The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7

31.10.2023 07:06

Линус Торвальдс утвердил запрос на включение файловой системы Bcachefs в основной состав ядра Linux и добавил реализацию Bcachefs в репозиторий, в котором развивается ветка ядра 6.7, релиз которой ожидается в начале января. Добавленный в ядро патч включает около 95 тысяч строк кода. Проект уже более 10 лет развивает Кент Оверстрит (Kent Overstreet), который также разработал входящую в состав ядра систему кэширования блочных устройств на SSD-накопителях Bcache.

Попытки продвижения Bcachefs в основной состав ядра начались в 2020 году, после чего ещё почти три года потребовалось на устранение замечаний и недоработок, выявленных после рецензирования. Весной этого года был предложен обновлённый набор патчей, который несколько раз отклонялся, но в, конечном счёте, в сентябре был принят в ветку linux-next, предназначенную для тестирования возможностей для будущих выпусков ядра Linux.

Bcachefs развивается с использованием технологий, уже опробованных при разработке блочного устройства Bcache, предназначенного для кэширования доступа к медленным жёстким дискам на быстрых SSD-накопителях (входит в ядро, начиная с выпуска 3.10). В Bcachefs используется механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.

В Bcachefs предпринята попытка добиться сочетания уровня производительности, надёжности и масштабируемости, свойственного XFS, и расширенной функциональности, имеющейся в Btrfs и ZFS, такой как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305). По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.

Особенностью Bcachefs является поддержка многослойного подключения накопителей, при котором хранилище компонуется из нескольких слоёв - к нижнему слою подключаются наиболее быстрые накопители (SSD), которые используются для кэширования часто используемых данных, а верхний слой образуют более ёмкие и дешёвые диски, обеспечивающие хранение менее востребованных данных. Между слоями может применяться кэширование в режиме отложенной записи (writeback). Накопители можно динамически добавлять и отсоединять от раздела без остановки использования файловой системы (данные мигрируют автоматически).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/10/...)
  2. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлена реализация ФС Bcachefs
  3. OpenNews: Работа по включению Bcachefs в состав ядра Linux
  4. OpenNews: Bcachefs доведена до состояния, пригодного для включения в состав ядра Linux
  5. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
  6. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60021-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (103) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дедупликации нет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:53, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Прозрачная скажется на производительности и даст порядка 10% экономии места, если не баловаться кучей виртуалочек с одинаковыми образами.
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 09:18, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто спрашивал про прозрачную?
     
     
  • 4.38, Аноним (5), 10:03, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тот, кто тебе мешает написать оффлайн-дедупликатор.
     
     
  • 5.88, OpenEcho (?), 12:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кто тебе мешает написать оффлайн-дедупликатор.

    Зачем отдельный офлайн дедупликатор если он уже включен в бэкап системах (kopia, restic...)

     
     
  • 6.96, Аноним (96), 12:38, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ващет для файлух логично смотреть на bees, jdupes, duperemove, - там это ест... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.97, Аноним (5), 12:50, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут в каждой священной войне BtrFS vs ZFS адепты эту дедупликацию используют, что бы сразить наповал противника. При этом плохо себе представляют, какую экономию она в реальности даёт. Потому-то в ZFS прозрачная как бы есть, но отключена по умолчанию.)
     
     
  • 7.108, Аноним (-), 13:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да тут в каждой священной войне BtrFS vs ZFS адепты эту дедупликацию
    > используют, что бы сразить наповал противника. При этом плохо себе представляют,
    > какую экономию она в реальности даёт. Потому-то в ZFS прозрачная как
    > бы есть, но отключена по умолчанию.)

    А отключена она потому что ресурсов жрет неимоверно, и RAM и CPU. А для btrfs есть и рефлинки (которые zfs едва научился в последней версии только), и "офлайн" дедупы, жрущие сильно меньше ресурсов (особенно рам) потому что реалтайм их не жмет, и "полу-онлайн" типа bees, которые такой офлайн на стероидах, трекающий "изменения" и окучивающий их.

