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Автор Bcachefs представил патчи для исправления ФС, разрушенных недавней ошибкой

08.04.2024 09:34

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, предложил патчи, позволяющие ядру Linux работать с ФС Bcachefs даже после повреждения существенного объёма метаданных, при необходимости перестраивая испорченные b-деревья по метаданным из структур inode и dirent. Изменения приняты Линусом Торвальдсом и включены в состав сегодняшнего тестового обновления ядра 6.9-rc3.

Изменения обеспечивают монтирование повреждённых ФС и предоставляют доступ к всем или почти всем данным в ФС, затронутым недавней ошибкой, приводившей к разрушению ФС. Ошибка проявлялась когда после обновления инструментария предпринималась, но не завершалась, попытка обновления структур ФС, после чего ядро со старой реализацией Bcachefs производило попытку даунгрейда версии структур, игнорируя незавершенное обновление. Подобная ситуация приводила к входу в "split brain mode", когда ни одна из операций не может быть завершена, а структуры b-tree ФС более не являются консистентными c реальным содержимым.

Упомянутый патч позволяет продолжить работу даже в подобных случаях. Из ограничений технологии упоминается то, что при наличии снапшотов b-дерево снапшотов должно присутствовать и быть исправным.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Ошибка в Bcachefs, приводящая к разрушению ФС при использовании нескольких устройств
  3. OpenNews: В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs
  4. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
  5. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлена реализация ФС Bcachefs
  6. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60946-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ближайшие 2-3 года пока сидим на Btrfs. Сыровата новинка пока.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Btrfs сама ещё похлеще портит данные.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это описался в слове zfs.
     
  • 2.4, КО (?), 10:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шило на мыло
     
  • 2.6, Werenter (ok), 10:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот пару дней назад поставил систему на bcachefs. Посмотрим, сколько продержится.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:59, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рукалицо. Олдскульные фс это то, чему в самом деле можно доверить котиков.Вот это пока все же лучше обойти стороной по моему скромному мнению. Эх,жалко reiserfs на следующий год выкинут окончательно. Так вот и будешь сидеть на екст котоую еще мамонты видели.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:08, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что плохого в выкидывании самой ненадёжной и дохлой фс в истории, сколько лет она просущестовала, 2-3? 20 лет назад. Даже максимальный размер тома половиной диска ограничен, да? Ну и та же xfs хоть и регулярно обнуляет и теряет файлы, но хотя бы не дохлая.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:15, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже максимальный размер тома половиной диска ограничен, да?

    И давно в продажу поступили диски на 2 эксбибайта?

     
     
  • 4.11, Аноним (5), 10:19, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В википедии ссылка на спецификацию, там 16TiB.

    >max filesystem size 232 (4K) blocks => 16 Ti

     
  • 3.8, Аноним (2), 10:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я очень долго triserfs пользовался. Привык к ней,а таких объемов чтобы исчерпать возможности фс у меня просто нет. io_uring я и так в ядре отрубаю. Печально,что reiser4 не принимают в ядро. Тогда бы я ей начал пользоваться.
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 10:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Битрот у неё особенно силён, для архивного хранения не годится. Какое-то время она была интересна упаковкой хвостов, на каком-нибудь почтовом сервере, где все файлы меньше стандартного минимального блока в 4кб, довольно интересно. Ещё бы не теряла данные от этой упаковки.
     

  • 1.9, Аноним (10), 10:18, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Типа существуют люди, которые повредили эту фс и так и сидели ждали этот патч?
     
     
  • 2.12, ПомидорИзДолины (?), 10:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если и не ждали патча, то как минимум сделали полный побайтовый слепок перед тем как пытаться что-то восстановить. Если сами восстановить не смогли, то теперь из слепка восстановят. Можно даже не дожидаться принятия в официальное ядро -- собрать локально из RC и восстановиться.
     
     
  • 3.15, 1 (??), 10:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно ... Какой-то сценарий из 90х ... Побитовый слепок. Небось нынче и не знают как dd запускать ... там же непонятные in of без всяких -- в начале.

    Восстановили все данные из облачка на любимый ext2 и в ус^W бороду не дуют.

     
     
  • 4.20, Аноним (5), 10:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так правильно, сегодня все уже знают, что можно только gnu ddsrescue использовать для такого. Безграмотные остались в прошлом.
     
  • 2.16, n00by (ok), 10:36, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Типа" автор предусмотрел в драйвере ФС возможность самовосстановления даже в случае намеренной порчи части управляющих структур. Чему поспособствовала ошибка в каких-то утилитах.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повреждаем Bcachefs, запускаем восстановление, параллельным процессом сканируем процесс восстановления и получаем etc/passwd. Бинго!
    Видимо, вся эта фс - это просто изощрянная атака на мировую инфраструктуру.
     
     
  • 2.17, n00by (ok), 10:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы получить этот файл, ФС как таковая не нужна, пока он хранится как plaintext в блоке на блочном устройстве. Так что предлагаю другую конспирологию: именно поэтому производители и обеспечивают возможность их замены по гарантии. ;)
     

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