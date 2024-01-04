Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux

2.22 , Аноним ( 22 ), 16:12, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – эээ.... замена ЧЕМУ?! Он пишет практически тот же Линукс, но на растишке. ОНО НАДО??

3.55 , Аноним ( - ), 17:05, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Да, надо.

Оно не нагружено кучей костылей, которые тянутся из старого ядра, есть надежда что оно не будет такое же дырявое как существующее ядро, и оно не привязано к раку ГПЛ.

4.72 , Аноним ( 72 ), 17:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без костылей будет работать только в qemu (если вообще будет).

5.101 , Анании.orig ( ? ), 19:24, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну почему же?

Отличная замена minix'у в intel ime будет

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47539

4.97 , Аноним ( 97 ), 19:14, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – GPL рак только для тех кто хочет брать чужое и не отдавать ничего взамен.

5.98 , Аноним ( - ), 19:22, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > GPL рак только для тех кто хочет брать чужое и не отдавать ничего взамен.

> отдавать ничего взамен

> отдавать А где ж свобода?

Если я тебе подарю подарок, но условием, что ты имеешь право его передарить, толькол тому, кто согласится его передарить тому...

Более того, если ты нарушишь - то я тебя найду и накажу.

Это что будет называться подарком? А вот если я тебя дарю код, с которым ты можешь делать все что хочешь: "хоть измени, хоть удали, хоть продавать, хоть отдавать так же бесплатно другим" - это и есть настоящая свобода.

Но фанатикам ГПЛ этого не понять. 6.116 , Анании.orig ( ? ), 19:44, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вначале подари свой подарок.

И чтоб без залоговых аукционов. Дарить он тут собственность сообщества решил. Зыж

Как оказалось по факту гпл надежнее конституции 1977, СА, КГБ итд

Вот и плющит чубайсов с гайдарами

Надеюсь это не пока.. А то этим цифровизаторам на все плевать.

7.119 , Аноним ( - ), 19:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я написал несколько маленьких программ под лицензией МИТ.

Я подарил их миру и все кому они нужны, распорядятся так, как посчитают нужным. Писать что-то под коммуняцим раком - считаю аморальным и приложу все силы никогда так не поступать.

8.123 , Анании.orig ( ? ), 19:54, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Как говорится - держи нас в курсе... 6.127 , Аноним ( 127 ), 20:06, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А где ж свобода? Как же вы задолбали. Речь про свободу кода, а не твою.

5.125 , Аноним ( 125 ), 20:04, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты попутал с bds, mit и т.п.

3.79 , Stanislavvv ( ? ), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > эээ.... замена ЧЕМУ?! Он пишет практически тот же Линукс, но на растишке.

> ОНО НАДО?? Если пишет честно, без всяких usafe - не помешает...

3.86 , КО ( ? ), 18:22, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, чтобы было ласковым и шелковистым

2.34 , Аноним ( 34 ), 16:31, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ещё б модули от линукса мог использовать — была бы полноценная замена. Напоминаю, предуапеждаю. Звгрузка модулей ядра Linux есть динамическая линковка модуля с ядром. Поэтому, при пермессиве ядра большинство модулей от Linux загрузжать недопустимо, они под GPLv2. Либо им следует поменять лицензию на GPLv2 и тогда можно загружать любые модули.

3.40 , Аноним ( 40 ), 16:35, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Копирастию надо упразднить. Особенно - GPL-копирастию, потому что в отличие от проприетарастов, которые даже не пытаются притвориться "своими", GPL-копирасты до сих пор в сознании многих считаются за "своих".

4.57 , Аноним ( 57 ), 17:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только копилефт и есть настоящий опенсорс.

Не-копилефтные лицензии используются либо в корпоративных выкидышах, либо желающими лечь под корпорацию.

5.69 , Аноним ( 69 ), 17:36, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящий опенсорс - это просто открытый код.

Повторять мантру, которые напридумывали всякие мутные личности, пытавшиеся закопирастить само словосочетание "open source", это просто лицемерие. Сейчас линукс развивается именно корпорациями. А васяны их "сообщества" только могут ныть в комментах "плахие карпарасты портят наш линух!!!111"

6.80 , Аноним ( 34 ), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >всякие мутные личности, пытавшиеся закопирастить само словосочетание "open source" Эк ты Эрика Реймонда и Брюса Перенса попытался опустить.

7.81 , Аноним ( - ), 18:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А что тут опускать Это известный исторический факт, даже на сайте их шарашки ес... 6.90 , Аноним ( 90 ), 18:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BSD, MIT это свободные лицйензии. GPL это принудительская лицензия. Они принужает открывать изменённый GPL код.

