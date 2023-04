Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11

2.28 , Аноним ( 24 ), 14:48, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Среду под что настришь, под то она и будет. И вообще там давно уже C# в приоритете.

3.52 , Аноним ( 50 ), 15:14, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C# это просто странная джава. На нём шинду не напишешь.

4.68 , НяшМяш ( ok ), 15:33, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.microsoft.com/en-us/research/project/singularity/ А майки знают?

2.70 , Аноним ( 49 ), 15:35, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственно? Собственноручно разработанный в какой версии там у них закончился, напомните? А так нынешние версии - это плохо прикрытый Clang.