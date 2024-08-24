Продвижение кода на языке Rust в ядро Linux происходит медленнее, чем ожидалось

|
|1.3, Аноним (1), 13:36, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
>At the same time, Torvalds mentioned that even though Linux is 33 years old now, "You'd think that all the basics would have been fixed long ago, but they're not. We're still dealing with basic issues such as memory management." The work is never done.
Ключевое. Не благодарите.
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 14:03, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Если исправить все ошибки в открытом софте, то кто будет платить за поддержку?
|
|
|
|3.28, _hide_ (ok), 14:30, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Особенность открытого софта: он делается по фану или для себя.
В 90% случаев, это означается, что коммерческие аналоги будут хуже по качеству кода. Но когда проект становится очень большим, что 10% становится значимым количеством, а мелкие ошибки, учитывая аудиторию, становятся очень заметны.
Только один вариант: если что-то не работает или имеет недостаточный/не качественный функционал -- исправьте/напишите сами (я так делаю). Не будьте нытиками, мудками и мамкиными сынками за 40. Просто сделайте хорошо, если Вам это нужно. Времени это занимает немного, а сопровождающие/авторы проекта, в 99% случаев будут благодарны, как и другие пользователи.
|
|
|
|4.87, Аноним (87), 19:16, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 99% процентах случаев автор отклонить твой фича коммит потому что он знает как лучше как делать свой проект. Он примет в лучшем случае багфикс.
|
|3.47, Аноним (1), 15:24, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О, сторонников теорий заговора подвезли. Все гораздо проще, мой юный друг.
|
|
|
|4.63, Аноним (23), 17:12, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подавляющее количество изменений в ядре делают корпорации. Какой там, у редхата например, процент прибыли от поддержки?
|
|3.67, YetAnotherOnanym (ok), 17:44, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Особенность открытого софта: он делается по фану или для себя.
> В 90% случаев, это означается, что коммерческие аналоги будут хуже по качеству кода
В действительности - строго наоборот. Тот, кто делает для себя, довольствуется "УМВР" и не заботится о том, как продукт будет работать вне рамок его юзкейса. Тот, кто делает по фану, вообще ни о чём не заботится.
Кроме того, многие вообще не способны работать хорошо, если их регулярно не лупить палкой по рукам.
|
|
|
|4.111, Аноним (23), 21:17, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Уже давно все важные проэкты в линукс-мире пишут корпорации. Для себя пишут только всякую мелочёвку, плееры например.
|
|
|
|5.116, Аноним (117), 21:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу. Топ-менеджеры пишут, в поте лица. А сотни, нанятых с улицы, программистов только штаны в офисах протирают да дырку в бюджете проедают.
|
|2.60, тоже Аноним (ok), 16:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Память 33 года назад - вечно узкое место, которое необходимо экономить и изворачиваться ради этого как угодно.
Память сейчас - это огромный ресурс, который нужно эффективно использовать для самых разных нужд, при этом обеспечивая одновременную работу с ним нескольких независимых ядер.
Сама мысль, что эту работу можно было "закончить" еще тогда - это просто профессиональный юмор. Для тех, кто понимает, конечно...
|
|1.4, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 13:37, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> инфраструктура Rust не была суперстабильной
зачем тратить время на то, что ещё и не работает?
пусть сначала до ума раст доведут, а выучить и переключиться на другой язык - дело техники
|
|
|
|2.8, Аноним (-), 13:41, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Правильно!
Torvalds mentioned that even though Linux is 33 years old now, "You'd think that all the basics would have been fixed long ago, but they're not
Пусть сначала ядро до ума доведут, а потом туда такой прекрасный раст добавляют.
Это же почти так же, как в новых белых кросовках (да они новые и местами натирают) вступить в офно, которое какие-то полоумные диды наделали
|
|
|
|3.89, Аноним (87), 19:19, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Напиши своё ядро и доведи его до ума. На расте это все равно что бежать марафон в акваланге.
|
|
|
|
|
|5.115, Ананоним (?), 21:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто одетый в ОЗК в армии не бегал вокруг роты в пешем порядке в качестве наказания, тот жизни не видел!
|
|3.103, Аноним (103), 20:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ядро до ума доведут
Именно этим они и занимаются уже 33 года. Вот, начало доходить, что некоторые проблемы в ядре генетические и менять надо целыми подсистемами. Хто ж не хелло ворлд чтобы за десять минут всё поправить и пойти баиньки.
