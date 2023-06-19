Продвижение Bcachefs в состав ядра Linux

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|1.1, DEF (?), 11:06, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Пусть этот поц сначала нормальное название своей ФС даст. Да и зачем нужна эта поделка, если уже есть Btrfs?
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|3.6, Аноним (6), 11:23, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если btrfs это все пофиксят в новых релизах зачем нужен bcachefs?
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|4.13, Анонин (?), 11:31, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если
Вот ты сам ответил на свой вопрос.
Если сильно большой оптимист - можно еще задать вопрос "когда пофиксят?".
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|4.30, asdasd (?), 12:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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btrfs существует 14 лет, этот проект 10. У них все работает. Вопросы?
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|4.81, n00by (ok), 16:54, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В btrfs не пофиксят "поддержку кеширования на быстрых SSD", потому что там такого нет, надо использовать BCache.
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|3.99, DEF (?), 19:30, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если кратко, то значительно более высокая производительность, поддержка кэширвоания на быстрых SSD и нормально работающие снапшоты.
Это все есть в btrfs и снапшоты там работают отлично. Bcachefs (ппц, ну и название, назвал бы свою поделку BFS) - не нужна.
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|2.8, Аноним (8), 11:25, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чем больше файлух, тем лучше. Конкуренция, все дела. Да и Шишкина позлить тоже приятно. Наверняка разродится еще одним "разгромным" интервью.
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|4.94, Аноним (94), 17:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, кстати Очень даже к месту Так что, будущее файловых систем в Линукс -... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, Аноним (10), 11:28, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас основная претензия к btrfs в том, что она падает от каждого чиха.
p.s. жду клованов, которые btrfs используют с детства и у них ни разу не было проблем. Я рад за вас, но другие не такие везучие.
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|3.15, Аноним (15), 11:54, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это что ж у тебя за железо, что бтрфс падает от каждого чиха, неклован ты невезучий?
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|4.17, Аноним (6), 12:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что есть те у кого ext4 падает от любого чиха? Вроде нет. А значит можно делать выводы о качестве фс.
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|5.21, Аноним (15), 12:12, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если включишь поддержку чексумм и твоя память выдаёт ошибки, то и она вполне может развалиться "от каждого чиха", а так просто будут тихие повреждения в случайных местах и не всегда в важных. Кстати, по поводу каждого чиха. Сколько там уже десятилетий ext4 умирает при ресайзе, когда включен sparse_super2? И ведь не сообщали, что нельзя, видимо, "это знать надо".
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|6.71, Аноним (6), 15:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё если во время ресайза будешь стучать по диску отбойным молотком, то тоже будут тихие повреждения тебя что не предупреждали?
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|5.28, leap42 (ok), 12:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что есть те у кого ext4 падает от любого чиха? Вроде нет. А значит можно делать выводы о качестве фс.
Ну есть 🤷♂️
Где-то уже описывал эту историю: сервер, ЖД. Шла где-то 30-ая минута fsck (тут вам не xfs, с её fsck по минуте). Свет снова прекратился (бесперебойники не успели зарядиться после полного опустошения), и fsck начался сначала. Шёл очень долго, кончился ошибкой. ФС сдохла и уже ничем не реанимировалась. Хорошо, бэкапы были.
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|6.59, Аноним (15), 14:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это точно про ext4, чем она занималась? Я тут начал волноваться, когда journal recovery минут 10 занял, обычно то моментально после обесточивания восстанавливает. Но это забитый диск и на его было записано прилично данных прямо перед обесточиванием. Тоже сейчас думаю отключат и приплыли, для этих данных то бэкапа и нет. На такие случаи должно быть резервирование, конечно.
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|3.16, Аноним (16), 12:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да даже не то что падает, а то что архитектура переусложнена и это не фиксится. А то что падает - это уже следствие. Тут только выкидывать все наработки и переписывать с нуля.
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|3.24, НяшМяш (ok), 12:22, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я btrfs использую ради коров и снимков. Пока вроде работает. Но будет интересно посмотреть допилят ли bcachefs и будет ли инструмент миграции.
