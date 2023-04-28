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Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11

28.04.2023 14:03

Дэвид Вестон, вице-президент Microsoft, отвечающий за безопасность операционной системы Windows, в своём докладе на конференции BlueHat IL 2023 поделился информацией о развитии механизмов защиты Windows. Среди прочего упомянут прогресс в задействовании языка Rust для повышения безопасности ядра Windows. Более того, заявлено, что написанный на Rust код будет добавлен ядро Windows 11 возможно уже через несколько месяцев или даже недель.

В числе основных мотивов применения Rust названы задействование средств для безопасной работы с памятью и проведение работы по уменьшению ошибок в коде. В качестве начальной цели заявлена замена некоторых внутренних типов данных C++ на эквивалентные типы, предоставляемые в Rust. В текущем виде для включения в ядро подготовлено около 36 тысяч строк кода на Rust. Тестирование системы с новым кодом показало отсутствие негативного влияния на производительность в пакете PCMark 10 (тест офисных приложений), а в некоторых микротестах новый код даже оказался быстрее.

Первой областью внедрения Rust стал код DWriteCore, обеспечивающий парсинг шрифтов. В проект были вовлечены два разработчика, которые потратили на переработку полгода. Применение переписанной на Rust новой реализации повысило производительность формирования глифов для текста на 5-15%. Второй областью применения Rust стала реализация типа данных REGION в Win32k GDI (Graphics Driver Interface). Переписанные на Rust компоненты интерфейса GDI уже успешно проходят все тесты при использовании в Windows, и в скором времени новый код планируют включить по умолчанию в тестовых сборках Windows 11 Insider. Из других достижений, связанных с Rust, отмечается перевод на данный язык реализации отдельных системных вызовов Windows.





  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования
  3. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  4. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
  5. OpenNews: Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59044-rust
Ключевые слова: rust, windows, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:20, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Правильно, так им и надо, пусть проржавеют там до конца
     
     
  • 2.13, InuYasha (??), 14:38, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "у соседа - пожар, а у меня полный амбар" ну, такая себе позиция.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая такая?
     
     
  • 4.39, VladSh (?), 15:00, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ветер. То есть пустое сотрясание воздуха, которое ничего не изменит.
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас тоже ядро ржаветь начало.
     

  • 1.2, Ананоним (?), 14:22, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Три чая этому гениальному изобретателю!
     
     
  • 2.51, Аноним (49), 15:13, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё systemd им туда от заслуженного сотрудника Microsoft.
     

  • 1.3, Werwolf (ok), 14:22, 28/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:46, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:08, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (24), 15:09, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.60, Аноним (49), 15:19, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, Аноним (4), 14:23, 28/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (5), 14:25, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот и начался закат шинды.
     
     
  • 2.8, пох. (?), 14:28, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не такого в3нд3капеца мы ждали...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:41, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такого https://servernews.ru/1085812
     
     
  • 4.82, пох. (?), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хахаха. Не надо выдавать неспособность обитателей пустоши за Стеной (с их 2% экономики) заплатить за лицензии (рупиями - не берут-с, и юанями тоже, бусы и ракушки тоже не в ходу) за глобальные победы.

    Будут для вида показательно ставить редосы на пару компов. И пользоваться ворованным на всех остальных. Вот тебе и победа.

     
     
  • 5.89, 123 (??), 16:25, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему за стеной? рф часть запада уже потому что московский князь исправно вывозит нефтегазовый ясак в улусы победившие в холодной войне в обмен на бумагу, которая теперь называется не ярлык на княжение а доллар.

    или ты думаешь что когда московский князь отжимает землю у киевского то один из них выходит из подчинения метрополии в которой хранятся их наворованные деньги и детишки?

     
  • 2.16, _RORO_ (ok), 14:41, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот не в пользу обычного десктопного линукса. В лучшем случае SteamOS/ChromeOS/MacOS, в худшем случае xbox/playstation а также iOS/Android
     
  • 2.20, _RORO_ (ok), 14:43, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и Rust тут ни при чём. Его концепция конечно сомнительная, но в ядре Linux он тоже есть
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, 30 лет уже ждете закат виндовс, ну-ну!
     
