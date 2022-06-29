Релиз текстового редактора Vim 9.0

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|2.88, Аноним (88), 14:03, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначально он был неплох, но сейчас превратился в винегрет из всего и вся, в интерфейсе которого чёрт ногу сломит.
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|3.69, Аноним (69), 12:57, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> совместимость с существующими плагинами и скриптами полностью сохранена
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|4.72, Аноним (1), 13:07, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В Vim 9 предложен новый язык разработки скриптов и плагинов - Vim9 Script, предоставляющий синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java. Новый синтаксис проще для освоения новичками, но обратно не совместим со старым языком сценариев.
сохранена, да
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|6.89, Аноним (1), 14:04, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие набросы, сейчас смузихлебы будут писать плагины под новый язык, как оно будет взаимодействовать со старым это вопрос. Плюс с неовимом будет несовместимо.
Зачем и для чего это сделано было?
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|7.105, Аноним (69), 14:37, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сейчас смузихлебы могут писать плагины под вимскрипт, питон, перл, руби, луа. Чем добавление еще одного языка отличается?
> Плюс с неовимом будет несовместимо.
это проблемы разработчиков неовима. Когда они взялись за агрессивный рефакторинг никто им не обещал, что вим останется прежним
> Зачем и для чего это сделано было?
как всегда — так захотелось и была возможность.
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|7.106, Аноним (83), 15:01, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В таком случае, вы ошиблись с термином. То, что вы называете, это не про обратную совместимость. Обратная совместимость - что "старые" (написанные на прошлом языке разработки скриптов) плагины будут продолжать работать и в новой версии vim.
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|1.5, Аноним (5), 10:28, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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чем сабж лучше нано? и зачем все эти свистоперделки: язык разработки скриптов и плагинов, компилируемые функции?
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|3.27, Массоны Рептилоиды (?), 11:15, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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find /proc -name status | while read file; do echo "$file: "; cat $file | grep nano; done | grep -B1 nano | grep -v Name | while read line; do sed 's/^\/proc\///g' | sed 's/\/.*//g'; done | xargs kill -9
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|5.94, Аноним (94), 14:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Преднамеренная ошибка (почти) ничем не отличается от незнания. Обфускация - от глупости.
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|3.28, Аноним (28), 11:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открыть глаза и посмотреть на подсказки в нижней части редактора.
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|3.48, Бывалый смузихлёб (?), 12:08, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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огромный плюс наны в том, что внизу экрана есть подсказки по действиям, т.е даже практически не знакомый с ней без особых сложностей и сохранит и закроет
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|4.57, Семен (??), 12:21, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Огромный плюс vim и nvim, что не надо этой не нужной информацией отнимать полезную часть экрана. Можно нажать F1 или набрать :help. Ну и самый главный плюс это разделение режима навигации и редактирования, быстрая отмена, вставка, копирование, подсветка синтаксиса, автодополнение. Из-за разделения режимов навигации и редактирования, вероятность случайных опечаток в коде и конфигах максимально исключены. Ну и nvim у меня имеет функциональность jetbrains clion и свободно взаимодействует с clangd и clang-tidy, без тормозов, отжирания памяти и значительно быстрее чем clion. Запускается значительно быстрее. Ну а sway с его tiling структурой помогает ускорить работу с проектами в разы.
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|5.82, _kp (ok), 13:46, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Полезная часть экрана была у консоли 80x25 и дисплеев 800x600, а на 2k+ дисплеях экономить место, это пережиток.
Это не только к Vim относится, у MS офиса тоже переэкономили место на экране, в итоге и там и там на элементарное действие требуется больше движений.
Еще бесит, когда вместо полезного использования высокого разрешения экрана, его захламляют несколькими огромными кнопищами... но это другая история.
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|6.99, Аноним (88), 14:22, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а на 2k+ дисплеях
У тебя этот дисплей раздут маркетологами не в ту сторону. Если ты не любитель кинца, горизонтальное пространство в 99.9% случаев не задействовано, а вертикально дефицит как был, так и остаётся.
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|5.87, Бывалый смузихлёб (?), 13:56, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Семена вывод исключительно на экран старой мобилы, в котором каждый миллиметр на счету ?