|
|2.31, Аноним (31), 14:46, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Дешевый, лживый, некомпетентный вброс Раст уже давно прекрасно работает, и полу... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.40, noc101 (ok), 15:10, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ого как пригорела у тебя)
Добавлю в огонь масла. Если раст такой крутой, то почему на нем нет библиотек нормальных для Гуи? Или он создан для консолей? Хехе
|
|
|
|4.50, Аноним (50), 15:28, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Iced, gtk-rs, tauri
Такое чувство, будто половину опеннета в гугле перебанило
|
|
|
|
|
|6.77, Аноним (31), 18:20, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как будто имеет большое значение, что там очередной бездарь оценивает как "нормальное", и при чем тут вообще какие-то "нормы", а если и причем, то относительно чего их считать. В этом и сила Раста, что он от бездарных "норм" не зависит!
|
|
|
|7.100, Аноним (97), 20:02, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты можешь тогда и из бочка унитаза попить. Хотя тебе сказали что там ненормальная вода.
|
|6.92, Аноним (50), 19:30, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что "ыксперды" не смогли в GUI - не говорит о том, что сами фреймворки "ненормальные"
|
|
|
|5.54, noc101 (ok), 15:55, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Egui, iced, tauri и slint с тобой не согласны.
Спасибо это оставь себе!
|
|
|
|6.65, Аноним (31), 17:43, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет у тебя никакого масла, одна бездарная желчь И огня тут нет, потому что горе... большой текст свёрнут, показать
|
|4.56, User (??), 16:16, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А нахрен нужен этот местячково-маргинальный сегмент рынка, чтоб в него инвестировать? Особенно с учётом того, что от 2/3 до 3/4 сегмента покрывается разнообразной вебней?
|
|4.105, laindono (ok), 20:24, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как человек, который знаком с большей частью гуйных либ на расте, соглашусь с тем, что гуй на расте местами так себе. Но это не проблема языка так-то. Скорее запилить нормальную либу для гуя это само по себе сложная задача. Силами сообщества оно пилится долго.
|
|1.5, Аноним (-), 13:38, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> что старые разработчики привыкли к языку Си и не видят необходимости в изучении нового языка
Пффф, как и предполагалось.
Старые диды-бракоделы нестолько закостенели, что и не хотят и не могут.
Окей, пусть продолжают плодить CVE пока не повыходят на пенсию.
> приводит к некоторому сопротивлению внедрению
Классическое копротивление луддитов.
А потом современники будут удивляться, почему раст внедряли так долго.
Примерно также, как сейчас удивляются долгому внедрению ipv6 или вейланда.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:44, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Примерно также, как сейчас удивляются долгому внедрению ipv6 или вейланда.
Потому что есть что-то уже внедренное, простое и рабочее, и причин шевелиться нет? Пока внедряют раст, окажется, что нужно было внедрять зиг, потом еще что-то придумают. Кому нужна инфраструктура уровня жс, где каждую неделю новый фреймворк?
|
|
|
|3.19, Аноним (-), 13:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> что-то уже внедренное, простое и рабочее
Ахаха, ну да, рабочее))
33 года не могут победить проблемы с память - "We're still dealing with basic issues such as memory management."
И это не мои слова, это Торвальдс сказал.
> причин шевелиться нет?
Причин шевелиться куча во всех трех примерах. С сишкой понятно.
ip4 просто закончились, иксы просто устаревший кал, который тянул на дно весь десктопный линукс.
> Пока внедряют раст, окажется, что нужно было
А, ну т.е. если есть хотя какой-то шанс что за время внедрения появится что-то лучше, то давайте вообще ничего не внедрять?) Генитальная логика!
|
|
|
|4.71, Аноним (69), 18:08, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Плохое управление памяти в линуксе работает лучше, чем "хорошее" в винде. Просто у некоторых разные понятия о хорошем
|
|4.108, Аноним (117), 21:05, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это Торвальдс сказал.