     
  • 5.94, Аноним (-), 12:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот, кто тебе мешает написать оффлайн-дедупликатор.

    А ему это делать и не потребуется. Все что надо это чтобы файлуха вывешивала IOCTL "same extent", тулсам которые его вызывают так то похрен что там за файлуха реально будет. И вопрос вывешивает ли сие файлуха и если да то насколько стремно это работает.

     
     
  • 6.104, Аноним (5), 13:02, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уберите этого Анонима, он уже половину за вон того лентяя написал.
     
     
  • 7.110, Аноним (-), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это не я написал, это линуксные ядерщики с same extent IOCTL Первым его bt... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, Аноним (-), 08:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дедупликации нет?

    Анон, ты издеваешься? Этой штуке в кернеле БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ. Оно ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ - и садясь в кресло этого звездолета проверь что вторым пилотом вообще не манекен сидит (spoiler: таки манекен, тебя предупредили!). И скажи спасибо если хотя-бы основные подсистемы все же привинтили. Это ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ образец на данный момент! А тебе все и сразу подавай.

    Если оно надо на вот именно линухе и близко к реалтайму и стабильно, без out of tree хрени - ну, возьми btrfs и гоняй там bees если уж ресурсы на это убивать хочется. А на вот этом я бы пока ничего кроме ТЕСТОВЫХ наборов данных хранить не стал.

     
     
  • 3.21, Аноним (1), 09:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не издеваюсь, казалось бы оффлайновая должна быть, если возможна архитектурно.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 09:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чисто теоретически на таком дизайне это сделать - вообще не проблема Чисто прак... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.91, OpenEcho (?), 12:24, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  казалось бы оффлайновая должна быть, если возможна архитектурно.

    Кэширование - это о скорости, а не о экономии. Делать дедупликацию в ущерб скорости в этом случае - это шаг назад

     
  • 3.32, Вася (??), 09:46, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно закладываются архитектурно.

    да, оно экспериментальное - но при этом ей уже 3 года и ее берут в состав ядра. Вероятно, это значит, что некоторую стабильность она все же имеет.

     
     
  • 4.39, Аноним (5), 10:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно
    > закладываются архитектурно.

    Оно и заложено архитектурно. Какая из букв в "CoW" тебе не понятна?

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 10:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее именно вам стоит разобраться в предметной области: CoW и дедупликация - это ортогональные понятия. Наличие CoW не означает обязательное наличие дудпликации. Как и наличие дудпликации не означает обязательного наличия CoW.
    Например, как вы даже при наличии CoW собираете определять дублирующийся блок, если у вас в метаданных не предусмотрено хранение хэша блока? А ведь и просто хранить хэш мало, ещё нужно уметь эффективно в процессе записи искать совпадения по всей таблице этих хэшей. Как вам тут CoW поможет?
     
     
  • 6.46, Аноним (5), 10:19, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Например, как вы даже при наличии CoW собираете определять дублирующийся блок, если
    > у вас в метаданных не предусмотрено хранение хэша блока?

    Посчитать. С остальным не вижу смысла за тебя разбираться.

     
     
  • 7.48, Аноним (45), 10:31, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Посчитать.

    При записи каждого нового блока будем вычитывать данные из всей ФС, чтобы посчитать хеши для всех уже записанных блоков? Оригинальное решение, конечно

     
     
  • 8.64, User (??), 11:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идите нафиг, мыши Я стратег, а не тактик Ц ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, Аноним (5), 13:07, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, конечно, удивишься, но архитектура ПО и алгоритмы верхнего уровня - это стра... текст свёрнут, показать
     
  • 8.100, Аноним (5), 12:53, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе секрет - контрольную сумму, если она уже есть в метаданных, следует ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.102, Аноним (5), 12:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал Я напишу три буквы CBC Ты примешься сначала гуглить расшифровку это... текст свёрнут, показать
     
