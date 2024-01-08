Релиз ядра Linux 6.7

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|1.1, DEF (?), 10:27, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В Btrfs добавлена новая структура данных "stripe tree", подходящая для логического маппинга экстентов в ситуациях, когда физических маппинг не совпадает на разных устройствах.
А вот это круто. Наконец-то проблема с RAID 5/6 в BTRFS будет наконец-то решена.
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|2.71, Аноним (-), 15:21, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот это круто. Наконец-то проблема с RAID 5/6 в BTRFS будет
> наконец-то решена.
Там еще вроде оптимизации какие-то были, а еще bcachefs. В общем в этом релизе файлухи были в ударе. И это хорошо. Всегда бы так.
Btrfs'ники кстати неплохо оптимизации пилят. С bg_tree btrfs маунтится быстрее ext4 и bcachefs, а xfs вообще слоупок. Прикольная ачивка :)
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|3.87, Аноним (87), 15:44, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В общем в этом релизе файлухи были в ударе.
зачем они нужны, ext4 всё равно лучший выбор.
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|5.96, Аноним (96), 16:09, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно. А гении пусть сидят и данные из бекапов восстанавливают.
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|6.98, DEF (?), 16:20, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Данные из бэкапов ты тоже будешь восстанавливать. Если эти бэкапы у тебя, конечно же, будут.
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|6.105, Аноним (-), 16:34, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И правильно. А гении пусть сидят и данные из бекапов восстанавливают.
Вообще-то это я скорее таким как ты их ext4 выковыриваю. Они до последнего уверены что там все ЗБС - поттому что ext4 на все похрен, и никаких сообщений нет, даже если накопитель стал гнать труху или железо глючит. Но вы же понимаете что в таких вопросах везение имеет свойство - заканчиваться? В какой-то момент юзер таки собирает свой джекпот. А вот бэкапы у юзеров EXT4 понятное дело обычно в том же состоянии что и ФС. Почему-то.
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|7.129, Аноним (129), 17:50, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>накопитель стал гнать труху или железо глючит
тотальный булшит, твои китайские флэшки не считаются -- их применение уже показательно.
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|4.103, Аноним (-), 16:32, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В общем в этом релизе файлухи были в ударе.
> зачем они нужны, ext4 всё равно лучший выбор.
Да не, спасибо, без чексум, без удобного расширения места подтыканием девайса, без снапшотов, дохнущее от 1 неудачного бэда наповал, с лимитом на число инодов на гвозди, не умеющее в деаллокацию распухших дир - себе такое оставьте, имхо. А я предпочитаю немного более технически продвинутый уровень.
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|5.130, Аноним (129), 17:52, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чем сложнее, тем больше проблем, и тем ниже вероятность успешного их решения.
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|6.153, Аноним (151), 18:23, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чем сложнее, тем больше проблем, и тем ниже вероятность успешного их решения.
Порой таки простота хуже воровства. И когда вопрос о чексумах в ФС - это именно тот случай. Вы узнаете о глюках железа и системного софта последним, когда все уже совсем в хлам.
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|7.163, Аноним (129), 18:33, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У ext4 есть хэширование метаданных. Надо просто не игнорить логи и настроить проверку смарта.
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|5.132, Аноним (87), 17:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без удобного расширения места подтыканием девайса
а смысл подтыкать в ту же фс, чтоб жисть мёдом не казалась когда один из них сдохнет ?
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|6.150, Аноним (151), 18:21, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> без удобного расширения места подтыканием девайса
> а смысл подтыкать в ту же фс, чтоб жисть мёдом не казалась
> когда один из них сдохнет ?
Если это RAID1 какой был - ну я заменю сдохшего и дело с концом. Или урежу доступое место. А вот прозрачно и без канители расширять RAID'ы используя те девайс(ы) которые есть - без траха мозга их размерами и прочим - это очень удобно и круто.
Более того - можно как добавить места - так и вынуть потом, удвинув с девайса только то что рельно используется, что может быть довольно быстро. Удобно для всяких разовых развлечений типа рекавери с чьего-то немеряного винча, если потом временно выделенные девайсы нужнее где-то еще.
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|2.3, Аноним (3), 10:41, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если там не раздутый бегемот как Btrfs и не окаменевшее ископаемое как ZFS то можно даже попробовать на чем-то некритичном.