Не могу представить, чтобы Гейтс/Балмер/Надела/Джобс сказал, что у них в их копротивном продукте что-то не так. А раз никто не сказал, то, значит, всё отлично. Анонимные домохозяйки галантным джентельменам верят на слово.
|
|2.14, marten (ok), 13:47, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ipv6 так долго внедряется, потому что обратно несовместим с v4. И перспективы его по-прежнему туманны.
|
|
|
|3.22, morphe (?), 13:56, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
У ipv6 есть совместимость с ipv4, подсеть 64:ff9b::/96 многие трансляторы умеют переводить в ipv4 интернет. Есть даже возможность несколько подсетей под несколько VPN выделить, если в ipv4 пространстве они пересекаются (и никаких link-local) - 64:ff9b:1::/48.
А также любой сервер слушающий на ipv6 способен принимать трафик от ipv4 клиентов, их ip для него будет виден как ::ffff:0:0/96
|
|
|
|4.42, noc101 (ok), 15:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Проблема ipv6 как и 10 лет назад не изменилась. Большинство оборудования не поддерживает ipv6. То есть старое оборудование не заменили. А без этого, как не тужься, ничего не выйдет.
Если посмотреть на рост ipv6 то можно заметить, что это идет постепенно. То есть, меняют оборудование и медленно идет рост.
Не помню где читал, но вроде полный переход ipv6 ожидается до 35 года. (полный это 100% на ipv6)
|
|
|
|5.70, Аноним (70), 18:08, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полного перехода никогда не будет, потому что побыстрому забацать сеть для офиса, так же просто как dhcp 10.0.0.1+nat, на ипв6 невозможно.
|
|
|
|6.73, noc101 (ok), 18:12, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Полного перехода никогда не будет, потому что побыстрому забацать сеть для офиса,
> так же просто как dhcp 10.0.0.1+nat, на ипв6 невозможно.
нат для ipv6 есть тоже.
Но для офисов никто и не требует переходов. Это тупая идея, что все устройства должны иметь прямой доступ в интернет.
|
|3.62, _kp (ok), 17:04, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У IPV6 всё отлично с совместимостью, и давно. Проблемы в ПО у злоумыленников сующих нос в трафик.
|
|2.18, Аноним (18), 13:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Насколько мало используется руст, а cve уже у него есть. А ещё была новость про массовое выгорание рустеров.
Особенно им нравится втыкать в собственный код с перегруженным синтаксисом после отпуска.
Ну и переписывание существующего софта с си на руст будет ещё сложнее. Потому что нужно иметь опыт в обоих языках. А потом ещё и ломание базы. Конфликты с сишниками. Жесть...
|
|2.85, Аноним (85), 19:09, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Старые диды-бракоделы нестолько закостенели, что и не хотят и не могут.
специально для не знакомых с программированием поясняю: хорошему программисту пофиг, на каком языке писать. Потому что ознакомление с синтаксическими конструкциями нового языка по сложности не идет ни в какое сравнение с экспертизой в предметной области. Программист, как и любой другой инженер, подбирает инструмент под задачи. И если раст подбирают плохо, значит с ним что-то не так.
А не так с ним то, что он не гарантирует и не может гарантировать никакую безопасную работу с памятью. Кто бы там что ни говорил, включая Торвальдса. При этом по предоставляемым абстракциям не идет ни в какое сравнение с плюсами, компилируется в разы медленнее, и поддерживает от силы пару платформ.
|
|
|
|3.104, Аноним (103), 20:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> хорошему программисту пофиг, на каком языке писать
Это действительно так. По работе приходилось плотно взаимодействовать с разными программистами, хорошего таки видно за милю, таким язык и тулчейн не интересны, а интересно как быстро будет достигнут оптимальный результат. Так вот из опыта могу сказать: 80% программистов — безталанные кодеры, которым любая, даже незначительная, смена парадигмы представляется катастрофой.
|
|
|
|4.112, Аноним (117), 21:19, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смена парадигмы - это, действительно, катастрофа. Если в процедурной парадигме может писать любой, обученный компьютерным наукам, инженер. Причем, интуитивно найдёт хорошие, если не лучшие, решения. То, например, в ООП без специальной, сложной и длительной подготовки писать эффективно (с точки зрения времени выполнения и потребления памяти), не говоря о адаптируемости и масштабируемости архитектуры, невозможно. Банда четырех, сломавшая десятки копий с этой неуклюжей парадигмой, не даст соврать.
А как без знания языка (например, модели памяти в С++) на нём вообще можно получить "оптимальный результат" - загадка. "Оптимальным" он будет только с точки зрения такого же незнайки, которому не интересны язык и тулчейны, а интересен xyzяк-xyzяк в продакшен уже вчера.
|
|2.86, ng (ok), 19:16, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Классическое копротивление луддитов.
