Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11

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|4.39, VladSh (?), 15:00, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ветер. То есть пустое сотрясание воздуха, которое ничего не изменит.
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|4.82, пох. (?), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хахаха. Не надо выдавать неспособность обитателей пустоши за Стеной (с их 2% экономики) заплатить за лицензии (рупиями - не берут-с, и юанями тоже, бусы и ракушки тоже не в ходу) за глобальные победы.
Будут для вида показательно ставить редосы на пару компов. И пользоваться ворованным на всех остальных. Вот тебе и победа.
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|5.89, 123 (??), 16:25, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почему за стеной? рф часть запада уже потому что московский князь исправно вывозит нефтегазовый ясак в улусы победившие в холодной войне в обмен на бумагу, которая теперь называется не ярлык на княжение а доллар.
или ты думаешь что когда московский князь отжимает землю у киевского то один из них выходит из подчинения метрополии в которой хранятся их наворованные деньги и детишки?
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|2.16, _RORO_ (ok), 14:41, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот не в пользу обычного десктопного линукса. В лучшем случае SteamOS/ChromeOS/MacOS, в худшем случае xbox/playstation а также iOS/Android
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|2.20, _RORO_ (ok), 14:43, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и Rust тут ни при чём. Его концепция конечно сомнительная, но в ядре Linux он тоже есть
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|4.69, Аноним (24), 15:33, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как 30 лет назад все сидели на операционных системах Microsoft, так и сейчас сидят.
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|5.74, Аноним (49), 15:45, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только 30 лет назад на тех, на которых сидели, они называлиcь MS-DOS. Да и DR-DOS тоже были. А кто побогаче был, мог себе железо PS/2 позволить, уже сидели на OS/2.
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|6.80, Аноним (24), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто побогаче был, мог себе железо PS/2 позволить, уже сидели на OS/2
Только вот как MS из проекта вышел, так и OS/2 сдох.
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|1.11, null (??), 14:33, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Естественно раст понимать проще, учитывая что майки внутри не используют std либу. Но как аргумент в пользу раста приводится как раз использование ее. Может стоит писать на плюсах иначе, тогда и на раст не придется переходить.
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|2.50, Аноним (50), 15:13, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них даже доводы странные 5% производительности. А улучшать хотели безопасТность, а не скорость.
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|3.67, НяшМяш (ok), 15:31, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если при улучшении безопасности ещё и скорость повысилась - почему это нельзя упомянуть?
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|5.79, Анонн (?), 16:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напр. в кол-ве CVE.
Или кол-во CVE на 1к строк кода.
Или в медианном score этих CVE.
Вариантов на самом деле много.
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|1.12, InuYasha (??), 14:37, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала - парсинг шрифтов, потом - дрова к ИИ-чипам, которые ожидаются к концу года.
А вообще, когда вот так "враги объединяются" в общем порыве - вам это ничего не напоминает? Когда страны по заявлениям прям враги-враги, а гулагдауны вводят дружно по команде? Вы вообще помните чтобы подобные фундаментальные решения продвигались с такой скоростью? Даже драйверы к самым актуальным ФС буксуют десятилетиями!
Уютный мирок ИТ уже шатают вовсю, и отнюдь не улыбчивые таджики.
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|2.25, Аноним (25), 14:47, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ReactOS всех спасет. Винда и линуксы обречены стать онлайн тюрьмой пользователей.
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|1.14, Аноним (14), 14:39, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> поделился информацией о развитии механизмов защиты Windows
вы должны верить на слово, исходники не нужны - достаточно клоуну сплясать на сцене
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|1.22, AntonY85 (ok), 14:45, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Microsoft с каких то пор попирает собственную среду разработки VisualStudio и собственно разработанный компилятор Срр(С++)
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|2.28, Аноним (24), 14:48, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Среду под что настришь, под то она и будет. И вообще там давно уже C# в приоритете.
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|2.70, Аноним (49), 15:35, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собственно? Собственноручно разработанный в какой версии там у них закончился, напомните? А так нынешние версии - это плохо прикрытый Clang.
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|1.27, fidoman (ok), 14:48, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что тут скажешь, есть программисты, а есть адепты культа великого и ужасного UB, от которого гибнут кошки, которые даже не подключены к компьютеру.
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|2.71, Аноним (49), 15:38, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так Кошкам, чтобы от DoS дохнуть, достаточно быть подключенным к другим Кошкам.
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|1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:49, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последняя винда - это дичь полная: при активации нужно заводить учетную запись онлайн (при том через телефон не даёт, мол рф забанена, хотя через емэйл пожалуйста), по умолчанию куча ненужного софта запускается, весь софт стучится в сеть. Тотальное ненужно.
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|2.35, Аноним (35), 14:55, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Тотальное ненужно.
Вас это кто-то заставляет пользоваться?
Или вы как ежик, который плакал кололся, но продолжал жрать кактус?
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|3.55, Аноним (50), 15:16, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Начальник с плёткой заставляет. Под угрозой голодной смерти.
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|4.86, InuYasha (??), 16:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И целая арава гейммейкеров с другой стороны. Тоже с плётками и страпонами.
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|1.40, Ivan_83 (ok), 15:02, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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За пол года там бы и на асме всё переписали и оно бы ещё на 80% быстрее работать стало.
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|2.53, Анонимусс (?), 15:15, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И получить неподдерживаемого, нерасширяемого за разумное время монстра с куче багов.
Прямо мечта, а задача!
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|3.62, Аноним (14), 15:21, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А, еще и непереносимого
как будто винда на армах без бинарной трансляции кому-то нужна
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|4.72, Аноним (24), 15:40, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры под ARM64 есть. MSO под ARM64 есть. 90% потребностей уже и покрыто. Сторонний софт тоже подтягивается. Да что говорить, даже фотошоп есть.
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|5.78, Аноним (14), 15:59, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Браузеры под ARM64 есть. MSO под ARM64 есть. 90% потребностей уже и покрыто
но виндо-арм-буки всё равно не покупают, а без бинарного транслятора они и подавно никому не нужны
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|2.59, Аноним (59), 15:17, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне себе падает 10 в бсод. Чтобы 8 упала в бсод надо было флешку выдернуть не отмонтируя. Неужели в 11 всё настолько хорошо? А глитчи в описаниях сервисов поправили?
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|3.73, Аноним (35), 15:44, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Привет, живущим в криокамере.
Последний Windows, где я видел BSOD, был Windows XP SP0 с кривыми видео драйверами.
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|4.81, Аноним (59), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты пробовал её запускать когда-нибудь вообще, с тех пор? Крайний раз кривые видедрайвера я видел на той неделе. Если вытащить видосик в окно из браузера, видеодрайвер умирал. Больше всего проблем с вендой как раз в актулаьных версиях, где она накачивает себе хотфиксов с бсодами и начала сама выбирать какие драйвера скачать (и это вовсе не те, которые с железом будут работать). Часто вместо официального драйвера скачивает какую-то китайщину тоже.
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|1.76, Аноним (76), 15:51, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда, казалось бы всё уже написано, и кажется, что работы больше не будет, надо придумать новый язык, чтобы всё что было написано написать еще раз но с более умным видом и более модной причёской.
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