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|3.5, Аноним (5), 11:11, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не вижу проблем применения ни btrfs ни с ZFS. Продакшен же давно
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|5.162, Аноним (154), 18:32, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В продакшене данные, которые жалко потерять, хранят в специальных СУБД с распределёнными избыточным хранением и бэкапами. А утеря хоста вообще ничем особенным не является, хост просто выкидывается и переподнимается где-нибудь ещё
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|4.26, Аноним (3), 12:40, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос не в применении, вопрос в эргономичности. В BTRFS даже точное свободное место нельзя посмотреть без костылей.
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|5.34, Аноним (34), 13:17, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сижу на этом с 6.7-rc1 и впечатления пока что только положительные. Есть минусы, но по сравнению с btrfs и zfs они просто ничтожны.
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|7.66, Аноним (34), 15:12, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Сетап - для хомяка ноутбучный SMR на терабайт, в качестве кэша - Kingston UV400 ... большой текст свёрнут, показать
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|8.102, Аноним (-), 16:29, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вероятно дело в том что большая часть тулсов либ в вашей системе еще не знает эт... большой текст свёрнут, показать
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|10.111, Аноним (34), 16:44, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Manjaro unstable bcachefs-tools из aur Сомневаюсь Это правда Но оно не мау... большой текст свёрнут, показать
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|7.67, Аноним (34), 15:15, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сетап - для хомяка ноутбучный SMR на терабайт, в качестве кэша - Kingston UV400 ... большой текст свёрнут, показать
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|6.75, Аноним (-), 15:26, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сижу на этом с 6.7-rc1 и впечатления пока что только положительные.
> Есть минусы, но по сравнению с btrfs и zfs они просто ничтожны.
Как говорится храбрым поем мы славу. А я пару багов вот собрал - так что на основных системах спасиб но что-то не хочется. Кой-что уже починено, но... сыровата она пока.
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|7.81, Аноним (34), 15:32, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естесно, что сыровата. У меня юзкейс примерно такой же, какой был бы на bcache (не fs), поэтому я особо париться не стал. Снепшоты мне нахрен не нужны, сабвольюмы тоже, nocow я не использовал (вот тут повезло). У меня, если что, бэкап припасён и делается раз в час всего, что мне надо - как бы пересоздать раздел и вытащить все из бэкапа - дело 10 минут и я знаю, на что иду. Так что про храбрость тут эт ты зря. Я ее использую потому, что тесты показали, а практика подтвердила - что оно мне жизнь упростило и волосы стали мягкими и шелковистыми. В бизнесовый прод это тащить, естесно, рано.
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|8.107, Аноним (-), 16:40, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот если кто юзал bcache, bcachefs это логичная для их пожеланий штука Ибо э... большой текст свёрнут, показать
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|9.116, Аноним (34), 17:06, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Кому-то это придется делать, так или иначе Я уверен, что если всякие комбинации... большой текст свёрнут, показать
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|5.53, morphe (?), 14:39, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причинами поинтересоваться?
Btrfs поддерживает несколько режимов хранения в пределах одного волюма, т.е часть файлов может лежать в raid0, а часть в raid1
Сколько места осталось зависит от того, как ты файлы будешь записывать
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|6.68, t (??), 15:16, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как такое реализовать? это вот то что мне надо, но как сделать такое физически я не нашел.
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|7.97, morphe (?), 16:11, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот с этим есть ньюанс, пока это не настраивается)
Можно получить смешанную фс если начать ребаланс с -dconvert, и не закончить его. Старые файлы останутся со старым raid, новые будут с новым.
В будущем когда-то профиль будет настраиваем per-file/per-subvelume. Однако корень этого функционала уже реализован, и в mixed режиме ФС работает, ну и соответственно реализации df это мешает
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|10.140, Аноним (-), 18:11, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да он там хорошо разогнался, раза три фиксил Попользовавшись -rc по полной Мне... большой текст свёрнут, показать
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|6.74, Аноним (34), 15:24, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И на кой это ей, если она сама рассыплется так, что костей не соберешь при исправных накопителях? Имею опыт рассыпания этой ФС без всяких рейдов, данные спасти не удалось от слова совсем, потому что похерилось b-дерево полностью каким-то образом. Собсна, все эти рейды в btrfs, насколько я понимаю - та еще лотерея, т.к. метаданные если криво запишет - они не спасут. А у бэтра это самая частая проблема, если железки будут консьюмерские и не особо дорогие. Так как другие ФС так не дохнут - то, собсна, ой. А ещё этот бэтр при scrub у меня находил коррапченные файлы...