     
  • 3.41, VladSh (?), 15:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждун - это жизненный паттерн.
     
  • 3.64, Аноним (49), 15:28, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1993 про Шинду ещё мало кто знал, чем это грозит.
     
     
  • 4.69, Аноним (24), 15:33, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как 30 лет назад все сидели на операционных системах Microsoft, так и сейчас сидят.
     
     
  • 5.74, Аноним (49), 15:45, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только 30 лет назад на тех, на которых сидели, они называлиcь MS-DOS. Да и DR-DOS тоже были. А кто побогаче был, мог себе железо PS/2 позволить, уже сидели на OS/2.
     
     
  • 6.80, Аноним (24), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто побогаче был, мог себе железо PS/2 позволить, уже сидели на OS/2

    Только вот как MS из проекта вышел, так и OS/2 сдох.

     

  • 1.10, Срыватель покровов (?), 14:32, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Реакция анонимусов уже веселит. А Microsoft никогда не исправить...
     
  • 1.11, null (??), 14:33, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Естественно раст понимать проще, учитывая что майки внутри не используют std либу. Но как аргумент в пользу раста приводится как раз использование ее. Может стоит писать на плюсах иначе, тогда и на раст не придется переходить.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 15:13, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них даже доводы странные 5% производительности. А улучшать хотели безопасТность, а не скорость.
     
     
  • 3.67, НяшМяш (ok), 15:31, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если при улучшении безопасности ещё и скорость повысилась - почему это нельзя упомянуть?
     
     
  • 4.77, Трэхо (?), 15:58, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как оценить увеличение безопасности в процентах?
     
     
  • 5.79, Анонн (?), 16:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напр. в кол-ве CVE.
    Или кол-во CVE на 1к строк кода.
    Или в медианном score этих CVE.
    Вариантов на самом деле много.
     

  • 1.12, InuYasha (??), 14:37, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала - парсинг шрифтов, потом - дрова к ИИ-чипам, которые ожидаются к концу года.
    А вообще, когда вот так "враги объединяются" в общем порыве - вам это ничего не напоминает? Когда страны по заявлениям прям враги-враги, а гулагдауны вводят дружно по команде? Вы вообще помните чтобы подобные фундаментальные решения продвигались с такой скоростью? Даже драйверы к самым актуальным ФС буксуют десятилетиями!
    Уютный мирок ИТ уже шатают вовсю, и отнюдь не улыбчивые таджики.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:47, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ReactOS всех спасет. Винда и линуксы обречены стать онлайн тюрьмой пользователей.
     
     
  • 3.46, Назад в подвалы (?), 15:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спасёт. Была надежда на TempleOS, но автор отправился на небеса без нас.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:39, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > поделился информацией о развитии механизмов защиты Windows

    вы должны верить на слово, исходники не нужны - достаточно клоуну сплясать на сцене

     
  • 1.15, Аноним (15), 14:39, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    opennet больше не о чем говорить как о microsoft?
     
     
  • 2.26, Мистер Наделла (?), 14:47, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Почему бы и не поговорить о платиновом спонсоре Зе Линукс Фаундэйшон?
     
  • 2.66, Аноним (49), 15:30, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контингент OpenNet не просил про них новости писать.
     

  • 1.22, AntonY85 (ok), 14:45, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Microsoft с  каких то пор попирает собственную среду разработки VisualStudio и собственно разработанный компилятор Срр(С++)
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 14:48, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Среду под что настришь, под то она и будет. И вообще там давно уже C# в приоритете.
     
     
  • 3.52, Аноним (50), 15:14, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C# это просто странная джава. На нём шинду не напишешь.
     
     
  • 4.68, НяшМяш (ok), 15:33, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.microsoft.com/en-us/research/project/singularity/

    А майки знают?

     
  • 2.70, Аноним (49), 15:35, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно? Собственноручно разработанный в какой версии там у них закончился, напомните? А так нынешние версии - это плохо прикрытый Clang.
     

  • 1.27, fidoman (ok), 14:48, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что тут скажешь, есть программисты, а есть адепты культа великого и ужасного UB, от которого гибнут кошки, которые даже не подключены к компьютеру.
     
