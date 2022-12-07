Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

|
|1.3, th3m3 (ok), 12:13, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Интерфейс построен на базе платформ Electron
Когда им уже про Tauri расскажут? Сколько нас ещё будут кормить этим дерьмом на электроне?
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 12:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Твой недофреймворк скоро закроется, а электрон будет всегда. Совсем всегда, Карл!
|
|1.5, Аноним (5), 12:17, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Почитаешь опеннет и поверишь в технологическую сингулярность - tea, vieb, rust в gcc... как же это всё не нужно.
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 12:46, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Нас готовят к ядерной зиме. Чтоб в один день все это рааааз и тебе хорошо от того что ничего этого больше нет. Таков план
|
|2.40, Аноним (38), 15:39, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Rust в GCC хорошо не для того, чтобы на нём писать, а чтобы хотя бы модули ядра >=6.1 версии на Rust собирать.
|
|1.6, Аноним (6), 12:18, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Поддержка вертикальных и горизонтальных вкладок
И снова бровзир, позиционирующий себя "минималистичным", заново переизобретает вкладки, хотя это область ответственности оконного менеджера.
|
|1.8, Anonymus (?), 12:24, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>Интерфейс построен на базе платформ Electron
т.е. этот браузер работает внутри другого браузера? Что за днище?
|
|
|
|2.12, Аноним (11), 12:41, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты им предлагаешь свой движок написать с нифига? Так не бывает.
|
|
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 16:04, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Абсолютно нерабочая и неюзабельная дичь, умеющая чуть менее чем ничего.
|
|3.23, Anonymus (?), 14:02, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Движок можно взять blink или webkit. Интерфейс можно написать на GTK/Qt/Motif
|
|2.15, Аноним (15), 12:53, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Единственный способ получить что-то работоспособное и эффективное по ресурсам, привыкайте.
|
|
|
|
|
|4.43, Аноним (15), 15:52, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Electron, эффективное - оксюморон.
Я сам удивился сначала, но лучше сегодня ничего не придумали. Необходимость иметь дело с жс немного всё портит, конечно. Ну а где без жс.
|
|2.16, КО (?), 13:00, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нужно больше альтернатив хромиуму!
Погодите-ка...
|
|2.26, Аноним (26), 14:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После пары тестов скажу, что жрёт меньше лисы а подсветка работает лучше, чем в тридактиле.
Внезапно приятно удивило поделие на электроне.
|
|1.10, Аноним (10), 12:38, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
"Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron"
Мало того, что это дичь, так ещё и "в стиле Vim", здесь видимо стоит понимать, как суровый аскетичный, т.е. - малофункциональный.
Итого, мы имеем жирнобраузер на жирноязыке, да ещё и малофункциональный и выглядит, как кpacнoглaзое нечто.
Это просто прекрасно, побольше таких браузеров, именно таких нам и не хватает!
|
|
|
|2.19, Michael Shigorin (ok), 13:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
> так ещё и "в стиле Vim", здесь видимо стоит понимать, как суровый аскетичный,
> т.е. - малофункциональный
Поставьте, запустите и полистайте vimtutor -- вдруг поймёте, какую именно что дичь сморозили.
Это как раз один из тех инструментов, лично для меня потолок которых попросту не просматривается...
PS: но pentadactyl в своё время на localhost не прижился.
|
|1.13, Аноним (13), 12:46, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium
шо, опять?
|
|1.22, Аноним (22), 14:01, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium.
Бинго из нечести и ереси...
|
|1.25, kusb (?), 14:07, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что плохого в электроне и вебне в интерфейсе, при условии, что одинаковость интерфейса не важна и это браузер? Избыточности нет.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 15:29, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно что юн и не понимаешь, что это ненормально, когда пустое приложение 300 метров памяти жрет ничего не делая.
Либо ты стар и туп.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 14:35, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"выe6". Это существительно образованное от глагола "выe6нyться", обозначающее результат действия обозначенного этим глаголом.
|
|1.31, kusb (?), 14:44, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Какое-то неприятное и медленное. Как всегда с браузерами. Блин, главная функция браузера - открывать странички, прокручивать их и т.п. - эта вещь должна работать хорошо.
|
|
|
|2.32, kusb (?), 14:45, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо действительно лишние веб технологии на которых он и построен - тормозят. Интересно, а если сделать интерфейс на ограниченном подмножестве html и xhtml.
|
|
|
|3.39, Аноним (39), 15:31, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да просто хреново забивать гвозди микроскопом. JS делался как скриптик для валидации формочек с емылом, а HTML - язык разметки документов. Это никогда не задумывалось как среда для приложений, блин.
Эостаточно сильный и упрямый человек с достаточно тяжелым микроскопом может натурально взять и забить им гвоздь. Даже как-то прокатит. Но молотком это получится лучше.
Но если вас зовут Fabrice Bellard - вы и эмулятор на JS можете написать, да так что он бутанет в браузере линух за обозримое время. Но он понимает как компьютеры работают. JS конечно на этом пути мешается, но не настолько чтобы легенда кодинга с ним не справился. Но вот то что аноним с опеннета или даже автор очередной хайпоты сможет так же - совсем не факт.
|
|3.47, Урри (ok), 16:20, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интерфейс на полном множестве html не тормозит - статика, она и в африке статика.
Тормозят эти ваши реакты на кверях поверх жабосриптовых костылей, которые по миллиону раз пересканируют дерево элементов ради смены цвета кнопочки, через которую передвигается мышка.
Чистые html+css странички очень экономны по цпу-ресурсам. Правда, память все равно жрут как не в себя.
|
|1.34, анон (?), 15:17, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все, кому нужен вим в браузере, либо ставит его плагином, либо работает, и дизайн свистоперделки, отжирающие 90% ресурсов даже в простое, не нужны.
А это больше похоже на издевательство, когда мне просто нужно грузить багзилу, редмайн, ирку итд, а не отдавать половину оперативки в 128 гигов только для бровзера.
|
|1.35, Аноним (36), 15:28, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Где можно найти клад, чтобы можно было не работать и заниматься такими бесполезными вещами?
|
|1.37, Аноним (38), 15:30, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim
Этот браузер Vieb мозг пользователю.
|
|1.49, user90 (?), 16:22, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да нет никаких браузеров. Вообще нет. Кроме вот этого, из которого и пешу. Там слишком дохрена нужно делоть, а кол-во быдлокодеров только увеличивается.
|