Релиз ядра Linux 6.4

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:24, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – OOM, убиваем что ненужно :-D

2.18 , anon2 ( ? ), 13:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – swap

3.20 , birdie ( ok ), 13:34, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – SWAP - это худший костыль компьютерной индустрии и он должен умереть. Впрочем, на моих компах и серверах (> 200, high-load, >100 запросов в секунду) он выключен. Полёт отличный! В Линукс зачем-то hibernate = swap, но это безумие и, надеюсь, hibernate отделят. Впрочем, и hibernate с приходом SSD/NVMe потерял актуальность.

4.22 , Аноним ( 5 ), 13:40, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Ты просто залил проблему железом. Есть задачи где так просто не сделать. А своп это то что позволяло шевелится 95 шинды на компе с 4 мегами оперы.

5.27 , Аноним ( 23 ), 13:42, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – осталось найти такой комп и задачи для 95ой шинды... а так да...

5.29 , Аноним ( 29 ), 13:45, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Своп это то что сегодня позволяет играть в компьютерные игры с хорошими текстурами и без видеокарты с 16гб видеопамяти. В процессе это незаметно, только подгрузки уровня подольше (иногда очень подольше, но сами уровни не лагают).

5.35 , Аноним ( 35 ), 13:58, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А в мобильниках/embedded он тоже используется? Посмотрим как быстро от него нaкроется NAND/eMMC

6.39 , llolik ( ok ), 14:03, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А в мобильниках/embedded он тоже используется? Там zram же используется, вроде как. Что, в принципе, тоже swap, но только в RAM.

7.44 , Аноним ( 44 ), 14:24, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Назначение zram другое. Это не замена свопа

8.62 , Аноним ( 62 ), 16:07, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать зато у свопа поверх zram назначение такое же как и у свопа поверх любого другого... 6.49 , Анони ( ? ), 14:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так и работают эти ваши мобильники и ембеддед прям скажем так себе.

6.54 , Аноним ( 54 ), 15:05, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж лет 15 SSD используются, а народ всё своп на HDD переносит.

7.57 , Аноним ( 57 ), 15:29, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – SSD за эти 15 лет лучше не стали.

8.63 , Аноним ( 5 ), 16:07, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать SSD сейчас сильно лучше чем были 15 лет назад инфа сотел ... 9.72 , Kuromi ( ok ), 16:25, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Сейчас намного лучше контроллеры и алгоритмы, а вот сама память - хуже ... 8.79 , Аноним ( 79 ), 16:35, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пользуюсь Samsung 850 Pro на 240 гигов более 7 лет, не отключав подкачку , про... 9.80 , Аноним ( 29 ), 16:43, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А сколько запись У меня и без свопа 200 гигабайт за день в норме и они понятн... 9.82 , xrensgory ( ok ), 17:02, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать у меня какой-то интел на 40гигов даже не полмню с каким типом памяти Соответс... 10.88 , n00by ( ok ), 17:57, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это называется систематическая ошибка выжившего ... 4.43 , Аноним ( 44 ), 14:23, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – WMware WS хрен запустится без наличия своп-раздела.

Но у тебя все хорошо

4.53 , Аноним ( 54 ), 14:55, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Hibernate это вообще не про скорость загрузки.

4.56 , User ( ?? ), 15:26, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так давно уже отдельный раздел не нужен, можно в файл сбрасывать... ну, иногда. На некоторых дистрибутивах. На некоторые файловые системы. С некоторой комбинацией запущенного софта и установленного железа. С определенной вероятностью может даже сработать - у некоторых даже несколько раз подряд, но тут сам не видел и врать не буду.

В общем и правда - проще сказать, что "hibernate потерял актуальность".

4.58 , Аноним ( 58 ), 15:44, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чото хайлоуд обмельчал каеш, кхем кхем, безусловно колличество запросов не мерило их ценности, но больше ста запросов в сек разве что для каких то супер задач хайлоуд, даж для фин транзакций нихуайлоуд

2.25 , Аноним ( 29 ), 13:41, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, uksm годная штука, рекомендую. Особенно заметно на жава аппликухах, которые в ~2 раза меньше жрут. Процессора обычно достаточно, а вот без кешей хуже живётся.

3.59 , Аноним ( 58 ), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для ksm над готовить всякие костыли вроде LD_PRELOAD оберток и прочего, изкаропки ток хипервизоры поддерживают

4.66 , Аноним ( 29 ), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Uksm просто работает, периодически мержит одинаковые страницы фоном.

2.34 , Аноним ( 34 ), 13:54, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну это примерно как с аллокатором: он тебе указатель таки отдаст, но память будет выделяться только когда попытаешься записать туда что-нить (и тут может быть ООМ)

2.38 , pavlinux ( ok ), 14:01, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 3)? Отдуплившаяся страница помечается как CoW, как кто-то полезет

в неё на ЗАПИСЬ, она раздупляется и становиться самостоятельной.

2.60 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 15:46, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> 3)? Тоже самое, что и без дедупликации

Но сильно позже и с меньшими шансами, ибо память сэкономлена

2.67 , Мамкинтролль ( ? ), 16:11, 26/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Корректнее так:

1) Ну вот запустили мы кучу приложух через snap-flatpak

2) Запустили кучу приложух на электроне

3) Чё, нет денег на оперативу?

