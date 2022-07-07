Выпуск SpaceVim 2.0, дистрибутива редактора Vim

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|1.4, Жироватт (ok), 16:30, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Корректны ли сравнения?
- чистый вим - это ванильный СтапёрПрокручивает:Амнезия?
- пейсвим - это как сборочка с трекера с золотыми двемерскими калашами?
- пейсвим - это как нормальный пакет любовно подобранных модов (с того же трекера)?
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|4.10, Аноним (6), 16:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты всё равно код от spacevim.org запускать собрался
с чего ты взял?
ну и не знаю, есть ли смысл объяснять, почему пайпить скрипты с левых сайтов в баш - идея не очень
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|2.8, Аноним (6), 16:40, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и нагадить шрифтами с гитхаба в ~/.local/share/fonts, куда ж без этого
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|2.13, warlock66613 (ok), 17:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В AUR это пихать смысла нет, поскольку это не программа, а просто набор конфигов для vim/neovim.
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|3.23, Аноним (6), 19:03, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а конфиги от для любого другого софта, шрифты и темы - это программа? что они в AUR делают?
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