Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: В редактор кода встроен просмотрщик файлов в формате Markdown.

В панели изменена реализация вкладок, для которых теперь задействована концепция сменяющих друг друга карт.

Для экранов HiDPI улучшена отрисовка индикатора вставки в режиме drag-and-drop.

В экранной заставке включено субпиксельное сглаживание текста с информацией о прогрессе загрузки модулей.

Улучшены параметры шрифта в окне с терминалом.

Продолжено развитие окружения для разработки проектов на языке Rust. Реализованы все типовые действия с проектами. Обеспечена корректная обработка единичных кавычек в коде на языке Rust.

Для проектов на языке Java в редакторе кода улучшено сворачивание условных выражений, циклов и блоков try/catch. Расширены возможности автодополнения кода. Добавлена возможность прямой привязки JTreg. Предоставлена возможность привязки модулей к архитектуре процессора, в модуле OpenJFX добавлена поддержка архитектуры Aarch64 для Linux и mac OS. Реализована возможность преобразования проекта с jakartaee8 до jakartaee10. Добавлена настройка для отключения подсказок по дополнению параметров. В построитель кода добавлена поддержка генерации лямбда-выражений.

В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP.

Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Инструментарий и API Gradle обновлён до версии 8.3-rc с поддержкой JDK 20.

Улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версий Maven 3.9.3, maven-indexer 7.0.1 и lucene 9.6.0. Добавлена поддержка фильтров для внешних индексов, оптимизировано инкрементальное обновление индексов. Улучшена поддержка Jakarta EE 10. Для JUnit5 включена кнопка 'Rerun failed tests'.

Добавлена поддержка платформы GlassFish 7.0.6 и сервера приложений Wildfly 28. Добавлена поддержка JSF 4.0 (Jakarta Faces).

В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS.

Добавлена возможность навигации по файлам HCL (язык определения конфигурации, применяемый в HashiCorp Terraform).

Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).



