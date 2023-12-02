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Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 20

02.12.2023 14:14

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 20, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Для проектов на языке Java добавлена поддержка JDK 21. В систему дополнения ввода добавлена поддержка новых возможностей Java 21. До версии 21 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). Добавлена поддержка строковых шаблонов (String Template).
  • Улучшена поддержка систем сборки Gradle и Maven. Инструментарий Gradle обновлён до версии 8.4, а Maven до версии 3.9.5. Также обновлены maven-indexer 7.0.4, lucene 9.8.0 и maven.embedder 2.0.6.1
  • В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP. Добавлена поддержка точек останова для исключений. Расширены проверки при создания точек останова. Обеспечено наглядное выделение разными цветами унаследованных членов классов. Добавлен режим форматирования "After Use Trait".
  • В IDE для C/C++ стабилизирована поддержка CPPLite.
  • Добавлена поддержка платформы GlassFish 7.0.9.
  • В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS (@layer, @supports, модули containment и text, математические функции).
  • Используемый в интерфейсе управления версиями пакет jgit обновлён до выпуска 6.7.0.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).
  • В редакторе при предпросмотре разметки в формате Markdown реализована поддержка checkbox-переключатлей.
  • Включена проверка корректности и реализовано дополнение кода для XML-документов без поля schemaLocation
  • Движок тем оформления FlatLaf обновлён до версии 3.2. На платформе Linux во FlatLaf включено декориование окон на стороне клиента.
  • Расширена поддержка языка определения конфигурации HCL, применяемого в HashiCorp Terraform.
  • Продолжена реализация окружения для разработки проектов на языке Rust.
  • Добавлена библиотека профилирования для архитектуры ARM64.


  1. Главная ссылка к новости (https://netbeans.apache.org/fr...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19
  3. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
  6. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60220-netbeans
Ключевые слова: netbeans, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:38, 02/12/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучшая IDE для Java! Сэнк ю вертолет Апачи!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:02, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покойся с андроидом, java-разработчик.
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:24, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это анриал. Ты пробовал существующий javafx проект импортировать в неё и собрать? Эклипс вот норм.
     

  • 1.2, Golangdev (?), 14:46, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    > для языка PHP ... Добавлена поддержка точек останова для исключений

    Шёл, точнее заканчивался 2023 год =)

     
  • 1.4, Дед Анон (?), 15:17, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё нет поддержки таких фреймворков как Laravel и VueJS. Доколе.... Пишешь на Vue и всё красное, приходится писать VSCode.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:29, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деды на vue не пишут.
     

  • 1.7, Alladin (?), 16:10, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    В NetBeans писать на Rust? что-то очень странная затея.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:19, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > писать на Rust? что-то очень странная затея

    вот так лучше будет)

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:12, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Чем это лучше Emacs?
     
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