Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств

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|1.1, Bklrexte (ok), 20:01, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не хочу набрасывать, но адепты (и вроде даже сам автор) этой ФС постоянно говорили, что она очень стабильная, особенно сравнивая её с btrfs. Но что-то мне кажется, что на данный момент btrfs намного стабильнее bcachefs.
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|2.2, дАнон (?), 20:09, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько помню автор не говорил про надёжность на данный момент, а перечислял фичи касательно того какой разрабатыватся ФС, а она ещё в активной разработке.
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|3.11, Аноним (11), 20:19, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро? видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...
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|4.14, Аноним (-), 20:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?
> видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...
Ну так всегда наступает момент когда софт пора релизнуть - и собрать свою порцию матюков от юзерей.
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|4.25, Аноним (-), 20:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если она в активной разработке, то зачем было форсить её принятие в ядро?
> видимо исключительно, чтобы потестировать на пользователях...
Именно.
Чтобы проверить в реальном использовании на реальном оборудовании с упоротыми конфигами, а не в тестах.
И отловить большую часть эджкейсов. Иначе такое не сделаешь.
Думаешь btrfs добавлялась иначе? А тоже самое было.
Вначале приняли в ядро, а потом поперли потери данных и фиксы.
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|4.29, дАнон (?), 20:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд.
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|5.44, Аноним (-), 22:23, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очень иронично на фоне того что эта ФС опциональная и даже не
> везде случайно создашь эту ФС на юзер ПК, в отличии от
> того как вводили системд и как сейчас скоро станет неопциональным Вайленд.
А какие проблемы юзать диваны и прочие слаки если системда не нравится и луддизм ваше все?
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|4.28, Tron is Whistling (?), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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It won't eat your data, it will trash them.
Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн?
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|5.33, Аноним (33), 21:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> It won't eat your data, it will trash them.
> Я надеюсь оно ещё только в стейджинге, или уже всё, весёленький мейнлайн?
1) Staging это тоже майнлайн. Ну так для опеннетных экспертов уточнение, если что.
2) Оно честно помечено как Experimental в данный момент. Если кто жираф и игнорит Experimental - окей, а кто ему доктор?
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|5.43, Аноним (43), 22:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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them? Это ты про data? Если да, то данные это не исчисляемое существительное
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|2.3, Аноним (3), 20:11, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем, что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS. Баг пристуствует только в самом новом ядре, среди пострадавших - арчеводы что ставят "самые свежие" пакеты. Они знали на что шли. Убунта, дебиан, федора с ними все впорядке как и с шляпой.
Ставишь тестовое ядро - готовся писать багрепорты.
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|3.5, Аноним (3), 20:13, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сало того там чтоб вызвать баг нужно 1) обносится но самого нового ядра 2) загрузится 3) отключить питание компу до обновления метадаты в фс.
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|4.19, нах. (?), 20:35, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обновился, словил panic (ничего неожиданного для сверхновых ведер).
Заодно и коллекцию прона свою обновишь. Никому не жалко же.
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|5.24, Аноним (24), 20:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паника после загрузки это обычное дело. 10 раз подряд. Через неделю аптайма вероятность меньше. Конечно, автоматические конвертации в фс это такое себе решение, когда вручную fsck запускаешь как-то надёжнее. Сразу видно, когда у разрабов хлеб в голове.
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|6.31, нах. (?), 21:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе автоматически штоб было.
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|7.41, Аноним (-), 21:57, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вон да - zfs после почти каждого существенного обновления начинает верещать
> что "у тебя нет наиновейших и архиполезнейших фич" - но ей
> как-то не приходит в голову их взять да и повключать тебе
> автоматически штоб было.
Но данные недавно таки - профакивало, гентушники не дадут соврать. При том как я понял баг был древний аки помет мамонта. Мина лежала и ждала пока на нее наступят. Пришли чуваки пилившие рефлинки и обнаружили что гентушников-игогошников почему-то разматывает.
И по моему они дольше фикс выкатывали. И я так и не понял - они тул для фикса пула без пересоздания сделали с тех пор или нет? А то вот этот - как минимум грозится. Пустячок а прыть прикольная.
