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Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств

18.03.2024 20:00

В ядре Linux 6.7 обнаружена достаточно серьёзная ошибка в логике работы файловой системы Bcachefs, проявляющаяся в конфигурациях с несколькими устройствами хранения при использовании новых версий инструментов для создания ФС. Проблема выражается в том, что возможно создать ситуацию, когда ФС попробует обновить версию, это не будет завершено, после чего ядро может попробовать сделать версию ФС более старой - и в результате такого взаимодействия может произойти серьёзное разрушение ФС.

На данный момент всем пользователям Bcachefs с более чем одним устройством рекомендуется обновиться до ядра 6.8, потому что предложенные исправления не приняты в ветку 6.7 из-за несоответствия требованиям сопровождающих (исправления разных проблем присланы одним pull-запросом без разделения на отдельные патчи). Со временем будет реализован механизм рескана ФС для перестроения деревьев из метаданных inode, обеспечивающий восстановление даже в таких ситуациях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs
  3. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
  4. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлена реализация ФС Bcachefs
  5. OpenNews: Работа по включению Bcachefs в состав ядра Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60804-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bklrexte (ok), 20:01, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не хочу набрасывать, но адепты (и вроде даже сам автор) этой ФС постоянно говорили, что она очень стабильная, особенно сравнивая её с btrfs. Но что-то мне кажется, что на данный момент btrfs намного стабильнее bcachefs.
     
     
  • 2.2, дАнон (?), 20:09, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько помню автор не говорил про надёжность на данный момент, а перечислял фичи касательно того какой разрабатыватся ФС, а она ещё в активной разработке.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:19, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро? видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 20:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?
    > видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...

    Ну так всегда наступает момент когда софт пора релизнуть - и собрать свою порцию матюков от юзерей.

     
  • 4.25, Аноним (-), 20:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?
    > видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...

    Именно.
    Чтобы проверить в реальном использовании на реальном оборудовании с упоротыми конфигами, а не в тестах.
    И отловить большую часть эджкейсов. Иначе такое не сделаешь.

    Думаешь btrfs добавлялась иначе? А тоже самое было.
    Вначале приняли в ядро, а потом поперли потери данных и фиксы.

     
  • 4.29, дАнон (?), 20:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд.
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 22:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не
    > везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от
    > того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд.

    А какие проблемы юзать диваны и прочие слаки если системда не нравится и луддизм ваше все?

     
  • 4.39, Аноним (39), 21:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший тест это релиз.
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:39, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "The COW filesystem for Linux that won't eat your data"
     
     
  • 4.28, Tron is Whistling (?), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    It won't eat your data, it will trash them.

    Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн?

     
     
  • 5.33, Аноним (33), 21:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > It won't eat your data, it will trash them.
    > Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн?

    1) Staging это тоже майнлайн. Ну так для опеннетных экспертов уточнение, если что.
    2) Оно честно помечено как Experimental в данный момент. Если кто жираф и игнорит Experimental - окей, а кто ему доктор?

     
  • 5.43, Аноним (43), 22:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    them? Это ты про data? Если да, то данные это не исчисляемое существительное
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:11, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем, что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS. Баг пристуствует только в самом новом ядре, среди пострадавших - арчеводы что ставят "самые свежие" пакеты. Они знали на что шли. Убунта, дебиан, федора с ними все впорядке как и с шляпой.
    Ставишь тестовое ядро - готовся писать багрепорты.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 20:13, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сало того там чтоб вызвать баг нужно 1) обносится но самого нового ядра 2) загрузится 3) отключить питание компу до обновления метадаты в фс.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 20:14, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *мало того
    ахаха
     
  • 4.19, нах. (?), 20:35, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновился, словил panic (ничего неожиданного для сверхновых ведер).
    Заодно и коллекцию прона свою обновишь. Никому не жалко же.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 20:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паника после загрузки это обычное дело. 10 раз подряд. Через неделю аптайма вероятность меньше. Конечно, автоматические конвертации в фс это такое себе решение, когда вручную fsck запускаешь как-то надёжнее. Сразу видно, когда у разрабов хлеб в голове.
     
     
  • 6.31, нах. (?), 21:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе автоматически штоб было.

     
     
  • 7.41, Аноним (-), 21:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать
    > что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей
    > как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе
    > автоматически штоб было.

