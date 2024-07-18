В Bcachefs реализована возможность самовосстановления ФС из избыточных кодов

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|2.3, Аноним (3), 14:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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это не гиперкомпенсация, а бред, который сведёт всю производительность к нулю
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|2.8, Аноним (8), 15:04, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гиперкомпенсация это когда компенсация много затратнеё чем то что она компенсирует. В данном же случае это даже не компенсация, а очередное нате на лопате.
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|1.2, Аноним (2), 14:37, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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автоматизация и чёрный ящик это плохо, пнятненько? при каких условиях автор видит восстановимое повреждение?
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|2.7, Аноним (5), 15:04, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> автоматизация и чёрный ящик это плохо, пнятненько?
Окей, надо сказать раработчикам рейда, чтобы при каждой ошибке чтения-записи каждого блока пользователя спрашивали, что делать и какое устройство использовать.
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|3.10, Аноним (2), 15:35, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какое устройство использовать
Что сказать то хотел? Или ты разницы не видишь?
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|4.12, Аноним (12), 15:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не тот аноним что выше. Но железные рейды да и софтовые типа zfs точно так же восстанавливают и перезаписывают битые данные (при условии что оставшейся избыточности для этого хватает). Такой функцией даже периодически проходятся по массиву (patrol / scrub). Непонятно почему bcachefs этого раньше не делала - типа нашла ошибку, радостно отрапортовала и оставила как есть?
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|1.4, Аноним (4), 14:52, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Драйвер Bcachefs восстановится из избыточного кода, если даже её удалить? Прямо как вирус, который удаляешь из Windows XP, а он непонятно откуда снова вылазит.
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|2.6, Аноним (5), 15:03, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему это непонятно? Windows — это distributed replicated virus storage.
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