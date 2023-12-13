В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust

|
|1.3, Аноним (3), 22:57, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
А что они делают, когда программы на расте рандомно и непредсказуемо зависают на мютексах? Ну, просто зависают, и ничего не делают, потом продолжают работать. В релизном билде стригеррить сложнее, в отладочном куда чаще встречается. В интернете тоже много упоминаний о таких фризах, но никаких решений. Меня просто беспокоят таки особенности, когда речь заходить о реальном времени. С чем-то похожим я сталкивался в жава, но там гц может сходить с ума.
|
|
|
|2.6, cat666 (ok), 23:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
У них хватило денег и специалистов чтобы доработать код. И всё работает и никто не бежит за границу и не хает власть.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 23:33, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Расскажи это Джеку Ма, который посмел усомниться в гениальности КПК.
|
|2.8, нах. (?), 23:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А что они делают, когда программы на расте рандомно и непредсказуемо зависают на мютексах?
да ничего, на следующем витке отвиснет, нашел проблему.
|
|
|
|3.15, Аноним (3), 23:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Не знаю, возможно. Когда я столкнулся с этим в своём коде, там простое построчное чтение из файла и построчная же печать частей прочитанной строки. А код вообще однопоточный. Но батарейки используются, да. А в файрфоксе постоянно лажа с зависающим вебрендером уже сколько времени (он как раз на расте). Часто из-за рассинхронизации он отваливается после этого, но не всегда. Ещё в какой-то растовской программе по-моему было, в итоге питон быстрее делал то же самое. А пока данных меньше определённого порога, всё хорошо, да.
|
|
|
|4.16, Аноним (9), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пока здесь нет куска твоего кода - можешь изливать свои тролльские фантазии в лигу сексуальных меньшинств)
|
|2.13, morphe (?), 23:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В интернете тоже много упоминаний о таких фризах
Можно примеры?
До недавнего времени в Rust stdlib использовались самые базовые pthread мьютексы, теперь futexы, однако в обоих случаях язык не имеет никаких фоновых процессов и прочего для их поддержки.
|
|
|
|3.21, Аноним (3), 23:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У языка весьма неудачное название, сложновато находить релевантную информацию. В интернете было упоминание, что после обновления тулчейна прошло. Я могу подтвердить, что код, который однозначно зависал 2 года назад (и год назад тоже), сейчас не зависает на llvm-17 и rust-1.74.1. Зависимости обновлялись в порядке эксперимента год назад, и тогда фризы уменьшились, но не прошли. Проблема в том, что такое поведение было, и, видимо, проблема именно в тулчейне.
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мы увидим код или ты продолжишь гуманитарное нытьё? С вероятностью в 99.9% проблема в нём, потому что проблемы mutex - это типичные новичковые болезни.
|
|4.31, Витюшка (?), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый, не ты последний.
|
|
|
|5.35, Аноним (3), 23:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый,
> не ты последний.
Нууу, судя по тому, что проблема решилась сама собой, всё немного сложнее и я был прав.
|
|
|
|6.41, Аноним (9), 00:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>судя по тому, что проблема решилась сама собой
Судя по этому - ты не понимаешь в чем была причина, вот и всё)
|
|4.32, Аноним (9), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно, ведь "rust mutex freeze" регулярно ищут игроки в MMO Rust. Не надоело юродствовать?
|
|
|
|5.34, Аноним (3), 23:56, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А это вопросы к поисковику. Я не вижу тех ссылок, там было обсуждение про тулчейн и не про мютексы в асинхронном коде. В рассылке, кстати.
|
|2.17, Вирт (?), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В таких случаях нужно делать 'killall -6 программа' и смотреть в "корку" (core)
в 'gdb', там можно будет увидеть какой поток захватил mutex,
и скорее всего будет понятно почему же он его так долго держит.
|
|
|
|3.24, Аноним (3), 23:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это довольно сложно поймать было, зависания непредсказуемые и краткосрочные, но их быть не должно. Если запускать под трейсером, видно, что висит мютекс, и гугление наводило на похожие случаи. Но решить так и не получилось. А сейчас и вовсе не воспроизводится.
|
|
|
|4.30, Витюшка (?), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У тебя что-то типа deadlock. Только не совсем он. Просто по факту однопоточный код, где все ждут глобальный мьютекс.
