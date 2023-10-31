Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7

2.6 , Аноним ( 6 ), 08:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Дело не в кошерности/некошереости кода, дело в том, что кроме корпов этот код никому не нужен, но именно из-за него получается жирнукс.

3.7 , Аноним ( 7 ), 08:25, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, ну да, смотрю кормы прям линукс и написали, а не финский студент

4.28 , пох. ( ? ), 09:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты не поверишь... (а то что писал да так и не дописал финский студент - вот ровно студенческий курсовой проект. Пользоваться нельзя, только на поиграться и выбросить. Дипломный уже был комбинацией труда разных людей, которые получали либо гранты, либо зарплаты в проклятых корпорациях. И при этом все еще толком ничего не мог.) 5.35 , Аноним ( 4 ), 09:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Некоторые еще верят, что Столлман GCC написал. 6.67 , пох. ( ? ), 11:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Некоторые еще верят, что Столлман GCC написал. emacs же ж?!

7.75 , Аноним ( 4 ), 11:40, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Emacs плохой пример, ведь он даже VSCode не конкурент. Уж по распространенности так точно.

8.80 , Аноним ( 80 ), 12:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там, где не хотят телеметрий, сам VSCode никому не конкурент ... 9.93 , OpenEcho ( ? ), 12:27, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать VScodium - плачет за углом... 6.79 , Аноним ( 80 ), 12:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки, да, первоначальную версию именно он. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection

"Начало GCC было положено Ричардом Столлманом, который реализовал первый вариант GCC в 1985 году на нестандартном и непереносимом диалекте языка Паскаль;"

3.8 , Аноним ( 8 ), 08:27, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно, у вас просто маловато акций IBM и Google? :)

4.68 , пох. ( ? ), 11:24, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возможно, у вас просто маловато акций IBM и Google? :) не берите, вас разводят! (ну реально отстойный товар, хрен всучишь)

Из всего FAANG только амазон еще имеет какой-то смысл. Да и то сомнительный.

3.14 , WE ( ? ), 09:00, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ.

4.27 , Аноним ( - ), 09:39, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Так и весь linux только корпорастам и нужен. Без бизнеса это просто ядро для гиков в НИИ. А вот гик Кент таки назло всем ветрам запилил свою файлуху и пропихал в майнлайн. Без корпораций, ога. Ща они конечно как стервятники налетят. После того как уже все самое сложное сделали другие, с фигой в кармане. Такие вот благодетели, очень характерные. И горе тому кто забудет о том что эти "благодетели" из себя реально представляют.

5.30 , пох. ( ? ), 09:45, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – или на зарплату фейсбучека. > Без корпораций, ога. ну да, ему мама с папой, миллиардеры, оставили наследство чтоб он мог пять лет не работать и пилить а потом еще и пихать. А, нет, не ему. Какому-то сцукенбергу. Но тот пилить ничего не стал, кроме денег. И просто наловил дешевых рабов. 3.36 , Аноним ( 4 ), 09:59, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > из-за него получается жирнукс. Из-за тех (дистров), кто ядро собирает с кучей всего лишнего.

2.15 , Аноним ( 107 ), 09:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Сообщество вокруг линуха в общем то и так достаточно объединенное И кто будет о... 2.16 , Минона ( ok ), 09:07, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?

3.22 , Аноним ( - ), 09:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь? Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него. Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас".

4.34 , Минона ( ok ), 09:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >> А деньги на финансирование этого "свободного сообщества" ты где брать будешь?

> Ну вот Кент взял упорством. Он просто класть хотел на глупые вопросы

> корпоративных холуев и фигачил. Он упорно гнул свою линию, невзирая на

> все трудности. В какой-то момент мир сдался и прогнулся под него.

> Это про таких как он поется "не стоит прогибаться под изменчивый

> мир, пусть лучше он прогнется под нас". Где Кент все эти 10 лет работал?

5.49 , амерский ведроид ( ? ), 10:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы видимо,будут всю историю опенсорса задаваться.

