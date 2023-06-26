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Релиз ядра Linux 6.4

26.06.2023 12:29

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.4. Среди наиболее заметных изменений: возможность создания kernel worker из пространства пользователя, продолжение интеграции поддержки языка Rust, поддержка механизма Intel LAM (Linear Address Masking), дедупликация страниц памяти на уровне процессов, поддержка привычных итераторов в BPF, поддержка перехода в спящий режим для систем RISC-V, возможность трассировки пользовательских процессов, новый механизм управления памятью модулей ядра, запрет отключения SELinux во время работы, поддержка шифрования RPC-пакетов NFS, удаление SLOB slab allocator.

В новую версию принято 16012 исправлений от 2080 разработчиков, размер патча - 81 МБ (изменения затронули 14220 файлов, добавлено 1006924 строк кода, удалено 597615 строк). Около 43% всех представленных в 6.4 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 14% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 10% связано с сетевым стеком, 4% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.4:

  • Память и системные сервисы
    • Предоставлена возможность создания работающих на уровне ядра обработчиков (kernel worker) из процессов в пространстве пользователя. В отличие от использования API kthread, создаваемые из пространства пользователя обработчики наследуют свойства процессов и выполняются с учётными данными процесса пространства пользователя, что позволяет более жёстко изолировать их и применять к ним ограничения RLIMIT. Реализация оптимизирована для совместного использования с io_uring.
    • Из ветки Rust-for-Linux продолжен перенос дополнительной функциональности, связанной с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). Добавлен API pin-init для безопасной инициализации прикреплённых структур данных. Добавлены примитивы блокировок LockClassKey, Lock/Guard, Mutex и SpinLock. Реализованы типы: ARef (always-refcounted) для ссылок на объект, к которому применяется механизм подсчёта ссылок, Task для работы со структурой task_struct и LockedBy для защиты данных через внешние блокировки. Добавлена поддержка условных переменных (CondVar). Реализован crate-пакет UAPI для взаимодействия с пространством пользователя. Добавлены функции для манипуляции с ioctl().
    • Добавлена поддержка предоставляемого в процессорах Intel режима LAM_U57 (Linear Address Masking), позволяющего использовать часть битов 64-разрядных указателей (c 57 по 62 биты) для хранения не связанных с адресацией метаданных. Для обычных программ не требуется столько памяти, что могут адресовать 64-разрядные указатели, поэтому верхние биты могут быть задействованы, например, для проверок, связанных с обеспечением безопасности.
    • Реализован вариант механизма объединения идентичных страниц памяти, работающий на уровне процессов и позволяющий значительно снизить потребление памяти за счёт дедупликации страниц с одинаковым содержимым. В отличие от ранее предложенного механизма KSM (Kernel Samepage Merging) в новой реализации включение поддержки дедупликации осуществляется через prctl(PR_SET_MEMORY_MERGE) для процесса целиком и наследуется для дочерних процессов, без необходимости активации для каждого диапазона памяти при помощи вызова madvise(MADV_MERGEABLE), что значительно упрощает применение.
    • Непривилегированным процессам разрешено получение информации от подсистемы ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющей в пространстве пользователя проанализировать сведения о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. Для непривилегированных процессов опрос PSI допускается не чаще чем каждые две секунды.
    • Добавлен механизм "User trace events", позволяющий создавать события трассировки из пользовательских процессов для отслеживания активности в пространстве пользователя.
    • В BPF добавлена поддержка типовых итераторов, упрощающих создание циклов в BPF-программах, используя шаблон организации цикла, состоящий из шагов "начать итерацию", "перейти к следующему элементу" и "закончить итерацию".

      В BPF также реализовано заполнение в режиме ротации буфера с логом проблем, выявляемых верификатором BPF-кода, т.е. теперь если данные не вмещаются в буфер, в логе сохраняются последние записи, а не начальные. Добавлена возможность сохранения указателей kptr в привязанных к CPU hashmap, LRU hashmap и локальных map-типах (sk, cgrp, task, inode). Улучшено использование kptr-типов с буферами пакетов и XDP. В функции bpf_timer_start() разрешено указание абсолютных значений времени.

