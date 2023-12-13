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В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust

13.12.2023 22:48

9 декабря в Китае был запущен спутник Tianyi-33, разработанный в рамках проекта Tiansuan и оснащённый бортовым компьютером, на котором задействовано модифицированное ядро Linux с компонентами для обеспечения работы в режиме реального времени, написанными на языке Rust с использованием абстракций и прослоек, предоставляемых подсистемой Rust for Linux. Операционная система оснащена двойным ядром RROS, сочетающим обычное ядро Linux, применяемое для решения задач общего назначения, с RTOS-ядром на языке Rust, предназначенным для выполнения задач в режиме жёсткого реального времени. Код ядра RROS открыт под лицензией GPLv2.

Ядро RROS совместимо с большинством обычных Linux программ, но при этом предоставляет возможности по работе в режиме реального времени, превосходящие RT-Linux и рассчитанные на использование в критических системах, таких как бортовые и вспомогательные компьютеры спутников, промышленные и автомобильные системы. Linux-ядро основано на ветке 5.13 и применяется для выполнения задач общего назначения, таких как сжатие данных и обработка моделей машинного обучения, а RTOS-ядро используется для специализированных задач с гарантированным временем отклика, таких как позиционирование в пространстве, сбор научных данных и коммуникации.

Ядро совместимо с real-time API, предоставляемым библиотекой libevl, и использует архитектуру с двойным ядром, предложенную проектом Xenomai/EVL. RTOS-ядро содержит отдельный планировщик задач и механизмы синхронизации, свои реализации потоков и процессов, уровень трансляции адресов, подсистему выделения памяти, кэш, сетевой стек с поддержкой протокола UDP. Разработка заняла два года и была выполнена исследовательской группой из Пекинского университета почты и телекоммуникаций.



  1. Главная ссылка к новости (https://rust-for-linux.zulipch...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
  3. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
  4. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  5. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60285-rros
Ключевые слова: rros, kernel, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:57, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А что они делают, когда программы на расте рандомно и непредсказуемо зависают на мютексах? Ну, просто зависают, и ничего не делают, потом продолжают работать. В релизном билде стригеррить сложнее, в отладочном куда чаще встречается. В интернете тоже много упоминаний о таких фризах, но никаких решений. Меня просто беспокоят таки особенности, когда речь заходить о реальном времени. С чем-то похожим я сталкивался в жава, но там гц может сходить с ума.
     
     
  • 2.6, cat666 (ok), 23:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    У них хватило денег и специалистов чтобы доработать код. И всё работает и никто не бежит за границу и не хает власть.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:33, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Расскажи это Джеку Ма, который посмел усомниться в гениальности КПК.
     
  • 2.8, нах. (?), 23:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что они делают, когда программы на расте рандомно и непредсказуемо зависают на мютексах?

    да ничего, на следующем витке отвиснет, нашел проблему.

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:10, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кажется кто-то не разобрался с локами в мутексах..
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 23:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не знаю, возможно. Когда я столкнулся с этим в своём коде, там простое построчное чтение из файла и построчная же печать частей прочитанной строки. А код вообще однопоточный. Но батарейки используются, да. А в файрфоксе постоянно лажа с зависающим вебрендером уже сколько времени (он как раз на расте). Часто из-за рассинхронизации он отваливается после этого, но не всегда. Ещё в какой-то растовской программе по-моему было, в итоге питон быстрее делал то же самое. А пока данных меньше определённого порога, всё хорошо, да.
     
     
  • 4.16, Аноним (9), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока здесь нет куска твоего кода - можешь изливать свои тролльские фантазии в лигу сексуальных меньшинств)
     
  • 2.13, morphe (?), 23:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В интернете тоже много упоминаний о таких фризах

    Можно примеры?
    До недавнего времени в Rust stdlib использовались самые базовые pthread мьютексы, теперь futexы, однако в обоих случаях язык не имеет никаких фоновых процессов и прочего для их поддержки.

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 23:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У языка весьма неудачное название, сложновато находить релевантную информацию. В интернете было упоминание, что после обновления тулчейна прошло. Я могу подтвердить, что код, который однозначно зависал 2 года назад (и год назад тоже), сейчас не зависает на llvm-17 и rust-1.74.1. Зависимости обновлялись в порядке эксперимента год назад, и тогда фризы уменьшились, но не прошли. Проблема в том, что такое поведение было, и, видимо, проблема именно в тулчейне.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы увидим код или ты продолжишь гуманитарное нытьё? С вероятностью в 99.9% проблема в нём, потому что проблемы mutex - это типичные новичковые болезни.
     
  • 4.31, Витюшка (?), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый, не ты последний.
     
     
  • 5.35, Аноним (3), 23:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема в том что ты рукожоп и написал говнокод. Не ты первый,
    > не ты последний.

    Нууу, судя по тому, что проблема решилась сама собой, всё немного сложнее и я был прав.

     
     
  • 6.41, Аноним (9), 00:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >судя по тому, что проблема решилась сама собой

    Судя по этому - ты не понимаешь в чем была причина, вот и всё)

     
  • 4.32, Аноним (9), 23:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, ведь "rust mutex freeze" регулярно ищут игроки в MMO Rust. Не надоело юродствовать?
     
     
  • 5.34, Аноним (3), 23:56, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это вопросы к поисковику. Я не вижу тех ссылок, там было обсуждение про тулчейн и не про мютексы в асинхронном коде. В рассылке, кстати.
     
