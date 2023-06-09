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Компания Cisco предложила файловую систему PuzzleFS для ядра Linux

09.06.2023 15:43

Компания Cisco предложила новую файловую систему PuzzleFS, реализованную в виде модуля для ядра Linux, написанного на языке Rust. ФС рассчитана на использование для размещения изолированных контейнеров и продолжает развитие идей, предложенных в ФС Atomfs. Реализация пока находится на стадии прототипа, поддерживает сборку с веткой ядра Linux rust-next и открыта под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

Проект нацелен на обход ограничений, возникающих при использовании образов контейнеров в формате OCI (Open Container Initiative). PuzzleFS решает такие задачи как эффективное хранение дублирующихся данных, возможность прямого монтирования, повторяемая сборка образов и безопасная работа с памятью.

Для дедупликации повторяющихся в разных контейнерах данных задействован алгоритм FastCDC (Fast Content-Defined Chunking), работающий через разделение данных на фрагменты произвольного размера и ведение индекса с хэшами обработанных фрагментов. Повторяющиеся фрагменты хранятся один раз и совместно индексируются для всех слоёв ФС, т.е. дедупликация может охватывать разные точки монтирования (новый слой ФС может быть запущен на основе существующего и использовать, имеющиеся в нём фрагменты данных при дедупликации).

Повторяющаяся сборка образов контейнеров достигается через определение канонического представления формата образов контейнеров. Прямое монтирование (direct-mount) позволяет монтировать образ контейнера в формате OCI из глобального совместно используемого хранилища без его предварительной распаковки и используя в качестве идентификатора хэш содержимого из манифеста контейнера. Для верификации целостности данных в условиях применения общего хранилища может применяться механизм fs-verity, который при обращении к файлам проверяет соответствие указанных в бинарном индексе хэшей с фактическим содержимым.

Язык Rust выбран как сочетающий высокую производительность результирующего кода с возможностями для безопасной работы с памятью, что позволяет снизить риск появления уязвимостей, вызванных такими проблемами как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. Применение Rust для модуля ядра также позволило совместно использовать код в ядре и компонентах, работающих в пространстве пользователя, для создания единой защищённой реализации.

Среди других целей проекта: очень быстрая сборка и монтирование образов, возможность использования необязательной промежуточной стадии для преобразования (canonicalization) образов, необязательность полных проходов по дереву ФС в стиле mtree при использовании многослойной структуры, наложение изменений в стиле casync и простая в реализации архитектура.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/rust-f...)
  2. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
  3. OpenNews: Для Linux предложена файловая система Composefs
  4. OpenNews: Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS
  5. OpenNews: Файловая система DwarFS, обеспечивающая очень высокий уровень сжатия
  6. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59271-puzzlefs
Ключевые слова: puzzlefs, cisco, rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (83) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, alexandr_0503 (ok), 16:37, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Btrfs best forever, no rust please
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:42, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А что будет, если из компа с btrfs выдернуть питание?
    Говорят, с вероятностью 50%, btrfs превратится в тыкву.
     
     
  • 3.8, alexandr_0503 (ok), 16:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Никто специально не будет это делать
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 16:47, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А не специально?
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 16:50, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Тоже
     
     
  • 6.16, Анонин (?), 16:55, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потом твоя мама случайно выдернет провод питания во время уборки и твой драгоценный комп отыквится.
    А ты будешь плакаться на опеннете.
     
     
  • 7.23, Аноним (3), 17:08, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    У него NTFS, так что он в безопасности.
     
     
  • 8.33, alexandr_0503 (ok), 17:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как это низко, у меня ext4... текст свёрнут, показать
     
  • 7.81, AleksK (ok), 20:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже пару лет использую btrfs дома и на ноутбуке было несколько нештатных перезагрузок и вообще никаких проблем с ней н было.
     
