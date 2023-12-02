Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 20

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 20, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: Для проектов на языке Java добавлена поддержка JDK 21. В систему дополнения ввода добавлена поддержка новых возможностей Java 21. До версии 21 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac). Добавлена поддержка строковых шаблонов (String Template).

Улучшена поддержка систем сборки Gradle и Maven. Инструментарий Gradle обновлён до версии 8.4, а Maven до версии 3.9.5. Также обновлены maven-indexer 7.0.4, lucene 9.8.0 и maven.embedder 2.0.6.1

В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP. Добавлена поддержка точек останова для исключений. Расширены проверки при создания точек останова. Обеспечено наглядное выделение разными цветами унаследованных членов классов. Добавлен режим форматирования "After Use Trait".

В IDE для C/C++ стабилизирована поддержка CPPLite.

Добавлена поддержка платформы GlassFish 7.0.9.

В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS (@layer, @supports, модули containment и text, математические функции).

Используемый в интерфейсе управления версиями пакет jgit обновлён до выпуска 6.7.0.

Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).

В редакторе при предпросмотре разметки в формате Markdown реализована поддержка checkbox-переключатлей.

Включена проверка корректности и реализовано дополнение кода для XML-документов без поля schemaLocation

Движок тем оформления FlatLaf обновлён до версии 3.2. На платформе Linux во FlatLaf включено декориование окон на стороне клиента.

Расширена поддержка языка определения конфигурации HCL, применяемого в HashiCorp Terraform.

Продолжена реализация окружения для разработки проектов на языке Rust.

Добавлена библиотека профилирования для архитектуры ARM64.



