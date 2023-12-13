В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust

2.6 , cat666 ( ok ), 23:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – У них хватило денег и специалистов чтобы доработать код. И всё работает и никто не бежит за границу и не хает власть.

3.23 , Аноним ( 23 ), 23:33, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Расскажи это Джеку Ма, который посмел усомниться в гениальности КПК.

2.8 , нах. ( ? ), 23:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А что они делают, когда программы на расте рандомно и непредсказуемо зависают на мютексах? да ничего, на следующем витке отвиснет, нашел проблему. 2.9 , Аноним ( 9 ), 23:10, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Кажется кто-то не разобрался с локами в мутексах..

3.15 , Аноним ( 3 ), 23:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не знаю, возможно. Когда я столкнулся с этим в своём коде, там простое построчное чтение из файла и построчная же печать частей прочитанной строки. А код вообще однопоточный. Но батарейки используются, да. А в файрфоксе постоянно лажа с зависающим вебрендером уже сколько времени (он как раз на расте). Часто из-за рассинхронизации он отваливается после этого, но не всегда. Ещё в какой-то растовской программе по-моему было, в итоге питон быстрее делал то же самое. А пока данных меньше определённого порога, всё хорошо, да.

4.16 , Аноним ( 9 ), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока здесь нет куска твоего кода - можешь изливать свои тролльские фантазии в лигу сексуальных меньшинств)

2.13 , morphe ( ? ), 23:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В интернете тоже много упоминаний о таких фризах Можно примеры?

До недавнего времени в Rust stdlib использовались самые базовые pthread мьютексы, теперь futexы, однако в обоих случаях язык не имеет никаких фоновых процессов и прочего для их поддержки.

3.21 , Аноним ( 3 ), 23:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У языка весьма неудачное название, сложновато находить релевантную информацию. В интернете было упоминание, что после обновления тулчейна прошло. Я могу подтвердить, что код, который однозначно зависал 2 года назад (и год назад тоже), сейчас не зависает на llvm-17 и rust-1.74.1. Зависимости обновлялись в порядке эксперимента год назад, и тогда фризы уменьшились, но не прошли. Проблема в том, что такое поведение было, и, видимо, проблема именно в тулчейне.

4.29 , Аноним ( 29 ), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мы увидим код или ты продолжишь гуманитарное нытьё? С вероятностью в 99.9% проблема в нём, потому что проблемы mutex - это типичные новичковые болезни.

4.31 , Витюшка ( ? ), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый, не ты последний.

5.35 , Аноним ( 3 ), 23:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый,

> не ты последний. Нууу, судя по тому, что проблема решилась сама собой, всё немного сложнее и я был прав.

6.41 , Аноним ( 9 ), 00:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >судя по тому, что проблема решилась сама собой Судя по этому - ты не понимаешь в чем была причина, вот и всё)

4.32 , Аноним ( 9 ), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно, ведь "rust mutex freeze" регулярно ищут игроки в MMO Rust. Не надоело юродствовать?

5.34 , Аноним ( 3 ), 23:56, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это вопросы к поисковику. Я не вижу тех ссылок, там было обсуждение про тулчейн и не про мютексы в асинхронном коде. В рассылке, кстати.

6.40 , Аноним ( 9 ), 00:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти ссылки сейчас с нами, в одном треде?

2.17 , Вирт ( ? ), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В таких случаях нужно делать 'killall -6 программа' и смотреть в "корку" (core)

в 'gdb', там можно будет увидеть какой поток захватил mutex,

и скорее всего будет понятно почему же он его так долго держит.

3.24 , Аноним ( 3 ), 23:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это довольно сложно поймать было, зависания непредсказуемые и краткосрочные, но их быть не должно. Если запускать под трейсером, видно, что висит мютекс, и гугление наводило на похожие случаи. Но решить так и не получилось. А сейчас и вовсе не воспроизводится.

4.30 , Витюшка ( ? ), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя что-то типа deadlock. Только не совсем он. Просто по факту однопоточный код, где все ждут глобальный мьютекс. А возможно и не воспроизводимый (легко) deadlock. Rust тут ни при чём. Или ты вызываешь функцию - он берёт мьютекс, потом она вызывает другую функцию, возможно при определенном условии, те может редко срабатывать - а та функция тоже потокобезопасная и пытается захватить этот же мьютекс. Получаешь зависание. Ставлю на этот вариант.

4.36 , Аноним ( 9 ), 23:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >довольно сложно поймать Но при этом ты сразу сделал вывод, что виноват тулчейн) Г - логика.

>гугление наводило на похожие случаи Да, все проблемы с мутексом в гугле - это проблемы непонимания работы локов. Случаи похожие, потому что люди читают stack overflow, а не книжки по алгоритмам.

>сейчас и вовсе не воспроизводится. Как только спросили код - воспроизводиться перестало. Это чудо, молись и кайся!