    • Добавлена новая виртуальная файловая система /sys/kernel/tracing/touched_functions, позволяющая определить все функции ядра, доступные для трассировки и прикрепления BPF-программ.
    • В механизм ptrace добавлены новые операции PTRACE_GET_SYSCALL_USER_DISPATCH и PTRACE_SET_SYSCALL_USER_DISPATCH, позволяющими одному процессу управлять настройками диспетчеризации системных вызовов в другом процессе, что будет использовано в инструментарии CRIU, предназначенном для сохранения и восстановления состояния процессов в пространстве пользователя.
    • Добавлена поддержка механизма определения и коррекции ошибок EDAC (Error Detection And Correction) в серверах на базе процессоров Intel Sierra Forest.
    • В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring появилась возможность одновременной прямой записи в файл в несколько потоков (поддерживается в ext4 и XFS). В io_uring также добавлена опция "multishot" для повторяющейся генерации таймаутов без необходимости промежуточной перенастройки таймера.
    • В минимальной стандартной Си-библиотеке Nolibc реализована поддержка архитектуры LoongArch (в дополнение к поддержке ARM, AArch64, i386, x86_64, s390, RISC-V и MIPS).
    • Добавлено руководство по быстрой сборке урезанного варианта ядра.
    • Удалён SLOB (slab allocator), устаревший механизм распределения памяти slab, который был спроектирован для систем с небольшим объёмом памяти. Вместо SLOB следует использовать SLUB или SLAB.
    • Для систем на базе архитектуры RISC-V реализована поддержка перехода в спящий режим (hibernation) и предоставлена возможность сборки ядра в виде файла, скомпонованного в режиме PIE (Position-independent executables). Добавлен новый системный вызов riscv_hwprobe() для предоставления информации о производителе и архитектуре доступного оборудования. Для RISC-V также добавлена поддержка расширения Svnapot, позволяющего связывать группы страниц памяти, размером 4K, для создания более крупных страниц памяти.
    • Для архитектуры S390 реализована поддержка GCC-плагина STACKLEAK, обеспечивающего инициализацию всех хранимых в стеке переменных для предотвращения утечки информации из ядра через неинициализированные переменные, которые могут содержать остатки ранее сохранённых в стеке данных.
    • В системный вызов userfaultfd(), позволяющий создавать обработчики обращений к невыделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя, добавлены новые флаги: UFFD_FEATURE_WP_UNPOPULATED для защиты от записи незаполненных анонимных областей памяти и UFFDIO_CONTINUE_MODE_WP для частичной защиты от записи элементов таблицы страниц памяти.
    • Проведена работа по удалению макроса MODULE_LICENSE() из кода, который не может быть собран как модуль ядра.
    • Предложен более гибкий механизм управления памятью загружаемых модулей ядра - module_memory, также примечательный улучшениями, связанными с производительностью и безопасностью.
    • В драйвер amd-pstate добавлена поддержка управляемого автономного режима (Guided Autonomous Mode), при котором частота процессора выбирается автоматически, но не может выходить за пределы указанного диапазона.
    • В планировщике задач устранено регрессивное изменение, из-за которого в ядрах 6.2 и 6.3 снизилась производительность высоконагруженных систем с СУБД PostgreSQL.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В файловой системе tmpfs реализована опция монтирования "noswap", запрещающая использование системного раздела подкачки для хранения данных.
    • В XFS добавлены изменения, необходимые для реализации проверки ФС на лету (online scrub), включение которой ожидается в одном из следующих выпусков (при этом уже добавлена документация на online fsck).
    • В файловой системе Ext4 упрощена огранизация записи журнала (data=journal). Внесены оптимизации, связанные с предварительным распределением inode, позволившие ускорить работу в системах, в которых выполняется большое число случайных операций записи. Операции чтения и записи страниц памяти переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios).
    • В Btrfs переписан код для проверки ФС, который переведён на использование scrub_stripe, поддерживает проверку RAID56 и выполняется примерно на 10% быстрее. Повышена производительность журналирования каталогов (исключение перебора индексов при журналировании позволило в 4 раза сократить время, затрачиваемое на выполнение fsync).
    • В драйвере NTFS3 удалена опция монтирования "noacsrules", которая была некорректно реализована.
    • В сервер NFS добавлена поддержка RFC 9289, определяющего механизм TLS-шифрования RPC-вызовов.
    • В системном вызове open() запрещено одновременное указание флагов O_DIRECTORY и O_CREAT, которое теперь будет приводить к выводу ошибки EINVAL.
    • В файловой системе F2FS добавлена поддержка зонированных блочных устройств, в которых размер зон не кратен степени двойки.
    • Изменено кодирование ioctl-команд для драйвера ublk, выносящего специфичную логику на сторону процесса в пространстве пользователя. Для обеспечения совместимости со старыми обработчиками добавлена сборочная настройка UBLK_LEGACY_OPCODES.
  • Виртуализация и безопасность
    • В хранилище ключей (keyring) ".machine" реализован режим, допускающий размещения только ключей, заверенных цифровой подписью известного системе удостоверяющего центра. Хранилище ".machine" содержит ключи владельца системы (MOK, Machine Owner Keys), используемые в shim-загрузчике и применяемых для заверения цифровой подписью компонентов ядра, загружаемых на стадии после начальной загрузки, например, модулей ядра. Новый режим нацелен на предоставление возможности размещения в хранилище ".machine" ключей, используемых в подсистеме IMA (Integrity Measurement Architecture), предназначенной для проверки целостности компонентов операционной системы по цифровым подписям и хэшам.