Переусложненная и с хреновым дизайном она.
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|7.79, Аноним (-), 15:30, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И на кой это ей, если она сама рассыплется так, что костей не соберешь
> при исправных накопителях? Имею опыт рассыпания этой ФС без всяких рейдов,
> данные спасти не удалось от слова совсем,
> потому что похерилось b-дерево полностью каким-то образом.
Вообще-то на нормальных накопителях и исправном железе b-деревья не улетают вникуда. У вас никаких чудес типа дров от нвидии не было случайно? Они не так давно чудно выносили ядерную память через DMA и по этой линии я видел трупы как минимум XFS, EXT4 и btrfs.
> Переусложненная и с хреновым дизайном она.
Обычно вон то случается у владельцев глюкавого хардвара где ext4 как-то коптил но работал, т.к. ему все пофиг а рассыпавшиеся файлы - ваши проблемы. Или у счастливых обладателей глючных конфиг рушаших память так или иначе.
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|8.88, Аноним (34), 15:46, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
На нормальных ФС они вникуда не улетают После гибернации ноутбук не проснулся ... большой текст свёрнут, показать
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|9.120, Аноним (120), 17:14, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вообще-то при этом буфера сбрасываются и проч Возможно в этот момент пошло что-... большой текст свёрнут, показать
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|5.134, Аноним (34), 18:01, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бывает всякое Да, накрути ECC-память, диски с суперконденсаторами, да строго со... большой текст свёрнут, показать
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|6.143, morphe (?), 18:16, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Косяк ФС в том, что она при COW не сохраняет ссылку на копию метаданных, записанную ранее и не может отреплеить журнал. Т.е. у нас фактически запись не прошла и мы не можем смонтироваться - так надо реплеить журнал, которого не оказалось, вместе с b-деревом.
О каком журнале вообще речь? В btrfs CoW, не журналирование
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|7.149, Аноним (34), 18:20, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CoW и журналирование это вообще разные вещи. Вон в bcachefs есть и журналирование и CoW. А в BTRFS накосячили By Design. Поэтому она такая ненадежная, ну. Нормальная ФС _знает_, что запись не прошла после резкого отключения питания. А BTRFS - _не знает_.
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|6.148, morphe (?), 18:19, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще судя по другим веткам... Ты случаем не использовал writeback кеш с btrfs?
Потому что он с btrfs не работает, writeback кеш ломает CoW by-design
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|7.152, Аноним (34), 18:23, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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writeback кэш ничего не ломает. Writeback ломает только в том случае, если его что-то скорраптит. Но в случае с btrfs кэширование было writethrough, потому что я боялся, что SSD сдохнет из-за износа в силу непонимания реального ресурса NAND.
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|4.159, Аноним (154), 18:29, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В продакшене в основном применяют ext-ы и xfs. Навороченные ФС в первую очередь нужны для бедных.
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|3.73, Аноним (-), 15:23, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если там не раздутый бегемот как Btrfs и не окаменевшее ископаемое как
> ZFS то можно даже попробовать на чем-то некритичном.
Сделан "по мотивам" btrfs - но с прицелом на шустрые сторажи и потому минимальный оверхед, а еще там иерархиеческое кеширование на уровне выбора девайсов и куда записывать. Так то прикольно придумано.
Но багов пока есть, для прода пожалуй рановато. За время -rc раза 3 фиксы были т.к. довольно заметные проблемы вылезли при тесте толпой на майнлайне.
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|4.76, Аноним (34), 15:26, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для энтерпрайзного прода - рановато, а вот накатить на десктоп (у вас же бэкапы есть?) - вполне можно.
