Линус Торвальдс начал сожалеть, что одобрил добавление Bcachefs в ядро Linux

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|1.2, Аноним (2), 19:55, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О стабильности ФС я буду верить только Шишкину. Жду его комментария.
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|4.21, Аноним (21), 20:50, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>То есть, ext4, да
Ага, допотопная технология, спасибо. До сих пор есть риск исчерпания инодов, никаких фич фроде снапшотов или сжатия файлов.
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|5.46, lucentcode (ok), 21:13, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато встроенное шифрование в ней есть, а в других популярных ФС(за исключением двух не очень распространённых) - его нет.
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|1.4, Полиглот (?), 20:00, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если у автора работает,то остальные просто не осилили - типичный Линь.В чём новость? Очередной убийца ext4. Бгг.
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|3.27, Полиглот (?), 20:54, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот вообще норм файлуха. Бывает просто жестко выключаешь,а она даже ничего не проверяет при включении и файло цело.
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|2.7, llolik (ok), 20:10, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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API тут не при чём. Линус страшно недоволен, что уже к предфинальному релизу (-rc5) Кент присылает не исправления ошибок, а мегапатч с переделкой внутренних структур. Ест-но их надо проверить, не факт, что не найти новых ошибок из-за которых придётся задержать релиз и прочий геморрой. И надо это Линусу?
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|3.14, Аноним (-), 20:39, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ест-но их надо проверить,
Он сам же говорить что "Никто в здравом уме не использует Bcachefs и не ожидает от него стабильности, поэтому каждый пользователь — это область экспериментов.". И что дистов с Bcachefs тоже нет.
Зачем тогда проверять?
> не факт, что не найти новых ошибок из-за которых придётся задержать релиз и прочий геморрой.
С чего вдруг релиз будут задерживать? Это экспериментальная штука, исправят в новом.
PS. предыдущие проблемы ̶в̶а̶х̶т̶е̶р̶ы̶ проверяльщики успешно проморгали. И фикс вышел уже в следующем релизе.
Так что толку от них не сильно и много.
Речь про opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60804 и opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60565
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|4.25, llolik (ok), 20:53, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем тогда проверять?
И действительно. Кидаем всё, даже если не соберётся. Так победимЪ. Или нет?
>> не факт, что не найти новых ошибок из-за которых придётся задержать релиз и прочий геморрой.
> PS. предыдущие проблемы ̶в̶а̶х̶т̶е̶р̶ы̶
> проверяльщики успешно проморгали. И фикс вышел уже в следующем релизе.
> Так что толку от них не сильно и много.
Ещё раз: это rc5. Т.е. уже практически релизное ядро. Линус прямым текстом пишет, что там нужны только небольшие исправления ошибок. И тут Кент, вместо этого, наваливает больше тысячи строк кода, которые к тому же вносят новый функционал. Вот ему для этого пару месяцев было не подождать, когда ядро зарелизят и откроют окно для следующего? И там шли хоть тысячу хоть 10 тысяч строк, никто вообще-бы не триггерился.
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|5.34, Аноним (21), 21:00, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вот ему для этого пару месяцев было не подождать, когда ядро зарелизят и откроют окно для следующего?
В нормальных системах нет необходимости ждать, там просто нужно целевую ветку поменять и всё. Неужели у ядерщиков всё настолько плохо, что там нужно буквально ждать?
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|6.42, llolik (ok), 21:06, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да хоть 10 веток, но, так уж получилось, что ванильное ядро релизится Торвальдсом с master ветки его репы.
Персональный ты можешь пользоваться каким угодно, с какой угодно ветки. Хоть лично построчно переписанным. Ограничений нет.
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|5.36, Аноним (-), 21:02, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кидаем всё, даже если не соберётся.
Пффф, как будто такого не было
lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com/
> Ещё раз: это rc5. Т.е. уже практически релизное ядро.
Еще раз, в предыдущий релиз 6.7 проверяльщики пропустили бажину, приводящую к data corruption.
Что они там напроверять могут?
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|6.44, llolik (ok), 21:11, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что залёты случались (и будут), предполагает то что надо отменить вычитку и тестирование совсем? Интересный у вас подход к разработке.
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|3.15, тоже Аноним (ok), 20:40, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И надо это Линусу?
"И надо это Линуксу?" - obvious fix.
Дикая же ситуация: песочница одного заигравшегося энтузиаста начинает мешать мейнстриму с миллионами пользователей.
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|4.29, llolik (ok), 20:56, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дикая же ситуация: песочница одного заигравшегося энтузиаста начинает мешать мейнстриму
> с миллионами пользователей.
Организуй свой проект и там рули как хочешь. Так получилось, что это ЕГО проект и ЕГО правила.
Выше ответил: с мегапатчами пару месяцев до следующего окна было не подождать?
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|3.18, Аноним (21), 20:44, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>API тут не при чём.
Ещё как при чём. Будь линукс микроядром с стабильным апи, или даже будь bcachefs модулем, живущим в отдельном репозитории, тоже было бы безразлично - желающие бы его поставили, нежелающие ничего бы не заметили.
>Ест-но их надо проверить, не факт, что не найти новых ошибок из-за которых придётся задержать релиз и прочий геморрой
Вот уж чего-чего, а Линус знал, на что идёт, когда выбирал монолитность, ведь проблемы в файловой системе для энтузиастов задерживают весь релиз. Похвалим же его за то, что он не послушал Таненбаума. Особенно приятно то, что Миникс, на котором он разрабатывал первые версии уже являлся рабочим микроядерным ядром. Всего-то навсего, нужно было написать подобие миникса с правильной лицензией.
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|4.32, llolik (ok), 20:59, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ещё как при чём. Будь линукс микроядром с стабильным апи, или даже
> будь bcachefs модулем, живущим в отдельном репозитории, тоже было бы безразлично
> - желающие бы его поставили, нежелающие ничего бы не заметили.
Нежелающие могут и не собирать, про что и сказано, что ни один сколь-нибудь заметный дистрибутив пока ещё этим не пользуется. Ну Кент довключает дурку оно и будет в out of tree.
> Всего-то навсего, нужно было написать подобие миникса с правильной лицензией.
Идите пилите Hurd. В чём проблема?
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|5.43, Аноним (21), 21:08, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Идите пилите Hurd. В чём проблема?
Проблема в количестве человеко-часов: для рабочей системы, не только в виртуалке, но и на современном железе нужно очень много чего сделать, в одиночку не получится. И если в начале девяностых любой проект мог набрать критическую массу разработчиков, то потом появился линукс и поглотил почти всех.
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|5.50, Аноним (21), 21:17, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Идите пилите Hurd. В чём проблема?
Hurd это долгострой, и нет никаких признаков улучшения ситуации. Его хотели сделать идеальным, но из-за постоянных переделок по функционалу он отстаёт от некоторых любительских ядер.
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|5.45, Аноним (21), 21:13, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При том что ядерный апи нестабилен и любой модуль dkms нуждается в регулярной синхронизации с ядром. ReiserFS например собираются удалить как раз по этой причине
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|3.31, Ногоед (?), 20:59, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И надо это Линусу?
Возможно, им стоит уже понять, что проект подобного масштаба, как Linux, нужно поддерживать не в одиночку?
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|4.35, llolik (ok), 21:02, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Возможно, им стоит уже понять, что проект подобного масштаба, как Linux, нужно поддерживать не в одиночку?
Возможно, всё-таки Кенту стоит понять, что какая-бы ни была замечательная его игрушка, люди кроме него тоже работают и хотят, чтобы правиларазработки в их проекте хотя-бы из чувства приличия соблюдали.
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|1.9, Ося Бендер (?), 20:26, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выкинуть это бикешэфэс из ядра, делов-то...
Тем более, цитирую главного, "...до сих пор не существует крупных дистрибутивов Linux, использующих Bcachefs...".
А Кент пусть лучше подготовит свою разработку, не надо торопиться.
Это-же не ловля блох...
Линус прав на 100!
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|2.16, Аноним (16), 20:42, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Действительно, какой подонок, пытается улучшать в неположенное время!
Вам бы в армию, там идеальное место для тех, кто любит даже срать ходить по команде
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|3.57, ДаНуНафиг (?), 21:29, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть принятый порядок цикла разработки, так что да, нефиг улучшать в неположенное время. Тем более, что изменения этого господина выходят за рамки его ФС, которой никто не пользуется, что угрожает стабильности всего релиза.
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|1.10, Аноним (11), 20:27, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я начинаю сожалеть что Линус на 33 года назад выкатил пост про своё новое ядро. Выпните деда уже кто-нибудь.
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|2.30, Ногоед (?), 20:56, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выпните деда уже кто-нибудь.
Твоей стpaне стоило бы уже подумать, как выпнуть своего деда, пока границы не сжались до Тульской области.
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|1.12, Аноним (-), 20:30, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> патч, в котором было добавлено 1309 строк и удалено 671 сток в 39 файлах
Эм... ядерщики не в состоянии отревьювить такой огроменнейший патч?))
Интересно, в чем причина?
Они привыкли только к замене colour на color, или фиксы виды "+ 1" к длинне буфера?
Или просто в рассылке в виде дифа его ревьювить просто не удобно, а ни до чего нормального они еще не эволюционировали?)
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|2.20, Аноним (21), 20:46, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Эм... ядерщики не в состоянии отревьювить такой огроменнейший патч?))
Данный патч действительно огромный, тем более на си, где устроить очередной UB проще простого.
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|3.37, Аноним (37), 21:02, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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UB устроить можно на любом языке. Просто это будет UB с рантайм ошибкой.
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|4.53, Аноним (21), 21:21, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>UB устроить можно на любом языке.