    Но данные недавно таки - профакивало, гентушники не дадут соврать. При том как я понял баг был древний аки помет мамонта. Мина лежала и ждала пока на нее наступят. Пришли чуваки пилившие рефлинки и обнаружили что гентушников-игогошников почему-то разматывает.

    И по моему они дольше фикс выкатывали. И я так и не понял - они тул для фикса пула без пересоздания сделали с тех пор или нет? А то вот этот - как минимум грозится. Пустячок а прыть прикольная.

     
  • 3.12, Аноним (-), 20:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем,
    > что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS.

    Ну вот не, btrfs вообще сам себя апгрейдить без спросу не лезет, как и даунгрейдить - так что вот именно ПОХОЖЕГО таки - не было. Были другие, но вот этот - может кардинально деревья загадить, что как бы довольно большая проблема.

     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 20:45, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в самом новом ядре

    Уже не в самом новом ). 6.8 вышел 8 дней назад (6.8.1 - 3 дня) и багу не подвержен.

     
  • 3.30, дАнон (?), 21:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая в ядре 2-3 версии.
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 21:59, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более
    > 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая
    > в ядре 2-3 версии.

    Ну вот кстати дерево - крутое. С ним btrfs монтируется быстрее EXT4, XFS и даже сабжа. А на флешке которую я сдуру через USB 1.x хаб зацепил (12 Мбит) разница по времени монтирования вообще была весьма драматичная, так что я сперва не заметил подставу даже.

     
  • 2.9, Аноним (-), 20:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но что-то мне кажется, что на данный момент btrfs намного стабильнее bcachefs.

    Ну ты сравнио экспериментальную ФС которой без году неделя с ФС которая в проде миллиарды хомячков фэйсбука несколько лет ворочает уже.

    Как видишь при натурных испытаниях вылез довольно странный баг в специфичных взаимодействиях на многодевайсной ФС. На него не так то просто нарваться - однако если это получилось, результат достаточно печален. Хотя теоретически эта штука в отличие от рейзера могет перестроить загаженые деревья из инфо в inodes. Кентушка вроде уже корябает код для счастливчиков с ЭТИМ.

     
  • 2.47, crypt (ok), 22:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "это как ZFS, только лучше", - говорили они...
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "это как ZFS, только лучше", - говорили они...

    Вы сейчас говорите про какой-го из убийц ZFS из линуксовгого мира?
    А то их было не один и не два))
    Они даже саму zfs скопировать нормально не смогли...

     
  • 2.56, Аноним (56), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что с этого толку если даже более стабильной btrfs данные доверять оптимизм чрезмерный
     

  • 1.6, нах. (?), 20:13, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    отдельно мне конечно нравится что исправления критического бага не приняты по причине "не так подано".

    Ниже, ниже кланяйся, смерд! У нас вэкраннивлазиет!

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 20:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отдельно мне конечно нравится что исправления критического бага не приняты по
    > причине "не так подано".

    Эээ, чудик, если ты юзал ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ фс - в устаревшем кернеле - планируя юзать вот именно его как вот именно LTS, возможно, ты тоже что-то делал немного не так? Тебе так не кажется? :)

     
     
  • 3.16, нах. (?), 20:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали?

    Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные данные в лин00psе хранить.

     
     
  • 4.35, Аноним (33), 21:38, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в
    > довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во
    > всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали?

    Если ты юзал экспериментальную ФС, извини, но ты вписался в то чтобы побыть пилотом X302, или как там его. И если он сделает что-то не то, улетев куда-то не туда - ну извини, тебя ж предупредили лэйбой "experimental".

    > Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные
    > данные в лин00psе хранить.

    Храни в чем хочешь. Это свободный мир свободных людей. И я вот например свободен тебя послать, нах. Как и остальные. Твои проблемы - @бут сугубо тебя.

     
     
  • 5.48, нах. (?), 22:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты юзал экспериментальную ФС

    то я совершенно не подписывался заодно поюзать экспериментальные драйверы контроллеров или экспериментальную ioурину какую-нибудь.

    С вашим-то качеством кода и тысячеглазами - ошибка в фс будет далеко не единственной ошибкой.

     
     
  • 6.54, Аноним (-), 00:24, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называя вещи своими именами ты там с 6 7 в _этом_ просто никому не нужен чтобы ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.59, нах. (?), 00:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Называя вещи своими именами: ты там с 6.7 в _этом_ просто никому не нужен

    это вы, г-ноеды, мне совершенно низачем не нужны. Ни с 6.7, ни с хоть 10. Мне ваши фекалии разгребать нахрен не упало. А вот зачем страдают те кто зачем-то эту 6.7 себе поставил - изумляюсь. Ну видимо, так им и надо.