    • Запрещено отключение и выгрузка модуля SELinux во время работы. Отключение SELinux теперь может производиться только на начальной стадии загрузки через передачу параметра "selinux=0" в командной строке ядра. В большинстве дистрибутивов Linux уже применяется подобный запрет, поэтому изменение не отразится на рабочих процессах.
    • В SELinux прекращена поддержка параметра "checkreqprot", позволявшего отключить проверку защиты памяти при обработке правил (параметр разрешал использование исполняемых областей памяти, независимо от предписаний, заданных в правилах).
    • Добавлена поддержка гипервызовов Hyper-V, применяемых для проброса PCI-устройств в гостевые системы с драйверами для Hyper-V. Добавлена начальная поддержка виртуальных уровней доверия Hyper-V (VTL, Virtual Trust Level).
    • В гипервизоре KVM реализован фреймворк для выноса обработки запросов SMCCC (Secure Monitor Call Calling Conventions) в пространство пользователя, что позволяет реализовывать многие операции, связанные с виртуализацией, в пространстве пользователя, без их добавления в ядро.
    • В драйвере AMD IOMMU (amd_iommu) появилась поддержка 5-уровневых таблиц страниц памяти, что позволяет выделять до 4 ПБ физической памяти гостевым системам.
  • Сетевая подсистема
    • Реализован универсальный программный интерфейс для управления светодиодными индикаторами на сетевых коммутаторах или сетевых платах. В структуру данных DeviceTree добавлены отдельные поля для привязки светодиодных индикаторов к устройствам.
    • Добавлен новый API на основе протокола Netlink, предназначенный для организации вызова ядром вспомогательных функций, выполняемых в пространстве пользователя. Новый API может использоваться для вызова обработчиков согласования соединения TLSv1.3 и установки сетевого сеанса, используя для этого функциональность из внешних библиотек.
    • Для протокола SCTP реализована поддержка планировщиков для справедливого распределения пропускной способности между потоками (Fair Capacity Scheduler) и справедливого заполнения очереди с учётом весовых коэффициентов (Weighted Fair Queueing Scheduler).
    • Добавлена возможность прикрепления BPF-программ для обработки хуков NetFilter, например, для создания обработчика, принимающего решение о перенаправлении пакетов (FORWARD) или выполнения действий на стадии до маршрутизации (PREROUTING).
  • Оборудование
    • В драйвере i915 (Intel) продолжена реализация поддержки GPU Meteor Lake.
    • В драйвер AMDGPU внесены изменения для управления энергопотреблением на системах на базе APU AMD Van Gogh.
    • Добавлен драйвер QAIC для PCIe-карты Qualcomm Cloud AI 100 (AIC100) с ускорителем операций для систем машинного обучения.
    • Удалены символьные драйверы для устаревших устройств с интерфейсом PCMCIA, такие как cm4000_cs, cm4040_cs и scr24x_cs.
    • Прекращена поддержка SoC Intel Thunder Bay (выпуск данного SoC был отменён Intel).
    • Добавлена поддержка игровых контроллеров Turtle Beach.
    • Добавлена начальная поддержка звука на системах с CPU Intel Lunar Lake. Добавлен драйвер AMD SoundWire Manager для управления звуковым сопроцессорами AMD.
    • Добавлена поддержка мониторинга состояния датчиков температуры через API hwmon для около 100 моделей плат ASUS.
    • В драйвере MediaTek MT76 добавлена поддержка WiFi 7.
    • Добавлена начальная поддержка систем Apple на базе ARM-чипа M2.
    • Добавлен драйвер msi-ec, позволяющий из пространства пользователя управлять расширенными функциями ноутбуков MSI, такими как выбор профиля энергопотребления, изменение скорости кулера, управление светодиодными индикаторами и задание уровней зарядки.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.4 - Linux-libre 6.4-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.4 обновлён код чистки блобов в документации к микрокоду x86, x86-драйверах для планшетов Android, криптодрайверах QAT, а также в новых файлах devicetree для устройств qcom на базе архитектуры AArch64. Прекращена чистка драйвера vs6624, который был удалён из ядра. Улучшена очистка загрузчиков блобов в коде op-tee, rtl8710b и qcom Cloud AI. Проведена чистка реализации протокола bluetooth nxp.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/6/2...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.3
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.2
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.1
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.0
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59344-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, pavlinux (ok), 13:03, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Товарищ Майор будет рад Танцуем танго и нижний брейк, но одновременно SLAB ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 26/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.5, Аноним (5), 13:10, 26/06/2023 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 13:14, 26/06/2023 Скрыто модератором
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  • 1.7, void (??), 13:14, 26/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.9, Аноним (6), 13:17, 26/06/2023 Скрыто модератором
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  • 1.10, Аноним (10), 13:17, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Удалён SLOB (slab allocator), устаревший механизм распределения памяти slab, который был спроектирован для систем с небольшим объёмом памяти.

