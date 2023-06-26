Релиз ядра Linux 6.4

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|1.10, Аноним (10), 13:17, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Удалён SLOB (slab allocator), устаревший механизм распределения памяти slab, который был спроектирован для систем с небольшим объёмом памяти.
и чо типерь делать? вот как типерь быть? дальше быть на debian 10.0? а патом куда периходить?
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|1.13, Ананий (?), 13:19, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мне вот другое интересно с этой дедупликацией памяти.
1)Ну вот отдедуплицировали три блока. Получили 1.
2)Вносим в 2 блока изменение, а памяти на раздупликацию, внезапно нетути.
3)?
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|3.20, birdie (ok), 13:34, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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SWAP - это худший костыль компьютерной индустрии и он должен умереть.
Впрочем, на моих компах и серверах (> 200, high-load, >100 запросов в секунду) он выключен. Полёт отличный!
В Линукс зачем-то hibernate = swap, но это безумие и, надеюсь, hibernate отделят. Впрочем, и hibernate с приходом SSD/NVMe потерял актуальность.
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|4.22, Аноним (5), 13:40, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Ты просто залил проблему железом. Есть задачи где так просто не сделать. А своп это то что позволяло шевелится 95 шинды на компе с 4 мегами оперы.
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|5.27, Аноним (23), 13:42, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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осталось найти такой комп и задачи для 95ой шинды...
а так да...
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|5.29, Аноним (29), 13:45, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Своп это то что сегодня позволяет играть в компьютерные игры с хорошими текстурами и без видеокарты с 16гб видеопамяти. В процессе это незаметно, только подгрузки уровня подольше (иногда очень подольше, но сами уровни не лагают).
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|5.35, Аноним (35), 13:58, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в мобильниках/embedded он тоже используется? Посмотрим как быстро от него нaкроется NAND/eMMC
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|6.39, llolik (ok), 14:03, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в мобильниках/embedded он тоже используется?
Там zram же используется, вроде как. Что, в принципе, тоже swap, но только в RAM.
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|8.62, Аноним (62), 16:07, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
зато у свопа поверх zram назначение такое же как и у свопа поверх любого другого... текст свёрнут, показать
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|6.49, Анони (?), 14:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так и работают эти ваши мобильники и ембеддед прям скажем так себе.
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|8.79, Аноним (79), 16:35, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пользуюсь Samsung 850 Pro на 240 гигов более 7 лет, не отключав подкачку , про... текст свёрнут, показать
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|9.80, Аноним (29), 16:43, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А сколько запись У меня и без свопа 200 гигабайт за день в норме и они понятн... текст свёрнут, показать
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|4.43, Аноним (44), 14:23, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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WMware WS хрен запустится без наличия своп-раздела.
Но у тебя все хорошо
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|4.56, User (??), 15:26, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так давно уже отдельный раздел не нужен, можно в файл сбрасывать... ну, иногда. На некоторых дистрибутивах. На некоторые файловые системы. С некоторой комбинацией запущенного софта и установленного железа. С определенной вероятностью может даже сработать - у некоторых даже несколько раз подряд, но тут сам не видел и врать не буду.
В общем и правда - проще сказать, что "hibernate потерял актуальность".
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|4.58, Аноним (58), 15:44, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чото хайлоуд обмельчал каеш, кхем кхем, безусловно колличество запросов не мерило их ценности, но больше ста запросов в сек разве что для каких то супер задач хайлоуд, даж для фин транзакций нихуайлоуд
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|2.25, Аноним (29), 13:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, uksm годная штука, рекомендую. Особенно заметно на жава аппликухах, которые в ~2 раза меньше жрут. Процессора обычно достаточно, а вот без кешей хуже живётся.
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|3.59, Аноним (58), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для ksm над готовить всякие костыли вроде LD_PRELOAD оберток и прочего, изкаропки ток хипервизоры поддерживают
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|4.66, Аноним (29), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Uksm просто работает, периодически мержит одинаковые страницы фоном.
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|2.34, Аноним (34), 13:54, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну это примерно как с аллокатором: он тебе указатель таки отдаст, но память будет выделяться только когда попытаешься записать туда что-нить (и тут может быть ООМ)
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|2.38, pavlinux (ok), 14:01, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 3)?
Отдуплившаяся страница помечается как CoW, как кто-то полезет
в неё на ЗАПИСЬ, она раздупляется и становиться самостоятельной.
