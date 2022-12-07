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Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

07.12.2022 12:12

Опубликован web-браузер Vieb 9.4, оптимизированный для управления с клавиатуры, используя принципы работы и комбинации клавиш, свойственные для текстового редактора vim (например, для ввода текста в форме необходимо переходить в режим вставки). Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, snap, deb, rpm, pacman), Windows и macOS.

Ключевые возможности:

  • Поддержка вертикальных и горизонтальных вкладок, с возможностью группировки, выделения цветом, автоочистки, отдельной привязки Cookie, восстановления закрытых вкладок, закрепления вкладок, заморозки (выгрузки содержимого) вкладок, показа индикатора воспроизведения звука и т.п. Поддержка вкладок-контейнеров, изолированных от остальных вкладок (Cookie и сохранённые данные не пересекаются).
  • Возможность разделения окна на части для одновременного просмотра нескольких страниц.
  • Встроенные механизмы блокировки нежелательного содержимого, включая блокировку рекламы по спискам easylist/easyprivacy, проброс для страниц AMP и возможность подключения косметических фильтров для изменения страниц.
  • Поддержка автодополнения ввода, реализованная локально на основе истории посещений и имеющегося набора команд, без обращений к внешним сервисам. Поддержка проверки правописания.
  • Гибкая система управления полномочиями и настройками. Отдельные настройки для доступа к уведомлениям, микрофону, полноэкранному режиму и т.п. Наличие встроенных чёрных и белых списков. Возможности для переопределения User Agent, управления Cookie, запрета обращения к внешним ресурсам, настройки кэширования (для отдельных сайтов можно отключить сохранение страниц в локальном кэше или включить чистку кэша при выходе) и задания собственных правил применения WebRTC и скрытия локальных адресов WebRTC .
  • Возможность изменения внешнего вида через темы оформления. Наличие тёмной и светлой темы. Полноценное масштабирование интерфейса, размера шрифтов и страниц.
  • Возможность привязки клавиатурных комбинаций к произвольным возможностям, командам и действиям. Поддержка классического управления при помощи мыши и наличие режимов в стиле vim. Например, доступны раздельные режимы навигации/поиска в web ("e"), ввода команд (":"), нажатия кнопок и перехода по ссылкам ("f"), поиска на странице ("/"), активации указателя ("v") для загрузки изображений и выделения ссылок, вставки текста ("i"), редактирование текущего URL ("e", для открытия нового URL предлагается команда ":open URL").
  • Наличие файла конфигурации, позволяющего настроить поведение всех команд. Возможность изменения параметров и настроек на лету в стиле vim (режим ввода команд ":", в котором можно использовать похожие на vim команды showcmd, timeout, colorscheme, maxmapdepth, spelllang, splitright, smartcase и т.п.).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Jelmerro/Vi...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.2, продолжающего развитие Firefox Reality
  3. OpenNews: Доступен web-браузер Floorp 10.5.0
  4. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
  5. OpenNews: Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры
  6. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58273-vieb
Ключевые слова: vieb, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:13, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Код написан на языке JavaScript

    Vim, который мы заслужили.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:31, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вимеры, срочно переписывайте!
     

  • 1.3, th3m3 (ok), 12:13, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Интерфейс построен на базе платформ Electron

    Когда им уже про Tauri расскажут? Сколько нас ещё будут кормить этим дерьмом на электроне?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой недофреймворк скоро закроется, а электрон будет всегда. Совсем всегда, Карл!
     
  • 2.42, Аноним (38), 15:49, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорта этого самого.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почитаешь опеннет и поверишь в технологическую сингулярность - tea, vieb, rust в gcc... как же это всё не нужно.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:46, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нас готовят к ядерной зиме. Чтоб в один день все это рааааз и тебе хорошо от того что ничего этого больше нет. Таков план
     
  • 2.40, Аноним (38), 15:39, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust в GCC хорошо не для того, чтобы на нём писать, а чтобы хотя бы модули ядра >=6.1 версии на Rust собирать.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:18, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Поддержка вертикальных и горизонтальных вкладок

    И снова бровзир, позиционирующий себя "минималистичным", заново переизобретает вкладки, хотя это область ответственности оконного менеджера.

     
  • 1.8, Anonymus (?), 12:24, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Интерфейс построен на базе платформ Electron

    т.е. этот браузер работает внутри другого браузера? Что за днище?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:41, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты им предлагаешь свой движок написать с нифига? Так не бывает.
     
     
  • 3.17, Michael Shigorin (ok), 13:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А это что тогда было?

    http://opennet.ru/57775

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:04, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно нерабочая и неюзабельная дичь, умеющая чуть менее чем ничего.
     
  • 3.23, Anonymus (?), 14:02, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Движок можно взять blink или webkit. Интерфейс можно написать на GTK/Qt/Motif
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:53, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный способ получить что-то работоспособное и эффективное по ресурсам, привыкайте.
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 15:43, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Electron, эффективное - оксюморон.
     
     
  • 4.43, Аноним (15), 15:52, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Electron, эффективное - оксюморон.

    Я сам удивился сначала, но лучше сегодня ничего не придумали. Необходимость иметь дело с жс немного всё портит, конечно. Ну а где без жс.

