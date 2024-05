Для ядра Linux предложен драйвер EXT2, написанный на языке Rust

2.18 , Ivan_83 ( ok ), 11:58, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что раст это для безопасных хэлло ворлдов, более сложные проекты на нём не реализуемы, особенно в режиме переписывания.

3.19 , Аноним ( 15 ), 11:59, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И то верно

3.21 , name ( ?? ), 12:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гугл в помощь "новые проекты на раст", можно даже зайти на гитхаб или гитлаб чтобы убедится в обратном.

4.22 , Аноним ( 22 ), 12:08, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да искали уже, сплошной какой-то треш, типа, eza - утилита ls на Раст. Даже всякие драйверы для видео - туда же. На один такой драйвер на расте есть 10 на Си, к-е его превосходят во всем. Это какой-то позор.

5.26 , name ( ?? ), 12:12, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не знаю где вы это увидели, на гитхабе и гитлабе выходят совсем другое, вот пример с гитхаба по звёздам

https://github.com/search?q=language%3ARust&type=repositories&s=stars&o=d

Игровые движки, программы, cosmic de полностью на раст, от компазитора, до интерфейса, серверы и тд. Много короче, и это только верх.

6.31 , Аноним ( 16 ), 12:28, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты дал ссылку на обертки над обертками где сам софт то?

6.36 , Ivan_83 ( ok ), 12:55, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело в том, что в игре главное не двигло а играбельность. На хубре был цикл статей почему руст не подходит совсем для игр. Из обшего описания проблем я понял что и для больших/сложных проектов он тоже не подходит.

Типа пока разхрабы на других языках докидывают функционал и фиксят баги разрабы на расте борятся с компилятором за то, чтобы оно вообще собиралось. И оно может и ОК пока у тебя проект маленький, потратить пол часа на его переписывание чтобы после добавления новой фичи оно собралось, но когда проект большой то затраты возврастают до катастрофических масштабов.

7.48 , Аноним ( - ), 13:38, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно.

Пока раст разрабы пишут нормально, дыряшечники и плюсовик и могут х-к, х-к и в прод.

Ну будет падать в не которых случаях, ничо, дело-то житейское!

Главное манагера удовлетворить и в кранч уложиться)))

8.58 , Ivan_83 ( ok ), 14:06, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Будет падать - пофиксим, дело действительно житейское Раст разрабы пишут, но не... 5.35 , НяшМяш ( ok ), 12:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 10 драйверов для эпловских М чипов на С в студию поимённо. Люблю смотреть на корчи дыряшечников с утра.

6.37 , Ivan_83 ( ok ), 12:57, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ССЗБ.

Учитывая что руст в линух толком не вошёл, то эти дрова не пришей кобыле хвост для индустрии.

7.55 , Аноним ( - ), 14:01, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не волнуйся, там уже и для нвидевских видях есть наработки (Nova) от Шапки, есть для эпловских процессоров от Асаши.

Неужели мейнтенеры ядра откажут уважаемым платиновым спонсорам или не обеспечат поддержку ноутов которыми пользуется сам Линус?

Так что будут дрова в ядре.

Как говорится кто умеет научим, кто не хочет заставим. ps зато смотреть как корежит Войнов-Супротив-Раста всегда приятно)

8.57 , Ivan_83 ( ok ), 14:03, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Когда будет - тогда и приходите ... 8.65 , Аноним ( 16 ), 14:17, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Линус не сидит на арме ... 9.67 , Аноним ( - ), 14:37, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Удивительно, а чего он тогда писал такое lore kernel org lkml CAHk- wgrz5BBk r... 5.40 , _oleg_ ( ok ), 13:03, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ж говорю, практическое применение rust, судя по новостям, это какой-то анекдот. ЯП для переписывания того, что и так есть.

6.46 , нах. ( ? ), 13:27, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну нет - то что и так есть, и эскопету с кривым стволом в дырку в текстуре не высовывает, и драйвер ext2 у него вполне r/w А тут - аналогов не имеющее!