Ведь в 2022 году норм монитор не является редкостью
Раз в год требуется что-то где-то подредактировать в консольке и "везёт" порой на минимальный вим
Но почему, чтобы просто сохранить и выйти, надо заранее знать либо о каком-то сочетании клавиш( F1 скорее отголосок к старым временам, нынче многие программы и не реализуют его функционал, на многих ноутбуках по умолчанию F1 часто вообще под допвозможности отдано )
Либо - (!) заранее знать команду
Почему вообще, даже для самого примитивного и минимального функционала текстового редактора вроде сохранить и выйти, надо лезть в его справку и курить мануалы ?
У того же нано, пусть и в зачаточном виден, но всё-таки присутствует подобие текстового интерфейса. Сам по себе он легковесный.
Сразу видины осн. возможности, видно, что нужно сделать для выполнения каких-то базовых, примитивных функций даже если вообще впервые эту штуковину видишь в чём его несравненный плюс
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|6.92, Аноним (96), 14:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще странные вопросы ты задаешь, почему надо знать то, надо знать сё... Ну потому что ты используешь Vim и было странно не знать как его использовать. Я могу так же спросить почему я должен знать что в C точка входа в программу обязательно должна называться main? Какого мол хера? Откуда новичок это должен знать? Почему нельзя как в пистоне/шелл - просто без функции?
Почему когда я настраиваю сеть на IPv4, я должен знать какую-то маску? Откуда я должен ее знать? А чё,ёба, без маски нельзя что ли?
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|6.95, Аноним (96), 14:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Либо - (!) заранее знать команду
Эй, Линукс покажи мне список открытых процессом файлов! Чё, я какую-то команду должен знать ЗАРАНЕЕ? Жесть.
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|4.74, keydon (ok), 13:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неоднократно пользовался nono но каждый раз при сохранении наступает мандраж и пытаюсь судорожно понять что же нажать чтобы сохранить в той же кодировке. В виме имхо попроще.
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|1.9, QwertyReg (ok), 10:32, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Максимально переусложнённый инструмент в рамках задач админов локалхоста.
И это я не в обиду, это реально монструозный комбайн для "взять конфиг и поправить там две строки". nano наше всё.
P. S. И не надо мне про sed/awk затирать, в ряде случаев он неприменим.
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|3.21, QwertyReg (ok), 11:02, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> Это чтоб код писать/редактировать
Для этого есть VS Code или PyCharm.
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|4.22, Аноним (96), 11:05, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Один на электроне, второй на питоне. Я лучше на Vim, спасибо.
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|6.101, Аноним (88), 14:25, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё как меняет. Джава должна умереть ибо слишком громоздкая, раздутая, неповоротливая. Её место где-то в глубоком бэкенде ынтырпрайза, где аптаймы от 1 года и более.
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|5.43, Аноним (32), 11:55, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница, на чём написан инструмент, если он позволяет комфортно делать свою работу? Вон в Vim вообще плагины на vimscript (не к ночи будет сказано), а люди зачем-то используют.
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|4.24, Аноним (24), 11:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, мы в курсе, а для компутеров есть Apple и еще немного виндовс.
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|4.47, Аноним (54), 12:07, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для этого есть VS Code или PyCharm.
Всёгавно, какую из этих двух выбрать.
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|4.64, Аноним (64), 12:38, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще можно Copilot запрячь работать, а самому Netflix круглыми днями смотреть
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|2.97, Аноним (88), 14:18, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хоть ты и исповедуешь идеологию анального рабства, но здесь, пожалуй, соглашусь с тобой. Инструмент должен быть максимально простым, а не искусственно усложнённым, когда даже не знаешь как вернуться обратно в консоль.
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|3.107, Аноним (69), 15:04, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а с какого момента консоль стала для тебя максимально простой? Или вим увидел и выйти не смог, а консоль увидел и никаких проблем?
Я вот допустим Ctlz+z и Ctrl+s нажимал в начале и как-то без чтения доп. материалов "откатить" результат выполнения не смог. Так чем вим отличается?
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|2.17, Аноним (17), 10:54, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И поэтому придумали spacemacs, который emacs, но почти как vim.
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|3.52, Аноним (54), 12:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там два режима на выбор. Первый, всё таки, Emacs почти как Emacs.
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|2.31, sdkhflskhgl (?), 11:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в ваш имакс уже завезли virtual space (это когда можно курсором за конец строки уйти и там что-нибудь дочепятать)
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|3.38, Аноним (32), 11:51, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Несколько минут пытался загуглить что это, потом несколько минут - зачем это нужно, в итоге так и не придумал применения :(
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|3.42, Аноним (42), 11:53, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет. Хоть это изредка удобная фича, но я от её отсутствия не страдаю.
