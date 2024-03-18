Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств

2.10 , Аноним ( - ), 20:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отдельно мне конечно нравится что исправления критического бага не приняты по

> причине "не так подано". Эээ, чудик, если ты юзал ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ фс - в устаревшем кернеле - планируя юзать вот именно его как вот именно LTS, возможно, ты тоже что-то делал немного не так? Тебе так не кажется? :)

3.16 , нах. ( ? ), 20:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали? Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные данные в лин00psе хранить. 4.35 , Аноним ( 33 ), 21:38, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В устаревшем на целую одну неделю? И точно ли я хочу в

> довесок к экспериментальной fs получить еще пару сотен косоруких экспериментов во

> всех частях системы которые меня и десять лет назад вполне устраивали? Если ты юзал экспериментальную ФС, извини, но ты вписался в то чтобы побыть пилотом X302, или как там его. И если он сделает что-то не то, улетев куда-то не туда - ну извини, тебя ж предупредили лэйбой "experimental". > Ну ок, как скажете. Я ж не настолько... чтоб хоть какие-то ценные

> данные в лин00psе хранить. Храни в чем хочешь. Это свободный мир свободных людей. И я вот например свободен тебя послать, нах. Как и остальные. Твои проблемы - @бут сугубо тебя.

5.48 , нах. ( ? ), 22:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ты юзал экспериментальную ФС то я совершенно не подписывался заодно поюзать экспериментальные драйверы контроллеров или экспериментальную ioурину какую-нибудь. С вашим-то качеством кода и тысячеглазами - ошибка в фс будет далеко не единственной ошибкой.

6.54 , Аноним ( - ), 00:24, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Называя вещи своими именами ты там с 6 7 в _этом_ просто никому не нужен чтобы ... 7.59 , нах. ( ? ), 00:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Называя вещи своими именами: ты там с 6.7 в _этом_ просто никому не нужен это вы, г-ноеды, мне совершенно низачем не нужны. Ни с 6.7, ни с хоть 10. Мне ваши фекалии разгребать нахрен не упало. А вот зачем страдают те кто зачем-то эту 6.7 себе поставил - изумляюсь. Ну видимо, так им и надо. > И ты покажешь тимы лучше? Как майкрософт разносил нтфс вдрызг я видел минимум дважды Не видел ты - нихрена. Сказочки ты слышал. В перепевах рабиновича.

Отучайся п-деть. > ZFSники недавно тоже отметитись с рефлинковой сагой. И это все на продакшновом коде

> эксплуатируемой толпой. и только потому и обнаружено - потому что ну надо очень, очень быть нетакимкаквсе чтобы с сумасшедшей скоростью трижды копировать один и тот же файл внутри одной и той же fs.

Я вот не могу придумать ни одного реального сценария где мне бы такое понадобилось. В отличие от вполне банального с двойной перезагрузкой.

А вот рачеводы - смотри-ка - смогли. 2.15 , llolik ( ok ), 20:25, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У нас вэкраннивлазиет! Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг. Его надо откатывать, но тут мы откатим и исправление этого бага, и понеслось, а потом ещё и какая-то фича на это была завязана и отвалилась, потому что её откатили ... Короче все правильно делают и мегапатчи идут нафиг.

3.18 , нах. ( ? ), 20:30, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Угу. Зато потом в другой части патча вылезает какой-нибудь баг. чувак, это - бэкпорт.

Уже готового и принятого. Нет, переподайте нам по одной строчке - вдруг там страшный баг - colour написано в комментарии вместо color. Это единственный тип багов которые тысячегласс замечает до того как у пользователя навернутся данные, а не после.

4.23 , llolik ( ok ), 20:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в бэкпорте, по твоему, всё как-то сильно не так происходит, как в апстриме? И не по одной строчке, а один патч - один баг, а не в формате - один патч на кучу разношёрстных багов.

4.37 , Аноним ( - ), 21:42, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате ну вы тут pull-ните весь дохр... 5.49 , нах. ( ? ), 23:00, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чувак, бэкпорт довольно неудобно делать в формате "ну вы тут pull-ните весь дохреналион комитов,

> но я хз что там у вас отъедет". у кого это "вас"? Ты кодить не умеешь и все равно ничего не поймешь. Это у разработчика fs. Который УЖЕ все color на colour и обратно поменял два раза в этом же самом коде - под другую ветку ведра. > Стабильные ядра по крупному так перетряхивать - занятие чреватое, ибо может отвалиться что-то в

> другом месте. В каком бл другом если правки в коде fs?

И он УЖЕ портит кому-то данные в этот самый момент. > Там Торвальдс Кенту вот рядом буквально - выкатил сильно более весомые аргументы, ну некоторые любят лизать ботинки и задницы, рад за них. Теперь прогнется уже земным поклоном, а не поясным, и переподаст, целуя ковер под ботинками - авось у нелох0в с не той версией ядра всего через пару недель fs тоже перестанут разноситься в хлам. А нет, так и не жалко. 6.58 , Аноним ( - ), 00:41, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Это походу ты с какого-то возомнил себя хз чем Но тебя наели Ты рядом с нормал... 7.60 , нах. ( ? ), 00:58, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать бла-бла-бла скипнуты Повторяю - ты - ноль Твое мнение - мнение нуля видимо ... 2.27 , Аноним ( - ), 20:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ниже, ниже кланяйся, смерд Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню от ЧСВ сносит.

Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.

А как фикс бекпортнуть, так не так подаете.

3.38 , Аноним ( - ), 21:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ниже, ниже кланяйся, смерд

> Типичный синдром вахтера у кернельщиков. У них в последнее время вообще башню

> от ЧСВ сносит.

> Как пропускать баги в прод, так это пожалуйста.

> А как фикс бекпортнуть, так не так подаете. Если б не этот синдром - в LTSах лезли бы ломовые баги как у джунов в проде. Оно кому-то надо? LTSы допускается трогать только немного и очень адресно. И это правильно. А так что вы тут pull вхреначьте с лопаты - ну вот не, так можно дров наломать. Но вы тут такие эксперты по разработке и майнтенансу что не в курсе даже этого.

4.50 , нах. ( ? ), 23:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя УЖЕ баг (где был ты и остальной 999тиглаз когда принимали те патчи что его вызвали? А, ну да, вы только colour в комментариях там поняли) Нет, недостаточно ломовой. Давайте поживем с ним пару неделек, пока этот червь не научится правильно кланяться царю царей. 4.62 , Аноним ( - ), 01:07, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какого тогда в ядре такие позорные уязвимости

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664 - дырка в драйвере exFAT с просто феноменальным фиксом

- if (step != DIRENT_STEP_NAME) {

+ if (step != DIRENT_STEP_NAME ||

+ name_len >= MAX_NAME_LENGTH) { уязвимость в OverlayFS позволяющая повысить привилегии

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58857 уязвимость в NTFS-драйвере позволяющая выполнить код

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59868 Это не баги уровня джунов?

Или это лучшие погромисты, которых нашли писать в ядро?