  • 4.15, Kuromi (ok), 16:54, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Никто специально не будет это делать

    "Внезапно погас свет или мигнул на секундц-другую" вполне себе реальная ситуация, а UPS стоят далеко не у всех.

     
     
  • 5.34, Аноним (3), 17:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    UPS идет в системных требованиях при использовании btrfs.
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 18:42, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол...
     
  • 4.75, a_kusb (ok), 19:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дома такая ФС нанадёжна. Я слабо разбираюсь в компьютерах, но меня удивляет хрупкость и сложность ФС. С высоты своего незнания я представляю себе нечто вида таблицы, где файлу соответствует диапазон адресов в циферках, а ещё то, что разделит эти диапазоны на несколько, фрагментация вот и вся ФС. Для упрощения доступа ещё навернуть деревьев каких-нибудь.
    Но это наверняка атас какой наивный подход, но вот почему...
     
     
  • 5.78, Pahanivo (ok), 19:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чето из запрещенки принял?
     
  • 5.80, Kuromi (ok), 19:51, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну очень-очень примерно так оно и работает. С очень большими нюансами для каждой конкретной ФС конечно.
     
  • 3.20, Шарп (ok), 16:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так делал. ФС жива.
     
     
  • 4.25, VladSh (?), 17:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И есть гарантия, что будет жива всегда?
    У меня батя ноут тоже долгим нажатием на кнопку питания выключал. До поры до времени...
     
     
  • 5.43, Denys (??), 17:28, 09/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:10, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    После внезапного Kernel panic, по несвязанной с ФС BTRFS причине, перезагружается как ни в чём не бывало. Kernel panic близко к выключению питания.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 19:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Fedora времён выхода первого Ryzen (через месяц понял, что оказалась та ревизия процессора, в которой происходили случайные зависания). Боль и страдания с btrfs, которая жила до первого зависания.

    Спустя несколько лет заметил подобное на Ryzen 5500U. Ошибка в Mesa/ядре и после хард резет btrfs умирала. За один день несколько раз подобное ловил. После этого использую теперь xfs, ext4. xfs за многое годы в меня дома лишь один раз умерла, да и то виноват hdd. ext4 так уж звёзды сложились - ни разу не подвела.

    Вот такой я счастливчик, а кому-то везёт больше.

     
  • 3.37, Аноним (37), 17:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Привет из Украины. Свет гас ежедневно, пол года. btrfs на всех дисках. Ничего не посыапалось ни разу.
     
     
  • 4.88, verh010m (ok), 21:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой ладно - полгода. В феврале перестали уже
     
  • 3.42, Denys (??), 17:27, 09/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.44, lucentcode (ok), 17:30, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Личный ПК с BTRFS, да ещё поверх LUKS(если кому интересно, был когда-то и вариант поверх LVM). За последний год не раз вырубался свет, внезапно, один раз прямо во время обновления системы(Arch). Проблем не было ни разу. А вообще система не один год на BTRFS, и пережила уже много внезапных отключений. Ни разу не видел проблем после этого. Откуда вообще слухи идут, что отключение может сломать BTRFS?
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 17:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все банально.

    Потому что на форумы (ирки, эхи и тд) не пишут люди: сегодня у меня выключился свет - btrfs жива, после каждого выключения света.

    А вот люди у которых она не выжила от этого - пишут. При этому одного раза потерять данные хватает что бы потом везде вспоминать это при упоминании fs.

     
     
  • 5.77, Аноним (77), 19:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати!...был у меня тут случай. Померла btrfs и без всякого отключения памяти. Было это лет 5 назад на рабочем компе. Прожила 2 недели. Потом стала писать про какие-то испорченные блоки...

    И восстановить систему я уже не смог никакими (!) инструментами, в том числе перепробовал всё что btrfs предоставляла.

    Я был готов потерять даже эти данные (блоки). Пусть система удалит этот файл, которому такой блок принадлежит....

    Но нет... пришлось ext4 устанавливать, заново всё устанавливать, настраивать и извиняться перед начальством что это я нихрена не делал несколько дней.