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|2.60, Тот_ещё_аноним (ok), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> 3)?
Тоже самое, что и без дедупликации
Но сильно позже и с меньшими шансами, ибо память сэкономлена
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|2.67, Мамкинтролль (?), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корректнее так:
1) Ну вот запустили мы кучу приложух через snap-flatpak
2) Запустили кучу приложух на электроне
3) Чё, нет денег на оперативу?
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|1.32, Аноним (32), 13:52, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В системном вызове open() запрещено одновременное указание флагов O_DIRECTORY и O_CREAT, которое теперь будет приводить к выводу ошибки EINVAL.
*в тишине раздался кашель, сквозь который звучит что-то, напоминающее "we-never-break-userspace"*
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|2.37, llolik (ok), 14:00, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, юзерспейс и не сломан. Флаги на месте, код соберётся и будет работать. Единственное изменение, в данной комбинации флагов возвращается код с ошибкой, которую, теоретически, и так надо-бы было обрабатывать.
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|3.48, Аноним (46), 14:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вы правда думаете, что комментаторы с опеннета что-то пишут на сишечке или близко к ней? Тут же ржавый и гошланг правят бал. :)
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|4.93, Аноним (93), 18:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать, на rust и golang ошибки не надо обрабатывать.
Более того, там надо явно выразить желание НЕ обрабатывать :-)
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|2.41, pavlinux (ok), 14:12, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они хитрожoпo это обошли
man open
ERRORS
open(), openat(), and creat() can fail with the following errors:
. . .
EINVAL O_CREAT was specified in flags and the final component of the new file's pathname is invalid
. . .
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|3.45, pavlinux (ok), 14:30, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что, что-то сломалось?
Они ломают философию UNIX - "Всё есть файл!"
По-хорошему надо было сделать редирект на mkdir(), а тот бы уж вернул ENOTDIR,
если будут операции невозможные с директориями.
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|1.50, mos87 (ok), 14:50, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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интересно, амуди когда-нибудь свой pstate доделает, что он уже по умолчанию будет?
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|1.65, Аноним (65), 16:10, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опеннет 20ХХ год. Релиз ядра Linux 20ХХ. Было принято решение сменить нумерацию ядра на год выпуска соответствующего релиза. Весь код ядра был переписан с устаревшего и небезопасного языка С на безопасный ***. Напомним, что лицензия запрещает его называть, поэтому советом разработчиков ядра на всеобщем голосовании было принято решение дать этому языку кодовое имя ***. За проголосовало 99% представителей, один воздержался.
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|1.73, Kuromi (ok), 16:26, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"В файловой системе Ext4 упрощена огранизация записи журнала (data=journal). Внесены оптимизации, связанные с предварительным распределением inode, позволившие ускорить работу в системах, в которых выполняется большое число случайных операций записи. Операции чтения и записи страниц памяти переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios)."
А когда ожидается поддержка аттрибута "безопасное удаление", чтобы без shred обходиться? (сарказм)
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|1.78, Анонин (?), 16:35, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> удалена опция монтирования "noacsrules", которая была некорректно реализована.
ахаха, лучший багфикс эвер!
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|1.83, Хру (?), 17:05, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неотключаемый selinux? А как же тогда гугловский Project Zero любым примитивом на запись его отключает? И почему с этим ничего не сделать?
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|1.85, Аноним123 (?), 17:23, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто понял про этот LAM_57 режим? Могу ли я эти "лишние" биты использовать в своём user-space приложении например чтобы узнать, что помять не попорчена?
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|1.89, Аноним (89), 18:17, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка предоставляемого в процессорах Intel режима LAM_U57 (Linear Address Masking), позволяющего использовать часть битов 64-разрядных указателей (c 57 по 62 биты) для хранения не связанных с адресацией метаданных.
Ага. А потом "прекращена поддержка процессоров без LAM". Новые процессоры (а с ними и компьютеры целиком) себя сами не купят. Подобные вредительские инициативы нв корню рубить надо.
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|2.94, Аноним (54), 18:42, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигасе далеко идущие выводы. Что там в ядре до сих пор поддерживается? i686?
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|1.91, Аноним (91), 18:40, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> slab SLAB
Насколько сейчас актуальны параметры командной строки ядра 'slab_nomerge' и 'slub_debug=FZ'?
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|1.92, Аноним (92), 18:40, 26/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем нужна студента поделка Linux, если есть UNIX оригинальный illumos?
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