В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:04, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Да все он вывозит. Здесь просто, наконец, его поделие начали тестировать нормально - отсюда и получается выявление новых багов. Собственно, вот вообще ничего неожиданного нет. Исправит и дальше будет пилить фичи.

2.4 , llolik ( ok ), 14:14, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Да всё он вывозит. Проект начал выходить в свет. Соответственно, больше тестеров, больше конфигураций/железа/кривых рук/ит.д. Соответственно и неочевидные ошибки полезли. Нормальное начало обкатки "на людях" свежего кода.

3.26 , Аноним ( - ), 16:43, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да всё он вывозит. Проект начал выходить в свет. Соответственно, больше тестеров,

> больше конфигураций/железа/кривых рук/ит.д. Соответственно и неочевидные ошибки полезли.

> Нормальное начало обкатки "на людях" свежего кода. Ну дык. Ухитриться 2 раза стереть несуществующий subvol - при нормальной эксплуатации еще ухитриться надо. Но если все же протупил и это получилось - клин операции в недрах файлухи все ж будет достаточно досаден.

2.6 , User ( ?? ), 14:30, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да нет, все идет по плану - приходите через десять лет, но это не точно - может еще какая модная балалайка появиться.

3.28 , Аноним ( - ), 16:51, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да нет, все идет по плану - приходите через десять лет, но

> это не точно - может еще какая модная балалайка появиться. А ваши предки, наверное, были из тех, рассказывавших что от скорости более 40 км/ч можно сойти с ума, а от паровозов куры перестанут доиться^W нестись и у коров пропадет молоко. ...время шло, а куры и коровы вроде на месте, и более-менее свое дело делают.

2.18 , Kuromi ( ok ), 15:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не, обычная история. На примере ФФ - вливают новый код (особенно если изменение значительное), тестят. Вроде все норм, пушат в ночнушку - получают вал багов и падений. Фиксят их, далее уходит в бету и опять куча багов вылезает. Все таки не может разраб продумать все возможные случаи и комбинации условий. Все равно никто в здравом уме сейчас bcachefs не пользует для чего либо кроме тестов и "пощупать".

2.19 , Шарп ( ok ), 15:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всё он вывозит. Просто в сишке нет RAII, чтобы запилить блокировку, которая сама снимается при выходе из зоны видимости.

3.29 , Аноним ( - ), 16:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да всё он вывозит. Просто в сишке нет RAII, чтобы запилить блокировку,

> которая сама снимается при выходе из зоны видимости. Совсем не факт что ты хотел в ФС именно вот это вот. ФС это такой весьма многопоточный "handler" и будет очень не круто если разные части ФС друг с другом столкнутся, делая конфликтующие операции. Это идет несколько дольше RAII, и являет собой "очень продвинутый арбитраж ресурсов". Там еще есть например фоновые воркеры и ядерные треды - которые работают параллельно/асинхронно/дефернуто - и еще перфоманс всего этого очень критичен, иначе на скоростном стораже встревает на именно блокировках, и - "system is thrashing". Т.е. она ничего не делает, туповейтит в блокировках большую часть времени. Что не есть гуд. Совсем без блокировок тоже нельзя - взаимо-конфликтующие параллельные операции столкнутся.

2.22 , Аноним ( - ), 16:27, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кент не вывозит походу :( Что он там не вывозит? Локап в файлухе - ну, не айс. Но даже не разрушение данных - при том что ФС без году неделя и ее только 1 версию ядра как активно гоняют все кому не лень. Ну и вот - кто-то заметил пару багов. А Кент вывез и починил - по мере обнаружения проблем. И если так рассуждать - ничего что в EXT4 до сих пор баги чинят? :)