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Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5

18.07.2023 09:05

Опубликован выпуск проекта LazyVim 5, развивающего надстройку над текстовым редактором Neovim, превращающую его в полноценную интегрированную среду разработки приложений. Для формирования расширенной функциональности применяется менеджер плагинов lazy.nvim и набор преднастроенных дополнений на языке Lua. LazyVim предоставляет готовое к работе окружение, сочетающее оптимальный по мнению авторов набор настроек по умолчанию с наличием простого интерфейса пользователя для изменения конфигурации на свой вкус. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Для формирования интерфейса и расширенных возможностей LazyVim задействовано несколько десятков плагинов, среди которых движок для работы с типовыми шаблонами кода LuaSnip, файловый менеджер neo-tree, панель поиска nvim-spectre, система поиска telescope, Git-интеграция gitsigns, системы подсветки vim-illuminate и nvim-treesitter, навигатор по TODO-заметкам в комментариях todo-comments, модуль для интеграции с Github Copilot, строка состояния lualine, DAP-клиент (Debug Adapter Protocol) /nvim-dap, система форматирования кода indent-blankline, менеджер уведомлений nvim-notify.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/LazyVim/Laz...)
  2. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
  3. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  5. OpenNews: Выпуск SpaceVim 2.0, дистрибутива редактора Vim
  6. OpenNews: Доступен Vieb 9.4, web-браузер в стиле редактора Vim
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59458-neovim
Ключевые слова: neovim, vim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тут надо понимать что emacs doom фичастие сабжа на несколько голов. Но при этом оба полностью не юзабельные.
     
     
  • 2.6, Сектант (?), 10:21, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Doom Emacs вполне юзабельный из коробки. Добавление поддержки языка делаеться проще некуда без проблем. Вот что неюзабельно так это поделки поверх Vim-а любых сортов.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:03, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут надо понимать что emacs doom фичастие сабжа на несколько голов.

    не фичастИе, а фичастЕе, потому что прилагательное в сравнительной степени.
    "emacs doom фичастЕе сабжа".

    фичастИе -- это некое существительное.

    учите русский уже как бы.

     

  • 1.2, Аноним (-), 09:50, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как оно в консоли работает? Или не работает?
    Если нет, как пользоваться через SSH?
    Сначала думал, что ничего особенного для современного эмулятора терминала и толкового моноширинного шрифта, но наверное это таки GUI...
    Видно, что минимум 2 разных шрифта есть, и там в полупрозрачных менюшках явно попиксельный блендинг, а не посимвольный.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:58, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:23, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь

    Это ничего не меняет по сути, возможность работать через консоль удаленно - это огромное преимущество vi(m). Гонять гуевый траффик через ssh никакая этому не альтернатива.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:18, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользоваться через SSH

    зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:38, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользоваться через SSH
    > заходит через FTP на прод

    Слышал звон, да не знаю, где он...

     
  • 3.13, Пушок (?), 10:54, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожди-подожди, то есть ты ПРОТИВ того, чтобы можно было делать что-то не нужное в 100% случаев, но что в принципе прикольно делать? Ты против «смотри как могу»? Ты против «сборка на малинке, толстый ноут 2005 года — тонкий клиент»? Ты вообще линукс? А? Ты туда зашёл?
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:28, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP?

    Я, например, довольно много кода пишу через ssh как раз в vim на iPad Pro через эмулятор терминала. Шикарный экран, весит почти ничего, супер удобно. Не всегда, но довольно часто.
    Но с учетом того, что у тебя на проде PHP и FTP, ожидаю полный пролетарской ненависти коммент про iPad Pro, а не что-то по теме:D

     
  • 2.14, Аноним (12), 11:01, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как оно в консоли работает? Или не работает?
    > Если нет, как пользоваться через SSH?

    Даже если бы оно не работало в консоли, может быть проще примонтировать SFTP к файловой системе и не париться.

     

  • 1.4, inklesspen (ok), 10:00, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Название отражает сущность пользователей, и это прекрасно, сразу понятно, что это и для чего.
    Мне лично всегда было лень настраивать neovim под себя, так что я рад существованию подобного проекта
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 10:24, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты lazy, просто ставишь vscode и не паришься с каким-то там модальным редактором.
     
     
  • 3.9, inklesspen (ok), 10:26, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты lazy, просто ставишь vscode и не паришься с каким-то там
    > модальным редактором.

    Собственно, это я и сделал

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А она точно консольная? А то на скриншоте графические значки присутствуют.
     
     
  • 2.10, R3nya (?), 10:29, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же nerd-fonts
     
     
  • 3.18, iiiypuk (?), 11:25, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шрифт текущей вкладки?
     
  • 2.16, eugener (ok), 11:16, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это эмодзи.
     

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