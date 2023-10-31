Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7

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|2.5, Аноним (5), 07:53, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Прозрачная скажется на производительности и даст порядка 10% экономии места, если не баловаться кучей виртуалочек с одинаковыми образами.
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|5.88, OpenEcho (?), 12:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кто тебе мешает написать оффлайн-дедупликатор.
Зачем отдельный офлайн дедупликатор если он уже включен в бэкап системах (kopia, restic...)
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|6.96, Аноним (96), 12:38, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ващет для файлух логично смотреть на bees, jdupes, duperemove, - там это ест... большой текст свёрнут, показать
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|6.97, Аноним (5), 12:50, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тут в каждой священной войне BtrFS vs ZFS адепты эту дедупликацию используют, что бы сразить наповал противника. При этом плохо себе представляют, какую экономию она в реальности даёт. Потому-то в ZFS прозрачная как бы есть, но отключена по умолчанию.)
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|7.108, Аноним (-), 13:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да тут в каждой священной войне BtrFS vs ZFS адепты эту дедупликацию
> используют, что бы сразить наповал противника. При этом плохо себе представляют,
> какую экономию она в реальности даёт. Потому-то в ZFS прозрачная как
> бы есть, но отключена по умолчанию.)
А отключена она потому что ресурсов жрет неимоверно, и RAM и CPU. А для btrfs есть и рефлинки (которые zfs едва научился в последней версии только), и "офлайн" дедупы, жрущие сильно меньше ресурсов (особенно рам) потому что реалтайм их не жмет, и "полу-онлайн" типа bees, которые такой офлайн на стероидах, трекающий "изменения" и окучивающий их.
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|5.94, Аноним (-), 12:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тот, кто тебе мешает написать оффлайн-дедупликатор.
А ему это делать и не потребуется. Все что надо это чтобы файлуха вывешивала IOCTL "same extent", тулсам которые его вызывают так то похрен что там за файлуха реально будет. И вопрос вывешивает ли сие файлуха и если да то насколько стремно это работает.
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|7.110, Аноним (-), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да это не я написал, это линуксные ядерщики с same extent IOCTL Первым его bt... большой текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (-), 08:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дедупликации нет?
Анон, ты издеваешься? Этой штуке в кернеле БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ. Оно ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ - и садясь в кресло этого звездолета проверь что вторым пилотом вообще не манекен сидит (spoiler: таки манекен, тебя предупредили!). И скажи спасибо если хотя-бы основные подсистемы все же привинтили. Это ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ образец на данный момент! А тебе все и сразу подавай.
Если оно надо на вот именно линухе и близко к реалтайму и стабильно, без out of tree хрени - ну, возьми btrfs и гоняй там bees если уж ресурсы на это убивать хочется. А на вот этом я бы пока ничего кроме ТЕСТОВЫХ наборов данных хранить не стал.
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|3.21, Аноним (1), 09:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не издеваюсь, казалось бы оффлайновая должна быть, если возможна архитектурно.
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|4.25, Аноним (-), 09:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Чисто теоретически на таком дизайне это сделать - вообще не проблема Чисто прак... большой текст свёрнут, показать
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|4.91, OpenEcho (?), 12:24, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> казалось бы оффлайновая должна быть, если возможна архитектурно.
Кэширование - это о скорости, а не о экономии. Делать дедупликацию в ущерб скорости в этом случае - это шаг назад
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|3.32, Вася (??), 09:46, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно закладываются архитектурно.
да, оно экспериментальное - но при этом ей уже 3 года и ее берут в состав ядра. Вероятно, это значит, что некоторую стабильность она все же имеет.
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|4.39, Аноним (5), 10:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно
> закладываются архитектурно.
Оно и заложено архитектурно. Какая из букв в "CoW" тебе не понятна?
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|5.45, Аноним (45), 10:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут скорее именно вам стоит разобраться в предметной области: CoW и дедупликация - это ортогональные понятия. Наличие CoW не означает обязательное наличие дудпликации. Как и наличие дудпликации не означает обязательного наличия CoW.
Например, как вы даже при наличии CoW собираете определять дублирующийся блок, если у вас в метаданных не предусмотрено хранение хэша блока? А ведь и просто хранить хэш мало, ещё нужно уметь эффективно в процессе записи искать совпадения по всей таблице этих хэшей. Как вам тут CoW поможет?
