Компания Cisco предложила файловую систему PuzzleFS для ядра Linux

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|2.3, Аноним (3), 16:42, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А что будет, если из компа с btrfs выдернуть питание?
Говорят, с вероятностью 50%, btrfs превратится в тыкву.
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|6.16, Анонин (?), 16:55, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потом твоя мама случайно выдернет провод питания во время уборки и твой драгоценный комп отыквится.
А ты будешь плакаться на опеннете.
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|7.81, AleksK (ok), 20:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже пару лет использую btrfs дома и на ноутбуке было несколько нештатных перезагрузок и вообще никаких проблем с ней н было.
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|4.15, Kuromi (ok), 16:54, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Никто специально не будет это делать
"Внезапно погас свет или мигнул на секундц-другую" вполне себе реальная ситуация, а UPS стоят далеко не у всех.
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|4.75, a_kusb (ok), 19:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для дома такая ФС нанадёжна. Я слабо разбираюсь в компьютерах, но меня удивляет хрупкость и сложность ФС. С высоты своего незнания я представляю себе нечто вида таблицы, где файлу соответствует диапазон адресов в циферках, а ещё то, что разделит эти диапазоны на несколько, фрагментация вот и вся ФС. Для упрощения доступа ещё навернуть деревьев каких-нибудь.
Но это наверняка атас какой наивный подход, но вот почему...
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|5.80, Kuromi (ok), 19:51, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну очень-очень примерно так оно и работает. С очень большими нюансами для каждой конкретной ФС конечно.
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|4.25, VladSh (?), 17:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И есть гарантия, что будет жива всегда?
У меня батя ноут тоже долгим нажатием на кнопку питания выключал. До поры до времени...
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|3.26, Аноним (26), 17:10, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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После внезапного Kernel panic, по несвязанной с ФС BTRFS причине, перезагружается как ни в чём не бывало. Kernel panic близко к выключению питания.
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|4.72, Аноним (72), 19:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Fedora времён выхода первого Ryzen (через месяц понял, что оказалась та ревизия процессора, в которой происходили случайные зависания). Боль и страдания с btrfs, которая жила до первого зависания.
Спустя несколько лет заметил подобное на Ryzen 5500U. Ошибка в Mesa/ядре и после хард резет btrfs умирала. За один день несколько раз подобное ловил. После этого использую теперь xfs, ext4. xfs за многое годы в меня дома лишь один раз умерла, да и то виноват hdd. ext4 так уж звёзды сложились - ни разу не подвела.
Вот такой я счастливчик, а кому-то везёт больше.
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|3.37, Аноним (37), 17:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Привет из Украины. Свет гас ежедневно, пол года. btrfs на всех дисках. Ничего не посыапалось ни разу.
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|3.44, lucentcode (ok), 17:30, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Личный ПК с BTRFS, да ещё поверх LUKS(если кому интересно, был когда-то и вариант поверх LVM). За последний год не раз вырубался свет, внезапно, один раз прямо во время обновления системы(Arch). Проблем не было ни разу. А вообще система не один год на BTRFS, и пережила уже много внезапных отключений. Ни разу не видел проблем после этого. Откуда вообще слухи идут, что отключение может сломать BTRFS?
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|4.50, Аноним (50), 17:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все банально.
Потому что на форумы (ирки, эхи и тд) не пишут люди: сегодня у меня выключился свет - btrfs жива, после каждого выключения света.
А вот люди у которых она не выжила от этого - пишут. При этому одного раза потерять данные хватает что бы потом везде вспоминать это при упоминании fs.
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|5.77, Аноним (77), 19:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати!...был у меня тут случай. Померла btrfs и без всякого отключения памяти. Было это лет 5 назад на рабочем компе. Прожила 2 недели. Потом стала писать про какие-то испорченные блоки...
И восстановить систему я уже не смог никакими (!) инструментами, в том числе перепробовал всё что btrfs предоставляла.
Я был готов потерять даже эти данные (блоки). Пусть система удалит этот файл, которому такой блок принадлежит....
Но нет... пришлось ext4 устанавливать, заново всё устанавливать, настраивать и извиняться перед начальством что это я нихрена не делал несколько дней.
Сейчас устанавливаю OpenSUSE Tumbleweed дома. Надеюсь допилили 🙏🪲
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|6.87, Аноним (50), 21:02, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну у меня дома (ранее на работе тоже) лет 5 уже стоит btrfs. Пока "ни одного разрыва". Но я может везучий, а может кейс использования у меня более-менее щадящий.
А так да, только пробовать (если есть желание). Причем желательно не на работе.. на работе (workstation) на нее переехал после 3 лет постоянного использования дома.
В любом случае удачи в этой попытке.
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|3.46, pofigist (?), 17:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достаточно просто собрать стандартные RAID5/6 средствами btrfs- через несколько месяцев оно гарантировано превратиться в тыкву.