  • 8.107, Аноним (107), 13:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут вроде про _оффлайн_ дедуп А вы про откровенный такой онлайн Такое треб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.111, Аноним (5), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то, если делать непосредственно при записи Что не обязательно и не факт, что ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.105, Аноним (105), 13:04, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, CoW технически как правило означает достаточно гибкий аллокатор для во... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.109, Аноним (5), 13:28, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот так:
    > 1) Прога-дедубликатор сама считает хеши.
    > 2) Найдя кандидаты она сабмитит их IOCTL "same extent"
    > 3) Файлуха может дополнительно прочекать что блоки идентичны и если все прокатило,
    > вторая копия заменяется ссылью на первую и после этого можно де-аллокацию
    > дубликату сделать.

    И кстати этот алгоритм годится даже для прозрачной дедупликации, если запускать его в фоне. Как оно делается для страниц ОЗУ.

     
     
  • 8.112, Аноним (-), 13:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в лине и есть KSM - это такой инверсный вариант RCU, когда идентичные стр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.116, Аноним (5), 13:49, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее, таблица страниц позволяет реализовать и CoW, и KSM Если где-то реализов... текст свёрнут, показать
     
  • 5.71, Вася (??), 11:29, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а чего не так, он хороший вопрос задал - такие вещи обычно
    >> закладываются архитектурно.
    > Оно и заложено архитектурно. Какая из букв в "CoW" тебе не понятна?

    D

     
  • 2.99, Аноньимъ (ok), 12:52, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде нет, и надеюсь не будет.
     
  • 2.114, _oleg_ (ok), 13:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нахрена? Предпоследний абзац содержит перечисление всех особенностей ФС. При всём этом наборе её код 100% и так достаточно наворочен. Нахрена туда ещё пихать сомнительную дедупликацию, которую можно сделать другими средствами?
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:52, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Кopпopacты не нужны, даешь только православный код от независимого сообщества свободных разработчиков! Давно пора сообществу объединиться и дружно выпилить весь некошерный код из ядра. В качестве ФС оставить только Reiser... А ZSTD вообще Facebook написал, там же куча ЗОНДОВ!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дело не в кошерности/некошереости кода, дело в том, что кроме корпов этот код никому не нужен, но именно из-за него получается жирнукс.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:25, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да, смотрю кормы прям линукс и написали, а не финский студент
     
     
  • 4.28, пох. (?), 09:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не поверишь...

    (а то что писал да так и не дописал финский студент - вот ровно студенческий курсовой проект. Пользоваться нельзя, только на поиграться и выбросить. Дипломный уже был комбинацией труда разных людей, которые получали либо гранты, либо зарплаты в проклятых корпорациях. И при этом все еще толком ничего не мог.)

     
     
  • 5.35, Аноним (4), 09:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Некоторые еще верят, что Столлман GCC написал.

     
     
  • 6.67, пох. (?), 11:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоторые еще верят, что Столлман GCC написал.

    emacs же ж?!


     
     
  • 7.75, Аноним (4), 11:40, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs плохой пример, ведь он даже VSCode не конкурент. Уж по распространенности так точно.
     
     
  • 8.80, Аноним (80), 12:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, где не хотят телеметрий, сам VSCode никому не конкурент ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, OpenEcho (?), 12:27, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VScodium - плачет за углом... текст свёрнут, показать
     
  • 6.79, Аноним (80), 12:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки, да, первоначальную версию именно он. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
    "Начало GCC было положено Ричардом Столлманом, который реализовал первый вариант GCC в 1985 году на нестандартном и непереносимом диалекте языка Паскаль;"
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:27, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, у вас просто маловато акций IBM и Google? :)
     
     
  • 4.68, пох. (?), 11:24, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно, у вас просто маловато акций IBM и Google? :)

    не берите, вас разводят! (ну реально отстойный товар, хрен всучишь)
    Из всего FAANG только амазон еще имеет какой-то смысл. Да и то сомнительный.