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|3.12, Аноним (-), 20:20, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От подобного не застрахован никто, проблема с новой версией ядра (автор ошибся с патчем,
> что бывает) похожие баги когда-то были и в BTRFS и в XFS.
Ну вот не, btrfs вообще сам себя апгрейдить без спросу не лезет, как и даунгрейдить - так что вот именно ПОХОЖЕГО таки - не было. Были другие, но вот этот - может кардинально деревья загадить, что как бы довольно большая проблема.
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|3.22, НяшМяш (ok), 20:45, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в самом новом ядре
Уже не в самом новом ). 6.8 вышел 8 дней назад (6.8.1 - 3 дня) и багу не подвержен.
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|3.30, дАнон (?), 21:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая в ядре 2-3 версии.
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|4.42, Аноним (-), 21:59, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да BTRFS только в прошлом году сделал нормальное дерево, чтобы винчи более
> 5ТБ не тормозили запуск системы. А тут ругаются на ФС которая
> в ядре 2-3 версии.
Ну вот кстати дерево - крутое. С ним btrfs монтируется быстрее EXT4, XFS и даже сабжа. А на флешке которую я сдуру через USB 1.x хаб зацепил (12 Мбит) разница по времени монтирования вообще была весьма драматичная, так что я сперва не заметил подставу даже.
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|2.9, Аноним (-), 20:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но что-то мне кажется, что на данный момент btrfs намного стабильнее bcachefs.
Ну ты сравнио экспериментальную ФС которой без году неделя с ФС которая в проде миллиарды хомячков фэйсбука несколько лет ворочает уже.
Как видишь при натурных испытаниях вылез довольно странный баг в специфичных взаимодействиях на многодевайсной ФС. На него не так то просто нарваться - однако если это получилось, результат достаточно печален. Хотя теоретически эта штука в отличие от рейзера могет перестроить загаженые деревья из инфо в inodes. Кентушка вроде уже корябает код для счастливчиков с ЭТИМ.
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|3.55, Аноним (-), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "это как ZFS, только лучше", - говорили они...
Вы сейчас говорите про какой-го из убийц ZFS из линуксовгого мира?
А то их было не один и не два))
Они даже саму zfs скопировать нормально не смогли...
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|2.56, Аноним (56), 00:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что с этого толку если даже более стабильной btrfs данные доверять оптимизм чрезмерный
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|1.6, нах. (?), 20:13, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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отдельно мне конечно нравится что исправления критического бага не приняты по причине "не так подано".
Ниже, ниже кланяйся, смерд! У нас вэкраннивлазиет!
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|2.10, Аноним (-), 20:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отдельно мне конечно нравится что исправления критического бага не приняты по
> причине "не так подано".
Эээ, чудик, если ты юзал ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ фс - в устаревшем кернеле - планируя юзать вот именно его как вот именно LTS, возможно, ты тоже что-то делал немного не так? Тебе так не кажется? :)
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|3.16, нах. (?), 20:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали?
Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные данные в лин00psе хранить.
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|4.35, Аноним (33), 21:38, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в
> довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во
> всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали?
Если ты юзал экспериментальную ФС, извини, но ты вписался в то чтобы побыть пилотом X302, или как там его. И если он сделает что-то не то, улетев куда-то не туда - ну извини, тебя ж предупредили лэйбой "experimental".
> Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные
> данные в лин00psе хранить.
Храни в чем хочешь. Это свободный мир свободных людей. И я вот например свободен тебя послать, нах. Как и остальные. Твои проблемы - @бут сугубо тебя.
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|5.48, нах. (?), 22:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если ты юзал экспериментальную ФС
то я совершенно не подписывался заодно поюзать экспериментальные драйверы контроллеров или экспериментальную ioурину какую-нибудь.
С вашим-то качеством кода и тысячеглазами - ошибка в фс будет далеко не единственной ошибкой.
