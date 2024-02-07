В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs

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|2.3, Аноним (3), 14:04, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Да все он вывозит. Здесь просто, наконец, его поделие начали тестировать нормально - отсюда и получается выявление новых багов. Собственно, вот вообще ничего неожиданного нет. Исправит и дальше будет пилить фичи.
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|2.4, llolik (ok), 14:14, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Да всё он вывозит. Проект начал выходить в свет. Соответственно, больше тестеров, больше конфигураций/железа/кривых рук/ит.д. Соответственно и неочевидные ошибки полезли. Нормальное начало обкатки "на людях" свежего кода.
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|3.26, Аноним (-), 16:43, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да всё он вывозит. Проект начал выходить в свет. Соответственно, больше тестеров,
> больше конфигураций/железа/кривых рук/ит.д. Соответственно и неочевидные ошибки полезли.
> Нормальное начало обкатки "на людях" свежего кода.
Ну дык. Ухитриться 2 раза стереть несуществующий subvol - при нормальной эксплуатации еще ухитриться надо. Но если все же протупил и это получилось - клин операции в недрах файлухи все ж будет достаточно досаден.
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|2.6, User (??), 14:30, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да нет, все идет по плану - приходите через десять лет, но это не точно - может еще какая модная балалайка появиться.
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|3.28, Аноним (-), 16:51, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нет, все идет по плану - приходите через десять лет, но
> это не точно - может еще какая модная балалайка появиться.
А ваши предки, наверное, были из тех, рассказывавших что от скорости более 40 км/ч можно сойти с ума, а от паровозов куры перестанут доиться^W нестись и у коров пропадет молоко.
...время шло, а куры и коровы вроде на месте, и более-менее свое дело делают.
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|2.18, Kuromi (ok), 15:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, обычная история. На примере ФФ - вливают новый код (особенно если изменение значительное), тестят. Вроде все норм, пушат в ночнушку - получают вал багов и падений. Фиксят их, далее уходит в бету и опять куча багов вылезает.
Все таки не может разраб продумать все возможные случаи и комбинации условий.
Все равно никто в здравом уме сейчас bcachefs не пользует для чего либо кроме тестов и "пощупать".
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|2.19, Шарп (ok), 15:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё он вывозит. Просто в сишке нет RAII, чтобы запилить блокировку, которая сама снимается при выходе из зоны видимости.
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|3.29, Аноним (-), 16:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да всё он вывозит. Просто в сишке нет RAII, чтобы запилить блокировку,
> которая сама снимается при выходе из зоны видимости.
Совсем не факт что ты хотел в ФС именно вот это вот. ФС это такой весьма многопоточный "handler" и будет очень не круто если разные части ФС друг с другом столкнутся, делая конфликтующие операции. Это идет несколько дольше RAII, и являет собой "очень продвинутый арбитраж ресурсов".
Там еще есть например фоновые воркеры и ядерные треды - которые работают параллельно/асинхронно/дефернуто - и еще перфоманс всего этого очень критичен, иначе на скоростном стораже встревает на именно блокировках, и - "system is thrashing". Т.е. она ничего не делает, туповейтит в блокировках большую часть времени. Что не есть гуд.
Совсем без блокировок тоже нельзя - взаимо-конфликтующие параллельные операции столкнутся.
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|2.22, Аноним (-), 16:27, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кент не вывозит походу :(
Что он там не вывозит? Локап в файлухе - ну, не айс. Но даже не разрушение данных - при том что ФС без году неделя и ее только 1 версию ядра как активно гоняют все кому не лень.
Ну и вот - кто-то заметил пару багов. А Кент вывез и починил - по мере обнаружения проблем. И если так рассуждать - ничего что в EXT4 до сих пор баги чинят? :)
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|1.2, inklesspen (ok), 14:01, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С самого начала было понятно, что bcachefs пока еще не готов и находится в экспериментальном виде. Достаточно просто взглянуть на количество и качество иссушек на GitHub.
Однако текущее состояние ФС не мешает проводить различные тестирования производительности, подыскивать применение на будущее.
Автор например на реддите вроде писал, что ФС имеет отличную масштабируемость, даже если скорость работы в 1 поток не велика.
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|2.27, Аноним (-), 16:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Однако текущее состояние ФС не мешает проводить различные тестирования производительности,
> подыскивать применение на будущее.
