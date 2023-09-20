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В ветку ядра Linux-next добавлена реализация ФС Bcachefs

20.09.2023 08:25

В состав ветки linux-next, в которой тестируются возможности для будущих выпусков ядра Linux, принят код файловой системы Bcachefs. Ранее, Кент Оверстрит (Kent Overstreet), автор Bcachefs и входящей в состав ядра Linux системы кэширования блочных устройств на SSD-накопителях BCache, отправил Линусу Торвальдсу poll-запрос на включение кода Bcachefs в основной состав ядра Linux, но Линус отклонил их и рекомендовал вначале оценить пригодность предложенных патчей в экспериментальной ветке Linux-next. В случае успешного рецензирования ФС Bcachefs может быть включена в состав ядра 6.7, выпуск которого ожидается в декабре.

Целью разработки Bcachefs является достижение уровня XFS в производительности, надёжности и масштабируемости, предоставляя при этом дополнительные возможности, свойственные Btrfs и ZFS, такие как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305). По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.

Bcachefs развивается с использованием технологий уже опробованных при разработке блочного устройства Bcache, предназначенного для кэширования доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях (входит в ядро, начиная с выпуска 3.10). В Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.

Особенностью Bcachefs является поддержка многослойного подключения накопителей, при котором хранилище компонуется из нескольких слоёв - к нижнему слою подключаются наиболее быстрые накопители (SSD), которые используются для кэширования часто используемых данных, а верхний слой образуют более ёмкие и дешёвые диски, обеспечивающие хранение менее востребованных данных. Между слоями может применяться кэширование в режиме отложенной записи (writeback). Накопители можно динамически добавлять и отсоединять от раздела без остановки использования файловой системы (данные мигрируют автоматически).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Работа по включению Bcachefs в состав ядра Linux
  3. OpenNews: Bcachefs доведена до состояния, пригодного для включения в состав ядра Linux
  4. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
  5. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59785-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:36, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    И ext4 хватает за глаза
     
  • 2, Аноним (2), 08:36, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Уровень XFS недостижим
     
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