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|3.25, Аноним (25), 12:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй поставить на тестовый раздел/жёсткий диск и попробуй урони.
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|3.33, Аноним (33), 13:20, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, подтверждаю. Буквально пару часов тому назад развалилась в виртуалке openSUSE Tumbleweed, на ровном месте -- просто перестала логиниться и всё. Причём без каких-либо действий с моей стороны, т.к. всё работало без нареканий (только загрузка и выключение очень долгие) со вчерашнего дня. Короче шляпа, а не ФС...
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|6.42, Аноним (33), 14:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Понять было не трудно, т.к. других причин просто не было. Другие дистрибутивы (да и суся на ext4) работают безотказно. Я даже разбираться не стал -- просто снёс эту срань да и всё. Но ты продолжай грызть кактус, не обращай внимания на "экспертов с опеннета".
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|2.19, maximnik0 (?), 12:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Да и зачем нужна эта поделка, если уже есть Btrfs?
Авторы учитывают грабли на которые наступали в BTRFS,это уже + для этой фс.
Охренеллый ++ я считаю рабочий fsck, даже в домашнем применения я сталкивался (правда без потерь данных) ошибку crc и только раздел в чтение.Хорошо ошибку зафиксировали ,а чем ее починить ? scrub падал на 52 % проверки,fsck тоже так себе,не ремонтировал.(жесткий исправен,до сих пор пашет для бэкапов-от чего ошибка давно выяснил,в конверторе с ext была ошибка,починена 4 года назад) По новой форматировать? Так себе ремонт.
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|2.46, анон (?), 14:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Btrfs нужен пока для страданий, поэтому понятно, для чего эта поделка.
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|2.97, Аноним (-), 18:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну это вы зря так Bcachefs структурально - списан с btrfs, но будучи сильно бол... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 11:13, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> он любит программировать, а не отлаживать код
99% современных кодерков именно такие
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|3.75, Аноним (75), 15:51, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Устранять несоответствие между тем, что программист хотел написать, и тем что он написал в реальности.
И это важная часть любой разработки. если программист не хочет ей заниматься значит на выходе будет гавно. Язык программирования в той или иной степени может попытаться скрыть это гавно(сборка мусора в языках с GC), или не наступить на определенный вид граблей. Но видов граблей уйма, так что от дебага не уйти, если конечно хочется сделать продукт а не какашку.
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|4.98, Аноним (98), 18:28, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ни один язык не спасёт программиста от неправильно применённых алгоритмов. Если условная видеоигра не умеет нормально отсекать геометрию вне камеры, то переписывание на новый технологический стек не поможет.
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|2.69, Аноним_5 (?), 15:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А написали бы "дебажить" как в оригинале
> loves to write code, but not to debug it
> just means a lot less time debugging
и никакого лингвистического спора не было бы))
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|2.82, n00by (ok), 17:02, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> он любит программировать, а не отлаживать код
> 99% современных кодерков именно такие
Боюсь, Вы перепутали "любят" и "умеют". Например, разработчики Rosa Linux не умеют. А я не люблю.
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|4.88, n00by (ok), 17:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай адреса электропочты свой и своего друга, буду держать.
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|6.91, n00by (ok), 17:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не успел попасть в то время, когда в Сети повторяли "отучаемся говорить за всех"?
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|1.5, Аноним (6), 11:22, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ZFS c Btrfs можно подумать сильно популярная ФС. А тут какое-то чудо-юдо им идёт на смену.
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|1.9, YetAnotherOnanym (ok), 11:26, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> решить проблемы с высоким потреблением памяти при восстановлении и проверки ФС утилитой fsck
> использовать при разработке Bcachefs язык Rust
Что-нибудь одно.
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|1.11, аНОНИМ (?), 11:28, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> - How does bcachefs avoid the dreaded RAID write hole?
> We're copy on write - and this extends to our erasure coding
> implementation, we don't update existing stripes in place -
> we create new stripes as needed, reusing buckets from existing
> stripes that still have data.
То, что в бтрфс ниасилили (и видимо уже никогда ниасилят), но осилили в openZFS.
>> - How does an O_DIRECT loop device on bcachefs compare to a zvol on ZFS?
> I'd have to benchmark/profile it. It appears there's some bugs in the way the
> loop driver in O_DIRECT mode interacts with bcachefs according to xfstests, and
> the loopback driver is implemented in a more heavyweight way that it needs to be -
> there's room for improvement.
То есть для образов дисков для виртуалок оно непригодно, как и btrfs. btrfs если кто не в курсе. ужаснейшим образом фрагментируется с CoW образом диска и просто тормозит (в 2-3 раза медленее ext4) с no-CoW образом. Во втором случае ещё и остаётся без упаковки. в openZFS образы дисков в виде zdev просто ЛЕТАЮТ, быстрее чем голый диск работают. Не говоря уже о том, что упаковка на лету всегда имеется.
Про то чем лучше снапшоты так и не понял. в btrfs снапшоты просто замечательные, можно эн копий оси иметь например и грузиться по выбору в любую (пару раз пригождалось иметь новую и старую системы). В openZFS такое без доп ужимок и прыжков не выйдет (сначала надо снапшот сделать, потом его из снапшота преобразовать в полноценный датасет, а уж что делать чтоб забутиться из грёбанного initramfs в другой рут-датасет я даже не в курсе; в btrfs тупо в грубе выбирается аргументом ядру другой снапшот он же subvolume).
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|1.14, Аноним (14), 11:53, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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10 лет развивали, развивали... а потом решили пересесть на рустик и ещё 10 лет в мейнстрим это никто не возьмёт, потому что всё поменялось, опять всё фиксить... а потом надо будет опять фиксить фичи "как у ZFS и BTRFS" и перфоманс "чтобы ближе к ext4 чем к ZFS"
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|2.29, Анонимусс (?), 12:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 лет btrfs развивали-развивали, а тольку практически никакого - как была глючным поделием, так и осталась. Ну ладно, не настолько глючным как 10 лет назад, но сильно лучше не стало.
Рустик уже в мейнстриме, первые дрова уже на подходе (ставлю на драйвер видяхи для яблока)
Чел наверное написал пару утилит и понял насколько раст лучше чем си, раз так написал.
И ему явно есть с чем сравнить - точно есть большой опыт написания кода на си))
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|3.47, аНОНИМ (?), 14:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бтрфсу конечно не хватает некоторых фич, но других фич не хватает и openZFS. Но вот насчёт глючности я бы поспорил. Я даже специально взгромоздил btrfs на раздел с торрентами, работает цуко и не глючит :) На рутовых разделах она тоже у меня живёт счастливо и радует снапшотами.
Конечно, всплывает такая хрень как ужасная фрагментация (по самой сути рандомных записей в файлы при качании торрентов), но встроенный дефрагментатор своё дело делает.
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|3.55, Витюшка (?), 14:52, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сильно лучше стало. Оно у Facebook на продакшн стоит.
Это тебе не васянские локалхосты от икспердов opennet.
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|4.72, Аноним_5 (?), 15:45, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что они стоит у ФБ не значит что подойдет для васянского локалхоста.
У ФБ ресурсов - redundancy, бекапы, люди - намного больше.
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|1.27, Аноним (27), 12:45, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Just because you made a painting with a $10k horsehair brush and golden paint does not necessarily make it great art.
бриллиантовый камент для любителей раста. Обычным людям это фсчудище и bcache на ноутах с NVME только для замедления процессора и деградации аккума.
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|2.31, Аноним_5 (?), 12:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бриллиантовый камент для любителей "бриллиантовых каментов":
"A good craftsman cares about his tools. Listen to woodworkers who get together, they'll be talking about their tools just as much as the actual work. We're interacting with these tools every day, and the quality of the tool very much affects the quality of the work."
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|1.32, Аноним (32), 13:01, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
балаболили они Так же, как другие по совершенно другому поводу балаболили не кр... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, Анонин (?), 13:32, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> от энтузиастов всё гавно
Не, ну чего ты так про энтузиастов, обидно ведь.
