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Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24

03.04.2022 08:38

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 2.5, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Добавлена настройка qt.chromium.sandboxing для отключения режима sandbox-изоляции движка Chromium.
  • Добавлена опция input.mode_override для переопределения текущего режима при навигации или переключении между вкладками, используя привязку к URL.
  • Добавлена настройка editor.remove_file для сохранения всех временных файлов после закрытия внешнего редактора.
  • Изменено оформление конфигуратора qute://settings (:set).
  • В команду ":tab-move" добавлены ключевые слова "start" и "end" для перемещения вкладки в начало или конец списка.
  • Объявлено, что выпуск 2.5 будет последним в ветке 2.x, а в версии 3.0 будет прекращена поддержка многих устаревших платформ, включая Qt до 5.15 LTS, Python 3.6, macOS 10.14, 32-разрядных сборок Windows, Windows 8, Windows 10 до редакции 1809. Также будет прекращена поддержка бэкенда QtWebKit.



В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.24, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Повышена надёжность перемещения вкладок в режиме drag&drop на платформах Windows и Linux. Для платформы macOS реализована возможность перегруппировки вкладок через их перетаскивание при удержании клавиши Command.
  • Включение тёмной темы оформления в браузере теперь включает соответствующий режим и для сайтов, поддерживающих определение выбранного в браузере стиля.
  • Добавлен перевод интерфейса на белорусский язык.
  • Улучшена работа на платформе macOS.
  • Обновлены компоненты браузерного движка Chromium и платформы Electron.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.4 и Min 1.22
  3. OpenNews: Уязвимость в qutebrowser, позволяющая выполнить код в системе
  4. OpenNews: Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами
  5. OpenNews: Первый выпуск консольного браузера Offpunk, оптимизированного для работы в offline-режиме
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 30.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56957-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kumo (?), 08:43, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое то для любителей оконных менеджеров.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:59, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    во, тоже первое на ум пришло, что идеально для мозаичных
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:26, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для любителей оконных менеджеров

    Надо чтобы оконный менеджер был в окне, который в оконном менеджере, который в окне, который ...

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:47, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое НЕ ТО для любителей оконных менеджеров. Как пользователь i3 заявлю, что любая программа, сама предоставляющая "табы", не может считаться "имеющей минималистичный интерфейс", т. к. табирование окон -- это прерогатива WM, а не приложухи. Сравним с хромом: там тоже табы. А раз и тут табы, и там табы, то конкретно по "минималистичности UI" qutebrowser не подкупает, так что остается сравнивать по другим критериям, по которым qutebrowser уже проигрывает: поддержка веб-стандартов, девтулзы и все такое.

    Дайте мне наконец браузер, который во-первых на блинке (лучше него нет), и который НЕ реализует концепт табов, и в котором всё по хоткеям. И который настройки хранит в текст/плейн файлах, а не как хром в какой-то бинарной черной дыре ~/.config/chromium.

     

  • 1.3, _kusb (ok), 09:25, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Серьёзно - почему браузерный движок плох для отрисовки интерфейса браузера? Просто изолировать вещи чтобы из веб-страницы не получалось обращаться к интерфейсу.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Qutebrowser - основной мой браузер. Начать хотя бы с того, что его конфиг - config.py - исходный код на python. То есть задание переменных, например, User-Agent можно сделать динамичным. Некоторое время делал эту переменную через fake_useragent, но этот модуль забросили.

    Также браузер позволяет писать свои userscript'ы, которые являются простыми исполняемыми файлами (напоминает программирование CGI-скриптов, так же есть переменные среды $QUTE_URL и др.).

    Даже python не мешает этому браузеру быть намного легче Firefox'а или Chrome, однако браузер не имеет аппаратного ускорения, поэтому воспроизводить видео лучше через внешний плеер -> How do I play Youtube videos with mpv? https://qutebrowser.org/FAQ.html

     
     
  • 2.18, КО (?), 11:05, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер, который не браузит, но зато написан на офигенном языке и вообще вы не понимаете, это другое
     

  • 1.5, rvs2016 (ok), 10:07, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для просмотра видео в YouTube
    > можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя

    Но как?!

