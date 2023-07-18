Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:58, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь

3.17 , Аноним ( - ), 11:23, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь Это ничего не меняет по сути, возможность работать через консоль удаленно - это огромное преимущество vi(m). Гонять гуевый траффик через ssh никакая этому не альтернатива.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:18, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пользоваться через SSH зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP?

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:38, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пользоваться через SSH

> заходит через FTP на прод Слышал звон, да не знаю, где он...

3.13 , Пушок ( ? ), 10:54, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подожди-подожди, то есть ты ПРОТИВ того, чтобы можно было делать что-то не нужное в 100% случаев, но что в принципе прикольно делать? Ты против «смотри как могу»? Ты против «сборка на малинке, толстый ноут 2005 года — тонкий клиент»? Ты вообще линукс? А? Ты туда зашёл?

3.19 , Аноним ( - ), 11:28, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP? Я, например, довольно много кода пишу через ssh как раз в vim на iPad Pro через эмулятор терминала. Шикарный экран, весит почти ничего, супер удобно. Не всегда, но довольно часто.

Но с учетом того, что у тебя на проде PHP и FTP, ожидаю полный пролетарской ненависти коммент про iPad Pro, а не что-то по теме:D

2.14 , Аноним ( 12 ), 11:01, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А как оно в консоли работает? Или не работает?

> Если нет, как пользоваться через SSH? Даже если бы оно не работало в консоли, может быть проще примонтировать SFTP к файловой системе и не париться.