     
  • 3.14, WE (?), 09:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 09:39, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ.

    А вот гик Кент таки назло всем ветрам запилил свою файлуху и пропихал в майнлайн. Без корпораций, ога. Ща они конечно как стервятники налетят. После того как уже все самое сложное сделали другие, с фигой в кармане. Такие вот благодетели, очень характерные. И горе тому кто забудет о том что эти "благодетели" из себя реально представляют.

     
     
  • 5.30, пох. (?), 09:45, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    или на зарплату фейсбучека.

    > Без корпораций, ога.

    ну да, ему мама с папой, миллиардеры, оставили наследство чтоб он мог пять лет не работать и пилить а потом еще и пихать.

    А, нет, не ему. Какому-то сцукенбергу. Но тот пилить ничего не стал, кроме денег. И просто наловил дешевых рабов.

     
  • 3.36, Аноним (4), 09:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за него получается жирнукс.

    Из-за тех (дистров), кто ядро собирает с кучей всего лишнего.


     
  • 2.15, Аноним (107), 09:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество вокруг линуха в общем то и так достаточно объединенное И кто будет о... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.16, Минона (ok), 09:07, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 09:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?

    Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него. Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас".

     
     
  • 4.34, Минона (ok), 09:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?
    > Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы
    > корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на
    > все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него.
    > Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый
    > мир, пусть лучше он прогнется под нас".

    Где Кент все эти 10 лет работал?

     
     
  • 5.49, амерский ведроид (?), 10:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы видимо,будут всю историю опенсорса задаваться.
     
     
  • 6.57, Минона (ok), 10:49, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы
    > видимо,будут всю историю опенсорса задаваться.

    Блаженны "мамкины воены опенсорса" верящие в то, что всё делается бесплатно.

     
  • 5.65, Аноним (65), 11:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На патреоне
     
  • 5.69, Анонус (?), 11:26, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне

    > Kent Overstreet
    > creating bcachefs - a next generation Linux filesystem
    > 426 участника(-ов)
    > 82 Публикаций:
    > 2315 $/месяц

     
     
  • 6.70, Анонус (?), 11:28, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда для Сан-Франциско 2300 баксов это наверное немного, т.е. живет он скромненько.
     
     
  • 7.74, Аноним (4), 11:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не главное, главное, что каждый не может жить с патреона в принципе. Несколько особо выдающихся могут, а остальным что делать?
     
  • 7.76, пох. (?), 11:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для SF это аренда коробки от холодильника. Причем небольшого.

    А вот электричество, интересно, кто ему оплачивает?
    Оно там золотое.

     
  • 6.101, Минона (ok), 12:57, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне
    >> Kent Overstreet
    >> creating bcachefs - a next generation Linux filesystem
    >> 426 участника(-ов)
    >> 82 Публикаций:
    >> 2315 $/месяц

    На заборе много чего написано.

     
  • 2.19, llolik (ok), 09:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > даешь только православный код от независимого сообщества свободных разработчиков!

    Которые питаться будут, видимо, святым духом. А жить, видимо, под деревом.

    > Давно пора сообществу объединиться и дружно выпилить весь некошерный код из ядра.

    Вам пора допиливать HURD. Кошерность в наличии. Пригодность к повседневной работе, правда, пока сомнительная.

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 09:23, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кент так и попал в майнлайн, никто не спонсировал его 10 лет вджоба Он просто у... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.60, llolik (ok), 11:01, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё, конечно, интересно, но Кент Оверстрит совершенно случайно занялся этим, когда ушёл из Гугла в Datera, которая, сюрприз, занималась хранилищами данных. На патреоне он пишет, что последнее время жил на сбережения, пока поживёт с Патреона, но если будет не хватать, то уйдёт искать работу.

    Шишкин работает в Хуавее и хрен его знает, чем там занимается. Видимо теорией, потому что практических результатов как-то не видать. И, честно говоря, такого персонажа из команды лично я-бы выботал сразу-же.


