Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой

2.12 , ПомидорИзДолины ( ? ), 10:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если и не ждали патча, то как минимум сделали полный побайтовый слепок перед тем как пытаться что-то восстановить. Если сами восстановить не смогли, то теперь из слепка восстановят. Можно даже не дожидаться принятия в официальное ядро -- собрать локально из RC и восстановиться.

3.15 , 1 ( ?? ), 10:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно ... Какой-то сценарий из 90х ... Побитовый слепок. Небось нынче и не знают как dd запускать ... там же непонятные in of без всяких -- в начале. Восстановили все данные из облачка на любимый ext2 и в ус^W бороду не дуют.

4.20 , Аноним ( 5 ), 10:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так правильно, сегодня все уже знают, что можно только gnu ddsrescue использовать для такого. Безграмотные остались в прошлом.

2.16 , n00by ( ok ), 10:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Типа" автор предусмотрел в драйвере ФС возможность самовосстановления даже в случае намеренной порчи части управляющих структур. Чему поспособствовала ошибка в каких-то утилитах.