    и чо типерь делать? вот как типерь быть? дальше быть на debian 10.0? а патом куда периходить?

     
     
  • 2.24, Аноним (23), 13:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем тебе 12-тый не устраивает?
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:45, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что он не 12.0.1
     
     
  • 4.52, Аноним (23), 14:53, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тогда страдай

    ¯\_(%)_/¯

     
  • 2.46, Аноним (46), 14:43, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SLOB это вообще не для десктопов, а для embedded.
     

  • 1.13, Ананий (?), 13:19, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мне вот другое интересно с этой дедупликацией памяти.
    1)Ну вот отдедуплицировали три блока. Получили 1.
    2)Вносим в 2 блока изменение, а памяти на раздупликацию, внезапно нетути.
    3)?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:24, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    OOM, убиваем что ненужно :-D
     
  • 2.18, anon2 (?), 13:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    swap
     
     
  • 3.20, birdie (ok), 13:34, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    SWAP - это худший костыль компьютерной индустрии и он должен умереть.

    Впрочем, на моих компах и серверах (> 200, high-load, >100 запросов в секунду) он выключен. Полёт отличный!

    В Линукс зачем-то hibernate = swap, но это безумие и, надеюсь, hibernate отделят. Впрочем, и hibernate с приходом SSD/NVMe потерял актуальность.

     
     
  • 4.22, Аноним (5), 13:40, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Ты просто залил проблему железом. Есть задачи где так просто не сделать. А своп это то что позволяло шевелится 95 шинды на компе с 4 мегами оперы.
     
     
  • 5.27, Аноним (23), 13:42, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    осталось найти такой комп и задачи для 95ой шинды...

    а так да...

     
  • 5.29, Аноним (29), 13:45, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Своп это то что сегодня позволяет играть в компьютерные игры с хорошими текстурами и без видеокарты с 16гб видеопамяти. В процессе это незаметно, только подгрузки уровня подольше (иногда очень подольше, но сами уровни не лагают).
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:58, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в мобильниках/embedded он тоже используется? Посмотрим как быстро от него нaкроется NAND/eMMC
     
     
  • 6.39, llolik (ok), 14:03, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в мобильниках/embedded он тоже используется?

    Там zram же используется, вроде как. Что, в принципе, тоже swap, но только в RAM.

