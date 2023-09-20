В ветку ядра Linux-next добавлена реализация ФС Bcachefs

В состав ветки linux-next, в которой тестируются возможности для будущих выпусков ядра Linux, принят код файловой системы Bcachefs. Ранее, Кент Оверстрит (Kent Overstreet), автор Bcachefs и входящей в состав ядра Linux системы кэширования блочных устройств на SSD-накопителях BCache, отправил Линусу Торвальдсу poll-запрос на включение кода Bcachefs в основной состав ядра Linux, но Линус отклонил их и рекомендовал вначале оценить пригодность предложенных патчей в экспериментальной ветке Linux-next. В случае успешного рецензирования ФС Bcachefs может быть включена в состав ядра 6.7, выпуск которого ожидается в декабре.

Целью разработки Bcachefs является достижение уровня XFS в производительности, надёжности и масштабируемости, предоставляя при этом дополнительные возможности, свойственные Btrfs и ZFS, такие как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305). По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.

Bcachefs развивается с использованием технологий уже опробованных при разработке блочного устройства Bcache, предназначенного для кэширования доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях (входит в ядро, начиная с выпуска 3.10). В Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.

Особенностью Bcachefs является поддержка многослойного подключения накопителей, при котором хранилище компонуется из нескольких слоёв - к нижнему слою подключаются наиболее быстрые накопители (SSD), которые используются для кэширования часто используемых данных, а верхний слой образуют более ёмкие и дешёвые диски, обеспечивающие хранение менее востребованных данных. Между слоями может применяться кэширование в режиме отложенной записи (writeback). Накопители можно динамически добавлять и отсоединять от раздела без остановки использования файловой системы (данные мигрируют автоматически).



