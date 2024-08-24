Продвижение кода на языке Rust в ядро Linux происходит медленнее, чем ожидалось

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:44, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Примерно также, как сейчас удивляются долгому внедрению ipv6 или вейланда. Потому что есть что-то уже внедренное, простое и рабочее, и причин шевелиться нет? Пока внедряют раст, окажется, что нужно было внедрять зиг, потом еще что-то придумают. Кому нужна инфраструктура уровня жс, где каждую неделю новый фреймворк? 3.19 , Аноним ( - ), 13:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > что-то уже внедренное, простое и рабочее Ахаха, ну да, рабочее))

33 года не могут победить проблемы с память - "We're still dealing with basic issues such as memory management."

И это не мои слова, это Торвальдс сказал. > причин шевелиться нет? Причин шевелиться куча во всех трех примерах. С сишкой понятно.

ip4 просто закончились, иксы просто устаревший кал, который тянул на дно весь десктопный линукс. > Пока внедряют раст, окажется, что нужно было А, ну т.е. если есть хотя какой-то шанс что за время внедрения появится что-то лучше, то давайте вообще ничего не внедрять?) Генитальная логика!

4.71 , Аноним ( 69 ), 18:08, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохое управление памяти в линуксе работает лучше, чем "хорошее" в винде. Просто у некоторых разные понятия о хорошем

4.96 , Аноним ( 96 ), 19:56, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужто 12309 признал?

4.108 , Аноним ( 117 ), 21:05, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это Торвальдс сказал. Не могу представить, чтобы Гейтс/Балмер/Надела/Джобс сказал, что у них в их копротивном продукте что-то не так. А раз никто не сказал, то, значит, всё отлично. Анонимные домохозяйки галантным джентельменам верят на слово.

2.14 , marten ( ok ), 13:47, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ipv6 так долго внедряется, потому что обратно несовместим с v4. И перспективы его по-прежнему туманны.

3.22 , morphe ( ? ), 13:56, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – У ipv6 есть совместимость с ipv4, подсеть 64:ff9b::/96 многие трансляторы умеют переводить в ipv4 интернет. Есть даже возможность несколько подсетей под несколько VPN выделить, если в ipv4 пространстве они пересекаются (и никаких link-local) - 64:ff9b:1::/48. А также любой сервер слушающий на ipv6 способен принимать трафик от ipv4 клиентов, их ip для него будет виден как ::ffff:0:0/96

4.42 , noc101 ( ok ), 15:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Проблема ipv6 как и 10 лет назад не изменилась. Большинство оборудования не поддерживает ipv6. То есть старое оборудование не заменили. А без этого, как не тужься, ничего не выйдет.

Если посмотреть на рост ipv6 то можно заметить, что это идет постепенно. То есть, меняют оборудование и медленно идет рост.

Не помню где читал, но вроде полный переход ipv6 ожидается до 35 года. (полный это 100% на ipv6)

5.70 , Аноним ( 70 ), 18:08, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полного перехода никогда не будет, потому что побыстрому забацать сеть для офиса, так же просто как dhcp 10.0.0.1+nat, на ипв6 невозможно.

6.73 , noc101 ( ok ), 18:12, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Полного перехода никогда не будет, потому что побыстрому забацать сеть для офиса,

> так же просто как dhcp 10.0.0.1+nat, на ипв6 невозможно. нат для ipv6 есть тоже.

Но для офисов никто и не требует переходов. Это тупая идея, что все устройства должны иметь прямой доступ в интернет.

5.98 , Аноним ( 96 ), 19:57, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не волнуйся, для чебурнета v4 за глаза хватит.

3.62 , _kp ( ok ), 17:04, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У IPV6 всё отлично с совместимостью, и давно. Проблемы в ПО у злоумыленников сующих нос в трафик.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Насколько мало используется руст, а cve уже у него есть. А ещё была новость про массовое выгорание рустеров.

Особенно им нравится втыкать в собственный код с перегруженным синтаксисом после отпуска. Ну и переписывание существующего софта с си на руст будет ещё сложнее. Потому что нужно иметь опыт в обоих языках. А потом ещё и ломание базы. Конфликты с сишниками. Жесть...

2.85 , Аноним ( 85 ), 19:09, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Старые диды-бракоделы нестолько закостенели, что и не хотят и не могут. специально для не знакомых с программированием поясняю: хорошему программисту пофиг, на каком языке писать. Потому что ознакомление с синтаксическими конструкциями нового языка по сложности не идет ни в какое сравнение с экспертизой в предметной области. Программист, как и любой другой инженер, подбирает инструмент под задачи. И если раст подбирают плохо, значит с ним что-то не так. А не так с ним то, что он не гарантирует и не может гарантировать никакую безопасную работу с памятью. Кто бы там что ни говорил, включая Торвальдса. При этом по предоставляемым абстракциям не идет ни в какое сравнение с плюсами, компилируется в разы медленнее, и поддерживает от силы пару платформ.

3.104 , Аноним ( 103 ), 20:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > хорошему программисту пофиг, на каком языке писать Это действительно так. По работе приходилось плотно взаимодействовать с разными программистами, хорошего таки видно за милю, таким язык и тулчейн не интересны, а интересно как быстро будет достигнут оптимальный результат. Так вот из опыта могу сказать: 80% программистов — безталанные кодеры, которым любая, даже незначительная, смена парадигмы представляется катастрофой.

4.112 , Аноним ( 117 ), 21:19, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смена парадигмы - это, действительно, катастрофа. Если в процедурной парадигме может писать любой, обученный компьютерным наукам, инженер. Причем, интуитивно найдёт хорошие, если не лучшие, решения. То, например, в ООП без специальной, сложной и длительной подготовки писать эффективно (с точки зрения времени выполнения и потребления памяти), не говоря о адаптируемости и масштабируемости архитектуры, невозможно. Банда четырех, сломавшая десятки копий с этой неуклюжей парадигмой, не даст соврать.

А как без знания языка (например, модели памяти в С++) на нём вообще можно получить "оптимальный результат" - загадка. "Оптимальным" он будет только с точки зрения такого же незнайки, которому не интересны язык и тулчейны, а интересен xyzяк-xyzяк в продакшен уже вчера.

2.86 , ng ( ok ), 19:16, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Классическое копротивление луддитов. Выражаясь образно, желательно понимать отличие между _луддитами_ и _варварами_.

Важно отличать разрушителей _нового_ от разрушителей _сущего_. Темины и образы любят точность.

> А потом современники будут удивляться, почему раст внедряли так долго. Создать из ржавчины и предъявить сообществу _новое_, как говорится, с чистого листа - прекрасный путь для доказательства половозрелости и ясности ума.

Обиженно кругом рыдать о том, что старшие мешают квыряться малышам своим совочком в общем замке из песка контрпродуктивно. Заплаканый, сопливый мальчик вызывает только жалость без желания помочь.

3.110 , Anonymus ( ? ), 21:15, 24/08/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.113 , Аноним ( 113 ), 21:20, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тебе диды? Бери и пиши. С какого перепугу это должен кто-то делать за тебя.

