Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 2.5, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Добавлена настройка qt.chromium.sandboxing для отключения режима sandbox-изоляции движка Chromium.

Добавлена опция input.mode_override для переопределения текущего режима при навигации или переключении между вкладками, используя привязку к URL.

Добавлена настройка editor.remove_file для сохранения всех временных файлов после закрытия внешнего редактора.

Изменено оформление конфигуратора qute://settings (:set).

В команду ":tab-move" добавлены ключевые слова "start" и "end" для перемещения вкладки в начало или конец списка.

Объявлено, что выпуск 2.5 будет последним в ветке 2.x, а в версии 3.0 будет прекращена поддержка многих устаревших платформ, включая Qt до 5.15 LTS, Python 3.6, macOS 10.14, 32-разрядных сборок Windows, Windows 8, Windows 10 до редакции 1809. Также будет прекращена поддержка бэкенда QtWebKit.





В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.24, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: Повышена надёжность перемещения вкладок в режиме drag&drop на платформах Windows и Linux. Для платформы macOS реализована возможность перегруппировки вкладок через их перетаскивание при удержании клавиши Command.

Включение тёмной темы оформления в браузере теперь включает соответствующий режим и для сайтов, поддерживающих определение выбранного в браузере стиля.

Добавлен перевод интерфейса на белорусский язык.

Улучшена работа на платформе macOS.

Обновлены компоненты браузерного движка Chromium и платформы Electron.



