Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

Мало того, что это дичь, так ещё и "в стиле Vim", здесь видимо стоит понимать, как суровый аскетичный, т.е. - малофункциональный.

Итого, мы имеем жирнобраузер на жирноязыке, да ещё и малофункциональный и выглядит, как кpacнoглaзое нечто.

Это просто прекрасно, побольше таких браузеров, именно таких нам и не хватает!

