Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux

Забыли написать в новости, что автор пишет это в качестве обучения, поэтому ряд ли у проекта есть будущее. Но работа вызывает увожение: "At that moment, I decided to switch to Rust (my first project in this language)..." – кто-то с хеловордов начинает, а этот гик – с ядра, чел крут.