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|5.85, Аноним (-), 15:36, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я на десктопе работы работаю И если ФС взбрыкнет а мне проект надо было доделат... большой текст свёрнут, показать
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|6.92, Аноним (34), 15:54, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну я тоже работы работаю, только у меня елси ФС взбрыкнет - я просто пересяду за... большой текст свёрнут, показать
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|7.125, Аноним (-), 17:35, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это как минимум перенос проекта и сетап рабочего окружения заново Не то чтобы в... большой текст свёрнут, показать
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|8.145, Аноним (34), 18:16, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не знаю, с чем вы работаете и какие у вас сроки поднятия из бэкапа Мне нужно ... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 11:18, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> Прекращена поддержка архитектуры ia64
Быстро как-то. Интел совсем зажало бабло на свою "прорывную" архитектуру. Архитектуры 80 и 90стых столько лет тянулись, а тут хрясь и усё. Причём ia64 в продакшене ещё куча.
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|2.14, Аноним (14), 11:49, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И много новых итаников вышло за последние лет 10?
Всё, корабль утонул, желающие плавать на обломках собрали свои костыли и новейшее ядро им нафиг не нужно
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|3.59, Аноним (59), 14:55, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одно формально новое поколение таки вышло в 2017. Кто-нибудь, кстати, видел бенчмарки поздних итаников? Ни одного 9500-9700 найти не смог (9350 на spec.org есть).
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|2.23, Аноним (23), 12:15, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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23 года — это быстро? Нормально архитектура пожила. (Ну ладно, в Intel его похоронили несколько раньше.)
А вообще если ретроспективно так: 1999 — Pentium III. 2000 — Pentium 4. 2001 — Itanium. 2003 — AMD64. Бодрое время было.
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|2.70, Олег (??), 15:18, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это общая тенденция всех производителей железяк
Cisco вон вырезало кучу десятигиговых asr\nexus и т.д неговоря о гиговых
Все что в продакшене активно вынуждено обновиться покупками, хотя не о каком упоре в скорости на том же 3064, asr1001 нет
Просто больше прошивок не будет и делайте с железяками что хотите, а уязвимости так и прут...
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|3.95, Аноним (95), 16:03, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>а уязвимости так и прут...
что значит прут? они ж там и были :-)
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|2.94, Аноним (95), 16:01, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ia64 в продакшене ещё куча.
с линкусом вряд ли. вижу такое с чпуксом.
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|2.141, Аноним (-), 18:14, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Быстро как-то. Интел совсем зажало бабло на свою "прорывную" архитектуру. Архитектуры 80
> и 90стых столько лет тянулись, а тут хрясь и усё. Причём
> ia64 в продакшене ещё куча.
Извини, но у актуального кернела и так вышел перекос по added VS removed очень сильно в пользу added. Это значит что проект стал больше. И с этим не поздравляют. Если активно изучать какого размера люди могут вообще воротить - можно однажды обнаружить что почему-то все же не бесконечного. Торвальдс не хочет быть тем кто узнает свои и чужие лимиты в этом деле.
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|1.11, Аноним (11), 11:45, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.7 - Linux-libre 6.7-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.
Понятно, пол оборудования не заведется, зато "щвабодка".
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|2.19, YetAnotherOnanym (ok), 11:59, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Понятно, пол оборудования не заведется, зато "щвабодка".
Зато заведутся возраст оборудования, дата выпуска, место регистрации и прочие анкетные данные.
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|1.12, Аноним (14), 11:46, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> Добавлена поддержка ARM SoC: Qualcomm Snapdragon 720G
Интересно как мой редмик 9s работает на 4.14.190 где этой поддержки якобы не было до 6.7)
Асло интересно бы посмотреть на мазохиста пытающегося впихнуть 6.7 на смарт|планшет. Даже гентушники таким не занимаются(но это неточно)
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|2.48, Qq (?), 14:14, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что на них смотреть? Вон некий @nobodyAtall с XDA в своё время запихнул ядро 3.4х на устройство с 2.6х. Наверняка были еще, хотя я о них не знаю
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|2.52, Аноним (52), 14:31, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PostmarketOS часто ставит новые ядра в телефоны. Я вон недавно сидел на 6.5
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|2.119, soarin (ok), 17:15, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Асло интересно бы посмотреть на мазохиста пытающегося впихнуть 6.7 на смарт|планшет
года через два увидишь повсеместно
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|1.13, Аноним (13), 11:47, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлен параметр командой строки ядра "ia32_emulation", позволяющий на стадии загрузки включать и отключать поддержку эмуляции 32-разрядного режима в ядрах, собранных для архитектуры x86-64.