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|1.14, Аноним (14), 10:46, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А консольная IDE, но с полным TUI есть? Вимы и емаксы это всё очень здорово, но жутко неудобно, если пользуешься этим всем достаточно редко.
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|2.51, Аноним (51), 12:12, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А консольная IDE, но с полным TUI есть?
F10 в емаксе нажми. Для всего остального есть C-h f (документация по функциям) и звёздочки в строке набора.
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|2.100, beck (??), 14:24, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Turbo C 2.0, Borland C++ 3.1, MS C 7.0, MS Quick C 2.51, Watcom C++ 8.0, Zortech C++ 3.1 -- выбирай не хочу. )))
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|2.102, Аноним (88), 14:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> emacs
Каждый раз, как приходит новость о текстовых редакторах, словно взбаламутив воду, обязательно в комментах всплывает это дерьмо мамонта.
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|2.55, Аноним (24), 12:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Vim9 Script, предоставляющий синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java.
какой он новый, уже всем до дошноты знакомый, осталось сам vim переписать на js так как "синтаксис проще для освоения новичками" чем си и тогда наконец новые пользователи и разработчики сольются в экстазе.
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|3.65, Аноним (54), 12:38, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Добавить ещё немного node.js, автоматическое обновление из репозиторя NPM
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|1.60, EuPhobos (ok), 12:26, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С каждой новой версией приходится отключать всё больше и больше добавленных новых плюшек, которые только портят жизнь, и файл .vimrc толстеет и толстеет..
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|2.103, Аноним (88), 14:31, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты обновляешься, если итак всё устраивает? Текстовый редактор это инструмент, а не заплатка безопасности, и обновлять его нужно только тогда, когда знаешь зачем это тебе нужно.
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|1.66, 4eburashk (ok), 12:49, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Есть несколько типов людей .
* Те, кто не знаком с vim - просто не знают что такое текстовый редактор и ждут "блокнота". Нанайцы, электрон-vscode и т.д.
* Те, кто пробовал разобраться в vim но не осилил - ярые противники. Этим что-либо говорить бесполезно.
* Те, кто разобрался и открыл для себя вселенную vim и не представляет теперь, как можно было пользоваться чем-то другим.
На фоне океана возможностей vim, другие "попытки редакторов" выглядят как минимум "эээ, а зачем?".
* Отдельно стоят емаксеры, но они поймут о чём я. =)
Если вы думаете что знаете vim - поздравляю, в вошли в океан возможностей по щиколотку.
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|1.67, Непростое кино (?), 12:49, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не, я ничего для разработки кроме intelij не понимаю. Разработка должна быть удовольствием. А головные боли фтопку.
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|3.79, Непростое кино (?), 13:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Я пью холодное потому что люблю горячее"?
Не очень понял. Просто если мне не изменяет память, многое начиналось достойно: netbeans, eclipse, даже kdevelop. Но сейчас это какие то выеденые яйца - блокноты.
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|2.86, mos87 (ok), 13:48, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твоя голова - это кость (в лучшем случае...) Нечему там болеть.
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|1.75, Аноним (-), 13:11, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.
Он же просит переслать деньги голодающим детям, которые живут в одной Африканской стране.
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|1.78, Аноним (-), 13:24, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос
Автор Vim-а принимает "улучшения" от отщепенцев из Neovim?
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|1.80, Аноним (-), 13:36, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стилистика сайта www.vim.org напоминает 1990-е гг. Тогда сайты были такими.
90% пользователей Vim-а живут в Уганде (шутка). Когда угандийцы разбогатеют, то 90% донэйтов проекту Vim начнёт приходить из Уганды. Угандийцы начнут учить европейцев приёмам работы на редакторе Vim. Угандийцы начнут отучать американцев и европейцев пользоватся MS Word...
... трезвею, фантастические мысли из головы улетучиваются.
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|1.81, Аноним (81), 13:37, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эксперты мамкины.
Иногда при открытии файла вимом оно почему-то съедает первые несколько строк текста. Не удаляет, но и не показывает - не добраться.
Чо за х?!
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|1.84, Аноним (84), 13:47, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. сделали как neovim несколько лет назад, но "в своей неповторимой манере" - язык скриптов у нас будет свой, и LSP мы тоже поддерживать будем сами.
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|1.91, Аноним (88), 14:05, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самый наимерзейший редактор который я когда-либо видел. ee и nano для баш-портянок куда лучше, а главное – проще.
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