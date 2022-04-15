The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim

15.04.2022 23:51

Опубликован релиз Neovim 0.7.0, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более семи лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim. Готовые сборки подготовлены для Linux (appimage), Windows и macOS.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

В новой версии предложена начальная поддержка удалённой работы, позволяющая запустить Neovim на сервере и подключаться к нему с клиентской системы, используя отдельный ui_client. Среди других изменений: прекращена поддержка Python 2, разрешено использовании Lua-функций в keymap, добавлены новые команды в API, значительно расширены возможности по использованию языка Lua для разработки плагинов и управления конфигурацией, улучшены средства диагностики проблем в коде, добавлена поддержка глобальной строки состояния, проведены оптимизации производительности. Расширены возможности встроенного LSP-клиента (Language Server Protocol), который можно использовать для выноса логики анализа и автодополнения кода на внешние серверы.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/neovim/neov...)
  2. OpenNews: Выпуск Neovim 0.6.0, модернизированного варианта редактора Vim
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  4. OpenNews: В рамках проекта Neovim предпринята попытка модернизации Vim
  5. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  6. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57024-neovim
Ключевые слова: neovim, vim
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:12, 16/04/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Только приготовил Vi, как вышел Vim, а Vi все дружно похоронили. Только приготовил Vim, как вышел NeoVim, а Vim все дружно похоронили.
    Как только вышел Microsoft Studio Code...
     
  • 1.2, ВтораяЛопатаНаВент (?), 00:15, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Если *Vi* такой крутой, почему его уже в-третий раз переделывают с нуля?
     
     
  • 2.3, ТретьяЛопатаДляДеграммарфекальтороф (?), 00:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы поняли, одмен можешь удалить это, но не предыдущее, а то сам тебя забаню!
     
  • 2.5, hshhhhh (ok), 00:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так vi это всего-лишь интерфейс для ed, какая разница если ed остаётся неизменным?
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:18, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    никогда не понимал, в чем прикол модальности. После прохождения вим-тутора увидел, что большинство якобы "киллерфич" можно повторить и в обыкновенном html textarea, блджад, в который вы мне будете строчить "опровержения". Скажем, "перейти на слово вперед-назад". Вместо тухлых модальностей есть Ctrl-Вправо/Влево. В начало/конец строки переходить через Home/End. В начало/конец документа -- через Ctrl-Home/End. Причем эти штуки работают и в самом виме, включая стрелки вместо HJKL (HJKL блджад, словно мы живем во времена, когда стрелки все еще редкость на клаве).
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:29, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >HJKL блджад, словно мы живем во времена, когда стрелки все еще редкость на клаве

    В танке их нет.

     

  • 1.6, Аноним (7), 00:25, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    >отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности)
    >для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов

    Ждём Neomacs.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру