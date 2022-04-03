Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24

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|2.12, Аноним (12), 10:26, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для любителей оконных менеджеров
Надо чтобы оконный менеджер был в окне, который в оконном менеджере, который в окне, который ...
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|2.26, Аноним (26), 12:47, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое НЕ ТО для любителей оконных менеджеров. Как пользователь i3 заявлю, что любая программа, сама предоставляющая "табы", не может считаться "имеющей минималистичный интерфейс", т. к. табирование окон -- это прерогатива WM, а не приложухи. Сравним с хромом: там тоже табы. А раз и тут табы, и там табы, то конкретно по "минималистичности UI" qutebrowser не подкупает, так что остается сравнивать по другим критериям, по которым qutebrowser уже проигрывает: поддержка веб-стандартов, девтулзы и все такое.
Дайте мне наконец браузер, который во-первых на блинке (лучше него нет), и который НЕ реализует концепт табов, и в котором всё по хоткеям. И который настройки хранит в текст/плейн файлах, а не как хром в какой-то бинарной черной дыре ~/.config/chromium.
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|1.3, _kusb (ok), 09:25, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Серьёзно - почему браузерный движок плох для отрисовки интерфейса браузера? Просто изолировать вещи чтобы из веб-страницы не получалось обращаться к интерфейсу.
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|1.4, Аноним (4), 10:02, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Qutebrowser - основной мой браузер. Начать хотя бы с того, что его конфиг - config.py - исходный код на python. То есть задание переменных, например, User-Agent можно сделать динамичным. Некоторое время делал эту переменную через fake_useragent, но этот модуль забросили.
Также браузер позволяет писать свои userscript'ы, которые являются простыми исполняемыми файлами (напоминает программирование CGI-скриптов, так же есть переменные среды $QUTE_URL и др.).
Даже python не мешает этому браузеру быть намного легче Firefox'а или Chrome, однако браузер не имеет аппаратного ускорения, поэтому воспроизводить видео лучше через внешний плеер -> How do I play Youtube videos with mpv? https://qutebrowser.org/FAQ.html
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|2.18, КО (?), 11:05, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер, который не браузит, но зато написан на офигенном языке и вообще вы не понимаете, это другое
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|1.5, rvs2016 (ok), 10:07, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для просмотра видео в YouTube
> можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя
Но как?!
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|2.8, Аноним (12), 10:21, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в вимовском стиле
с режимами порчи и пищания.
> эквилибристы
это имаксеры, для которых даже педалей недостаточно.
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|1.9, rvs2016 (ok), 10:22, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.24
Как его шукать в pkg search?
А то шукаю pkg search min, а их там...
% pkg search min | wc -l
341
Лениво столько экранов всё читать...
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|2.15, Аноним (12), 10:38, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> % pkg search
Это фря(?). Ищи в 'www/*', например, www/firefox
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|3.19, Аноним (19), 11:12, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во бжде электрона почти нет. Точнее есть, но не так чтобы рабочий. Возможно заработает в линуксаторе.
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|1.10, ИмяХ (?), 10:24, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях
Будешь, не отвлекаясь, смотреть на клавиатуру
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|1.20, Аноним (19), 11:13, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Min - это ещё одна телеметризилла. Спрыгнул с него после добавления телеметрии.
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|1.21, rvs2016 (ok), 11:13, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Qutebrowser - основной мой браузер
У меня-то основным браузером всегда был Firefox.
Но после того, как из-за нехватки ресурсов системы он стал не только тормозить, но и закрывать без предупреждения и даже без уведомления вкладки, которые считает ресурсопожирателями, то Файрфоксом в качестве основного браузера пользоваться стало совсем невозможно и пришлось основным у себя сделать qutebrowser.
Когда Файрфокс просто тормозил - это пол беды. Ну посидишь, подождёшь, пока он расшевелится и работаешь в нём кое-как дальше, хоть и медленно. Ну это как в 90-х годах неспешно запускались программы, потом в 2000-х неспешно загружались сайты, а потом пришёл Файрфокс. :-)
Но когда Файрфокс научился портить данные (а уничтожение вкладки приводит к потере ценной информации), то пользоваться таким браузером стало вообще невозможно.
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|2.22, EuPhobos (ok), 11:25, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверняка это где то отключается в about:config..
С каждым обновлением теперь приходится лазить туда и делать так, что бы просто работало по человечески, а не то, что привнесло рукожопое новшество с очередным обновлением.
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|2.23, Аноним (23), 11:30, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "закрывать без предупреждения вкладки"? Мне приходится auto tab discard держать, чтобы он выгружал мне лишние вкладки, и он весьма ресурсоёмкий. Но они не закрываются. Я видел только сообщения о зависших аддонах (на деле они просто очень долго отрабатывают), но как можно повесить страницу? Вкладки с "ценными" данными (такими, как введённый текст) даже auto tab discard способен не выгружать. При этом, на случай падения или других ситуаций (вроде случайно нажатого хоткея, закрывшего страницу) я использую form history control (раньше был lazarus) -- на мой взгляд, это проблема все браузеров, они теряют важные данные на которые ты потратил время. И это настоящая потеря. Однако, такие аддоны сохраняют набранный текст практически во всех случаях
Чушь о производительности я комментировать не буду, ориентировочно с тех пор, как перешли на вебрендер, она возросла достаточно для того, чтобы уделывать хром, но и раньше мои проблемы были только на билдах с гтк2 (действительно запуск сессии мог занимать минуты при достаточном числе вкладок, но это баг). Всерьёз говорить о таком нельзя.
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|1.24, Аноним (24), 12:10, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl"
Клавиши со стрелками это же так не илитно.
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