Для ядра Linux предложен драйвер EXT2, написанный на языке Rust

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|2.12, Аноним (12), 11:40, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После того как всех менеджеров погонят поганой метлой, в мозилле останется от силы 5 человек неменеджеров.
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|3.16, Аноним (16), 11:55, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не эти ли самые неменеджеры пропихнул руст в массы исходя из своих каких-то странных неменеджерских интересов?
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|1.3, хрю (?), 11:13, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>подсистемой VFS, предназначенных для разработки на языке Rust файловых систем, работающих в режиме только для чтения.
А не плохая идея. и хруст там на первый взгляд в тему.
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|2.25, Аноним (25), 12:12, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В режиме «только для чтения» можно хоть на ассемблере писать, хоть на повербейсике (если в последнем случае забить на производительность).
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|3.71, Аноним (-), 15:02, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В режиме «только для чтения» можно хоть на ассемблере писать, хоть на повербейсике
Ну-ну.
А потом ты что-то не так прочитаешь, отхватишь выход за границы массива и выполнишь произвольный код с правами рута.
И это в режиме «только для чтения»
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|2.28, Kt (?), 12:13, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нуу, под FreeBSD 12+ даже стабильный rust без compatx11 не собирается :)
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|4.73, Афанасии (?), 15:35, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фря живёт, развивается по-тихому.
В жизни всякое бывает, поэтому запасной аэродром необходимо иметь.
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|3.69, Аноним (-), 14:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кому нужна вообще фряха?
Устаревший нинужный щлак от маргиналов для маргиналов.
Дрова там рабочие уже появиилсь? Или как обычно?
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|2.38, Аноним (-), 12:59, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подлый удар, откуда не ждали.
Чего ты не ждал? Кент давно покушался переписать bcachefs на этом. Правда это немного не EXT2 так что это видимо затянется на срок от нескольких лет до бесконечности.
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|1.6, Аноним (16), 11:21, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Опять истории о альтернативно одаренных которые драйвер для видоса сначала написали на питоне, а потом переписал на русте. Потому что сразу на русте написать невозможно. Обязательно надо именно переписать.
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|2.27, Хрю (?), 12:13, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По мне, для хруста это будет обычным явлением. Проверка концепции на какойто языке и потом реализация ее на хрусте. Ибо на раст минимальное изменение может потянуть полное переписывание и нет нормальных стредст для автоматизированного рефакторинга. Поэтому текущий удер раста небольшие программы по проверенным известным темам. Поэтому сама тема ридонли файлух ок.
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|1.8, _kp (ok), 11:29, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Принять в ядро кастрированный по функционалу недодрайвер, вместо устаревшего, но полноценного драйвера ext2, это будет торжеством маразма.
Раз из Microsoft, так и писали бы драйверы ext2+ для ядра Windows, а не Linux.
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|2.17, нах. (?), 11:56, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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неее, так ты в microsoft performance review не пройдешь.
Потому что такого кота за шкирку выкинут с тридцатого этажа офисного здания на one microsoft way.
А тут - предложено для обсуждения, длительная переписка в lkml с предложениями менять color на colour и обратно, дельные советы по оформлению комментария к патчу, работа - кипит.
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|2.53, Аноним (-), 13:55, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так он не просто устаревший, там проблема в 32-разрядных счётчиках.
И автор сразу предлагает желающим "перенести в него поддержку 64-разрядных счётчиков времени, что не представляет большого труда"
(opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60853)
Но что-то очереди не наблюдается.
Так что этим кем-то можешь стать именно ты!
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|1.9, Аноним (9), 11:30, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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толкьо недавно была новость "ext2 объявлен устаревшим", для чего переписывать то?
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|2.13, Аноним (16), 11:49, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для хайпа же. А так не ext2 устарел а его родной сишный драйвер. Теперь для ext2 надо будет юзать драйвер от ext4 он полностью справляется с ext2. Да ещё и проблему с датами решает.
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|1.15, Аноним (15), 11:53, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> может использоваться в качестве отправной точки для разработки более сложных реализаций ФС, таких как Ext4
То есть эти поехавшие предлагают использовать неполноценную реализацию, к-я только readonly, как отправную точку для разработки ext4?
А почему не ext2 на С, к-й не readonly? А почему сразу не написали ext4 на rust?
P.S. они бы еще предложили это использовать как отправную точку для разработки ZFS, смысл примерно такой же
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|2.18, Ivan_83 (ok), 11:58, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что раст это для безопасных хэлло ворлдов, более сложные проекты на нём не реализуемы, особенно в режиме переписывания.
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|3.21, name (??), 12:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гугл в помощь "новые проекты на раст", можно даже зайти на гитхаб или гитлаб чтобы убедится в обратном.
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|4.22, Аноним (22), 12:08, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да искали уже, сплошной какой-то треш, типа, eza - утилита ls на Раст. Даже всякие драйверы для видео - туда же. На один такой драйвер на расте есть 10 на Си, к-е его превосходят во всем. Это какой-то позор.
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|5.26, name (??), 12:12, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не знаю где вы это увидели, на гитхабе и гитлабе выходят совсем другое, вот пример с гитхаба по звёздам
https://github.com/search?q=language%3ARust&type=repositories&s=stars&o=d
Игровые движки, программы, cosmic de полностью на раст, от компазитора, до интерфейса, серверы и тд. Много короче, и это только верх.
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|6.36, Ivan_83 (ok), 12:55, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что в игре главное не двигло а играбельность.
На хубре был цикл статей почему руст не подходит совсем для игр.
Из обшего описания проблем я понял что и для больших/сложных проектов он тоже не подходит.