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|6.46, Аноним (5), 10:19, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Например, как вы даже при наличии CoW собираете определять дублирующийся блок, если
> у вас в метаданных не предусмотрено хранение хэша блока?
Посчитать. С остальным не вижу смысла за тебя разбираться.
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|7.48, Аноним (45), 10:31, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Посчитать.
При записи каждого нового блока будем вычитывать данные из всей ФС, чтобы посчитать хеши для всех уже записанных блоков? Оригинальное решение, конечно
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|6.105, Аноним (105), 13:04, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще, CoW технически как правило означает достаточно гибкий аллокатор для во... большой текст свёрнут, показать
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|7.109, Аноним (5), 13:28, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вот так:
> 1) Прога-дедубликатор сама считает хеши.
> 2) Найдя кандидаты она сабмитит их IOCTL "same extent"
> 3) Файлуха может дополнительно прочекать что блоки идентичны и если все прокатило,
> вторая копия заменяется ссылью на первую и после этого можно де-аллокацию
> дубликату сделать.
И кстати этот алгоритм годится даже для прозрачной дедупликации, если запускать его в фоне. Как оно делается для страниц ОЗУ.
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|5.71, Вася (??), 11:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно
>> закладываются архитектурно.
> Оно и заложено архитектурно. Какая из букв в "CoW" тебе не понятна?
D
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|2.114, _oleg_ (ok), 13:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А нахрена? Предпоследний абзац содержит перечисление всех особенностей ФС. При всём этом наборе её код 100% и так достаточно наворочен. Нахрена туда ещё пихать сомнительную дедупликацию, которую можно сделать другими средствами?
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|1.4, Аноним (4), 07:52, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Кopпopacты не нужны, даешь только православный код от независимого сообщества свободных разработчиков! Давно пора сообществу объединиться и дружно выпилить весь некошерный код из ядра. В качестве ФС оставить только Reiser... А ZSTD вообще Facebook написал, там же куча ЗОНДОВ!
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|2.6, Аноним (6), 08:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дело не в кошерности/некошереости кода, дело в том, что кроме корпов этот код никому не нужен, но именно из-за него получается жирнукс.
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|3.7, Аноним (7), 08:25, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, ну да, смотрю кормы прям линукс и написали, а не финский студент
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|4.28, пох. (?), 09:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не поверишь...
(а то что писал да так и не дописал финский студент - вот ровно студенческий курсовой проект. Пользоваться нельзя, только на поиграться и выбросить. Дипломный уже был комбинацией труда разных людей, которые получали либо гранты, либо зарплаты в проклятых корпорациях. И при этом все еще толком ничего не мог.)
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|6.67, пох. (?), 11:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Некоторые еще верят, что Столлман GCC написал.
emacs же ж?!
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|7.75, Аноним (4), 11:40, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Emacs плохой пример, ведь он даже VSCode не конкурент. Уж по распространенности так точно.
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|4.68, пох. (?), 11:24, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Возможно, у вас просто маловато акций IBM и Google? :)
не берите, вас разводят! (ну реально отстойный товар, хрен всучишь)
Из всего FAANG только амазон еще имеет какой-то смысл. Да и то сомнительный.
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|3.14, WE (?), 09:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ.
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|4.27, Аноним (-), 09:39, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ.
А вот гик Кент таки назло всем ветрам запилил свою файлуху и пропихал в майнлайн. Без корпораций, ога. Ща они конечно как стервятники налетят. После того как уже все самое сложное сделали другие, с фигой в кармане. Такие вот благодетели, очень характерные. И горе тому кто забудет о том что эти "благодетели" из себя реально представляют.
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|5.30, пох. (?), 09:45, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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или на зарплату фейсбучека.
> Без корпораций, ога.
ну да, ему мама с папой, миллиардеры, оставили наследство чтоб он мог пять лет не работать и пилить а потом еще и пихать.
А, нет, не ему. Какому-то сцукенбергу. Но тот пилить ничего не стал, кроме денег. И просто наловил дешевых рабов.
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|3.36, Аноним (4), 09:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из-за него получается жирнукс.
Из-за тех (дистров), кто ядро собирает с кучей всего лишнего.
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|2.15, Аноним (107), 09:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сообщество вокруг линуха в общем то и так достаточно объединенное И кто будет о... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Минона (ok), 09:07, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?