А возможно и не воспроизводимый (легко) deadlock. Rust тут ни при чём.
Или ты вызываешь функцию - он берёт мьютекс, потом она вызывает другую функцию, возможно при определенном условии, те может редко срабатывать - а та функция тоже потокобезопасная и пытается захватить этот же мьютекс. Получаешь зависание. Ставлю на этот вариант.
|
|4.36, Аноним (9), 23:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>довольно сложно поймать
Но при этом ты сразу сделал вывод, что виноват тулчейн) Г - логика.
>гугление наводило на похожие случаи
Да, все проблемы с мутексом в гугле - это проблемы непонимания работы локов. Случаи похожие, потому что люди читают stack overflow, а не книжки по алгоритмам.
>сейчас и вовсе не воспроизводится.
Как только спросили код - воспроизводиться перестало. Это чудо, молись и кайся!
|
|1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:02, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> с RTOS-ядром на языке Rust, предназначенным для выполнения задач в режиме жёсткого реального времени. Код ядра RROS открыт под лицензией GPLv2.
Вот что gpl животворящий делает. А ядро на расте не открыто, хотел посмотреть на комменты на китайском.
|
|
|
|2.12, нах. (?), 23:14, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну, к примеру, враги распускают слухи что спутник раннего обнаружения очко-1 (тот что давеча наипнулсо) кажется и вовсе был на электромеханическом управлении. Разработка 70х годов (точнее, доработка, сам спутник 60х). Какая еще тебе модула, ес1045 в космос не запустишь.
|
|1.18, Витюшка (?), 23:20, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
RROS
Yet another Rust Realtime Operating System.
GitHub - C 98.1%, Rust 0.2%.
|
|
|
|2.20, Аноним (9), 23:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Стесняюсь спросить, а ты какой частью тела новость читал? Это линукс с Раст прослойкой.
|
|
|
|3.26, Витюшка (?), 23:42, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я думал там только их RROS, а они туда походу весь Linux запихнули. Ну, Ок тогда.
Зайдём по-другому)) 48 коммитов, 2 года разработки, большинство коммитов "Update Readme", билд скрипты обновить, добавить crate и т.п.
Видимо эти 2 года они учили Rust.
|
|
|
|4.37, Аноним (9), 00:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо надо читать историю коммитов, а не заниматься измышлизмами, ага?
|
|1.19, Аноним (19), 23:24, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Замечательный язык, умеет безопасно управлять памятью. Теперь с растом спутники будут еще надежнее летать
|
|
|
|2.22, FF (?), 23:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А то, минусы тоже можно сочинить. Даже если никто не попытается ломать спутники, они уйдут в панику просто при непроработке всех случаев и исключений раньше того, чем если бы, к примеру, утечка или в удачном месте выход за пределы вывел бы из строя систему.
|
|1.25, Аноним (25), 23:37, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нихрена се, TensorFlow прямо на спутнике! Зачем?! Для инференса лучше libonnx. Они что тренируют модели на спутнике?
|
|1.33, Аноним (25), 23:55, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По-моему это не очень оптимальное решение - пихать на спутник один компьютер, управляющий и задачами жёсткого реального времени, и общего назначения. Что будет, если ОС Linux упадёт в kernel panic из-за бага в ядре? RT-часть тоже ляжет. Лучше разделить RT-часть и не-RT-часть аппаратно, не давая не-RT-части возможности повлиять на RT-часть вообще как-нибудь в случае сбоя. То есть отдельный процессор, отдельные шины, отдельная периферия, отдельные микросхемы памяти и отдельный блок питания. Для перезагрузки RT-части использовать передачу команд по сети на отдельный микроконтроллер, который исключительно этим и должен заниматься.
А так реклама своей новой ОС конечно громкая... Только зачем. Зная любовь КПК к кибероперациям и обязанность всех граждан КНР им в них помогать...
|