6.57 , Минона ( ok ), 10:49, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рамблер к Нджинекс имеет отношение или нет,вот в чем вопрос... Такие вопросы

> видимо,будут всю историю опенсорса задаваться. Блаженны "мамкины воены опенсорса" верящие в то, что всё делается бесплатно.

5.65 , Аноним ( 65 ), 11:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На патреоне

5.69 , Анонус ( ? ), 11:26, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне > Kent Overstreet

> creating bcachefs - a next generation Linux filesystem

> 426 участника(-ов)

> 82 Публикаций:

> 2315 $/месяц 6.70 , Анонус ( ? ), 11:28, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правда для Сан-Франциско 2300 баксов это наверное немного, т.е. живет он скромненько.

7.74 , Аноним ( 4 ), 11:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не главное, главное, что каждый не может жить с патреона в принципе. Несколько особо выдающихся могут, а остальным что делать?

7.76 , пох. ( ? ), 11:43, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для SF это аренда коробки от холодильника. Причем небольшого. А вот электричество, интересно, кто ему оплачивает?

Оно там золотое. 6.101 , Минона ( ok ), 12:57, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На его Линкедине написано "самозанятый разработчик". А на Патреоне

>> Kent Overstreet

>> creating bcachefs - a next generation Linux filesystem

>> 426 участника(-ов)

>> 82 Публикаций:

>> 2315 $/месяц На заборе много чего написано.

2.19 , llolik ( ok ), 09:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > даешь только православный код от независимого сообщества свободных разработчиков! Которые питаться будут, видимо, святым духом. А жить, видимо, под деревом. > Давно пора сообществу объединиться и дружно выпилить весь некошерный код из ядра. Вам пора допиливать HURD. Кошерность в наличии. Пригодность к повседневной работе, правда, пока сомнительная.

3.24 , Аноним ( - ), 09:23, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Кент так и попал в майнлайн, никто не спонсировал его 10 лет вджоба Он просто у... 4.60 , llolik ( ok ), 11:01, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё, конечно, интересно, но Кент Оверстрит совершенно случайно занялся этим, когда ушёл из Гугла в Datera, которая, сюрприз, занималась хранилищами данных. На патреоне он пишет, что последнее время жил на сбережения, пока поживёт с Патреона, но если будет не хватать, то уйдёт искать работу. Шишкин работает в Хуавее и хрен его знает, чем там занимается. Видимо теорией, потому что практических результатов как-то не видать. И, честно говоря, такого персонажа из команды лично я-бы выботал сразу-же.

При этом - это всего лишь одна конкретная ФС. Давайте проведём небольшой подсчёт: изменения в последнее ядро вносили 2058 человек. Насколько я помню последнюю статистику, которую я видел, процент волонтёров составлял тотальные 10% от общего патчсета. Получается, что за зарплату в ядро ~1850 человек. Доход Кента на Патреоне €2,186/month (возьмём для простоты рассчётов 2000). Не знаю, сколько участвует мейнтейнеров, но давай, для простоты пусть они же будут активными разработчиками. Добьём до 1900 администраторов и прочих сопровождающих: Линуса, ГКХ и т.д.

Получается, что на хотя-бы проживание/пропитание, в размере Кент-а, сообщество свободно должно собирать 1900 * 2000 = €3800000/month, что равно €45600000/year. это без учёта налогов и комиссий. Это только ядро, без libc и прочей экосистемы. Потянем?

5.66 , Аноним ( 4 ), 11:18, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >процент волонтёров составлял тотальные 10% Это на основе открытых данных, но каждый волонтёр же не обязан отчитываться о том, где он работает. А где работает большинство ИТ-шников? В корпорациях и тп. Поэтому реальный процент действительно независимых (в финансовом плане) волонтеров еще меньше.

5.95 , ProfessorNavigator ( ok ), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потянем? На самом деле легко. И не только это. Но есть нюанс. Длиной в пару сотен страниц, если излагать коротко. Ну или укладывающийся в совсем короткую формулировку: не при текущих социально-экономических отношениях. Но это совсем коротко и ничего не объясняет на самом деле. К сожалению.

2.52 , Шарп ( ok ), 10:36, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эдик, если код написан корпорацией, то это не значит, что там зонды. У тебя шиза прогрессирует.