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|3.22, Аноним (-), 09:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?
Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него. Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас".
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|4.34, Минона (ok), 09:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?
> Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы
> корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на
> все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него.
> Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый
> мир, пусть лучше он прогнется под нас".
Где Кент все эти 10 лет работал?
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|5.49, амерский ведроид (?), 10:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы видимо,будут всю историю опенсорса задаваться.
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|6.57, Минона (ok), 10:49, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы
> видимо,будут всю историю опенсорса задаваться.
Блаженны "мамкины воены опенсорса" верящие в то, что всё делается бесплатно.
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|5.69, Анонус (?), 11:26, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне
> Kent Overstreet
> creating bcachefs - a next generation Linux filesystem
> 426 участника(-ов)
> 82 Публикаций:
> 2315 $/месяц
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|6.70, Анонус (?), 11:28, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правда для Сан-Франциско 2300 баксов это наверное немного, т.е. живет он скромненько.
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|7.74, Аноним (4), 11:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не главное, главное, что каждый не может жить с патреона в принципе. Несколько особо выдающихся могут, а остальным что делать?
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|7.76, пох. (?), 11:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для SF это аренда коробки от холодильника. Причем небольшого.
А вот электричество, интересно, кто ему оплачивает?
Оно там золотое.
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|6.101, Минона (ok), 12:57, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне
>> Kent Overstreet
>> creating bcachefs - a next generation Linux filesystem
>> 426 участника(-ов)
>> 82 Публикаций:
>> 2315 $/месяц
На заборе много чего написано.
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|2.19, llolik (ok), 09:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> даешь только православный код от независимого сообщества свободных разработчиков!
Которые питаться будут, видимо, святым духом. А жить, видимо, под деревом.
> Давно пора сообществу объединиться и дружно выпилить весь некошерный код из ядра.
Вам пора допиливать HURD. Кошерность в наличии. Пригодность к повседневной работе, правда, пока сомнительная.
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|3.24, Аноним (-), 09:23, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Кент так и попал в майнлайн, никто не спонсировал его 10 лет вджоба Он просто у... большой текст свёрнут, показать
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|4.60, llolik (ok), 11:01, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это всё, конечно, интересно, но Кент Оверстрит совершенно случайно занялся этим, когда ушёл из Гугла в Datera, которая, сюрприз, занималась хранилищами данных. На патреоне он пишет, что последнее время жил на сбережения, пока поживёт с Патреона, но если будет не хватать, то уйдёт искать работу.
Шишкин работает в Хуавее и хрен его знает, чем там занимается. Видимо теорией, потому что практических результатов как-то не видать. И, честно говоря, такого персонажа из команды лично я-бы выботал сразу-же.
При этом - это всего лишь одна конкретная ФС. Давайте проведём небольшой подсчёт: изменения в последнее ядро вносили 2058 человек. Насколько я помню последнюю статистику, которую я видел, процент волонтёров составлял тотальные 10% от общего патчсета. Получается, что за зарплату в ядро ~1850 человек. Доход Кента на Патреоне €2,186/month (возьмём для простоты рассчётов 2000). Не знаю, сколько участвует мейнтейнеров, но давай, для простоты пусть они же будут активными разработчиками. Добьём до 1900 администраторов и прочих сопровождающих: Линуса, ГКХ и т.д.
Получается, что на хотя-бы проживание/пропитание, в размере Кент-а, сообщество свободно должно собирать 1900 * 2000 = €3800000/month, что равно €45600000/year. это без учёта налогов и комиссий. Это только ядро, без libc и прочей экосистемы. Потянем?
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|5.66, Аноним (4), 11:18, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>процент волонтёров составлял тотальные 10%
Это на основе открытых данных, но каждый волонтёр же не обязан отчитываться о том, где он работает. А где работает большинство ИТ-шников? В корпорациях и тп. Поэтому реальный процент действительно независимых (в финансовом плане) волонтеров еще меньше.
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|5.95, ProfessorNavigator (ok), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потянем?
На самом деле легко. И не только это. Но есть нюанс. Длиной в пару сотен страниц, если излагать коротко. Ну или укладывающийся в совсем короткую формулировку: не при текущих социально-экономических отношениях. Но это совсем коротко и ничего не объясняет на самом деле. К сожалению.