     
     
  • 7.44, Аноним (44), 14:24, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назначение zram другое. Это не замена свопа
     
     
  • 8.62, Аноним (62), 16:07, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато у свопа поверх zram назначение такое же как и у свопа поверх любого другого... текст свёрнут, показать
     
  • 6.49, Анони (?), 14:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и работают эти ваши мобильники и ембеддед прям скажем так себе.
     
  • 6.54, Аноним (54), 15:05, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лет 15 SSD используются, а народ всё своп на HDD переносит.
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 15:29, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SSD за эти 15 лет лучше не стали.
     
     
  • 8.63, Аноним (5), 16:07, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SSD сейчас сильно лучше чем были 15 лет назад инфа сотел ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, Kuromi (ok), 16:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас намного лучше контроллеры и алгоритмы, а вот сама память - хуже ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.79, Аноним (79), 16:35, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь Samsung 850 Pro на 240 гигов более 7 лет, не отключав подкачку , про... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (29), 16:43, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько запись У меня и без свопа 200 гигабайт за день в норме и они понятн... текст свёрнут, показать
     
  • 9.82, xrensgory (ok), 17:02, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня какой-то интел на 40гигов даже не полмню с каким типом памяти Соответс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.88, n00by (ok), 17:57, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется систематическая ошибка выжившего ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.43, Аноним (44), 14:23, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WMware WS хрен запустится без наличия своп-раздела.
    Но у тебя все хорошо
     
  • 4.53, Аноним (54), 14:55, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Hibernate это вообще не про скорость загрузки.
     
  • 4.56, User (??), 15:26, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно уже отдельный раздел не нужен, можно в файл сбрасывать... ну, иногда. На некоторых дистрибутивах. На некоторые файловые системы. С некоторой комбинацией запущенного софта и установленного железа. С определенной вероятностью может даже сработать - у некоторых даже несколько раз подряд, но тут сам не видел и врать не буду.
    В общем и правда - проще сказать, что "hibernate потерял актуальность".
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:44, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чото хайлоуд обмельчал каеш, кхем кхем, безусловно колличество запросов не мерило их ценности, но больше ста запросов в сек разве что для каких то супер задач хайлоуд, даж для фин транзакций нихуайлоуд
     
  • 2.25, Аноним (29), 13:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, uksm годная штука, рекомендую. Особенно заметно на жава аппликухах, которые в ~2 раза меньше жрут. Процессора обычно достаточно, а вот без кешей хуже живётся.
     
     
  • 3.59, Аноним (58), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для ksm над готовить всякие костыли вроде LD_PRELOAD оберток и прочего, изкаропки ток хипервизоры поддерживают
     
     
  • 4.66, Аноним (29), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Uksm просто работает, периодически мержит одинаковые страницы фоном.
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:54, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну это примерно как с аллокатором: он тебе указатель таки отдаст, но память будет выделяться только когда попытаешься записать туда что-нить (и тут может быть ООМ)
     
  • 2.38, pavlinux (ok), 14:01, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  3)?

    Отдуплившаяся страница помечается как CoW, как кто-то полезет
    в неё на ЗАПИСЬ, она раздупляется и становиться  самостоятельной.

     
  • 2.60, Тот_ещё_аноним (ok), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> 3)?

    Тоже самое, что и без дедупликации
    Но сильно позже и с меньшими шансами, ибо память сэкономлена

     
  • 2.67, Мамкинтролль (?), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корректнее так:
    1) Ну вот запустили мы кучу приложух через snap-flatpak
    2) Запустили кучу приложух на электроне
    3) Чё, нет денег на оперативу?
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:52, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В системном вызове open() запрещено одновременное указание флагов O_DIRECTORY и O_CREAT, которое теперь будет приводить к выводу ошибки EINVAL.

    *в тишине раздался кашель, сквозь который звучит что-то, напоминающее "we-never-break-userspace"*

     
     
  • 2.37, llolik (ok), 14:00, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, юзерспейс и не сломан. Флаги на месте, код соберётся и будет работать. Единственное изменение, в данной комбинации флагов возвращается код с ошибкой, которую, теоретически, и так надо-бы было обрабатывать.
     
     
  • 3.48, Аноним (46), 14:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вы правда думаете, что комментаторы с опеннета что-то пишут на сишечке или близко к ней? Тут же ржавый и гошланг правят бал. :)
     
     
  • 4.51, Анони (?), 14:52, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст теперь потеряет свою безопастность.
     
  • 4.93, Аноним (93), 18:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, на rust и golang ошибки не надо обрабатывать.
    Более того, там надо явно выразить желание НЕ обрабатывать :-)
     
  • 2.41, pavlinux (ok), 14:12, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они хитрожoпo  это обошли


    man open  
    ERRORS
           open(), openat(), and creat() can fail with the following errors:

    . . .

    EINVAL O_CREAT was specified in flags and the final component of the new file's pathname is invalid

    . . .

     
  • 2.42, Аноним (42), 14:18, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, что-то сломалось?
     
     
  • 3.45, pavlinux (ok), 14:30, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, что-то сломалось?

    Они ломают философию UNIX - "Всё  есть файл!"

    По-хорошему надо было сделать редирект на mkdir(), а тот бы уж вернул ENOTDIR,
    если будут операции невозможные с директориями.

     

  • 1.50, mos87 (ok), 14:50, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    интересно, амуди когда-нибудь свой pstate доделает, что он уже по умолчанию будет?
     
  • 1.61, Аноним (61), 15:46, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SLOB, SLAB, SLUB... SLOB, SLAB, SLUB... йоу

    *читает рэпчик*

     
  • 1.65, Аноним (65), 16:10, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опеннет 20ХХ год. Релиз ядра Linux 20ХХ. Было принято решение сменить нумерацию ядра на год выпуска соответствующего релиза. Весь код ядра был переписан с устаревшего и небезопасного языка С на безопасный ***. Напомним, что лицензия запрещает его называть, поэтому советом разработчиков ядра на всеобщем голосовании было принято решение дать этому языку кодовое имя ***. За проголосовало 99% представителей, один воздержался.
     
     
  • 2.87, Алексей (??), 17:54, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все потому что специалистов с опеннета не наняли
     
  • 2.90, Аноним (90), 18:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот трёхбуквенный язык столько не проживёт, ибо не нужен.
     

  • 1.73, Kuromi (ok), 16:26, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В файловой системе Ext4 упрощена огранизация записи журнала (data=journal). Внесены оптимизации, связанные с предварительным распределением inode, позволившие ускорить работу в системах, в которых выполняется большое число случайных операций записи. Операции чтения и записи страниц памяти переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios)."

    А когда ожидается поддержка аттрибута "безопасное удаление", чтобы без shred обходиться? (сарказм)

     
  • 1.78, Анонин (?), 16:35, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > удалена опция монтирования "noacsrules", которая была некорректно реализована.

    ахаха, лучший багфикс эвер!

     
  • 1.81, Самый умный из вас (?), 16:50, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем теперь tmpfs+noswap будет отличаться от ramfs?
     
  • 1.83, Хру (?), 17:05, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неотключаемый selinux? А как же тогда гугловский Project Zero любым примитивом на запись его отключает? И почему с этим ничего не сделать?
     
  • 1.85, Аноним123 (?), 17:23, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто понял про этот LAM_57 режим? Могу ли я эти "лишние" биты использовать в своём user-space приложении например чтобы узнать, что помять не попорчена?
     
     
  • 2.86, pavlinux (ok), 17:40, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Могу ли я

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/tools/

     

  • 1.89, Аноним (89), 18:17, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка предоставляемого в процессорах Intel режима LAM_U57 (Linear Address Masking), позволяющего использовать часть битов 64-разрядных указателей (c 57 по 62 биты) для хранения не связанных с адресацией метаданных.

    Ага. А потом "прекращена поддержка процессоров без LAM". Новые процессоры (а  с ними и компьютеры целиком) себя сами не купят. Подобные вредительские инициативы нв корню рубить надо.

     
     
  • 2.94, Аноним (54), 18:42, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигасе далеко идущие выводы. Что там в ядре до сих пор поддерживается? i686?
     

  • 1.91, Аноним (91), 18:40, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  slab SLAB

    Насколько сейчас актуальны параметры командной строки ядра  'slab_nomerge' и 'slub_debug=FZ'?

     
  • 1.92, Аноним (92), 18:40, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужна студента поделка Linux, если есть UNIX оригинальный illumos?
     

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