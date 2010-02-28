Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой

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|2.6, Werenter (ok), 10:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот пару дней назад поставил систему на bcachefs. Посмотрим, сколько продержится.
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|1.2, Аноним (2), 09:59, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рукалицо. Олдскульные фс это то, чему в самом деле можно доверить котиков.Вот это пока все же лучше обойти стороной по моему скромному мнению. Эх,жалко reiserfs на следующий год выкинут окончательно. Так вот и будешь сидеть на екст котоую еще мамонты видели.
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|2.5, Аноним (5), 10:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что плохого в выкидывании самой ненадёжной и дохлой фс в истории, сколько лет она просущестовала, 2-3? 20 лет назад. Даже максимальный размер тома половиной диска ограничен, да? Ну и та же xfs хоть и регулярно обнуляет и теряет файлы, но хотя бы не дохлая.
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|3.7, Аноним (7), 10:15, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже максимальный размер тома половиной диска ограничен, да?
И давно в продажу поступили диски на 2 эксбибайта?
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|4.11, Аноним (5), 10:19, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В википедии ссылка на спецификацию, там 16TiB.
>max filesystem size 232 (4K) blocks => 16 Ti
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|3.8, Аноним (2), 10:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я очень долго triserfs пользовался. Привык к ней,а таких объемов чтобы исчерпать возможности фс у меня просто нет. io_uring я и так в ядре отрубаю. Печально,что reiser4 не принимают в ядро. Тогда бы я ей начал пользоваться.
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|4.13, Аноним (5), 10:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Битрот у неё особенно силён, для архивного хранения не годится. Какое-то время она была интересна упаковкой хвостов, на каком-нибудь почтовом сервере, где все файлы меньше стандартного минимального блока в 4кб, довольно интересно. Ещё бы не теряла данные от этой упаковки.
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|1.9, Аноним (10), 10:18, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Типа существуют люди, которые повредили эту фс и так и сидели ждали этот патч?
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|2.12, ПомидорИзДолины (?), 10:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если и не ждали патча, то как минимум сделали полный побайтовый слепок перед тем как пытаться что-то восстановить. Если сами восстановить не смогли, то теперь из слепка восстановят. Можно даже не дожидаться принятия в официальное ядро -- собрать локально из RC и восстановиться.
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|3.15, 1 (??), 10:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно ... Какой-то сценарий из 90х ... Побитовый слепок. Небось нынче и не знают как dd запускать ... там же непонятные in of без всяких -- в начале.
Восстановили все данные из облачка на любимый ext2 и в ус^W бороду не дуют.
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|4.20, Аноним (5), 10:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так правильно, сегодня все уже знают, что можно только gnu ddsrescue использовать для такого. Безграмотные остались в прошлом.
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|2.16, n00by (ok), 10:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Типа" автор предусмотрел в драйвере ФС возможность самовосстановления даже в случае намеренной порчи части управляющих структур. Чему поспособствовала ошибка в каких-то утилитах.
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|1.14, Аноним (14), 10:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Повреждаем Bcachefs, запускаем восстановление, параллельным процессом сканируем процесс восстановления и получаем etc/passwd. Бинго!
Видимо, вся эта фс - это просто изощрянная атака на мировую инфраструктуру.
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|2.17, n00by (ok), 10:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы получить этот файл, ФС как таковая не нужна, пока он хранится как plaintext в блоке на блочном устройстве. Так что предлагаю другую конспирологию: именно поэтому производители и обеспечивают возможность их замены по гарантии. ;)
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