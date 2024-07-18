The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Bcachefs реализована возможность самовосстановления ФС из избыточных кодов

18.07.2024 14:30

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, предложил для включение в состав ядра Linux 6.11 изменение с реализацией в ФС Bcachefs возможности автоматического прозрачного восстановления проблемных данных, используя сохраняемые избыточные коды восстановления ошибок. Логика работы предложенной функциональности напоминает реализацию подобной функции в Btrfs: если при чтении возникает ошибка ввода/вывода или вычислено не соответствие контрольной суммы, проблемный блок данных будет автоматически перезаписан заново, при наличии избыточности для его восстановления.

Линус Торвальдс отложил приём данного изменения в ядро 6.11 из-за проблем с оформлением патчей (был выполнен "git rebase" на новую ветку, что не нужно было делать) и наличия оставленных без ответов вопросов об изменениях, вносимых патчами в область за пределами fs/bcachefs.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой
  3. OpenNews: Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств
  4. OpenNews: В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs
  5. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.10
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61570-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:37, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гиперкомпенсация за предыдущую эпичную ошибку с порчей ФС?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    это не гиперкомпенсация, а бред, который сведёт всю производительность к нулю
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:02, 18/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:04, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гиперкомпенсация это когда компенсация много затратнеё чем то что она компенсирует. В данном же случае это даже не компенсация, а очередное нате на лопате.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:37, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    автоматизация и чёрный ящик это плохо, пнятненько? при каких условиях автор видит восстановимое повреждение?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 15:04, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > автоматизация и чёрный ящик это плохо, пнятненько?

    Окей, надо сказать раработчикам рейда, чтобы при каждой ошибке чтения-записи каждого блока пользователя спрашивали, что делать и какое устройство использовать.

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 15:35, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какое устройство использовать

    Что сказать то хотел? Или ты разницы не видишь?

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не тот аноним что выше. Но железные рейды да и софтовые типа zfs точно так же восстанавливают и перезаписывают битые данные (при условии что оставшейся избыточности для этого хватает). Такой функцией даже периодически проходятся по массиву (patrol / scrub). Непонятно почему bcachefs этого раньше не делала - типа нашла ошибку, радостно отрапортовала и оставила как есть?
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:41, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  пнятненько?

    зря Вы в переводе смотрите

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:52, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Драйвер Bcachefs восстановится из избыточного кода, если даже её удалить? Прямо как вирус, который удаляешь из Windows XP, а он непонятно откуда снова вылазит.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 15:03, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это непонятно? Windows — это distributed replicated virus storage.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 15:06, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Линуксе же со всеми его npm и pypi вирусов нет (есть)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру