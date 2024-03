Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств

2.2 , дАнон ( ? ), 20:09, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько помню автор не говорил про надёжность на данный момент, а перечислял фичи касательно того какой разрабатыватся ФС, а она ещё в активной разработке.

3.11 , Аноним ( 11 ), 20:19, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро? видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...

4.14 , Аноним ( - ), 20:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?

> видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях... Ну так всегда наступает момент когда софт пора релизнуть - и собрать свою порцию матюков от юзерей.

4.25 , Аноним ( - ), 20:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?

> видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях... Именно.

Чтобы проверить в реальном использовании на реальном оборудовании с упоротыми конфигами, а не в тестах.

И отловить большую часть эджкейсов. Иначе такое не сделаешь. Думаешь btrfs добавлялась иначе? А тоже самое было.

Вначале приняли в ядро, а потом поперли потери данных и фиксы.

4.29 , дАнон ( ? ), 20:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд.

5.44 , Аноним ( - ), 22:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не

> везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от

> того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд. А какие проблемы юзать диваны и прочие слаки если системда не нравится и луддизм ваше все?

4.39 , Аноним ( 39 ), 21:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучший тест это релиз.

3.21 , Аноним ( 21 ), 20:39, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "The COW filesystem for Linux that won't eat your data"

4.28 , Tron is Whistling ( ? ), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – It won't eat your data, it will trash them. Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн?

5.33 , Аноним ( 33 ), 21:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > It won't eat your data, it will trash them.

> Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн? 1) Staging это тоже майнлайн. Ну так для опеннетных экспертов уточнение, если что.

2) Оно честно помечено как Experimental в данный момент. Если кто жираф и игнорит Experimental - окей, а кто ему доктор?

5.43 , Аноним ( 43 ), 22:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – them? Это ты про data? Если да, то данные это не исчисляемое существительное

2.3 , Аноним ( 3 ), 20:11, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем, что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS. Баг пристуствует только в самом новом ядре, среди пострадавших - арчеводы что ставят "самые свежие" пакеты. Они знали на что шли. Убунта, дебиан, федора с ними все впорядке как и с шляпой.

Ставишь тестовое ядро - готовся писать багрепорты.

3.5 , Аноним ( 3 ), 20:13, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сало того там чтоб вызвать баг нужно 1) обносится но самого нового ядра 2) загрузится 3) отключить питание компу до обновления метадаты в фс.

ахаха

4.19 , нах. ( ? ), 20:35, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – обновился, словил panic (ничего неожиданного для сверхновых ведер).

Заодно и коллекцию прона свою обновишь. Никому не жалко же.

5.24 , Аноним ( 24 ), 20:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Паника после загрузки это обычное дело. 10 раз подряд. Через неделю аптайма вероятность меньше. Конечно, автоматические конвертации в фс это такое себе решение, когда вручную fsck запускаешь как-то надёжнее. Сразу видно, когда у разрабов хлеб в голове.

6.31 , нах. ( ? ), 21:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе автоматически штоб было. 7.41 , Аноним ( - ), 21:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать

> что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей

> как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе

> автоматически штоб было. Но данные недавно таки - профакивало, гентушники не дадут соврать. При том как я понял баг был древний аки помет мамонта. Мина лежала и ждала пока на нее наступят. Пришли чуваки пилившие рефлинки и обнаружили что гентушников-игогошников почему-то разматывает. И по моему они дольше фикс выкатывали. И я так и не понял - они тул для фикса пула без пересоздания сделали с тех пор или нет? А то вот этот - как минимум грозится. Пустячок а прыть прикольная.

3.12 , Аноним ( - ), 20:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем,

> что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS. Ну вот не, btrfs вообще сам себя апгрейдить без спросу не лезет, как и даунгрейдить - так что вот именно ПОХОЖЕГО таки - не было. Были другие, но вот этот - может кардинально деревья загадить, что как бы довольно большая проблема.

3.22 , НяшМяш ( ok ), 20:45, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в самом новом ядре Уже не в самом новом ). 6.8 вышел 8 дней назад (6.8.1 - 3 дня) и багу не подвержен.

3.30 , дАнон ( ? ), 21:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая в ядре 2-3 версии.

4.42 , Аноним ( - ), 21:59, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более

> 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая

> в ядре 2-3 версии. Ну вот кстати дерево - крутое. С ним btrfs монтируется быстрее EXT4, XFS и даже сабжа. А на флешке которую я сдуру через USB 1.x хаб зацепил (12 Мбит) разница по времени монтирования вообще была весьма драматичная, так что я сперва не заметил подставу даже.

2.9 , Аноним ( - ), 20:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но что-то мне кажется, что на данный момент btrfs намного стабильнее bcachefs. Ну ты сравнио экспериментальную ФС которой без году неделя с ФС которая в проде миллиарды хомячков фэйсбука несколько лет ворочает уже. Как видишь при натурных испытаниях вылез довольно странный баг в специфичных взаимодействиях на многодевайсной ФС. На него не так то просто нарваться - однако если это получилось, результат достаточно печален. Хотя теоретически эта штука в отличие от рейзера могет перестроить загаженые деревья из инфо в inodes. Кентушка вроде уже корябает код для счастливчиков с ЭТИМ.

2.47 , crypt ( ok ), 22:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "это как ZFS, только лучше", - говорили они...

3.55 , Аноним ( - ), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "это как ZFS, только лучше", - говорили они... Вы сейчас говорите про какой-го из убийц ZFS из линуксовгого мира?

А то их было не один и не два))

Они даже саму zfs скопировать нормально не смогли...

2.56 , Аноним ( 56 ), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да что с этого толку если даже более стабильной btrfs данные доверять оптимизм чрезмерный