Типа пока разхрабы на других языках докидывают функционал и фиксят баги разрабы на расте борятся с компилятором за то, чтобы оно вообще собиралось.
И оно может и ОК пока у тебя проект маленький, потратить пол часа на его переписывание чтобы после добавления новой фичи оно собралось, но когда проект большой то затраты возврастают до катастрофических масштабов.
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|7.48, Аноним (-), 13:38, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно.
Пока раст разрабы пишут нормально, дыряшечники и плюсовик и могут х-к, х-к и в прод.
Ну будет падать в не которых случаях, ничо, дело-то житейское!
Главное манагера удовлетворить и в кранч уложиться)))
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|5.35, НяшМяш (ok), 12:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 драйверов для эпловских М чипов на С в студию поимённо.
Люблю смотреть на корчи дыряшечников с утра.
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|6.37, Ivan_83 (ok), 12:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ССЗБ.
Учитывая что руст в линух толком не вошёл, то эти дрова не пришей кобыле хвост для индустрии.
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|7.55, Аноним (-), 14:01, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не волнуйся, там уже и для нвидевских видях есть наработки (Nova) от Шапки, есть для эпловских процессоров от Асаши.
Неужели мейнтенеры ядра откажут уважаемым платиновым спонсорам или не обеспечат поддержку ноутов которыми пользуется сам Линус?
Так что будут дрова в ядре.
Как говорится кто умеет научим, кто не хочет заставим.
ps зато смотреть как корежит Войнов-Супротив-Раста всегда приятно)
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|9.67, Аноним (-), 14:37, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Удивительно, а чего он тогда писал такое lore kernel org lkml CAHk- wgrz5BBk r... текст свёрнут, показать
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|5.40, _oleg_ (ok), 13:03, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ж говорю, практическое применение rust, судя по новостям, это какой-то анекдот. ЯП для переписывания того, что и так есть.
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|6.46, нах. (?), 13:27, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну нет - то что и так есть, и эскопету с кривым стволом в дырку в текстуре не высовывает, и драйвер ext2 у него вполне r/w
А тут - аналогов не имеющее!
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|1.33, pavlinux (ok), 12:33, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто забыл, tarfs в Midnight Commander существует уже 100500 лет
'mc --version'
...
cpiofs, tarfs, sfs, extfs, ftpfs, sftpfs, fish, smbfs
...
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|2.47, хрю (?), 13:28, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть то есть, только работать с этим невозможно - искать нельзя, распаковка занимает 100500 времени.
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|2.42, Аноним (42), 13:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точнее поддержка ext4, ext3, ext2 осуществляется через одно место.
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|2.43, _kp (ok), 13:20, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что это работает.
А тут чтоб на этот раз точно не запороть файловую систему, предлагается драйвер даже не предусматривающмй монтирование в режиме только для чтения.
Ибо абсолютно безопасная ОС, это без возможности установки ПО, а лучше и вовсе без ПО.
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|1.39, _oleg_ (ok), 13:00, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да это уже анекдот какой-то. Судя по новостям про rust, это ЯП для переписывания того, что уже и так работает, или переписывания того, что уже выброшено. Офигительно полезный вклад.
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|2.51, Аноним (-), 13:48, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> того, что уже и так работает
... через одно место, с кучей дырок
Уязвимости в которых находятся постоянно,
типа воткнул флешку, получил рут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664
> Офигительно полезный вклад.
В свое свободне время люди могут делать что угодно.
Тебя послушать, так 100500 линухкосвых дистров вообще не нужны.
Хватило бы Гнома и Кедов.
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|3.56, Аноним (56), 14:01, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>типа воткнул флешку, получил рут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664
Необходимо заметить, в какой ФС эта уязвимость и кто ранее предложил её реализацию для включения в ядро. Вот то-то ж. Эти и на Расте вам "уязвимость" заложат.
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|4.70, Аноним (-), 15:02, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ок, предположим.
А тут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59940
"Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe"
"функция nvmet_tcp_free_crypto вызывалась два раза и два раза освобождала некоторые указатели, а также разыменовывала освобождённые адреса. Подобное поведение приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и двойному освобождению памяти (double-free)"
Тоже кто-то прокрался и наложил кучу в штаны сишников?
Или проблема еще глубже, в UB и всяких кривостях самого языка?
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|3.60, _oleg_ (ok), 14:11, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> того, что уже и так работает
> ... через одно место, с кучей дырок
Да нет же. По большей части переписывают то, что работает. Ребята занимаются "решением" проблем, там где их нет. Практически не применяя свой невероятно-замечательный инструмент для реализации новых идей. И это о чём-то говорит. Возможно, не всё так замечательно и безоблачно с их инструментом.
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|4.68, Аноним (-), 14:51, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, Олег, ты не прав Вот например Arti Ребята годами тащили проект ТОР а на си... большой текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (54), 13:58, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо так и есть. Потому что писать на нём что-то новое, без готового каркаса на другом языке, крайне затруднительно и муторно. А уж вносить изменения в большой код... *_*
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|3.61, _oleg_ (ok), 14:12, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видимо так и есть. Потому что писать на нём что-то новое, без
> готового каркаса на другом языке, крайне затруднительно и муторно. А уж
> вносить изменения в большой код... *_*
Вот и у меня складывается такое впечатление.
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|1.72, Аноним (72), 15:09, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Файловая система tarfs позволяет монтировать архивы в формате Tar в виде файловой системы
А зачем оно нужно, если архивы после архивации tar'ом обычно потом всё равно дополнительно сжимаются каким-нибудь компрессором? Кто-нибудь может объяснить?
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