Обязательно найдётся дистр с альтернативно-одарённым менеджментом, который будет собирать ядра с этой опцией. Я даже почти уверен, что это OpenSUSE, который по дропу платформ даже федору обогнал.
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|2.155, НяшМяш (ok), 18:26, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Онанимы аргумент запуска ядра от флага компиляции отличить не могут. Ну будет сюся этот флаг по-умолчанию в граб пихать - пойдёшь и удалишь, в чём проблема-то.
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|1.16, Аноним (16), 11:52, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Добавлен вредоносный API для вредоносной аттестации виртуальных машин, предоставленных копирастами, для подтверждения целостности Digital Restrictions Management внутри них. Без аттестации в будущем не сможете делать ничего на "своём" компьютере.
Ясно.
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 11:57, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> с часто используемыми данными на базе быстрых SSD
Чтобы быстрее накрылись медным тазом
> В exFAT добавлены ioctl-вызовы для чтения и изменения атрибутов ФС
А раньше не было? Нормально.
> В подсистему io_uring добавлена поддержка операций
> в BPF-программах разрешено использования
> логика передачи данных в которых задаётся при помощи BPF-программы
Ждём новых открытий чудных.
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|2.21, Аноним (23), 12:09, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы быстрее накрылись медным тазом
Вы уже перенесли swap, /temp и /home на HDD?
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|2.33, Аноним (33), 13:15, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Спин-блокировка или спинлок (англ. spinlock — циклическая блокировка) — низкоуровневый примитив синхронизации[1
циклическая блокировка
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|2.37, anonymmm (?), 13:26, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть mwait, но иногда спать нельзя
фан факт: лок фри алгоритмы используют спин лок, кто активно крутится, тот не заблокируется))
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|2.46, fidoman (ok), 13:54, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно такой механизм есть, по сути аппаратный брейкпоинт на ячейку памяти, работают же как-то TSX/HLE.
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|2.63, n00by (ok), 15:00, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Крутить цикл" - это про бесполезное (в смысле производимой работы) ожидание, а loop - это когда тело цикла что-то делает.
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|2.101, Аноним (87), 16:25, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть спец. инструкция "остаёмся на той же инструкции, ждём нуля по такому-то адресу в памяти, когда дождались - переходим к следующей инструкции".
непонятен смысл - если у вас система на спинлоках тормозит то что-то с вашим кодом не так. Аппаратные спинлоки делают для гетерогенных систем, он запросом на прерывание пинает ядра при изменении своего состояния и у него свой блок физических адресов для хранения состояния.
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|3.109, Аноним (113), 16:44, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Речь не о том, что тормозит, а о том, что спинлоки электричество жрут, проц грею... большой текст свёрнут, показать
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|4.115, Аноним (87), 17:02, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спинлоки электричество жрут, проц греют, кэш забивают, да пайплайн засоряют
вы неправильно используете спинлоки или не понимаете что это и зачем, спинлоки ставят когда контекст не позоволяет переключение контекста - это оброботчики прерываний в первую очередь и на короткий код, да даже они давно все threaded irq используют.
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|2.32, Аноним (32), 13:11, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спроси у Линуса, но учти, что он хоть и прошёл курсы толерантности, но морона мороном назвать вполне способен, если тупизна оппонента его раздражает.
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|3.124, Аноним (124), 17:31, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Спроси у Линуса, но учти, что он хоть и прошёл курсы толерантности, но морона мороном назвать >вполне способен, если тупизна оппонента его раздражает.
Вот по этому не следует его спрашивать будучи белым мужчиной. Попросите у него поинтересоваться какую ни будь афроамериканскую трансгендерную даму ;)
Ответит как миленький!
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|2.146, Аноним (151), 18:17, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Loongson уже может KVM. Эльбрус - в пролете.
Галантерейщик и кардинал :)
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|1.28, Аноньимъ (ok), 12:45, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64
Офигеть, и нтеловские сказки 30летней давности снова оживают.