Ну кстати при принятии в кернел пришлось пойти на ряд компромиссов - и реально оно звезд с неба не хватает. Фороникс побенчил, в нескольких кейсах прикольно всех натянуло - но в нескольких других с таким же треском и проср@ло. До тюнинга и оптимизаций дело еще не дошло. Сперва - обезглюк.
> Автор например на реддите вроде писал, что ФС имеет отличную масштабируемость, даже
> если скорость работы в 1 поток не велика.
В целом он учел некоторые узкие моменты того же btrfs. У того видите ли при активной многопоточной записи случается lock contention на extent tree. И это на пачке быстрых сторажей может уже и нагнуть производительность так то. По поводу чего есть такая штука как Extent Tree V2 (это экспериментальная фича btrfs, ее нельзя использовать в продакшне!).
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|1.7, n00by (ok), 14:33, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблемы может и серьёзные, но не критичные: потери данных, похоже, нет. Так что это хорошая новость. Выявление ошибок на данном этапе вполне нормально.
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|2.8, Аноним (3), 14:37, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потери данные были в 6.7-rc, до релиза они не дожили. На самом деле, просто кому придет в голову удалять не существующий снепшот... Это таки вопрос. Ну, а про вторую ошибку - она не сказать, чтобы легко воспроизводится.
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|2.25, Аноним (-), 16:40, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблемы может и серьёзные, но не критичные: потери данных, похоже, нет. Так
> что это хорошая новость. Выявление ошибок на данном этапе вполне нормально.
Именно. К тому же честно было помечено экспериментальным и если кто решил экспериментальный код сразу в прод - он наверное знал на что шел и имел какой-то план на всякие разные случаи?!
Но тем кто использует обновиться стоит - достаточно досадные анноянсы, хоть и не фатальные как таковые, но - без них ФС все-же эксплуатировать куда лучше.
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|2.31, Sw00p aka Jerom (?), 16:59, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>потери данных, похоже, нет.
какова вероятность события при удалении чего-нибудь "не нужного", удалить что-то "нужное"?
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|3.30, Аноним (-), 16:58, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ext4 и так норм ресайзится,отмонтировался и в путь. D
Ага, а если лошади по бочине как следует врезать и топить под горку то... сможете сделать 88 миль в час?!
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|1.13, Аноним (1), 15:16, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оно умеет использовать файлы в качестве свопа или также как и ЗФС требует отдельного блочного устройства?
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|2.14, Аноним (3), 15:20, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, это ж CoW. Научить можно, но я пока такое даже тестировать не хочу.
А в случае с ЗФС там отдельное блочное уже давненько не требуется.
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|3.15, inklesspen (ok), 15:23, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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cow можно отключить, правда на сайте автора не указано, на каком уровне он отключается: файл, устройство, фс...
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|4.23, Аноним (-), 16:31, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> cow можно отключить, правда на сайте автора не указано, на каком уровне
> он отключается: файл, устройство, фс...
Примерно как с btrfs: chattr +C на пустой файл, после чего это будет nocow файло.
Это достаточно универсальный интерфейс, предполагается что все cow умеющие такое - будут понимать такой хинт. XFS тоже вроде что-то такое пытался изобразить с v5 форматом.
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|1.16, Kuromi (ok), 15:44, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Понеслась моча по трубам", как говаривали в одном известном фильме.
Было ожидаемо, что найдется куча диких багов. Вопрос в другом - в каком же релизе ядра эти баги наконец перестанут быть дикими?
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|2.32, Аноним (-), 16:59, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Понеслась моча по трубам", как говаривали в одном известном фильме.
> Было ожидаемо, что найдется куча диких багов. Вопрос в другом - в
> каком же релизе ядра эти баги наконец перестанут быть дикими?
Для ФС которая с нами менее 1 релиза кернела - не такие уж и дикие баги, но с их фиксом - лучше чем без.
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|2.20, Аноним (-), 16:15, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему бы и нет?
Вот за столько лет openzfs стала надежной и стабильной?
А не за сколько, ахаха, с ней до сих пор данные теряются!
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|2.24, Аноним (-), 16:33, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно метит в гильдию ибийц ZFS?
Оно метит в nextgen nextgen'а. И по своему таковым является. Идея объединить SSD и HDD в единый стораж, где на фронт скорость SSD а на бэк емкость HDD - не так уж и плохо придумано.
В каком-то роде это гибрид low-overhead респина идей btrfs с идеями кеша bcache, на основе технологий оттуда. Местами заметно отличается от btrfs по деталям некоторых решений - однако общая семантика операций и управление весьма похожи. Ибо это было лучшее по управлению на момент создания этой штуки.
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