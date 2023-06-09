Компания Cisco предложила файловую систему PuzzleFS для ядра Linux

2.10 , torvn77 ( ok ), 16:48, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Попутно навязывая Rust.

3.14 , Анонимусс ( ? ), 16:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кто-то разве навязывает?

Просто не пользуйтесь это фс, благо других куча. Или вам сам факт ее существования спать не дает?

3.18 , Аноним ( 35 ), 16:58, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Покажи на этой кукле куда и как именно Чак Роббинс тебе раст навязывал.

3.41 , Атон ( ? ), 17:26, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тебе какая разница, на каком языке написан исходник, если ты будешь иметь дело с бинарным модулем компилированным в машинные коды.

4.57 , Аноним ( 35 ), 18:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено.

5.69 , torvn77 ( ok ), 19:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено. Ничего, счас кто нибудь перепишет код на С и он станет нормальным обратно.

2.17 , Аноним ( 11 ), 16:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом реализацией, которая > пока находится на стадии прототипа Интересно, что за проблема у них, решением которой является прототип и как она решена?

3.22 , Аноним ( 35 ), 17:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Проблема у них очень простая: им надо на их промышленных роутерах запускать виртуальные роутинговые движки. Такой вот запрос у крупных клиентов с более сложными конфигурациями, чем две RFC1918 сеточки. Конечно, если бы там работали опеннетные анонимы, они бы сразу же написали идеальное решение сразу в машинных кодах. Но в Cisco почему-то ни один пока собеседование не прошёл, вот и приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума.

4.31 , Аноним ( 3 ), 17:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выглядит так, как будто речь не про виртуализацию, а про контейнеры.

Они что, хотят от IOS-гостей на линуксовом KVM-гипервизоре перейти к линуксовым контейнерам?

5.38 , Аноним ( 35 ), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно так и есть как выглядит. И не просто хотят, а целенаправленно этим занимаются последние несколько лет. Практика эксплуатации показала, что KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения.

6.49 , хрю ( ? ), 17:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >>KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения. Что как бы намекает, что роутер не то место, где надо заниматься виртуализацией с контейнерезацией. Не, если есть идиоты, которые болеют виртуализацией головного мозга и без этого жить не могут и башляют бабло, чтоб превратить роутеры в тыкву, то пущай. Анонимы с опеннета не будут возражать.

Но нормальным пацанам это всё не шибко нужно.

7.58 , Аноним ( 35 ), 18:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это нормальные пацаны и требуют. Говорят, не можем сами разрулить все возможные бизнес-кейсы через VRF, а опеннетные анонимы собес пройти не могут. Патовая ситуация, приходится вот так вот — через контейнеры.

8.86 , пох. ( ? ), 20:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ты путаешь vrf с nvf Эта хрень - для них Продавать будут не на вес, а поконтей... 5.64 , пох. ( ? ), 19:00, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – помимо немодных древних иосов есть еще куча других цискиных виртуалочек (правда, лет пять назад они втирали что kvm так себе платформа и мы конечно можем но...лучше все же заплатить за сферу) в которые так удобно пихаются nvf'чики в виде отдельных пакетиков. Ну вот теперь они будут пихаться в виде этого вот трэша. В целом и не жалко уже, конечно. 4.53 , Ефрщ ( ? ), 18:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума Вопрос ты не про что приходится делать, а какую проблему они решили?

5.65 , пох. ( ? ), 19:03, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подозреваю - контроль над разработкой. И одной собери-паззл-после-крэша-фс думаю не ограничится. Ну а что ты хочешь, дыркер сдох, overlayfs трэш в двух сериях, btrfs немного не совсем уже окончательно, а образы контейнеров как-то надо разворачивать. И желательно без оглядки на редгада потому что могут и кинуть если увидят способ.

2.63 , antirust ( ? ), 18:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Классическим образом взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом без искусственных ограничений никаких проблем они не решили, в ядре этот велосипед не нужен > Finally, as for OCI container image stuffs, I'd like to avoid saying this topic anymore on the list (too tired about this). I've

seen _three_ in-kernel approaches already before this one and I tend

to avoid listing the complete names (including FUSE alternatives)

here. I really suggest if you guys could sit down and plan at least

a complete OCI standard for the next image format (even you don't

want to reuse any exist filesystem for whatever reasons).

3.66 , пох. ( ? ), 19:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Классическим образом взяли и решили свои проблемы

> никаких проблем они не решили тебе ж разжевывают - _свои_ проблемы они решили. Проблема у них действительно есть. > I really suggest if you guys could sit down and plan at least a complete OCI standard I really afraid они именно это и сделали, просто в ведро, разумеется, отправлена только ядерная часть. Юзерленд будет скорее всего вообще закрытый, чтоб ты не потрошил их nvfчики и не тырил. Ну а если даже и нет, его естесвенно не на lore выложат.

4.67 , antirust ( ? ), 19:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > _свои_ проблемы они решили что тебе не понятно в этом тексте > в ядре этот велосипед не нужен 5.71 , пох. ( ? ), 19:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, увы, не платиновый кормораздатчик, а всего лишь серебрянный. Линусу не нужен. То ли дело ksmbd, да? Это вот кого нада кот!