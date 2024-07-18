В Bcachefs реализована возможность самовосстановления ФС из избыточных кодов

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, предложил для включение в состав ядра Linux 6.11 изменение с реализацией в ФС Bcachefs возможности автоматического прозрачного восстановления проблемных данных, используя сохраняемые избыточные коды восстановления ошибок. Логика работы предложенной функциональности напоминает реализацию подобной функции в Btrfs: если при чтении возникает ошибка ввода/вывода или вычислено не соответствие контрольной суммы, проблемный блок данных будет автоматически перезаписан заново, при наличии избыточности для его восстановления.

Линус Торвальдс отложил приём данного изменения в ядро 6.11 из-за проблем с оформлением патчей (был выполнен "git rebase" на новую ветку, что не нужно было делать) и наличия оставленных без ответов вопросов об изменениях, вносимых патчами в область за пределами fs/bcachefs.



