Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19

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|1.1, Аноним (1), 12:12, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно живое... Боже, а Си/С++ до сих пор в виде плагина от NetBeans 8.2? :(
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|3.23, Аноним (23), 14:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В своё время поддержка С, С++ была очень хорошей, даже получше чем у Visual Studio. Тем не менее официально они эти языки не поддерживают. Если бы не Apache и они и далее поддерживали С++, это точно была бы моя IDE — удобно и быстро.
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|4.33, soarin (ok), 16:18, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде никогда не было нормальной поддержки C++.
Постоянно всеми цветами радуги блевало на валидном коде.
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|1.2, Andrey (??), 12:13, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто использует, расскажите почему, и на чём программируете в этой IDE?
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|2.7, Хейтер (?), 12:30, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>расскажите почему
- удобно: всё что надо есть, а то чего не надо нет
- бесплатно: совесть чиста
- кроссплатформенно: одни и те же кнопки и настройки в разных ОС
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|2.28, Cradle (?), 15:18, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую для C embedded, изза удобной поддержки cmake, не могу без него, структура проектов такая - несколько targets в одном проекте, порой с разными тулчейнами. Ну, и привычка конечно, в 2008м как подсел так не могу к чему-то другому привыкнуть (эклипс не предлагать :)
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|2.29, Cradle (?), 15:21, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, Microchip тоже свой Studio на нем делает, как еще шестую версию форкнули так сами там всё и допиливают. Даже вполне удобно, хотя конечно сильно под их продукты заточено.
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|3.9, Аноним (9), 12:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тогда получится, что нетбинс - это просто тормознутая версия вскода
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