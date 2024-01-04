Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux

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|1.1, Stanislavvv (?), 15:32, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё б модули от линукса мог использовать — была бы полноценная замена.
А то когда ещё ext4 сделают... И уж тем более zfs...
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|2.22, Аноним (22), 16:12, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эээ.... замена ЧЕМУ?! Он пишет практически тот же Линукс, но на растишке. ОНО НАДО??
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|3.55, Аноним (-), 17:05, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да, надо.
Оно не нагружено кучей костылей, которые тянутся из старого ядра, есть надежда что оно не будет такое же дырявое как существующее ядро, и оно не привязано к раку ГПЛ.
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|4.97, Аноним (97), 19:14, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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GPL рак только для тех кто хочет брать чужое и не отдавать ничего взамен.
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|5.98, Аноним (-), 19:22, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> GPL рак только для тех кто хочет брать чужое и не отдавать ничего взамен.
> отдавать ничего взамен
> отдавать
А где ж свобода?
Если я тебе подарю подарок, но условием, что ты имеешь право его передарить, толькол тому, кто согласится его передарить тому...
Более того, если ты нарушишь - то я тебя найду и накажу.
Это что будет называться подарком?
А вот если я тебя дарю код, с которым ты можешь делать все что хочешь: "хоть измени, хоть удали, хоть продавать, хоть отдавать так же бесплатно другим" - это и есть настоящая свобода.
Но фанатикам ГПЛ этого не понять.
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|6.116, Анании.orig (?), 19:44, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вначале подари свой подарок.
И чтоб без залоговых аукционов.
Дарить он тут собственность сообщества решил.
Зыж
Как оказалось по факту гпл надежнее конституции 1977, СА, КГБ итд
Вот и плющит чубайсов с гайдарами
Надеюсь это не пока.. А то этим цифровизаторам на все плевать.
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|7.119, Аноним (-), 19:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я написал несколько маленьких программ под лицензией МИТ.
Я подарил их миру и все кому они нужны, распорядятся так, как посчитают нужным.
Писать что-то под коммуняцим раком - считаю аморальным и приложу все силы никогда так не поступать.
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|6.127, Аноним (127), 20:06, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где ж свобода?
Как же вы задолбали. Речь про свободу кода, а не твою.
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|3.79, Stanislavvv (?), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> эээ.... замена ЧЕМУ?! Он пишет практически тот же Линукс, но на растишке.
> ОНО НАДО??
Если пишет честно, без всяких usafe - не помешает...
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|2.34, Аноним (34), 16:31, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ещё б модули от линукса мог использовать — была бы полноценная замена.
Напоминаю, предуапеждаю. Звгрузка модулей ядра Linux есть динамическая линковка модуля с ядром. Поэтому, при пермессиве ядра большинство модулей от Linux загрузжать недопустимо, они под GPLv2. Либо им следует поменять лицензию на GPLv2 и тогда можно загружать любые модули.
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|3.40, Аноним (40), 16:35, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Копирастию надо упразднить. Особенно - GPL-копирастию, потому что в отличие от проприетарастов, которые даже не пытаются притвориться "своими", GPL-копирасты до сих пор в сознании многих считаются за "своих".
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|4.57, Аноним (57), 17:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только копилефт и есть настоящий опенсорс.
Не-копилефтные лицензии используются либо в корпоративных выкидышах, либо желающими лечь под корпорацию.
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|5.69, Аноним (69), 17:36, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящий опенсорс - это просто открытый код.
Повторять мантру, которые напридумывали всякие мутные личности, пытавшиеся закопирастить само словосочетание "open source", это просто лицемерие.
Сейчас линукс развивается именно корпорациями. А васяны их "сообщества" только могут ныть в комментах "плахие карпарасты портят наш линух!!!111"
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|6.80, Аноним (34), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>всякие мутные личности, пытавшиеся закопирастить само словосочетание "open source"
Эк ты Эрика Реймонда и Брюса Перенса попытался опустить.