     
  • 6.40, Аноним (9), 00:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти ссылки сейчас с нами, в одном треде?
     
  • 2.17, Вирт (?), 23:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таких случаях нужно делать 'killall -6 программа' и смотреть в "корку" (core)
    в 'gdb', там можно будет увидеть какой поток захватил mutex,
    и скорее всего будет понятно почему же он его так долго держит.
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 23:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это довольно сложно поймать было, зависания непредсказуемые и краткосрочные, но их быть не должно. Если запускать под трейсером, видно, что висит мютекс, и гугление наводило на похожие случаи. Но решить так и не получилось. А сейчас и вовсе не воспроизводится.
     
     
  • 4.30, Витюшка (?), 23:50, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя что-то типа deadlock. Только не совсем он. Просто по факту однопоточный код, где все ждут глобальный мьютекс.

    А возможно и не воспроизводимый (легко) deadlock. Rust тут ни при чём.

    Или ты вызываешь функцию - он берёт мьютекс, потом она вызывает другую функцию, возможно при определенном условии, те может редко срабатывать - а та функция тоже потокобезопасная и пытается захватить этот же мьютекс. Получаешь зависание. Ставлю на этот вариант.

     
  • 4.36, Аноним (9), 23:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >довольно сложно поймать

    Но при этом ты сразу сделал вывод, что виноват тулчейн) Г - логика.
    >гугление наводило на похожие случаи

    Да, все проблемы с мутексом в гугле - это проблемы непонимания работы локов. Случаи похожие, потому что люди читают stack overflow, а не книжки по алгоритмам.
    >сейчас и вовсе не воспроизводится.

    Как только спросили код - воспроизводиться перестало. Это чудо, молись и кайся!

     

  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:02, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с RTOS-ядром на языке Rust, предназначенным для выполнения задач в режиме жёсткого реального времени. Код ядра RROS открыт под лицензией GPLv2.

    Вот что gpl животворящий делает. А ядро на расте не открыто, хотел посмотреть на комменты на китайском.

     
  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:03, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в российских спутниках? Модула?
     
     
  • 2.10, Аноним (29), 23:11, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Odin Ass.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:03, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше похоже на что-то шведское.
     
  • 2.12, нах. (?), 23:14, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, к примеру, враги распускают слухи что спутник раннего обнаружения очко-1 (тот что давеча наипнулсо) кажется и вовсе был на электромеханическом управлении. Разработка 70х годов (точнее, доработка, сам спутник 60х). Какая еще тебе модула, ес1045  в космос не запустишь.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:06, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайы на гитхабе? А это точно китайцы?
     
     
  • 2.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bupt-os.github.io/website/docs/team/team/
     
  • 2.14, Аноним (23), 23:17, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вроде бы иногда партия разрешает:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China
     

  • 1.18, Витюшка (?), 23:20, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RROS
    Yet another Rust Realtime Operating System.

    GitHub - C 98.1%, Rust 0.2%.

     
     
  • 2.20, Аноним (9), 23:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стесняюсь спросить, а ты какой частью тела новость читал? Это линукс с Раст прослойкой.
     
     
  • 3.26, Витюшка (?), 23:42, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думал там только их RROS, а они туда походу весь Linux запихнули. Ну, Ок тогда.

    Зайдём по-другому)) 48 коммитов, 2 года разработки, большинство коммитов "Update Readme", билд скрипты обновить, добавить crate и т.п.

    Видимо эти 2 года они учили Rust.

     
     
  • 4.37, Аноним (9), 00:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо надо читать историю коммитов, а не заниматься измышлизмами, ага?
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:24, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательный язык, умеет безопасно управлять памятью. Теперь с растом спутники будут еще надежнее летать
     
     
  • 2.22, FF (?), 23:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то, минусы тоже можно сочинить. Даже если никто не попытается ломать спутники, они уйдут в панику просто при непроработке всех случаев и исключений раньше того, чем если бы, к примеру, утечка или в удачном месте выход за пределы вывел бы из строя систему.
     

  • 1.25, Аноним (25), 23:37, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нихрена се, TensorFlow прямо на спутнике! Зачем?! Для инференса лучше libonnx. Они что тренируют модели на спутнике?
     
     
  • 2.27, Витюшка (?), 23:44, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по картинке они там и базы данных гонять собираются серверные.
     
     
  • 3.38, Аноним (9), 00:01, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то настоящие облачные сервисы!
     
  • 2.28, Аноним (25), 23:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >libonnx

    *onnxruntime

     

  • 1.33, Аноним (25), 23:55, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему это не очень оптимальное решение - пихать на спутник один компьютер, управляющий и задачами жёсткого реального времени, и общего назначения. Что будет, если ОС Linux упадёт в kernel panic из-за бага в ядре? RT-часть тоже ляжет. Лучше разделить RT-часть и не-RT-часть аппаратно, не давая не-RT-части возможности повлиять на RT-часть вообще как-нибудь в случае сбоя. То есть отдельный процессор, отдельные шины, отдельная периферия, отдельные микросхемы памяти и отдельный блок питания. Для перезагрузки RT-части использовать передачу команд по сети на отдельный микроконтроллер, который исключительно этим и должен заниматься.

    А так реклама своей новой ОС конечно громкая... Только зачем. Зная любовь КПК к кибероперациям и обязанность всех граждан КНР им в них помогать...

     

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