Релиз текстового редактора Vim 9.0

4.57 , Семен ( ?? ), 12:21, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Огромный плюс vim и nvim, что не надо этой не нужной информацией отнимать полезную часть экрана. Можно нажать F1 или набрать :help. Ну и самый главный плюс это разделение режима навигации и редактирования, быстрая отмена, вставка, копирование, подсветка синтаксиса, автодополнение. Из-за разделения режимов навигации и редактирования, вероятность случайных опечаток в коде и конфигах максимально исключены. Ну и nvim у меня имеет функциональность jetbrains clion и свободно взаимодействует с clangd и clang-tidy, без тормозов, отжирания памяти и значительно быстрее чем clion. Запускается значительно быстрее. Ну а sway с его tiling структурой помогает ускорить работу с проектами в разы.

5.82 , _kp ( ok ), 13:46, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Полезная часть экрана была у консоли 80x25 и дисплеев 800x600, а на 2k+ дисплеях экономить место, это пережиток. Это не только к Vim относится, у MS офиса тоже переэкономили место на экране, в итоге и там и там на элементарное действие требуется больше движений.

Еще бесит, когда вместо полезного использования высокого разрешения экрана, его захламляют несколькими огромными кнопищами... но это другая история. 6.99 , Аноним ( 88 ), 14:22, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а на 2k+ дисплеях У тебя этот дисплей раздут маркетологами не в ту сторону. Если ты не любитель кинца, горизонтальное пространство в 99.9% случаев не задействовано, а вертикально дефицит как был, так и остаётся.

5.87 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:56, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Семена вывод исключительно на экран старой мобилы, в котором каждый миллиметр на счету ?

Ведь в 2022 году норм монитор не является редкостью Раз в год требуется что-то где-то подредактировать в консольке и "везёт" порой на минимальный вим Но почему, чтобы просто сохранить и выйти, надо заранее знать либо о каком-то сочетании клавиш( F1 скорее отголосок к старым временам, нынче многие программы и не реализуют его функционал, на многих ноутбуках по умолчанию F1 часто вообще под допвозможности отдано )

Либо - (!) заранее знать команду

Почему вообще, даже для самого примитивного и минимального функционала текстового редактора вроде сохранить и выйти, надо лезть в его справку и курить мануалы ? У того же нано, пусть и в зачаточном виден, но всё-таки присутствует подобие текстового интерфейса. Сам по себе он легковесный.

Сразу видины осн. возможности, видно, что нужно сделать для выполнения каких-то базовых, примитивных функций даже если вообще впервые эту штуковину видишь в чём его несравненный плюс

6.92 , Аноним ( 96 ), 14:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще странные вопросы ты задаешь, почему надо знать то, надо знать сё... Ну потому что ты используешь Vim и было странно не знать как его использовать. Я могу так же спросить почему я должен знать что в C точка входа в программу обязательно должна называться main? Какого мол хера? Откуда новичок это должен знать? Почему нельзя как в пистоне/шелл - просто без функции? Почему когда я настраиваю сеть на IPv4, я должен знать какую-то маску? Откуда я должен ее знать? А чё,ёба, без маски нельзя что ли?

6.95 , Аноним ( 96 ), 14:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Либо - (!) заранее знать команду Эй, Линукс покажи мне список открытых процессом файлов! Чё, я какую-то команду должен знать ЗАРАНЕЕ? Жесть.

4.74 , keydon ( ok ), 13:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неоднократно пользовался nono но каждый раз при сохранении наступает мандраж и пытаюсь судорожно понять что же нажать чтобы сохранить в той же кодировке. В виме имхо попроще.

