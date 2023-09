Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19

2.8 , Хейтер ( ? ), 12:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Си/С++ - а другой среды для этих языков нет?

3.21 , Аноним ( 21 ), 14:31, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет вменяемой IDE для c/c++((( ЗЫ Clion не предлагать.

4.26 , Sunderland93 ( ok ), 14:58, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Qt Creator

4.30 , Аноним ( 30 ), 15:33, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели вы не слышали про Visual Studio?

4.31 , YM2608 ( ? ), 16:09, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – нус <code::blocks> вполне идеальная IDE, позволяет на лету менять компиляторы, сама настраивает IDE под компиляторы - не то шо Eclipse

https://ibb.co/Kq3QXyC

3.23 , Аноним ( 23 ), 14:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В своё время поддержка С, С++ была очень хорошей, даже получше чем у Visual Studio. Тем не менее официально они эти языки не поддерживают. Если бы не Apache и они и далее поддерживали С++, это точно была бы моя IDE — удобно и быстро.

4.33 , soarin ( ok ), 16:18, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде никогда не было нормальной поддержки C++.

Постоянно всеми цветами радуги блевало на валидном коде.

3.35 , Аноним ( 35 ), 16:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Emacs.