    Сейчас устанавливаю OpenSUSE Tumbleweed дома. Надеюсь допилили 🙏🪲

     
     
  • 6.87, Аноним (50), 21:02, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня дома (ранее на работе тоже) лет 5 уже стоит btrfs. Пока "ни одного разрыва". Но я может везучий, а может кейс использования у меня более-менее щадящий.

    А так да, только пробовать (если есть желание). Причем желательно не на работе.. на работе (workstation) на нее переехал после 3 лет постоянного использования дома.

    В любом случае удачи в этой попытке.

     
  • 3.46, pofigist (?), 17:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно просто собрать стандартные RAID5/6 средствами btrfs- через несколько месяцев оно гарантировано превратиться в тыкву.
     
  • 3.47, DEF (?), 17:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят, с вероятностью 100% у тебя вместо головы -тыква. И питание выдергивать не нужно.
     
     
  • 4.73, Аноним (72), 19:21, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необязательно виновато отключение питание. Паника ядра, ошибки в видеодрайвере и так далее не редкость.
     
  • 3.83, Аноним (83), 20:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня, если выдернуть питание, весь комп превращается в тыкву. Перестают работать: сетевой адаптер и SATA-жёсткие диски. По-видимому CMOS портится где-то. Дальше следует увлекательный квест с перезапусками, перетыканием дисков по разъёмам SATA, отсоединением и подсоединением дисков SATA и заходами в BIOS Setup.
    ext4 и NTFS, правда, не портятся, и за это им огромное спасибо.
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,чел,у меня на 9 месяц использования btrfs родилась проблема - error / remount-ro при попытке перезагрузки. Решилось удалением в ядре фрембуфера видяхи.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:51, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кажется Шишкин не двусмысленно и неоднократно высказывался о Btrfs и вообще о тех недоразумениях что в Линуксе называются ФС
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 17:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о тех недоразумениях что в Линуксе называются ФС
    > Шишкин

    Это тот чувак, который долго пытался, но так и не смог написать стабильную ФС?

     
     
  • 4.27, VladSh (?), 17:10, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие и не пытались. И даже не собирались.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 17:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и этот тоже не особо пытался. Размах на рупь, удар на копейку.
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю размах был на приличную зарплату. Результат "ну не шмогла" был ожидаем ещё при приёме на работу.
     
  • 6.40, Аноним (39), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю размах был на приличную зарплату. Результат "ну не шмогла" был ожидаем ещё при приёме на работу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:42, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> Применение Rust для модуля ядра также позволило совместно использовать код в ядре и компонентах, работающих в пространстве пользователя, для создания единой защищённой реализации.

    шта ?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 16:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если компоненты написаны на одном языке, им, как минимум, проще общаться, потому что можно использовать одни и те же описания структур данных, без экспорта в protobuf.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 16:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    думаю лучше сериализовать в json перед отпавкой в юзерспейс
     
     
  • 4.28, Аноним (3), 17:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пусть деды-сишники делают, причём с обязательным переполнением буфера.
    А единорожки-зумеры в упор не понимают, зачем это нужно.
     
  • 4.29, Аноним (26), 17:13, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В XML
     
     
  • 5.32, Аноним (3), 17:16, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И общаться через SOAP или XML-RPC.
     
  • 3.45, keydon (ok), 17:32, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может поколение смузи тебе и поверит, а я уже повидал случаи когда это не так даже для одного языка. Да, на си с разными компиляторами. Поэтому сишники не верят в маркетинговую магию раста.
     
     
  • 4.76, Mail (?), 19:26, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перекомпилить одним компилятором религия не позволяет? Ах да, это же святая шишка: "раз скомпилил, не трогай - хрен починишь". До чего дошли сишные смузихлебы...
     
  • 2.84, Аноним (83), 20:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них Rust головного мозга. Всё в юзерспейсных компонентах должно быть на Rust.
     