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|3.47, DEF (?), 17:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говорят, с вероятностью 100% у тебя вместо головы -тыква. И питание выдергивать не нужно.
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|4.73, Аноним (72), 19:21, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Необязательно виновато отключение питание. Паника ядра, ошибки в видеодрайвере и так далее не редкость.
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|3.83, Аноним (83), 20:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня, если выдернуть питание, весь комп превращается в тыкву. Перестают работать: сетевой адаптер и SATA-жёсткие диски. По-видимому CMOS портится где-то. Дальше следует увлекательный квест с перезапусками, перетыканием дисков по разъёмам SATA, отсоединением и подсоединением дисков SATA и заходами в BIOS Setup.
ext4 и NTFS, правда, не портятся, и за это им огромное спасибо.
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|2.7, Аноним (7), 16:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз,чел,у меня на 9 месяц использования btrfs родилась проблема - error / remount-ro при попытке перезагрузки. Решилось удалением в ядре фрембуфера видяхи.
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|2.12, Аноним (12), 16:51, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кажется Шишкин не двусмысленно и неоднократно высказывался о Btrfs и вообще о тех недоразумениях что в Линуксе называются ФС
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|3.24, Аноним (3), 17:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> о тех недоразумениях что в Линуксе называются ФС
> Шишкин
Это тот чувак, который долго пытался, но так и не смог написать стабильную ФС?
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|5.35, Аноним (35), 17:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и этот тоже не особо пытался. Размах на рупь, удар на копейку.
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|6.39, Аноним (39), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю размах был на приличную зарплату. Результат "ну не шмогла" был ожидаем ещё при приёме на работу.
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|6.40, Аноним (39), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю размах был на приличную зарплату. Результат "ну не шмогла" был ожидаем ещё при приёме на работу.
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|1.2, Аноним (2), 16:42, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> Применение Rust для модуля ядра также позволило совместно использовать код в ядре и компонентах, работающих в пространстве пользователя, для создания единой защищённой реализации.
шта ?
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|2.6, Аноним (3), 16:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если компоненты написаны на одном языке, им, как минимум, проще общаться, потому что можно использовать одни и те же описания структур данных, без экспорта в protobuf.
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|4.28, Аноним (3), 17:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это пусть деды-сишники делают, причём с обязательным переполнением буфера.
А единорожки-зумеры в упор не понимают, зачем это нужно.
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|3.45, keydon (ok), 17:32, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может поколение смузи тебе и поверит, а я уже повидал случаи когда это не так даже для одного языка. Да, на си с разными компиляторами. Поэтому сишники не верят в маркетинговую магию раста.
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|4.76, Mail (?), 19:26, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перекомпилить одним компилятором религия не позволяет? Ах да, это же святая шишка: "раз скомпилил, не трогай - хрен починишь". До чего дошли сишные смузихлебы...
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|2.84, Аноним (83), 20:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них Rust головного мозга. Всё в юзерспейсных компонентах должно быть на Rust.
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|1.5, Аноним (35), 16:43, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За день корпорация Cisco сделала больше для опенсорса, чем все опеннетные комментаторы вместе взятые делают за год. Классическим образом взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом без искусственных ограничений. Продолжайте рассказывать про злобные корпорации, только и ждущие как нагадить в карман простому анониму.
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|3.14, Анонимусс (?), 16:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто-то разве навязывает?
Просто не пользуйтесь это фс, благо других куча. Или вам сам факт ее существования спать не дает?
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|3.18, Аноним (35), 16:58, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покажи на этой кукле куда и как именно Чак Роббинс тебе раст навязывал.
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|3.41, Атон (?), 17:26, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тебе какая разница, на каком языке написан исходник, если ты будешь иметь дело с бинарным модулем компилированным в машинные коды.
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|4.57, Аноним (35), 18:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено.
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|5.69, torvn77 (ok), 19:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выражаясь языком деликвентов, ядро будет таким образом зашкварено.
Ничего, счас кто нибудь перепишет код на С и он станет нормальным обратно.
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|2.17, Аноним (11), 16:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом
реализацией, которая
> пока находится на стадии прототипа
Интересно, что за проблема у них, решением которой является прототип и как она решена?
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|3.22, Аноним (35), 17:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проблема у них очень простая: им надо на их промышленных роутерах запускать виртуальные роутинговые движки. Такой вот запрос у крупных клиентов с более сложными конфигурациями, чем две RFC1918 сеточки. Конечно, если бы там работали опеннетные анонимы, они бы сразу же написали идеальное решение сразу в машинных кодах. Но в Cisco почему-то ни один пока собеседование не прошёл, вот и приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума.
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|4.31, Аноним (3), 17:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядит так, как будто речь не про виртуализацию, а про контейнеры.