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|6.54, Аноним (-), 00:24, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Называя вещи своими именами ты там с 6 7 в _этом_ просто никому не нужен чтобы ... большой текст свёрнут, показать
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|7.59, нах. (?), 00:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Называя вещи своими именами: ты там с 6.7 в _этом_ просто никому не нужен
это вы, г-ноеды, мне совершенно низачем не нужны. Ни с 6.7, ни с хоть 10. Мне ваши фекалии разгребать нахрен не упало. А вот зачем страдают те кто зачем-то эту 6.7 себе поставил - изумляюсь. Ну видимо, так им и надо.
> И ты покажешь тимы лучше? Как майкрософт разносил нтфс вдрызг я видел минимум дважды
Не видел ты - нихрена. Сказочки ты слышал. В перепевах рабиновича.
Отучайся п-деть.
> ZFSники недавно тоже отметитись с рефлинковой сагой. И это все на продакшновом коде
> эксплуатируемой толпой.
и только потому и обнаружено - потому что ну надо очень, очень быть нетакимкаквсе чтобы с сумасшедшей скоростью трижды копировать один и тот же файл внутри одной и той же fs.
Я вот не могу придумать ни одного реального сценария где мне бы такое понадобилось. В отличие от вполне банального с двойной перезагрузкой.
А вот рачеводы - смотри-ка - смогли.
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|2.15, llolik (ok), 20:25, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У нас вэкраннивлазиет!
Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг. Его надо откатывать, но тут мы откатим и исправление этого бага, и понеслось, а потом ещё и какая-то фича на это была завязана и отвалилась, потому что её откатили ... Короче все правильно делают и мегапатчи идут нафиг.
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|3.18, нах. (?), 20:30, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг.
чувак, это - бэкпорт.
Уже готового и принятого.
Нет, переподайте нам по одной строчке - вдруг там страшный баг - colour написано в комментарии вместо color.
Это единственный тип багов которые тысячегласс замечает до того как у пользователя навернутся данные, а не после.
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|4.23, llolik (ok), 20:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в бэкпорте, по твоему, всё как-то сильно не так происходит, как в апстриме? И не по одной строчке, а один патч - один баг, а не в формате - один патч на кучу разношёрстных багов.
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|4.37, Аноним (-), 21:42, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате ну вы тут pull-ните весь дохр... большой текст свёрнут, показать
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|5.49, нах. (?), 23:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате "ну вы тут pull-ните весь дохреналион комитов,
> но я хз что там у вас отъедет".
у кого это "вас"? Ты кодить не умеешь и все равно ничего не поймешь. Это у разработчика fs. Который УЖЕ все color на colour и обратно поменял два раза в этом же самом коде - под другую ветку ведра.
> Стабильные ядра по крупному так перетряхивать - занятие чреватое, ибо может отвалиться что-то в
> другом месте.
В каком бл другом если правки в коде fs?
И он УЖЕ портит кому-то данные в этот самый момент.
> Там Торвальдс Кенту вот рядом буквально - выкатил сильно более весомые аргументы,
ну некоторые любят лизать ботинки и задницы, рад за них.
Теперь прогнется уже земным поклоном, а не поясным, и переподаст, целуя ковер под ботинками - авось у нелох0в с не той версией ядра всего через пару недель fs тоже перестанут разноситься в хлам.
А нет, так и не жалко.
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|6.58, Аноним (-), 00:41, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это походу ты с какого-то возомнил себя хз чем Но тебя наели Ты рядом с нормал... большой текст свёрнут, показать
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|7.60, нах. (?), 00:58, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
бла-бла-бла скипнуты Повторяю - ты - ноль Твое мнение - мнение нуля видимо ... большой текст свёрнут, показать
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|2.27, Аноним (-), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ниже, ниже кланяйся, смерд
Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню от ЧСВ сносит.
Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.
А как фикс бекпортнуть, так не так подаете.
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|3.38, Аноним (-), 21:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ниже, ниже кланяйся, смерд
> Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню
> от ЧСВ сносит.
> Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.
> А как фикс бекпортнуть, так не так подаете.
Если б не этот синдром - в LTSах лезли бы ломовые баги как у джунов в проде. Оно кому-то надо? LTSы допускается трогать только немного и очень адресно. И это правильно. А так что вы тут pull вхреначьте с лопаты - ну вот не, так можно дров наломать. Но вы тут такие эксперты по разработке и майнтенансу что не в курсе даже этого.