  • 1.5, Аноним (35), 16:43, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За день корпорация Cisco сделала больше для опенсорса, чем все опеннетные комментаторы вместе взятые делают за год. Классическим образом взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом без искусственных ограничений. Продолжайте рассказывать про злобные корпорации, только и ждущие как нагадить в карман простому анониму.
     
     
  • 2.10, torvn77 (ok), 16:48, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попутно навязывая Rust.
     
     
  • 3.14, Анонимусс (?), 16:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто-то разве навязывает?
    Просто не пользуйтесь это фс, благо других куча. Или вам сам факт ее существования спать не дает?
     
  • 3.18, Аноним (35), 16:58, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покажи на этой кукле куда и как именно Чак Роббинс тебе раст навязывал.
     
  • 3.41, Атон (?), 17:26, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе какая разница, на каком языке написан исходник, если ты будешь иметь дело с бинарным модулем компилированным в машинные коды.
     
     
  • 4.57, Аноним (35), 18:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено.
     
     
  • 5.69, torvn77 (ok), 19:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено.

    Ничего, счас кто нибудь перепишет код на С и он станет нормальным обратно.

     
  • 2.17, Аноним (11), 16:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом

    реализацией, которая

    > пока находится на стадии прототипа

    Интересно, что за проблема у них, решением которой является прототип и как она решена?

     
     
  • 3.22, Аноним (35), 17:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проблема у них очень простая: им надо на их промышленных роутерах запускать виртуальные роутинговые движки. Такой вот запрос у крупных клиентов с более сложными конфигурациями, чем две RFC1918 сеточки. Конечно, если бы там работали опеннетные анонимы, они бы сразу же написали идеальное решение сразу в машинных кодах. Но в Cisco почему-то ни один пока собеседование не прошёл, вот и приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума.
     
     
  • 4.31, Аноним (3), 17:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит так, как будто речь не про виртуализацию, а про контейнеры.
    Они что, хотят от IOS-гостей на линуксовом KVM-гипервизоре перейти к линуксовым контейнерам?
     
     
  • 5.38, Аноним (35), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так и есть как выглядит. И не просто хотят, а целенаправленно этим занимаются последние несколько лет. Практика эксплуатации показала, что KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения.
     
     
  • 6.49, хрю (?), 17:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения.

    Что как бы намекает, что роутер не то место, где надо заниматься виртуализацией с контейнерезацией.  Не, если есть идиоты, которые болеют виртуализацией головного мозга и без этого жить не могут и башляют бабло, чтоб превратить роутеры в тыкву, то пущай. Анонимы с опеннета не будут возражать.
    Но нормальным пацанам это всё не шибко нужно.

     
     
  • 7.58, Аноним (35), 18:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это нормальные пацаны и требуют. Говорят, не можем сами разрулить все возможные бизнес-кейсы через VRF, а опеннетные анонимы собес пройти не могут. Патовая ситуация, приходится вот так вот — через контейнеры.
     
     
  • 8.86, пох. (?), 20:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты путаешь vrf с nvf Эта хрень - для них Продавать будут не на вес, а поконтей... текст свёрнут, показать
     
  • 5.64, пох. (?), 19:00, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помимо немодных древних иосов есть еще куча других цискиных виртуалочек (правда, лет пять назад они втирали что kvm так себе платформа и мы конечно можем но...лучше все же заплатить за сферу) в которые так удобно пихаются nvf'чики в виде отдельных пакетиков. Ну вот теперь они будут пихаться в виде этого вот трэша. В целом и не жалко уже, конечно.

     
  • 4.53, Ефрщ (?), 18:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума

    Вопрос ты не про что приходится делать, а какую проблему они решили?

     
     
  • 5.65, пох. (?), 19:03, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю - контроль над разработкой. И одной собери-паззл-после-крэша-фс думаю не ограничится.