    > И ты покажешь тимы лучше? Как майкрософт разносил нтфс вдрызг я видел минимум дважды

    Не видел ты - нихрена. Сказочки ты слышал. В перепевах рабиновича.
    Отучайся п-деть.

    > ZFSники недавно тоже отметитись с рефлинковой сагой. И это все на продакшновом коде
    > эксплуатируемой толпой.

    и только потому и обнаружено - потому что ну надо очень, очень быть нетакимкаквсе чтобы с сумасшедшей скоростью трижды копировать один и тот же файл внутри одной и той же fs.
    Я вот не могу придумать ни одного реального сценария где мне бы такое понадобилось. В отличие от вполне банального с двойной перезагрузкой.
    А вот рачеводы - смотри-ка - смогли.

     
  • 2.15, llolik (ok), 20:25, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У нас вэкраннивлазиет!

    Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг. Его надо откатывать, но тут мы откатим и исправление этого бага, и понеслось, а потом ещё и какая-то фича на это была завязана и отвалилась, потому что её откатили ... Короче все правильно делают и мегапатчи идут нафиг.

     
     
  • 3.18, нах. (?), 20:30, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг.

    чувак, это - бэкпорт.
    Уже готового и принятого.

    Нет, переподайте нам по одной строчке - вдруг там страшный баг - colour написано в комментарии вместо color.

    Это единственный тип багов которые тысячегласс замечает до того как у пользователя навернутся данные, а не после.

     
     
  • 4.23, llolik (ok), 20:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в бэкпорте, по твоему, всё как-то сильно не так происходит, как в апстриме? И не по одной строчке, а один патч - один баг, а не в формате - один патч на кучу разношёрстных багов.
     
  • 4.37, Аноним (-), 21:42, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате ну вы тут pull-ните весь дохр... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.49, нах. (?), 23:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате "ну вы тут pull-ните весь дохреналион комитов,
    > но я хз что там у вас отъедет".

    у кого это "вас"? Ты кодить не умеешь и все равно ничего не поймешь. Это у разработчика fs. Который УЖЕ все color на colour и обратно поменял два раза в этом же самом коде - под другую ветку ведра.

    > Стабильные ядра по крупному так перетряхивать - занятие чреватое, ибо может отвалиться что-то в
    > другом месте.

    В каком бл другом если правки в коде fs?
    И он УЖЕ портит кому-то данные в этот самый момент.

    > Там Торвальдс Кенту вот рядом буквально - выкатил сильно более весомые аргументы,

    ну некоторые любят лизать ботинки и задницы, рад за них.

    Теперь прогнется уже земным поклоном, а не поясным, и переподаст, целуя ковер под ботинками - авось у нелох0в с не той версией ядра всего через пару недель fs тоже перестанут разноситься в хлам.

    А нет, так и не жалко.

     
     
  • 6.58, Аноним (-), 00:41, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это походу ты с какого-то возомнил себя хз чем Но тебя наели Ты рядом с нормал... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.60, нах. (?), 00:58, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бла-бла-бла скипнуты Повторяю - ты - ноль Твое мнение - мнение нуля видимо ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.27, Аноним (-), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ниже, ниже кланяйся, смерд

    Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню от ЧСВ сносит.
    Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.
    А как фикс бекпортнуть, так не так подаете.

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 21:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ниже, ниже кланяйся, смерд
    > Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню
    > от ЧСВ сносит.
    > Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.
    > А как фикс бекпортнуть, так не так подаете.

    Если б не этот синдром - в LTSах лезли бы ломовые баги как у джунов в проде. Оно кому-то надо? LTSы допускается трогать только немного и очень адресно. И это правильно. А так что вы тут pull вхреначьте с лопаты - ну вот не, так можно дров наломать. Но вы тут такие эксперты по разработке и майнтенансу что не в курсе даже этого.

     
     
  • 4.50, нах. (?), 23:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя УЖЕ баг (где был ты и остальной 999тиглаз когда принимали те патчи что его вызвали? А, ну да, вы только colour в комментариях там поняли) Нет, недостаточно ломовой. Давайте поживем с ним пару неделек, пока этот червь не научится правильно кланяться царю царей.

