемо оказались всего лишь байками.
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 08:29, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На насе (кэш для бэкапов, откуда по крону выгружается раз в неделю на стример) кэш ZFS ~3Гб/2ТБ Raid1.
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:31, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя 100 гигабайт zfs и 128 гигабайт оперативки, то конечно.
     

  • 1.8, EuPhobos (ok), 08:29, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто этому чуваку не нужно торопиться, он хочет всегда успеть к релизу реализовать кучу своих желаний, в итоге спешка, без тестов, баги и т.д.
    "Поспешишь - людей насмешишь" - вот оно к месту.

    Не думаю что нужно сразу карать "удалением проекта из основной ветки" - это опыт совместной и плановой работы, которого у него судя по всему пока нет, наберётся опыта.

     
  • 1.10, ryoken (ok), 08:33, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Пан Повондра снова читает газеты" :D.
    Простите, навеяло :).
     

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