    Ну а что ты хочешь, дыркер сдох, overlayfs трэш в двух сериях, btrfs немного не совсем уже окончательно, а образы контейнеров как-то надо разворачивать.

    И желательно без оглядки на редгада потому что могут и кинуть если увидят способ.


     
  • 2.63, antirust (?), 18:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классическим образом взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом без искусственных ограничений

    никаких проблем они не решили, в ядре этот велосипед не нужен

    > Finally, as for OCI container image stuffs, I'd like to avoid

    saying this topic anymore on the list (too tired about this).  I've
    seen _three_ in-kernel approaches already before this one and I tend
    to avoid listing the complete names (including FUSE alternatives)
    here.  I really suggest if you guys could sit down and plan at least
    a complete OCI standard for the next image format (even you don't
    want to reuse any exist filesystem for whatever reasons).

     
     
  • 3.66, пох. (?), 19:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Классическим образом взяли и решили свои проблемы
    > никаких проблем они не решили

    тебе ж разжевывают - _свои_ проблемы они решили. Проблема у них действительно есть.

    > I really suggest if you guys could sit down and plan at least a complete OCI standard

    I really afraid они именно это и сделали, просто в ведро, разумеется, отправлена только ядерная часть. Юзерленд будет скорее всего вообще закрытый, чтоб ты не потрошил их nvfчики и не тырил.

    Ну а если даже и нет, его естесвенно не на lore выложат.

     
     
  • 4.67, antirust (?), 19:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > _свои_ проблемы они решили

    что тебе не понятно в этом тексте

    > в ядре этот велосипед не нужен

     
     
  • 5.71, пох. (?), 19:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, увы, не платиновый кормораздатчик, а всего лишь серебрянный.

    Линусу не нужен. То ли дело ksmbd, да? Это вот кого нада кот!

     

  • 1.21, Аноним (21), 17:03, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В случае поломки рассыпается на части?
     
     
  • 2.30, VladSh (?), 17:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в созвездии раков водятся раки?
     
     
  • 3.54, Аноним (21), 18:07, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была у людей какая-то причина назвать так, а не от фонаря
     
     
  • 4.56, VladSh (?), 18:10, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и вопрос выше тоже ж наверное должен быть не от фонаря. Какой в нём смысл? Есть хоть одно подтверждение?
     

  • 1.36, Аноним (39), 17:21, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если выключишь комп, то получишь пазл как запустить его обратно.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:42, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала включить попробуйте, написано же "прототип".
     
  • 2.70, пох. (?), 19:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких пазлов, это ж дыркер. После перезапуска просто mkfs заново и разверни все контейнеры с нуля. Оно ж очень быстрое, прям неимоверно! А поскольку оно уже перезапустилось - клиенты уже все равно порвали тебя на много маленьких медвежат.

     
     
  • 3.82, Аноним (39), 20:32, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но тогда это не пазл
     
     
  • 4.85, пох. (?), 20:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но тогда это не пазл

    похоже они намекали на "сначала включить попробуйте" (нет, но забавно)


     

  • 1.52, Анонус (?), 18:05, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это проблема, которую микрософт решила еще во времена висты в своем формате wim? Или что-то другое?
     
     
  • 2.55, Аноним (21), 18:08, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS? Решила?? В висте??????????????? Тяпница удалась?
     
  • 2.68, пох. (?), 19:11, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не microsoft, а apple, не wim, а Package. Ну да, примерно.
    Только потом ее изобрел заново дыркер.

     

  • 1.60, Бульдох (?), 18:46, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жиду Линусу это не нужно, порхатая мразь с 2003-года работает на Бильдербергский клуб.
     
     
  • 2.79, antirust (?), 19:46, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жиду Линусу это не нужно

    у тебя опять воды в кране нет ?

     

  • 1.62, Аноним (62), 18:53, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >This is a proof of concept

    Лол, это даже не прототип.

     

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