7.102 , Аноним ( 40 ), 19:25, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не просто "принуждают открывать", а "принуждают открывать именно под GPL, если в исключениях (которые могут быть только из списка одобренных FSF, чтобы лицензия могла легально называться GPL) не сказано иначе". Не просто принудительная, а вирус. При этом копираст может продавать лицензии на юзание кода в продуктах пою другими лицензиями. Ради этого GPL и AGPL и используют. Да ещё и высеры делают, вроде высера создателя Mercurial, что любая реализация Mercurial, даже на другом ЯП и не основанная на его коде, всё равно нарушает его копирайт, ведь архитектура и интерфейс системы тоже продукт его креативности, и вообще нефиг конкурировать с его системой. Встречаться с юристами такого токсичного GPL-копираста в суде не хочется, проще помочь закопать всю его систему целиком, перейдя на git.

7.104 , Анании.orig ( ? ), 19:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот видишь как много у вас всего.

Чего в линукс то вцепились?

Пишите свои бзди.

7.118 , Аноним ( 97 ), 19:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и где популярные и массовые проекты под mit и bsd? Корпорасты берут этот код и ни с кем не делаются результатами, в отличие от GPL, собственно поэтому Linux такой популярный и поддерживается корпорациями потому что они вынужденны делиться наработками над кодом под GPL. Если бы он был под лицензией mit или bsd он бы был такой же популярный как сама BSD, просто потому что корпорации брали бы свое и не делились ничем полезным.

8.130 , Аноним ( - ), 20:14, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну давай посмотрим Под лицензией MIT распространяются - игровые движки Box2D, ... 8.131 , Анонин ( ? ), 20:16, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать XOrg - почти в каждом линуксе - MIT лицензия CURL, Compiz, Xterm тоже MIT, куча ... 6.100 , Аноним ( 97 ), 19:24, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В идеальном мире где радуга и единороги, в реальном мире открытый код должен иметь механизмы для защиты своей открытости. И если бы не лицензия GPL корпорасты бы не развивали Linux так как сейчас, а наделали кучу своих закрытых велосипедов на его основе и ничем ни с кем не делились.

7.107 , Аноним ( - ), 19:30, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А что сейчас мешает гуглу или амазону сделать свой вариант ядра, крутить на свои... 6.112 , Анании.orig ( ? ), 19:35, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу.

И даже ваучер не нужен?

5.91 , Аноним ( 91 ), 18:59, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всего лишь придумка Столлмана, который написал 0 строчек кода в оригинальном емаксе.

6.94 , Аноним ( - ), 19:07, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это всего лишь придумка Столлмана, который написал 0 строчек кода в оригинальном емаксе. Зато не просто сп$$$л gmacs, а еще и продал IBM и DEC. А когда пришла Unipress и попросила 'прекратить фигню' то пришлось резко переписывать код.

4.76 , Аноним ( 34 ), 17:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато пермессивщикам даже ненужно притворятся своими для проприерастов. Проприерасты их за своих видят издалека.

5.108 , Анании.orig ( ? ), 19:31, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего это вдруг?

Рим предателям не платит.

5.113 , Аноним ( 40 ), 19:37, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы свои для проприетарастов в том смысле, что не судимся с ними и ни с кем другим в судах. Просто срём на их копирайты, делая то, что считаем нужным. Проблема возникает с GPL-копирастами. Они типа "свои", а срать на своих нехорошо. Проблема в том, что они делают ровно то же самое, что делают проприетарасты в своих EULA и source-available лицензиях, с единственным отличием: их код доступен для чтения, и разрешено улучшение, распространение и частное использование. Но не интеграция. За интеграцию придётся платить. Либо продвижерием вирусной лицензии, либо деньгами копирасту.

6.121 , Анании.orig ( ? ), 19:50, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно гпльщики вам не свои.

Кроме вас это никто и не утверждает.

Пишите свои бзди сколько хотите.

2.35 , Аноним ( 40 ), 16:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Код ядра распространяется под лицензией MIT. Реализация возможности загрузки модулей ядра Линукс, распространяемого под GPL-2.0, есть нарушение лицензии GPL-2.0. Есть один из тестов на производность работы: ядро Линукс может существовать без драйверов. А вот драйвера не могли бы существовать без ядра. Значит драйвера являются производными от ядра и обязаны лицензироваться под GPL. Они и лицензируются. Те из них, разработчики которых не нарушают лицензию ядра. Многие внаглую нарушают, но прижать их к ногтю кишка тонка. Согласно GPL FAQ, если не переопределено исключениями, ни программа под иной лицензией не может законно иметь иметь плагины под GPL, ни программа под GPL не может законно иметь плагины под другой лицензией.

3.48 , Аноним ( 69 ), 16:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Расскажи это драйверу для wifi в BSD))

Хотя это хороший пример гплного рака. И причина почему его нужно по максимуму избегать.

4.59 , Аноним ( 34 ), 17:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Недавно портированный на OpenBSD драйаер WiFi был под BSD.

4.60 , Аноним ( 57 ), 17:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Расскажи это драйверу для wifi в BSD)) Ну, украли и украли. Чем тут хвастаться?

5.65 , Аноним ( - ), 17:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разве? Мне казалось портировали без нарушения лицензии.

Может пруфы какие-то про "украли" приведешь, а то газификация лужи делу не поможет.