     
  • 4.62, Аноним (-), 01:07, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какого тогда в ядре такие позорные уязвимости
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664 - дырка в драйвере exFAT с просто феноменальным фиксом
    - if (step != DIRENT_STEP_NAME) {
    + if (step != DIRENT_STEP_NAME ||
    +     name_len >= MAX_NAME_LENGTH) {

    уязвимость в OverlayFS позволяющая повысить привилегии
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58857

    уязвимость в NTFS-драйвере позволяющая выполнить код
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59868

    Это не баги уровня джунов?
    Или это лучшие погромисты, которых нашли писать в ядро?

     

  • 1.8, Аноним (11), 20:16, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напомните о существовании этой системы через 10 лет.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 20:21, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Напомните о существовании этой системы через 10 лет.

    Чувак! Тебе в соседнюю новость - Gnu COBOL дозрел!!

     

  • 1.17, Sw00p aka Jerom (?), 20:29, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Вероятность события "эксперт смотрит код" равна нулю.

    промолчим :)

     
     
  • 2.34, _kp (ok), 21:36, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что может пойти не так?
     
     
  • 3.36, Sw00p aka Jerom (?), 21:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что может пойти не так?

    а ничего, месяц назад обещал сообщить кое-кому, когда появится вот эта новость :)
    Промолчу, не буду печалить человека.

     

  • 1.20, cheburnator9000 (ok), 20:37, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите какие дистрибутивы умеют на нее устанавливаться и грузиться?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:51, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подскажите какие дистрибутивы умеют на нее устанавливаться и грузиться?

    Дебиан с нее точно можно загрузить - у меня виртуалки и даже пару железок на Deb12 с ней есть. Тупые инсталеры я ессно не юзал - а набрал ОС debootstrap'ом и сделал это загружаемым.

    Но есть некоторые нюансы. Скажем mkfs. Вероятно "bcachefs" придется билдануть самому. Могу даже комит подкинуть который еще не требовал хруст совсем в обяязаловку, если впадлу с ним разбираться (как мне).

    Чтобы загрузилась - в кернеле должен быть такой модуль в intrt (или compiled in, так проще). И в командлайне надо указать нечто типа root=/dev/vdX rootfstype=bcachefs - автодетект этого типа ФС несколько в дауне, слишком новый.

     
     
  • 3.57, cheburnator9000 (ok), 00:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще забить, на своем томогочике пересобирать ядро ради одного модуля я буду два часа. Нужен dkms вариант, но они не хотят https://github.com/koverstreet/bcachefs/issues/339

    В этом одна из проблем линукса, хочешь что-нибудь поэксперементировать = пересобирай ядро.

    Другой позор линукса в том что вся его модульность это пшик, люди просто берут форкают git и херачат прямо поверх сорцов ядра свой модуль, дичь. Нормальные проекты предоставляют SDK (например как Windows), разработчики пишут драйвера уже на SDK.

     

  • 1.26, Tron is Whistling (?), 20:51, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ладно, неужели случилось?
    Невероятно.
     
  • 1.45, Минона (ok), 22:24, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта ФС будет ещё одним "долгостроем", как и btrfs.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 22:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эта ФС будет ещё одним "долгостроем", как и btrfs.

    Надо же какое откровение, окаызывается не ошибается только тот кто ничего не делает. Можете показать мастеркласс как это делать лучше, с удовольствием посмотрим.

     
  • 2.51, нах. (?), 23:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вряд ли. За btrfs  стояли мегакорпорации. А это недоразуменько поддерживается одним-единственным человеком на деньги какой-то подвальной лавчонки. Что может пойти не так?

     
     
  • 3.52, Аноним (-), 23:32, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что может пойти не так?

    А что пошло так с btrfs?
    Сколько лет прошло до того как ей стало можно пользоваться хотя бы дома?

     
     
  • 4.53, нах. (?), 23:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что может пойти не так?
    > А что пошло так с btrfs?
    > Сколько лет прошло до того как ей стало можно пользоваться хотя бы дома?

    (в сторону - не знаю зачем ей и сейчас пользоваться дома, совершенно бесполезный для дома артефакт) вот все это время - корпорации платили зарплаты, а стадо разработчиков не разбегалось целиком.

    А тут ОДИН раб, прикованный в каком-то мелком подвальчике. В любую секунду - его может переехать автобус, владельцы подвала могут выбросить оттуда раба вместе со стойками и открыть бордель, решив что так выходит прибыльнее, или сгореть нахрен вместе с подвалом.

     

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