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|7.81, Аноним (-), 18:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А что тут опускать Это известный исторический факт, даже на сайте их шарашки ес... большой текст свёрнут, показать
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|6.90, Аноним (90), 18:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BSD, MIT это свободные лицйензии. GPL это принудительская лицензия. Они принужает открывать изменённый GPL код.
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|7.102, Аноним (40), 19:25, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто "принуждают открывать", а "принуждают открывать именно под GPL, если в исключениях (которые могут быть только из списка одобренных FSF, чтобы лицензия могла легально называться GPL) не сказано иначе". Не просто принудительная, а вирус.
При этом копираст может продавать лицензии на юзание кода в продуктах пою другими лицензиями. Ради этого GPL и AGPL и используют. Да ещё и высеры делают, вроде высера создателя Mercurial, что любая реализация Mercurial, даже на другом ЯП и не основанная на его коде, всё равно нарушает его копирайт, ведь архитектура и интерфейс системы тоже продукт его креативности, и вообще нефиг конкурировать с его системой. Встречаться с юристами такого токсичного GPL-копираста в суде не хочется, проще помочь закопать всю его систему целиком, перейдя на git.
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|7.118, Аноним (97), 19:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и где популярные и массовые проекты под mit и bsd? Корпорасты берут этот код и ни с кем не делаются результатами, в отличие от GPL, собственно поэтому Linux такой популярный и поддерживается корпорациями потому что они вынужденны делиться наработками над кодом под GPL. Если бы он был под лицензией mit или bsd он бы был такой же популярный как сама BSD, просто потому что корпорации брали бы свое и не делились ничем полезным.
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|8.130, Аноним (-), 20:14, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну давай посмотрим Под лицензией MIT распространяются - игровые движки Box2D, ... большой текст свёрнут, показать
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|6.100, Аноним (97), 19:24, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В идеальном мире где радуга и единороги, в реальном мире открытый код должен иметь механизмы для защиты своей открытости. И если бы не лицензия GPL корпорасты бы не развивали Linux так как сейчас, а наделали кучу своих закрытых велосипедов на его основе и ничем ни с кем не делились.
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|7.107, Аноним (-), 19:30, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А что сейчас мешает гуглу или амазону сделать свой вариант ядра, крутить на свои... большой текст свёрнут, показать
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|5.91, Аноним (91), 18:59, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это всего лишь придумка Столлмана, который написал 0 строчек кода в оригинальном емаксе.
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|6.94, Аноним (-), 19:07, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это всего лишь придумка Столлмана, который написал 0 строчек кода в оригинальном емаксе.
Зато не просто сп$$$л gmacs, а еще и продал IBM и DEC. А когда пришла Unipress и попросила 'прекратить фигню' то пришлось резко переписывать код.
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|4.76, Аноним (34), 17:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато пермессивщикам даже ненужно притворятся своими для проприерастов. Проприерасты их за своих видят издалека.
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|5.113, Аноним (40), 19:37, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы свои для проприетарастов в том смысле, что не судимся с ними и ни с кем другим в судах. Просто срём на их копирайты, делая то, что считаем нужным. Проблема возникает с GPL-копирастами. Они типа "свои", а срать на своих нехорошо. Проблема в том, что они делают ровно то же самое, что делают проприетарасты в своих EULA и source-available лицензиях, с единственным отличием: их код доступен для чтения, и разрешено улучшение, распространение и частное использование. Но не интеграция. За интеграцию придётся платить. Либо продвижерием вирусной лицензии, либо деньгами копирасту.
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|6.121, Анании.orig (?), 19:50, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно гпльщики вам не свои.
Кроме вас это никто и не утверждает.
Пишите свои бзди сколько хотите.
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|2.35, Аноним (40), 16:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Код ядра распространяется под лицензией MIT.