Вообще не понятна претензия к поддержке платформ. Ты собираешься развернуть эту файлуху на мк или на каком-то древнем железе? Ну значит ты просто не сможешь это сделать. И всё.
Вот какой платформы тебе не хватает в раст?
> и начать переписывать само ядро на Rust.
О, наконец-то до людей доходить начало!
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|3.43, Аноним (32), 14:23, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, Rust же i386 поддерживает, он даже древние микроконтроллеры без mmu поддерживает. Это с платформами без llvm у него проблемы.
>Вот какой платформы тебе не хватает в раст?
Мне лично всех хватает пока. Но другим людям может не хватать. Это очень обидно и унизительно, когда твоё оборудование выкидывают, а тебя пускают по миру с голой жопой и так лучше не делать. Но мир у нас злой и циничный. И не надо это маскировать. Чем это виднее, тем быстрее до людей дойдёт, что так жить не надо и тем быстрее он станет нормальным. Поэтому было бы намного лучше, если бы вместо всякого балабольства нам бы говорили всё как есть. Не "мы делаем это для вашего же блага", а "нам вредно ваше благо, но вы жалкие, и нашим действиям никак не можете помешать".
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|4.45, Анонин (?), 14:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не увидел там балабольства.
Чел пишет "хочу раст, потому что не люблю дебажить код".
Он делает это для себя - чтобы ему легче было писать код.
И саму фс он не просто так пишет - или для себя, или на заказ, или из любви к искусству.
Плюс он считает, что смена языка сделает код более надежным, т.е пользователям тоже станет лучше.
Но всем хорошо не будет никогда. Да и вроде никто этого и не декларировал, даже для си.
Потому что то, что код сможет скомпилится под другую платформу, совсем не значит что он будет там вообще работать.
> "нам вредно ваше благо, но вы жалкие, и нашим действиям никак не можете помешать".
Как-то слишком пафосно.
Тут скорее "мы делаем это для себя, а вы можете воспользоваться результатами НАШЕГО труда. Но если вам что-то не нравится - то или воспользуйтесь результатами еще чего-то труда, или вперед работать самим."
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|5.84, Аноним (84), 17:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не увидел там балабольства.
Балабольство у тех, кто заявляет, что Rust не будет обязательным, а не у автора файловой системы. Автор ФС - молодец, что делает исследования.
>Он делает это для себя - чтобы ему легче было писать код.
Вот пусть и держит тогда это out of tree. Без шансов найти широкое применение и всех подсадить на зависимость от Rustа. Как подсадили разрабы safetensors - теперь приходится ставить громадный растовый тулчейн и геморроиться с компиляцией только для того, чтобы pytorch мог прочитать сериализованные так модели.
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|6.92, Анонин (?), 17:34, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Балабольство у тех, кто заявляет, что Rust не будет обязательным
Так раст и не обязательный! Просто не пользуйся этой ФС или всем что зависит от раста.
> Вот пусть и держит тогда это out of tree.
Охохо, ты будешь указывать разрабу и ментейнерам ядра что дедать?)) Самому не смешно?
Ну так не пользуйся safetensors - бери старые версии.
Или не пользуйся чужими сериализованными моделями.
Или вообще выкинь pytorch.
У тебя же куча возможностей. Еще раз - это всё делалось и делается не для тебя лично.
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|3.44, Аноним (32), 14:26, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>всё гавно
Опечатка, там было
>всё равно
но у меня что-то зрение село в последнее время, мимо нужных клавиш промахиваюсь
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|1.36, Аноним (36), 13:29, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ешьте дети ext4, будете здоровы! А прочий кaл оставьте корпоративным психам, они должны страдать.
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|2.51, pavlinux (ok), 14:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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ext/2/3/4 - cамые блевoтные ФС, - для девочек которым пофиг что ставить.
Точнее они даже не вдупляют различий, преимуществ и отсутствие своих же требований.
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|3.76, Аноним (6), 15:51, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это ты не хочешь понять что эти твои фичи модненьких ФС это маркетинговый буллшит. Блестящая упаковка за которой ничего нет.
