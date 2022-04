Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24

Qutebrowser - основной мой браузер. Начать хотя бы с того, что его конфиг - config.py - исходный код на python. То есть задание переменных, например, User-Agent можно сделать динамичным. Некоторое время делал эту переменную через fake_useragent, но этот модуль забросили. Также браузер позволяет писать свои userscript'ы, которые являются простыми исполняемыми файлами (напоминает программирование CGI-скриптов, так же есть переменные среды $QUTE_URL и др.). Даже python не мешает этому браузеру быть намного легче Firefox'а или Chrome, однако браузер не имеет аппаратного ускорения, поэтому воспроизводить видео лучше через внешний плеер -> How do I play Youtube videos with mpv? https://qutebrowser.org/FAQ.html