Реализация возможности загрузки модулей ядра Линукс, распространяемого под GPL-2.0, есть нарушение лицензии GPL-2.0. Есть один из тестов на производность работы: ядро Линукс может существовать без драйверов. А вот драйвера не могли бы существовать без ядра. Значит драйвера являются производными от ядра и обязаны лицензироваться под GPL. Они и лицензируются. Те из них, разработчики которых не нарушают лицензию ядра. Многие внаглую нарушают, но прижать их к ногтю кишка тонка. Согласно GPL FAQ, если не переопределено исключениями, ни программа под иной лицензией не может законно иметь иметь плагины под GPL, ни программа под GPL не может законно иметь плагины под другой лицензией.
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|3.48, Аноним (69), 16:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Расскажи это драйверу для wifi в BSD))
Хотя это хороший пример гплного рака. И причина почему его нужно по максимуму избегать.
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|4.60, Аноним (57), 17:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Расскажи это драйверу для wifi в BSD))
Ну, украли и украли. Чем тут хвастаться?
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|5.65, Аноним (-), 17:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве? Мне казалось портировали без нарушения лицензии.
Может пруфы какие-то про "украли" приведешь, а то газификация лужи делу не поможет.
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|2.4, Sw00p aka Jerom (?), 15:38, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если бы исходники линуха были бы такими же закрытыми как у винды, макоси и т.д. то таких бы васянов не плодилось бы.
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|2.5, Аноним (5), 15:39, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот да, несмотря на мою любовь к расту не очень понятно в чём смысл этого проекта. Редокс хотябы архитектуру уникальную пилит.
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|3.15, Аноним (15), 16:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Привлечь фанатов и аудиторию Rust, Linux кто хотел переписать ядро на него и чтобы это было практически хоть минимально применимо
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|4.42, Аноним (34), 16:38, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Linux кто хотел переписать ядро на него и чтобы это было практически хоть минимально применимо
Чтобы линуксоидов привлечь, необходимо лицензию сменить, а так, только растоманов привлечь можно.
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|5.56, Аноним (-), 17:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не все пользователи линукс фанаты толстого коммуняки и его секты.
Но не пользоваться тем, что написали забесплатно не-мамонты и нанятые-за-деньги-корпов -- просто глупо.
Так что мы будем без колебаний использовать чужой труд, если нам это будет выгодно.
А если будет альтернатива - перейдем на неею
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|6.82, Аноним (-), 18:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истинный линуксоид-свободивец только за копилефт! Все остальные - примазавшиеся случайные попутчики. Сегодня они плачут о том, что их дистр не похож на Виндовс. Завтра они тебя предадут.
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|7.117, Аноним (69), 19:46, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, они не предадут, потому что они вам и не присягали - просто пользовались бесплатной софтиной.
И скажут "goodbye losers whom I've always hated"
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|3.43, Аноним (43), 16:40, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Несмотря на мою нелюбовь к расту, не очень понятно, в чём смысл появления Linux. Миникс хотя бы архитектуру уникальную пилил, для остальных же было MS DOS.
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|1.3, SergeyWegner (ok), 15:33, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх, моя Windows 95 просто летала бы с таким объёмом памяти, да еще и имела графический интерфейс.
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|2.26, Аноним (26), 16:15, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И где эта ваша теперь летала на малом объеме? Windows теперь это маркетологический отпрыск.
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|2.41, Аноним (40), 16:38, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И одна юзерспейсная программа зачастую валила всё ядро в BSoD, потому что защиты памяти на деле не было, а ОС и программы были написаны на дыряшке.
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|3.106, Аноним (106), 19:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так еще семейство NT до 2000 было очень даже стабильным. Особенно серверные редакции в х86 с поддержкой большого количества памяти, а то кудахтают все про х64 как о панацее которая необязательна. Писали же для плойки с раздельной памятью и не бухтели игроделы.
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|2.8, Карлос Сношайтилис (ok), 15:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Он троллит opennet сообщество – пишет на раст, но есть иксы, тяжело определиться, ненавидеть его или восхвалять.
Для ясности, надо посмотреть какая там система инициализации.
