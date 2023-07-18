Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5

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|1.1, Аноним (1), 09:41, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тут надо понимать что emacs doom фичастие сабжа на несколько голов. Но при этом оба полностью не юзабельные.
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|2.6, Сектант (?), 10:21, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Doom Emacs вполне юзабельный из коробки. Добавление поддержки языка делаеться проще некуда без проблем. Вот что неюзабельно так это поделки поверх Vim-а любых сортов.
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|2.15, Аноним (15), 11:03, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут надо понимать что emacs doom фичастие сабжа на несколько голов.
не фичастИе, а фичастЕе, потому что прилагательное в сравнительной степени.
"emacs doom фичастЕе сабжа".
фичастИе -- это некое существительное.
учите русский уже как бы.
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|1.2, Аноним (-), 09:50, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как оно в консоли работает? Или не работает?
Если нет, как пользоваться через SSH?
Сначала думал, что ничего особенного для современного эмулятора терминала и толкового моноширинного шрифта, но наверное это таки GUI...
Видно, что минимум 2 разных шрифта есть, и там в полупрозрачных менюшках явно попиксельный блендинг, а не посимвольный.
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|2.3, Аноним (3), 09:58, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь
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|3.17, Аноним (-), 11:23, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> если это не консольное, то гуглеж на тему ssh -X вполне может помочь
Это ничего не меняет по сути, возможность работать через консоль удаленно - это огромное преимущество vi(m). Гонять гуевый траффик через ssh никакая этому не альтернатива.
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|2.5, Аноним (5), 10:18, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пользоваться через SSH
зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP?
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|3.12, Аноним (12), 10:38, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пользоваться через SSH
> заходит через FTP на прод
Слышал звон, да не знаю, где он...
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|3.13, Пушок (?), 10:54, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подожди-подожди, то есть ты ПРОТИВ того, чтобы можно было делать что-то не нужное в 100% случаев, но что в принципе прикольно делать? Ты против «смотри как могу»? Ты против «сборка на малинке, толстый ноут 2005 года — тонкий клиент»? Ты вообще линукс? А? Ты туда зашёл?
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|3.19, Аноним (-), 11:28, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> зачем это нужно? или ты из тех, кто заходит через FTP на прод и правит прямо там INDEX.PHP? а дебажит через VAR_DUMP?
Я, например, довольно много кода пишу через ssh как раз в vim на iPad Pro через эмулятор терминала. Шикарный экран, весит почти ничего, супер удобно. Не всегда, но довольно часто.
Но с учетом того, что у тебя на проде PHP и FTP, ожидаю полный пролетарской ненависти коммент про iPad Pro, а не что-то по теме:D
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|2.14, Аноним (12), 11:01, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как оно в консоли работает? Или не работает?
> Если нет, как пользоваться через SSH?
Даже если бы оно не работало в консоли, может быть проще примонтировать SFTP к файловой системе и не париться.
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|1.4, inklesspen (ok), 10:00, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Название отражает сущность пользователей, и это прекрасно, сразу понятно, что это и для чего.
Мне лично всегда было лень настраивать neovim под себя, так что я рад существованию подобного проекта
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|2.8, Аноним (5), 10:24, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты lazy, просто ставишь vscode и не паришься с каким-то там модальным редактором.
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|3.9, inklesspen (ok), 10:26, 18/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ты lazy, просто ставишь vscode и не паришься с каким-то там
> модальным редактором.
Собственно, это я и сделал
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|1.7, Аноним (7), 10:22, 18/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А она точно консольная? А то на скриншоте графические значки присутствуют.
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