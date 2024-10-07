Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs

Линус Торвальдс выступил с новой критикой методов сопровождения Bcachefs в основном ядре Linux. Суть претензий сводится к тому, что Кент Оверстрит (Kent Overstreet), автор Bcachefs, всегда присылает много изменений в последний момент перед выходом очередной предварительной версии ("-RC") и на этот раз его изменения привели к нарушению сборки 6.12-RC1 на системах с порядком байт "big-endian" при включении Bcachefs, так как патчи были протестированы только в локальной ветке Кента и для их рецензирования не были привлечены другие участники. В итоге pull-запрос все же был принят, однако разгорелась дискуссия насчёт тестирования, систем непрерывной интеграции и взаимодействия с сообществом, в которой несколько людей отметили, что Кент явно испытывает проблемы в взаимодействии с остальными разработчиками и считает себя всегда правым, что создаёт проблемы для проекта в основном составе ядра. Линус предупредил Кента, что он подумывает просто удалить Bcachefs из основного ядра, так как Кент продолжает играть один в своей песочнице, не подключается к совместной работе и не желает принимать правила игры сообщества разработчиков ядра.