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|3.37, Аноним (34), 16:34, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень просто вопрос решится. Если этот их сервер будет собираться gccrs, то приемлемо.
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|2.10, Шарп (ok), 15:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вейланд сильнее прибит к ядру линукс, чем иксы. Придётся всю DRM подсистему перетаскивать себе.
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|4.53, Шарп (ok), 17:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вейленд протокол он ни к чему не прибит.
Нет. Вейланд это набор протоколов.
Например протоколы вейланда zwp_linux_dmabuf_v1, wp_drm_lease_device_v1 прибиты к линуксу. Если хочешь запустить под своим ядром существующие вейланд композиторы из линукса, то придётся поддерживать линукс специфичные протоколы вейланда.
Даже в описании core протокола есть "The button is a button code as defined in the Linux kernel's linux/input-event-codes.h header file, e.g. BTN_LEFT".
Ну да, не прибит.
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|5.58, Анонин (?), 17:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если хочешь запустить под своим ядром существующие вейланд композиторы из линукса
А если ты для своего ядра пилишь свой композер, разве тебе нужно реализовывать линукс специфичные протоколы?
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|1.7, Карлос Сношайтилис (ok), 15:44, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Забыли написать в новости, что автор пишет это в качестве обучения, поэтому ряд ли у проекта есть будущее.
Но работа вызывает увожение: "At that moment, I decided to switch to Rust (my first project in this language)..." – кто-то с хеловордов начинает, а этот гик – с ядра, чел крут.
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|2.13, IdeaFix (ok), 15:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На самом деле это не такое уж редкое явление. Попалась ему в руки книжка Таненбаума про архитектуру или современные ОС, а там изо всех щелей программирование/инициализация/драйверы....
И если студент более или менее толковый, он сначала пишет загрузчик, а потом ядро. Лучше под GNU/моёядро. По крайней мере последние лет 30 в универах именно так. А потом эти люди занимаются тем, что сдают в аренду свой скилл по портированию любой рт-ос под любую архитектуру. Дорого. Именно так это и работает.
Есть еще небольшая доля одарённых, которые пишут свой маллок с дефрагментацией хипа... но это слишком сложная и многослойная пост-ирония, чтобы вызвать улыбку у местного комьюнити.
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|4.36, IdeaFix (ok), 16:34, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И получается у одарённых mimalloc, что не так уж и плохо.
Чаще получается указатель на указатель на указатель на массив указателей... ******* короче. У Таненбаума такого нет, вот в практике преподавания программирования на языках высокого уровня в отечественных ВУЗах в порядке вещей дать такую тему толковому студенту. Чтобы калории на фекалии переводил.
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|2.19, Аноним (22), 16:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да. Линус тоже начинал как "сделаю-ка я пускач для программ!". В результате безобразно спроектированное ведро прожило 30 ужасных лет....
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|2.28, Анонин (?), 16:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так проект для обучения - тоже прекрасное будущее.
Таких проектов на самом деле море и на других языках программирования.
А на раст вспоминается проект Philipp Oppermann "Writing an OS in Rust", где начинают с минимально возможного кода и постепенно усложняя его. Самих статей не было с 2020го, но репа пока живет.
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|2.109, Аноним (106), 19:31, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пусть хоть джаве пишет. Может кто и оценит для встраиваемых систем.
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|1.11, Аноним (12), 15:52, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ту же самую книжку, что была у Линуса "как написать ядро", может любая табуретка и шпарить хоть на Лиспе.
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|1.14, Аноним (14), 16:01, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот это пример хорошего, годного Васяна — молча пилить своё ядро, а не пихать кривенькими потными ручонками растишку в линух. Одобряю.
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|1.16, Аноним (16), 16:06, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Было бы ещё круче, заюзай он загрузку EFI.