Вы путаете исключения/панику с UB.
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|2.23, User (??), 20:52, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще в виде N-патчей 80*25 мылом, небось, ага. Чтоб совсем хорошо и удобно было.
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|2.28, нах. (?), 20:54, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эм... ядерщики не в состоянии отревьювить такой огроменнейший патч?))
ну в целом - так себе идея в момент выпуска rc. Когда принимаются патчи из пары строк, исправляющие только действительно критичные проблемы. Хотя после заяв "стабильное ведро - в вашем дистрибутиве" - совершенно непонятно, кому и зачем нужны эти rc в таком виде.
> Или просто в рассылке в виде дифа его ревьювить просто не удобно, а ни до чего нормального они
> еще не эволюционировали?)
не знаю, будешь ты смеяться или плакать, но Кент настолько вкрался в доверие, что ему допозволено самим Виликим Богом С Пальцем не присылать дифы в рассылку. Он прислал туда - пулреквест. Буквально вот - поди туда, на васянсайт куда, скачать там то, незнамочто.
(что, кстати, эффективно избавило его от необходимости переписывания colour на color и обратно, да и вообще обеспечило НУЛЕВОЕ внимание kernel crowd - как будто и нет его)
Т.е. ревьюить его не то что неудобно, а толком вообще невозможно. (модные технологии начала нулевых линусом не освоены, никакого аналога фабрикатора, где можно видеть даже большие изменения кода и параллельно их обсуждать - нет)
"Конечно же, на самом деле ревьюить никто и не собирался..."
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|1.22, User (??), 20:51, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Никто в здравом уме не использует Bcachefs и не ожидает от него стабильности, поэтому каждый пользователь — это область экспериментов.
И в этот момент opennet'ным анонимам аж прям обидно стало...
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|2.40, нах. (?), 21:04, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они что - пользуют, что-ли? Тут по-моему нашелся ровно один герой, ему для умных ворот очень надо layered fs было.
Так, наблюдают и выражают сочувствие. Для чего-то большего надо какие-то ведра уметь компилить у себя, а не у дяди, тулзы какие-то непонятные (еще и на хрусте) и вообще чота как-то сложна, next-next негде нажимать. Так и сидят на своей ext4. Ну или на ntfs.
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|3.54, User (??), 21:22, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А они что - пользуют, что-ли? Тут по-моему нашелся ровно один герой,
> ему для умных ворот очень надо layered fs было.
> Так, наблюдают и выражают сочувствие. Для чего-то большего надо какие-то ведра уметь
> компилить у себя, а не у дяди, тулзы какие-то непонятные (еще
> и на хрусте) и вообще чота как-то сложна, next-next негде нажимать.
> Так и сидят на своей ext4. Ну или на ntfs.
"Ну так и вы говорите!"(Ц)
Но это не помешает "выражающим сочувствие" выразить всю меру-степень-глубину своего негодования - прям хучь отдельную строчку в coc.md на этот предмет включай.
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|1.24, Ногоед (?), 20:53, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> присылает слишком объёмные исправления
Вот они минусы монолитных ядер. Таненбаум всё же был прав.
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|2.52, wyry (-), 21:19, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В точности так. Более того, если раньше монолитное ядро ещё как-то можно было оправдать более высокой производительностью, то сегодня прослойка между ядром и юзерспейсом не является узким местом даже близко, зато микроядро не только позволяет довольно легко его поддерживать, но и даёт возможность ВЫБОРА дополнительных компонентов, обеспечивая децентрализацию и конкуренцию. Да, было бы больше неудачных велосипедов, кто угодно мог бы изолентой прикрутить свои поделки на Rust, НО пользователи и сборщики могли бы сами определять весь стек технологий под конкретно свои цели и железо. Это и есть настоящая свобода. И тогда вопрос о том нужен ли Rust или C++ или что-либо ещё в ядре даже не ставился. На чём хочешь, на том и пиши, только не трогай базовые процессы, которые работают как часы за счёт более тщательной поддержки значительно более мелкого ядра.
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|3.58, Аноним (-), 21:29, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И тогда вопрос о том нужен ли Rust или C++ или что-либо ещё в ядре даже не ставился.
Щаз. Когда надо плюхнуть ведро в used by и заставить других выучить язычок, и в микроведро пропихнут по самое не балуй.
Пенсия-то всем нужна.
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|1.47, Аноним (5), 21:14, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "присылает слишком объёмные исправления"
Ему присылают исправления, а он ещё и лицо воротит.
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|1.49, НяшМяш (ok), 21:16, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Bcachefs определённо более надёжна, чем Btrfs
> работает над тем, чтобы сделать её более устойчивой
А он гений, такие в ядро как раз нужны.
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|1.55, Аноним (-), 21:24, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Никто в здравом уме не использует Bcachefs и не ожидает от него стабильности
Го форсить в твиттере. Можно ещё переписать нараст - сразу этот ваш Линус запоёт фальцетом.
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