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|4.50, нах. (?), 23:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя УЖЕ баг (где был ты и остальной 999тиглаз когда принимали те патчи что его вызвали? А, ну да, вы только colour в комментариях там поняли) Нет, недостаточно ломовой. Давайте поживем с ним пару неделек, пока этот червь не научится правильно кланяться царю царей.
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|4.62, Аноним (-), 01:07, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какого тогда в ядре такие позорные уязвимости
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664 - дырка в драйвере exFAT с просто феноменальным фиксом
- if (step != DIRENT_STEP_NAME) {
+ if (step != DIRENT_STEP_NAME ||
+ name_len >= MAX_NAME_LENGTH) {
уязвимость в OverlayFS позволяющая повысить привилегии
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58857
уязвимость в NTFS-драйвере позволяющая выполнить код
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59868
Это не баги уровня джунов?
Или это лучшие погромисты, которых нашли писать в ядро?
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|2.13, Аноним (-), 20:21, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Напомните о существовании этой системы через 10 лет.
Чувак! Тебе в соседнюю новость - Gnu COBOL дозрел!!
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|3.36, Sw00p aka Jerom (?), 21:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что может пойти не так?
а ничего, месяц назад обещал сообщить кое-кому, когда появится вот эта новость :)
Промолчу, не буду печалить человека.
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|2.40, Аноним (40), 21:51, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подскажите какие дистрибутивы умеют на нее устанавливаться и грузиться?
Дебиан с нее точно можно загрузить - у меня виртуалки и даже пару железок на Deb12 с ней есть. Тупые инсталеры я ессно не юзал - а набрал ОС debootstrap'ом и сделал это загружаемым.
Но есть некоторые нюансы. Скажем mkfs. Вероятно "bcachefs" придется билдануть самому. Могу даже комит подкинуть который еще не требовал хруст совсем в обяязаловку, если впадлу с ним разбираться (как мне).
Чтобы загрузилась - в кернеле должен быть такой модуль в intrt (или compiled in, так проще). И в командлайне надо указать нечто типа root=/dev/vdX rootfstype=bcachefs - автодетект этого типа ФС несколько в дауне, слишком новый.
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|3.57, cheburnator9000 (ok), 00:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проще забить, на своем томогочике пересобирать ядро ради одного модуля я буду два часа. Нужен dkms вариант, но они не хотят https://github.com/koverstreet/bcachefs/issues/339
В этом одна из проблем линукса, хочешь что-нибудь поэксперементировать = пересобирай ядро.
Другой позор линукса в том что вся его модульность это пшик, люди просто берут форкают git и херачат прямо поверх сорцов ядра свой модуль, дичь. Нормальные проекты предоставляют SDK (например как Windows), разработчики пишут драйвера уже на SDK.
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|2.46, Аноним (-), 22:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эта ФС будет ещё одним "долгостроем", как и btrfs.
Надо же какое откровение, окаызывается не ошибается только тот кто ничего не делает. Можете показать мастеркласс как это делать лучше, с удовольствием посмотрим.
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|2.51, нах. (?), 23:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это вряд ли. За btrfs стояли мегакорпорации. А это недоразуменько поддерживается одним-единственным человеком на деньги какой-то подвальной лавчонки. Что может пойти не так?
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|3.52, Аноним (-), 23:32, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что может пойти не так?
А что пошло так с btrfs?
Сколько лет прошло до того как ей стало можно пользоваться хотя бы дома?
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|4.53, нах. (?), 23:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что может пойти не так?
> А что пошло так с btrfs?
> Сколько лет прошло до того как ей стало можно пользоваться хотя бы дома?
(в сторону - не знаю зачем ей и сейчас пользоваться дома, совершенно бесполезный для дома артефакт) вот все это время - корпорации платили зарплаты, а стадо разработчиков не разбегалось целиком.
А тут ОДИН раб, прикованный в каком-то мелком подвальчике. В любую секунду - его может переехать автобус, владельцы подвала могут выбросить оттуда раба вместе со стойками и открыть бордель, решив что так выходит прибыльнее, или сгореть нахрен вместе с подвалом.
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