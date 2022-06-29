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Релиз текстового редактора Vim 9.0

29.06.2022 10:19

После двух с половиной лет разработки состоялся релиз текстового редактора Vim 9.0. Код Vim распространяется под собственной копилефт лицензией, совместимой с GPL и позволяющей без ограничений использовать, распространять и перерабатывать код. Основная особенность лицензии Vim связана с возвратом изменений - реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос. По типу распространения Vim относится к Сharityware, т.е. вместо продажи программы или сбора пожертвований на нужды проекта авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.

В Vim 9 предложен новый язык разработки скриптов и плагинов - Vim9 Script, предоставляющий синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java. Новый синтаксис проще для освоения новичками, но обратно не совместим со старым языком сценариев. При этом поддержка ранее используемого языка и совместимость с существующими плагинами и скриптами полностью сохранена - старый и новый языки поддерживаются параллельно. Прекращение поддержки старого языка не планируется.

Кроме переработки синтаксиса в Vim9 Script реализована поддержка компилируемых функций, позволяющих существенно увеличить производительность. В проведённых тестах компилируемые в байткод функции позволили увеличить скорость выполнения скриптов в 10-100 раз. Кроме того, в Vim9 Script прекращена обработка аргументов функций в виде ассоциативных массивов, приводившая к большим накладным расходам. Функции теперь определяются при помощи выражения "def" и требуют явного указания перечня аргументов и возвращаемых типов. Переменные определяются при помощи выражения "var" с явным указание типа.

Разделение выражений на несколько строк теперь не требует использования обратного слэша. Полностью переделан механизм обработки ошибок. Для запуска функций не требуется указание ключевого слова "call", а для присвоений значений "let". Упрощено создание модулей - добавлена возможность экспортировать отдельные функции и переменные для использования в других файлах. Комментарии отделяются символом "#" вместо двойных кавычек. В будущих выпусках намечена реализация поддержки классов.

Среди других изменений:

  • В состав включён набор цветовых схем.
  • Улучшена поддержка проверки правописания и автодополнения ввода.
  • Добавлены новые настройки: 'autoshelldir', 'cdhome', 'cinscopedecls', 'guiligatures', 'mousemoveevent', 'quickfixtextfunc', 'spelloptions', 'thesaurusfunc', 'xtermcodes'.
  • Добавлены новые команды: argdedupe, balt, def, defcompile, disassemble, echoconsole, enddef, eval, export, final, import, var и vim9script.
  • Предоставлена возможность открытия терминала во всплывающем окне (popup-terminal) и выбора цветового оформления терминала.
  • Добавлен канальный режим взаимодействия с сервером LSP (Language Server Protocol).
  • Добавлена поддержка операционной системы Haiku.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.vim.org/vim90.php...)
  2. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
  3. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  5. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  6. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57423-vim
Ключевые слова: vim, text
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (107) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –27 +/
    VScode наше все
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 10:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу. Не понимаю копрофагов.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Uncoded, если точнее.
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:03, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально он был неплох, но сейчас превратился в винегрет из всего и вся, в интерфейсе которого чёрт ногу сломит.
     

  • 1.2, pashev.ru (?), 10:23, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очень приятно.
     
  • 1.3, Дмитрий (??), 10:23, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идеальное стало ещё лучше!
     
     
  • 2.37, Аноним (1), 11:49, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    без обратной совместимости с плагинами
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 12:57, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > совместимость с существующими плагинами и скриптами полностью сохранена
     
     
  • 4.72, Аноним (1), 13:07, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В Vim 9 предложен новый язык разработки скриптов и плагинов - Vim9 Script, предоставляющий синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java. Новый синтаксис проще для освоения новичками, но обратно не совместим со старым языком сценариев.

    сохранена, да

     
     
  • 5.83, Аноним (83), 13:46, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Набросы плохо у вас получаются, да
     
     
  • 6.89, Аноним (1), 14:04, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие набросы, сейчас смузихлебы будут писать плагины под новый язык, как оно будет взаимодействовать со старым это вопрос. Плюс с неовимом будет несовместимо.
    Зачем и для чего это сделано было?
     
     
  • 7.93, sys (??), 14:10, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смузихлебы и vim живут в разных вселенных
     
  • 7.105, Аноним (69), 14:37, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сейчас смузихлебы могут писать плагины под вимскрипт, питон, перл, руби, луа. Чем добавление еще одного языка отличается?

    > Плюс с неовимом будет несовместимо.

    это проблемы разработчиков неовима. Когда они взялись за агрессивный рефакторинг никто им не обещал, что вим останется прежним

    > Зачем и для чего это сделано было?

    как всегда — так захотелось и была возможность.

     
  • 7.106, Аноним (83), 15:01, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае, вы ошиблись с термином. То, что вы называете, это не про обратную совместимость. Обратная совместимость - что "старые" (написанные на прошлом языке разработки скриптов) плагины будут продолжать работать и в новой версии vim.
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь цветами пахнет?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:24, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не вижу inkpot, только крап сплошной.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:28, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    чем сабж лучше нано? и зачем все эти свистоперделки: язык разработки скриптов и плагинов, компилируемые функции?
     
     
  • 2.8, омномном (?), 10:30, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как выйти из нано?
     
     
  • 3.11, namme (?), 10:35, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :wq
     
     
  • 4.18, DeerFriend (?), 10:58, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не нано
     
  • 3.19, DeerFriend (?), 10:59, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CTRL+X
     
  • 3.27, Массоны Рептилоиды (?), 11:15, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    find /proc -name status | while read file; do echo "$file: "; cat $file | grep nano; done | grep -B1 nano | grep -v Name | while read line; do sed 's/^\/proc\///g' | sed 's/\/.*//g'; done | xargs kill -9
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 11:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какая же всё-таки лажа этот ваш шелл скрипт
     
  • 4.58, john_erohin (?), 12:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > find /proc

    простой ps уже немодно ?

     
  • 4.59, Аноним (54), 12:26, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Ты не умничай, лучше пальцем покажи."
    killall nano   Не?
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 13:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    apt purge nano
     
     
  • 6.96, Аноним (96), 14:16, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    su -
    rm -f 'which nano'
     
  • 4.73, Аноним (96), 13:08, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем столько grep'ов (можно и одним обойтись) и два цикла?
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 14:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Преднамеренная ошибка (почти) ничем не отличается от незнания. Обфускация - от глупости.
     
  • 4.98, Аноним (88), 14:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За такое нужно убивать.
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыть глаза и посмотреть на подсказки в нижней части редактора.
     
  • 3.48, Бывалый смузихлёб (?), 12:08, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    огромный плюс наны в том, что внизу экрана есть подсказки по действиям, т.е даже практически не знакомый с ней без особых сложностей и сохранит и закроет
     
     
  • 4.57, Семен (??), 12:21, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Огромный плюс vim и nvim, что не надо этой не нужной информацией отнимать полезную часть экрана. Можно нажать F1 или набрать :help. Ну и самый главный плюс это разделение режима навигации и редактирования, быстрая отмена, вставка, копирование, подсветка синтаксиса, автодополнение. Из-за разделения режимов навигации и редактирования, вероятность случайных опечаток в коде и конфигах максимально исключены. Ну и nvim у меня имеет функциональность jetbrains clion и свободно взаимодействует с clangd и clang-tidy, без тормозов, отжирания памяти и значительно быстрее чем clion. Запускается значительно быстрее. Ну а sway с его tiling структурой помогает ускорить работу с проектами в разы.
     
     
  • 5.82, _kp (ok), 13:46, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полезная часть экрана была у консоли 80x25 и дисплеев 800x600, а на 2k+ дисплеях экономить место, это пережиток.

    Это не только к Vim относится, у MS офиса тоже переэкономили место на экране, в итоге и там и там на элементарное действие требуется больше движений.
    Еще бесит, когда вместо полезного использования высокого разрешения экрана, его захламляют  несколькими огромными кнопищами... но это другая история.

     
     
  • 6.99, Аноним (88), 14:22, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а на 2k+ дисплеях

    У тебя этот дисплей раздут маркетологами не в ту сторону. Если ты не любитель кинца, горизонтальное пространство в 99.9% случаев не задействовано, а вертикально дефицит как был, так и остаётся.

     
  • 5.87, Бывалый смузихлёб (?), 13:56, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Семена вывод исключительно на экран старой мобилы, в котором каждый миллиметр на счету ?
    Ведь в 2022 году норм монитор не является редкостью

    Раз в год требуется что-то где-то подредактировать в консольке и "везёт" порой на минимальный вим

    Но почему, чтобы просто сохранить и выйти, надо заранее знать либо о каком-то сочетании клавиш( F1 скорее отголосок к старым временам, нынче многие программы и не реализуют его функционал, на многих ноутбуках по умолчанию F1 часто вообще под допвозможности отдано )
    Либо - (!) заранее знать команду
    Почему вообще, даже для самого примитивного и минимального функционала текстового редактора вроде сохранить и выйти, надо лезть в его справку и курить мануалы ?

    У того же нано, пусть и в зачаточном виден, но всё-таки присутствует подобие текстового интерфейса. Сам по себе он легковесный.
    Сразу видины осн. возможности, видно, что нужно сделать для выполнения каких-то базовых, примитивных функций даже если вообще впервые эту штуковину видишь в чём его несравненный плюс

     
     
  • 6.92, Аноним (96), 14:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще странные вопросы ты задаешь, почему надо знать то, надо знать сё... Ну потому что ты используешь Vim и было странно не знать как его использовать. Я могу так же спросить почему я должен знать что в C точка входа в программу обязательно должна называться main? Какого мол хера? Откуда новичок это должен знать? Почему нельзя как в пистоне/шелл - просто без функции?

    Почему когда я настраиваю сеть на IPv4, я должен знать какую-то маску? Откуда я должен ее знать? А чё,ёба, без маски нельзя что ли?

     
  • 6.95, Аноним (96), 14:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Либо - (!) заранее знать команду

    Эй, Линукс покажи мне список открытых процессом файлов! Чё, я какую-то команду должен знать ЗАРАНЕЕ? Жесть.

     
  • 4.74, keydon (ok), 13:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неоднократно пользовался nono но каждый раз при сохранении наступает мандраж и пытаюсь судорожно понять что же нажать чтобы сохранить в той же кодировке. В виме имхо попроще.
     
  • 3.61, ryoken (ok), 12:27, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F2
     

  • 1.9, QwertyReg (ok), 10:32, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Максимально переусложнённый инструмент в рамках задач админов локалхоста.
    И это я не в обиду, это реально монструозный комбайн для "взять конфиг и поправить там две строки". nano наше всё.

    P. S. И не надо мне про sed/awk затирать, в ряде случаев он неприменим.

     
     
  • 2.13, Аноним (96), 10:43, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это чтоб код писать/редактировать
     
     
  • 3.21, QwertyReg (ok), 11:02, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    > Это чтоб код писать/редактировать

    Для этого есть VS Code или PyCharm.

     
     
  • 4.22, Аноним (96), 11:05, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Один на электроне, второй на питоне. Я лучше на Vim, спасибо.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 11:48, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Второй на Java, но это, конечно, сути не меняет.
     
     
  • 6.49, Аноним (54), 12:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это суть ухудшает. Тянет ещё свою JVM.
     
  • 6.101, Аноним (88), 14:25, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как меняет. Джава должна умереть ибо слишком громоздкая, раздутая, неповоротливая. Её место где-то в глубоком бэкенде ынтырпрайза, где аптаймы от 1 года и более.
     
  • 5.43, Аноним (32), 11:55, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, на чём написан инструмент, если он позволяет комфортно делать свою работу? Вон в Vim вообще плагины на vimscript (не к ночи будет сказано), а люди зачем-то используют.
     
     
  • 6.50, Аноним (54), 12:11, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет уж, от электроноподелий лучше держаться подальше.
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, мы в курсе, а для компутеров есть Apple и еще немного виндовс.
     
  • 4.33, Аноним (32), 11:46, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем два разных инструмента для редактирования текста?
     
  • 4.47, Аноним (54), 12:07, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для этого есть VS Code или PyCharm.

    Всёгавно, какую из этих двух выбрать.

     
  • 4.64, Аноним (64), 12:38, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще можно Copilot запрячь работать, а самому Netflix круглыми днями смотреть
     
  • 2.97, Аноним (88), 14:18, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хоть ты и исповедуешь идеологию анального рабства, но здесь, пожалуй, соглашусь с тобой. Инструмент должен быть максимально простым, а не искусственно усложнённым, когда даже не знаешь как вернуться обратно в консоль.
     
     
  • 3.107, Аноним (69), 15:04, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с какого момента консоль стала для тебя максимально простой? Или вим увидел и выйти не смог, а консоль увидел и никаких проблем?

    Я вот допустим Ctlz+z и Ctrl+s нажимал в начале и как-то без чтения доп. материалов "откатить" результат выполнения не смог. Так чем вим отличается?

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:34, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как ни тужься, но emacs всё равно не догонишь... пан Муленар.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:54, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И поэтому придумали spacemacs, который emacs, но почти как vim.
     
     
  • 3.52, Аноним (54), 12:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там два режима на выбор. Первый, всё таки, Emacs почти как Emacs.
     
  • 2.31, sdkhflskhgl (?), 11:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в ваш имакс уже завезли virtual space (это когда можно курсором за конец строки уйти и там что-нибудь дочепятать)
     
     
  • 3.38, Аноним (32), 11:51, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Несколько минут пытался загуглить что это, потом несколько минут - зачем это нужно, в итоге так и не придумал применения :(
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:53, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет. Хоть это изредка удобная фича, но я от её отсутствия не страдаю.
     
  • 3.45, Аноним (24), 12:02, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сэр, ваши скрытые наклонности нас всех поразили
     
  • 3.53, Аноним (54), 12:16, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напечатать в конце строки? Да хоть в nano можно.
     
  • 3.108, ИмяХ (?), 15:13, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно есть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:46, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А консольная IDE, но с полным TUI есть? Вимы и емаксы это всё очень здорово, но жутко неудобно, если пользуешься этим всем достаточно редко.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:52, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам жду. Питаю надежды на jetbrains fleet
     
     
  • 3.20, anonymous (??), 10:59, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не пытайте.
     
  • 3.46, Аноним (54), 12:03, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотите TUI на Жабе?
     
  • 2.25, Аноним (24), 11:10, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно dte построить под это дело, но его тоже нужно копать
     
  • 2.26, Аноним (32), 11:12, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, но зачем?
     
  • 2.30, Аноним (4), 11:31, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем vim тебе не IDE?
     
     
  • 3.62, Аноним (54), 12:31, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не TUI и не CUA.
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А консольная IDE, но с полным TUI есть?

    TUI есть пошел из Borland Turbo IDE
    https://github.com/amitzur/turbo-c

     
     
  • 3.40, Аноним (32), 11:52, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Turbo Pascal-ная была раньше
     
  • 3.44, Аноним (54), 11:56, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Жопаскрипте 86% :(
     
  • 2.35, Аноним (34), 11:48, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А консольная IDE, но с полным TUI есть?

    https://github.com/topics/borland-cpp

     
  • 2.51, Аноним (51), 12:12, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А консольная IDE, но с полным TUI есть?

    F10 в емаксе нажми. Для всего остального есть C-h f (документация по функциям) и звёздочки в строке набора.

     
  • 2.100, beck (??), 14:24, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Turbo C 2.0, Borland C++ 3.1, MS C 7.0, MS Quick C 2.51, Watcom C++ 8.0, Zortech C++ 3.1 -- выбирай не хочу. )))
     
  • 2.109, Аноним (109), 15:18, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/rhide/
    Допиливайте.
     

  • 1.15, Арчевод (?), 10:50, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спецификация XDG Base Directory всё ещё не соблюдается?
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:06, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    emacs рулит, vim - мусор
     
     
  • 2.70, 4eburashk (ok), 13:03, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > emacs рулит, vim - мусор

    Емакса вы тоже не знаете. Наны-наны =)

     
  • 2.102, Аноним (88), 14:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > emacs

    Каждый раз, как приходит новость о текстовых редакторах, словно взбаламутив воду, обязательно в комментах всплывает это дерьмо мамонта.

     

  • 1.29, warlock66613 (ok), 11:26, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохо, но Neovim им не обогнать.
     
  • 1.39, Аноним (54), 11:51, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А возможность выбирать мелодию для писка добавили?
     
  • 1.41, Аноним (41), 11:52, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем новый язык? Теперь снова будут несовместимые с neovim плагины.
     
     
  • 2.55, Аноним (24), 12:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Vim9 Script, предоставляющий синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java.

    какой он новый, уже всем до дошноты знакомый, осталось сам vim переписать на js так как "синтаксис проще для освоения новичками" чем си и тогда наконец новые пользователи и разработчики сольются в экстазе.

     
     
  • 3.63, Modest (??), 12:32, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём!
     
  • 3.65, Аноним (54), 12:38, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Добавить ещё немного node.js, автоматическое обновление из репозиторя NPM
     

  • 1.56, mos87 (ok), 12:21, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благо.
     
  • 1.60, EuPhobos (ok), 12:26, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каждой новой версией приходится отключать всё больше и больше добавленных новых плюшек, которые только портят жизнь, и файл .vimrc толстеет и толстеет..
     
     
  • 2.68, Аноним (4), 12:50, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каких, например?
     
  • 2.85, mos87 (ok), 13:47, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так и задумано. Инфантилы должны страдать.
     
     
  • 3.90, Аноним (64), 14:05, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Страдать должны те, кто думает что кто-то должен страдать
     
  • 2.103, Аноним (88), 14:31, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты обновляешься, если итак всё устраивает? Текстовый редактор это инструмент, а не заплатка безопасности, и обновлять его нужно только тогда, когда знаешь зачем это тебе нужно.
     

  • 1.66, 4eburashk (ok), 12:49, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Есть несколько типов людей .
    * Те, кто не знаком с vim - просто не знают что такое текстовый редактор и ждут "блокнота". Нанайцы, электрон-vscode и т.д.
    * Те, кто пробовал разобраться в vim но не осилил - ярые противники. Этим что-либо говорить бесполезно.
    * Те, кто разобрался и открыл для себя вселенную vim и не представляет теперь, как можно было пользоваться чем-то другим.
    На фоне океана возможностей vim, другие "попытки редакторов" выглядят как минимум "эээ, а зачем?".
    * Отдельно стоят емаксеры, но они поймут о чём я. =)

    Если вы думаете что знаете vim - поздравляю, в вошли в океан возможностей по щиколотку.

     
  • 1.67, Непростое кино (?), 12:49, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не, я ничего для разработки кроме intelij не понимаю. Разработка должна быть удовольствием. А головные боли фтопку.
     
     
  • 2.76, keydon (ok), 13:17, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Я пью холодное потому что люблю горячее"?
     
     
  • 3.79, Непростое кино (?), 13:29, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Я пью холодное потому что люблю горячее"?

    Не очень понял. Просто если мне не изменяет память, многое начиналось достойно: netbeans, eclipse, даже kdevelop. Но сейчас это какие то выеденые яйца - блокноты.

     
  • 2.86, mos87 (ok), 13:48, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя голова - это кость (в лучшем случае...) Нечему там болеть.
     

  • 1.71, Аноним (71), 13:05, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это для тех лохов, которым никак в elisp?
     
  • 1.75, Аноним (-), 13:11, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.

    Он же просит переслать деньги голодающим детям, которые живут в одной Африканской стране.

     
  • 1.78, Аноним (-), 13:24, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос

    Автор Vim-а принимает "улучшения" от отщепенцев из Neovim?

     
  • 1.80, Аноним (-), 13:36, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стилистика сайта www.vim.org напоминает 1990-е гг. Тогда сайты были такими.

    90% пользователей Vim-а живут в Уганде (шутка). Когда угандийцы разбогатеют, то 90% донэйтов проекту Vim начнёт приходить из Уганды. Угандийцы начнут учить европейцев приёмам работы на редакторе Vim. Угандийцы начнут отучать американцев и европейцев пользоватся MS Word...
    ... трезвею, фантастические мысли из головы улетучиваются.

     
  • 1.81, Аноним (81), 13:37, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эксперты мамкины.
    Иногда при открытии файла вимом оно почему-то съедает первые несколько строк текста. Не удаляет, но и не показывает - не добраться.
    Чо за х?!
     
  • 1.84, Аноним (84), 13:47, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. сделали как neovim несколько лет назад, но "в своей неповторимой манере" - язык скриптов у нас будет свой, и LSP мы тоже поддерживать будем сами.
     
  • 1.91, Аноним (88), 14:05, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый наимерзейший редактор который я когда-либо видел. ee и nano для баш-портянок куда лучше, а главное – проще.
     

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