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|2.60, Аноним (-), 14:56, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сколько я знаю, Майкрсофт не захотел всю свою экосистему перекомпилировать под новый процессор. Так как надо было создавать для регистров Итаниума новый компилятор, также нужно было переписывать железозависымые компоненты операционки. Перекомпиляции под новый процессор подлежали и программы сторонних производителей, типа Adobe Photoshop. Дешевле и просто было перейти на x86_64.
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|3.91, Аноньимъ (ok), 15:53, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На сколько я знаю, Майкрсофт не захотел всю свою экосистему перекомпилировать под
> новый процессор. Так как надо было создавать для регистров Итаниума новый
> компилятор, также нужно было переписывать железозависымые компоненты операционки. Перекомпиляции
> под новый процессор подлежали и программы сторонних производителей, типа Adobe Photoshop.
> Дешевле и просто было перейти на x86_64.
Ну да, в целом как-то так.
Ну а ещё интел, не первый раз, демонстрирует отсутствие рвения в поддержке своих нескучных технологий. Вот есть корова которую мы доим - и ничего нам другого ненужно.
То есть их RnD что-то такое прикольное делает, но денег на развитие не выделяют.
Итаниум они допинали столько лет лишь благодаря заказам HP. Сами бы закопали ещё в 2003.
Ну типа вот они выпустили новую не совместимую со старым архитектуру, и такие через пол года - что-то она не завоёвывает рынок, компиляторы не переписываются, виндовс не портируют клятые майкрософты, надо бы урезать финансирование чтобы значит не вложить ценные инвесторов деньги в провальное направление.
И потом ещё через год - ой, что-то не покупают наш итаниум, а мы ведь его на лучшем техпроцессе на 2 поколения отстающем от х64 выпускаем, и компиляторы не хотят писать, и совсем плохо стало - урежем ка финансирование ещё в 2 раза.
Ну а на второй год - всё, закрываем производство.
Кстати, они так же убили Optan память.
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|4.100, Аноним (59), 16:25, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а мы ведь его на лучшем техпроцессе на 2 поколения отстающем от х64 выпускаем
Вовремя признали ошибку, значит. Как Pentium 5, например, отменили, хотя ранее Гелсингер ездил на конференцию ISSCC и рассказывал о процессорах на 30 ГГц в ближайшем будущем. 3D XPoint, пишут, плохо масштабировался - 2 слоя сделали, потом 4 и всё. Про рынок они что-то наверняка знают, чего не знаем мы - Samsung так же свернул свою Z-NAND после двух поколений.
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|5.127, Аноньимъ (ok), 17:43, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз. Даже с ценой в несколько раз выше нанд, оптан был очень привлекательным решением.
Слои то вообще совсем не линейно стоимость уменьшают, от слова совсем.
Да и стоимость это штука такая весьма относительная.
А если влить несколько десятков миллиардов, так можно и придумать как там слои сделать.
Я думаю там типичные инвестиционные вампиры, х86 рыночек даёт 200% отдачи на инвестицию, а оптан 20%, нужно сократить и оптимизировать111.
Вот если бы 500% дал, а лучше 1000% - вот тогда да.
Кстати знатно они со своими нанометрами опростоволосились. Походу тоже, пытались сократить расходы на внедрение технологий по минимуму, мол оптимизируем старое производство, и будем на старых заводах клепать вариации корыдуба до бесконечности.
Это забавно на самом деле. Обороты огромные, чистого дохода - просто жесть как много, но экономят на спичках.
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|6.160, Аноним (59), 18:31, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы 3D Xpoint был так хорош, его бы Micron продолжил развивать. Micron QuantX.
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|6.164, Аноним (164), 18:34, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я думаю там типичные инвестиционные вампиры, х86 рыночек даёт 200% отдачи на инвестицию, а оптан 20%, нужно сократить и оптимизировать111.
> Вот если бы 500% дал, а лучше 1000% - вот тогда да.
Эксперты опеннет на марше. Ты как-нибудь поинтересуйся размером маржи у высокотехнологичных производств, и почему она такая хреновая. 200% отдачи. Ага.
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|5.128, Аноньимъ (ok), 17:47, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Samsung так же свернул свою Z-NAND после двух поколений
Дело в том, что нанд память изнашивается. И изнашивается очень хорошо и быстро. И это её выгодное коммерческое свойство.