Выражаясь образно, желательно понимать отличие между _луддитами_ и _варварами_.
Важно отличать разрушителей _нового_ от разрушителей _сущего_.
Темины и образы любят точность.
> А потом современники будут удивляться, почему раст внедряли так долго.
Создать из ржавчины и предъявить сообществу _новое_, как говорится, с чистого листа - прекрасный путь для доказательства половозрелости и ясности ума.
Обиженно кругом рыдать о том, что старшие мешают квыряться малышам своим совочком в общем замке из песка контрпродуктивно.
Заплаканый, сопливый мальчик вызывает только жалость без желания помочь.
|
|2.113, Аноним (113), 21:20, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что тебе диды? Бери и пиши. С какого перепугу это должен кто-то делать за тебя.
|
|
|
|2.13, Аноним (11), 13:46, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А си запрещает. Вот прямо в стандарте пишут «не проверяйте выход на пределы массива, иначе пентестерам будет нечего кушать»!
|
|2.20, btrfs (?), 13:56, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А разве не большинство низкоуровневых штук, написанных на раст, кишат unsafe?
|
|
|
|3.41, Ногоед (?), 15:10, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А разве не большинство низкоуровневых штук, написанных на раст, кишат unsafe?
Не говорите им этого, а то всё миропредставление рухнет в одночасье.
|
|
|
|4.106, laindono (ok), 20:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще говоря unsafe это инструмент, который эту самую безопасность обеспечивает. Правда для того, чтоб понять это, надо для начала осилить раст.
Хоть бы кто озвучил реальные проблемы раста. Которые существуют и часть из них фундаментальна. Да даже просто подметить какие-то не очень хорошо задизайненные штуки.
|
|1.12, Fracta1L (ok), 13:46, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Надо на С++ переходить, а не хернёй страдать. Выпилить исключения, подправить STL, и для ядра в самый раз будет.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 13:48, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Выпилить исключения, подправить STL
Давайте, займитесь этим. Продвиньте стандарт, пусть его примут.
|
|
|
|3.114, Аноним (117), 21:23, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В С++ исключения при компиляции можно отключить.
Иди-ка ты сам, займись собственным образованием, очередной эксперт-жертва маркетинга, любитель волшебных пилюлей от корпораций.
|
|2.38, Ногоед (?), 15:08, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Выпилить исключения
И тем самым лишиться чуть ли не единственного весомого преимущества?
|
|
|
|3.76, Bottle (?), 18:16, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У C++ сильные расчёты времени компиляции. Гораздо лучше того, что имеем в C.
|
|
|
|4.109, laindono (ok), 21:07, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У раста есть процедурные макросы. Константные рассчёты даже сравнивать не имеет смысла с макрами. Ибо макры на несколько порядков мощнее. И компиляция быстрее. И писать их проще.
Хотя конечно константные рассчёты потихоньку добавляют. Просто чтоб было. Ну удобно же иногда всякие константы через формулу определить, а не просто числом. А вот что-то сложное всё равно удобнее процедурными макрами. А некоторое возможно только ими, скажем файлик внешний прочитать, посчитать что-то и сгенерить код.
|
|2.39, Bottle (?), 15:10, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
На самом деле не только исключения. Модули вместо заголовков просто обязательны для реализации в компиляторе. Скорость компиляции C & C++ непозволительно низкая.
И инкрементальная компиляция на уровне компилятора, а не отдельных утилит.
|
|2.78, Аноним (-), 18:23, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Фрактал, ты же критикуя чистый Си, топил за Rust language. Зачем теперь тебе Си плюс-плюс? Сменил приоритеты что-ли? Кстати, у Си плюс-плюс тоже есть дырени.
|
|1.25, Аноним (25), 14:07, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ТЛ/ДР: Старого пса новым трюкам не научишь. Хорошо, хоть Линус, даже будучи старейшим разрабом Линукса, отлично понимает необходимость Раста. Нам очень повезло, что главный в Линуксе нацелен на будущее, а не на технологии 70-ых годов прошлого века^W тысячелетия мля.
|
|
|
|2.64, Аноним (64), 17:38, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>необходимость Раста
Раст настолько насильно везде впихивается и навязывается "с боями" что сами расоманы не очень верят в его "необходимость".
Вот если назвать любой язык - могу вспомнить что на нём написано.