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|2.52, Шарп (ok), 10:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эдик, если код написан корпорацией, то это не значит, что там зонды. У тебя шиза прогрессирует.
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|3.63, Аноним (8), 11:10, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно об этом я и сказал.
По вашей ссылке:
> Overstreet said that there is already some user-space Rust code in the repository
Я где-то наткнулся, что какие-то утилиты для обслуживания ФС уже на Rust, но, возможно, неправильно понял.
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|4.78, llolik (ok), 12:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы работал в гугломазоне,то без вариантов тянул лямку 100500 лет
Он работал в КрасноШапке, сейчас работает в Хуавее (ну, по крайней мере, мне не известно, что он оттуда уходил). И в чём отличие?
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|1.11, Аноним (-), 08:54, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, кент малацца. Через 10 лет впашки он таки дожал свое. Будущее принадлежит вот таким.
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|2.18, Аноним (-), 09:12, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сабж только войдет в январский релиз кернела как экспериментальный образец И на... большой текст свёрнут, показать
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|3.29, Аноним (-), 09:45, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ZFS
Out of tree выкидыш, даже без экстентов, с которым даже багрепорт на кернел не повесишь. Очень ценно. Только отстало на 2 поколения технологий и имеет нефиксабельные проблемы с внемайнлайновостью.
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|3.31, лютый арчешкольник... (?), 09:46, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>ext4
для бэкапов нет, для данных да.
>ZFS
деградантская ФС, через год начинает на том же самом железе тупить. всё давно на btrfs перетащил, полет сразу стал шелковистым....
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|5.43, Минона (ok), 10:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот через год и узнаем правду.
Не узнаем, его арч развалится раньше :)
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|3.81, Аноним (80), 12:09, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если хочется повозится с тем, что не в ванильном ядре, то Reiser4 тогда уж.
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|4.103, Минона (ok), 12:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если хочется повозится с тем, что не в ванильном ядре, то Reiser4
> тогда уж.
Сам возись с этим.
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|1.33, Пряник (?), 09:53, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.
Это Redirect-On-Write. А CoW - это когда при записи происходит копирование оригинальных данных в другое место.
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|2.40, Аноним (5), 10:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Редирект" здесь при создании копии файла. При модификации блока копируется старый, изменяется, сохраняется.
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|2.41, Минона (ok), 10:12, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.
> Это Redirect-On-Write. А CoW - это когда при записи происходит копирование оригинальных
> данных в другое место.
Айтишники любят изобретать новые термины.
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|2.85, Аноним (80), 12:15, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала посмотрим, как её сервисные утилиты справляются с проблемами. Что, таковых ещё нет?
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|1.47, Аноним (47), 10:30, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>расширенной функциональности, имеющейся в Btrfs и ZFS, такой как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305)
NIH-синдром какой-то. lvm2, luks2, ecryptfs, https://github.com/FS-make-simple/fusecompress , https://github.com/opencoff/rsbep ,
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|1.50, Аноним (50), 10:33, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> почти три года потребовалось на устранение замечаний и недоработок
Сколько раз пришлось переименовывать color в colour и наборот?
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|1.56, Аноним (56), 10:43, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>патч включает около 95 тысяч строк кода
Чот многовато. Явно много ненужного содержит.
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|2.61, амерский ведроид (?), 11:01, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как всегда амуде тонну всякого запихали небось.Вчера альтовский кернел распаковал - 1.3 гига уже. Пару мб на выходе,но учитывая,что в два раза больше строк вносится чем выкидывается, причем стахановскими темпами,то как-то неприятно немного.
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|3.84, Аноним (80), 12:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Название темы новости внимательно перечитай. Подумай, каким боком к ней AMD.
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|4.86, амерский ведроид (?), 12:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они всегда пихают,даже для того чего еще нет и этим очень гордятся. Новость да,новость про файлуху которой начнут пользоваться лет через десять.
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|1.113, Аноним (89), 13:40, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обясните, зачем нужна ещё одна васянская поделка со схожей функциональностью, если уже существует божественная БТРФС? Почему разработчики bcachefs думают что сделают лучше?
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|1.115, Аноним (115), 13:45, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это я понимаю ревью 10 лет длилось. На работе пару дней не посмотришь уже бегут...
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