Ну это как можно сделать лампу накаливания не на 500-1000 часов а на 20000, но тебя уроют конкуренты за такое, если ты не гигант с поддержкой государства.
А если гигант, то тебе не очень выгодно такое делать.
Такая же забавная история с капроновыми чулками произошла. Пришлось разрабатывать специальную вариацию низкопрочного полимера.
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|6.165, Аноним (59), 18:35, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И изнашивается очень хорошо и быстро. И это её выгодное коммерческое свойство.
Ну можно ж было прочитать, что Z-NAND - это SLC-память. SLC и сейчас при необходимости можно купить: Solidigm D7-P5810, например.
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|1.31, Аноним (32), 13:09, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> громкоговорителей
В русском языке мы уже давненько их называем "динамиками". "Громкоговоритель" теперь несёт в себе оттенок старины.
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|2.35, Аноним (33), 13:17, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>уже давненько их называем "динамиками"
Называем кто? Учащиеся 7б?
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|2.38, Аноним (45), 13:27, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может, ещё в новостях об электроэнергетике турбогенераторы динамками называть?
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|2.40, Аноним (40), 13:40, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Видимо, ты громкоговоритель ни разу не видел, раз говоришь за весь русский язык.
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|2.41, Аноним (39), 13:40, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что ты имеешь против старины? Как на каких-нибудь "викингов" наяривать, так старина вам не мешает, а как только речь заходит о русских, то старина вам сразу поперёк горла становится.
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|3.82, n00by (ok), 15:32, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теле-фон передаёт звук. А "труба" - это такая труба на корабле, куда капитан из рубки кричал команды кочегарам.
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|2.56, Аноним (-), 14:47, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В моём новеньком телевизоре вместо слов "Volume" присутствует слово "Громкоговоритель". Ну, телевизор был так локализован. Парень мне кажется ты пытаешься выдать желаемое за действительное. Что касается слова "динамик", то да, это слово в операционной системе Windows XP обозначало звуковые колонки. Я с Windows XP перешёл на Линукс, и с тех пор, что сейчас творится на Виндовсе ничего не знаю.
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|3.69, n00by (ok), 15:16, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> телевизор был так локализован.
Передаю привет русскоязычным мануалам органа.
Из словаря OxfordDictionary (En-En)
localize [-]
(also localise) verb [with obj.] [often as adj.] (localized) restrict (something) to a particular place
symptoms include localized pain and numbness
■ make (something) local in character
there'd now be a more localized news service
■ assign (something) to a particular place
most vertebrates localize sounds by orienting movements
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|3.84, Аноним (59), 15:36, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Динамик - это электродинамический громкоговоритель и одновременно электродинамическая головка громкоговорителя. Твой оппонент прав, громкоговоритель - слово, которое одной ногой в могиле, где лежат репродукторы, микротелефонное соединение, динамические капсюльные телефоны (они же телефонные динамические капсюли - но никаких вопросиков, вольно, смирно и кругом).
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|4.122, n00by (ok), 17:25, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но никаких вопросиков, вольно, смирно и кругом
Повеяло известным шаблоном мышления. Все мои знакомые, кто далёк от электросхемотехники, говорят "колонки" (в ноуте колонки, ага), а наиболее продвинутые - "калоши".
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|5.142, Аноним (59), 18:16, 08/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Повеяло известным шаблоном мышления.
Так фраза хорошо подходит бюрократической машине, потребляющей эту терминологию. Капсюльный телефон, телефонный капсюль - ИЧСХ, у машины не возникает вопросов, она пережёвывает оба варианта. У меня в телефоне динамик, а у неё в телефоне... телефон. А у кого-то громкоговоритель.
> колонки
Это ближе к акустической системе.
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|1.47, Аноним (47), 14:13, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.
Почему хотелки, до которых ещё очень далеко, подаются как свершившийся факт?
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|1.123, d_kazbek (?), 17:25, 08/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"...архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64...". Интел сам был в испуге от своей разработки и душка не хватило довести экосистему IA64 до основных рыночных сегментов (Как признался в интервью один из разрабов IA64). При прочих равных IA64 производительнее и перспективнее...
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