     
     
  • 2.7, Попандопала (?), 10:18, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон ссылка вверху,от доброго анонима. Пункт 10.
     

  • 1.6, Попандопала (?), 10:12, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабоватые хоткеи, надо в вимовском стиле сделать. Эквилибристы тогда оценят.D
     
     
  • 2.8, Аноним (12), 10:21, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в вимовском стиле

    с режимами порчи и пищания.

    > эквилибристы

    это имаксеры, для которых даже педалей недостаточно.

     

  • 1.9, rvs2016 (ok), 10:22, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.24

    Как его шукать в pkg search?
    А то шукаю pkg search min, а их там...

    % pkg search min | wc -l
    341

    Лениво столько экранов всё читать...

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:26, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто загугли "min"
     
  • 2.15, Аноним (12), 10:38, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > % pkg search

    Это фря(?). Ищи в 'www/*', например, www/firefox

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:12, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во бжде электрона почти нет. Точнее есть, но не так чтобы рабочий. Возможно заработает в линуксаторе.
     

  • 1.10, ИмяХ (?), 10:24, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях

    Будешь, не отвлекаясь, смотреть на клавиатуру

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:27, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Буду, не отвлекаясь, смотреть на клавиатуру

    пофиксил

     

  • 1.20, Аноним (19), 11:13, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Min - это ещё одна телеметризилла. Спрыгнул с него после добавления телеметрии.
     
  • 1.21, rvs2016 (ok), 11:13, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qutebrowser - основной мой браузер

    У меня-то основным браузером всегда был Firefox.
    Но после того, как из-за нехватки ресурсов системы он стал не только тормозить, но и закрывать без предупреждения и даже без уведомления вкладки, которые считает ресурсопожирателями, то Файрфоксом в качестве основного браузера пользоваться стало совсем невозможно и пришлось основным у себя сделать qutebrowser.

    Когда Файрфокс просто тормозил - это пол беды. Ну посидишь, подождёшь, пока он расшевелится и работаешь в нём кое-как дальше, хоть и медленно. Ну это как в 90-х годах неспешно запускались программы, потом в 2000-х неспешно загружались сайты, а потом пришёл Файрфокс. :-)
    Но когда Файрфокс научился портить данные (а уничтожение вкладки приводит к потере ценной информации), то пользоваться таким браузером стало вообще невозможно.

     
     
  • 2.22, EuPhobos (ok), 11:25, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка это где то отключается в about:config..
    С каждым обновлением теперь приходится лазить туда и делать так, что бы просто работало по человечески, а не то, что привнесло рукожопое новшество с очередным обновлением.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:30, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "закрывать без предупреждения вкладки"? Мне приходится auto tab discard держать, чтобы он выгружал мне лишние вкладки, и он весьма ресурсоёмкий. Но они не закрываются. Я видел только сообщения о зависших аддонах (на деле они просто очень долго отрабатывают), но как можно повесить страницу? Вкладки с "ценными" данными (такими, как введённый текст) даже auto tab discard способен не выгружать. При этом, на случай падения или других ситуаций (вроде случайно нажатого хоткея, закрывшего страницу) я использую form history control (раньше был lazarus) -- на мой взгляд, это проблема все браузеров, они теряют важные данные на которые ты потратил время. И это настоящая потеря. Однако, такие аддоны сохраняют набранный текст практически во всех случаях

    Чушь о производительности я комментировать не буду, ориентировочно с тех пор, как перешли на вебрендер, она возросла достаточно для того, чтобы уделывать хром, но и раньше мои проблемы были только на билдах с гтк2 (действительно запуск сессии мог занимать минуты при достаточном числе вкладок, но это баг). Всерьёз говорить о таком нельзя.

     

  • 1.24, Аноним (24), 12:10, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl"

    Клавиши со стрелками это же так не илитно.

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:39, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть еще nyxt довольно неплохой
    https://nyxt.atlas.engineer
     

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