Они что, хотят от IOS-гостей на линуксовом KVM-гипервизоре перейти к линуксовым контейнерам?
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|5.38, Аноним (35), 17:23, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так и есть как выглядит. И не просто хотят, а целенаправленно этим занимаются последние несколько лет. Практика эксплуатации показала, что KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения.
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|6.49, хрю (?), 17:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>KVM-гипервизор неэффективно расходует и без того скудные ресурсы роутера и неудобен с операционной точки зрения.
Что как бы намекает, что роутер не то место, где надо заниматься виртуализацией с контейнерезацией. Не, если есть идиоты, которые болеют виртуализацией головного мозга и без этого жить не могут и башляют бабло, чтоб превратить роутеры в тыкву, то пущай. Анонимы с опеннета не будут возражать.
Но нормальным пацанам это всё не шибко нужно.
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|7.58, Аноним (35), 18:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это нормальные пацаны и требуют. Говорят, не можем сами разрулить все возможные бизнес-кейсы через VRF, а опеннетные анонимы собес пройти не могут. Патовая ситуация, приходится вот так вот — через контейнеры.
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|8.86, пох. (?), 20:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ты путаешь vrf с nvf Эта хрень - для них Продавать будут не на вес, а поконтей... текст свёрнут, показать
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|5.64, пох. (?), 19:00, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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помимо немодных древних иосов есть еще куча других цискиных виртуалочек (правда, лет пять назад они втирали что kvm так себе платформа и мы конечно можем но...лучше все же заплатить за сферу) в которые так удобно пихаются nvf'чики в виде отдельных пакетиков. Ну вот теперь они будут пихаться в виде этого вот трэша. В целом и не жалко уже, конечно.
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|4.53, Ефрщ (?), 18:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> приходится начинать с прототипа и постепенно доводить до ума
Вопрос ты не про что приходится делать, а какую проблему они решили?
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|5.65, пох. (?), 19:03, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подозреваю - контроль над разработкой. И одной собери-паззл-после-крэша-фс думаю не ограничится.
Ну а что ты хочешь, дыркер сдох, overlayfs трэш в двух сериях, btrfs немного не совсем уже окончательно, а образы контейнеров как-то надо разворачивать.
И желательно без оглядки на редгада потому что могут и кинуть если увидят способ.
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|2.63, antirust (?), 18:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классическим образом взяли и решили свои проблемы, поделившись с сообществом без искусственных ограничений
никаких проблем они не решили, в ядре этот велосипед не нужен
> Finally, as for OCI container image stuffs, I'd like to avoid
saying this topic anymore on the list (too tired about this). I've
seen _three_ in-kernel approaches already before this one and I tend
to avoid listing the complete names (including FUSE alternatives)
here. I really suggest if you guys could sit down and plan at least
a complete OCI standard for the next image format (even you don't
want to reuse any exist filesystem for whatever reasons).
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|3.66, пох. (?), 19:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Классическим образом взяли и решили свои проблемы
> никаких проблем они не решили
тебе ж разжевывают - _свои_ проблемы они решили. Проблема у них действительно есть.
> I really suggest if you guys could sit down and plan at least a complete OCI standard
I really afraid они именно это и сделали, просто в ведро, разумеется, отправлена только ядерная часть. Юзерленд будет скорее всего вообще закрытый, чтоб ты не потрошил их nvfчики и не тырил.
Ну а если даже и нет, его естесвенно не на lore выложат.
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|4.67, antirust (?), 19:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> _свои_ проблемы они решили
что тебе не понятно в этом тексте
> в ядре этот велосипед не нужен
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|5.71, пох. (?), 19:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, увы, не платиновый кормораздатчик, а всего лишь серебрянный.
Линусу не нужен. То ли дело ksmbd, да? Это вот кого нада кот!
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|4.56, VladSh (?), 18:10, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и вопрос выше тоже ж наверное должен быть не от фонаря. Какой в нём смысл? Есть хоть одно подтверждение?
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|2.70, пох. (?), 19:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никаких пазлов, это ж дыркер. После перезапуска просто mkfs заново и разверни все контейнеры с нуля. Оно ж очень быстрое, прям неимоверно! А поскольку оно уже перезапустилось - клиенты уже все равно порвали тебя на много маленьких медвежат.
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|4.85, пох. (?), 20:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но тогда это не пазл
похоже они намекали на "сначала включить попробуйте" (нет, но забавно)
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|1.52, Анонус (?), 18:05, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это проблема, которую микрософт решила еще во времена висты в своем формате wim? Или что-то другое?
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|2.68, пох. (?), 19:11, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не microsoft, а apple, не wim, а Package. Ну да, примерно.
Только потом ее изобрел заново дыркер.
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|1.60, Бульдох (?), 18:46, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Жиду Линусу это не нужно, порхатая мразь с 2003-года работает на Бильдербергский клуб.
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