С растом - что чужое на нем переписано или хайп всплывает.
Хайп есть, пена есть, вроде на слуху да, а мозгов в нём как не было так и нет.
И не надо обижаться. Просто покажите что создано (не переписано, а создано) на расте.
|
|
|
|2.33, anodymus (?), 14:58, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Придёт ИИ и молодёжь пинками под сраку вместе с растом ваши невидимые спонсоры и выпнут. Запомните этот твит :)
|
|1.32, Аноним (32), 14:55, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Чтобы ускорить, нужно волевое решение о запрете приёма нового года С. Ну может только исправления текущего кода можно принимать на С. Всё новое должно быть ржавым.
|
|
|
|2.80, _ (??), 18:38, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы ускорить, нужно волевое решение о запрете выдачи зарплаты рустишкам, до тех пор тока все не будет пересписано на нём и не останется ни одного бага! :)
Исправил - не благодари!(С)
Как обычно, когда не могут приехать первыми - делают всё чтоб и другие не смогли :) Это 146% про раст
|
|2.95, leap42 (ok), 19:48, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чтобы ускорить, нужно волевое решение о запрете приёма нового года С. Ну может только исправления текущего кода можно принимать на С. Всё новое должно быть ржавым.
Вы правда не понимаете, что нового кода просто не будет? Кто-то форкнет линукс и развитие продолжится на сишке под другим именем. Я эти разговоры про "переписать на Rust" вижу только от тех, кто ни одной строчки во что-то серьёзное не закоммитил 🤷♂️
|
|1.34, Аноним (34), 15:01, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
что там по вакансиям-то, бедолаги-пропагандисты ржавые? Наделайте чтоль фейков в хх
|
|1.49, Nochi (?), 15:26, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Microsoft переводят ядро Windows с C++ на Rust, можете обьяснить, какие это даст преимущества?
|
|
|
|2.82, _ (??), 18:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С такой же скоростью как и линукс?
Логично, нужные люди получают пиастры, делают карьеру, полезного выдают нуль :)
Но мЫсЫ богатые, стремительно возвращают утерянные было позиции, они и не заметят если один 2--жтажный оффис не приносит не копья прибыли. Может этим он наносит 100500 лямов убытка другим - значит "хорошие сапоги" :)
|
|1.55, Аноним (55), 16:05, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Диды.. безопасная работа с памятью... раст такой крутой...
А вот поддержка этого раста в дистрибутивах нифига не крутая. Да и компилятор его... новая версия раз в полгода, и все бегут использовать фичи из этой новой версии... в итоге чтоб собрать проэкт подай ка мне компилятор посвежее, и пофиг что он есть только в ролингах да тестинге.
Отличная идея была присобачить к ядру компилятор нестабильного языка.
Безопасность памяти преувеличена... у вас в ядре куча работы с ресурсами, разными ресурсами а не только с банальной памятью. И 1000 и 1 способ острелить ногу алгоритмической ошибкой, подобное никак не чинится никаким языком программирования... только мозгами разраба да вагоном тестов.
|
|
|
|2.57, Аноним (57), 16:18, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не мешай восторженной публике восторгаться. Вот поработают на работе, тогда всё сразу и поймут.
|
|
|
|3.91, Аноним (87), 19:24, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ученики начальных классов будут всегда так что раст ждёт вечная жизнь.
|
|1.58, Аноним (58), 16:42, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
т.е., Си конечно плохой язык программирования, но Раст хоть и решает ряд проблем Си, но имеет кучу своих проблем и не подходит в полной мере для таких проектов как ядро Линукс
получается что раст оказался оказался настолько никчемным, что не способен конкурировать с таким устаревшим и не безопасным ЯП как Си
|
|
|
|2.59, Аноним (58), 16:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и да, вот это ваше нытье про “плохих программистов, которые не хотят учить ..” оставьте при себе
потому что когда вам выгодно, вы хвастаете популярностью, а когда не выгодно, вспоминаете миллионы мух, которые не могут ошибаться…
|
|2.68, Аноним (-), 17:50, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну да, Линус решил что Раст для ядра подходит, но у нас слава богу есть аноним, который своим кекспертным мнением
› не подходит в полной мере для таких проектов как ядро Линук
|
|2.90, Аноним (87), 19:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пример когда языки пишут на основании хайпа и непрофессионалы. Результат как говорится на лице.
|