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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19

04.09.2023 12:07

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 19, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • В редактор кода встроен просмотрщик файлов в формате Markdown.
  • В панели изменена реализация вкладок, для которых теперь задействована концепция сменяющих друг друга карт.
  • Для экранов HiDPI улучшена отрисовка индикатора вставки в режиме drag-and-drop.
  • В экранной заставке включено субпиксельное сглаживание текста с информацией о прогрессе загрузки модулей.
  • Улучшены параметры шрифта в окне с терминалом.
  • Продолжено развитие окружения для разработки проектов на языке Rust. Реализованы все типовые действия с проектами. Обеспечена корректная обработка единичных кавычек в коде на языке Rust.
  • Для проектов на языке Java в редакторе кода улучшено сворачивание условных выражений, циклов и блоков try/catch. Расширены возможности автодополнения кода. Добавлена возможность прямой привязки JTreg. Предоставлена возможность привязки модулей к архитектуре процессора, в модуле OpenJFX добавлена поддержка архитектуры Aarch64 для Linux и mac OS. Реализована возможность преобразования проекта с jakartaee8 до jakartaee10. Добавлена настройка для отключения подсказок по дополнению параметров. В построитель кода добавлена поддержка генерации лямбда-выражений.
  • В окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, появившихся в новых версиях PHP.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Инструментарий и API Gradle обновлён до версии 8.3-rc с поддержкой JDK 20.
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версий Maven 3.9.3, maven-indexer 7.0.1 и lucene 9.6.0. Добавлена поддержка фильтров для внешних индексов, оптимизировано инкрементальное обновление индексов. Улучшена поддержка Jakarta EE 10. Для JUnit5 включена кнопка 'Rerun failed tests'.
  • Добавлена поддержка платформы GlassFish 7.0.6 и сервера приложений Wildfly 28. Добавлена поддержка JSF 4.0 (Jakarta Faces).
  • В окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS.
  • Добавлена возможность навигации по файлам HCL (язык определения конфигурации, применяемый в HashiCorp Terraform).
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/netb...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 11
  3. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 18
  5. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  6. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59713-netbeans
Ключевые слова: netbeans, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно живое... Боже, а Си/С++ до сих пор в виде плагина от NetBeans 8.2? :(
     
     
  • 2.8, Хейтер (?), 12:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Си/С++

    - а другой среды для этих языков нет?

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:31, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет вменяемой IDE для c/c++(((

    ЗЫ Clion не предлагать.

     
     
  • 4.26, Sunderland93 (ok), 14:58, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt Creator
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:33, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели вы не слышали про Visual Studio?
     
  • 4.31, YM2608 (?), 16:09, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нус <code::blocks> вполне идеальная IDE, позволяет на лету менять компиляторы, сама настраивает IDE под компиляторы - не то шо Eclipse
    https://ibb.co/Kq3QXyC
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своё время поддержка С, С++ была очень хорошей, даже получше чем у Visual Studio. Тем не менее официально они эти языки не поддерживают. Если бы не Apache и они и далее поддерживали С++, это точно была бы моя IDE — удобно и быстро.
     
     
  • 4.33, soarin (ok), 16:18, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде никогда не было нормальной поддержки C++.
    Постоянно всеми цветами радуги блевало на валидном коде.
     
  • 3.35, Аноним (35), 16:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs.
     

  • 1.2, Andrey (??), 12:13, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто использует, расскажите почему, и на чём программируете в этой IDE?
     
     
  • 2.6, troizet (ok), 12:25, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую для php.
     
  • 2.7, Хейтер (?), 12:30, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >расскажите почему

    - удобно: всё что надо есть, а то чего не надо нет
    - бесплатно: совесть чиста
    - кроссплатформенно: одни и те же кнопки и настройки в разных ОС

     
  • 2.20, Аноним (20), 14:12, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Java, менее тормозное, чем все остальное.
     
  • 2.28, Cradle (?), 15:18, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую для C embedded, изза удобной поддержки cmake, не могу без него, структура проектов такая - несколько targets в одном проекте, порой с разными тулчейнами. Ну, и привычка конечно, в 2008м как подсел так не могу к чему-то другому привыкнуть (эклипс не предлагать :)
     
  • 2.29, Cradle (?), 15:21, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, Microchip тоже свой Studio на нем делает, как еще шестую версию форкнули так сами там всё и допиливают. Даже вполне удобно, хотя конечно сильно под их продукты заточено.
     

  • 1.4, Golangdev (?), 12:15, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё хорошо, но не хватает Kotlin'а

    Надо хоть как-то конкурировать с JetBrains

     
     
  • 2.5, troizet (ok), 12:24, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно создан пулл реквест с добавлением поддержки lsp сервера https://github.com/apache/netbeans/pull/6384
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда получится, что нетбинс - это просто тормознутая версия вскода
     
     
  • 4.10, troizet (ok), 12:40, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете попробовать допилить недоделанный плагин от JetBrains https://github.com/apache/netbeans/pull/1398
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:07, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужто Жаба тормознее Электрона?
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:10, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже, это что за иконки? Это для IDE для детей что ли?
     
     
  • 2.16, BeLord (ok), 13:13, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе шашечки или ехать?-)))
     
     
  • 3.27, penetrator (?), 15:07, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы ты всю жизнь в розовом такси ездил, ОК?
     

  • 1.19, CHIM (ok), 13:33, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм... На официальном сайте по прежнему 18я самая последняя.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 14:43, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/apache/netbeans/releases
    Релиз есть
     

  • 1.22, YM2608 (?), 14:33, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже намного лучше
     
  • 1.25, ЛисийАмбассадор (?), 14:48, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вернули бы поддержку JavaME.. староверы помнят, да и кнопочники популяризуются в некоторых штатах
     

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