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|3.83, Аноним (83), 17:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ext4 динственная фс, которую несмотря на все её недостатки, могу советовать по дефолту.
Остальное либо под конкретную задачу, либо нестабильное, либо ограниченное.
Так что ты может и прав, но это тоже само по себе плюс.
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|3.90, Kuromi (ok), 17:18, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле на пользовательском уровне отличия очень даже очевидны. ext2 без журнала и может рассыпаться от неудачной пропажи жлектричества, ext3 медленная (по сравнению с ext2), дико долго удаляет файлы и fsck там нешустрый, в ext4 эти проблемы пофиксили, поэтому почти никакого резона сейчас использовать ext2\3 нет вообще.
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|1.38, Аноним (39), 13:47, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.
Ага, конечно, в перспективе разве что
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|1.40, Аноним (40), 14:01, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Из планов на будущее упоминается желание использовать при разработке Bcachefs язык Rust. По мнению автора Bcachefs он любит программировать, а не отлаживать код, и теперь безумно писать код на языке Си, когда появился лучший вариант. Rust уже задействован в Bcachefs в реализации некоторых утилит, запускаемых в пространстве пользователя. Более того, вынашивается идея постепенно полностью переписать Bcachefs на Rust, так как использование этого языка существенно экономит время на отладку.
супер, пройдет еще с десяток лет до принятия в ядро, пока он там все перепишет...
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|2.54, Анонус (?), 14:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому он сначала отправит в ядро, а потом начнет переписывать.
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|3.78, Аноним (6), 15:52, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала его отправят как Шишкина, а потом он скажет что его притесняют.
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|1.53, pavlinux (ok), 14:48, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> надёжности и масштабируемости
Кэш - это временная свалка, для быстрого доступа.
Нахуа помойке снапшоты и резервное копирование? :D
Более того, порядок доступа, очередь к кэшу - это динамическое состояние.
Если после сбоя поднять сервер и востановить кэш из снапшота, то запрашивающие
клиенты уже ушли, нахер нужен снимок кэша часовой давности? ИТшные дол6оящеры.
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|2.60, _hide_ (ok), 15:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда у тебя помойка под петабайт, а её сброс приведёт к отказу в обслуживании (реальное железо просто не выдаст нужно производительности для восстановления). Так что холодный старт как понятие отсутствует и кэш уже давно не кеш, а операционные данные, валидность которых проверяется как можно реже.
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|2.87, n00by (ok), 17:13, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если после сбоя поднять сервер и востановить кэш из снапшота,
При записи на ФС данные идут на быстрый (твердотельный) накопитель, откуда фоном переносятся в хранилище (НЖМД). Первый в данном случае назван кешем. Восстанавливать его не от куда.
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|1.56, Unnamed Player (?), 14:52, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.
Автор путает CoW и RoW?
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|2.58, pavlinux (ok), 14:55, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>В Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.
> Автор путает CoW и RoW?
А ты ешь ,кушаешь или жрёшь? :D
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|4.70, pavlinux (ok), 15:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Реализация в корне отлична.
CoW - это абстрактная хрень, нюансы зависят от авторов.
Кто-то FIFO называет CoW :) C одного конца Copy, с другого Write
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|1.57, Аноним (57), 14:53, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чем отличается от lvmcache + ext4 ? Файловая система в курсе что кешировано, а что нет?
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|1.64, keydon (ok), 15:21, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Rust уже задействован в Bcachefs
> По мнению автора Bcachefs он любит программировать, а не отлаживать код,
Дальше не читал. Автор может и дальше пользоваться своей ФС. Еще одна недописанная и заброшенная в будущем ФС в ядре не нужна, тем более если тащит за собой раст.
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|2.96, Аноним (96), 18:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а когда выйдет Ганс райзер? Я реально жду новый РайзерФС от ганса.
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|1.95, Аноним (96), 18:02, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из планов на будущее упоминается желание использовать при разработке Bcachefs язык Rust.
И этот вляпался.
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