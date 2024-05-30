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Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 22

30.05.2024 11:10

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 22, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки в ближайшее время будут сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • В интерфейсе пользователя обеспечен показ информации о горячих клавишах для вызова типовых операций.
  • Обновлены пиктограммы для macOS.
  • В панель выбора файлов добавлен раздел с избранными каталогами.
  • Добавлен API Dashboard API для замены показываемой при запуске заставки (страница Welcome).
  • Улучшен интерфейс для просмотра истории и изменений в Git.
  • Для проектов на языке Java добавлена начальная поддержка JDK 22. Добавлены шаблоны кода для методов List.of(), Map.of() и Set.of(), запечатанных ("sealed") классов и типа "record". Обновлён генератор кода для типов "record" и "enum". До версии 22 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). Обеспечено автодополнение кода для статических методов Java-классов. Реализована поддержка MVC-фреймворка Spring 5.3.31, прекращена поддержка устаревших веток Spring 3 и 4.
  • Улучшена поддержка систем сборки Gradle и Maven. Инструментарий Gradle и код поддержки API обновлён до версии Gradle 8.7, а Maven до версии 9.10. Улучшен мастер создания проектов на Gradle. Движок индексации данных в Maven обновлён до Lucene 9.10.0. Удалена экспериментальная функция загрузки Maven и решены проблемы при наличии конфликтующих зависимостей. Добавлена возможность создания образов для проектов Helidon. Налажена функция переименования классов в проектах Maven.
  • При сборке с использованием инструментария Ant реализована поддержка свойства javac.release.
  • В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP. Улучшено отображение сведений при срабатывании точек останова во время отладки. В средства дополнения кода добавлена поддержка операций автоматического импорта (Auto Import). Улучшена проверка переименований при рефакторинге.
  • Добавлена поддержка платформы Jakarta EE 11, GlassFish 7.0.14 и GlassFish 8.0.0-M4, а также сервера приложений Wildfly 31. Прекращена поддержка Apache Struts 1. Для фреймворка Micronaut добавлены отдельные шаблоны для создания собственных контроллеров и загрузки контроллеров из репозиториев. Для проектов на базе Jakarta включено автодополнение кода для страниц JSF и JSP, активирована генерация Servlet, Filter и Listener. В мастер создания шаблонов JSF Facelets добавлена поддержка пространства имён JSF 4+.
  • В окружении для web-проектов добавлена поддержка протокола Chrome DevTools Protocol для отладки приложений Node.js. В редакторе JavaScript реализована обработка JAR-URL, улучшено автодополнение кода с комментариями, реализована поддержка мета-свойств new.target и import.meta. Улучшено восстановление после сбоев JavaScript-движка.
  • До версии 24 обновлены libs.graaljs, libs.graalsdk и libs.truffleapi.
  • Добавлена поддержка генерации кода Java на основе предкомпилированных грамматик GoLang и ANTLR (ANother Tool for Language Recognition). Обновлены версии инструментария ANTLR.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).
  • Разрешены работа с точками останова Truffle.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/netb...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 20
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.7 и среды разработки Qt Creator 13
  5. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0
  6. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61273-netbeans
Ключевые слова: netbeans, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 30/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержка PERL и Powershell имеется?
     
  • 1.2, asd (??), 12:43, 30/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Это то самое, которое -23 Гб оперативки, когда у тебя пара браузеров сжирают столько же, а выход засунуть еще 128Гб в ноут?
    Или что-то изменилось с тех пор и всё хорошо теперь?
     
     
  • 2.3, asd (??), 12:44, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы в рамках С++ проектов, меньше 200к строчек.
     

  • 1.4, Женя Вертолёт (?), 12:52, 30/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Когда они уже уберут кнопку help из диалогов, которая не работает уже хз сколько лет? Это ТАК сложно?
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:52, 30/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А Netbeans поддерживает С++? Они это направление обновляют или речь идёт о C99 максимум?
     

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