     
  • 2.16, КО (?), 13:00, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нужно больше альтернатив хромиуму!
    Погодите-ка...
     
  • 2.24, kusb (?), 14:03, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто браузер который собой же и управляется.
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После пары тестов скажу, что жрёт меньше лисы а подсветка работает лучше, чем в тридактиле.
    Внезапно приятно удивило поделие на электроне.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:38, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron"

    Мало того, что это дичь, так ещё и "в стиле Vim", здесь видимо стоит понимать, как суровый аскетичный, т.е. - малофункциональный.

    Итого, мы имеем жирнобраузер на жирноязыке, да ещё и малофункциональный и выглядит, как кpacнoглaзое нечто.

    Это просто прекрасно, побольше таких браузеров, именно таких нам и не хватает!

     
     
  • 2.19, Michael Shigorin (ok), 13:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > так ещё и "в стиле Vim", здесь видимо стоит понимать, как суровый аскетичный,
    > т.е. - малофункциональный

    Поставьте, запустите и полистайте vimtutor -- вдруг поймёте, какую именно что дичь сморозили.

    Это как раз один из тех инструментов, лично для меня потолок которых попросту не просматривается...

    PS: но pentadactyl в своё время на localhost не прижился.

     

  • 1.13, Аноним (13), 12:46, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium

    шо, опять?

     
  • 1.18, Аноним (18), 13:10, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ожидал, что

    > Интерфейс построен на

    ассемблере. Какой обломов!

     
  • 1.22, Аноним (22), 14:01, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium.

    Бинго из нечести и ереси...

     
  • 1.25, kusb (?), 14:07, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что плохого в электроне и вебне в интерфейсе, при условии, что одинаковость интерфейса не важна и это браузер? Избыточности нет.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:29, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно что юн и не понимаешь, что это ненормально, когда пустое приложение 300 метров памяти жрет ничего не делая.

    Либо ты стар и туп.

     
  • 2.45, Урри (ok), 16:16, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевозка белазом табуретки.
     

  • 1.27, Mickey_Mouse (?), 14:19, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем в web-браузере вот это всё?
     
  • 1.28, Герострат (?), 14:20, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это читается? Виеб? Виёб?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:35, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "выe6". Это существительно образованное от глагола "выe6нyться", обозначающее результат действия обозначенного этим глаголом.
     

  • 1.29, mos87 (ok), 14:22, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы лодку назовёте
     
  • 1.31, kusb (?), 14:44, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какое-то неприятное и медленное. Как всегда с браузерами. Блин, главная функция браузера - открывать странички, прокручивать их и т.п. - эта вещь должна работать хорошо.
     
     
  • 2.32, kusb (?), 14:45, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо действительно лишние веб технологии на которых он и построен - тормозят. Интересно, а если сделать интерфейс на ограниченном подмножестве html и xhtml.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:31, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто хреново забивать гвозди микроскопом. JS делался как скриптик для валидации формочек с емылом, а HTML - язык разметки документов. Это никогда не задумывалось как среда для приложений, блин.

    Эостаточно сильный и упрямый человек с достаточно тяжелым микроскопом может натурально взять и забить им гвоздь. Даже как-то прокатит. Но молотком это получится лучше.

    Но если вас зовут Fabrice Bellard - вы и эмулятор на JS можете написать, да так что он бутанет в браузере линух за обозримое время. Но он понимает как компьютеры работают. JS конечно на этом пути мешается, но не настолько чтобы легенда кодинга с ним не справился. Но вот то что аноним с опеннета или даже автор очередной хайпоты сможет так же - совсем не факт.

     
  • 3.47, Урри (ok), 16:20, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс на полном множестве html не тормозит - статика, она и в африке статика.
    Тормозят эти ваши реакты на кверях поверх жабосриптовых костылей, которые по миллиону раз пересканируют дерево элементов ради смены цвета кнопочки, через которую передвигается мышка.

    Чистые html+css странички очень экономны по цпу-ресурсам. Правда, память все равно жрут как не в себя.

     

  • 1.33, Аноним (-), 15:08, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название зачетное.

    > Код написан на языке JavaScript

    А, вот оно что!

     
  • 1.34, анон (?), 15:17, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все, кому нужен вим в браузере, либо ставит его плагином, либо работает, и дизайн свистоперделки, отжирающие 90% ресурсов даже в простое, не нужны.
    А это больше похоже на издевательство, когда мне просто нужно грузить багзилу, редмайн, ирку итд, а не отдавать половину оперативки в 128 гигов только для бровзера.
     
  • 1.35, Аноним (36), 15:28, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где можно найти клад, чтобы можно было не работать и заниматься такими бесполезными вещами?
     
  • 1.37, Аноним (38), 15:30, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

    Этот браузер Vieb мозг пользователю.

     
  • 1.46, Аноним (46), 16:18, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Опубликован web-браузер Vieb

    Кого и кто?

     
  • 1.49, user90 (?), 16:22, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да нет никаких браузеров. Вообще нет. Кроме вот этого, из которого и пешу. Там слишком дохрена нужно делоть, а кол-во быдлокодеров только увеличивается.
     

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