>Начиная с версии 3.3 ядро Linux может быть загружено напрямую, без использования загрузчика
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|1.31, ZVVZ (?), 16:28, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно как так получается, что разные noname как менуэты, колибри, всякие редоксы и прочие студент-оси, которые пилятся как курсовые работы оказываются куда более жизнеспособными чем институтские ХУРДЫ и МИНИКСЫ на которых попиляны кучи бюджетов.
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|2.38, Аноним (38), 16:34, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MINIX используется повсеместно в отличие от колибри, минета и тем более, упаси боже, ресдоха
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|2.39, Анонин (?), 16:34, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо тут про Миникс - он как раз занял свою нишу и используется в миллионах компов.
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|3.44, Аноним (40), 16:41, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто не знает, о чём речь, то напомню: Intel Management Engine, присутствующий во всех компах на процессоре Intel как минимум с момента перехода на i-номенклатуру.
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|4.77, Аноним (38), 17:59, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня MNT Reform, что за Intel Management Engine? Мне стоит опасаться?
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|4.111, Аноним (106), 19:35, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О да анальный зонд это то для чего все создавалось.
А вообще после загрузки проклятый штеудМЕ хорошо бы вырубать и лишь затем после полной загрузки скриптами поднимать сеть.
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|2.93, Аноним (91), 19:06, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего это Хурд институтский? Хурд это придумка гнутых, которые не осилили написать ядро за 30 лет. Ну не мудрено, это же не в тысячный раз повторять "гнус нот юникс, донт юз пипитетари софтваре", там проектировать надо. А гнутики на это не способны.
А миникс вполне себе используется.
|
|1.32, Аноним (90), 16:28, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код ядра распространяется под лицензией MIT.
Правильная лицензия. Интересно вызывет ли интерес у корпораций. Или время уже упущенно.
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|2.52, Аноним (52), 16:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как это нет, не хужей Апачей, имя оставляй, код вертай, делай что хочешь, но имя оставляй.
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|1.50, Аноним (52), 16:49, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, а сколько по времени это ядро грузится и как быстро реагирует? Есть любопытствующие для посравнивать?
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|2.85, Аноним (34), 18:19, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До тех пор, пока оно может исключительно лишь грузиться, грузится быстро.
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|2.115, Аноним (106), 19:42, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не парься. На самом деле растишка слегка медленнее Си и плюсов в случае их использования в высокоуровневых языках программирования в виде библиотек. И те и другие библиотеки обладают сравнимым качеством кода.
Но тут уж никто не заставляет. Хочется в безопасность можно и раст поставить. Но ты можешь выискать ошибки в стандартных вызовах функций языка которые работают. То есть если команды раста это Си, то ненужно объяснять почему он работает сравнимо по скорости.
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|1.70, sig11 (ok), 17:38, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, а дольше чем 42 секунды оно сможет работать? Или это просто ответ на "Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого".
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|1.74, Аноним (74), 17:55, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект был создан в 2018 году и вначале использовал язык Си, но в 2020 году был полностью перезапущен с нуля с учётом накопленного опыта и перешёл на Rust
"А вы, друзья, как ни садитесь..."
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|1.83, Аноним (34), 18:12, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Нам будет дышаться свободнее, без фанатиков несвободной ГПЛ
Ну и как вам свободно дышится на свежем железе под "истинно" (истинно вам говорю) свободной FreeBSD и с "неистинно" свободным Линуксулятором? ;)
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|2.88, Аноним (87), 18:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно. Не хуже чем вам с виндузятором (сустемд, вяланд, вайне).
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|3.126, Аноним (34), 20:05, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну из под Вендузулятора-то вы в окошечке Putty свою "истинно" свободную админите.
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|2.89, Аноним (-), 18:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сарказм принят Да, дышится не очень Одна из величайших трагедий открытого кода... большой текст свёрнут, показать
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|3.128, Аноним (34), 20:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Д а что в GPL от коммунизма, если она не запрещает коммерцию? Можно продавать продукты под ней и получать прибыль. Это точно не коммунизм.
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|2.122, Аноним (91), 19:53, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дышится прекрасно, ведь огромная часть современного опенсорса пишется под мит/апаче/бсд. Тебе, кстати, тоже)
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|3.129, Аноним (34), 20:13, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но, среди всего, предпочитая софт под GPL, я чувствую себя более шелковисто/надёжно. Вот, например, например, GCC.
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|1.92, Аноним (92), 19:05, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> перешёл на Rust для снижения вероятности совершения ошибок
*фэйспалм* Ну хорошо, наканайописся ты с владением указателями, и что? На СИСТЕМНОМ уровне это не поможет, там нужна дотошная внимательность КО ВСЕМУ, от размеров указателя, до значений каждого бита в GDTR. Соотв. системную часть надо писать на асме, чтобы ты гарантированно уделял внимание каждому значению. А Растишка - это для клоунов, которым лишь бы очередной язык выучить.
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|2.95, Аноним (91), 19:08, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давай-ка расскажи, что такое системная часть? И какие именно куски ядра пишутся на асме? А фейспалмами погоди пока кидаться, есть сомнения в твоих знаниях.
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|3.103, Аноним (92), 19:27, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе экзамен не собираюсь сдавать, мамкин линуксист. :)
Системное - это всё, что обеспечивает функциональность для прикладного. Системное:
Загрузчик, диспетчер процессов (приоритеты, запуск), диспетчер памяти, менеджер прерываний.
Всё остальное хоть и кажется системным, должно выноситься вне ОС: драйвера, всякие X-Window, фаловые системы и т.п.
А уж совсем прикладное (блокноты, фотошопы) уже пользуются всем этим.
Ключ в том, что повторять поделие трольвадса нет никакого смысла - оно было тухлым уже в момент создания. Поэтому СЕГОДНЯ не существует нормальной перспективной ОС.
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|4.124, Аноним (91), 20:01, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экзамен не требуется, требуется подтверждение своих слов Гном обеспечивает функ... большой текст свёрнут, показать
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|2.96, Аноним (-), 19:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> *фэйспалм* Ну хорошо, наканайописся ты с владением указателями, и что? На СИСТЕМНОМ уровне это не поможет, там нужна дотошная внимательность КО ВСЕМУ, от размеров указателя, до значений каждого бита в GDTR. Соотв. системную часть надо писать на асме, чтобы ты гарантированно уделял внимание каждому значению.
Это хорошо видно по дырявому ядру.
Сколько там CVE и получений рута за последний год было?
Хорошо, что тем кто что-то решает (и платит деньги) это надоело. И теперь в ядре будет раст.
> А Растишка - это для клоунов, которым лишь бы очередной язык выучить.
У.. запахло нафталином, ты навеное неосилятор, вот и бесишся.
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|3.105, Аноним (92), 19:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дырявое ядро было спроектировано как дуршлаг, так что НИЧЕГО удивительного.
Нафталин - это у тебя в рейтузах. Пойдёшь в школу - расскажу, как умные люди оценивают языки.
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|2.120, Аноним (69), 19:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> системную часть надо писать на асме, чтобы ты гарантированно уделял внимание каждому значению.
Угу, а потом портировать для каждой архитектуры отдельно, получая расхождения в поведении, уникальные баги в +200-500% трудозатрат, в зависимости от того, сколько архитектур решил тянуть.
Великолепный план, Уолтер.
Просто охеренный, если я правильно понял.
Надёжный, как швейцарские часы. (с)
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|1.99, Аноним (92), 19:22, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чё, у админа подгорает, что моё мнение не совпадает с его? Я ж не виноват, что клоуны любят Растишку! Потому и написал - проекту RIP. Чё удалил-то, нытик? Мамке иди пожалуйся, в интернете кто-то не согласен с тобой!
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|1.114, Golangdev (?), 19:41, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> развиваются X11-сервер
отрицательное развитие, ага
когда даже майнтейнеры X11 заявили о сворачивании проекта, какие-то чудики всё равно продолжают колосться и есть кактус
очень плохой выбран путь, лучше бы развивали Wayland
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