     
  • 2.71, Аноним (49), 15:38, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Кошкам, чтобы от DoS дохнуть, достаточно быть подключенным к другим Кошкам.
     

  • 1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:49, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последняя винда - это дичь полная: при активации нужно заводить учетную запись онлайн (при том через телефон не даёт, мол рф забанена, хотя через емэйл пожалуйста), по умолчанию куча ненужного софта запускается, весь софт стучится в сеть. Тотальное ненужно.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:55, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Тотальное ненужно.

    Вас это кто-то заставляет пользоваться?

    Или вы как ежик, который плакал кололся, но продолжал жрать кактус?

     
     
  • 3.55, Аноним (50), 15:16, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Начальник с плёткой заставляет. Под угрозой голодной смерти.
     
     
  • 4.86, InuYasha (??), 16:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И целая арава гейммейкеров с другой стороны. Тоже с плётками и страпонами.
     
  • 3.83, YetAnotherOnanym (ok), 16:10, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ёжик не ел кактус. Он с него разочарованно слез. А ели кактус мыши.
     

  • 1.32, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:52, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они же свой раст пилили https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51966
     
  • 1.40, Ivan_83 (ok), 15:02, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За пол года там бы и на асме всё переписали и оно бы ещё на 80% быстрее работать стало.
     
     
  • 2.53, Анонимусс (?), 15:15, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И получить неподдерживаемого, нерасширяемого за разумное время монстра с куче багов.
    Прямо мечта, а задача!
     
  • 2.54, Анонимусс (?), 15:15, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, еще и непереносимого, потому что винда это не только х86-64
     
     
  • 3.62, Аноним (14), 15:21, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А, еще и непереносимого

    как будто винда на армах без бинарной трансляции кому-то нужна

     
     
  • 4.72, Аноним (24), 15:40, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры под ARM64 есть. MSO под ARM64 есть. 90% потребностей уже и покрыто. Сторонний софт тоже подтягивается. Да что говорить, даже фотошоп есть.
     
     
  • 5.78, Аноним (14), 15:59, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Браузеры под ARM64 есть. MSO под ARM64 есть. 90% потребностей уже и покрыто

    но виндо-арм-буки всё равно не покупают, а без бинарного транслятора они и подавно никому не нужны

     

  • 1.44, Дед Ханасака (?), 15:05, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что они с виндой сделали, ироды? Где моя венда 95 с падениями по 3 раза в день?
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:17, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе падает 10 в бсод. Чтобы 8 упала в бсод надо было флешку выдернуть не отмонтируя. Неужели в 11 всё настолько хорошо? А глитчи в описаниях сервисов поправили?
     
     
  • 3.73, Аноним (35), 15:44, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привет, живущим в криокамере.

    Последний Windows, где я видел BSOD, был Windows XP SP0 с кривыми видео драйверами.

     
     
  • 4.81, Аноним (59), 16:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пробовал её запускать когда-нибудь вообще, с тех пор? Крайний раз кривые видедрайвера я видел на той неделе. Если вытащить видосик в окно из браузера, видеодрайвер умирал. Больше всего проблем с вендой как раз в актулаьных версиях, где она накачивает себе хотфиксов с бсодами и начала сама выбирать какие драйвера скачать (и это вовсе не те, которые с железом будут работать). Часто вместо официального драйвера скачивает какую-то китайщину тоже.
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 16:10, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он просто думал что синее окно с грустной рожицей это лайки от майки, а не бсод.... а ты его огорчил... теперь его жизнь не будет прежней...
    https://nortondns.com/wp-content/uploads/2022/09/Windows-Blue-Screen.jpg
     

  • 1.56, xsignal (ok), 15:17, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага, теперь понятно, откуда ветер дует...
     
  • 1.58, Минона (ok), 15:17, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КАК?!
    Синих экранов больше не будет?!
    😱
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 15:29, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А больше уже и не надо :-)
     

  • 1.76, Аноним (76), 15:51, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда, казалось бы всё уже написано, и кажется, что работы больше не будет, надо придумать новый язык, чтобы всё что было написано написать еще раз но с более умным видом и более модной причёской.
     

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