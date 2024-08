Линус Торвальдс начал сожалеть, что одобрил добавление Bcachefs в ядро Linux

2.52 , wyry (-), 21:19, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В точности так. Более того, если раньше монолитное ядро ещё как-то можно было оправдать более высокой производительностью, то сегодня прослойка между ядром и юзерспейсом не является узким местом даже близко, зато микроядро не только позволяет довольно легко его поддерживать, но и даёт возможность ВЫБОРА дополнительных компонентов, обеспечивая децентрализацию и конкуренцию. Да, было бы больше неудачных велосипедов, кто угодно мог бы изолентой прикрутить свои поделки на Rust, НО пользователи и сборщики могли бы сами определять весь стек технологий под конкретно свои цели и железо. Это и есть настоящая свобода. И тогда вопрос о том нужен ли Rust или C++ или что-либо ещё в ядре даже не ставился. На чём хочешь, на том и пиши, только не трогай базовые процессы, которые работают как часы за счёт более тщательной поддержки значительно более мелкого ядра.

3.58 , Аноним ( - ), 21:29, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И тогда вопрос о том нужен ли Rust или C++ или что-либо ещё в ядре даже не ставился. Щаз. Когда надо плюхнуть ведро в used by и заставить других выучить язычок, и в микроведро пропихнут по самое не балуй.

Пенсия-то всем нужна.