    При этом - это всего лишь одна конкретная ФС. Давайте проведём небольшой подсчёт: изменения в последнее ядро вносили 2058 человек. Насколько я помню последнюю статистику, которую я видел, процент волонтёров составлял тотальные 10%  от общего патчсета. Получается, что за зарплату в ядро ~1850 человек. Доход Кента на Патреоне €2,186/month (возьмём для простоты рассчётов 2000). Не знаю, сколько участвует мейнтейнеров, но давай, для простоты пусть они же будут активными разработчиками. Добьём до 1900 администраторов и прочих сопровождающих: Линуса, ГКХ и т.д.
    Получается, что на хотя-бы проживание/пропитание, в размере Кент-а, сообщество свободно должно собирать 1900 * 2000 = €3800000/month, что равно €45600000/year. это без учёта налогов и комиссий. Это только ядро, без libc и прочей экосистемы. Потянем?

     
     
  • 5.66, Аноним (4), 11:18, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >процент волонтёров составлял тотальные 10%

    Это на основе открытых данных, но каждый волонтёр же не обязан отчитываться о том, где он работает. А где работает большинство ИТ-шников? В корпорациях и тп. Поэтому реальный процент действительно независимых (в финансовом плане) волонтеров еще меньше.

     
  • 5.95, ProfessorNavigator (ok), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потянем?

    На самом деле легко. И не только это. Но есть нюанс. Длиной в пару сотен страниц, если излагать коротко. Ну или укладывающийся в совсем короткую формулировку: не при текущих социально-экономических отношениях. Но это совсем коротко и ничего не объясняет на самом деле. К сожалению.

     
  • 2.52, Шарп (ok), 10:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эдик, если код написан корпорацией, то это не значит, что там зонды. У тебя шиза прогрессирует.
     

  • 1.9, Аноним (8), 08:35, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    К слову, в новости не упомянуты симпатии автора к Rust и мысли переписать на него.
    Часть утилит для работы/обслуживания вроде как на Rust, в репе у него целая папка https://github.com/koverstreet/bcachefs/tree/master/rust (но не копался, просто искал, где трудится после Google, и заметил краем глаза).
     
     
  • 2.55, Анонин (?), 10:42, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ее собирается потом переписать на раст - тут упоминалось https://lwn.net/Articles/895266/.
    Но придется дождаться полноценной поддержки раста в ядре.
     
     
  • 3.63, Аноним (8), 11:10, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно об этом я и сказал.
    По вашей ссылке:

    > Overstreet said that there is already some user-space Rust code in the repository

    Я где-то наткнулся, что какие-то утилиты для обслуживания ФС уже на Rust, но, возможно, неправильно понял.

     
  • 3.98, _hide_ (ok), 12:51, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст -- это какой-то интерпретатор что-ли?
     
  • 2.87, Аноним (80), 12:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывать мысли на Rust? Хм, оригинальная идея.
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:53, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Шишкин так не смог?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:31, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не хотел
     
     
  • 3.51, амерский ведроид (?), 10:35, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы работал в гугломазоне,то без вариантов тянул лямку 100500 лет
     
     
  • 4.78, llolik (ok), 12:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы работал в гугломазоне,то без вариантов тянул лямку 100500 лет

    Он работал в КрасноШапке, сейчас работает в Хуавее (ну, по крайней мере, мне не известно, что он оттуда уходил). И в чём отличие?

     
     
  • 5.83, амерский ведроид (?), 12:12, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт и Эпла. Теперь ваша очередь.
     

  • 1.11, Аноним (-), 08:54, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, кент малацца. Через 10 лет впашки он таки дожал свое. Будущее принадлежит вот таким.
     
  • 1.12, Аноним. (?), 08:56, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    К слову, а в сравнении с BTRFS, что стоит выбирать?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:08, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ext4
     
  • 2.18, Аноним (-), 09:12, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж только войдет в январский релиз кернела как экспериментальный образец И на... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, Минона (ok), 09:15, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ZFS
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 09:45, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  ZFS

    Out of tree выкидыш, даже без экстентов, с которым даже багрепорт на кернел не повесишь. Очень ценно. Только отстало на 2 поколения технологий и имеет нефиксабельные проблемы с внемайнлайновостью.

     
  • 3.31, лютый арчешкольник... (?), 09:46, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >ext4

    для бэкапов нет, для данных да.

    >ZFS

    деградантская ФС, через год начинает на том же самом железе тупить. всё давно на btrfs перетащил, полет сразу стал шелковистым....

     
     
  • 4.37, Пряник (?), 10:02, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот через год и узнаем правду.
     
     
  • 5.43, Минона (ok), 10:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот через год и узнаем правду.

    Не узнаем, его арч развалится раньше :)

     
  • 3.81, Аноним (80), 12:09, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочется повозится с тем, что не в ванильном ядре, то Reiser4 тогда уж.
     
     
  • 4.103, Минона (ok), 12:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если хочется повозится с тем, что не в ванильном ядре, то Reiser4
    > тогда уж.

    Сам возись с этим.

     

  • 1.33, Пряник (?), 09:53, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.

    Это Redirect-On-Write. А CoW - это когда при записи происходит копирование оригинальных данных в другое место.

     
     
  • 2.40, Аноним (5), 10:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Редирект" здесь при создании копии файла. При модификации блока копируется старый, изменяется, сохраняется.
     
  • 2.41, Минона (ok), 10:12, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния.
    > Это Redirect-On-Write. А CoW - это когда при записи происходит копирование оригинальных
    > данных в другое место.

    Айтишники любят изобретать новые термины.

     

  • 1.42, Аноним (42), 10:13, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшя ФС! Срочно всем мигрировать на неё!
     
     
  • 2.85, Аноним (80), 12:15, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала посмотрим, как её сервисные утилиты справляются с проблемами. Что, таковых ещё нет?
     

  • 1.47, Аноним (47), 10:30, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >расширенной функциональности, имеющейся в Btrfs и ZFS, такой как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей, репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305)

    NIH-синдром какой-то. lvm2, luks2, ecryptfs, https://github.com/FS-make-simple/fusecompress , https://github.com/opencoff/rsbep ,

     
  • 1.50, Аноним (50), 10:33, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > почти три года потребовалось на устранение замечаний и недоработок

    Сколько раз пришлось переименовывать color в colour и наборот?

     
     
  • 2.82, Аноним (80), 12:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не больше, чем master в main.
     

  • 1.56, Аноним (56), 10:43, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >патч включает около 95 тысяч строк кода

    Чот многовато. Явно много ненужного содержит.

     
     
  • 2.59, Массоны Рептилоиды (?), 10:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так удали лишнее, в чём проблема?
     
  • 2.61, амерский ведроид (?), 11:01, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как всегда амуде тонну всякого запихали небось.Вчера альтовский кернел распаковал - 1.3 гига уже. Пару мб на выходе,но учитывая,что в два раза больше строк вносится чем выкидывается, причем  стахановскими темпами,то как-то неприятно немного.
     
     
  • 3.84, Аноним (80), 12:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название темы новости внимательно перечитай. Подумай, каким боком к ней AMD.
     
     
  • 4.86, амерский ведроид (?), 12:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они всегда пихают,даже для того чего еще нет и этим очень гордятся. Новость да,новость про файлуху которой начнут пользоваться лет через десять.
     

  • 1.89, Аноним (89), 12:21, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аналогов нет!
     
  • 1.113, Аноним (89), 13:40, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обясните, зачем нужна ещё одна васянская поделка со схожей функциональностью, если уже существует божественная БТРФС? Почему разработчики bcachefs думают что сделают лучше?
     
  • 1.115, Аноним (115), 13:45, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это я понимаю ревью 10 лет длилось. На работе пару дней не посмотришь уже бегут...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру