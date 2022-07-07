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Выпуск SpaceVim 2.0, дистрибутива редактора Vim

07.07.2022 16:01

Представлен выпуск проекта SpaceVim 2.0, развивающего дистрибутив текстового редактора Vim с подборкой плагинов для поддержки различных языков программирования и возможностей, свойственных интегрированным средам разработки. Плагины сгруппированы в наборы с реализацией тех или иных возможностей. Например, набор для разработчиков на языке Python включает плагины deoplete.nvim, neomake и jedi-vim для автодополнения кода, проверки синтаксиса и интерактивного обращения к документации. Таким образом пользователю достаточно лишь выбрать необходимую функциональность без необходимости раздельного подбора плагинов.

В новой версии предложены новые наборы для разработчиков, использующих cmake, jr, jsonnet, octave, yang, haxe, postscript, teal, verilog и django. В набор с чатом добавлена поддержка Gitter и IRC. Добавлены новые клавиатурные комбинации. Реализован плагин для автоматического сохранения. Для vim8 добавлена поддержка буфера обмена и реализована полоса прокрутки.



  1. Главная ссылка к новости (https://spacevim.org/SpaceVim-...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  3. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
  4. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  5. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  6. OpenNews: Доступен порт Vim, адаптированный для работы в web-браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57467-spacevim
Ключевые слова: spacevim, vim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Жироватт (ok), 16:30, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Корректны ли сравнения?
    - чистый вим - это ванильный СтапёрПрокручивает:Амнезия?
    - пейсвим - это как сборочка с трекера с золотыми двемерскими калашами?
    - пейсвим - это как нормальный пакет любовно подобранных модов (с того же трекера)?
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:36, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в AUR нет, как это юзать вообще?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 16:37, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ааа, ясно-понятно

    > curl -sLf https://spacevim.org/install.sh | bash

    наркоманы, аревуар

     
     
  • 3.9, Самый Лучший Гусь (?), 16:41, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так? Ты всё равно код от spacevim.org запускать собрался, можно и в баш запайпить.
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 16:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты всё равно код от spacevim.org запускать собрался

    с чего ты взял?

    ну и не знаю, есть ли смысл объяснять, почему пайпить скрипты с левых сайтов в баш - идея не очень

     
  • 3.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:12, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну скачай скрипт, изучи и запусти или сделай кучками. В чем проблема?
     
     
  • 4.22, Аноним (6), 19:01, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кучками и скрипт можно запустить
     
  • 2.8, Аноним (6), 16:40, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и нагадить шрифтами с гитхаба в ~/.local/share/fonts, куда ж без этого
     
     
  • 3.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:13, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как бы это стандратное место для установки пользовательских шрифтов.
     
     
  • 4.21, Аноним (6), 19:00, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как бы неплохо бы их оттуда не ручками удалять
     
  • 2.13, warlock66613 (ok), 17:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В AUR это пихать смысла нет, поскольку это не программа, а просто набор конфигов для vim/neovim.
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 19:03, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а конфиги от для любого другого софта, шрифты и темы - это программа? что они в AUR делают?
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поколение рачеводов неспособно собрать пакет?
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:00, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне больше нравится nano, он предустановлен в Убунту.
     
     
  • 2.16, guser (?), 18:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И выходит без перезагрузки
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:22, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SmuziVim очень нужен
     
  • 1.18, Аноним (18), 18:25, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже ZverVim?
     
  • 1.19, Аноним (17), 18:34, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду PopovVim
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:53, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ушёл с vim на helix - все из коробки есть + написан на расте
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 19:05, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    господи, а зачем они туда tmux запихали?
     
     
  • 3.26, Аноним (18), 19:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы, сэр!
     
     
  • 4.27, Аноним (6), 19:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    могли бы всю ось уже туда засунуть. в майкрософт бы взяли
     
  • 2.25, Аноним (6), 19:06, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nim не поддерживается, в топку
     

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